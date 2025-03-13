10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนจำหน่ายในปี 2025

มันคงเป็นเรื่องปกติที่ลูกค้าจะเดินเข้ามาในโชว์รูมของคุณโดยรู้แน่ชัดว่าต้องการรถรุ่นไหน มีตัวเลือกทางการเงินอย่างไร และมูลค่ารถเก่าที่ต้องการเทรดอิน
นั่นคือความปกติใหม่ ผู้ซื้อทำการบ้านมาอย่างดี พวกเขาเตรียมตัวมาพร้อม แต่ประเด็นคือ—พวกเขายังต้องการการสนทนาที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การทำธุรกรรม
แพลตฟอร์ม CRM สำหรับยานยนต์ช่วยเชื่อมช่องว่างนี้เพื่อให้คุณเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีกว่าที่พวกเขาเข้าใจตัวเอง 🤩
จากการทำนายว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาจะต้องการบริการ ไปจนถึงการจดจำชื่อลูกของพวกเขา เครื่องมือเหล่านี้ทำให้ทุกการปฏิสัมพันธ์มีความหมาย นี่คือรายละเอียดของระบบ 10 อันดับแรกที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง 📊
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายการเครื่องมือ CRM สำหรับยานยนต์ที่ดีที่สุดที่คุณควรตรวจสอบ:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการขายและการดำเนินงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพ)
- DealerSocket (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แบบครบวงจร)
- AutoRaptor (ระบบ CRM ที่เน้นการขายที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนจำหน่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
- Elead CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนจำหน่าย)
- วินโซลูชั่นส์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการค้าปลีกดิจิทัลแบบบูรณาการและ CRM)
- เซลลี่ ออโตเมทีฟ (ดีที่สุดสำหรับการเร่งการขายดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ)
- ProMax (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพของตัวแทนจำหน่าย)
- Dominion Vision CRM (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะด้านยานยนต์และการติดตามประสิทธิภาพ)
- DealerMine CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมในการขายที่ปรับตัวได้และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
- Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการขายรถยนต์ระดับองค์กร)
คุณควรค้นหาอะไรในระบบ CRM สำหรับรถยนต์?
การเลือกซอฟต์แวร์ CRMสำหรับธุรกิจยานยนต์ที่เหมาะสมช่วยให้โชว์รูมรถยนต์สามารถจัดการกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการขาย ระบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีม และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
นี่คือสิ่งที่คุณต้องมองหาในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจยานยนต์ 💁
- การจัดการและติดตามลูกค้าเป้าหมาย: รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
- การติดตามและแจ้งเตือนอัตโนมัติ: รักษาความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านการสื่อสารที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า ลดระยะเวลาการตอบกลับและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- เครื่องมือสื่อสารหลายช่องทาง: รวมศูนย์การโต้ตอบผ่านสายโทรศัพท์ อีเมล ข้อความ และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรักษาการมีส่วนร่วมที่สม่ำเสมอ
- การผสานรวมกับระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย (DMS): ซิงค์ข้อมูลกับฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง เครื่องมือทางการเงิน และแพลตฟอร์มการตลาดได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
- รายงานและการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้: สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย คุณภาพของลีด และประสิทธิผลของทีม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเข้าถึง: ลดเวลาการฝึกอบรมด้วยแดชบอร์ด CRMที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับแต่ง: ปรับแต่งคุณสมบัติและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของโชว์รูมรถยนต์ที่กำลังเติบโต
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ปกป้องข้อมูลลูกค้าและรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วยโปรโตคอลความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้
10 อันดับ CRM ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจยานยนต์
การดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายหมายถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การติดตามลูกค้า และการดำเนินกระบวนการขายที่ไม่หยุดนิ่ง แต่คุณจะรักษาทุกอย่างให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่พลาดโอกาสได้อย่างไร? ระบบ CRM ประสิทธิภาพสูงคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการสอบถามได้รับการตอบกลับ การติดตามเกิดขึ้นตรงเวลา และดีลต่างๆ ดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่มีอุปสรรค
นี่คือ 10 ตัวเลือก CRM สำหรับยานยนต์ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระบบ ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และปิดการขายได้มากขึ้น 🏅
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการขายและการดำเนินงานรถยนต์)
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ผสานการจัดการโครงการและ CRM ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและ AI รุ่นใหม่ClickUp CRM Solutionมอบแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อบริหารจัดการยอดขาย ติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวัน
ครอบคลุมทุกส่วนที่เคลื่อนไหวในชีวิตของคุณ—ลูกค้าเป้าหมาย, การทดลองขับ, การอนุมัติการเงิน, การขอบริการ—พร้อมทั้งมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า ใช้คุณสมบัติต่อไปนี้ภายใน ClickUp CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโชว์รูมรถยนต์ของคุณ
งานใน ClickUp
ClickUp Tasksช่วยให้รายละเอียดปลีกย่อยของงานประจำวันเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกคำถามจากลูกค้า ข้อตกลง หรือคำขอบริการจะกลายเป็นงานที่มีลำดับความสำคัญชัดเจน สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดเวลาที่ชัดเจน
คุณต้องการนัดหมายการทดลองขับหรือไม่? สร้างงานได้ในไม่กี่วินาที (Ctrl + Alt + T หรือ Cmd + Option + T) พร้อมด้วยตัวเลือกของรถยนต์, รายละเอียดการนัดหมาย, และบันทึกการติดตามผล
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
การติดตามลูกค้าทุกรายด้วยตนเองอาจทำให้กระบวนการล่าช้า นี่คือจุดที่ClickUp Automationsเข้ามาช่วย ระบบจะจัดสรรการสอบถามใหม่ให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ อัปเดตสถานะลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์ และส่งการแจ้งเตือนติดตามผลโดยใช้เงื่อนไขเฉพาะโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าเสร็จสิ้นการทดลองขับ ระบบอัตโนมัติจะแจ้งเตือนทีมการเงินให้เตรียมข้อเสนอสินเชื่อเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น
มุมมองรายการ ClickUp
มุมมองใน ClickUpช่วยให้การติดตามดีลมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมอบมุมมองที่หลากหลายให้คุณสามารถดูงานและโครงการของคุณได้ แต่ละมุมมองให้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อตอบสนองกับกระบวนการทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่นมุมมองรายการ (List View) ของ ClickUpจะจัดโครงสร้างข้อมูลลูกค้าเป้าหมายในรูปแบบที่สแกนได้ง่าย ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทำนองเดียวกันมุมมองกระดาน (Board View) ของ ClickUpมีรูปแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย เพื่อย้ายดีลแต่ละรายการผ่านแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ 'สอบถามเบื้องต้น' ไปจนถึง 'ปิดการขายแล้ว' ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ต้องจัดการใบสมัครสินเชื่อหลายรายการก็สามารถจัดระเบียบข้อมูลเหล่านี้ในมุมมองกระดานได้เช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีดีลใดติดขัดหรือถูกมองข้าม
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpจัดวางทุกอย่างบนไทม์ไลน์ ทำให้ผู้จัดการมองเห็นกำหนดเวลาและเป้าหมายการขายที่กำลังจะมาถึงได้อย่างชัดเจน
หากคุณไม่ต้องการสร้างระบบ CRM ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น ลองใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUp ดูสิ มันช่วยให้แผนกขายและบริการลูกค้าสามารถจัดระเบียบการสอบถามของลูกค้า ติดตามความคืบหน้าการขาย และรวมทุกอย่างไว้ที่ศูนย์กลางได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาถูกมองข้าม สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ต้องจัดการกับคำขอหลายรายการในแต่ละวัน สามารถปรับแต่งเพื่อจัดเก็บความชอบของรถ รายละเอียดการเงิน และบันทึกการติดตามผลได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มอบหมายความคิดเห็นในภารกิจ: แท็กสมาชิกทีมโดยตรงในความคิดเห็นเพื่อมอบหมายการติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วโดยไม่รบกวนอีเมลที่สับสน
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย: เชื่อมต่อทีมต่าง ๆ, หารือเกี่ยวกับดีล, และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านClickUp Chat, เครื่องมือสื่อสารในตัวของ ClickUp ที่ช่วยให้บริบทและบทสนทนาของคุณเชื่อมโยงอยู่เสมอ
- ผสานรวมกับเครื่องมือที่จำเป็น: เชื่อมต่อ ClickUp กับแพลตฟอร์มอีเมล, บัญชี, และ CRM ของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000+ แพลตฟอร์ม ทำให้การดำเนินงานของโชว์รูมรถยนต์ทั้งหมดสอดคล้องกันผ่านClickUp Integrations
- นำทางผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เข้าถึงงาน รายละเอียดลูกค้า และความคืบหน้าการขายได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายแทนที่จะต้องเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์
- เข้าถึงไลบรารีเทมเพลต: เข้าถึงเทมเพลต CRMที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, กระบวนการขาย, และการจัดการลูกค้า ทำให้การตั้งค่า CRM ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- สำหรับตัวแทนจำหน่ายขนาดเล็ก ฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจดูมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือที่ ClickUp มีให้
- การตั้งค่าเริ่มต้นใช้เวลานาน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันรัก ClickUp! ฉันใช้มันสำหรับทุกอย่างในธุรกิจของฉัน ตั้งแต่การจัดการกระบวนการขายไปจนถึงวงจรการขาย CRM รวมถึงการสื่อสารในทีมและตารางการผลิตของฉัน
ฉันรัก ClickUp! ฉันใช้มันสำหรับทุกอย่างในธุรกิจของฉัน ตั้งแต่การจัดการกระบวนการขายไปจนถึงวงจรการขาย CRM รวมถึงการสื่อสารในทีมและตารางการผลิตของฉัน
2. DealerSocket (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แบบครบวงจร)
DealerSocket ทำหน้าที่เป็นระบบ CRM สำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ครบวงจร ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั้งแบบแฟรนไชส์และอิสระ ช่วยให้ทีมงานจัดการการติดตามลูกค้า การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการติดตามหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยอัตโนมัติการมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย ทำให้การติดต่อได้รับการส่งต่อไปยังตัวแทนขายที่เหมาะสมตามความพร้อมและความเชี่ยวชาญของตัวแทนขาย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการค้าปลีกดิจิทัลที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลรถยนต์ คำนวณการผ่อนชำระ และนัดหมายการนัดหมายออนไลน์ได้ สร้างสะพานเชื่อมที่ราบรื่นระหว่างประสบการณ์ออนไลน์และในร้าน
คุณสมบัติเด่นของ DealerSocket
- ให้คะแนนและกระจายลูกค้าเป้าหมายอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วและตรงประเด็น
- ติดตามทุกการติดต่อตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ตั้งแต่การสอบถามครั้งแรกไปจนถึงการนัดหมายบริการ และทำการติดตามผลทางอีเมลและข้อความโดยอัตโนมัติ
- มอบเครื่องมือการค้าปลีกดิจิทัลให้กับลูกค้าของคุณเพื่อช่วยให้พวกเขาสำรวจตัวเลือกทางการเงินออนไลน์ก่อนเข้าชมโชว์รูม
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวแทนจำหน่ายด้วยการรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการขายและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ DealerSocket
- มันทำซ้ำข้อมูลลูกค้าแทนที่จะรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายงานที่กำหนดเอง
ราคาของ DealerSocket
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ DealerSocket
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง DealerSocket อย่างไรบ้าง?
ระบบ CRM มีความตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายมาก โดยต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยในการสอนพนักงานให้ใช้งานได้ งานส่วนใหญ่มีความตรงไปตรงมามาก
ระบบ CRM มีความตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายมาก โดยต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยในการสอนพนักงานให้ใช้งานได้ งานส่วนใหญ่มีความตรงไปตรงมาอย่างมาก
3. AutoRaptor (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่เน้นการขายสำหรับตัวแทนจำหน่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
AutoRaptor คือระบบ CRM ที่สร้างขึ้นสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ออกแบบมาสำหรับตัวแทนจำหน่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยเน้นการติดตามลูกค้า การจัดการกระบวนการขาย และการติดตามลูกค้า—ทุกสิ่งที่คุณต้องการด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของมันคือการเข้าถึงแบบเรียลไทม์ผ่านมือถือ ทำให้ตัวแทนขายสามารถจับลูกค้าเป้าหมาย บันทึกการโต้ตอบ และติดตามผลได้ทุกที่ที่พวกเขาอยู่ ผู้จัดการยังสามารถใช้แดชบอร์ดรายงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีม ตรวจสอบกิจกรรมการขาย และให้คำแนะนำเมื่อจำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ AutoRaptor
- จับและจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนและการติดตามแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงอินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือเพื่อความพร้อมใช้งานขณะเดินทาง และส่งข้อความ SMS และ MMS ไปยังลูกค้าได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
- ติดตามยอดขาย, ตรวจสอบประสิทธิภาพ, และปรับปรุงกลยุทธ์ด้วยรายงานที่มีรายละเอียดและแสดงผลเป็นกราฟ
- ใช้แม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับการสื่อสารและแผนกิจกรรม
ข้อจำกัดของ AutoRaptor
- แอปพลิเคชันมือถือดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพ ตามคำรีวิวของลูกค้า
- การปรับแต่งและฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องซื้อแผนระดับที่สูงขึ้น
- ขาดการผสานระบบ CRMอย่างลึกซึ้งสำหรับการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายที่ซับซ้อน
ราคา AutoRaptor
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AutoRaptor
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
4. Elead CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของโชว์รูมรถยนต์)
Elead CRM นำเสนอโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับตัวแทนจำหน่ายเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า ประสิทธิภาพการขาย และกลยุทธ์การรักษาลูกค้า แพลตฟอร์มนี้รองรับการบ่มเพาะลูกค้า การสื่อสารหลายช่องทาง และการติดตามประสิทธิภาพอย่างละเอียด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการขาย
วิธีทำให้แน่ใจว่าทุกโอกาสทางธุรกิจได้รับความสนใจอย่างที่ควรได้รับ? ระบบการจัดสรรโอกาสทางธุรกิจจะทำการมอบหมายการติดต่อแต่ละครั้งให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถตอบกลับได้รวดเร็วขึ้นและปิดการขายได้มากขึ้น นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือโทรศัพท์ อีเมล และข้อความที่ผสานรวมไว้ คุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละลูกค้าตามความชอบของพวกเขาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Elead CRM
- ติดตามและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายการตลาด
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโชว์รูมด้วยรายงานการขาย, ลูกค้าเป้าหมาย, และการมีส่วนร่วมที่ละเอียด
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนกบริการด้วยการจัดตารางเวลา การแจ้งเตือน และประวัติการบริการ
- ทำให้การติดตามบริการเป็นอัตโนมัติเพื่อรักษาความสนใจของลูกค้าให้คงอยู่หลังจากการขายครั้งแรก
ข้อจำกัดของ Elead CRM
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าระบบใช้เวลา และให้เพียง 500 ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม
ราคา Elead CRM
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ Elead CRM
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. VinSolutions (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการค้าปลีกดิจิทัลแบบบูรณาการและ CRM)
VinSolutions ผสานรวมระบบ CRM และเครื่องมือค้าปลีกดิจิทัลเพื่อช่วยจัดการลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถติดตามทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การเรียกดูออนไลน์ไปจนถึงการซื้อสินค้าที่หน้าร้าน
คุณทำอย่างไรให้ทีมขายของคุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพ? ระบบการให้คะแนนและการจัดสรรลูกค้าของ VinSolution ช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีความสำคัญสูงสุด ลดเวลาการตอบสนอง และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง.
คุณสมบัติเด่นของ VinSolutions
- ให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขายโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มอัตราการแปลง
- ให้ลูกค้าสามารถสำรวจตัวเลือกการเงินและการแลกเปลี่ยนรถออนไลน์ก่อนเข้าชมโชว์รูม
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลการขายและการดำเนินงานผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ VinSolutions
- ไม่ได้จัดเรียงลูกค้าที่ติดต่อแล้วและลูกค้าที่ยังไม่ได้ติดต่อตามตัวกรอง
- ระบบ CRM ไม่ส่งการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนสถานะเป็นฝ่ายขาย
ราคาของ VinSolutions
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ VinSolutions
- G2: 4. 2/5 (95+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง VinSolutions อย่างไรบ้าง?
VinSolutions CRM มีคุณสมบัติมากมายที่เป็นประโยชน์ ฉันชอบที่มันเป็นระบบคลาวด์ คุณสามารถค้นหาลูกค้าเป้าหมายตามยี่ห้อและรุ่น ซึ่งจะแสดงว่าลูกค้าได้รับการติดต่อครั้งล่าสุดเมื่อใด จากนั้นคุณสามารถกำหนดงานให้กับพนักงานขายหรือผู้จัดการได้
VinSolutions CRM มีคุณสมบัติมากมายที่เป็นประโยชน์ ฉันชอบที่มันเป็นระบบคลาวด์ คุณสามารถค้นหาลูกค้าเป้าหมายตามยี่ห้อและรุ่น ซึ่งจะแสดงว่าเมื่อใดที่ลูกค้าได้รับการติดต่อครั้งล่าสุด จากนั้นคุณสามารถกำหนดงานให้กับพนักงานขายหรือผู้จัดการได้
6. เซลลี่ ออโตเมทีฟ (ดีที่สุดสำหรับการเร่งการขายดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ)
Selly Automotive ถูกสร้างขึ้นสำหรับตัวแทนจำหน่ายอิสระและลานขายรถแบบซื้อที่นี่-จ่ายที่นี่ (BHPH) ช่วยทีมขายในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย อัตโนมัติการติดตามผล และเร่งการปิดการขายด้วยแรงงานขั้นต่ำ
แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ให้บริการเครื่องมือสำหรับ CRM, การจัดการลีด, การตลาด, การติดตามการโทร, และการขาย. นอกจากนี้ยังมีระบบจัดการสินค้าคงคลัง, การติดตามเส้นทางการขาย, การตลาดทางอีเมล, และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า.
คุณสมบัติเด่นของ Selly Automotive
- จัดลำดับความสำคัญของลีดที่มีศักยภาพสูงโดยอัตโนมัติด้วยระบบให้คะแนนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
- ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติด้วยข้อความ อีเมล และการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ เพื่อปรับปรุงเวลาการตอบสนองและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- ติดตามกิจกรรมของทีมและผลการขายแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้จัดการ CRMสามารถมองเห็นความคืบหน้าและอุปสรรคได้อย่างชัดเจน
- เข้าถึงระบบ CRM ที่รองรับการใช้งานบนมือถืออย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้ทีมขายสามารถอัปเดตข้อมูลลูกค้าและติดตามผลได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของเซลลี่ ออโตเมทีฟ
- การจัดตารางการลาของทีมสำหรับการมอบหมายงานเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
- ระบบ CRM ขาดตัวเลือกที่เข้าถึงได้สำหรับการจัดการผู้ร่วมซื้อและการป้อนวันเดือนปีเกิด
ราคาเซลลี่ ออโตเมทีฟ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Selly Automotive
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. ProMax (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพของตัวแทนจำหน่าย)
ProMax เป็นแพลตฟอร์ม CRM แบบครบวงจรสำหรับตัวแทนจำหน่าย ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อระบุลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ทำให้พนักงานขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีแนวโน้มมากที่สุด
เคยอยากเห็นไหมว่าความพยายามทางการตลาดใดบ้างที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง? ผู้จัดการสามารถใช้รายงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามอัตราการเปลี่ยนแปลง ROI ของการตลาด และแนวโน้มยอดขาย เพื่อตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังผสานการทำงานระหว่างฝ่ายการเงินและฝ่ายบริการผ่านแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติเด่นของ ProMax
- วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, แนวโน้มการซื้อ, และรูปแบบการขายโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของโชว์รูม
- ปรับแต่งแคมเปญการตลาดด้วยการเข้าถึงลูกค้าแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
- อัปเดตกฎหมายแรงงานด้วยคุณสมบัติการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเครื่องมือ
- เพิ่มผลกำไรด้วยเครื่องมือจัดโต๊ะทำงาน พร้อมรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่านระบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ProMax
- การนำเข้าข้อมูลสร้างความหงุดหงิดเนื่องจากหลายฟิลด์ไม่ถูกกรอกข้อมูล
- จำเป็นต้องใช้ Internet Explorer ในการทำงาน
ราคา ProMax
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ProMax
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 3. 9/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProMax อย่างไรบ้าง?
โมดูลการจัดโต๊ะทำงานเป็นเลิศ มันเพิ่มผลกำไรสูงสุดและช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายขายรถได้มากขึ้น โมดูลการส่งข้อความก็เป็นประโยชน์อย่างมากในการสื่อสาร
โมดูลการจัดโต๊ะทำงานเป็นระดับแนวหน้า ช่วยเพิ่มผลกำไรและช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายขายรถได้มากขึ้น โมดูลการส่งข้อความก็เป็นประโยชน์อย่างมากในการสื่อสาร
8. Dominion Vision CRM (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะด้านยานยนต์และการติดตามประสิทธิภาพ)
Dominion Vision CRM ถูกออกแบบมาสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการเครื่องมือการตัดสินใจที่อิงข้อมูลควบคู่ไปกับฟังก์ชัน CRM มาตรฐาน มันนำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ข้อมูลเชิงลึกด้านการกำหนดราคา และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ทำนายพฤติกรรมการซื้อโดยใช้ข้อมูลการขายในอดีตและช่วยคุณปรับกลยุทธ์ CRMให้เหมาะสม ระบบการจัดการลูกค้าเป้าหมายของมันผสานทุกจุดติดต่อของลูกค้าไว้ด้วยกัน ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของการติดต่อสื่อสารเพื่อการติดตามที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Dominion Vision CRM
- รักษาการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการติดตามตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า, ทำให้แน่ใจว่าการจัดการความสัมพันธ์หลังการขายและการติดตามการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้านสินค้าคงคลังและการกำหนดราคาโดยอิงจากข้อมูลเชิงคาดการณ์ เพื่อเพิ่มรายได้และลดสินค้าค้างสต็อก
- จัดการลูกค้าเป้าหมายผ่านหลายช่องทางเพื่อสร้างมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของการโต้ตอบและประวัติการสื่อสารของลูกค้า
ข้อจำกัดของระบบ CRM Dominion Vision
- การนำระบบ CRM มาใช้และผสานรวมกับกระบวนการทำงานของศูนย์จำหน่ายต้องใช้เวลา เนื่องจากมีฟีเจอร์การวิเคราะห์ขั้นสูง
- ไม่มีมุมมองลูกค้าเดียว (SCV) เพื่อวัดพฤติกรรมและความมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ราคาของระบบ CRM Dominion Vision
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Dominion Vision CRM
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. DealerMine CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมในการขายแบบปรับตัวได้และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
DealerMine CRM คือการทำให้การมีส่วนร่วมในการขายชาญฉลาดขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้พวกเขาปิดการขายได้แทนที่จะไล่ตามลูกค้าที่ไม่มีโอกาส
ผู้จัดการจะได้รับแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามประสิทธิภาพและปรับกลยุทธ์ได้ทันทีตามสถานการณ์ และหากคุณกำลังมองหา CRM ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของโชว์รูมรถยนต์ของคุณ DealerMine มอบความยืดหยุ่นและความอัตโนมัติให้คุณเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ DealerMine CRM
- ระบุลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามผลโดยใช้ระบบจัดลำดับความสำคัญที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจัดอันดับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามพฤติกรรมและความตั้งใจ
- ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นแบบอัตโนมัติและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านข้อความ อีเมล และโทรศัพท์ เพื่อรักษาการมีส่วนร่วม
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและการมอบหมายงาน ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการของทีม
ข้อจำกัดของระบบ CRM DealerMine
- เช่นเดียวกับระบบจัดการตัวแทนจำหน่าย (DMS) อื่น ๆ อาจมีการขาดการบูรณาการและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ ซึ่งขัดขวางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการสมัครสมาชิก
ราคา CRM ของ DealerMine
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ DealerMine CRM
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการขายรถยนต์ระดับองค์กร)
Zoho CRM นำเสนอแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สูงสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการเครื่องมือติดตามการขายที่ครอบคลุม การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ
ไม่เหมือนกับระบบ CRM สำหรับรถยนต์ที่เฉพาะทาง Zoho ให้บริการการปรับแต่งตามความต้องการขององค์กร และการผสานระบบอย่างลึกซึ้งข้ามแผนกต่าง ๆ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ติดตามการติดต่อของลูกค้า, แนวโน้มการซื้อ, และประสิทธิภาพของโชว์รูมรถยนต์ ช่วยให้การตัดสินใจมีข้อมูลรองรับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ระบบอัตโนมัติการติดตามและการจัดจำหน่ายลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ทุกการติดต่อได้รับการส่งต่อไปยังตัวแทนขายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
- ใช้เครื่องมือทำนายยอดขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำนายแนวโน้มรายได้ และปรับปรุงกลยุทธ์การจัดสินค้าและการตลาด
- ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าให้ราบรื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงอีเมล, โซเชียลมีเดีย, แชท, และการโทรศัพท์
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์มีจำกัดเนื่องจากเป็นระบบคลาวด์
- ต้องใช้เวลาในการกำหนดค่าและตั้งค่าเพื่อปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตัวแทนจำหน่าย
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,730+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (6,920+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM อย่างไรบ้าง?
Zoho CRM เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดพร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับข้อความและอีเมล นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยมกับเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Zoho CRM เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดพร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับข้อความและอีเมล นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานที่ยอดเยี่ยมกับเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เร่งเครื่องสู่เกียร์สูงด้วย ClickUp CRM
โชว์รูมรถยนต์ของคุณไม่สามารถดำเนินการอย่างช้าๆ ในตลาดที่มีการแข่งขันได้ ระบบ CRM ที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการขายของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ผ่านการหล่อลื่นอย่างดี ช่วยปรับปรุงเวลาการตอบสนอง เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และเพิ่มอัตราการขาย
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว—การติดตามลูกค้า การติดตามอัตโนมัติ การจัดการกระบวนการขาย และการทำงานร่วมกันของทีม คำถามถึงตัวแทนขายที่เหมาะสมทันที ข้อเสนอเป็นระเบียบ และการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปตามแผน
แล้วคุณรออะไรอยู่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅