13 อันดับทางเลือกของ Connecteam ในปี 2025

ในสถานที่ทำงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การบริหารจัดการทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าที่เคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ Connecteam นำเสนอแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการทีมและการดำเนินงาน ทางเลือกต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการและความชอบทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้
มีอะไรอีกบ้าง?
ข่าวดี: เราได้รวบรวมรายชื่อคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Connecteam (รวมถึงเครื่องมือที่มีเวอร์ชันฟรี) ที่อาจมีคุณสมบัติที่ระบบปัจจุบันของคุณขาดอยู่ มาสำรวจกันเถอะ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อทางเลือก Connecteam ที่ดีที่สุดของเรา:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดตารางเวลา และการจัดการงาน
- QuickBooks Time: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการรวมระบบเงินเดือน
- Clockify: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อมแผนฟรี
- รอง: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานและการติดตามเวลา
- อาสาณะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- ริปพลิง: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ HR, เงินเดือน, และ IT แบบครบวงจร
- โฮมเบส: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทีมงานรายชั่วโมง
- BambooHR: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน HR แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
- บัดดี้พันช์: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกเวลาอย่างง่ายและการรับผิดชอบ
- Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย
- Hubstaff: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการติดตามเวลา
- Gusto: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
- เมื่อฉันทำงาน: เหมาะที่สุดสำหรับสถานที่ทำงานที่มีการแบ่งกะ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Connecteam?
นี่คือสิ่งที่คุณ ต้อง มองหาในทางเลือกใด ๆ:
- การจัดการฐานข้อมูลพนักงาน: รวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง, จัดหมวดหมู่พนักงานตามบทบาทหรือสถานที่, และทำการปรับปรุงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการการเข้างานและการลา: ง่ายต่อการบันทึกการเข้างาน, การบันทึกเวลา, การติดตาม และการขอลา พร้อมรับประกันความถูกต้องของเงินเดือน
- ตัวเลือกบริการตนเอง: ให้พนักงานสามารถเข้าถึงฐานความรู้เฉพาะด้านเอกสาร HR ขอลาหยุด และติดตามโครงการของตนเองได้อย่างอิสระ
- เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ: ดำเนินการทบทวนประสิทธิภาพอย่างละเอียด, กำหนดเป้าหมาย, และให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์
- แพลตฟอร์มการเรียนรู้และการวิเคราะห์: นำเสนอการพัฒนาอาชีพและใช้การวิเคราะห์เพื่อติดตามการมีส่วนร่วม การลาออก และประสิทธิภาพการทำงาน
ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 อันดับสำหรับ Connecteam
ข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจ: มีเพียง 16% ของบริษัทเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีในการติดตามความผูกพันของพนักงาน
16% นั้นมีข้อได้เปรียบเพราะการติดตามความผูกพันและประสิทธิภาพของพนักงาน—โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล—เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มผลผลิตและขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ
นี่คือรายการเครื่องมือที่คัดสรรมาแล้วซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับ Connecteam แต่ไม่มีข้อเสียใดๆ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดตารางเวลา และการจัดการงาน)
คุณจำคุณสมบัติที่ต้องมีที่เราคุยกันเมื่อครู่นี้ได้ไหม?ClickUpมีครบทุกอย่าง นั่นคือสิ่งที่ทำให้ Clickup เป็น "แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน" ที่ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 3 ล้านทีมทั่วโลก หลายทีมเหล่านี้ทำงานจากระยะไกล และ ClickUp มีคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำให้การวางแผนโครงการ การจัดระเบียบ และการดำเนินงานง่ายขึ้นสำหรับทุกสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ลองพิจารณาการจัดตารางเวลาเป็นตัวอย่างหนึ่งมุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถลากและวางเพื่อปรับเปลี่ยนตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย—เพียงแค่คลิก ลาก และวาง แล้วทั้งสัปดาห์ของคุณก็จะถูกจัดระเบียบใหม่โดยอัตโนมัติ มีโครงการระยะยาวใช่ไหม? เพียงเปลี่ยนไปใช้มุมมอง Gantt ของ ClickUp วางแผนลำดับงานที่เชื่อมโยงกัน และปรับกำหนดส่งงานได้ง่าย ๆ เพียงคลิกเดียว
ต้องการติดตามความคืบหน้าหรือไม่? มุมมองปริมาณงานจะแสดงว่าใครกำลังทำงานล้นมือและใครที่สามารถรับงานเพิ่มเติมได้ ทำให้การจัดการทีมเป็นเรื่องง่าย
ClickUp ยังโดดเด่นในเรื่องการจัดการงานด้วยClickUp Tasks
การปรับแต่งงานเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถปรับแต่งงานให้เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้ มีสมาชิกในทีมที่ชอบความสมบูรณ์แบบหรือไม่? เพิ่มรายการตรวจสอบและขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น "ร่าง" หรือ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" เพื่อตอบสนองความพิถีพิถันของพวกเขา
คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามเมตริกและข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงภายในงาน ฟีเจอร์ที่หลากหลายเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดการการมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายที่สุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย Custom Fields ของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มเมนูแบบเลื่อนลง, ช่องทำเครื่องหมาย, หรือแม้แต่ฟิลด์ตัวเลขให้กับงานของคุณเพื่อการจัดระเบียบและบริบทที่ดีขึ้น หากคุณกำลังมอบหมายงานสร้างเนื้อหา ให้รวมฟิลด์เช่น "กลุ่มเป้าหมาย," "กำหนดเวลา," และ "สถานะการอนุมัติ" ด้วย วิธีนี้ทุกคนจะทราบได้ทันทีว่าต้องการอะไร
อีกด้านหนึ่งที่ ClickUp โดดเด่นคือการทำงานร่วมกัน
ทีมการตลาดที่ทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าสามารถระดมความคิดบนClickUp Whiteboards, จัดทำเอกสารกลยุทธ์ในClickUp Docs, และมอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตายและลำดับความสำคัญที่ชัดเจนใน ClickUp Tasks
ต้องการแก้ไขร่างแคมเปญใช่ไหม? ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บน ClickUp Docs ได้ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน
📌 ตัวอย่าง: ทีม HR ที่ทำงานทางไกลกำลังทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยใช้ ClickUp พวกเขาสามารถจัดเก็บเอกสารพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่สัญญาจ้างไปจนถึงเอกสารการฝึกอบรม ในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ สมาชิกทีมแต่ละคนสามารถอัปเดตไฟล์ เพิ่มบันทึก และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องรบกวนกัน ด้วยคุณสมบัติเช่น ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและการแจ้งเตือนทันที ทุกคนจะได้รับการอัปเดตโดยไม่ต้องตรวจสอบบ่อยๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp ✅
- การจัดตารางปฏิทินด้วยการลากและวาง: ย้ายกิจกรรมได้อย่างง่ายดายในมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เหมาะสำหรับการปรับแผนโดยไม่ต้องเหนื่อย
- แผนภูมิแกนต์พร้อมการเชื่อมโยงงาน: แผนผังไทม์ไลน์โครงการ เชื่อมโยงงานที่มีการพึ่งพา และปรับเปลี่ยนกำหนดการได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
- การจัดการทรัพยากรด้วยมุมมองปริมาณงาน: ตรวจสอบขีดความสามารถของสมาชิกในทีมได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการหมดไฟหรือการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงาน: ปรับแต่งงานด้วยตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, กล่องกาเครื่องหมาย และสถานะความคืบหน้า เช่น "ร่างเริ่มต้น" หรือ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"
- 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้: ตั้งแต่รายการและบอร์ดไปจนถึงไทม์ไลน์และปฏิทิน ให้ทีมของคุณเลือกมุมมองที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs: แก้ไขเอกสารร่วมกัน, ระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ด และติดตามความคิดเห็นแบบมีลำดับเพื่อให้ความร่วมมือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp 💢
- คุณสมบัติมากมายอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
ราคา ClickUp 💰
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp 🌟
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การติดตามงานเป็นเรื่องง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและการเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับบอร์ดและงานเป็นเรื่องง่ายมาก
2. QuickBooks (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการผสานระบบเงินเดือน)
QuickBooks Time เข้ามาช่วยในการติดตามเวลาให้ไม่เหนื่อยและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ติดตามเวลาทำงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่จัดการการบูรณาการเงินเดือน QuickBooks Time ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการแรงงานง่ายขึ้น
ด้วยแอปติดตามเวลาบนมือถือและฟังก์ชันการกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) QuickBooks Time ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะทราบเสมอว่าใครกำลังทำงาน ที่ไหน และทำงานอะไร
นึกภาพสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลกำลังลงเวลาเข้างานจากสถานที่ของลูกค้า หรือคนงานก่อสร้างที่ได้รับการแจ้งเตือนให้ลงเวลาออกโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากไซต์งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks ✅
- ติดตาม แก้ไข และอนุมัติเวลาทำงานได้จากทุกที่ผ่านแอปมือถือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการด้วยการแจ้งเตือนการลงเวลาเข้าและออกงานตามตำแหน่งที่ตั้ง
- ให้พนักงานในสถานที่บันทึกเวลาเข้างานด้วยรหัส PIN หรือการยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายเพื่อป้องกันการทุจริตเวลา
- สร้างข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ, ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, และวางแผนการจ่ายเงินเดือน
- เปรียบเทียบชั่วโมงที่ประมาณการไว้กับชั่วโมงที่ใช้จริงเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นและการส่งมอบตรงเวลา
ข้อจำกัดของ QuickBooks 💢
- ค่าธรรมเนียมพื้นฐานบวกกับค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ผู้ใช้รายงานว่าระบบมักต้องการให้เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยครั้ง ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการทำงาน
- แม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่การตั้งค่าและการเชี่ยวชาญในการผสานรวมและเครื่องมือขั้นสูงอาจใช้เวลามาก
ราคา QuickBooks 💰
- พรีเมียม: ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $20/เดือน + $8/เดือนต่อผู้ใช้
- เอลิต: ค่าบริการพื้นฐาน $40/เดือน + $10/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว QuickBooks 🌟
- G2: 4. 5/5 (1,430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6,960+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuickBooks อย่างไรบ้าง?
3. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อมแผนฟรี)
Clockify ช่วยลดความวุ่นวายในการติดตามเวลาและการเข้างานด้วยแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดการชั่วโมงการทำงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
จากตัวจับเวลาแบบง่ายไปจนถึงการรายงานขั้นสูง Clockify คือความยืดหยุ่นอย่างแท้จริง ลองนึกภาพนักออกแบบที่กำลังติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือผู้จัดการที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลเวลาทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน
มันยังทำงานได้กับทีมที่อยู่ห่างไกล โดยให้บริการติดตามตำแหน่งผ่าน GPS และการกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geofencing) เพื่อให้แน่ใจในความถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify ✅
- ติดตามเวลา, โครงการ, และผู้ใช้โดยไม่มีข้อจำกัดทางค่าใช้จ่าย
- ใช้ตัวจับเวลา, บันทึกเวลา, และแม้กระทั่งคีออสก์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมที่ทำงานในสถานที่
- สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน รายได้ และการจัดสรรเวลา
- ติดตามตำแหน่งและเส้นทางของทีมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
- เปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงกับเวลาที่ประมาณการไว้สำหรับงานและโครงการ
ข้อจำกัดของ Clockify 💢
- ฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การจัดตารางเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ ต้องมีการอัปเกรดแบบเสียค่าใช้จ่าย
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่อย่างมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ที่มีความต้องการเพียงเล็กน้อยรู้สึกท่วมท้น
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว และประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เป็นธรรมชาติเท่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Clockify 💰
- มาตรฐาน: $5. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $7.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Clockify: 🌟
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (9,130+ รีวิว)
4. รอง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานและการติดตามเวลา)
การพยายามจัดการตารางงานของพนักงาน, การจ่ายเงินเดือน, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดพร้อมกันเป็นสูตรสำหรับความวุ่นวาย
Deputy ทำให้เรื่องทั้งหมดนี้ง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดตารางเวลา การติดตามเวลา และการบริหารจัดการกำลังคน
นี่คือวิธีการ: Deputy ช่วยให้คุณสร้างตารางงานอัจฉริยะได้ในไม่กี่คลิก คุณสามารถสลับกะงานได้โดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมาไม่รู้จบ หรือจัดการเงินเดือนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันมือถือของมันยังอนุญาตให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้างาน ขอลา หรือตรวจสอบตารางการทำงานได้จากทุกที่ ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ค้าปลีก การบริการ และสาธารณสุข
🧠 คุณรู้หรือไม่:94% ของผู้นำธุรกิจทั่วโลกต้องการให้ซอฟต์แวร์เงินเดือนของพวกเขาผสานรวมกับซอฟต์แวร์และระบบ HR ทั้งหมดของพวกเขาอย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติเด่นของรอง ✅
- สร้าง ปรับเปลี่ยน และสลับตารางงานของพนักงานได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
- บันทึกเวลาทำงานอย่างถูกต้องและส่งออกข้อมูลไปยังระบบเงินเดือนได้โดยตรง
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดการกะเวลาทำงาน, ลงเวลาเข้า/ออกงาน, และขอลาผ่านแอปพลิเคชัน
- ทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ติดตั้งไว้
- เชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนและระบบทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความนิยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ข้อจำกัดของรอง 💢
- การคิดราคาตามผู้ใช้แต่ละรายอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
- ความสามารถในการรายงานอาจไม่ทันสมัยเท่ากับคู่แข่งบางราย
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการโหลดช้าและมีปัญหาการใช้งานเล็กน้อยในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
ราคาสำหรับรอง 💰
- การกำหนดเวลา: $4.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- เวลาและเข้าออก: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี $5/เดือนต่อผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของรอง 🌟
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 310+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (730+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Deputy อย่างไรบ้าง?
5. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
ด้วย Asana คุณสามารถจัดระเบียบทุกรายละเอียดของโครงการของคุณได้ ตั้งกำหนดเวลา มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ในความเป็นจริง หากคุณต้องการภาพรวมในระดับสูง คุณสามารถใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูภาพรวมว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร
ตั้งแต่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานไปจนถึงการผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 300 ชนิด เช่น Slack และ Google Drive, Asana ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้โครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
🧠 คุณรู้หรือไม่: จากผลสำรวจประจำปีระดับโลกของ Deloitte ที่สำรวจผู้บริหาร พบว่า 73% ขององค์กรได้เริ่มใช้ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและกระบวนการทางธุรกิจให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Asana ✅
- จัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยลำดับความสำคัญที่ชัดเจนและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- เชิญสมาชิกทีมเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน, แชร์ความคืบหน้า, และแสดงความคิดเห็นในภารกิจ
- มองเห็นความคืบหน้าของโครงการและระบุข้อกำหนดที่ขัดแย้งกันได้อย่างง่ายดาย
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 300 รายการ รวมถึง Slack, Microsoft Teams และ Google Drive
- เพิ่มรายละเอียดเฉพาะให้กับงานเพื่อให้บริบทและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของอาสนะ 💢
- ไม่เหมือนกับคู่แข่ง Asana ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัว
- จำนวนคุณสมบัติมากมายอาจทำให้งานพื้นฐานรู้สึกซับซ้อนเกินความจำเป็น
- สามารถกำหนดผู้ใช้ได้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงาน ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานร่วมกันในความรับผิดชอบที่แบ่งปัน
ราคาของ Asana 💰
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวอาสนะ 🌟
- G2: 4. 4/5 (10,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
6. Rippling (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, และไอทีแบบครบวงจร)
หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังมองหาเครื่องมือบริหารทีมที่รวมการจัดการทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, ไอที, และการจัดการค่าใช้จ่ายไว้ในที่เดียว ลองดู Rippling
ระบบนิเวศแบบบูรณาการของ Rippling ช่วยให้คุณสามารถรับพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่จัดเตรียมอุปกรณ์และตั้งค่าเงินเดือนของพวกเขา—ทั้งหมดนี้ในขั้นตอนเดียว
ตั้งแต่การทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย "สูตร" ที่ปรับแต่งได้ ไปจนถึงการแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การละเมิดค่าแรงขั้นต่ำหรือช่องว่างค่าตอบแทน ระบบนี้นำเสนอโซลูชันที่คู่แข่งมักมองข้าม
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น ✅
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น การละเมิดค่าแรงขั้นต่ำ ช่องว่างค่าตอบแทน และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
- ทำให้งานที่ใช้เวลานานเป็นอัตโนมัติด้วย "สูตร" ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นสำหรับแบบสำรวจ สูตรบัญชี และอื่นๆ
- บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, เงินเดือน, ไอที, และค่าใช้จ่ายในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- เพิ่มหรือลดฟีเจอร์ตามการเติบโตหรือการหดตัวของธุรกิจของคุณ
- บริหารจัดการทีมในกว่า 140 ประเทศ พร้อมระบบเงินเดือน สวัสดิการ และเครื่องมือ HRIS
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง 💢
- ธุรกิจต้องมุ่งมั่นที่จะใช้แผนแบบชำระเงินโดยไม่ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ก่อน
- แพลตฟอร์มนี้อาศัยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้ ซึ่งอาจไม่สม่ำเสมอหรือไม่สมบูรณ์
- รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น ซึ่งอาจสร้างความท้าทายให้กับทีมระดับโลก
การกำหนดราคาแบบเป็นระลอก 💰
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งกระฉูด 🌟
- G2: 4. 8/5 (5,430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,390 รายการ)
7. โฮมเบส (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทีมงานรายชั่วโมง)
การบริหารจัดการพนักงานรายชั่วโมงมาพร้อมกับความท้าทายเฉพาะตัว—ความขัดแย้งในการจัดตารางงาน, ข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน, และการแลกเปลี่ยนกะงานที่ไม่รู้จบ
Homebase ช่วยลดความวุ่นวายด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมการจัดตารางเวลา การติดตามเวลา และการจ่ายเงินเดือนเข้าไว้ด้วยกันพร้อมทั้งปรับปรุงการสื่อสารในทีมให้ดีขึ้น
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าสมาชิกในทีมของคุณขอสลับกะ และภายในไม่กี่นาที การขออนุมัติก็ได้รับการอนุมัติและอัปเดตทั่วทั้งทีม—ไม่ต้องส่งข้อความ ไม่มีความสับสน Homebase ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยแอปมือถือที่ใช้งานง่าย การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Homebase ✅
- จัดการตารางเวลาและการติดตามเวลาสำหรับพนักงานสูงสุด 20 คนในสถานที่เดียวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้า/ออกงาน ดูตารางงาน และขอลาหยุดได้ทุกที่ทุกเวลา
- ปรับปรุงการวางแผนกะงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต การจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- แปลงเวลาทำงานเป็นเงินเดือนได้อย่างราบรื่นด้วยการยื่นภาษีในตัว
- ส่งการอัปเดต, การแจ้งเตือนกะ, และการประกาศทีมผ่านแอป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย ClickUp คุณสามารถทำได้มากกว่าการกำหนดเวลาและการติดตามเวลาแบบพื้นฐาน ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดเช่น "ประเภทกะ," "อัตราค่าจ้าง," หรือ "สถานะการอนุมัติ" ตรงไปยังงานและผสานรวมกับระบบเงินเดือนได้อย่างราบรื่นเพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินถูกต้อง—ทั้งหมดนี้บนแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของโฮมเบส 💢
- ฟังก์ชันการทำงานหลายอย่าง เช่น เครื่องมือการจ้างงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับที่สูงกว่า
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาขัดข้องในการบันทึกเวลาเข้าหรือออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของเงินเดือน
- ให้บริการหลักแก่ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา จำกัดการใช้งานทั่วโลก
ราคาของโฮมเบส 💰
- พื้นฐาน: ฟรี (สำหรับพนักงานไม่เกิน 20 คนต่อหนึ่งสถานที่)
- สิ่งจำเป็น: $20/เดือน ต่อสถานที่
- บวก: $48/เดือน ต่อสถานที่
- ครบจบในหนึ่งเดียว: 80 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่
คะแนนและรีวิว Homebase 🌟
- G2: 4. 2/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,060+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Homebase อย่างไรบ้าง?
8. BambooHR (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน HR ที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก)
คล้ายกับ Rippling, BambooHR ให้คุณสามารถจัดการการจ้างงานใหม่, การลงทะเบียน, และการจ่ายเงินเดือนบนแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและสามารถนำทางได้สะดวก.
ไม่ว่าจะเป็นการลดกระบวนการรับสิทธิประโยชน์จากสามสัปดาห์เหลือเพียงสองวัน หรือการประหยัดเงิน 20,000 ดอลลาร์ต่อปีผ่านระบบเงินเดือนอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่บุคลากรได้มากขึ้นและลดภาระงานเอกสารลง
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR ✅
- รวมการจัดการเงินเดือน, การติดตามเวลา, สวัสดิการ, และการจัดการประสิทธิภาพไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
- อนุญาตให้พนักงานเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลของตนเอง โดยอัตโนมัติในการจัดการภาระงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- นำเสนอรายงานที่หลากหลายและปรับแต่งได้สำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ทำให้การสรรหาและการจ้างงานง่ายขึ้นด้วยระบบ ATS ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และชุดต้อนรับ
ข้อจำกัดของ BambooHR 💢
- รายละเอียดราคาไม่มีให้พร้อมใช้งานและต้องติดต่อทีมขาย
- การบริหารจัดการเงินเดือนและสวัสดิการมีให้บริการเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
- การติดตามเวลาไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจพื้นฐาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคา BambooHR 💰
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
BambooHR คะแนนและรีวิว 🌟
- G2: 4. 4/5 (2,420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,980+ รีวิว)
9. Buddy Punch (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่ายและการรับผิดชอบ)
การจัดการชั่วโมงการทำงานของพนักงานไม่ควรรู้สึกเหมือนการถอดรหัส และ Buddy Punch ทำให้มันไม่เป็นอย่างนั้น
สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การติดตามเวลา การจัดตารางเวลา และการรวมระบบเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย
นี่คือวิธีการทำงาน: Buddy Punch ทำให้การติดตามชั่วโมงเป็นเรื่องง่ายด้วย GPS, การกำหนดขอบเขตพื้นที่, และการยืนยันผ่านเว็บแคม
นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามตำแหน่งและบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบเงินเดือน เช่น QuickBooks และ Paychex
คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch ✅
- พนักงานสามารถลงเวลาเข้า/ออกงานได้โดยใช้รหัส QR, เว็บแคม หรือ GPS
- ตั้งค่าข้อจำกัดตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานโดยทุจริต
- รับการแจ้งเตือนสำหรับการทำงานล่วงเวลาหรือการไม่ตอกบัตร
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับซอฟต์แวร์เงินเดือนหลัก เช่น QuickBooks และ ADP
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและสรุปเงินเดือนโดยละเอียด
ข้อจำกัดการลงเวลาแบบเพื่อน 💢
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อลงเวลาเข้า/ออก
- แชทสดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Buddy Punch 💰
- เริ่มต้น: $4. 49/เดือนต่อผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19
- ข้อดี: $5.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19
- องค์กร: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19
คะแนนและรีวิว Buddy Punch 🌟
- G2: 4. 8/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,030+ รีวิว)
10. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย)
สมมติว่าทีมของคุณกำลังประสบปัญหาในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ด้วย monday.com คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนผ่านแผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งเอง พร้อมทั้งทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
🍪 โบนัส: อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
โปรดทราบว่าฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การติดตามเวลาและแผนภูมิแกนต์ จะมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
monday.com ฟีเจอร์เด่น ✅
- ปรับแต่งบอร์ดโครงการของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
- ติดตามประสิทธิภาพของทีมวิ่งด้วยตัวเลือกการแสดงผลมากกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิและตาราง
- กำหนดกฎสำหรับการแจ้งเตือน การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการมอบหมายงาน
- แชร์บอร์ดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแสดงความคิดเห็นสำหรับสมาชิกในทีม
- เริ่มต้นได้เร็วขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
monday.com ข้อจำกัด 💢
- เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กเท่านั้น (ไม่เกินสองผู้ใช้)
- แผนพื้นฐานขาดคุณสมบัติขั้นสูง
- ต้องใช้เวลาในการเชี่ยวชาญตัวเลือกการปรับแต่ง
- มีฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
monday.com ราคา 💰
- แผนฟรี: สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก (ไม่เกิน 2 ผู้ใช้)
- แผนพื้นฐาน: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรแพลน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
monday.com คะแนนและรีวิว 🌟
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,300+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?
11. Hubstaff (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มผลผลิตและการติดตามเวลา)
ลองนึกถึงโซลูชันที่ไม่เพียงแค่ติดตามชั่วโมงการทำงาน แต่ยังแจ้งเตือนความไม่มีประสิทธิภาพในเวลาจริง—Hubstaff ทำได้ทั้งหมดนี้
รองรับการทำงานทั้งแบบนั่งโต๊ะ, ระยะไกล, และแบบผสมผสาน พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยให้การติดตามเวลาอย่างถูกต้องและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
และหากคุณต้องการติดตามการตรวจสอบกิจกรรมอย่างละเอียด บันทึกภาพหน้าจอ URL และแอปพลิเคชันที่ใช้ระหว่างเวลาทำงาน—คุณเดาถูกแล้ว—Hubstaff มีให้คุณครบทุกอย่าง
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff ✅
- ติดตามชั่วโมงการทำงานบนเดสก์ท็อป, เว็บ, มือถือ, และส่วนขยาย Chrome
- ตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ บันทึกภาพหน้าจอ และติดตามการใช้งานแอปพลิเคชัน/URL เพื่อความรับผิดชอบ
- ระบบอัตโนมัติการจ่ายเงินเดือนและสร้างใบแจ้งหนี้ลูกค้าตามชั่วโมงที่ติดตาม
- จัดทำรายงานโดยละเอียดเพื่อระบุความไม่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร
- ติดตามตำแหน่งของทีมภาคสนาม แม้ว่าฟังก์ชันการทำงานอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Hubstaff 💢
- ไม่กีดกันพนักงานจากการบันทึกเวลาทำงานนอกสถานที่ทำงาน
- ไม่สามารถเพิ่มรายละเอียดโครงการหรือสถานที่ให้กับกะงานได้ ทำให้ความยืดหยุ่นลดลง
- คุณสมบัติเช่นการติดตามการหยุดพักและกฎการทำงานล่วงเวลาในแอปพลิเคชันมือถือมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือบนเดสก์ท็อป
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเชื่อมต่อไม่จำกัดและการรายงานเชิงลึก ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนพรีเมียม
ราคาของ Hubstaff 💰
- เริ่มต้น: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $25.00/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Hubstaff 🌟
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไรบ้าง?
12. กัสโต้ (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง)
Gusto ดูแลทุกปัญหาปวดหัวด้านทรัพยากรบุคคลที่คุณคุ้นเคย: การจ่ายเงินเดือน การจัดการสวัสดิการอย่างราบรื่น และการต้อนรับพนักงานใหม่
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังขยายธุรกิจ Gusto ก็พร้อมช่วยให้เรื่องยุ่งยาก เช่น ภาษี สวัสดิการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กลายเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้คุณมีเวลาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการเติบโตของธุรกิจและสร้างความสุขให้กับทีมงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Gusto ✅
- จัดการเงินเดือนได้ในไม่กี่คลิก พร้อมการคำนวณและยื่นภาษีแบบครบวงจร
- รวมประกันสุขภาพ แผนการเกษียณ และสิทธิประโยชน์ทางการเงิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนายหน้าเพิ่มเติม
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบติดตามงาน รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่ปรับแต่งได้ และระบบการทำงานแบบไร้กระดาษ
- พนักงานสามารถเข้าถึงสลิปเงินเดือน จัดการสวัสดิการ และใช้แอป Gusto Wallet สำหรับเครื่องมือทางการเงิน
- เชื่อมต่อกับแอปธุรกิจชั้นนำสำหรับการติดตามเวลา การบัญชี และอื่นๆ
ข้อจำกัดด้านความสนุกสนาน 💢
- แผนมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในแต่ละระดับชั้น ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีความสามารถในการจ่ายได้ยากขึ้น
- เครื่องมือสำคัญเช่นการแจ้งเตือนการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีให้ใช้เฉพาะในแผนที่มีราคาแพงที่สุดเท่านั้น
- รายงานเกี่ยวกับเวลาการตอบสนองที่ช้าและปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขกำลังเพิ่มขึ้น
- ความคุ้มครองมีให้บริการใน 38 รัฐและวอชิงตัน ดี.ซี. เท่านั้น
- แอปนี้รองรับเฉพาะพนักงานเท่านั้น ทำให้ผู้จ้างงานไม่มีฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือ
ราคา Gusto 💰
- ง่าย: $40/เดือน + $6 ต่อผู้ใช้
- บวก: $80/เดือน + $12 ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $180/เดือน + $22 ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Gusto 🌟
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
13. When I Work (เหมาะที่สุดสำหรับสถานที่ทำงานที่มีการแบ่งกะ)
สมมติว่าเป็นบ่ายวันศุกร์ และทีมของคุณยังคงวุ่นวายกับการจัดกะงานสำหรับสัปดาห์หน้า ข้อความส่งกันไม่หยุด อีเมลก็กองพะเนิน และคุณกำลังสงสัยว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม
นี่คือจุดที่ When I Work ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ทำให้การจัดตารางกะ การติดตามเวลา และการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเป็นเรื่องง่ายมาก ไม่ว่าคุณจะบริหารร้านกาแฟที่คึกคัก ร้านค้าปลีก หรือสถานพยาบาล When I Work ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเอกสารได้หลายชั่วโมง
🧠 คุณรู้หรือไม่: ตามรายงานของสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2023 สถานประกอบการเอกชนในสหรัฐอเมริกา 43% จ่ายเงินเดือนให้พนักงานทุกสองสัปดาห์ ทำให้เป็นช่วงเวลาการจ่ายเงินที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งทำให้การจัดตารางเวลาเป็นงานสำคัญสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ When I Work ✅
- สร้างตารางการทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียว
- พนักงานสามารถสลับกะได้ และผู้จัดการจะได้รับการแจ้งเตือนทันที
- ระบบส่งข้อความในตัวสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- กำหนดเวลา, ติดตามเวลา, และสื่อสารโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
- บริหารจัดการงบประมาณแรงงานและลดต้นทุนด้วยเครื่องมือคาดการณ์
ข้อจำกัดของ When I Work 💢
- ไม่มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์และเวลาให้บริการแชทสดจำกัด
- ไม่สามารถติดตามงานเฉพาะหรืองานประเภทรายชั่วโมงได้
- ความต้องการการกำหนดเวลาขั้นสูงบางประการอาจต้องใช้วิธีแก้ไขด้วยตนเอง
เมื่อฉันทำงานเกี่ยวกับราคา 💰
- สิ่งจำเป็น: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว When I Work 🌟
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือรายการทางเลือกเพิ่มเติมของ Connecteam ที่ไม่ได้ติดอันดับ 13 อันดับแรกของเรา แต่สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมของคุณ:
- 7shifts: มุ่งเน้นการจัดตารางงานในร้านอาหารด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการกะ การติดตามเวลา และการคาดการณ์ต้นทุนแรงงาน สามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS ได้อย่างราบรื่นเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- Personio: สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีระบบติดตามเวลาทำงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย การจัดการข้อมูลพนักงาน การประมวลผลเงินเดือน และเครื่องมือสำหรับการสรรหาบุคลากร
- Xenia: เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการแรงงานแนวหน้า พร้อมฟีเจอร์การจัดการงาน การสื่อสาร และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน มอบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คลิกน้อยลง ทำมากขึ้น: ClickUp ทำให้สำเร็จ
เจ็ดในสิบของผู้จัดการเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีการติดตามพนักงานช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ในทางตรงกันข้าม 72% ของพนักงานกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และในบางกรณีกลับทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
นี่คือความคิดที่กล้าหาญ: จะเกิดอะไรขึ้นหากนักแสดงดาวเด่นของคุณเริ่มพลาดกำหนดส่งงาน?
เห็นไหม การติดตามเวลาไม่ควรรู้สึกเหมือนมีพี่ใหญ่คอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลา เป้าหมายไม่ใช่การเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหว แต่เป็นการใช้เครื่องมือที่ชาญฉลาดเพื่อช่วยปรับสมดุลปริมาณงาน ป้องกันการหมดไฟ และรักษาความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของทีมทั้งหมด
ClickUp โดดเด่นด้วยการนำเสนอเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การจัดตารางงานแบบลากและวาง และแผนภูมิแกนต์ ซึ่งช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่ายและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ระบบการจัดการงานที่ปรับแต่งได้ของมันช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยเมนูแบบเลื่อนลง รายการตรวจสอบ และขั้นตอนความคืบหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
และยังมีฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์ เช่น Docs และ Whiteboards ที่ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน แม้จะทำงานจากระยะไกลก็ตาม
เมื่อคุณกำลังบริหารทีม ไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มเครื่องมือมากขึ้น—แต่เป็นเรื่องของการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสมัครใช้ ClickUp วันนี้!