ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Timeular สำหรับปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
14 กุมภาพันธ์ 2568

เวลาคือเงิน แต่การติดตามมันด้วยเทคนิคที่ถูกต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย

รายงานระบุว่า35% ของเจ้าของธุรกิจกล่าวว่าการจัดการเวลาที่ไม่ดีเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน เวลาที่สูญเสียไปนี้นำไปสู่ชั่วโมงที่สูญเสีย โอกาสที่พลาดไป และทีมงานที่รู้สึกหงุดหงิด

เครื่องมือจัดการเวลาอย่างTimeular มีความสำคัญมากกว่าที่เคยในการช่วยให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผนและธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ เช่น การติดตามที่ไม่แม่นยำ อินเทอร์เฟซที่มีข้อบกพร่อง และแผนการใช้งานที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หากคุณรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้น บทความบล็อกนี้มีคำตอบให้คุณแล้ว เราได้รวบรวมรายการทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับของ Timeular พร้อมด้วยคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย ราคา และรีวิวจากผู้ใช้จริง มาดูเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดกันเถอะ!

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Timeular?

เมื่อคุณมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Timeular ลองเลือกตัวเลือกที่ครอบคลุมคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้:

  • การควบคุมตัวจับเวลาที่ง่าย: ค้นหาเครื่องมือติดตามเวลาที่มีการควบคุมที่รวดเร็วและง่ายดาย เช่น คีย์ลัดหรือวิดเจ็ต
  • การบันทึกเวลาอัตโนมัติ: ให้ระบบทางเลือกของคุณทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง บันทึกทั้งเวลาทำงานและเวลาว่าง การทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติช่วยลดข้อผิดพลาดและทำให้บันทึกเวลาของคุณแม่นยำ
  • การจัดการโครงการและงาน: มองหาทางเลือกของ Timeular ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบรายการเวลาตามโครงการ ลูกค้า และงานต่างๆ ได้ พร้อมทั้งจัดการทุกอย่างโดยตรงจากแพลตฟอร์มเดียวกัน
  • แดชบอร์ดแบบกำหนดเองและเรียลไทม์: ใช้แดชบอร์ดเพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของการติดตามเวลาปัจจุบัน, ตัวจับเวลาที่กำลังทำงานอยู่, และความคืบหน้าประจำวันหรือรายสัปดาห์ของคุณ
  • การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: เลือกใช้ทางเลือกของ Timeular ที่ช่วยให้พนักงานของคุณสามารถติดตามเวลาได้จากทุกที่—ทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อป, เว็บ, และมือถือ พร้อมการรองรับการใช้งานแบบออฟไลน์และการซิงค์อัตโนมัติ
  • การรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม: มองหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่ละเอียดและปรับแต่งได้ตามต้องการเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาในแต่ละโครงการ แนวโน้มประสิทธิภาพการทำงาน และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • การผสานการทำงานที่ทรงพลัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Timeular ของคุณสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มที่ธุรกิจของคุณพึ่งพาอยู่แล้ว ช่วยให้การเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Timeular

เมื่อได้ครอบคลุมคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Timeular ที่คุณควรสำรวจ

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเวลาและประสิทธิภาพการทำงานอย่างครอบคลุม)

แดชบอร์ด ClickUp
ผสานการติดตามเวลาเข้ากับการจัดการงานด้วย ClickUp และควบคุมตารางเวลาและโครงการของคุณได้ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

ClickUpไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังเป็น แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน

ฟีเจอร์การจัดการเวลาและการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUpเพิ่มมิติใหม่ให้กับกระบวนการทำงานของคุณ พร้อมมอบภาพรวมที่ครบถ้วนของธุรกิจในทันที ติดตามเวลาของคุณได้โดยตรงในแต่ละงาน หรือเชื่อมต่อกับแอปจับเวลาที่ได้รับความนิยม

ต้องการดูว่าคุณทำงานได้ผลผลิตมากน้อยเพียงใด หรือภารกิจใดที่กินเวลาของคุณไปมากน้อยเพียงใด? เปิดมุมมอง Timesheet บนโปรเจ็กต์ของคุณเพื่อดูว่าทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่

ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดสามารถผสานรวมกับงานและโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย ลองพิจารณาการบล็อกเวลาเป็นตัวอย่าง แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือแยกกัน คุณสามารถบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณภายใน ClickUp และเปลี่ยนบล็อกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานได้ทันที

ด้วยวิธีนี้ ตารางเวลาและรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณจะสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp

คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp
กำหนดเวลาประมาณการด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp และค้นหาเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ

พร้อมที่จะเริ่มติดตามการดำเนินงานของคุณหรือยัง?ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดประมาณเวลา ติดตามเวลาที่ใช้จริงกับงานและงานย่อย และเปรียบเทียบทั้งสองอย่างได้ ซึ่งจะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าประมาณเวลาของคุณสอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างไรทั้งในระดับงานและระดับโครงการ

ClickUp Brain

หากคุณต้องการยกระดับการบริหารเวลาไปอีกขั้นClickUp Brainผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุดและเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นนินจาแห่งความมีประสิทธิภาพ!

ClickUp Brain
มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วย ClickUp Brain กำหนดตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติ

ให้ AI ส่งการแจ้งเตือนตามเวลาให้คุณ และบอกคุณว่างานใดที่คุณควรให้ความสนใจต่อไป. สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม.

มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp
จัดการเวลาและการบริหารประสิทธิภาพของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมองเห็นภาพรวมแบบภาพกว้างด้วยมุมมอง Timeline ของ ClickUp

หากคุณต้องการถอยออกมาและมองภาพรวมแทนที่จะดูรายละเอียดปลีกย่อยClickUp Viewsคือทางเลือกที่เหมาะสม

สลับไปยังมุมมองไทม์ไลน์เพื่อติดตามข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ควบคู่กับความคืบหน้าของโครงการ คุณสามารถดูได้ว่าการติดตามเวลาของคุณสอดคล้องกับหมุดหมายของโครงการ กำหนดเวลา และสิ่งที่ต้องพึ่งพา—ข้อมูลเชิงลึกที่เครื่องมือติดตามเวลาแบบเดี่ยวไม่สามารถให้ได้

เทมเพลต ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาของคุณด้วยการมองเห็นเวลาที่ใช้ไปกับเทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUp

เราทราบดีว่าการเริ่มต้นจากศูนย์อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมคลังเทมเพลตการจัดการเวลาที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ไว้มากมาย เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย!

ตัวอย่างเช่นแม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUpเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมืออาชีพที่ต้อง จัดการกับความรับผิดชอบมากมายในแต่ละวันเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถย้ายงานของคุณไปยังสถานะต่างๆ เช่น ต้องทำ กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และการประมาณเวลา

ต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือไม่?แม่แบบการจัดการเวลาส่วนบุคคลของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า มันช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการปรับปรุงวิธีการบันทึกความก้าวหน้าและจัดการงานของคุณ ด้วยมุมมองต่างๆ เช่น รายการงานและกำหนดส่ง มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะที่ลดความเครียดผ่านการจัดการเวลาที่ดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • บันทึกเวลาจากเดสก์ท็อป แอปมือถือ หรือส่วนขยายเบราว์เซอร์ของคุณ และเชื่อมโยงกับงานใน ClickUp
  • เพิ่มหรือปรับรายการเวลาที่ผ่านมาด้วยตนเองโดยการกำหนดช่วงวันที่หรือแก้ไขรายการที่มีอยู่
  • เพิ่มบันทึกในรายการเวลาเพื่ออธิบายงานที่คุณทำสำหรับทีมและบริบทของลูกค้า
  • ใช้ป้ายกำกับบนงานเพื่อจัดระเบียบและกรองรายการเวลาได้อย่างง่ายดาย
  • ติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้เรียกเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มุมมองบางอย่างใน ClickUp เช่น แบบฟอร์ม ไม่สามารถใช้ได้บนแอปมือถือ
  • การปรับแต่งในระดับสูงอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้บ้าง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

ฉันต้องการระบบบริหารจัดการโครงการเพื่อช่วยประสานงานงานของลูกค้าตัวเอง รวมถึงงานของทีมฟรีแลนซ์ของฉันด้วย ฉันได้ลองใช้โซลูชันอื่น ๆ หลายตัวแล้ว แต่ไม่มีตัวไหนที่ผสมผสานความยืดหยุ่นกับการติดตามเวลาได้อย่างลงตัว การติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะธุรกิจของฉันคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ฉันจึงต้องการระบบติดตามเวลาที่ฝังอยู่ในระบบบริหารจัดการโครงการ เพื่อจะได้ไม่ต้องรวมข้อมูลจากสองระบบที่แตกต่างกันทุกเดือนเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ClickUp แก้ปัญหาการติดตามเวลาสำหรับฉันได้ และเสนอความยืดหยุ่นมากมายที่ช่วยให้ฉันสามารถจัดโครงสร้างลูกค้า โครงการ และงานต่างๆ ในแบบที่เอื้อต่อการทำงานและการจัดการโครงการของฉันอย่างมาก แม้ว่าระบบและกระบวนการของฉันจะพัฒนาไป ClickUp ก็ยังมีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวตามฉันได้ มันยอดเยี่ยมมาก!

2. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างแม่นยำในราคาที่คุ้มค่า)

Clockify
ผ่านทางClockify

หากคุณต้องการติดตามพนักงานของคุณอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย Clockify เป็นตัวเลือกที่ดี

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั่วโมงการทำงานทั้งหมดถูกบันทึกอย่างถูกต้องโดยการเปิดใช้งานการติดตามเวลาแบบบังคับ ซึ่งแตกต่างจากการติดตามแบบยืดหยุ่นของ Timeular ฟีเจอร์นี้จะแจ้งเตือนผู้ใช้โดยอัตโนมัติให้กรอกเวลาที่ขาดหายไป เพื่อให้มั่นใจในความครบถ้วนและสม่ำเสมอของบันทึก

ตัวอย่างเช่น หากมีผู้บันทึกเวลาทำงาน 6 ชั่วโมงจากวันทำงาน 8 ชั่วโมง พวกเขาจะต้องกรอกเวลาให้ครบถ้วนก่อนส่งแบบฟอร์มเวลาทำงาน นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้องหรือบันทึกการทำงานเต็มเวลาเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Clockify ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามด้วย GPS, การจับภาพหน้าจออัตโนมัติทุก 5 นาที, การตรวจจับการใช้งานที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และการบล็อกการแก้ไขเวลาด้วยตนเองสำหรับพนักงานบางราย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • ติดตามเวลาทำงานด้วยตัวจับเวลาเริ่มและสิ้นสุดงานบนมือถือ เดสก์ท็อป หรือส่วนขยายเบราว์เซอร์ เพื่อบันทึกทุกนาทีของการทำงาน
  • อนุมัติเวลาทำงานและสร้างใบแจ้งหนี้ รวมถึงส่วนลดและภาษี
  • ตรวจจับเวลาว่างและรับการแจ้งเตือนเพื่อลบรายการที่ไม่ใช้งาน
  • สร้างรายงานตามเวลา, รายงานการเข้าร่วม, หรือรายงานสรุปเพื่อวิเคราะห์ผลผลิต
  • บันทึกเวลาการใช้งานแบบออฟไลน์และซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์

ข้อจำกัดของ Clockify

  • อินเทอร์เฟซของ Clockify อาจดูสับสนสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ตัวเลือกที่จำกัดเมื่อพูดถึงธีม
  • การสลับบริบทที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างแอปมือถือและแอปเดสก์ท็อป

ราคาของ Clockify

  • ฟรี: ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจรวม: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Clockify

  • G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (9,100+ รีวิว)

3. ทันเวลา (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติ)

ทันเวลา
ผ่านทางTimely

ไม่ชอบการติดตามเวลาด้วยตนเองใช่ไหม? Timely จะช่วยคุณประหยัดเวลาได้ มันทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง บันทึกกิจกรรมดิจิทัลของคุณโดยอัตโนมัติ—อีเมล การประชุม งานเอกสาร การท่องเว็บ—และใช้ AIเพื่อจัดระเบียบให้เป็นรายการโครงการ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องเริ่มและหยุดจับเวลาอีกต่อไปหรือพยายามจำว่าคุณทำงานอะไรอยู่

ฟีเจอร์ Memory Tracker ของ Timely สร้างไทม์ไลน์ส่วนตัวที่แสดงภาพของวันทำงานของคุณ ซึ่งคุณสามารถดูได้เพียงผู้เดียว คุณสามารถตรวจสอบการจัดสรรเวลาของ AI ได้อย่างง่ายดาย และลากกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังโครงการที่ถูกต้องได้ด้วยการลากและวาง

ในขณะที่ Timeular ต้องการให้คุณติดตามทุกงานด้วยตนเอง Timely ช่วยให้คุณตรวจสอบและปรับบันทึกเวลาของคุณในภายหลังได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือใครก็ตามที่ต้องการสร้างวันใหม่เพื่อเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา

  • แชร์รายงานสดกับลูกค้าที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อรีเฟรช
  • ส่งรายงานภาพรวมแบบกำหนดเวลาให้กับลูกค้าได้เพียงคลิกเดียว
  • รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อลงเวลาทำงานหรือเตือนทีมของคุณให้บันทึกชั่วโมงการทำงาน
  • ซิงค์กับปฏิทินของคุณเพื่อดูกิจกรรมที่กำหนดไว้พร้อมกับเวลาที่ติดตาม
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการต่าง ๆ เช่น ClickUp, Asana และ Trello

ข้อจำกัดทางเวลา

  • ไม่มีตัวเลือกเขตเวลาสำหรับพนักงานต่างชาติ
  • ผู้ใช้ไม่สามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแอปต่างๆ ได้ด้วยเวอร์ชันมือถือ

การกำหนดราคาที่ทันเวลา

  • เริ่มต้น: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $28/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา

  • G2: 4. 8/5 (430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:แผ่นบันทึกเวลาว่างใน Excel, Word และ ClickUp ฟรี

4. QuickBooks Time (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาบนมือถือ)

Quickbooks Time
ผ่านทางQuickBooks Time

QuickBooks Time เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ทีมมือถือและทีมระยะไกล โดยโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

แทนการติดตามแบบนั่งโต๊ะ ระบบสามารถบันทึกเวลาเข้าและออกของพนักงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาเข้าสู่หรือออกจากสถานที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณต้องการให้คุณอยู่ในสถานที่ ระบบจะติดตามเวลาของคุณโดยอัตโนมัติและจัดสรรให้กับโครงการที่ถูกต้องตามตำแหน่งของคุณ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยมือและทำให้ชั่วโมงการทำงานในสถานที่ถูกต้อง

ด้วยเครื่องมือเหล่านี้และการเชื่อมต่อกับ QuickBooks สำหรับการจ่ายเงินเดือน การออกใบแจ้งหนี้ และการบัญชี QuickBooks Time จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการการติดตามเวลาที่เชื่อมโยงโดยตรงกับกระบวนการทางการเงิน—ซึ่งเป็นสิ่งที่ Timeular ไม่มีให้บริการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Time

  • ติดตามชั่วโมงการทำงาน, ระยะทาง, สถานที่, และอื่น ๆ ด้วยแบบฟอร์มเวลาทำงานที่ละเอียด
  • สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนงาน, วางแผนการจ่ายเงินเดือน, และวัดผลกำไร
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมด้านทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน เช่น ADP, Square และ JazzHR
  • ใช้แอปมือถือเพื่ออัปเดตเวลาทำงานของคุณแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ QuickBooks Time

  • ขาดคุณสมบัติการติดตามเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการ
  • การปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ QuickBooks Time

  • เริ่มต้นง่ายๆ: $35/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $65/เดือน
  • เพิ่มเติม: $99/เดือน
  • ขั้นสูง: $235/เดือน
  • ค่าธรรมเนียมเวลาเพิ่มเติม: $20/เดือน สำหรับผู้ดูแลระบบ 1 คน + $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • เวลาเพิ่มเติมแบบ Elite: $40/เดือน สำหรับผู้ดูแลระบบ 1 คน + $10/ผู้ใช้ต่อเดือน

QuickBooks Time คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในประเทศจีนช่วงศตวรรษที่ 6นาฬิกายาสูบถูกใช้เพื่อติดตามเวลา! นาฬิกาเหล่านี้เป็นเครื่องจับเวลาประเภทแรกที่ทำงานโดยการเผาธูปอย่างสม่ำเสมอ ปริมาณธูปที่เผาจะบ่งบอกถึงการผ่านของเวลา เมื่อควันธูปลอยขึ้น มันจะส่งสัญญาณเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกิจกรรมประจำวันหรือพิธีกรรมต่างๆ

5. RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน)

RescueTime: ทางเลือกแทน timeular
ผ่านทางRescueTime

RescueTime มีวิธีการติดตามเวลาที่ไม่เหมือนใคร: มันให้คะแนนแอปและเว็บไซต์ที่คุณใช้โดยอัตโนมัติในระดับตั้งแต่ "มีประสิทธิภาพมาก" ถึง "ทำให้เสียสมาธิมาก"

แทนที่จะเพียงแค่ติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณ แอปติดตามเวลาตัวนี้จะให้คะแนนประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการจัดกลุ่มกิจกรรมและให้คุณปรับแต่งป้ายกำกับเหล่านี้ให้ตรงกับบทบาทและเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดีย คุณอาจระบุว่า Facebook เป็น "มีประสิทธิภาพ" แต่หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณอาจตั้งชื่อว่า "สิ่งรบกวน"

ด้วยฟีเจอร์ Focus Sessions จาก RescueTime ช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่ เซสชันเหล่านี้จะบล็อกเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ ปิดการแจ้งเตือนต่าง ๆ ติดตามเวลาที่คุณมีสมาธิ และแสดงผลว่าสิ่งต่าง ๆ เช่น การประชุมหรืองานดึก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างไร นี่คือวิธีทรงพลังในการควบคุมวันทำงานของคุณและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime

  • ดูรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดและน้อยที่สุด
  • ตั้งเป้าหมายและติดตามว่าเวลาของคุณเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างไร
  • เปรียบเทียบรูปแบบการผลิตข้ามวันและสัปดาห์
  • ผสานการทำงานกับแอปปฏิทินเพื่อดูว่าการประชุมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร

ข้อจำกัดของ RescueTime

  • ไม่รองรับหลายภาษา ส่งผลกระทบต่อทีมทั่วโลก
  • บางครั้ง การติดตามเวลาแบบออฟไลน์ไม่ได้บันทึกกิจกรรมทั้งหมด

ราคาของ RescueTime

  • โซโล: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว RescueTime

  • G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:เป้าหมายการจัดการเวลาแบบ SMART เพื่อรักษาความก้าวหน้า

6. Toggl Track (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และสตาร์ทอัพ)

Toggl Track: ทางเลือกของ timeular
ผ่านทางToggl Track

ธุรกิจใหม่และฟรีแลนซ์ที่มีงบประมาณจำกัดมักเลือกใช้ Toggl Track มากกว่าคู่แข่งเนื่องจากมีฟีเจอร์ฟรีสองอย่าง ได้แก่ การติดตามเวลาโดยอัตโนมัติและการตรวจจับช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน

ทางเลือกที่ง่ายและใช้งานง่ายสำหรับ Timeular นี้สามารถตรวจจับได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณหยุดทำงาน และถามคุณว่าคุณต้องการเก็บหรือลบเวลาที่ไม่ได้ใช้งานออกไปหรือไม่ นอกจากนี้ยังจัดหมวดหมู่การทำงานของคุณตามแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่คุณใช้ ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการอัปเดตข้อมูลด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ Toggl ยังก้าวไปไกลกว่าเครื่องมืออัตโนมัติและทางลัดที่สะดวกด้วย Timeline Insights แทนที่จะเป็นการบันทึกเวลาแบบพื้นฐาน มันสร้างไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้ของวันทำงานของคุณและวิเคราะห์เพื่อหาช่องว่างหรือเวลาที่จัดสรรไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น หากคุณมักจะติดตามการประชุมกับลูกค้าแต่ลืมครั้งหนึ่ง Timeline Insights จะแจ้งเตือนและแนะนำโครงการและงานที่ถูกต้องตามปฏิทินและกิจกรรมที่ผ่านมาของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track

  • สลับระหว่างตัวจับเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยคีย์ลัด
  • สร้างรายงานโดยละเอียดพร้อมอัตราค่าบริการที่ปรับแต่งได้
  • แนะนำโครงการสำหรับการบันทึกเวลาตามพฤติกรรมที่ผ่านมาของคุณ
  • ติดตามเวลาจากส่วนขยายเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
  • เปลี่ยนกิจกรรมในปฏิทินให้เป็นรายการเวลาพร้อมโครงการที่กำหนด

ข้อจำกัดของ Toggl Track

  • แอปพลิเคชันมือถือไม่รองรับมุมมองปฏิทินที่แตกต่างกัน
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การรายงานมีความพื้นฐาน

ราคาของ Toggl Track

  • ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน)
  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Toggl Track คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณสังเกตให้ดี คุณจะเห็นว่าทั้ง Toggl และ Clockify ล้วนเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งและคุ้มค่า หากคุณกำลังสงสัยว่าทั้งสองตัวนี้เปรียบเทียบกันอย่างไร นี่คือรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่าง Toggl และ Clockifyให้คุณได้พิจารณา

7. Everhour (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการ)

Everhour: ทางเลือกแทน timeular
ผ่านทางEverhour

การติดตามและจัดการเวลาจะยิ่งยากขึ้นเมื่อคุณทำงานกับงบประมาณโครงการที่จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าเวลาของทีมคุณ—และเงินของคุณ—ถูกใช้ไปที่ไหนบ้าง นั่นคือจุดที่ระบบงบประมาณของ Everhour สร้างความแตกต่าง

ตัวอย่างเช่น หากโครงการมีขีดจำกัด 40 ชั่วโมง เครื่องมือจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณใกล้ถึงขีดจำกัด และสามารถบล็อกไม่ให้สมาชิกทีมบันทึกเวลาทำงานเพิ่มเติมได้เมื่อถึงขีดจำกัดแล้ว ซึ่งช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผนและป้องกันการใช้จ่ายเกินงบประมาณก่อนที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ Everhour ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp และ Asana ได้อย่างง่ายดาย การอัปเดตชั่วโมงหรือประมาณการเวลาจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำจะถูกสะท้อนในระบบจัดการโครงการของคุณทันทีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everhour

  • ซิงค์การอัปเดตงานโดยอัตโนมัติกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • ติดตามต้นทุนโครงการแบบเรียลไทม์โดยใช้อัตราค่าจ้างของทีม
  • กำหนดเวลาประมาณการซ้ำสำหรับงานประจำ
  • สร้างใบแจ้งหนี้จากชั่วโมงที่ติดตามและสามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Everhour

  • การบันทึกเวลาไม่แม่นยำเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่อยู่ในประเทศต่างๆ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการผสานรวม

ราคาของ Everhour

  • ฟรี: ฟรีตลอดไป (สูงสุด 5 ที่นั่ง)
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Everhour

  • G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:วิธีแก้ไขปัญหาการจัดการเวลาที่พบบ่อย: คู่มือฉบับสมบูรณ์

8. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและกิจกรรมของพนักงานอย่างละเอียด)

Hubstaff: ทางเลือกแทน timeular
ผ่านทางHubstaff

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีมคุณ Hubstaff อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

นี่คือวิธีการทำงาน: Hubstaff ตรวจสอบระดับกิจกรรมโดยการติดตามว่าทีมของคุณใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์ภายในช่วงเวลา 10 นาทีหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากใครบางคนใช้งานอยู่ครึ่งหนึ่งของเวลาดังกล่าว อัตราการกิจกรรมของพวกเขาจะแสดงเป็น 50%

มันไม่บันทึกการกดแป้นพิมพ์—เพียงแค่ตรวจสอบว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นหรือไม่—จึงทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายและมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ตรวจจับการใช้งานแบบอัตโนมัติที่มีตัวเตือนที่กำหนดเองได้ การกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) และเครื่องมือการตั้งเวลา

สิ่งที่ทำให้ Hubstaff แตกต่างคือความลึกซึ้งของมัน มันสามารถจับภาพหน้าจอ ติดตาม URL ที่เข้าชม และวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของเวลาที่ใช้ไปได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังแสดงความพร้อมของพนักงานกำหนดเวลาของโครงการ และขีดจำกัดของปริมาณงานเพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff

  • ติดตามงบประมาณโครงการพร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • วางแผนตารางเวลาและปริมาณงานของทีมได้อย่างง่ายดายด้วยบอร์ดแบบภาพ
  • สร้างรายงานเงินเดือนโดยอัตโนมัติตามชั่วโมงการทำงานและอัตราค่าจ้าง
  • ตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรของโครงการโดยการเปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงที่วางแผนไว้กับเวลาที่ใช้จริง
  • ทำให้การอนุมัติเวลาทำงานง่ายขึ้นด้วยขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและการแจ้งเตือน

ข้อจำกัดของ Hubstaff

  • ฟังก์ชันการติดตามประสิทธิภาพการทำงานมีจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซนั้นใช้งานยากและไม่ลื่นไหล

ราคาของ Hubstaff

  • เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Hubstaff

  • G2: 4. 5/5 (1,250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)

📮ClickUp Insight:60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่การถูกรบกวนแต่ละครั้งทำให้เสียเวลาในการมีสมาธิสูงสุดถึง 23 นาที สร้างความย้อนแย้งด้านประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรวมการสนทนา งาน และเธรดแชททั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียวClickUpช่วยให้คุณเลิกสลับแพลตฟอร์มและได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วที่ต้องการ โดยไม่สูญเสียบริบทใด ๆ!

9. จิบเบิล (เหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นที่กำลังมองหาโซลูชันฟรี)

Jibble: ทางเลือกแทน timeular
ผ่านทางJibble

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งานการติดตามเวลาและยังไม่ต้องการผูกมัดกับเครื่องมือที่มีราคาแพง Jibble เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

แผนฟรีรองรับการลงเวลาเข้างานอย่างถูกต้องโดยใช้ AI ในการตรวจสอบการเข้างานผ่านอุปกรณ์มือถือของพนักงาน ลดความเสี่ยงของการลงเวลาแทนกัน ในขณะเดียวกัน ฟีเจอร์ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถกำหนดอัตราค่าล่วงเวลาที่แตกต่างกันสำหรับวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ ติดตามเวลาพักที่จำเป็น และรับการแจ้งเตือนเมื่อพนักงานใกล้ถึงขีดจำกัดการทำงานล่วงเวลาหรือขาดเวลาพัก

Jibble ยังผสานการทำงานกับระบบเงินเดือนหลัก เช่น Stripe และ Paylocity ช่วยให้คุณคำนวณเงินเดือนโดยอัตโนมัติตามเวลาที่บันทึกไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jibble

  • สร้างแดชบอร์ดการเข้าเรียนแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามผู้มาสายและผู้ขาดเรียน
  • ติดตามการหยุดพักและเวลาอาหารกลางวันด้วยนโยบายที่กำหนดเอง
  • จัดการตารางกะทำงานพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับสมาชิกในทีม

ข้อจำกัดของ Jibble

  • การขาดข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและรายงานที่ปรับแต่งได้
  • ปัญหาทางเทคนิคและความสามารถที่จำกัดในเวอร์ชันมือถือ

การกำหนดราคาแบบจิปาถะ

  • ฟรี: ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Jibble

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (1250+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุด

10. Harvest (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้แบบง่าย)

การเก็บเกี่ยว: ทางเลือกของ timeular
ผ่านทางHarvest

เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ธุรกิจที่ให้บริการ Harvest ช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรับเงินโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างระบบต่างๆ

คุณสามารถบันทึกทั้งชั่วโมงการทำงานและค่าใช้จ่ายของคุณผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้ จากนั้นสร้างใบแจ้งหนี้ที่สวยงามซึ่งรวมถึงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ใบเสร็จรับเงิน, และภาษีที่คำนวณไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของตน, เพิ่มใบเสร็จค่ารับประทานอาหารกับลูกค้า, และสร้างใบแจ้งหนี้ที่มืออาชีพได้จากเครื่องมือเดียว

Harvest ยังมีรายงานที่เรียบง่ายแต่ละเอียดเพื่อติดตามบันทึกเวลา งานที่ยังไม่ได้รับชำระ และผลกำไรตามลูกค้า โครงการ หรือสมาชิกทีม หากคุณต้องการความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น แดชบอร์ดลูกค้าของ Harvest ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของตนผ่าน URL เฉพาะที่คุณสามารถแชร์ได้

แอปยังติดตามผลกำไรของโครงการและอัตราการใช้งานของทีม ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการจัดการทรัพยากรได้ในขณะที่ทำให้การเรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่าย

เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างนิสัยการติดตามเวลาด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  • ล็อกเวลาการทำงานและค่าใช้จ่ายเมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้หรือได้รับการอนุมัติแล้ว
  • สร้างใบแจ้งหนี้จากบันทึกเวลาของคุณและเก็บรวบรวมการชำระเงินจากลูกค้าผ่านการเชื่อมต่อกับ Stripe และ PayPal
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ทีมของคุณใช้เวลาทำงานและติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ

ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว

  • คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน
  • ฟังก์ชันการทำงานและการปรับแต่งที่จำกัด

การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว

  • แผนฟรี: ฟรีตลอดไป
  • โปรแพลน: $13.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนพรีเมียม: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ใช้เมทริกซ์การจัดการเวลาเพื่อวางแผนประมาณเวลาสำหรับงานของคุณและจัดลำดับความสำคัญตามความเหมาะสม

จัดการเวลาและโครงการของคุณด้วยทางเลือกที่เหมาะสมจาก Timeular – ClickUp!

เมื่อชีวิตยุ่งเหยิง ความเครียดและการพลาดกำหนดเวลาอาจสะสมมากขึ้น ทางเลือกที่ดีของ Timeular สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตที่ดีขึ้น

ก่อนเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับการค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณ มองหาสิ่งที่ใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการและปฏิทินที่คุณชื่นชอบได้ และควรมีระบบติดตามเวลาอัตโนมัติพร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

รายการของเราเน้นตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ตัวเลือกอันดับหนึ่งของเราคือ ClickUp

ClickUp มอบคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทีมของคุณ. คุณสมบัติการติดตามเวลาและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้นตามเป้าหมายของคุณ.

สมัครใช้ ClickUpวันนี้ฟรี!