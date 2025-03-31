TidyCal เทียบกับ Calendly: ตัวจัดการการประชุมตัวไหนดีที่สุด?

"คุณว่างวันศุกร์ไหม?"
"วันพฤหัสบดีสะดวกแทนได้ไหม?"
"ห้าโมงเย็นเหรอ?"
"อาจจะเที่ยง?"
การนัดหมายการประชุมของคุณทางโทรศัพท์และอีเมลเป็นอย่างนี้หรือไม่? การประสานงานการประชุมสำหรับทีมและลูกค้าของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องข้ามเขตเวลาหลายแห่ง อาจรู้สึกเหมือนการพยายามหนีออกจากเขาวงกตโดยปิดตา
แน่นอนว่ามี Google Calendar แต่คุณต้องแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงปฏิทินเพื่อหาเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง การค้นหาความสะดวกสบายนี้อาจกลายเป็นความไม่สะดวกอย่างมากในการดำเนินธุรกิจของคุณจริงๆ
คุณต้องการปฏิทินออนไลน์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นไว้คอยบริการ และโดยทั่วไปแล้วจะสรุปได้ดังนี้: TidyCal หรือ Calendly ทั้งสองต่างสัญญาว่าจะช่วยให้การนัดหมายของคุณง่ายขึ้น แต่ตัวเลือกใดที่มอบความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง?
มาลองดูกันเถอะ. Psst…หากไม่มีเครื่องมือใดที่เหมาะกับคุณ เราก็มีโบนัสเครื่องมือที่สามเพื่อให้การจัดการปฏิทินง่ายขึ้น:ClickUp!
TidyCal คืออะไร?
TidyCal เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาออนไลน์ที่สร้างโดย AppSumo เพื่อทำให้กระบวนการจองนัดหมายง่ายขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก มีเป้าหมายเพื่อเสนอทางเลือกที่ประหยัดงบประมาณให้กับ Calendly
ในปี 2021 TidyCal ได้เปิดตัวด้วยสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องหันมาสนใจ: การเข้าถึงตลอดชีพที่ดูเหมือนจะดีเกินจริง (สปอยล์: มันไม่ใช่)
ในขณะที่เครื่องมือจัดตารางเวลาส่วนใหญ่พยายามจะเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน TidyCal เลือกใช้วิธีที่แตกต่าง แอปนี้ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและมุ่งเน้นที่ความคุ้มค่าและความเรียบง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว
เครื่องมือนี้จัดการทุกอย่างตั้งแต่การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวไปจนถึงการประชุมทีม โดยนำเสนอฟีเจอร์การจัดตารางงานหลักโดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกซับซ้อนหรือยุ่งยาก
คุณสมบัติของ TidyCal
ขณะที่คุณกำลังสำรวจแอปพลิเคชันวางแผนตารางงานต่าง ๆในตลาด คุณจะพบว่าแนวทางของ TidyCal ในการจัดตารางเวลาผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายกับฟังก์ชันการทำงานที่ชาญฉลาดได้อย่างลงตัว ทุกฟีเจอร์ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดตารางเวลาในชีวิตจริงโดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกยุ่งยาก
นี่คือรายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่าอะไรทำให้ TidyCal โดดเด่น:
1. การผสานปฏิทินอัจฉริยะ
จำได้ไหมตอนที่คุณถูกจองซ้อนเพราะปฏิทินของคุณไม่ซิงค์กัน? TidyCal ช่วยขจัดสถานการณ์ฝันร้ายนั้นด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่าง Google Calendar, Outlook และปฏิทินหลักอื่นๆ
แพลตฟอร์มจะอัปเดตความพร้อมใช้งานของคุณโดยอัตโนมัติในทุกเครื่องมือจัดตารางเวลาออนไลน์ที่เชื่อมต่ออยู่แบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นที่ปรึกษาที่ต้องจัดการทั้งการประชุมกับลูกค้าและการนัดหมายส่วนตัว TidyCal จะบล็อกเวลาโดยอัตโนมัติในทุกปฏิทินของคุณเมื่อมีคนจองช่วงเวลาไว้
2. หน้าการจองที่สามารถปรับแต่งได้
หน้าการจองของคุณมักเป็นจุดสัมผัสแรกที่ลูกค้าได้สัมผัสกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ TidyCal เปลี่ยนการโต้ตอบนี้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- ปรับเวลาบัฟเฟอร์ระหว่างการประชุมได้ตามต้องการเพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวหรือจัดการกับเวลาที่เกินได้
- ช่วงเวลาความพร้อมที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของคุณ
- ประเภทการจองหลายแบบสำหรับบริการที่แตกต่างกัน (เหมาะสำหรับโค้ชที่ให้บริการทั้งการโทรค้นหา 30 นาที และการประชุมเชิงลึก 60 นาที)
- องค์ประกอบที่มีแบรนด์ซึ่งรักษาเอกลักษณ์ทางวิชาชีพของคุณ
3. การจัดการการประชุมกลุ่ม
คุณเคยลองประสานงานประชุมกับคนห้าคนในสามเขตเวลาที่แตกต่างกันไหม? มันยุ่งเหยิงเกือบทุกครั้ง TidyCal จัดการเรื่องนี้ได้อย่างสง่างาม
ฟีเจอร์การจัดตารางกลุ่มของแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เพียงแค่ค้นหาช่วงเวลาที่ว่างเท่านั้น แต่ยังแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถใช้งานได้กับหลายเขตเวลา คำนึงถึงเวลาทำงานของแต่ละบุคคล และยังสามารถจัดการกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำได้โดยอัตโนมัติ
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมทั่วโลกที่จัดการการนำเสนอให้กับลูกค้าหรือการประชุมทีมประจำสัปดาห์
4. การแจ้งเตือนเหตุการณ์อัตโนมัติ
เมื่อคุณได้ตั้งค่าการทำงานของคุณแล้ว TidyCal จะจัดการงานที่น่าเบื่อให้คุณ มันจะส่งอีเมลยืนยันทันทีพร้อมไฟล์แนบปฏิทินเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถบันทึกกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถปรับแต่งลำดับการแจ้งเตือนได้ เช่น การเตือนล่วงหน้า 24 ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก่อนการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครลืมเข้าร่วม นอกจากนี้ ข้อความติดตามผลพร้อมสรุปการประชุมยังถูกส่งโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ TidyCal ยังจัดการการแจ้งเตือนการเปลี่ยนกำหนดการเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิทินของทุกคนยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ราคา TidyCal
- แผนฟรี
- ระดับ 1 (มาตรฐาน): $39 (ชำระครั้งเดียว)
- ระดับ 2 (ทีม/หน่วยงาน): $79 (ชำระครั้งเดียว)
Calendly คืออะไร?
Calendly ช่วยให้การนัดหมายง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเชื่อมต่อกับปฏิทินของ Google, Apple และ Outlook
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Calendly ได้เติบโตจากเครื่องมือจัดตารางเวลาพื้นฐานไปสู่แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานอัตโนมัติในการจัดตารางเวลา
ด้วยระบบนิเวศการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งของ Calendlyคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจยอดนิยมกว่า 100 รายการได้ ซึ่งช่วยให้ Calendly ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่และทีมที่กำลังเติบโต
Calendly ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับระบบ CRM, เครื่องมือการตลาด และแพลตฟอร์มการขาย ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการความสามารถในการจัดตารางเวลาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจองนัดหมายของพวกเขา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Calendly เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับการนัดหมายโดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 21.45% อย่างมั่นคง
คุณสมบัติของ Calendly
ในฐานะหนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์จัดตารางงานชั้นนำCalendly นำเสนอคุณสมบัติที่ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการขยายทีม:
1. ระบบการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
Calendly ไม่เพียงแต่ช่วยในการจัดตารางเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยในการทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณเป็นอัตโนมัติ หากคุณใช้ Calendly สำหรับธุรกิจของคุณ เมื่อมีใครจองการสาธิต นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ:
- ผู้แทนขายที่เหมาะสมที่สุดของคุณจะได้รับการมอบหมายตามภูมิภาคและความเชี่ยวชาญ
- ระบบ CRM ของคุณได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
- สมาชิกทีมได้รับการแจ้งเตือนทันทีผ่าน Slack
- อีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลจะเริ่มสร้างความสนใจให้กับผู้มุ่งหวัง
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใด ๆ Calendly เปลี่ยนแปลงการนัดหมายของคุณและทำให้งานก่อนและหลังการประชุมเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติ
2. ข้อมูลเชิงลึกในการจัดตารางเวลาของทีม
Calendly เป็นที่นิยมสำหรับการสร้างระบบปฏิทินการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ. นี่เป็นเพราะคุณสมบัติเช่นการจัดสรรแบบหมุนเวียนเพื่อให้ปริมาณงานสมดุล และการจัดตารางเวลาแบบรวมเพื่อให้หาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมหลายคน.
Calendly ยังมีฟีเจอร์การจัดเส้นทางทีมอัจฉริยะที่คำนึงถึงเขตเวลา ทักษะ หรือปริมาณงานอีกด้วย เครื่องมือเหล่านี้โดดเด่นในสภาพแวดล้อมการขายและการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "round-robin" มีที่มาจากคำภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 17 ว่า Rond Ruban ซึ่งหมายถึงวิธีการลงนามในคำร้องแบบวนรอบเพื่อปกปิดตัวตนของผู้ลงนามคนแรกและป้องกันการตอบโต้
3. การควบคุมระดับองค์กร
Calendly มอบการควบคุมที่ครอบคลุมต่อสภาพแวดล้อมการจัดตารางเวลาสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยและการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง
มันรวมถึงคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงเช่น SAML single sign-on, การวิเคราะห์อย่างละเอียด, และเครื่องมือรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบการประชุม. Calendly ยังอนุญาตให้ปรับแต่งแบรนด์หรือตัวเลือก white-labeling ได้, ทำให้คุณสามารถสร้างหน้าตารางนัดหมายของคุณให้เป็นของคุณเองได้อย่างแท้จริง.
ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถจัดการทีมขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายด้วยการควบคุมแบบรวมศูนย์และคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคุณ
ราคาของ Calendly
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ทีม: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $15,000 ต่อปี
TidyCal เทียบกับ Calendly: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้ มาดูการเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง Calendly กับ TidyCal เพื่อดูว่าเครื่องมือแต่ละตัวมีจุดเด่นและจุดที่อาจยังไม่สมบูรณ์ตรงไหน เราจะเริ่มต้นด้วยตารางที่ครอบคลุมซึ่งแสดงคุณสมบัติหลักของแต่ละเครื่องมือ:
|คุณสมบัติ
|TidyCal
|Calendly
|การผสานปฏิทิน
|Google Calendar, Outlook, iCal
|Google Calendar, Outlook, iCal, Exchange
|ประเภทการประชุม
|แบบตัวต่อตัว, แบบกลุ่ม, แบบพบกันทุกคน (พื้นฐาน)
|แบบตัวต่อตัว, แบบกลุ่ม, แบบหมุนเวียน (ขั้นสูง), แบบรวมกลุ่ม
|การปรับแต่ง
|การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน, ประเภทของการประชุม
|การสร้างแบรนด์ขั้นสูง, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, แบบสำรวจความคิดเห็นในการประชุม
|คุณสมบัติของทีม
|การจัดตารางเวลาทีมพื้นฐาน
|การกำหนดเส้นทางขั้นสูง, การหมุนเวียนรอบ, การวิเคราะห์
|การผสานรวม
|พื้นฐาน (10+ การเชื่อมต่อ)
|การผสานรวมอย่างกว้างขวาง (มากกว่า 100 รายการ)
|การเข้าถึง API
|จำกัด
|การเข้าถึง API แบบเต็ม
|ความปลอดภัย
|มาตรฐานความปลอดภัย
|ความปลอดภัยระดับองค์กร
|รูปแบบการกำหนดราคา
|การชำระเงินครั้งเดียว
|แบบสมัครสมาชิก
ถึงเวลาที่จะพิจารณาแต่ละแง่มุมอย่างละเอียด—และค้นหาว่าแง่มุมใดที่โดดเด่นกว่า:
1. ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งาน
ทั้งสองแพลตฟอร์มเข้าใจว่าการจัดการตารางเวลาของคุณไม่ควรเป็นเรื่องปวดหัว แต่พวกเขามีวิธีการที่แตกต่างกันเล็กน้อย
TidyCal ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาช่วยลดความวุ่นวายทางความคิด ทำให้คุณสามารถตั้งค่าการทำงานตามตารางเวลาได้ในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นชั่วโมง เน้นที่สิ่งจำเป็นและมีรูปแบบที่เป็นตรรกะซึ่งจะนำคุณผ่านกระบวนการอย่างเป็นธรรมชาติ
ในทางกลับกัน Calendly ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยแดชบอร์ดที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งออกแบบมาสำหรับทีมขนาดใหญ่และองค์กร แน่นอนว่าเส้นทางการเรียนรู้อาจจะชันกว่าเล็กน้อย แต่คุ้มค่ากับตัวเลือกการปรับแต่งและฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ขั้นสูงที่มีให้
อินเทอร์เฟซทำงานได้ดีมากในการจัดการสมาชิกทีมหลายคน การกำหนดเส้นทางที่ซับซ้อน และการผสานรวม—โดยไม่ทำให้รู้สึกยุ่งยาก
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน TidyCal เหมาะสำหรับคุณหากคุณเป็นผู้ประกอบการคนเดียว ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน หากคุณกำลังมองหาการตั้งค่าที่ซับซ้อนและขั้นสูงกว่า Calendly ควรเป็นตัวเลือกแรกของคุณ
2. ความยืดหยุ่นและการควบคุมตารางเวลา
ทั้งสองแพลตฟอร์มมีการควบคุมการจัดตารางเวลาที่มั่นคง แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
TidyCal มอบฟีเจอร์การจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ครอบคลุมสิ่งจำเป็น เช่น การจัดการเวลาสำรองและกฎความพร้อมใช้งานพื้นฐาน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่มีตารางเวลาที่คาดการณ์ได้ ช่วยให้สามารถจัดการประชุมและเวลาพักได้ตามมาตรฐาน โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
Calendly ยกระดับด้วยระบบกฎขั้นสูงที่นำเสนอช่วงเวลาบัฟเฟอร์แบบไดนามิกตามประเภทการประชุมหรือบทบาทของผู้เข้าร่วม รูปแบบความพร้อมใช้งานที่ปรับแต่งได้รองรับความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงเวลาทำงานตามฤดูกาล ตารางหมุนเวียน การประชุมแบบมีค่าใช้จ่าย และขีดจำกัดการประชุมต่อวันแบบกำหนดเอง
ระดับการปรับแต่งนี้ทำให้ Calendly มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีสมาชิกทีมหลายคนและมีความต้องการการจัดตารางเวลาที่แตกต่างกันในแผนกหรือเขตเวลาต่างๆ
🏆 ผู้ชนะ: Calendly สำหรับฟังก์ชันการจัดตารางขั้นสูง
3. การจัดการทีม
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น การประสานงานกระบวนการจัดตารางเวลาของทีมก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งสองแพลตฟอร์มมีฟีเจอร์สำหรับทีม แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ
TidyCal ให้บริการคุณสมบัติทีมพื้นฐานที่เหมาะสำหรับกลุ่มเล็ก ๆ. ให้บริการการสร้างกิจกรรมกลุ่มเพื่อการจัดตารางเวลาทีมอย่างง่ายและการจัดการสิทธิ์ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการการจัดตารางเวลาพื้นฐาน.
อย่างไรก็ตาม Calendly มีเครื่องมือการจัดการทีมที่แข็งแกร่งกว่า ระบบการจัดเส้นทางทีมขั้นสูงจะทำการจัดสรรการประชุมโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความเชี่ยวชาญ ความพร้อมใช้งาน หรือเขตเวลา
ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดช่วยให้การกระจายการประชุมเป็นไปอย่างยุติธรรม ในขณะที่การควบคุมการเข้าถึงที่ซับซ้อนช่วยให้สามารถกำหนดสิทธิ์ตามลำดับชั้นได้ การวิเคราะห์ข้อมูลของทีมให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับรูปแบบการประชุมและการใช้งานของสมาชิก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขนาดใหญ่
🏆 ผู้ชนะ: Calendly สำหรับฟีเจอร์การแจกจ่ายที่ยุติธรรม ซึ่งทำให้การจัดการทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ความสามารถในการบูรณาการ
เครื่องมือจัดตารางเวลาของคุณต้องสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือประชุมออนไลน์อื่น ๆ ในโลกธุรกิจที่เชื่อมต่อกันในปัจจุบัน นี่คือวิธีที่ TidyCal และ Calendly เปรียบเทียบกันในแง่นี้:
TidyCal นำเสนอการผสานปฏิทินที่จำเป็น โดยเน้นที่ความต้องการหลักของธุรกิจ มันเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับบริการปฏิทินหลักและแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอพื้นฐาน แม้ว่าตัวเลือกการผสานจะจำกัดกว่า Calendly แต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการทั่วไปของธุรกิจขนาดเล็กและผู้เชี่ยวชาญอิสระได้
ในทางกลับกัน Calendly โดดเด่นด้วยระบบนิเวศการเชื่อมต่อที่ครอบคลุม เชื่อมต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจมากกว่า 100 รายการ โดยมีการเข้าถึง API ขั้นสูงสำหรับการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองและการสนับสนุน webhook สำหรับการทำงานอัตโนมัติ
การผสานระบบ CRM อย่างลึกซึ้งช่วยให้สามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายได้อย่างละเอียดและทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าได้ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาเครื่องมือซอฟต์แวร์หลายตัวและต้องการการไหลของข้อมูลอัตโนมัติ
🏆 ผู้ชนะ: Calendly, สำหรับแนวทางที่หลากหลายในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจและการออกแบบเวิร์กโฟลว์
5. คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
TidyCal นำเสนอรูปแบบการชำระเงินครั้งเดียว ให้ผู้ใช้เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดตลอดชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซ้ำๆ วิธีการนี้มอบความคุ้มค่าที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่คำนึงถึงงบประมาณและผู้ประกอบการอิสระที่ต้องการเครื่องมือจัดตารางเวลาที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องมีการผูกมัดทางการเงินอย่างต่อเนื่อง คุณยังได้รับประโยชน์จากชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งขจัดความจำเป็นในการอัปเกรดในอนาคต
Calendly ด้วยรูปแบบการกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิกและระดับฟีเจอร์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์องค์กรที่กำลังเติบโตและมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แม้ว่าราคาต่อที่นั่งต่อเดือนอาจดูสูงในช่วงแรก แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มนี้ สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ที่คุ้มค่าสำหรับทีมขนาดใหญ่ได้อย่างมีนัยสำคัญ
โครงสร้างแบบลำดับชั้นช่วยให้องค์กรสามารถขยายขนาดได้ตามความต้องการ ซึ่งอาจนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นเมื่อทีมขยายตัว
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน สำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวหรือทีมขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10 คน) แผนฟรีของ TidyCal ทำงานได้ดีที่สุด สำหรับแผนแบบเสียค่าใช้จ่าย TidyCal ครอบคลุมความต้องการของคุณ 90% ในราคาเพียง 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับทีมที่มีมากกว่า 10 คนหรือการจัดการตารางเวลาขั้นสูง คุณสมบัติเพิ่มเติมของ Calendly คุ้มค่ากับการลงทุน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การใช้ปฏิทินครั้งแรกที่รู้จักกันมีมาตั้งแต่สมัยชาวสุเมเรียน ซึ่งได้สร้างปฏิทินจันทรคติขึ้นครั้งแรกราว 2000 ปีก่อนคริสตกาล แม้ว่าเราจะก้าวหน้าไปมากตั้งแต่นั้นมา แต่ชีวิตก็ยังคงเกี่ยวกับการจัดการตารางเวลาของเราให้ดี!
TidyCal เทียบกับ Calendly บน Reddit
เราได้ดู Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้จริงพูดถึงแอปปฏิทินเหล่านี้อย่างไร
ผู้ใช้ Reddit ใน r/podcasting ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความสามารถในการซิงค์ปฏิทินของ TidyCal:
ฉันใช้ tidycal และใช้เพียงคนเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม tidycal (และฉันมั่นใจว่าตัวเลือกอื่น ๆ หลายตัว) อนุญาตให้คุณซิงค์ปฏิทินกับ google calendar เป็นต้น ในทางทฤษฎี หากผู้ร่วมดำเนินรายการของคุณแชร์ปฏิทินกับคุณ และคุณบอก tidycal ให้ดูทั้งปฏิทินของคุณและปฏิทินของพวกเขาที่แชร์กับคุณ มันก็จะทำงานได้
นี่แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ตรงไปตรงมาของ TidyCal ในการจัดการปฏิทินหลายปฏิทิน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ใช้หลายคนต้องการในแอปจัดตารางเวลาเพื่อประสานงานกับสมาชิกในทีมหรือลูกค้าที่ใช้แพลตฟอร์มปฏิทินที่แตกต่างกัน
ในทางกลับกัน สมาชิก Reddit ใน r/smallbusiness ได้ให้คำรับรองที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Calendly:
ที่ปรึกษาแฟรนไชส์อยู่ที่นี่! Calendly เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจของฉัน ฉันได้จองนัดหมายหลายร้อยครั้งและมีอัตราการเข้าร่วมสูงมากด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติจากเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย คุณยังสามารถบล็อกเวลาและเชื่อมต่อกับปฏิทิน Google ของคุณ ซึ่งจะอัปเดตความพร้อมใช้งานของคุณเมื่อคุณป้อนข้อมูลด้วยตนเองในปฏิทิน ฉันไม่เคยจองซ้ำเลย มันง่ายมากที่จะกระตุ้นให้ใครก็ตามจองการโทรด้วยการแชร์ลิงก์ของคุณเวอร์ชันฟรีก็ยอดเยี่ยม เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายนั้นยอดเยี่ยมมาก!
ชุมชนผู้ใช้แอปจัดตารางเวลาบน Reddit ดูเหมือนจะเห็นพ้องกันในประเด็นสำคัญบางประการ:
- TidyCal ดึงดูดผู้ใช้ที่มองหาความเรียบง่ายและคุ้มค่า
- Calendly ครองความเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร
- ทั้งสองเครื่องมือช่วยป้องกันการจองซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับระบบปฏิทินที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญ
มุมมองจากโลกจริงเหล่านี้ช่วยเสริมสิ่งที่เราได้เห็นในการเปรียบเทียบฟีเจอร์ของเรา แต่ยังเพิ่มบริบทที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้ในการใช้งานประจำวัน
👀 คุณรู้หรือไม่? ไมโครซอฟท์ได้กระตุ้นให้พนักงานจำกัดการประชุมไว้ที่ 30 นาที ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจถึง94%!
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TidyCal เทียบกับ Calendly
ในขณะที่ TidyCal และ Calendly โดดเด่นในด้านฟีเจอร์พื้นฐานClickUp ซึ่งเป็น แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ได้ปฏิวัติการจัดการเวลาของคุณด้วยการนำเสนอโซลูชันพื้นที่ทำงานที่ครบถ้วน นี่คือเหตุผลที่ ClickUp เป็นเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการ
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึงสี่เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่เก้าแพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และแม้แต่ปฏิทินของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ
ฉันสามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมของฉันได้โดยใช้ฟังก์ชันปฏิทินเพื่อแสดงลำดับงานและวางแผนสำหรับกิจกรรมใหญ่ เราทุกคนสามารถลากและวางกิจกรรมบนปฏิทินได้ตามความต้องการของทีมผู้นำ มันง่ายมากที่จะใช้จากสมาชิกทีมหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
ClickUp's One-Up #1: ยกระดับการจัดการปฏิทินของคุณ
หากคุณต้องการมากกว่าแค่ตัวจัดตารางเวลาปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวางแผนของคุณได้ ต่างจาก Calendly หรือ TidyCal ที่เน้นเฉพาะการจัดตารางการประชุม ClickUp ผสานรวมการจัดการงานและฟีเจอร์ปฏิทินเข้าด้วยกัน มอบมุมมองที่ครบถ้วนของทุกสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในที่เดียว
โดยการเชื่อมโยงงาน เอกสาร และการประชุมไว้ในมุมมองเดียวที่รวมทุกอย่าง คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวันของคุณดำเนินไปอย่างไรควบคู่ไปกับโครงการต่างๆ การผสานรวมอย่างสมบูรณ์นี้ช่วยให้คุณบล็อกเวลาสำหรับงานที่มีความสำคัญ สร้างงานใหม่จากบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ และรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับกิจกรรมทางวิชาชีพทั้งหมดของคุณ
ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งปฏิทินของคุณ ตั้งลำดับความสำคัญ และผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณอาจใช้งานอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นระเบียบในระดับที่ลึกซึ้งกว่าการจัดตารางเวลาแบบพื้นฐาน
คุณยังสามารถสลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้อย่างง่ายดาย ใช้ตัวกรองเพื่อค้นหางาน และเพลิดเพลินกับการจัดตารางงานแบบลากและวาง ClickUp มีฟีเจอร์การจัดการทรัพยากร ช่วยให้คุณติดตามปริมาณงานและความสามารถของทีมได้โดยตรงจากปฏิทิน
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่มีอยู่แล้วเพื่อดูพลังของปฏิทิน ClickUp ในการใช้งานจริง เราขอแนะนำเทมเพลต ClickUp Calendar Plannerเพื่อยกระดับการประชุมวางแผนของทีมคุณ นี่คือสิ่งที่มันมอบให้:
- ติดตามงานประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่สำคัญและเป้าหมาย
- จัดระเบียบโครงการให้เป็นส่วนย่อยที่จัดการได้
- ติดตามทรัพยากรและปริมาณงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับตารางเวลาของคุณตามความจำเป็นด้วยความยืดหยุ่น
- มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานและความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
ClickUp's One-Up #2: การจัดการประชุมที่ดีกว่า
ClickUp Meetingsทำให้การจัดการประชุมง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสามารถจัดตารางเวลา ติดตาม และจัดการการประชุมได้อย่างง่ายดายควบคู่ไปกับงานของคุณ ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบ ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งวาระการประชุม มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ หรือแชร์บันทึกการประชุม คุณสามารถหาทุกอย่างได้ในที่เดียว นี่คือทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp:
- บันทึกการประชุมโดยละเอียด: สร้างบันทึกการประชุมที่ครอบคลุมด้วยเครื่องมือการจดบันทึกและการแก้ไขที่ครบครันของ ClickUp ช่วยให้สามารถจัดทำเอกสารการสนทนาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
👀 คุณรู้หรือไม่: ด้วยAI Notetaker ของ ClickUpคุณสามารถบันทึกและถอดความบทสนทนาบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์หรือจดบันทึกด้วยตนเองแม้แต่คำเดียว
นอกจากนี้ยังให้สรุปที่ชัดเจนหลังการประชุม โดยเน้นจุดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย ส่วนที่ดีที่สุดคือ? บันทึกการประชุมของคุณเชื่อมโยงอย่างราบรื่นกับงาน เอกสาร และการสนทนาที่เกี่ยวข้องภายใน ClickUp
- การจัดการวาระการประชุม: สร้างและจัดการวาระการประชุมได้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อการหารือทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Brain—ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp
- การติดตามรายการดำเนินการ: เปลี่ยนหัวข้อการประชุมให้เป็นงานที่สามารถมอบหมายได้โดยตรง เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและการติดตามผล
- มอบหมายความคิดเห็น: มอบหมายงานที่ต้องการการดำเนินการโดยตรงให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณจากภายในความคิดเห็น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับการประชุมและติดแท็กในรายการงานของคุณบน ClickUp ตามความเร่งด่วนหรือประเภท (เช่น "ประชุมทีม", "ประชุมลูกค้า", ฯลฯ) เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้
ClickUp's One-Up #3: การจัดการเวลาขั้นสูง
เครื่องมือจัดการเวลาของ ClickUpนำทางสู่ประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีการขั้นสูง ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัว คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณควบคุมโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดเวลาประมาณการและเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้จริงได้ ซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงความแม่นยำสำหรับงานในอนาคต การแบ่งโครงการใหญ่เป็นงานย่อยใน ClickUp และงานย่อยช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้น—ด้วยความเครียดที่น้อยลง เพิ่มการแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนด แล้วคุณจะพร้อมที่จะทำงานให้เสร็จก่อนกำหนด
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานสายงานความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาแบบเฉพาะบุคคล แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยลดการเสียสมาธิและปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริงๆ!
ต่างจากเครื่องมือจัดตารางงานแบบแยกส่วน ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน:
- ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อป้องกันปัญหาการจัดตารางเวลาภายในทีม
- ลองใช้มุมมอง Gantt เพื่อดูว่าการประชุมต่างๆ อยู่ในไทม์ไลน์ของโครงการของคุณอย่างไร
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ
แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าคุณกำลังใช้ Calendly อยู่แล้วล่ะ? ไม่มีปัญหา!ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Calendly ที่คุณใช้งานอยู่ได้อย่างราบรื่น คุณจึงไม่ต้องทิ้งขั้นตอนการทำงานเดิมที่มีอยู่ เพียงเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มนี้!
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว การประชุมที่จองผ่าน Calendly จะซิงค์กับ ClickUp โดยอัตโนมัติ โดยจะเชื่อมโยงรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานและโครงการของคุณ
เลือก ClickUp สำหรับโซลูชันการจัดตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบ
ในขณะที่ TidyCal และ Calendly มุ่งเน้นเฉพาะการจัดตารางการประชุมเท่านั้น ClickUp มอบระบบจองปฏิทินออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นซึ่งเชื่อมโยงการประชุมกับกลยุทธ์การทำงานที่กว้างขึ้นของคุณ
การประชุมแต่ละครั้งกลายเป็นส่วนสำคัญของไทม์ไลน์โครงการของคุณ พร้อมบริบทที่ครบถ้วนและความสามารถในการติดตามผล
ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของ ClickUp จะช่วยให้ความต้องการในการจัดตารางของคุณได้รับการตอบสนอง พร้อมทั้งรักษาทุกสิ่งทุกอย่างให้เชื่อมต่ออยู่ในแพลตฟอร์มกลางเพียงแห่งเดียว
สมัครใช้ ClickUpตอนนี้และลดความยุ่งยากในการจัดตารางประชุม—แม้ในขณะที่คุณดำเนินการประชุมได้ดีขึ้น!