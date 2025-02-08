Goodnotes vs. Apple Notes: แอปจดบันทึกตัวไหนที่เหมาะกับคุณ?

ไอเดียที่เปลี่ยนเกมเกิดขึ้น และคุณรีบจดมันไว้ แต่แอปจดบันทึกของคุณกลับไม่เพียงพอ น่าหงุดหงิดใช่ไหม?
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการซิงค์ที่ไร้รอยต่อ การจัดระเบียบความคิดของคุณ หรือการนำเสนอรูปแบบที่สมบูรณ์แบบ การมีเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความวุ่นวายกับความชัดเจนได้
📈ตลาดแอปพลิเคชันจดบันทึกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 32.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี2032 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 11.15%
เมื่อผู้คนจำนวนมากขึ้นมองหาสมุดบันทึกดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ iOS สองตัวเลือกที่โดดเด่นคือ Apple Notes และ Goodnotes แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการจดบันทึก
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจ Goodnotes กับ Apple Notes โดยเปรียบเทียบจุดเด่นและคุณสมบัติต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด 🚀
แอปเปิลโน้ตคืออะไร?
Apple Notes เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถจับภาพ จัดระเบียบ และเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายได้ รวมถึง ข้อความ ภาพร่าง รูปภาพ เอกสารที่สแกน และรายการที่ต้องทำ แอปนี้ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Apple ทำให้สามารถซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่าง iPhone, iPad และ Mac ผ่าน iCloud
สิ่งที่ทำให้มันพิเศษคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการซิงค์อย่างไร้รอยต่อกับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ มันช่วยให้คุณ เริ่มบันทึกบน iPhone และเสร็จสิ้นบน Mac ของคุณ โดยไม่พลาดรายละเอียดใดๆ
ด้วยคุณสมบัติเช่น โฟลเดอร์และแท็ก คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย และความสามารถในการจัดการรูปภาพ, เอกสาร, และเอกสาร PDF ที่สแกนแล้ว ยังเพิ่มความสะดวกสบายอีกระดับหนึ่ง
Apple Intelligence ยังช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือการเขียนเพื่อตรวจทาน แก้ไข สรุป เปลี่ยนโทน และเขียนข้อความใหม่ได้ และหากคุณกำลังทำงานร่วมกับทีมหรือวางแผนการเดินทางกับเพื่อน ๆคุณสามารถแชร์บันทึกและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้คนได้สูงสุดถึง 100 คน
🔍 คุณรู้หรือไม่? การจดบันทึกมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ ย้อนกลับไปในสมัยกรีกโบราณ ผู้คนได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าhypomnema— บันทึกส่วนตัวที่พวกเขาใช้จดบันทึกแนวคิดสำคัญต่างๆ บันทึกเหล่านี้ถูกใช้เพื่อติดตามทุกสิ่งตั้งแต่ความคิดทางปรัชญาไปจนถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และแม้กระทั่งการสังเกตทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของ Apple Notes
นี่คือคุณสมบัติเด่นบางประการของแอปเปิลโน้ตที่ทำให้เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบและจัดการความคิดของคุณ:
ตัวเลือกการค้นหา
ด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังของ Apple Notes การค้นหาบันทึกของคุณเป็นเรื่องง่าย. คุณสมบัตินี้ สามารถจดจำรูปภาพของคุณเพื่อค้นหาเนื้อหาในรูปภาพ ตรวจสอบไฟล์แนบและเอกสารที่สแกนไว้ รวมถึงภาพวาดและลายมือของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม.
นอกจากนี้ยังให้คุณค้นหาโน้ตเฉพาะได้โดยใช้ตัวเลือกค้นหาในโน้ต
การร่างภาพ, การขีดเขียน, และคณิตศาสตร์
Apple Notes นำเสนอวิธีการจดบันทึกที่สนุกซึ่งช่วยให้คุณวาดภาพความคิดของคุณได้ ลองใช้เครื่องมือหลากหลาย รวมถึง ดินสอ ปากกาเมจิก และสีต่างๆ เพื่อวาดและขีดเขียน เพื่อความสะดวก คุณสามารถเปลี่ยนความหนาและความโปร่งใสของภาพวาดของคุณได้
นอกจากนี้ Apple Pencil ยังช่วยให้คุณสร้างบันทึกด้วยลายมือได้อีกด้วย ฟีเจอร์ Scribble จะแปลงลายมือของคุณเป็นข้อความพิมพ์ทันที เพื่อให้คุณอ่านและเข้าใจได้ง่ายในภายหลัง
ฟีเจอร์คณิตศาสตร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ แก้สมการ, กำหนดตัวแปร, วาดกราฟ, และเข้าถึงประวัติคณิตศาสตร์จากเครื่องคิดเลขและแอปบันทึกได้
โฟลเดอร์อัจฉริยะ
คุณสมบัติ Smart Folders ของ Apple Notes ช่วยให้คุณสามารถใช้แท็กและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อจัดหมวดหมู่บันทึกของคุณได้ หากคุณเขียนบันทึกใหม่และเพิ่มแท็ก บันทึกนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สงสัยว่าจะใช้แอปสมองที่สองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร? ทำตามกลยุทธ์เหล่านี้:
- เก็บบันทึกของคุณให้เข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์ 🖥️
- จัดระเบียบด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่น เช่น แท็กและโฟลเดอร์ 📂
- ร่วมมือกันโดยการแชร์และแก้ไขบันทึกกับเพื่อนร่วมทีม 🤝
- ใช้คุณสมบัติการค้นหาเพื่อค้นหาไอเดียของคุณอย่างรวดเร็ว 🔍
- ผสานแอปของคุณกับเครื่องมือจัดการงานเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา 📅
บันทึกที่ปลอดภัย
Apple Notes ยังให้คุณรักษาความปลอดภัยของบันทึกของคุณโดยใช้รหัส PIN ของอุปกรณ์ รหัสผ่านที่กำหนดเอง Face ID หรือ Touch ID ด้วยวิธีนี้ ความคิดและข้อมูลส่วนตัวของคุณจะยังคงเป็นส่วนตัว🔒
ลิงก์ไปยังบันทึกอื่น ๆ
แอปบันทึกยังอนุญาตให้คุณ ลิงก์บันทึกในบันทึกอื่นได้ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามงานและบันทึกที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำคือเลือก เพิ่มลิงก์ และป้อนชื่อของบันทึกที่คุณต้องการลิงก์ไป
เพิ่มไฟล์แนบ
เพิ่มอุปกรณ์เสริมหลากหลายเพื่อให้บริบทและความสะดวกแก่บันทึกของคุณมากขึ้น รวมถึงสถานที่และเว็บไซต์ของคุณ และเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอโดยคลิกที่ใหม่หรือใช้ที่มีอยู่แล้ว คุณยังสามารถสแกนเอกสารและรูปภาพจากบันทึก เพิ่มลายเซ็นของคุณ และบันทึกได้โดยตรง
นอกจากนี้? มันยังให้คุณบันทึกและถอดเสียงเสียงโดยใช้ตัวเลือกการแนบไฟล์
ราคาของ Apple Notes
- ฟรีตลอดไป
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดไปและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
Goodnotes คืออะไร?
Goodnotes เป็นแอปจดบันทึกดิจิทัลที่ทรงพลัง ออกแบบมาโดยเน้นการมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้ที่ชอบการเขียนด้วยลายมือ แต่ยังต้องการฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือดิจิทัล
แม้ว่าในตอนแรกจะถูกออกแบบมาสำหรับ iPad แต่ Goodnotes สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท รวมถึง Android, Windows, iOS และแพลตฟอร์มเว็บ
คุณสมบัติที่ทำให้ Goodnotes โดดเด่นคือ การจดจำลายมือ ซึ่งเปลี่ยนลายมือของคุณให้กลายเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้ ทำให้คุณสามารถค้นหาบันทึกของคุณได้ตลอดเวลา
โดยรวมแล้ว Goodnotes เป็นโซลูชันการจดบันทึกที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งความพึงพอใจในการเขียนด้วยลายมือและความสะดวกสบายในการจัดระเบียบและการเข้าถึงแบบดิจิทัล
คุณสมบัติของ Goodnotes
นี่คือคุณสมบัติเด่นที่ทำให้ Goodnotes โดดเด่น:
กระดาษดิจิทัลขับเคลื่อนด้วย AI
Goodnotes ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อมอบความสามารถในการจดบันทึกอย่างชาญฉลาด ให้คุณใช้ฟีเจอร์ Word Complete เพื่อประหยัดเวลาขณะเขียน ตรวจสอบการสะกดคำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด และค้นหาข้อความที่พิมพ์ บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ หรือข้อความในไฟล์ PDF ได้
ระบบ AI ยัง สรุปบันทึกและชี้แจงบันทึกที่ไม่ชัดเจน ตามความจำเป็น 📝
รวมข้อความที่เขียนด้วยลายมือและพิมพ์
ผ่านทาง Goodnotes
Goodnotes ช่วยให้คุณ เปลี่ยนบันทึกที่เขียนด้วยมือเป็นข้อความพิมพ์โดยใช้เครื่องมือ Lasso วาดแผนภาพ เขียนสมการ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยปากกาสไตลัสหลากหลายประเภท
คุณสามารถใช้แอปนี้เป็นแอปบันทึกประจำวันดิจิทัลที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้ Apple Pencil สำหรับการเขียน, วาดภาพ, และสมการ บันทึกคลิปเสียง ที่ซิงค์กับข้อความที่คุณพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือเพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติเช่น การปฏิเสธฝ่ามือ และการรองรับสำหรับผู้ใช้ที่ถนัดซ้าย ซึ่งทำให้ความสามารถของมันก้าวไปอีกขั้น มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคน
ใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถ ไฮไลต์, วาด, และเขียนบนไฟล์ PDF ได้ วาดลูกศรและรูปร่างต่าง ๆ และย้ายพวกมันไปมาเพื่อให้บันทึกของคุณชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความคิดส่วนตัวของคุณ, ไฮไลต์ส่วนที่สำคัญของไฟล์ PDF เพื่อความสะดวก, และสรุปส่วนต่าง ๆ ในไฟล์ PDF ได้โดยตรง
เครื่องมือในการจัดการ
ใช้โครงสร้างโฟลเดอร์แบบซ้อนของ Goodnotes เพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณ มันช่วยให้คุณสร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยเพื่อการจัดระเบียบที่ครอบคลุม แถบด้านข้างช่วยให้คุณเข้าถึง หน้าที่คุณทำเครื่องหมายไว้, รายการโปรด, และเอกสารที่แชร์
ชุดแบบฝึกหัด
Goodnotes มีฟีเจอร์พิเศษที่เรียกว่า Study Sets สำหรับนักเรียน ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสร้างชุดการเรียนได้ เช่น แฟลชการ์ดแบบอิสระ ที่มีข้อความและรูปภาพเพื่อฝึกการเรียกความจำอย่างกระตือรือร้น เพื่อให้การเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น ให้ใช้เครื่องมือ Tape เพื่อซ่อนและแสดงส่วนต่างๆ ของบันทึกที่คุณกำลังศึกษา
ตลาด
Goodnotes Marketplace นำเสนอแม่แบบหน้าแบบกำหนดเอง, แพลนเนอร์, สติกเกอร์แก้ไขได้ และปกสมุดบันทึกแก้ไขได้ที่ทำให้กระบวนการจดบันทึกสนุกยิ่งขึ้น มันช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดให้กับบันทึกของคุณโดยใช้ปกและประหยัดเวลาด้วยแม่แบบ
โหมดการนำเสนอ
กำลังวางแผนที่จะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปของคุณหรือไม่? โหมดการนำเสนอของ Goodnotes จะเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณให้กลายเป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิตอล มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ทางสายตา คุณสมบัติเลเซอร์พอยน์เตอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยให้คุณสามารถเน้นจุดสำคัญได้อย่างง่ายดาย ทำให้ข้อความของคุณชัดเจนและมีจุดมุ่งหมาย
ราคาของ Goodnotes
Goodnotes มีแผนให้บริการดังต่อไปนี้:
- ฟรี: สมุดบันทึก 3 เล่ม
- ทุกแพลตฟอร์มรายปี: $9.99/ปี
- การชำระเงินครั้งเดียวของ Apple: $29.99/ครั้งเดียว
- Android และ Windows รายปี: $6.99/ปี
- Goodnotes สำหรับธุรกิจ: $50 ต่ออุปกรณ์ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Apple Notes กับ Goodnotes: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้คุณได้เห็นจุดเด่นของแอปจดบันทึกทั้งสองแล้ว ถึงเวลาที่จะมาเปรียบเทียบกันแล้ว! 🏆
มาทดสอบคุณสมบัติแต่ละอย่างและดูกันว่าแอปจดบันทึกใดจะครองความเป็นเลิศ: Goodnotes หรือ Apple Notes
คุณสมบัติ 1: คุณสมบัติการบันทึก
คุณสมบัติแรกที่เราจะตรวจสอบคือการจดบันทึก มาเริ่มกันเลย
บันทึกของ Apple
แอปบันทึกข้อความมีเครื่องมือและคุณสมบัติการเขียนพื้นฐานทั้งหมด รวมถึงการเพิ่มตาราง, หัวข้อ, หัวเรื่อง, จุดรายการ, และคุณสมบัติการจัดรูปแบบอื่น ๆ เช่น ตัวหนา, ตัวเอียง, และการไฮไลต์. คุณยังสามารถสร้าง รายการตรวจสอบ, เพิ่มลิงก์, วาดรูป, วาดภาพ, และเอกสารที่สแกน, และซิงค์บันทึกของคุณข้ามอุปกรณ์ได้.
สุดท้ายนี้ จับภาพบันทึกที่เขียนด้วยลายมือโดยใช้ฟีเจอร์ Scribble และให้ Apple Intelligence ช่วยตรวจทาน แก้ไข สรุป เปลี่ยนโทน และเขียนข้อความของคุณใหม่
กู๊ดโน้ตส์
Goodnotes รองรับข้อความที่พิมพ์และเขียนด้วยลายมือ เช่นเดียวกับ Apple Notes ใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดฆ่า ตัวเส้นใต้ สีข้อความ การจัดตำแหน่ง การปรับขนาด การเน้นข้อความ และการเว้นบรรทัด
นอกจากนี้ สร้างแผนภาพ เพิ่มรูปทรง เขียนสมการ เพิ่มไฟล์ PDF และเปลี่ยนบันทึกที่เขียนด้วยลายมือให้เป็นข้อความพิมพ์ Goodnotes AI ช่วยประหยัดเวลาด้วยความสามารถต่างๆ เช่น การเติมคำอัตโนมัติ การตรวจสอบการสะกดคำ การสรุปบันทึก การทำให้บันทึกที่เขียนอย่างไม่ชัดเจนชัดเจนขึ้น และการเติมประโยคให้สมบูรณ์
🏅ผู้ชนะ: ทั้งสองแอปมีความโดดเด่นในการจดบันทึก แต่ Apple Notes ชนะด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ Apple ต่างๆ, ฟีเจอร์การเขียนขั้นสูง และการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์
คุณสมบัติที่ 2: การกำหนดราคา
มาดูกันว่าเครื่องมือไหนประหยัดงบประมาณมากกว่ากัน:
บันทึกของ Apple
ฟรีทั้งหมด! หากคุณมีอุปกรณ์ Apple คุณก็สามารถใช้งานได้ทันที—ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ไม่มีค่าสมาชิก
กู๊ดโน้ตส์
Goodnotes มีเวอร์ชันฟรีที่อนุญาตให้ใช้สมุดบันทึกได้ 3 เล่ม หลังจากนั้นจะมีแผนการชำระเงิน 3 แบบที่มีฟีเจอร์เพิ่มเติม
🏅ผู้ชนะ: หากคุณกำลังมองหาแอปจดบันทึกในตัวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Apple Notes คือตัวเลือกที่ไม่มีใครเทียบได้
คุณสมบัติที่ 3: การจัดระเบียบและการปรับแต่ง
มาดูกันว่าเครื่องมือใดจะชนะในการเปรียบเทียบคุณสมบัติการจัดระเบียบและการปรับแต่งระหว่าง Goodnotes กับ Apple Notes:
บันทึกของ Apple
Apple Notes มี โฟลเดอร์อัจฉริยะ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบโน้ตของคุณด้วยแท็ก🗂️. จัดกลุ่มโน้ตของคุณตามหมวดหมู่และค้นหาโดยใช้แท็ก. ในแง่ของการปรับแต่ง Apple Notes มีขีดความสามารถที่จำกัด.
กู๊ดโน้ตส์
Goodnotes มอบ การปรับแต่งขั้นสูง ให้คุณเลือกจากปกสมุดโน้ตหลากหลายแบบ ประเภทกระดาษ (เช่น กริดหรือแผ่นโน้ตดนตรี) และรูปแบบการจัดวาง นอกจากนี้ยังมีตลาดสำหรับซื้อของต่างๆ เช่น สติกเกอร์ ปกสมุดโน้ต ฯลฯ
เพื่อการจัดระเบียบ Goodnotes มีโครงสร้างโฟลเดอร์แบบซ้อนที่ช่วยให้คุณสร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยได้
🏅 ผู้ชนะ: Goodnotes โดดเด่นในฐานะผู้ชนะด้วยระบบจัดระเบียบโฟลเดอร์ขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ 4: คุณสมบัติการร่วมมือ
สำหรับผู้ที่ใช้บันทึกสำหรับการจัดทำเอกสารโครงการหรือการร่วมมือกับทีม เครื่องมือการแชร์และการร่วมมือขั้นสูงเป็นสิ่งจำเป็น. มาสำรวจกันว่าแอปใดที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด:
บันทึกของ Apple
Apple Notes ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับ ทุกคนที่ใช้ Apple device ได้ แบ่งปันสำเนาของบันทึกของคุณผ่าน iCloud โดยใช้ข้อความหรืออีเมล คุณสามารถทำงานร่วมกับได้ถึง 100 คนในบันทึกเดียวกัน
กู๊ดโน้ตส์
Goodnotes ช่วยให้คุณสามารถแชร์โน้ตกับผู้อื่นได้โดยการเปิดใช้งาน การแชร์ลิงก์ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้ นอกจากนี้ ใช้โหมดการนำเสนอเพื่อแสดงสมุดบันทึกของคุณให้ผู้อื่นดู
อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันปัจจุบันไม่รองรับการแชร์ผ่านอีเมล การแชร์ลิงก์จะเป็นแบบสาธารณะทั้งหมด ดังนั้นคุณไม่สามารถควบคุมได้ว่าใครจะดูสมุดบันทึกของคุณ
🏅ผู้ชนะ: ในกรณีนี้ Apple Notes ชนะด้วยคุณสมบัติการแชร์และการทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ 4: ไฟล์แนบ
มาดูกันว่าเครื่องมือใดมีความสามารถในการแนบไฟล์ที่ดีกว่า:
บันทึกของ Apple
Apple Notes ช่วยให้คุณแนบลิงก์ รูปภาพที่มีอยู่ วิดีโอ ลิงก์ไปยังโน้ตอื่น และเอกสารได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มการบันทึกเสียงและถอดเสียงได้อีกด้วย
ถ่ายรูปใหม่หรือสแกนข้อความและเอกสารโดยตรงจาก Notes แก้ไขเอกสารของคุณเพื่อเปลี่ยนขนาดตัวอย่างและเปลี่ยนชื่อไฟล์
กู๊ดโน้ตส์
Goodnotes ช่วยให้คุณสามารถแนบรูปภาพ ลิงก์ และการบันทึกเสียงในสมุดบันทึกของคุณได้
เพิ่ม สติกเกอร์, เทมเพลต, และเอกสารที่สแกนไว้ นอกจากนี้ยังทำให้คุณสมบัติของ PDF ไปอีกขั้นด้วยการให้คุณสามารถทำเครื่องหมายได้ คุณสามารถเขียน, วาด, หรือไฮไลต์ PDF ได้เพื่อความสะดวก
🏅ผู้ชนะ: ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Goodnotes เช่น การเพิ่มเทมเพลตและการใส่คำอธิบายประกอบในเอกสารที่สแกน ทำให้มีความได้เปรียบเหนือ Apple Notes
Goodnotes vs. Apple Notes บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Goodnotes กับ Apple Notes ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Apple Notes มีข้อได้เปรียบสำหรับผู้ใช้ Apple ในแง่ของราคาและการทำงานร่วมกันที่ง่าย
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า"Apple Notes มีฟีเจอร์ที่ดีมากมาย ใช้งานได้กับอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่องของคุณ ติดตั้งมาให้ล่วงหน้าแล้ว รองรับการแชร์/ซิงค์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย และตอบโจทย์ความต้องการของคนจำนวนมาก อีกทั้งยังฟรีอีกด้วย"
ผู้ใช้บางคนยังเห็นด้วยว่า Goodnotes เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการจัดการไฟล์ PDF
ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า "สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับฉันคือการที่ไม่สามารถซูมเข้าได้เลย Goodnotes มีฟีเจอร์มากกว่าและจัดการสมุดบันทึก/ไฟล์ PDF ของฉันได้ดีมาก ฉันจะไม่ใช้ Apple Notes เลย"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Apple Notes เทียบกับ Goodnotes
Apple Notes เหมาะสำหรับความต้องการที่ง่ายขึ้น ในขณะที่ Goodnotes เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นกับบันทึกของพวกเขา แต่ถ้าหากมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณทำได้ทั้งสองอย่างล่ะ?
ClickUp ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน โดดเด่นในด้านนี้
มันผสานความเรียบง่ายของ Apple Notes กับคุณสมบัติที่เหนือกว่า Goodnotes อย่างมาก ทำให้คุณสามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น จดบันทึกอย่างละเอียด และทำงานร่วมกับทีมได้ในที่เดียว
มาดูคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ที่จะยกระดับการจดบันทึกของคุณไปอีกขั้น:
ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs
ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดการ บันทึกดิจิทัลของคุณ สร้างวิกิ เพิ่มตาราง เข้าถึงฟีเจอร์การจัดรูปแบบไม่จำกัด ใช้หน้าซ้อนกัน ฝังบุ๊กมาร์ก และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงสิ่งที่เขียนในเอกสารกับงานจริง มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ ติดแท็กสมาชิกในทีม และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้อื่นทราบความคืบหน้า เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ โหมดโฟกัส เพื่อสร้างพื้นที่ที่ปราศจากความวุ่นวายให้คุณทำงานได้. นอกจากนี้ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ Docs ให้คุณสามารถสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อควบคุมการเข้าถึงได้.
นอกจากนี้ ใช้เทมเพลตเช่นเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpโดยตรงกับ Docs เพื่อติดตามวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจที่สำคัญ มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกของคุณและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: คู่มือระบบจัดการความรู้ [ประเภทและกรณีการใช้งาน]
ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain
การใช้ AI ในการจดบันทึกการประชุมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกของคุณถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ลองใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ขั้นสูงของ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการจดบันทึกของคุณรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น มันทำงานเป็นผู้ช่วยในการเขียนและมอบความสามารถต่างๆ เช่น การตรวจสอบการสะกดคำในตัว, การถอดเสียงเป็นข้อความ, และการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันช่วยให้คุณ แก้ไข, ตรวจสอบ, และสรุปบันทึกของคุณ ได้โดยตรงในเอกสารเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว. และหากคุณกำลังศึกษาบันทึกในภาษาอื่น คุณสามารถแปลเป็นภาษาของคุณได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วย Brain.
สมองยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI สำหรับการบันทึกการประชุมและช่วย สร้างเนื้อหาตามบทบาทเฉพาะ เช่น ข้อเสนอโครงการ, คำตอบสั้น ๆ, และการสื่อสารกับลูกค้า
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ได้โดยการจัดเก็บความรู้ทั้งหมดของบริษัทไว้ในศูนย์กลางเดียวด้วยClickUp Knowledge Management ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในโครงการทีม สร้างเอกสารภายใน หรือเพียงแค่ติดตามข้อมูลสำคัญ ระบบนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดเก็บบันทึกและทรัพยากรทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUp ซึ่งมอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับทีมในการสร้างและจัดระเบียบคลังข้อมูลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในประกอบด้วยส่วนสำหรับบทความความรู้ คำถามที่พบบ่อย และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ช่วยให้กระบวนการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าภายในองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังสงสัยว่าจะทำให้บันทึกของคุณเข้าใจง่ายและทบทวนได้สะดวกขึ้นได้อย่างไร?ClickUp Mind Mapsจะเปลี่ยนบันทึกของคุณให้กลายเป็นแผนภาพที่มองเห็นได้ชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและเชื่อมโยงความคิดได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ คุณสามารถแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้เหมาะสำหรับการประชุมระดมความคิด การศึกษา หรือการวางแผนโครงการ
ClickUp One Up #3: ClickUp Notepad
กำลังมองหาอะไรที่รวดเร็วเพื่อสร้างรายการตรวจสอบหรือจดบันทึกประเด็นสำคัญอยู่หรือเปล่า?ClickUp Notepadสามารถช่วยคุณได้ มันช่วยให้คุณจัดระเบียบโน้ตของคุณ แปลงให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ และจัดระเบียบไว้ในรายการตรวจสอบ
Notepad ซิงค์บันทึกอัตโนมัติข้ามอุปกรณ์ เพื่อให้คุณเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ทุกเวลา ใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การเพิ่มหัวข้อ แบนเนอร์ และสัญลักษณ์หัวข้อย่อย เพื่อทำให้บันทึกของคุณน่าสนใจ
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้คุณสร้างงาน ปรับแต่งสถานะ กำหนดความสำคัญ และเชื่อมโยงงานเหล่านั้นกับบันทึกของคุณโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ
ฟังความคิดเห็นของ Alaina Maracotta ผู้ประสานงานการตลาดกิจกรรมที่ Vida Health เกี่ยวกับ ClickUp:
ฉันเคยใช้ชีวิตโดยอาศัยบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากที่ได้ลองใช้ ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน
คุณสมบัติพิเศษ: ClickUp AI Notetaker
หากปัญหาการจดบันทึกของคุณเกิดขึ้นเฉพาะในการประชุม เรามีวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณเช่นกัน!ClickUp's AI Notetakerจับทั้งคำพูดและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจริง ทำให้สามารถแชร์ได้อย่างง่ายดายกับทุกคน ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม
นอกเหนือจากการบันทึกอย่างง่าย ๆ ระบบบันทึกเสียงด้วย AI จะ เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้จริงโดยการจับและมอบหมายรายการที่ต้องทำ ทำให้ไม่มีอะไรถูกมองข้ามไป
นอกจากนี้ ยัง รักษาบริบทของการประชุมแต่ละครั้งโดยการเชื่อมโยงการสนทนาไปยังงานที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ และการตัดสินใจในอดีต ป้องกันไม่ให้ทีมต้องทบทวนบทสนทนาเดิมซ้ำอีก วิธีการที่ครอบคลุมนี้มากกว่าการสรุปเพียงอย่างเดียว ช่วยส่งเสริมความชัดเจนและแรงผลักดัน ซึ่งท้ายที่สุดจะเปลี่ยนการประชุมจากการสูญเสียเวลาไปเป็นแรงขับเคลื่อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจดบันทึกของคุณด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกความคิดอย่างรวดเร็วหรือทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงวิธีการจัดการและใช้บันทึกของคุณได้อย่างมาก
แม้ว่า Apple Notes และ Goodnotes จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในตัวเอง แต่ ClickUp นั้นก้าวไปไกลกว่าการจดบันทึกแบบธรรมดา ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการแบบครบวงจร ClickUp ผสานการจดบันทึกเข้ากับเครื่องมือการจัดการองค์กรที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตการจดบันทึกที่ปรับแต่งได้หลากหลายและฟีเจอร์ที่รองรับรูปแบบการจดบันทึกที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างโครงร่าง ระดมความคิด หรือติดตามความคืบหน้าของงาน
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUpและเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงาน, การทำงานร่วมกัน, และการจัดระเบียบของคุณ ทั้งหมดในที่เดียว! 📈