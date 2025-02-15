วิธีดึงดูดและสรรหาผู้สมัครงานแบบไม่แสวงหาโอกาส

การค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมอาจรู้สึกเหมือนการค้นหาเข็มในกองฟาง. หลังจากได้รับใบสมัครมากมายหลายครั้ง ปัญหาเดิม ๆ ก็เกิดขึ้น—บางคนขาดประสบการณ์ บางคนไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์.
บางครั้ง ผู้สมัครที่ดีที่สุดอาจไม่ได้กำลังมองหางานอยู่เลย โปรไฟล์ของพวกเขาโดดเด่นอย่างเงียบๆ ด้วยประสบการณ์ที่น่าประทับใจและมุมมองที่เฉียบคม แต่กลับไม่มีสัญญาณใดๆ ที่บ่งบอกว่าพวกเขากำลังเปิดรับโอกาสใหม่
การดึงดูดผู้สมัครแบบพาสซีฟเหล่านี้ไม่ใช่การรอให้พวกเขาสมัครเข้ามาเอง แต่ต้องใช้แนวทางที่รอบคอบและน่าสนใจ—แนวทางที่สามารถจุดประกายความสนใจในโอกาสที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ากำลังพลาดอยู่
เพื่อค้นหาและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดไว้ คุณต้องรู้วิธีที่จะดึงดูดผู้สมัครที่ไม่ค่อยสนใจ (passive candidates) และทำให้พวกเขาสนใจคุณ. มาสำรวจกลยุทธ์ที่ได้ผล และวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น. 🔍
⏰ สรุป 60 วินาที
ผู้สมัครที่ดีที่สุดไม่ได้กำลังหางานอยู่ตลอดเวลา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาอยู่นอกเหนือการเข้าถึง การดึงดูดผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจังจำเป็นต้องใช้ แนวทางที่มีกลยุทธ์และปรับให้เหมาะกับบุคคล เพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
- กำหนดผู้สมัครในอุดมคติของคุณ: สร้างบุคลิกภาพโดยอิงจากทักษะ แรงจูงใจ และเป้าหมายในอาชีพ
- ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์: มีส่วนร่วมบน LinkedIn, Instagram และ X ด้วยการเข้าถึงแบบเฉพาะบุคคลและการสร้างแบรนด์นายจ้าง
- เข้าถึงแหล่งความสามารถที่ซ่อนอยู่: สำรวจผู้สมัครงานในอดีต, การแนะนำจากบุคคลอื่น, และชุมชนวิชาชีพ
- สร้างการติดต่อที่น่าสนใจ: หลีกเลี่ยงข้อความทั่วไป เน้นการเติบโตในอาชีพและปรับวิธีการให้เหมาะสม
- เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาด้วย ClickUp: ใช้ ClickUp Tasks เพื่อติดตามผู้สมัคร, ClickUp Brain สำหรับการติดต่อด้วย AI, และเทมเพลต HR เพื่อทำให้การจ้างงานง่ายขึ้น
ผู้สมัครงานแบบไม่กระตือรือร้นคือใคร?
ผู้สมัครเชิงรับคือ ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้กำลังมองหางานใหม่ แต่เปิดรับโอกาสที่เหมาะสม พวกเขาพึงพอใจกับบทบาทปัจจุบันและไม่ค่อยค้นหาหรืออัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์หางานหรือ LinkedIn อยู่บ่อย ๆ
📌 นี่คือตัวอย่างของผู้สมัครงานแบบเชิงรับ:
💻 วิศวกรซอฟต์แวร์ที่กำลังเติบโตในบทบาทปัจจุบันแต่เปิดรับโอกาสเข้าร่วมกับบริษัทคู่แข่งเพื่อโครงการที่ล้ำสมัย
📊 ผู้จัดการการตลาดที่มีประสบการณ์แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกทางออนไลน์ ไม่ได้กำลังค้นหาอย่างจริงจัง แต่พร้อมตอบสนองต่อตำแหน่งอาวุโสที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตน
🎨 นักออกแบบกราฟิกที่รักในงานของตนเอง แต่กำลังมองหาโอกาสที่เปิดกว้างทางความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และโอกาสในการทำงานร่วมกับนักออกแบบระดับแนวหน้า
ผู้สมัครแบบรับกับผู้สมัครแบบเชิงรุก
ผู้หางานอย่างกระตือรือร้นเปรียบเสมือนนักสำรวจที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ในขณะที่ผู้สมัครงานแบบไม่กระตือรือร้นเปรียบเสมือนสายลับที่พอใจกับภารกิจปัจจุบันจนกว่าโอกาสที่สมบูรณ์แบบจะมาถึง
นี่คือความแตกต่างระหว่างพวกเขา:
|ลักษณะ
|ผู้สมัครที่กระตือรือร้น
|ผู้สมัครงานเชิงรับ
|สถานะการค้นหางาน
|กำลังค้นหาโอกาสใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
|ไม่ได้หางาน แต่เปิดรับข้อเสนอที่เหมาะสม
|ระดับการมีส่วนร่วม
|สมัครงานบ่อย ๆ และเข้าร่วมการสัมภาษณ์
|ต้องการการติดต่อแบบเฉพาะบุคคลและการโน้มน้าวใจ
|กรอบความคิด
|มุ่งเน้นการเติบโตในอาชีพหรือการเปลี่ยนแปลงงาน
|พอใจกับงานปัจจุบัน แต่สนใจทางเลือกที่ดีกว่า
|ตำแหน่งในตลาดทักษะ
|ระดับจูเนียร์ ระดับกลาง หรือกำลังสำรวจตลาดหลังจากหยุดงานหรือเปลี่ยนสายงาน
|ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงและโดดเด่นในหน้าที่ของตน
|ความพยายามในการสรรหาบุคลากร
|ง่ายต่อการกำหนดเป้าหมายและมีส่วนร่วม
|ต้องการการจัดหาเชิงรุกและการบริหารความสัมพันธ์อย่างรอบคอบ
|แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
|ถูกขับเคลื่อนโดยการว่างงาน ความไม่พอใจ หรือ การแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพ
|ดึงดูดโดยโอกาสที่ดีกว่า การเติบโตในอาชีพ หรือความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร
การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับแนวทางของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายการสรรหาบุคลากรและค้นหาคนที่เหมาะสมที่สุด
ทำไมต้องสรรหาผู้สมัครที่ไม่ได้หางาน?
การสรรหาผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจังอาจต้องใช้ความพยายามมากขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ากับความพยายาม
นี่คือเหตุผล:
🎯 พวกเขาอยู่ในเกมระยะยาว: ผู้สมัครเชิงรับมักมีทักษะสูงและเลือกงานมาก ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรได้นานกว่า
🌟 พวกเขานำเสนอหลากหลายมุมมอง: เนื่องจากหลายคนมาจากอุตสาหกรรมและภูมิหลังที่แตกต่างกัน พวกเขาจึงนำทักษะและแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่ทีมของคุณ ซึ่งสามารถยกระดับทีมของคุณไปสู่ระดับถัดไป
อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครที่ไม่ได้หางานเองจะไม่มาหาคุณเอง—คุณต้องเป็นฝ่ายติดต่อและดึงดูดความสนใจของพวกเขา
กลยุทธ์ในการสรรหาผู้สมัครเชิงรับ
คุณรู้หรือไม่?70% ของแรงงานทั่วโลกประกอบด้วยผู้สมัครงานแบบไม่แสวงหาโอกาส นั่นคือแหล่งรวมบุคลากรขนาดใหญ่ที่ควรพิจารณา
ดังนั้นคุณจะปรับแคมเปญการสรรหาของคุณอย่างไรเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ไม่แสวงหาโอกาส?
มาค้นหาคำตอบกันเถอะ 🔎
1. วาดภาพผู้สมัครในอุดมคติของคุณ
ตามรายงานระบุว่า90% ของนายจ้างไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการจ้างงานในปี 2023 และ 32% กล่าวว่าสาเหตุมาจากการที่กลุ่มผู้สมัครไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน คำอธิบายตำแหน่งงานที่ไม่ดีและการมองเห็นที่ต่ำเป็นปัญหาที่พบบ่อย แต่การค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมก็เหมือนการยิงมั่วหากคุณไม่รู้ว่ากำลังมองหาใคร
นั่นคือจุดที่การสร้างบุคลิกภาพของผู้สมัครเข้ามาช่วยได้ มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือใคร พวกเขาต้องการอะไร และจะดึงดูดพวกเขาให้มาสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างไร
💪 เพื่อให้ถูกต้อง:
- เข้าใจสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้สมัครในอุดมคติของคุณตัดสินใจสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว หรือทักษะเฉพาะทาง
- ใช้ข้อมูลจากการจ้างงานในอดีต, ข้อเสนอแนะจากทีมของคุณ, และการวิจัยตลาดเพื่อสร้างบุคลิกภาพของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง
- ปรับแต่งคำอธิบายงาน การติดต่อสื่อสาร และการสร้างแบรนด์นายจ้างของคุณให้ตรงกับความต้องการและความชอบของผู้สมัครในอุดมคติของคุณ
นี่คือตัวอย่าง:
🚫 ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง:
- การเหมารวม: ผู้สมัครเชิงรับแต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์ มีแรงจูงใจและความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรเลิกใช้รูปแบบเดียวกันกับทุกคน
- การขยายความลำเอียง: การให้ความสำคัญกับระดับหรือใบรับรองเฉพาะมากเกินไป อาจทำให้กรองผู้สมัครที่มีความสามารถจากหลากหลายภูมิหลังออกไปโดยไม่ตั้งใจ
- ความหยุดนิ่ง: อย่าพอใจกับภาพลักษณ์ที่ล้าสมัย ควรปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตามความต้องการของตลาดและความคาดหวังของผู้สมัครที่เปลี่ยนแปลงไป
📽️ โบนัสพิเศษ: กังวลว่ากลยุทธ์การสรรหาของคุณไม่ได้ผลหรือไม่? การดึงดูดผู้มีความสามารถที่เหมาะสมรู้สึกเหมือนการค้นหาเข็มในกองฟางหรือไม่? เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาด้วย AI นี่คือวิธีการ:
2. ทำให้โซเชียลมีเดียของคุณทำงาน
โซเชียลมีเดียไม่ใช่เกม 'โพสต์แล้วรอ' เหมือนกับเว็บไซต์หางาน มันเป็นถนนสองทางที่คุณสามารถติดต่อ สร้างการสนทนา และสร้างความสัมพันธ์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเห็นความสนใจ บุคลิกภาพ และสิ่งที่ทำให้ผู้สมัครสนใจได้อีกด้วย
ไม่น่าแปลกใจเลยที่92% ของนายจ้างหันมาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อค้นหาผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจัง!
นี่คือวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากแต่ละแพลตฟอร์ม:
- ใช้ LinkedIn Sales Navigator เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถที่ไม่ได้มองหางานด้วยตัวกรองขั้นสูงสำหรับทักษะ อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนสายอาชีพ
- ลองดูการรับรองและคำแนะนำเพื่อประเมินความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงของผู้สมัครในสาขาของพวกเขา
- ข้อความ InMail ทั่วไป เช่น "สวัสดีครับ/ค่ะ เรากำลังรับสมัครงาน!" ไม่เพียงพอ แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณรู้จักผลงานของพวกเขา
อินสตาแกรม
- ใช้ Stories และ Reels เพื่อแสดงสิ่งที่ทำให้บริษัทของคุณโดดเด่นไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกสถานที่ของทีม โครงการที่น่าสนใจ หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงในออฟฟิศ
- ร่วมมือกับพนักงานเพื่อแบ่งปันเนื้อหาชีวิตประจำวันบนโปรไฟล์ของบริษัทคุณ คนจริง = ผลกระทบจริง
- ใช้แฮชแท็กเช่น #WeAreHiring หรือ #LifeAt[ชื่อบริษัทของคุณ] เพื่อเพิ่มการมองเห็น
X (ทวิตเตอร์)
- ค้นหาแฮชแท็กเช่น #OpenToWork, #DesignJobs หรือคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อค้นหาผู้หางานแบบไม่เปิดเผยตัว
- มีส่วนร่วมกับผู้สมัครที่มีศักยภาพโดยการกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นในทวีตของพวกเขา นี่เป็นวิธีที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ (และไม่ดูเหมือนสแปม)
- โพสต์ตำแหน่งงานด้วยลูกเล่น—เพิ่มอารมณ์ขัน, GIF, หรือการเล่นคำที่ชาญฉลาด
- สร้างรายชื่อส่วนตัวของผู้สมัครที่มีศักยภาพเพื่อติดตามการอัปเดตของพวกเขาและมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมายในระยะยาว
🚫 ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง:
- ข้ามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว: อย่าส่งข้อความส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เคารพการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเหล่านั้น
- การเพิกเฉยต่อวัฒนธรรมของแพลตฟอร์ม: สิ่งที่ได้ผลบน Instagram อาจล้มเหลวบน LinkedIn ดังนั้น รู้จักบรรยากาศของแพลตฟอร์มของคุณ
- แชร์เฉพาะประกาศงานเท่านั้น: สร้างความสัมพันธ์ก่อนขอประวัติย่อ
- การคัดลอกและวางข้อความ: หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความทั่วไปในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ควรปรับให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม
3. ใช้ประโยชน์จากกลุ่มคนที่มีความสามารถที่หลากหลาย
การสรรหาผู้สมัครงานแบบพาสซีฟที่เหมาะสมเริ่มต้นจากการรู้ว่าต้องมองหาที่ไหน หากคุณกำลังมองหาผู้ออกแบบกราฟิก แพลตฟอร์มอย่าง Dribble และ Behance คือจุดหมายแรกที่ควรไปสำหรับผู้มีความสามารถระดับแนวหน้า สำหรับตำแหน่งงานขาย การเข้าร่วมงานเครือข่ายและงานสัมมนาในวงการสามารถนำไปสู่การพบผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างยอดเยี่ยม
💪 นี่คือจุดที่ควรทุ่มเทความพยายามของคุณ:
- ผู้สมัครในอดีต: บางครั้ง ผู้ที่เหมาะสมอาจอยู่ในระบบของคุณอยู่แล้ว ดังนั้นโปรดตรวจสอบระบบติดตามผู้สมัครของคุณ ติดต่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปแต่ยังไม่ได้รับโอกาสในครั้งที่ผ่านมา
- โปรแกรมการแนะนำพนักงาน: พนักงานของคุณคือผู้ค้นหาบุคลากรที่ดีที่สุดของคุณ ให้กำลังใจพวกเขาให้แนะนำผู้สมัครจากเครือข่ายของพวกเขา ผู้สมัครที่ได้รับการแนะนำมักจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและอยู่ทำงานนานกว่า ทำให้เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสำหรับกระบวนการสรรหาของคุณ ที่จริงแล้ว นี่คือแหล่งที่มาอันดับ 1ของผู้สมัครที่มีคุณภาพ
- ชุมชนมืออาชีพ: เข้าร่วมชุมชนเฉพาะอุตสาหกรรมบนแพลตฟอร์มเช่น Discord หรือ Slack. ที่นี่คือสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการค้นหาผู้สมัครแบบไม่ต้องการการสรรหาที่อยู่ในระหว่างการมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับสาขาของคุณ
🚫 ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง:
- การส่งคำขอมากเกินไป: หลีกเลี่ยงการส่งคำขอแนะนำพนักงานอย่างต่อเนื่องจนเกินไป แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เน้นไปที่ตำแหน่งที่สำคัญเพียงไม่กี่ตำแหน่ง และให้รางวัลหรือสิ่งจูงใจสำหรับการแนะนำที่มีคุณภาพมากกว่าการแนะนำจำนวนมาก
- การละเลยมารยาทในชุมชน: ไม่มีใครชอบสแปม โปรดเคารพชุมชนโดยเข้าร่วมการสนทนาก่อนที่จะแนะนำความต้องการในการจ้างงาน
4. ทำให้ทุกอีเมลมีความหมายด้วยการปรับให้เข้ากับบุคคล
การส่งอีเมลทั่วไป กดส่ง และ รอ ด้วยความเงียบงัน—มันเหมือนกับความท้าทายสูงสุดในทุกๆวันของนักสรรหาบุคลากร
แต่ความจริงก็คือ การติดต่อแบบทั่วไปนั้นเป็นเรื่องเก่าไปแล้ว หากคุณต้องการโดดเด่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลคือทางออกที่ดีที่สุด—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ76% ของผู้หางานเปิดรับการติดต่อจากนายจ้างผ่านทางอีเมล
💪 เพื่อให้ข้อความของคุณโดดเด่น:
- เลิกคัดลอกแล้ววาง: ไม่มีใครอยากรู้สึกเหมือนเป็นแค่ชื่อในรายการเท่านั้น อ้างอิงถึงโครงการล่าสุด ความสำเร็จ หรือแม้แต่ทวีตเดียวที่พูดถึงความรักในการเดินทางของพวกเขา
- แสดงสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าเงินเดือน: ค่าตอบแทนมีความสำคัญ แต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่น โอกาสในการพัฒนาอาชีพ วัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง และสิทธิประโยชน์เฉพาะที่ทำให้บริษัทของคุณโดดเด่น*
- พูดภาษาของพวกเขา: ผู้สมัครบางคนชอบรายละเอียด ในขณะที่บางคนชอบการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ ค้นหาว่าอะไรที่ได้ผลดีที่สุดและปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสม
🚫 ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง:
- การใช้ศัพท์เทคนิคมากเกินไป: แม้ว่าการแสดงความรู้จะเป็นสิ่งที่ดี แต่การใช้ศัพท์เทคนิคหรือคำฮิตที่ไม่เกี่ยวข้องมากเกินไปอาจทำให้ผู้สมัครรู้สึกแปลกแยกได้ ควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและเรียบง่าย
- การไม่ให้เกียรติเวลาของพวกเขา: รักษาข้อความของคุณให้กระชับและตรงประเด็น แต่มีเสน่ห์เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาสนใจ
- การข้ามการติดตามผล: อย่าทิ้งการสนทนาไว้ครึ่งๆ กลางๆ การกระตุ้นเบาๆ แสดงให้เห็นว่าคุณยังสนใจและเปิดโอกาสสำหรับโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
5. ถามคำถามสัมภาษณ์ที่เหมาะสม
เมื่อคุณทำให้ผู้สมัครเชิงรับสนใจ ให้ใช้คำถามสัมภาษณ์ที่รอบคอบเพื่อค้นหาแรงจูงใจของพวกเขา
💪 คำถามที่ควรถามผู้สมัครงานเชิงรับ:
- คำถามตามสถานการณ์: จินตนาการว่าคุณกำลังทำงานในโครงการที่มีกำหนดเวลาที่แน่น และลูกค้าเปลี่ยนความต้องการกลางทาง คุณจะจัดการกับมันอย่างไร?
- การสอบถามเชิงวิสัยทัศน์: หากคุณเป็นผู้นำทีมที่มีสมาชิก 10 คนในวันพรุ่งนี้ คุณจะมีวิสัยทัศน์อะไรให้กับพวกเขา และคุณจะกระตุ้นให้พวกเขาบรรลุวิสัยทัศน์นั้นได้อย่างไร?
- บุคลิกภาพ: คุณเคยคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ที่สุดอะไรที่ทำงานบ้าง และมันส่งผลอย่างไร?
- การเติบโตในอาชีพ: คุณมองเห็นตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไร และคุณคิดว่าบริษัทของเราสามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์นั้นได้อย่างไร?
- ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม: สภาพแวดล้อมในที่ทำงานแบบใดที่คุณสามารถทำงานได้ดี และคุณมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกอย่างไร?
🚫 ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง:
- คำถามใช่/ไม่ใช่: คำถามเช่น "คุณบรรลุเป้าหมายยอดขายหรือไม่?" จะไม่บอกอะไรมากไปกว่าตัวเลข แทนที่จะถาม ให้ถามว่า "คุณใช้กลยุทธ์อะไรในการทำให้ยอดขายเกินเป้าหมาย?"
- โหมดการซักถาม: หลีกเลี่ยงบรรยากาศการซักค้านที่ทำให้ผู้สมัครรู้สึกเหมือนถูกจับตามองหรือถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด
- เร่งรีบกระบวนการสัมภาษณ์: ผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจังต้องการเวลาในการพิจารณาการย้ายงาน การเร่งกระบวนการอาจทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับการประเมินค่าอย่างเหมาะสม
การรับมือกับความท้าทายในการสรรหาผู้สมัครงานแบบไม่เปิดเผยตัว
การจ้างผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจังนั้นมาพร้อมอุปสรรค และต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสรรหาที่เฉียบคมเพื่อนำพวกเขาไปสู่โอกาสที่เหมาะสม
1. การเขียนประกาศรับสมัครงานที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากผู้สมัครงานแบบไม่เปิดเผยตัวไม่ได้กำลังมองหางานอย่างจริงจัง การประกาศรับสมัครงานแบบดั้งเดิมอาจไม่สามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้
วิธีแก้ไข:
✅ใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคลากรเพื่อสร้างประกาศรับสมัครงานที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ แต่ยังสอดคล้องกับพันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมของคุณ
✅ เผยแพร่ประกาศรับสมัครงานในสถานที่ที่พวกเขาเข้าชมบ่อย เช่น ฟอรั่มอุตสาหกรรม LinkedIn หรือชุมชนเฉพาะกลุ่ม
2. มีเวลาจำกัดสำหรับการสัมภาษณ์
ผู้สมัครแบบไม่แสวงหาโอกาสมักประสบปัญหาในการหาเวลาสำหรับการสัมภาษณ์ในขณะที่ต้องจัดการกับความรับผิดชอบปัจจุบันของพวกเขา
วิธีแก้ไข:
✅ เสนอเวลาสัมภาษณ์ที่ยืดหยุ่น รวมถึงช่วงเช้าตรู่ ช่วงเย็น หรือวันหยุดสุดสัปดาห์
✅ เพิ่มวิดีโอสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือเครื่องมือประเมินผลแบบไม่พร้อมกันในชุดเทคโนโลยีการสรรหาของคุณเพื่อรองรับตารางเวลาของพวกเขา
3. การเอาชนะพันธนาการทองคำ
ผู้หางานแบบไม่กระตือรือร้นอาจเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์เช่นหุ้นส่วน, โบนัส, หรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งทำให้ยากที่จะลาออก.
วิธีแก้ไข:
✅ ศึกษาแนวโน้มตลาดและค่าตอบแทนปัจจุบันก่อนเข้าติดต่อ. รับฟังแหล่งข้อมูลการสรรหาบุคลากร เช่น รายการพอดแคสต์'The Recruiting Future' โดย Matt Alder เพื่อให้คุณทราบข้อมูลล่าสุด
✅ จัดตำแหน่งข้อเสนอของคุณให้เป็นโอกาสที่ 'มั่นคงในอนาคต' ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าสิทธิประโยชน์ปัจจุบันของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไป
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการสรรหาแบบพาสซีฟ
ผู้สรรหาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคัดกรองโปรไฟล์ ส่งอีเมลติดต่อแบบไม่รู้จักกัน และปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ในขณะที่ต้องจัดการงานด้านการจ้างงานอื่นๆ ไปพร้อมกัน การจัดระเบียบทุกอย่างด้วยเอกสารและสเปรดชีตกลายเป็นฝันร้ายอย่างรวดเร็ว
เครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AIช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การค้นหาผู้สมัครที่ยอดเยี่ยมได้. เครื่องมือเหล่านี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และอัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อ:
- จัดการงานที่ทำซ้ำ
- รักษาความสนใจของผู้สมัครด้วยการสื่อสารที่ราบรื่น
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การจ้างงานของคุณ
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpเป็นหนึ่งในโซลูชันดังกล่าว ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp มอบความสามารถหลากหลายที่ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถจัดการกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนด้วย ClickUp Tasks
ClickUp Tasksรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ตอนที่คุณพบผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจัง จนถึงเวลาที่คุณยื่นข้อเสนอ คุณสามารถสร้างงานสำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการ เช่น:
- ตรวจสอบแฟ้มผลงานของผู้สมัคร
- ส่งข้อความแนะนำตัว
- กำหนดการติดตามผล
ต้องการติดต่อผู้สมัครภายใน 24 ชั่วโมงหรือไม่? ตั้งวันครบกำหนดเพื่อเตือนความจำคุณ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มแท็กความสำคัญ (เช่น ฉุกเฉิน, สูง, ปานกลาง, ต่ำ) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งเน้นไปที่ผู้สมัครที่มีความสำคัญสูงก่อน
บางครั้ง งานอาจมีหลายขั้นตอนหรือต้องการรายละเอียดที่ละเอียดมากขึ้น คุณสามารถแยกงานเหล่านี้ออกเป็นงานย่อยได้
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญอาจสูญหายไปในเสียงรบกวนดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
คุณยังสามารถใช้สถานะงานที่กำหนดเอง เช่น—ติดต่อเบื้องต้น, นัดสัมภาษณ์แล้ว, หรือเสนอข้อเสนอต่ออายุ—เพื่อให้ทราบสถานะของผู้สมัครแต่ละคนในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน และสร้างรายการตรวจสอบงานใน ClickUpเพื่อทำเครื่องหมายรายการว่าทำเสร็จหรือไม่ทำเสร็จ
ต้องการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์หรือตรวจสอบโปรไฟล์ของผู้สมัครอีกครั้งหรือไม่?ClickUp Remindersพร้อมช่วยคุณด้วยการแจ้งเตือนอย่างสุภาพ ไม่ว่าจะเป็นเตือนครั้งเดียวหรือกำหนดเป็นงานประจำ
ทำให้ข้อความการติดต่อของคุณสมบูรณ์แบบด้วย ClickUp Brain
การเขียนคำอธิบายงานหรืออีเมลถึงผู้สมัครกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากด้วยClickUp Brain
เพียงแค่ป้อนข้อความเริ่มต้น แล้วรับเนื้อหาคุณภาพสูงภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังรับประกันว่าภาษาจะมีความเป็นมืออาชีพแต่ดึงดูดใจ เพื่อให้คุณดึงดูดบุคลากรที่ดีที่สุด ClickUp Brain ยังช่วยปรับแต่งข้อความของคุณโดยตรวจสอบไวยากรณ์และน้ำเสียง ทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพในทุกการสื่อสาร
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- เขียนคำอธิบายตำแหน่งงานสำหรับผู้จัดการการตลาดอาวุโส
- สร้างประกาศรับสมัครงานสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ
- เขียนอีเมลเสนอโอกาสพิเศษให้กับผู้สมัครในตำแหน่งการตลาดดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึงประโยชน์ของตำแหน่งงาน
- ร่างอีเมลติดตามผลสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ตอบกลับหลังจากการสัมภาษณ์ครั้งแรก
- ตรวจสอบอีเมล/คำอธิบายงานนี้เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเป็นมืออาชีพแต่เป็นกันเอง
กำหนดการสัมภาษณ์ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
การติดตามการสัมภาษณ์หลายครั้งผ่านอีเมล ปฏิทิน และโน้ตติดผนังอาจทำให้เครียดได้ นี่คือที่ที่มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยได้ นี่คือวิธีการ:
- มองเห็นทุกอย่าง: ดูงานการสรรหาทั้งหมดของคุณที่จัดเรียงไว้และกรองเพื่อมุ่งเน้นเฉพาะการสัมภาษณ์
- การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง: ลากงานของคุณไปยังช่วงเวลาอื่นเพื่อเลื่อนการสัมภาษณ์
- ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาขัดแย้งอีกต่อไป: ตรวจจับและแก้ไขการทับซ้อนได้ทันทีแบบเรียลไทม์ หมดปัญหาต้องพูดขอโทษว่า "ขอโทษนะ ฉันลืมไปว่าเราจองเวลาให้คุณพร้อมกัน"
- การใช้รหัสสีเพื่อความเป็นระเบียบ: ใช้รหัสสีเพื่อให้การสัมภาษณ์ของคุณง่ายต่อการแยกแยะ เช่น สัมภาษณ์ด้านเทคนิคเป็นสีน้ำเงิน และรอบสุดท้ายเป็นสีม่วง
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต ClickUp HR
ทำไมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างกระบวนการจ้างงานตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อคุณสามารถใช้เทมเพลต HRที่พร้อมใช้งานของ ClickUp เพื่อทำให้ทุกอย่างเป็นระบบและราบรื่นได้? เลือกเทมเพลต ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานทันที
แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การสรรหาผู้สมัครไปจนถึงการปฐมนิเทศผู้ที่เหมาะสมที่สุด
ด้วยมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบของ ClickUp คุณจะได้รับวิธีการดูกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณถึงห้าแบบที่แตกต่างกัน:
- ไม่เหมาะสม: สำหรับจัดเก็บผู้สมัครที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือก
- มุมมองรายการการรับสมัคร: เพื่อติดตามผู้สมัครทั้งหมด
- โดยมุมมองตามบทบาท: หากคุณกำลังจ้างงานสำหรับหลายตำแหน่ง
- แบบฟอร์มการสมัคร: เพื่อการเข้าถึงแบบฟอร์มการสมัครได้ง่าย
- เริ่มต้นที่นี่ เพื่อแนะนำคุณผ่านขั้นตอนของกระบวนการ
คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามวันที่สำคัญได้ เช่น 'สัมภาษณ์เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์' หรือ 'ตัดสินใจเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า' นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังแสดงความคืบหน้าของคุณ เช่น จำนวนผู้สมัครที่คุณได้สัมภาษณ์แล้ว หรือจำนวนที่ยังอยู่ในขั้นตอน 'กำลังดำเนินการ'
เทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUpช่วยให้คุณติดตาม เปรียบเทียบ และประเมินผู้สมัครงานได้ ใช้สถานะที่กำหนดเอง, จัดตารางสัมภาษณ์ใน 'มุมมองปฏิทิน', และเปรียบเทียบผู้สมัครใน 'มุมมองตาราง'
'มุมมองการติดตามผู้สมัคร HR อ่านฉัน' ติดตามความคืบหน้า, 'มุมมองแชท' ช่วยปรับปรุงการสื่อสาร, และ 'มุมมองแกลเลอรีเต็มรูปแบบ' ให้ภาพรวมที่ชัดเจน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 'มุมมองรายการเต็ม' จัดระเบียบผู้สมัครตามบทบาทหรือทักษะ ช่วยให้คุณค้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุด
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการสรรหาบุคลากร (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
ทำลายสถิติเป้าหมายการสรรหาแบบพาสซีฟของคุณด้วย ClickUp
การจ้างผู้สมัครงานที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจังก็เหมือนกับการโน้มน้าวให้ใครสักคนลุกออกจากโซฟาสบาย ๆ ของพวกเขาไปร่วมงานปาร์ตี้เต้นรำ มันเป็นเรื่องยาก แต่ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนคำว่า "อาจจะทีหลัง" ให้กลายเป็น "ไปทำกันเลย!" ได้
เครื่องมืออย่าง ClickUp สร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้มีความสามารถระดับสูงก่อนที่พวกเขาจะพิจารณาหางานใหม่
ClickUp Tasks ช่วยให้ทุกขั้นตอนเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่มีช่วงเวลา "โอ๊ะ ฉันลืม!" ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยด้านทรัพยากรบุคคลส่วนตัวที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ และอย่าลืมแม่แบบ HR—การตั้งค่าพร้อมใช้งานที่เปลี่ยนกระบวนการสรรหาที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสำรวจภูมิทัศน์การแข่งขันด้านบุคลากรได้อย่างง่ายดาย! 🙌