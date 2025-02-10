บล็อก ClickUp

13 อันดับทางเลือกของ Connecteam ในปี 2025

ในสถานที่ทำงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การบริหารจัดการทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าที่เคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ Connecteam นำเสนอแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการทีมและการดำเนินงาน ทางเลือกต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการและความชอบทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้

มีอะไรอีกบ้าง?

ข่าวดี: เราได้รวบรวมรายชื่อคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Connecteam (รวมถึงเครื่องมือที่มีเวอร์ชันฟรี) ที่อาจมีคุณสมบัติที่ระบบปัจจุบันของคุณขาดอยู่ มาสำรวจกันเถอะ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายชื่อทางเลือก Connecteam ที่ดีที่สุดของเรา:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดตารางเวลา และการจัดการงาน
  2. QuickBooks Time: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการรวมระบบเงินเดือน
  3. Clockify: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อมแผนฟรี
  4. รอง: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานและการติดตามเวลา
  5. อาสาณะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  6. ริปพลิง: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ HR, เงินเดือน, และ IT แบบครบวงจร
  7. โฮมเบส: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทีมงานรายชั่วโมง
  8. BambooHR: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน HR แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
  9. บัดดี้พันช์: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกเวลาอย่างง่ายและการรับผิดชอบ
  10. Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย
  11. Hubstaff: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการติดตามเวลา
  12. Gusto: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
  13. เมื่อฉันทำงาน: เหมาะที่สุดสำหรับสถานที่ทำงานที่มีการแบ่งกะ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Connecteam?

นี่คือสิ่งที่คุณ ต้อง มองหาในทางเลือกใด ๆ:

  • การจัดการฐานข้อมูลพนักงาน: รวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง, จัดหมวดหมู่พนักงานตามบทบาทหรือสถานที่, และทำการปรับปรุงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  • การจัดการการเข้างานและการลา: ง่ายต่อการบันทึกการเข้างาน, การบันทึกเวลา, การติดตาม และการขอลา พร้อมรับประกันความถูกต้องของเงินเดือน
  • ตัวเลือกบริการตนเอง: ให้พนักงานสามารถเข้าถึงฐานความรู้เฉพาะด้านเอกสาร HR ขอลาหยุด และติดตามโครงการของตนเองได้อย่างอิสระ
  • เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ: ดำเนินการทบทวนประสิทธิภาพอย่างละเอียด, กำหนดเป้าหมาย, และให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์
  • แพลตฟอร์มการเรียนรู้และการวิเคราะห์: นำเสนอการพัฒนาอาชีพและใช้การวิเคราะห์เพื่อติดตามการมีส่วนร่วม การลาออก และประสิทธิภาพการทำงาน

ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 อันดับสำหรับ Connecteam

ข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจ: มีเพียง 16% ของบริษัทเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีในการติดตามความผูกพันของพนักงาน

16% นั้นมีข้อได้เปรียบเพราะการติดตามความผูกพันและประสิทธิภาพของพนักงาน—โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล—เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มผลผลิตและขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ

นี่คือรายการเครื่องมือที่คัดสรรมาแล้วซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับ Connecteam แต่ไม่มีข้อเสียใดๆ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดตารางเวลา และการจัดการงาน)

คุณจำคุณสมบัติที่ต้องมีที่เราคุยกันเมื่อครู่นี้ได้ไหม?ClickUpมีครบทุกอย่าง นั่นคือสิ่งที่ทำให้ Clickup เป็น "แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน" ที่ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 3 ล้านทีมทั่วโลก หลายทีมเหล่านี้ทำงานจากระยะไกล และ ClickUp มีคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำให้การวางแผนโครงการ การจัดระเบียบ และการดำเนินงานง่ายขึ้นสำหรับทุกสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ลองพิจารณาการจัดตารางเวลาเป็นตัวอย่างหนึ่งมุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถลากและวางเพื่อปรับเปลี่ยนตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย—เพียงแค่คลิก ลาก และวาง แล้วทั้งสัปดาห์ของคุณก็จะถูกจัดระเบียบใหม่โดยอัตโนมัติ มีโครงการระยะยาวใช่ไหม? เพียงเปลี่ยนไปใช้มุมมอง Gantt ของ ClickUp วางแผนลำดับงานที่เชื่อมโยงกัน และปรับกำหนดส่งงานได้ง่าย ๆ เพียงคลิกเดียว

คุณสมบัติการจัดตารางเวลาของ ClickUp: ทางเลือกสำหรับ Connecteam
ลากและวางกิจกรรมลงบนปฏิทินโดยใช้คุณสมบัติการจัดตารางเวลาของ ClickUp

ต้องการติดตามความคืบหน้าหรือไม่? มุมมองปริมาณงานจะแสดงว่าใครกำลังทำงานล้นมือและใครที่สามารถรับงานเพิ่มเติมได้ ทำให้การจัดการทีมเป็นเรื่องง่าย

ClickUp ยังโดดเด่นในเรื่องการจัดการงานด้วยClickUp Tasks

การปรับแต่งงานเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถปรับแต่งงานให้เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้ มีสมาชิกในทีมที่ชอบความสมบูรณ์แบบหรือไม่? เพิ่มรายการตรวจสอบและขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น "ร่าง" หรือ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" เพื่อตอบสนองความพิถีพิถันของพวกเขา

ClickUp Custom Fields: ทางเลือกสำหรับ Connecteam
จัดระเบียบงานตามความสะดวกสบายของคุณโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp

คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามเมตริกและข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงภายในงาน ฟีเจอร์ที่หลากหลายเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดการการมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายที่สุด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย Custom Fields ของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มเมนูแบบเลื่อนลง, ช่องทำเครื่องหมาย, หรือแม้แต่ฟิลด์ตัวเลขให้กับงานของคุณเพื่อการจัดระเบียบและบริบทที่ดีขึ้น หากคุณกำลังมอบหมายงานสร้างเนื้อหา ให้รวมฟิลด์เช่น "กลุ่มเป้าหมาย," "กำหนดเวลา," และ "สถานะการอนุมัติ" ด้วย วิธีนี้ทุกคนจะทราบได้ทันทีว่าต้องการอะไร

อีกด้านหนึ่งที่ ClickUp โดดเด่นคือการทำงานร่วมกัน

ทีมการตลาดที่ทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าสามารถระดมความคิดบนClickUp Whiteboards, จัดทำเอกสารกลยุทธ์ในClickUp Docs, และมอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตายและลำดับความสำคัญที่ชัดเจนใน ClickUp Tasks

ClickUp Docs: ทางเลือกสำหรับ Connecteam
เสนอการแก้ไข, ให้ข้อเสนอแนะ, และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

ต้องการแก้ไขร่างแคมเปญใช่ไหม? ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บน ClickUp Docs ได้ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน

📌 ตัวอย่าง: ทีม HR ที่ทำงานทางไกลกำลังทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยใช้ ClickUp พวกเขาสามารถจัดเก็บเอกสารพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่สัญญาจ้างไปจนถึงเอกสารการฝึกอบรม ในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ สมาชิกทีมแต่ละคนสามารถอัปเดตไฟล์ เพิ่มบันทึก และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องรบกวนกัน ด้วยคุณสมบัติเช่น ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและการแจ้งเตือนทันที ทุกคนจะได้รับการอัปเดตโดยไม่ต้องตรวจสอบบ่อยๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp ✅

  • การจัดตารางปฏิทินด้วยการลากและวาง: ย้ายกิจกรรมได้อย่างง่ายดายในมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เหมาะสำหรับการปรับแผนโดยไม่ต้องเหนื่อย
  • แผนภูมิแกนต์พร้อมการเชื่อมโยงงาน: แผนผังไทม์ไลน์โครงการ เชื่อมโยงงานที่มีการพึ่งพา และปรับเปลี่ยนกำหนดการได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
  • การจัดการทรัพยากรด้วยมุมมองปริมาณงาน: ตรวจสอบขีดความสามารถของสมาชิกในทีมได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการหมดไฟหรือการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงาน: ปรับแต่งงานด้วยตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, กล่องกาเครื่องหมาย และสถานะความคืบหน้า เช่น "ร่างเริ่มต้น" หรือ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"
  • 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้: ตั้งแต่รายการและบอร์ดไปจนถึงไทม์ไลน์และปฏิทิน ให้ทีมของคุณเลือกมุมมองที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs: แก้ไขเอกสารร่วมกัน, ระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ด และติดตามความคิดเห็นแบบมีลำดับเพื่อให้ความร่วมมือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อจำกัดของ ClickUp 💢

  • คุณสมบัติมากมายอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการ

ราคา ClickUp 💰

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp 🌟

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

การติดตามงานเป็นเรื่องง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและการเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับบอร์ดและงานเป็นเรื่องง่ายมาก

การติดตามงานเป็นเรื่องง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและการเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับบอร์ดและงานเป็นเรื่องง่ายมาก

2. QuickBooks (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการผสานระบบเงินเดือน)

QuickBooks: ทางเลือกของ Connecteam
ผ่านทาง QuickBooks

QuickBooks Time เข้ามาช่วยในการติดตามเวลาให้ไม่เหนื่อยและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ติดตามเวลาทำงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่จัดการการบูรณาการเงินเดือน QuickBooks Time ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการแรงงานง่ายขึ้น

ด้วยแอปติดตามเวลาบนมือถือและฟังก์ชันการกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) QuickBooks Time ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะทราบเสมอว่าใครกำลังทำงาน ที่ไหน และทำงานอะไร

นึกภาพสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลกำลังลงเวลาเข้างานจากสถานที่ของลูกค้า หรือคนงานก่อสร้างที่ได้รับการแจ้งเตือนให้ลงเวลาออกโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากไซต์งาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks ✅

  • ติดตาม แก้ไข และอนุมัติเวลาทำงานได้จากทุกที่ผ่านแอปมือถือ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการด้วยการแจ้งเตือนการลงเวลาเข้าและออกงานตามตำแหน่งที่ตั้ง
  • ให้พนักงานในสถานที่บันทึกเวลาเข้างานด้วยรหัส PIN หรือการยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายเพื่อป้องกันการทุจริตเวลา
  • สร้างข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ, ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, และวางแผนการจ่ายเงินเดือน
  • เปรียบเทียบชั่วโมงที่ประมาณการไว้กับชั่วโมงที่ใช้จริงเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นและการส่งมอบตรงเวลา

ข้อจำกัดของ QuickBooks 💢

  • ค่าธรรมเนียมพื้นฐานบวกกับค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • ผู้ใช้รายงานว่าระบบมักต้องการให้เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยครั้ง ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการทำงาน
  • แม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่การตั้งค่าและการเชี่ยวชาญในการผสานรวมและเครื่องมือขั้นสูงอาจใช้เวลามาก

ราคา QuickBooks 💰

  • พรีเมียม: ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $20/เดือน + $8/เดือนต่อผู้ใช้
  • เอลิต: ค่าบริการพื้นฐาน $40/เดือน + $10/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว QuickBooks 🌟

  • G2: 4. 5/5 (1,430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (6,960+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง QuickBooks อย่างไรบ้าง?

คุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการจัดการสินค้าคงคลัง ฉันใช้มันบ่อยมาก เกือบทุกวัน

คุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการจัดการสินค้าคงคลัง ฉันใช้มันบ่อยมาก เกือบทุกวัน

3. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อมแผนฟรี)

Clockify: ทางเลือกสำหรับ Connecteam
ผ่านทาง Clockify

Clockify ช่วยลดความวุ่นวายในการติดตามเวลาและการเข้างานด้วยแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดการชั่วโมงการทำงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

จากตัวจับเวลาแบบง่ายไปจนถึงการรายงานขั้นสูง Clockify คือความยืดหยุ่นอย่างแท้จริง ลองนึกภาพนักออกแบบที่กำลังติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือผู้จัดการที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลเวลาทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน

มันยังทำงานได้กับทีมที่อยู่ห่างไกล โดยให้บริการติดตามตำแหน่งผ่าน GPS และการกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geofencing) เพื่อให้แน่ใจในความถูกต้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify ✅

  • ติดตามเวลา, โครงการ, และผู้ใช้โดยไม่มีข้อจำกัดทางค่าใช้จ่าย
  • ใช้ตัวจับเวลา, บันทึกเวลา, และแม้กระทั่งคีออสก์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมที่ทำงานในสถานที่
  • สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน รายได้ และการจัดสรรเวลา
  • ติดตามตำแหน่งและเส้นทางของทีมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
  • เปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงกับเวลาที่ประมาณการไว้สำหรับงานและโครงการ

ข้อจำกัดของ Clockify 💢

  • ฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การจัดตารางเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ ต้องมีการอัปเกรดแบบเสียค่าใช้จ่าย
  • จำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่อย่างมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ที่มีความต้องการเพียงเล็กน้อยรู้สึกท่วมท้น
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว และประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เป็นธรรมชาติเท่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ Clockify 💰

  • มาตรฐาน: $5. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $7.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Clockify: 🌟

  • G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (9,130+ รีวิว)

4. รอง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานและการติดตามเวลา)

รอง: ทางเลือกของ Connecteam
ผ่านทาง รอง

การพยายามจัดการตารางงานของพนักงาน, การจ่ายเงินเดือน, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดพร้อมกันเป็นสูตรสำหรับความวุ่นวาย

Deputy ทำให้เรื่องทั้งหมดนี้ง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดตารางเวลา การติดตามเวลา และการบริหารจัดการกำลังคน

นี่คือวิธีการ: Deputy ช่วยให้คุณสร้างตารางงานอัจฉริยะได้ในไม่กี่คลิก คุณสามารถสลับกะงานได้โดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมาไม่รู้จบ หรือจัดการเงินเดือนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันมือถือของมันยังอนุญาตให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้างาน ขอลา หรือตรวจสอบตารางการทำงานได้จากทุกที่ ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ค้าปลีก การบริการ และสาธารณสุข

🧠 คุณรู้หรือไม่:94% ของผู้นำธุรกิจทั่วโลกต้องการให้ซอฟต์แวร์เงินเดือนของพวกเขาผสานรวมกับซอฟต์แวร์และระบบ HR ทั้งหมดของพวกเขาอย่างไร้รอยต่อ

คุณสมบัติเด่นของรอง ✅

  • สร้าง ปรับเปลี่ยน และสลับตารางงานของพนักงานได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
  • บันทึกเวลาทำงานอย่างถูกต้องและส่งออกข้อมูลไปยังระบบเงินเดือนได้โดยตรง
  • เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดการกะเวลาทำงาน, ลงเวลาเข้า/ออกงาน, และขอลาผ่านแอปพลิเคชัน
  • ทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ติดตั้งไว้
  • เชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนและระบบทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความนิยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ข้อจำกัดของรอง 💢

  • การคิดราคาตามผู้ใช้แต่ละรายอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
  • ความสามารถในการรายงานอาจไม่ทันสมัยเท่ากับคู่แข่งบางราย
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการโหลดช้าและมีปัญหาการใช้งานเล็กน้อยในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง

ราคาสำหรับรอง 💰

  • การกำหนดเวลา: $4.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เวลาและเข้าออก: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี $5/เดือนต่อผู้ใช้)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของรอง 🌟

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 310+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 6/5 (730+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Deputy อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบที่ตารางเวลาสามารถดูได้โดยสมาชิกในทีมและยังสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้อีกด้วย

ฉันชอบที่ตารางเวลาสามารถดูได้โดยสมาชิกในทีมและยังสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้อีกด้วย

5. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

อาสนะ: ทางเลือกของ Connecteam
ผ่านทาง Asana

ด้วย Asana คุณสามารถจัดระเบียบทุกรายละเอียดของโครงการของคุณได้ ตั้งกำหนดเวลา มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

ในความเป็นจริง หากคุณต้องการภาพรวมในระดับสูง คุณสามารถใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูภาพรวมว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร

ตั้งแต่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานไปจนถึงการผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 300 ชนิด เช่น Slack และ Google Drive, Asana ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้โครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น

🧠 คุณรู้หรือไม่: จากผลสำรวจประจำปีระดับโลกของ Deloitte ที่สำรวจผู้บริหาร พบว่า 73% ขององค์กรได้เริ่มใช้ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและกระบวนการทางธุรกิจให้ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Asana ✅

  • จัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยลำดับความสำคัญที่ชัดเจนและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • เชิญสมาชิกทีมเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน, แชร์ความคืบหน้า, และแสดงความคิดเห็นในภารกิจ
  • มองเห็นความคืบหน้าของโครงการและระบุข้อกำหนดที่ขัดแย้งกันได้อย่างง่ายดาย
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 300 รายการ รวมถึง Slack, Microsoft Teams และ Google Drive
  • เพิ่มรายละเอียดเฉพาะให้กับงานเพื่อให้บริบทและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของอาสนะ 💢

  • ไม่เหมือนกับคู่แข่ง Asana ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัว
  • จำนวนคุณสมบัติมากมายอาจทำให้งานพื้นฐานรู้สึกซับซ้อนเกินความจำเป็น
  • สามารถกำหนดผู้ใช้ได้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงาน ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานร่วมกันในความรับผิดชอบที่แบ่งปัน

ราคาของ Asana 💰

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวอาสนะ 🌟

  • G2: 4. 4/5 (10,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?

อินเทอร์เฟซของ Asana ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้การนำทางในแพลตฟอร์มและการทำงานเฉพาะเจาะจงเป็นไปอย่างง่ายดาย

อินเทอร์เฟซของ Asana ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้การนำทางในแพลตฟอร์มและการทำงานเฉพาะเจาะจงเป็นไปอย่างง่ายดาย

6. Rippling (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, และไอทีแบบครบวงจร)

ริปพลิง: ทางเลือกของ Connecteam
ผ่านทาง ระลอกคลื่น

หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังมองหาเครื่องมือบริหารทีมที่รวมการจัดการทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, ไอที, และการจัดการค่าใช้จ่ายไว้ในที่เดียว ลองดู Rippling

ระบบนิเวศแบบบูรณาการของ Rippling ช่วยให้คุณสามารถรับพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่จัดเตรียมอุปกรณ์และตั้งค่าเงินเดือนของพวกเขา—ทั้งหมดนี้ในขั้นตอนเดียว

ตั้งแต่การทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย "สูตร" ที่ปรับแต่งได้ ไปจนถึงการแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การละเมิดค่าแรงขั้นต่ำหรือช่องว่างค่าตอบแทน ระบบนี้นำเสนอโซลูชันที่คู่แข่งมักมองข้าม

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น ✅

  • รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น การละเมิดค่าแรงขั้นต่ำ ช่องว่างค่าตอบแทน และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
  • ทำให้งานที่ใช้เวลานานเป็นอัตโนมัติด้วย "สูตร" ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นสำหรับแบบสำรวจ สูตรบัญชี และอื่นๆ
  • บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, เงินเดือน, ไอที, และค่าใช้จ่ายในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เพิ่มหรือลดฟีเจอร์ตามการเติบโตหรือการหดตัวของธุรกิจของคุณ
  • บริหารจัดการทีมในกว่า 140 ประเทศ พร้อมระบบเงินเดือน สวัสดิการ และเครื่องมือ HRIS

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง 💢

  • ธุรกิจต้องมุ่งมั่นที่จะใช้แผนแบบชำระเงินโดยไม่ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ก่อน
  • แพลตฟอร์มนี้อาศัยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้ ซึ่งอาจไม่สม่ำเสมอหรือไม่สมบูรณ์
  • รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น ซึ่งอาจสร้างความท้าทายให้กับทีมระดับโลก

การกำหนดราคาแบบเป็นระลอก 💰

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งกระฉูด 🌟

  • G2: 4. 8/5 (5,430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,390 รายการ)

7. โฮมเบส (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทีมงานรายชั่วโมง)

โฮมเบส: ทางเลือกสำหรับ Connecteam
ผ่านทาง โฮมเบส

การบริหารจัดการพนักงานรายชั่วโมงมาพร้อมกับความท้าทายเฉพาะตัว—ความขัดแย้งในการจัดตารางงาน, ข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน, และการแลกเปลี่ยนกะงานที่ไม่รู้จบ

Homebase ช่วยลดความวุ่นวายด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมการจัดตารางเวลา การติดตามเวลา และการจ่ายเงินเดือนเข้าไว้ด้วยกันพร้อมทั้งปรับปรุงการสื่อสารในทีมให้ดีขึ้น

📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าสมาชิกในทีมของคุณขอสลับกะ และภายในไม่กี่นาที การขออนุมัติก็ได้รับการอนุมัติและอัปเดตทั่วทั้งทีม—ไม่ต้องส่งข้อความ ไม่มีความสับสน Homebase ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยแอปมือถือที่ใช้งานง่าย การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ Homebase ✅

  • จัดการตารางเวลาและการติดตามเวลาสำหรับพนักงานสูงสุด 20 คนในสถานที่เดียวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้า/ออกงาน ดูตารางงาน และขอลาหยุดได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ปรับปรุงการวางแผนกะงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต การจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • แปลงเวลาทำงานเป็นเงินเดือนได้อย่างราบรื่นด้วยการยื่นภาษีในตัว
  • ส่งการอัปเดต, การแจ้งเตือนกะ, และการประกาศทีมผ่านแอป

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย ClickUp คุณสามารถทำได้มากกว่าการกำหนดเวลาและการติดตามเวลาแบบพื้นฐาน ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดเช่น "ประเภทกะ," "อัตราค่าจ้าง," หรือ "สถานะการอนุมัติ" ตรงไปยังงานและผสานรวมกับระบบเงินเดือนได้อย่างราบรื่นเพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินถูกต้อง—ทั้งหมดนี้บนแพลตฟอร์มเดียว

ข้อจำกัดของโฮมเบส 💢

  • ฟังก์ชันการทำงานหลายอย่าง เช่น เครื่องมือการจ้างงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับที่สูงกว่า
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาขัดข้องในการบันทึกเวลาเข้าหรือออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของเงินเดือน
  • ให้บริการหลักแก่ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา จำกัดการใช้งานทั่วโลก

ราคาของโฮมเบส 💰

  • พื้นฐาน: ฟรี (สำหรับพนักงานไม่เกิน 20 คนต่อหนึ่งสถานที่)
  • สิ่งจำเป็น: $20/เดือน ต่อสถานที่
  • บวก: $48/เดือน ต่อสถานที่
  • ครบจบในหนึ่งเดียว: 80 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่

คะแนนและรีวิว Homebase 🌟

  • G2: 4. 2/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,060+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Homebase อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบที่มันส่งอีเมลและข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างตารางเวลาใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ฉันชอบที่มันส่งอีเมลและแจ้งเตือนทางข้อความเมื่อมีการสร้างตารางใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

8. BambooHR (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน HR ที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก)

BambooHR: ทางเลือกของ Connecteam
ผ่านทาง BambooHR

คล้ายกับ Rippling, BambooHR ให้คุณสามารถจัดการการจ้างงานใหม่, การลงทะเบียน, และการจ่ายเงินเดือนบนแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและสามารถนำทางได้สะดวก.

ไม่ว่าจะเป็นการลดกระบวนการรับสิทธิประโยชน์จากสามสัปดาห์เหลือเพียงสองวัน หรือการประหยัดเงิน 20,000 ดอลลาร์ต่อปีผ่านระบบเงินเดือนอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่บุคลากรได้มากขึ้นและลดภาระงานเอกสารลง

คุณสมบัติเด่นของ BambooHR ✅

  • รวมการจัดการเงินเดือน, การติดตามเวลา, สวัสดิการ, และการจัดการประสิทธิภาพไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
  • อนุญาตให้พนักงานเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลของตนเอง โดยอัตโนมัติในการจัดการภาระงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • นำเสนอรายงานที่หลากหลายและปรับแต่งได้สำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • ทำให้การสรรหาและการจ้างงานง่ายขึ้นด้วยระบบ ATS ที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • ทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และชุดต้อนรับ

ข้อจำกัดของ BambooHR 💢

  • รายละเอียดราคาไม่มีให้พร้อมใช้งานและต้องติดต่อทีมขาย
  • การบริหารจัดการเงินเดือนและสวัสดิการมีให้บริการเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
  • การติดตามเวลาไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจพื้นฐาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองใช้ BambooHR แล้ว แต่ยังมองหาทางเลือกอื่นอยู่ใช่ไหม? นี่คือความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับ10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ BambooHR สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล

ราคา BambooHR 💰

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

BambooHR คะแนนและรีวิว 🌟

  • G2: 4. 4/5 (2,420+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,980+ รีวิว)

9. Buddy Punch (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่ายและการรับผิดชอบ)

บัดดี้พันช์: ทางเลือกแทน Connecteam
ผ่านทาง Buddy Punch

การจัดการชั่วโมงการทำงานของพนักงานไม่ควรรู้สึกเหมือนการถอดรหัส และ Buddy Punch ทำให้มันไม่เป็นอย่างนั้น

สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การติดตามเวลา การจัดตารางเวลา และการรวมระบบเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย

นี่คือวิธีการทำงาน: Buddy Punch ทำให้การติดตามชั่วโมงเป็นเรื่องง่ายด้วย GPS, การกำหนดขอบเขตพื้นที่, และการยืนยันผ่านเว็บแคม

นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามตำแหน่งและบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบเงินเดือน เช่น QuickBooks และ Paychex

คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch ✅

  • พนักงานสามารถลงเวลาเข้า/ออกงานได้โดยใช้รหัส QR, เว็บแคม หรือ GPS
  • ตั้งค่าข้อจำกัดตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานโดยทุจริต
  • รับการแจ้งเตือนสำหรับการทำงานล่วงเวลาหรือการไม่ตอกบัตร
  • เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับซอฟต์แวร์เงินเดือนหลัก เช่น QuickBooks และ ADP
  • สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและสรุปเงินเดือนโดยละเอียด

ข้อจำกัดการลงเวลาแบบเพื่อน 💢

  • ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อลงเวลาเข้า/ออก
  • แชทสดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ Buddy Punch 💰

  • เริ่มต้น: $4. 49/เดือนต่อผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19
  • ข้อดี: $5.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19
  • องค์กร: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19

คะแนนและรีวิว Buddy Punch 🌟

  • G2: 4. 8/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,030+ รีวิว)

10. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย)

Monday.com: ทางเลือกสำหรับ Connecteam
ผ่านทาง Monday.com

สมมติว่าทีมของคุณกำลังประสบปัญหาในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ด้วย monday.com คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนผ่านแผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งเอง พร้อมทั้งทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา

🍪 โบนัส: อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

โปรดทราบว่าฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การติดตามเวลาและแผนภูมิแกนต์ จะมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น

monday.com ฟีเจอร์เด่น ✅

  • ปรับแต่งบอร์ดโครงการของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
  • ติดตามประสิทธิภาพของทีมวิ่งด้วยตัวเลือกการแสดงผลมากกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิและตาราง
  • กำหนดกฎสำหรับการแจ้งเตือน การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการมอบหมายงาน
  • แชร์บอร์ดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแสดงความคิดเห็นสำหรับสมาชิกในทีม
  • เริ่มต้นได้เร็วขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

monday.com ข้อจำกัด 💢

  • เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กเท่านั้น (ไม่เกินสองผู้ใช้)
  • แผนพื้นฐานขาดคุณสมบัติขั้นสูง
  • ต้องใช้เวลาในการเชี่ยวชาญตัวเลือกการปรับแต่ง
  • มีฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการติดตามเวลาของคุณอยู่หรือไม่? ลองดูรายการเทมเพลตติดตามเวลาโครงการฟรี 10แบบที่เราคัดสรรมาให้คุณ

monday.com ราคา 💰

  • แผนฟรี: สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก (ไม่เกิน 2 ผู้ใช้)
  • แผนพื้นฐาน: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนมาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรแพลน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

monday.com คะแนนและรีวิว 🌟

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500+)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,300+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบความสามารถในการผสานรวมของมันเช่นกัน นอกเหนือจากการเสนอการผสานรวมแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากมายกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น CognitoForms, Gmail, Slack และ Twilio เป็นต้น

ฉันชอบความสามารถในการผสานรวมของมันด้วย นอกเหนือจากการนำเสนอการผสานรวมแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากมายกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น CognitoForms, Gmail, Slack และ Twilio เป็นต้น

11. Hubstaff (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มผลผลิตและการติดตามเวลา)

Hubstaff: ทางเลือกสำหรับ Connecteam
ผ่านทาง Hubstaff

ลองนึกถึงโซลูชันที่ไม่เพียงแค่ติดตามชั่วโมงการทำงาน แต่ยังแจ้งเตือนความไม่มีประสิทธิภาพในเวลาจริง—Hubstaff ทำได้ทั้งหมดนี้

รองรับการทำงานทั้งแบบนั่งโต๊ะ, ระยะไกล, และแบบผสมผสาน พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยให้การติดตามเวลาอย่างถูกต้องและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน

และหากคุณต้องการติดตามการตรวจสอบกิจกรรมอย่างละเอียด บันทึกภาพหน้าจอ URL และแอปพลิเคชันที่ใช้ระหว่างเวลาทำงาน—คุณเดาถูกแล้ว—Hubstaff มีให้คุณครบทุกอย่าง

คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff ✅

  • ติดตามชั่วโมงการทำงานบนเดสก์ท็อป, เว็บ, มือถือ, และส่วนขยาย Chrome
  • ตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ บันทึกภาพหน้าจอ และติดตามการใช้งานแอปพลิเคชัน/URL เพื่อความรับผิดชอบ
  • ระบบอัตโนมัติการจ่ายเงินเดือนและสร้างใบแจ้งหนี้ลูกค้าตามชั่วโมงที่ติดตาม
  • จัดทำรายงานโดยละเอียดเพื่อระบุความไม่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร
  • ติดตามตำแหน่งของทีมภาคสนาม แม้ว่าฟังก์ชันการทำงานอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Hubstaff 💢

  • ไม่กีดกันพนักงานจากการบันทึกเวลาทำงานนอกสถานที่ทำงาน
  • ไม่สามารถเพิ่มรายละเอียดโครงการหรือสถานที่ให้กับกะงานได้ ทำให้ความยืดหยุ่นลดลง
  • คุณสมบัติเช่นการติดตามการหยุดพักและกฎการทำงานล่วงเวลาในแอปพลิเคชันมือถือมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือบนเดสก์ท็อป
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเชื่อมต่อไม่จำกัดและการรายงานเชิงลึก ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนพรีเมียม

ราคาของ Hubstaff 💰

  • เริ่มต้น: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $10.00/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $25.00/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Hubstaff 🌟

  • G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไรบ้าง?

กระบวนการขออนุญาตนั้นตรงไปตรงมา และแอปทำงานได้ดีเยี่ยมในการชี้แจงข้อมูลที่ถูกรวบรวม ดังนั้นฉันจึงไม่เคยสับสนว่ามันทำงานอย่างไร

กระบวนการขออนุญาตนั้นตรงไปตรงมา และแอปทำงานได้ดีเยี่ยมในการชี้แจงข้อมูลที่ถูกรวบรวม ดังนั้นฉันจึงไม่เคยสับสนว่ามันทำงานอย่างไร

12. กัสโต้ (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง)

Gusto: ทางเลือกสำหรับ Connecteam
ผ่านทาง Gusto

Gusto ดูแลทุกปัญหาปวดหัวด้านทรัพยากรบุคคลที่คุณคุ้นเคย: การจ่ายเงินเดือน การจัดการสวัสดิการอย่างราบรื่น และการต้อนรับพนักงานใหม่

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังขยายธุรกิจ Gusto ก็พร้อมช่วยให้เรื่องยุ่งยาก เช่น ภาษี สวัสดิการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กลายเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้คุณมีเวลาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการเติบโตของธุรกิจและสร้างความสุขให้กับทีมงานของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Gusto ✅

  • จัดการเงินเดือนได้ในไม่กี่คลิก พร้อมการคำนวณและยื่นภาษีแบบครบวงจร
  • รวมประกันสุขภาพ แผนการเกษียณ และสิทธิประโยชน์ทางการเงิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนายหน้าเพิ่มเติม
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบติดตามงาน รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่ปรับแต่งได้ และระบบการทำงานแบบไร้กระดาษ
  • พนักงานสามารถเข้าถึงสลิปเงินเดือน จัดการสวัสดิการ และใช้แอป Gusto Wallet สำหรับเครื่องมือทางการเงิน
  • เชื่อมต่อกับแอปธุรกิจชั้นนำสำหรับการติดตามเวลา การบัญชี และอื่นๆ

ข้อจำกัดด้านความสนุกสนาน 💢

  • แผนมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในแต่ละระดับชั้น ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีความสามารถในการจ่ายได้ยากขึ้น
  • เครื่องมือสำคัญเช่นการแจ้งเตือนการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีให้ใช้เฉพาะในแผนที่มีราคาแพงที่สุดเท่านั้น
  • รายงานเกี่ยวกับเวลาการตอบสนองที่ช้าและปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขกำลังเพิ่มขึ้น
  • ความคุ้มครองมีให้บริการใน 38 รัฐและวอชิงตัน ดี.ซี. เท่านั้น
  • แอปนี้รองรับเฉพาะพนักงานเท่านั้น ทำให้ผู้จ้างงานไม่มีฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือ

ราคา Gusto 💰

  • ง่าย: $40/เดือน + $6 ต่อผู้ใช้
  • บวก: $80/เดือน + $12 ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $180/เดือน + $22 ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Gusto 🌟

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

13. When I Work (เหมาะที่สุดสำหรับสถานที่ทำงานที่มีการแบ่งกะ)

เมื่อฉันทำงาน: ทางเลือกของ Connecteam
ผ่านทาง เมื่อฉันทำงาน

สมมติว่าเป็นบ่ายวันศุกร์ และทีมของคุณยังคงวุ่นวายกับการจัดกะงานสำหรับสัปดาห์หน้า ข้อความส่งกันไม่หยุด อีเมลก็กองพะเนิน และคุณกำลังสงสัยว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม

นี่คือจุดที่ When I Work ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น

แพลตฟอร์มนี้ทำให้การจัดตารางกะ การติดตามเวลา และการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเป็นเรื่องง่ายมาก ไม่ว่าคุณจะบริหารร้านกาแฟที่คึกคัก ร้านค้าปลีก หรือสถานพยาบาล When I Work ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเอกสารได้หลายชั่วโมง

🧠 คุณรู้หรือไม่: ตามรายงานของสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2023 สถานประกอบการเอกชนในสหรัฐอเมริกา 43% จ่ายเงินเดือนให้พนักงานทุกสองสัปดาห์ ทำให้เป็นช่วงเวลาการจ่ายเงินที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งทำให้การจัดตารางเวลาเป็นงานสำคัญสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติเด่นของ When I Work ✅

  • สร้างตารางการทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียว
  • พนักงานสามารถสลับกะได้ และผู้จัดการจะได้รับการแจ้งเตือนทันที
  • ระบบส่งข้อความในตัวสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  • กำหนดเวลา, ติดตามเวลา, และสื่อสารโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
  • บริหารจัดการงบประมาณแรงงานและลดต้นทุนด้วยเครื่องมือคาดการณ์

ข้อจำกัดของ When I Work 💢

  • ไม่มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์และเวลาให้บริการแชทสดจำกัด
  • ไม่สามารถติดตามงานเฉพาะหรืองานประเภทรายชั่วโมงได้
  • ความต้องการการกำหนดเวลาขั้นสูงบางประการอาจต้องใช้วิธีแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อฉันทำงานเกี่ยวกับราคา 💰

  • สิ่งจำเป็น: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว When I Work 🌟

  • G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

นี่คือรายการทางเลือกเพิ่มเติมของ Connecteam ที่ไม่ได้ติดอันดับ 13 อันดับแรกของเรา แต่สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมของคุณ:

  • 7shifts: มุ่งเน้นการจัดตารางงานในร้านอาหารด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการกะ การติดตามเวลา และการคาดการณ์ต้นทุนแรงงาน สามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS ได้อย่างราบรื่นเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • Personio: สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีระบบติดตามเวลาทำงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย การจัดการข้อมูลพนักงาน การประมวลผลเงินเดือน และเครื่องมือสำหรับการสรรหาบุคลากร
  • Xenia: เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการแรงงานแนวหน้า พร้อมฟีเจอร์การจัดการงาน การสื่อสาร และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน มอบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คลิกน้อยลง ทำมากขึ้น: ClickUp ทำให้สำเร็จ

เจ็ดในสิบของผู้จัดการเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีการติดตามพนักงานช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ในทางตรงกันข้าม 72% ของพนักงานกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และในบางกรณีกลับทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

นี่คือความคิดที่กล้าหาญ: จะเกิดอะไรขึ้นหากนักแสดงดาวเด่นของคุณเริ่มพลาดกำหนดส่งงาน?

เห็นไหม การติดตามเวลาไม่ควรรู้สึกเหมือนมีพี่ใหญ่คอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลา เป้าหมายไม่ใช่การเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหว แต่เป็นการใช้เครื่องมือที่ชาญฉลาดเพื่อช่วยปรับสมดุลปริมาณงาน ป้องกันการหมดไฟ และรักษาความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของทีมทั้งหมด

ClickUp โดดเด่นด้วยการนำเสนอเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การจัดตารางงานแบบลากและวาง และแผนภูมิแกนต์ ซึ่งช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่ายและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ระบบการจัดการงานที่ปรับแต่งได้ของมันช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยเมนูแบบเลื่อนลง รายการตรวจสอบ และขั้นตอนความคืบหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมคุณ

และยังมีฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์ เช่น Docs และ Whiteboards ที่ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน แม้จะทำงานจากระยะไกลก็ตาม

เมื่อคุณกำลังบริหารทีม ไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มเครื่องมือมากขึ้น—แต่เป็นเรื่องของการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสมัครใช้ ClickUp วันนี้!