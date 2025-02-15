11 เครื่องมือจดบันทึกอัตโนมัติที่ดีที่สุดในปี 2025

บันทึกช่วยให้คุณเป็นระเบียบ แต่การจดบันทึกด้วยมือช้าและเหนื่อยล้า ด้วย52% ของพนักงานรู้สึกหมดไฟ รายละเอียดที่พลาดไปจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ทางออกคืออะไร? เครื่องมือจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
พวกเขาจัดการเรื่องน่าเบื่อเพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ เครื่องมืออย่าง ClickUp มีฟีเจอร์การจดบันทึกที่ทรงพลัง ผสานการจัดการงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
นี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้น 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
กำลังมองหาเครื่องมือจดบันทึกอัตโนมัติที่ดีที่สุดอยู่ใช่ไหม? นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI, สรุปเนื้อหา และการทำงานร่วมกัน
- Krisp: เหมาะที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนระหว่างการประชุม
- กราโนล่า: เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมที่เข้าใจบริบทบน Mac
- Fireflies. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาด้วยเสียงพร้อมการถอดความและสรุปโดย AI
- Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุม
- สรุปสั้น: เหมาะที่สุดสำหรับการรองรับหลายภาษาและการวิเคราะห์การประชุมอย่างละเอียด
- Notion AI: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสรุปข้อมูลภายในพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร
- Mem AI: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบอย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมโยงแบบไดนามิก
- Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานควบคู่กับบันทึก
- Avoma: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขาย
- สะท้อน: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง "สมองที่สอง" ที่เชื่อมโยงกัน
การจดบันทึกอัตโนมัติคืออะไร?
บันทึกการประชุมอัตโนมัติใช้ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อสร้างรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดและโครงสร้างชัดเจนระหว่างการโทรหรือการประชุมเสมือนจริง
คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกทุกคำ; เครื่องมือเหล่านี้ทำงานแทนคุณ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การหารือได้. ไม่ว่าจะเป็น การหารือของทีม หรือการประชุมขายที่รวดเร็ว เครื่องมืออัตโนมัติจะจับทุกจุดสำคัญได้อย่างถูกต้อง.
ประโยชน์ของการบันทึกโน้ตอัตโนมัติคืออะไร?
ยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหม? นี่คือสิ่งที่ระบบจดบันทึกอัตโนมัติมอบให้:
- มุ่งเน้นอย่างเต็มที่กับการประชุมและมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างกระตือรือร้น
- บอกลาการจดบันทึกด้วยมือและความยุ่งยากในการถอดความหลังการประชุม
- เพลิดเพลินกับบันทึกการสนทนาที่แม่นยำและเชื่อถือได้ทุกครั้ง—ไม่มีช่วงเวลาที่ต้องคิดว่า "ฉันคิดว่าเขาพูดแบบนี้"
- รับโครงร่างที่มีโครงสร้างดีและแบ่งตามหัวข้อ พร้อมสำหรับการแบ่งปันกับทีมของคุณ
🌟 เกร็ดความรู้: การตัดสินใจที่ได้รับข้อมูลจากกลุ่มพนักงานที่หลากหลายมักจะมีมุมมองที่รอบด้านและรอบคอบยิ่งขึ้น และเมื่อทีมที่มีความหลากหลายลงมือตัดสินใจผลลัพธ์ที่ได้จะดีกว่าถึง 60% บันทึกการประชุมแบบอัตโนมัติจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะต้องจดบันทึกตลอดเวลา
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือบันทึกการเรียนการสอนแบบอัตโนมัติ?
การค้นหาผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่เหมาะสมคือการแก้ปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่การสร้างปัญหาใหม่ มันควรช่วยประหยัดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- ความถูกต้อง: เครื่องมือควรสามารถจับคำทุกคำได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงคำเทคนิคและคำเฉพาะทาง
- สรุป: สร้างสรุปที่ชัดเจนและกระชับของประเด็นสำคัญและการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: เข้าถึงบันทึกได้ทันทีระหว่างการประชุมเพื่อแก้ไขหรือตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ซิงค์อย่างราบรื่นกับปฏิทิน แอปจัดการโครงการ และแพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: อนุญาตให้ทีมของคุณแก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และแชร์บันทึกได้อย่างง่ายดาย
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุด
- การติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ: เน้นงานที่สามารถดำเนินการได้เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งใด
- คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้: ปรับเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น การติดแท็กหรือการไฮไลท์
- การรองรับเสียงและวิดีโอ: ถอดเสียงจากการบันทึกหรือการประชุมผ่านวิดีโอได้อย่างราบรื่น
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: เลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที แม้ในวันที่งานยุ่ง
10 เครื่องมือจดบันทึกอัตโนมัติที่ดีที่สุด
หากคุณเบื่อกับการเสียเวลาจดบันทึกด้วยตนเองเครื่องมือสรุปบันทึกด้วย AI เหล่านี้จะเปลี่ยนเกมของคุณไปอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่การถอดความแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการผสานงานต่างๆ อย่างไร้รอยต่อ พวกเขาช่วยให้คุณจัดระเบียบและมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด—โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญแม้แต่จุดเดียว
นี่คือสรุปเครื่องมือจดบันทึกอัตโนมัติที่ดีที่สุด 10 อันดับ:
1. ClickUp (เครื่องมือจดบันทึก สรุป และทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วย AI)
ไม่ใช่ความลับเลย—โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเรามักกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ พนักงานโดยเฉลี่ยใช้เวลาถึง9% ของปีในการสลับระหว่างแอปต่างๆ
นี่คือเหตุผลที่การทำงานมีปัญหา และเราแก้ไขด้วยClickUp—ในกรณีนี้ โดยใช้เครื่องมือจดบันทึกของมัน
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก: จับทุกความละเอียดได้อย่างง่ายดาย
ClickUp AI Note-Takerเข้าร่วมการประชุมเสมือนจริงของคุณ บันทึกการสนทนา และสร้าง บันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดและโครงสร้างอย่างเป็นระบบ โดยอัตโนมัติ มันเน้นประเด็นสำคัญ ติดตามการตัดสินใจ และระบุรายการที่ต้องดำเนินการ—ช่วยให้คุณประหยัดเวลาจากการจดบันทึกด้วยตนเองในขณะที่ทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp AI Note-Taker:
- การถอดเสียงและสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ
- การตรวจจับและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการแบบเรียลไทม์
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ ClickUp Tasks และ Docs สำหรับการติดตามงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผู้ช่วยจดบันทึก AI สามารถซิงค์โน้ตกับ ClickUp Docs และ Tasks ได้ทันที ทำให้คุณสามารถแปลงไฮไลท์จากการประชุมเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงได้ทันที
ClickUp Brain: สมองที่สองของคุณสำหรับการทำงานที่เป็นระเบียบ
ClickUp Brain คือสมองที่สองของคุณ ช่วยจัดระเบียบบันทึกการประชุม ไอเดีย และงานต่าง ๆ ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังสามารถสรุปการสนทนาที่ยืดยาว จัดรูปแบบเอกสาร และติดตามงานที่ต้องติดตามผล—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกแรงเลย
ผู้ช่วย AI นี้ช่วยให้การจดบันทึกง่ายขึ้นโดยการสรุปการสนทนาที่ยืดยาว จัดรูปแบบเอกสาร และระบุสิ่งที่ต้องติดตามหรือรายการที่ต้องดำเนินการ
📌 ตัวอย่าง: หากการประชุมของคุณสร้างกระทู้ความคิดเห็น 200 ข้อความ (เราทุกคนเคยเจอมาแล้ว) ClickUp Brain จะช่วยสรุปข้อมูลที่ซับซ้อนให้กระชับ
ClickUp Docs และ Notepad: จัดระเบียบและจดบันทึกได้อย่างง่ายดาย
ClickUp ใช้เครื่องมือเช่นClickUp Docsเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างบันทึกการประชุมอย่างละเอียด, คิดค้นไอเดีย, และจัดรูปแบบเอกสารด้วยตัวเลือกข้อความที่หลากหลายเช่น รายการหัวข้อย่อย, หัวข้อ, และการฝังมัลติมีเดีย.
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางระหว่าง ClickUp Docs และClickUp Tasks ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมโยงงานและเอกสารทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อความครบถ้วนของบริบทสูงสุด
หากคุณมีปัญหาในการบันทึกไอเดีย สิ่งที่ต้องทำ หรือคำเตือนตลอดทั้งวัน ให้ใช้ClickUp Notepad
นี่คือความมหัศจรรย์: คุณสามารถแปลงบันทึกของคุณให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมกำหนดเวลาและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น หากคุณจดว่า "ติดตามงานกับอเล็กซ์เกี่ยวกับข้อเสนอการขาย" คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นงานได้ทันทีจาก Notepad
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณให้ความสำคัญกับการสร้างบันทึกที่มีโครงสร้างและการติดตามประเด็นสำคัญ
ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp ในการสร้างกำหนดการประชุมของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายที่ช่วยให้คุณเริ่มจดบันทึกได้อย่างง่ายดาย หากต้องการเริ่มต้นใช้งานClickUp Meeting Notes Templateจะช่วยนำทางคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบสำหรับการจัดการโครงการ: ไม่ว่าคุณจะชอบรายการ บอร์ด หรือปฏิทิน ClickUp ก็มีมุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองรูปแบบการทำงานของคุณ
- ชุดเครื่องมือการทำงานและการทำงานร่วมกัน: ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล, ClickUp Docs, แชทในตัว, และแผนผังความคิด เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
- ผู้ช่วยเขียนด้วย AI ของ ClickUp: รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณและเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ เพื่อช่วยให้การสร้างเนื้อหาและการระดมความคิดเป็นเรื่องง่าย
- หมายเหตุเกี่ยวกับระบบการจัดระเบียบและการติดแท็ก: รักษาโครงสร้างของบันทึกของคุณให้เป็นระเบียบด้วยหน้าย่อยและแท็กเพื่อการนำทางที่ง่ายดาย
- เอกสารและการบันทึก: จากบันทึกการประชุมถึงฐานความรู้ จัดการเอกสารทั้งหมดของคุณในแพลตฟอร์มเดียว
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบและการตกแต่ง: ปรับแต่งบันทึกของคุณด้วยรูปแบบตัวอักษรที่หลากหลาย, การเน้นข้อความ, แบนเนอร์, และอื่น ๆ
- ตัวเลือกการฝัง: เพิ่มบุ๊กมาร์ก ตาราง และองค์ประกอบมัลติมีเดียเพื่อสร้างเอกสารที่หลากหลาย
- แชร์โน้ตกับใครก็ได้อย่างปลอดภัย: ควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและแชร์เอกสารผ่านลิงก์สาธารณะหรือส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย
- ห้องสมุดเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกทีม: เข้าถึงเทมเพลตกว่า 1,000 แบบเพื่อเริ่มต้นโครงการและรักษาความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่มีมากมายอาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้
- ไม่ทุกมุมมองและคุณสมบัติสามารถเข้าถึงได้เต็มที่บนแอปพลิเคชันมือถือในตอนนี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้: ผู้ใช้ชื่นชอบการใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งได้รับบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและความน่าเชื่อถือในทุกๆ วัน
ฉันชอบที่สามารถค้นหางานและบันทึกเก่า ๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฉันไม่เคยจำได้ และมันช่วยให้ฉันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องคอยตามหาเอกสารหรือกังวลว่าจะอ่านลายมือตัวเองไม่ออก
2. Krisp (ผู้ช่วยประชุมที่ดีที่สุดที่ใช้ AI สำหรับการตัดเสียงรบกวน)
คุณรู้สึกถูกครอบงำจากเสียงรบกวนและข้อมูลที่มากเกินไปบ่อยแค่ไหนระหว่างการประชุมออนไลน์? Krisp คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การสื่อสารเสมือนจริงของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
มันโดดเด่นในการตัดเสียงรบกวน การถอดเสียง และการบันทึกการประชุมอัตโนมัติ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับบุคคลและทีม
นอกจากนี้ Krisp ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการประชุมส่วนใหญ่ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจในความเข้ากันได้
🧠 คุณรู้หรือไม่: มีการประชุมเกิดขึ้นมากกว่า 11 ล้านครั้งต่อวันในสหรัฐอเมริกา มากถึง55 ล้านครั้งต่อสัปดาห์และมากกว่า 1 พันล้านครั้งต่อปี!
คุณสมบัติเด่นของ Krisp
- กำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง เสียงพูด และเสียงสะท้อน เพื่อให้การประชุมและการสนทนาชัดเจนยิ่งขึ้น
- สร้างการถอดความที่ถูกต้องเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและการจัดทำเอกสาร
- สรุปการหารือให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และข้อสรุปที่สำคัญ
- ปรับการจดจำเสียงพูดสำหรับสำเนียงต่างๆ เพื่อให้การถอดเสียงมีความแม่นยำยิ่งขึ้น
- ใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มเช่น Zoom, Microsoft Teams, และ Google Meet ได้โดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอิน
ข้อจำกัดของ Krisp
- แผนฟรีจำกัดการสรุปโดย AI รายวันและเวลาการตัดเสียงรบกวน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาเป็นครั้งคราวกับการเชื่อมต่อเฉพาะแอปพลิเคชัน
ราคาของ Krisp
- ฟรี
- ข้อดี: $8 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15 ต่อเดือน/ผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า Krisp
- G2: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
✨ รีวิวจากผู้ใช้: ผู้ใช้ G2 คนหนึ่งชื่นชอบ Krisp เนื่องจากความสามารถในการสร้างรายงานการประชุมอย่างละเอียดโดยอัตโนมัติ ด้วยการถอดความที่แม่นยำสำหรับการตรวจสอบและแจกจ่าย
ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันมักจะประสบปัญหาในการเขียนรายงานการประชุมอย่างละเอียดเสมอ...แต่ KRISP ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง! (จริงๆ นะ) ตอนนี้ฉันกลับมาทำรายงานการประชุมในโครงการของฉันอีกครั้งแล้ว
ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันมักจะประสบปัญหาในการเขียนรายงานการประชุมอย่างละเอียด...แต่ KRISP ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง! (จริงๆ นะ) ตอนนี้ฉันกลับมาทำรายงานการประชุมในโครงการของฉันอีกครั้งแล้ว
3. Granola (แอปบันทึกโน้ตที่ดีที่สุดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการปรับแต่งและจดบันทึกการประชุมที่เข้าใจบริบท)
การประชุมติดกันหลายรอบและต้องการบันทึกการประชุมที่เรียบร้อยและนำไปใช้ได้จริงใช่ไหม? Granola สามารถช่วยคุณได้
ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการจดบันทึกง่ายขึ้น Granola ทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet, Teams และ Slack โดยจับเสียงการประชุมโดยตรงจาก Mac ของคุณโดยไม่มีบอทที่รบกวน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แชท AI ของ Granola เพื่อดึงจุดสำคัญจากบันทึกของคุณอย่างรวดเร็ว เช่น "มีการพูดคุยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับลำดับความสำคัญในไตรมาสหน้า?"
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกราโนล่า
- ผสานปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อสรุปการประชุมอย่างละเอียดและแม่นยำ
- สร้างรูปแบบบันทึกที่ปรับแต่งได้สำหรับการประชุมประจำหรือกระบวนการทำงานของทีมผ่านเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้
- บันทึกเสียงการประชุมโดยตรงจาก Mac ของคุณโดยไม่มีบอทผ่านการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
- ให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลเฉพาะจากบันทึกหลังการประชุมผ่านผู้ช่วย AI Q&A ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- แชร์บันทึกและเทมเพลตได้อย่างง่ายดายทั่วทั้งองค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของกราโนล่า
- ผู้ใช้ Windows ต้องลงทะเบียนรอคิว เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้รองรับเฉพาะ Mac ในขณะนี้
- ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่
การตั้งราคา กราโนล่า
- ฟรี
- บุคคล: $18 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $14 ต่อเดือน/ผู้ใช้
4. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาด้วยเสียงพร้อมการถอดความและสรุปโดย AI)
Fireflies.ai เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยให้การจัดการการสนทนาด้วยเสียงในระหว่างการประชุมออนไลน์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
โดยพื้นฐานแล้ว มันจะทำการถอดเสียง สรุป และวิเคราะห์การสนทนาบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความฉลาดในการสนทนาและการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Asana และ Salesforce Fireflies ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกและกระบวนการทำงานหลังการประชุม
Fireflies.ai ยังมีผู้ช่วย AI ที่ชื่อว่า "AskFred" ซึ่งช่วยให้ค้นหาช่วงเวลาสำคัญในการประชุมหรือสร้างการติดตามผลได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ Fireflies.ai เพื่อกรองการถอดความการประชุมและระบุรายการที่ต้องดำเนินการหรือคำถามได้ในไม่กี่วินาที—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานโดยไม่ต้องดูการบันทึกทั้งหมดซ้ำ
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- แปลงบทสนทนาให้เป็นสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยความแม่นยำสูง
- ติดตามเวลาการพูดของผู้บรรยาย, ความรู้สึก, และหัวข้อหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, Slack และ Zapier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ช่วยให้ค้นหาและติดตามการประชุมจากบันทึกการประชุมได้อย่างรวดเร็วด้วยผู้ช่วย AI AskFred
- รองรับการประชุมผ่าน Zoom, Teams, Google Meet และอื่น ๆ
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- จำกัดการเก็บรักษาไว้ที่ 800 นาที และสรุปโดย AI น้อยลง
- ประสิทธิภาพอาจลดลงหากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: $10 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19 ต่อเดือน/ผู้ใช้
ไฟฉาย. ai คะแนนและความคิดเห็นจากลูกค้า
- G2: 4. 8/5 (580+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
✨ รีวิวจากผู้ใช้: ผู้รีวิวพบว่า Fireflies.ai เป็นเพื่อนร่วมประชุมที่มีประโยชน์ โดยให้ความแม่นยำในการถอดความสูงสำหรับผู้บริหาร สรุปเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
Fireflies.ai เปรียบเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะที่ไม่เคยเหนื่อยล้าและพร้อมดูแลทุกเรื่องอยู่เสมอ มันได้เปลี่ยนประสบการณ์การประชุมของฉันจากสิ่งที่ต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้กลายเป็นแหล่งพลังแห่งประสิทธิภาพการทำงาน
Fireflies.ai เปรียบเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะที่ไม่เคยเหนื่อยล้าและพร้อมดูแลทุกเรื่องอยู่เสมอ มันได้เปลี่ยนประสบการณ์การประชุมของฉันจากภาระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้กลายเป็นแหล่งพลังแห่งประสิทธิภาพการทำงาน
5. Otter.ai (ผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการถอดเสียงและสรุปแบบเรียลไทม์)
ด้วยคุณสมบัติเช่นการถอดเสียงอัตโนมัติ, การระบุรายการที่ต้องดำเนินการ, และการสรุปด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, Otter ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่การหารือแทนการบันทึกเอกสาร.
เหมาะสำหรับธุรกิจ, นักการศึกษา, และผู้สร้างเนื้อหา เพราะสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเช่น Zoom, Microsoft Teams, และ Google Meet ได้
🍪 โบนัส: Otter AI Chat ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างอีเมลติดตามผล สกัดข้อมูลการตัดสินใจสำคัญ หรือสรุปการประชุมได้ในไม่กี่วินาที ฟีเจอร์ถอดความแบบเรียลไทม์ช่วยให้ไม่พลาดทุกเนื้อหาในการสนทนา และฟังก์ชันเชื่อมโยงระหว่างเสียงกับข้อความช่วยให้การตรวจสอบและแก้ไขง่ายกว่าที่เคย
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติและถอดความการประชุมพร้อมสรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ให้คำตอบทันที, ติดตามผล, และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ จากบันทึกการประชุม
- ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Salesforce และ Google Meet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- มีบริการถอดความเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน
- ติดแท็กผู้พูดโดยอัตโนมัติเพื่อการจัดระเบียบบทถอดเสียงที่ดีขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เบื่อกับการจดบันทึกจากวิดีโอหรือไม่?เรียนรู้วิธีทำแบบมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- บันทึกมักต้องการการทำความสะอาดด้วยตนเองเพื่อให้สามารถอ่านได้ถูกต้อง
- การบันทึกการประชุมและการสนทนา
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $8. 33 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20 ต่อเดือน/ผู้ใช้
Otter.ai คะแนนและความคิดเห็นจากลูกค้า
- G2: 4. 4/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
6. tl;dv (ผู้ช่วยประชุมที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมรองรับหลายภาษา)
คุณเคยประชุมเสร็จแล้วเพิ่งจะรู้ว่าจำเนื้อหาที่พูดคุยกันไปได้แค่ครึ่งเดียวไหม? เราทุกคนต่างก็เคยเป็นแบบนั้น
สำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งขายหรือผู้นำ การติดตามผลจากการประชุมที่ไม่เป็นระเบียบและการสูญเสียข้อมูลเชิงลึกสามารถสะสมกลายเป็นโอกาสที่พลาดไปและความไม่มีประสิทธิภาพ
tl;dv ผู้ช่วยประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ สร้างสรุปที่กระชับ และผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, Jira และ Slack
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, tl;dv ช่วยให้การประชุมของคุณไม่พลาดรายละเอียดใดๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่ว่าคุณจะมีบทบาทใด ลองสำรวจวิธีการจดบันทึกที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะกับกรณีการใช้งานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ—ดูคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการจดบันทึกยอดนิยมได้ที่นี่!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ พร้อมสรุปเนื้อหาโดย AI ในกว่า 30 ภาษา
- ปรับแต่งการจดบันทึกด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือออกแบบเองให้เหมาะกับประเภทการประชุมที่หลากหลาย
- ติดตามตัวชี้วัดของผู้พูด คำเติม และพลวัตของการสนทนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
- ทำงานร่วมกับเครื่องมือมากกว่า 6,000 รายการ ช่วยให้การทำงานอัตโนมัติเป็นไปอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์ม CRM, การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกัน
- จัดระเบียบบันทึกและบันทึกการประชุมของคุณให้เป็นโฟลเดอร์เพื่อการเข้าถึงและเรียกดูที่ง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ tl;dv
- แผนธุรกิจอาจรู้สึกมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกัน แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งก็ตาม
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่สำหรับฟีเจอร์ส่วนใหญ่
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: $18 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $59 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Notion AI (ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนและสรุปเนื้อหา)
ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังจมอยู่ใต้ทะเลของบันทึกการประชุม ร่างงานที่ยังไม่เสร็จ และรายการที่ต้องดำเนินการที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วหลายแพลตฟอร์ม นั่นคือจุดที่ Notion AI เข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณ
ผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณโดยตรง Notion AI คือผู้ช่วยส่วนตัวของคุณที่ช่วยอัตโนมัติงานที่น่าเบื่อ เช่น สรุปบันทึกการประชุม AI สร้างเนื้อหา และวิเคราะห์ไฟล์ PDF
มันยังสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้ที่กระจัดกระจายและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- ร่างบทความบล็อก, คำอธิบายตำแหน่งงาน, และอีเมลตามคำแนะนำของ AI
- ย่อหน้าทั้งหน้าหรือส่วนที่เลือกอย่างรวดเร็วให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญหรือรายการดำเนินการ
- ดึงข้อมูลจากเครื่องมือที่ผสานรวม เช่น Slack และ Google Drive
- แปลเนื้อหาเป็นหลายภาษาสำหรับทีมทั่วโลก
- ทำงานได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของ Notion เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจร
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติและการผสานรวมต่างๆ
- ต้องมีการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม นอกเหนือจากแผนหลักของ Notion
- บทสรุปที่สร้างโดย AI อาจขาดความลึกซึ้งหรือความเฉพาะเจาะจงในบางครั้ง
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15 ต่อเดือน/ผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของลูกค้า Notion AI
- G2: 4. 7/5 (5,930+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,430+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้: ผู้ใช้ Notion AI ชื่นชมว่าเครื่องมือนี้ช่วยให้การเขียนใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้นและสรุปเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้คำตอบคำถามที่เชื่อถือได้จากบันทึกส่วนตัว
ฉันเคยเขียนบทความหรือสรุปเนื้อหาที่อ่านได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้เมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการคำตอบ ฉันมักจะใช้ notion AI และ A เพราะมันจะให้คำตอบจากบันทึกของฉันและฉันสามารถเชื่อถือได้
ฉันเคยเขียนบทความหรือสรุปเนื้อหาที่อ่านได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้เมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการคำตอบ ฉันมักจะใช้ notion AI และ A เพราะมันจะให้คำตอบจากบันทึกของฉันและฉันสามารถเชื่อถือได้
8. Mem AI (แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย)
ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ยุ่ง, นักเรียน, และนักสร้างสรรค์, Mem ใช้ AI ทำให้การจดบันทึกและการค้นหาข้อมูลรู้สึกเป็นธรรมชาติ.
แทนที่จะใช้โครงสร้างโฟลเดอร์ที่ตายตัว Mem นำเสนอฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การค้นหาอัจฉริยะและบันทึกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกชิ้นอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วคุณเมื่อต้องการ
แต่สิ่งที่ทำให้ Mem แตกต่างคือความสามารถในการทำหน้าที่เป็น "สมองที่สอง" ของคุณ ด้วยการเชื่อมโยงโน้ตแบบไดนามิก ให้คำแนะนำที่เข้าใจบริบท และนำเสนอเครื่องมือจัดระเบียบขั้นสูง Mem ช่วยให้มั่นใจว่าคุณใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาและใช้เวลาในการสร้างสรรค์มากขึ้น
ตัวอย่างเช่น Mem Chat ซึ่งขับเคลื่อนโดย GPT-4 สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลของคุณ สรุปบันทึกการประชุม หรือแม้กระทั่งช่วยร่างเนื้อหาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mem AI
- ค้นหาบันทึกใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและตัวกรองที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เชื่อมโยงบันทึกที่มีเนื้อหาคล้ายกันโดยอัตโนมัติ สร้างฐานความรู้แบบไดนามิก
- ทำให้การจัดระเบียบโน้ตง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ซับซ้อนผ่าน 'คอลเลกชัน' ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- บันทึกของคุณจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทั้งบนเว็บและแอป iOS เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างราบรื่นด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์
- อัปโหลดไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวนและไม่มีข้อจำกัดด้านขนาด พร้อมพื้นที่จัดเก็บสูงสุด 100 GB
ข้อจำกัดของ Mem AI
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่
- ฟังก์ชันการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลายอย่างต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร
ราคาของ Mem AI
- บุคคล: $14.99 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
บันทึกคะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า Mem AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Evernote (เครื่องมือที่ดีที่สุดที่ใช้ AI สำหรับการจัดการงานและบันทึก)
Evernote ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกโน้ตได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ, สแกนเอกสาร, และค้นหาข้อความภายในรูปภาพหรือไฟล์ PDF.
อย่างไรก็ตาม ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การค้นหาด้วย AI และการแก้ไขด้วย AI Evernote ได้เปลี่ยนจากแอปจดบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง
เครื่องมือ AI ใหม่ของ Evernote ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยการสรุปโน้ต จัดระเบียบเนื้อหา และสร้างไอเดียใหม่ ๆ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ Evernote's Web Clipper เพื่อบันทึกบทความและข้อความสั้น ๆ ตรงไปยังสมุดบันทึกของคุณเพื่อการค้นคว้าและระดมความคิดที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ค้นหาข้อมูลที่ฝังอยู่ได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติและการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- แปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ ใบเสร็จ และอื่นๆ เป็นดิจิทัลด้วยเครื่องสแกนในตัว
- ทำงานกับบันทึกของคุณต่อไปแม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- เพิ่มการแจ้งเตือน, มอบหมายงาน, และกำหนดวันครบกำหนดได้โดยตรงในบันทึกของคุณ
- เข้าถึงบันทึกได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ไม่จำกัดจำนวนในแผนชำระเงิน
ข้อจำกัดของ Evernote
- ฟังก์ชันการทำงานหลัก เช่น การเข้าถึงแบบออฟไลน์และการค้นหาขั้นสูง ถูกจำกัดเฉพาะแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
- แผนพรีเมียมมีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $14.99 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17.99 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ทีม: $24.99 ต่อเดือน/ผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นจากลูกค้า Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 2,010+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,260 รายการ)
✨ รีวิวจากผู้ใช้: ผู้ใช้ G2 รายหนึ่งชอบใช้ Evernote เนื่องจากมีการใช้สมุดบันทึกและแท็กในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและอัปเดตอยู่เสมอเกี่ยวกับการจัดการโครงการ การประชุม และกิจกรรมประจำวันเป็นเรื่องง่ายด้วย Evernote
การทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการจัดการโครงการ การประชุม และกิจกรรมประจำวันเป็นเรื่องง่ายด้วย Evernote
10. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขาย)
Avoma ยกระดับการขายและการสื่อสารของคุณด้วยฟีเจอร์ที่เหนือกว่าพื้นฐาน—การติดตามผลอัตโนมัติ การให้คะแนนการโทร และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของดีล
คุณสมบัติอื่น ๆ ของมัน ได้แก่ การถอดความแบบเรียลไทม์, บันทึกที่สร้างโดย AI, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ ซึ่งช่วยให้ทีมขาย, ผู้เชี่ยวชาญที่ติดต่อกับลูกค้า, และผู้จัดการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือจัดตารางเวลาอัจฉริยะของ Avoma ช่วยขจัดปัญหาอีเมลไปมาด้วยการจองการประชุมอัตโนมัติ พร้อมตัวเลือกการกำหนดเส้นทางขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- ถอดเสียง บันทึก และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ซิงค์บันทึก, รายการที่ต้องดำเนินการ, และสรุปการประชุมโดยตรงไปยัง Salesforce, HubSpot, และระบบ CRM อื่น ๆ
- ให้บริการการแจ้งเตือนความเสี่ยงของดีล, การวิเคราะห์การชนะ-แพ้, และเครื่องมือการคาดการณ์สำหรับทีมขายพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้
- เทมเพลตวาระการประชุมที่ใช้ร่วมกัน, การแก้ไขบันทึกแบบร่วมมือกัน, และข้อมูลเชิงลึกของผู้พูดแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ติดตามคำศัพท์เฉพาะในการประชุมเพื่อระบุแนวโน้มและปรับการติดตามผลให้เหมาะสมผ่านการติดตามคำสำคัญ
ข้อจำกัดของ Avoma
- คุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ ต้องการแผนที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $19 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ปัญญาในการสนทนา: $59 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $79 ต่อเดือน/ผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นจากลูกค้า Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,320+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
✨ รีวิวจากผู้ใช้: ผู้รีวิวพบว่า Avoma มีประโยชน์อย่างมากในด้านข้อเสนอแนะจากการโทรและฟีเจอร์สกอร์การ์ด ซึ่งช่วยเปลี่ยนแปลงการโทรของพวกเขาให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับฉันเกี่ยวกับ avoma คือการให้ข้อเสนอแนะหลังจากการโทร เช่น ฉันพูดมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับที่ลูกค้าพูดระหว่างการโทร ฉันมักจะพูดมากเกินไปในบางสาย ดังนั้นจึงช่วยให้ฉันย้อนกลับไปดูและเห็นว่าฉันทำแบบนั้นบ่อยแค่ไหน
ส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับฉันเกี่ยวกับ avoma คือการให้ข้อเสนอแนะหลังจากการโทร เช่น ฉันพูดมากแค่ไหนเทียบกับที่ลูกค้าพูดระหว่างการโทร ฉันมักจะพูดมากเกินไปในบางสาย ดังนั้นจึงช่วยให้ฉันย้อนกลับไปดูและเห็นว่าฉันทำแบบนั้นบ่อยแค่ไหน
11. สะท้อน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง "สมองที่สอง" ที่เชื่อมโยงกัน)
สะท้อนอย่างแท้จริงสะท้อนสมองของมนุษย์
มันนำการจดบันทึกมาใช้กับระบบเครือข่าย โดยเลียนแบบความสามารถของสมองในการเชื่อมโยงความคิด
ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพในการบริหารโครงการ นักศึกษาที่กำลังจัดระเบียบการวิจัย หรือผู้ที่ชื่นชอบการเขียนบันทึก Reflect มอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการบันทึก เชื่อมโยง และเรียกดูข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อ
สะท้อนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างโน้ตที่เชื่อมโยงกันซึ่งทำงานเหมือน "สมองที่สอง" ที่มีความยืดหยุ่น พร้อมลิงก์ย้อนกลับและแท็ก
- รวมการสะท้อนความคิดและรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงสมาธิและการติดตามงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการเขียน, บันทึกเสียง, และสรุปเนื้อหาด้วย GPT-4 และ Whisper
- มองเห็นภาพแนวคิดและบันทึกของคุณเชื่อมโยงกันเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยมุมมองกราฟที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- บันทึกข้อมูลให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ตลอดเวลาในทุกอุปกรณ์
- ปกป้องความคิดของคุณด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
สะท้อนข้อจำกัด
- ไม่มีแอป Android ต้นฉบับ, จำกัดการใช้งานบนมือถือสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ iOS
- การเชื่อมโยงกลับ (Backlinks) และมุมมองกราฟอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
- ขาดปลั๊กอินและการปรับแต่งขั้นสูงที่พบในเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Obsidian
สะท้อนราคา
- แผนเดียว: $10 ต่อเดือน
สะท้อนคะแนนและรีวิวของลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ClickUp จัดการบันทึกการประชุม คุณรับความโดดเด่น
"จดบันทึกความคิดในขณะนั้นไว้ เพราะมันมักมีคุณค่ามากที่สุด" – ฟรานซิส เบคอน
✨ การแปล: อย่าปล่อยให้ไอเดียดีๆ หลุดลอยไป จับมันไว้ตอนนี้เลย
ClickUp ให้คุณเข้าถึงแพลตฟอร์มการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา
คุณสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Docs สำหรับการร่วมมืออย่างราบรื่น และ ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงลึกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ฟังจากไทเลอร์ กัธรี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการรายได้ที่ Home Care Pulse: "Docs ดีมากจนฉันไม่อยากใช้ Word อีกเลยสำหรับการร่างกระบวนการหรือจดบันทึก" พร้อมที่จะยกระดับการจดบันทึกของคุณหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้