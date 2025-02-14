ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Timeular สำหรับปี 2025

เวลาคือเงิน แต่การติดตามมันด้วยเทคนิคที่ถูกต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย
รายงานระบุว่า35% ของเจ้าของธุรกิจกล่าวว่าการจัดการเวลาที่ไม่ดีเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน เวลาที่สูญเสียไปนี้นำไปสู่ชั่วโมงที่สูญเสีย โอกาสที่พลาดไป และทีมงานที่รู้สึกหงุดหงิด
เครื่องมือจัดการเวลาอย่างTimeular มีความสำคัญมากกว่าที่เคยในการช่วยให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผนและธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ เช่น การติดตามที่ไม่แม่นยำ อินเทอร์เฟซที่มีข้อบกพร่อง และแผนการใช้งานที่มีค่าใช้จ่ายสูง
หากคุณรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้น บทความบล็อกนี้มีคำตอบให้คุณแล้ว เราได้รวบรวมรายการทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับของ Timeular พร้อมด้วยคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย ราคา และรีวิวจากผู้ใช้จริง มาดูเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดกันเถอะ!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ Timeular ที่คุณสามารถเลือกได้:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาและประสิทธิภาพการทำงานอย่างครอบคลุม
- Clockify: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างแม่นยำในราคาที่คุ้มค่า
- ทันเวลา: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติ
- Quickbooks Time: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาบนมือถือ
- RescueTime: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
- Toggl Track: เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และสตาร์ทอัพ
- Everhour: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการ
- Hubstaff: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและกิจกรรมของพนักงานอย่างละเอียด
- Jibble: เหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นที่กำลังมองหาโซลูชันฟรี
- การเก็บเกี่ยว: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ที่เรียบง่าย
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Timeular?
เมื่อคุณมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Timeular ลองเลือกตัวเลือกที่ครอบคลุมคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้:
- การควบคุมตัวจับเวลาที่ง่าย: ค้นหาเครื่องมือติดตามเวลาที่มีการควบคุมที่รวดเร็วและง่ายดาย เช่น คีย์ลัดหรือวิดเจ็ต
- การบันทึกเวลาอัตโนมัติ: ให้ระบบทางเลือกของคุณทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง บันทึกทั้งเวลาทำงานและเวลาว่าง การทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติช่วยลดข้อผิดพลาดและทำให้บันทึกเวลาของคุณแม่นยำ
- การจัดการโครงการและงาน: มองหาทางเลือกของ Timeular ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบรายการเวลาตามโครงการ ลูกค้า และงานต่างๆ ได้ พร้อมทั้งจัดการทุกอย่างโดยตรงจากแพลตฟอร์มเดียวกัน
- แดชบอร์ดแบบกำหนดเองและเรียลไทม์: ใช้แดชบอร์ดเพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของการติดตามเวลาปัจจุบัน, ตัวจับเวลาที่กำลังทำงานอยู่, และความคืบหน้าประจำวันหรือรายสัปดาห์ของคุณ
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: เลือกใช้ทางเลือกของ Timeular ที่ช่วยให้พนักงานของคุณสามารถติดตามเวลาได้จากทุกที่—ทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อป, เว็บ, และมือถือ พร้อมการรองรับการใช้งานแบบออฟไลน์และการซิงค์อัตโนมัติ
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม: มองหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่ละเอียดและปรับแต่งได้ตามต้องการเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาในแต่ละโครงการ แนวโน้มประสิทธิภาพการทำงาน และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- การผสานการทำงานที่ทรงพลัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Timeular ของคุณสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มที่ธุรกิจของคุณพึ่งพาอยู่แล้ว ช่วยให้การเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Timeular
เมื่อได้ครอบคลุมคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Timeular ที่คุณควรสำรวจ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเวลาและประสิทธิภาพการทำงานอย่างครอบคลุม)
ClickUpไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังเป็น แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน
ฟีเจอร์การจัดการเวลาและการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUpเพิ่มมิติใหม่ให้กับกระบวนการทำงานของคุณ พร้อมมอบภาพรวมที่ครบถ้วนของธุรกิจในทันที ติดตามเวลาของคุณได้โดยตรงในแต่ละงาน หรือเชื่อมต่อกับแอปจับเวลาที่ได้รับความนิยม
ต้องการดูว่าคุณทำงานได้ผลผลิตมากน้อยเพียงใด หรือภารกิจใดที่กินเวลาของคุณไปมากน้อยเพียงใด? เปิดมุมมอง Timesheet บนโปรเจ็กต์ของคุณเพื่อดูว่าทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่
ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดสามารถผสานรวมกับงานและโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย ลองพิจารณาการบล็อกเวลาเป็นตัวอย่าง แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือแยกกัน คุณสามารถบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณภายใน ClickUp และเปลี่ยนบล็อกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานได้ทันที
ด้วยวิธีนี้ ตารางเวลาและรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณจะสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
พร้อมที่จะเริ่มติดตามการดำเนินงานของคุณหรือยัง?ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดประมาณเวลา ติดตามเวลาที่ใช้จริงกับงานและงานย่อย และเปรียบเทียบทั้งสองอย่างได้ ซึ่งจะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าประมาณเวลาของคุณสอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างไรทั้งในระดับงานและระดับโครงการ
ClickUp Brain
หากคุณต้องการยกระดับการบริหารเวลาไปอีกขั้นClickUp Brainผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุดและเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นนินจาแห่งความมีประสิทธิภาพ!
ให้ AI ส่งการแจ้งเตือนตามเวลาให้คุณ และบอกคุณว่างานใดที่คุณควรให้ความสนใจต่อไป. สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม.
หากคุณต้องการถอยออกมาและมองภาพรวมแทนที่จะดูรายละเอียดปลีกย่อยClickUp Viewsคือทางเลือกที่เหมาะสม
สลับไปยังมุมมองไทม์ไลน์เพื่อติดตามข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ควบคู่กับความคืบหน้าของโครงการ คุณสามารถดูได้ว่าการติดตามเวลาของคุณสอดคล้องกับหมุดหมายของโครงการ กำหนดเวลา และสิ่งที่ต้องพึ่งพา—ข้อมูลเชิงลึกที่เครื่องมือติดตามเวลาแบบเดี่ยวไม่สามารถให้ได้
เทมเพลต ClickUp
เราทราบดีว่าการเริ่มต้นจากศูนย์อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมคลังเทมเพลตการจัดการเวลาที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ไว้มากมาย เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย!
ตัวอย่างเช่นแม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUpเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมืออาชีพที่ต้อง จัดการกับความรับผิดชอบมากมายในแต่ละวันเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถย้ายงานของคุณไปยังสถานะต่างๆ เช่น ต้องทำ กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และการประมาณเวลา
ต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือไม่?แม่แบบการจัดการเวลาส่วนบุคคลของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า มันช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการปรับปรุงวิธีการบันทึกความก้าวหน้าและจัดการงานของคุณ ด้วยมุมมองต่างๆ เช่น รายการงานและกำหนดส่ง มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะที่ลดความเครียดผ่านการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกเวลาจากเดสก์ท็อป แอปมือถือ หรือส่วนขยายเบราว์เซอร์ของคุณ และเชื่อมโยงกับงานใน ClickUp
- เพิ่มหรือปรับรายการเวลาที่ผ่านมาด้วยตนเองโดยการกำหนดช่วงวันที่หรือแก้ไขรายการที่มีอยู่
- เพิ่มบันทึกในรายการเวลาเพื่ออธิบายงานที่คุณทำสำหรับทีมและบริบทของลูกค้า
- ใช้ป้ายกำกับบนงานเพื่อจัดระเบียบและกรองรายการเวลาได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้เรียกเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองบางอย่างใน ClickUp เช่น แบบฟอร์ม ไม่สามารถใช้ได้บนแอปมือถือ
- การปรับแต่งในระดับสูงอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้บ้าง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ฉันต้องการระบบบริหารจัดการโครงการเพื่อช่วยประสานงานงานของลูกค้าตัวเอง รวมถึงงานของทีมฟรีแลนซ์ของฉันด้วย ฉันได้ลองใช้โซลูชันอื่น ๆ หลายตัวแล้ว แต่ไม่มีตัวไหนที่ผสมผสานความยืดหยุ่นกับการติดตามเวลาได้อย่างลงตัว การติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะธุรกิจของฉันคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ฉันจึงต้องการระบบติดตามเวลาที่ฝังอยู่ในระบบบริหารจัดการโครงการ เพื่อจะได้ไม่ต้องรวมข้อมูลจากสองระบบที่แตกต่างกันทุกเดือนเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ClickUp แก้ปัญหาการติดตามเวลาสำหรับฉันได้ และเสนอความยืดหยุ่นมากมายที่ช่วยให้ฉันสามารถจัดโครงสร้างลูกค้า โครงการ และงานต่างๆ ในแบบที่เอื้อต่อการทำงานและการจัดการโครงการของฉันอย่างมาก แม้ว่าระบบและกระบวนการของฉันจะพัฒนาไป ClickUp ก็ยังมีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวตามฉันได้ มันยอดเยี่ยมมาก!
ฉันต้องการระบบบริหารจัดการโครงการเพื่อช่วยประสานงานงานของลูกค้าตัวเอง รวมถึงงานของทีมฟรีแลนซ์ของฉันด้วย ฉันได้ลองใช้โซลูชันอื่น ๆ หลายตัว แต่ไม่มีตัวไหนที่มอบการผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นและการติดตามเวลาได้อย่างลงตัว การติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะธุรกิจของฉันคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ฉันจึงต้องการระบบติดตามเวลาที่ฝังอยู่ในระบบบริหารจัดการโครงการ เพื่อจะได้ไม่ต้องรวมข้อมูลจากสองระบบที่แตกต่างกันทุกเดือนเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ClickUp แก้ปัญหาการติดตามเวลาของฉันได้ และมอบความยืดหยุ่นมากมายที่ช่วยให้ฉันสามารถจัดโครงสร้างลูกค้า, โครงการ และงานของฉันในแบบที่ส่งเสริมการทำงานและการจัดการโครงการของฉันได้อย่างยอดเยี่ยม แม้ว่าระบบและกระบวนการของฉันจะเปลี่ยนแปลงไป ClickUp ก็ยังคงมีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวตามฉันได้ มันยอดเยี่ยมมาก!
2. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างแม่นยำในราคาที่คุ้มค่า)
หากคุณต้องการติดตามพนักงานของคุณอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย Clockify เป็นตัวเลือกที่ดี
ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั่วโมงการทำงานทั้งหมดถูกบันทึกอย่างถูกต้องโดยการเปิดใช้งานการติดตามเวลาแบบบังคับ ซึ่งแตกต่างจากการติดตามแบบยืดหยุ่นของ Timeular ฟีเจอร์นี้จะแจ้งเตือนผู้ใช้โดยอัตโนมัติให้กรอกเวลาที่ขาดหายไป เพื่อให้มั่นใจในความครบถ้วนและสม่ำเสมอของบันทึก
ตัวอย่างเช่น หากมีผู้บันทึกเวลาทำงาน 6 ชั่วโมงจากวันทำงาน 8 ชั่วโมง พวกเขาจะต้องกรอกเวลาให้ครบถ้วนก่อนส่งแบบฟอร์มเวลาทำงาน นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้องหรือบันทึกการทำงานเต็มเวลาเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Clockify ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามด้วย GPS, การจับภาพหน้าจออัตโนมัติทุก 5 นาที, การตรวจจับการใช้งานที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และการบล็อกการแก้ไขเวลาด้วยตนเองสำหรับพนักงานบางราย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ติดตามเวลาทำงานด้วยตัวจับเวลาเริ่มและสิ้นสุดงานบนมือถือ เดสก์ท็อป หรือส่วนขยายเบราว์เซอร์ เพื่อบันทึกทุกนาทีของการทำงาน
- อนุมัติเวลาทำงานและสร้างใบแจ้งหนี้ รวมถึงส่วนลดและภาษี
- ตรวจจับเวลาว่างและรับการแจ้งเตือนเพื่อลบรายการที่ไม่ใช้งาน
- สร้างรายงานตามเวลา, รายงานการเข้าร่วม, หรือรายงานสรุปเพื่อวิเคราะห์ผลผลิต
- บันทึกเวลาการใช้งานแบบออฟไลน์และซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์
ข้อจำกัดของ Clockify
- อินเทอร์เฟซของ Clockify อาจดูสับสนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ตัวเลือกที่จำกัดเมื่อพูดถึงธีม
- การสลับบริบทที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างแอปมือถือและแอปเดสก์ท็อป
ราคาของ Clockify
- ฟรี: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจรวม: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (9,100+ รีวิว)
3. ทันเวลา (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติ)
ไม่ชอบการติดตามเวลาด้วยตนเองใช่ไหม? Timely จะช่วยคุณประหยัดเวลาได้ มันทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง บันทึกกิจกรรมดิจิทัลของคุณโดยอัตโนมัติ—อีเมล การประชุม งานเอกสาร การท่องเว็บ—และใช้ AIเพื่อจัดระเบียบให้เป็นรายการโครงการ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องเริ่มและหยุดจับเวลาอีกต่อไปหรือพยายามจำว่าคุณทำงานอะไรอยู่
ฟีเจอร์ Memory Tracker ของ Timely สร้างไทม์ไลน์ส่วนตัวที่แสดงภาพของวันทำงานของคุณ ซึ่งคุณสามารถดูได้เพียงผู้เดียว คุณสามารถตรวจสอบการจัดสรรเวลาของ AI ได้อย่างง่ายดาย และลากกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังโครงการที่ถูกต้องได้ด้วยการลากและวาง
ในขณะที่ Timeular ต้องการให้คุณติดตามทุกงานด้วยตนเอง Timely ช่วยให้คุณตรวจสอบและปรับบันทึกเวลาของคุณในภายหลังได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือใครก็ตามที่ต้องการสร้างวันใหม่เพื่อเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- แชร์รายงานสดกับลูกค้าที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อรีเฟรช
- ส่งรายงานภาพรวมแบบกำหนดเวลาให้กับลูกค้าได้เพียงคลิกเดียว
- รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อลงเวลาทำงานหรือเตือนทีมของคุณให้บันทึกชั่วโมงการทำงาน
- ซิงค์กับปฏิทินของคุณเพื่อดูกิจกรรมที่กำหนดไว้พร้อมกับเวลาที่ติดตาม
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการต่าง ๆ เช่น ClickUp, Asana และ Trello
ข้อจำกัดทางเวลา
- ไม่มีตัวเลือกเขตเวลาสำหรับพนักงานต่างชาติ
- ผู้ใช้ไม่สามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแอปต่างๆ ได้ด้วยเวอร์ชันมือถือ
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- เริ่มต้น: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- G2: 4. 8/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:แผ่นบันทึกเวลาว่างใน Excel, Word และ ClickUp ฟรี
4. QuickBooks Time (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาบนมือถือ)
QuickBooks Time เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ทีมมือถือและทีมระยะไกล โดยโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
แทนการติดตามแบบนั่งโต๊ะ ระบบสามารถบันทึกเวลาเข้าและออกของพนักงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาเข้าสู่หรือออกจากสถานที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณต้องการให้คุณอยู่ในสถานที่ ระบบจะติดตามเวลาของคุณโดยอัตโนมัติและจัดสรรให้กับโครงการที่ถูกต้องตามตำแหน่งของคุณ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยมือและทำให้ชั่วโมงการทำงานในสถานที่ถูกต้อง
ด้วยเครื่องมือเหล่านี้และการเชื่อมต่อกับ QuickBooks สำหรับการจ่ายเงินเดือน การออกใบแจ้งหนี้ และการบัญชี QuickBooks Time จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการการติดตามเวลาที่เชื่อมโยงโดยตรงกับกระบวนการทางการเงิน—ซึ่งเป็นสิ่งที่ Timeular ไม่มีให้บริการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Time
- ติดตามชั่วโมงการทำงาน, ระยะทาง, สถานที่, และอื่น ๆ ด้วยแบบฟอร์มเวลาทำงานที่ละเอียด
- สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนงาน, วางแผนการจ่ายเงินเดือน, และวัดผลกำไร
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมด้านทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน เช่น ADP, Square และ JazzHR
- ใช้แอปมือถือเพื่ออัปเดตเวลาทำงานของคุณแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ QuickBooks Time
- ขาดคุณสมบัติการติดตามเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการ
- การปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ QuickBooks Time
- เริ่มต้นง่ายๆ: $35/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $65/เดือน
- เพิ่มเติม: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $235/เดือน
- ค่าธรรมเนียมเวลาเพิ่มเติม: $20/เดือน สำหรับผู้ดูแลระบบ 1 คน + $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เวลาเพิ่มเติมแบบ Elite: $40/เดือน สำหรับผู้ดูแลระบบ 1 คน + $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
QuickBooks Time คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในประเทศจีนช่วงศตวรรษที่ 6นาฬิกายาสูบถูกใช้เพื่อติดตามเวลา! นาฬิกาเหล่านี้เป็นเครื่องจับเวลาประเภทแรกที่ทำงานโดยการเผาธูปอย่างสม่ำเสมอ ปริมาณธูปที่เผาจะบ่งบอกถึงการผ่านของเวลา เมื่อควันธูปลอยขึ้น มันจะส่งสัญญาณเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกิจกรรมประจำวันหรือพิธีกรรมต่างๆ
5. RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน)
RescueTime มีวิธีการติดตามเวลาที่ไม่เหมือนใคร: มันให้คะแนนแอปและเว็บไซต์ที่คุณใช้โดยอัตโนมัติในระดับตั้งแต่ "มีประสิทธิภาพมาก" ถึง "ทำให้เสียสมาธิมาก"
แทนที่จะเพียงแค่ติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณ แอปติดตามเวลาตัวนี้จะให้คะแนนประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการจัดกลุ่มกิจกรรมและให้คุณปรับแต่งป้ายกำกับเหล่านี้ให้ตรงกับบทบาทและเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดีย คุณอาจระบุว่า Facebook เป็น "มีประสิทธิภาพ" แต่หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณอาจตั้งชื่อว่า "สิ่งรบกวน"
ด้วยฟีเจอร์ Focus Sessions จาก RescueTime ช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่ เซสชันเหล่านี้จะบล็อกเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ ปิดการแจ้งเตือนต่าง ๆ ติดตามเวลาที่คุณมีสมาธิ และแสดงผลว่าสิ่งต่าง ๆ เช่น การประชุมหรืองานดึก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างไร นี่คือวิธีทรงพลังในการควบคุมวันทำงานของคุณและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- ดูรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดและน้อยที่สุด
- ตั้งเป้าหมายและติดตามว่าเวลาของคุณเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างไร
- เปรียบเทียบรูปแบบการผลิตข้ามวันและสัปดาห์
- ผสานการทำงานกับแอปปฏิทินเพื่อดูว่าการประชุมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร
ข้อจำกัดของ RescueTime
- ไม่รองรับหลายภาษา ส่งผลกระทบต่อทีมทั่วโลก
- บางครั้ง การติดตามเวลาแบบออฟไลน์ไม่ได้บันทึกกิจกรรมทั้งหมด
ราคาของ RescueTime
- โซโล: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:เป้าหมายการจัดการเวลาแบบ SMART เพื่อรักษาความก้าวหน้า
6. Toggl Track (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และสตาร์ทอัพ)
ธุรกิจใหม่และฟรีแลนซ์ที่มีงบประมาณจำกัดมักเลือกใช้ Toggl Track มากกว่าคู่แข่งเนื่องจากมีฟีเจอร์ฟรีสองอย่าง ได้แก่ การติดตามเวลาโดยอัตโนมัติและการตรวจจับช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน
ทางเลือกที่ง่ายและใช้งานง่ายสำหรับ Timeular นี้สามารถตรวจจับได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณหยุดทำงาน และถามคุณว่าคุณต้องการเก็บหรือลบเวลาที่ไม่ได้ใช้งานออกไปหรือไม่ นอกจากนี้ยังจัดหมวดหมู่การทำงานของคุณตามแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่คุณใช้ ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการอัปเดตข้อมูลด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ Toggl ยังก้าวไปไกลกว่าเครื่องมืออัตโนมัติและทางลัดที่สะดวกด้วย Timeline Insights แทนที่จะเป็นการบันทึกเวลาแบบพื้นฐาน มันสร้างไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้ของวันทำงานของคุณและวิเคราะห์เพื่อหาช่องว่างหรือเวลาที่จัดสรรไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น หากคุณมักจะติดตามการประชุมกับลูกค้าแต่ลืมครั้งหนึ่ง Timeline Insights จะแจ้งเตือนและแนะนำโครงการและงานที่ถูกต้องตามปฏิทินและกิจกรรมที่ผ่านมาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- สลับระหว่างตัวจับเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยคีย์ลัด
- สร้างรายงานโดยละเอียดพร้อมอัตราค่าบริการที่ปรับแต่งได้
- แนะนำโครงการสำหรับการบันทึกเวลาตามพฤติกรรมที่ผ่านมาของคุณ
- ติดตามเวลาจากส่วนขยายเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- เปลี่ยนกิจกรรมในปฏิทินให้เป็นรายการเวลาพร้อมโครงการที่กำหนด
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- แอปพลิเคชันมือถือไม่รองรับมุมมองปฏิทินที่แตกต่างกัน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การรายงานมีความพื้นฐาน
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน)
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณสังเกตให้ดี คุณจะเห็นว่าทั้ง Toggl และ Clockify ล้วนเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งและคุ้มค่า หากคุณกำลังสงสัยว่าทั้งสองตัวนี้เปรียบเทียบกันอย่างไร นี่คือรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่าง Toggl และ Clockifyให้คุณได้พิจารณา
7. Everhour (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการ)
การติดตามและจัดการเวลาจะยิ่งยากขึ้นเมื่อคุณทำงานกับงบประมาณโครงการที่จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าเวลาของทีมคุณ—และเงินของคุณ—ถูกใช้ไปที่ไหนบ้าง นั่นคือจุดที่ระบบงบประมาณของ Everhour สร้างความแตกต่าง
ตัวอย่างเช่น หากโครงการมีขีดจำกัด 40 ชั่วโมง เครื่องมือจะแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณใกล้ถึงขีดจำกัด และสามารถบล็อกไม่ให้สมาชิกทีมบันทึกเวลาทำงานเพิ่มเติมได้เมื่อถึงขีดจำกัดแล้ว ซึ่งช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผนและป้องกันการใช้จ่ายเกินงบประมาณก่อนที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ Everhour ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp และ Asana ได้อย่างง่ายดาย การอัปเดตชั่วโมงหรือประมาณการเวลาจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำจะถูกสะท้อนในระบบจัดการโครงการของคุณทันทีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everhour
- ซิงค์การอัปเดตงานโดยอัตโนมัติกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
- ติดตามต้นทุนโครงการแบบเรียลไทม์โดยใช้อัตราค่าจ้างของทีม
- กำหนดเวลาประมาณการซ้ำสำหรับงานประจำ
- สร้างใบแจ้งหนี้จากชั่วโมงที่ติดตามและสามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Everhour
- การบันทึกเวลาไม่แม่นยำเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่อยู่ในประเทศต่างๆ
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการผสานรวม
ราคาของ Everhour
- ฟรี: ฟรีตลอดไป (สูงสุด 5 ที่นั่ง)
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Everhour
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:วิธีแก้ไขปัญหาการจัดการเวลาที่พบบ่อย: คู่มือฉบับสมบูรณ์
8. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและกิจกรรมของพนักงานอย่างละเอียด)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีมคุณ Hubstaff อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
นี่คือวิธีการทำงาน: Hubstaff ตรวจสอบระดับกิจกรรมโดยการติดตามว่าทีมของคุณใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์ภายในช่วงเวลา 10 นาทีหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากใครบางคนใช้งานอยู่ครึ่งหนึ่งของเวลาดังกล่าว อัตราการกิจกรรมของพวกเขาจะแสดงเป็น 50%
มันไม่บันทึกการกดแป้นพิมพ์—เพียงแค่ตรวจสอบว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นหรือไม่—จึงทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายและมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ตรวจจับการใช้งานแบบอัตโนมัติที่มีตัวเตือนที่กำหนดเองได้ การกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) และเครื่องมือการตั้งเวลา
สิ่งที่ทำให้ Hubstaff แตกต่างคือความลึกซึ้งของมัน มันสามารถจับภาพหน้าจอ ติดตาม URL ที่เข้าชม และวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของเวลาที่ใช้ไปได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังแสดงความพร้อมของพนักงานกำหนดเวลาของโครงการ และขีดจำกัดของปริมาณงานเพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ติดตามงบประมาณโครงการพร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- วางแผนตารางเวลาและปริมาณงานของทีมได้อย่างง่ายดายด้วยบอร์ดแบบภาพ
- สร้างรายงานเงินเดือนโดยอัตโนมัติตามชั่วโมงการทำงานและอัตราค่าจ้าง
- ตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรของโครงการโดยการเปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงที่วางแผนไว้กับเวลาที่ใช้จริง
- ทำให้การอนุมัติเวลาทำงานง่ายขึ้นด้วยขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ฟังก์ชันการติดตามประสิทธิภาพการทำงานมีจำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซนั้นใช้งานยากและไม่ลื่นไหล
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 5/5 (1,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
📮ClickUp Insight:60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่การถูกรบกวนแต่ละครั้งทำให้เสียเวลาในการมีสมาธิสูงสุดถึง 23 นาที สร้างความย้อนแย้งด้านประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรวมการสนทนา งาน และเธรดแชททั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียวClickUpช่วยให้คุณเลิกสลับแพลตฟอร์มและได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วที่ต้องการ โดยไม่สูญเสียบริบทใด ๆ!
9. จิบเบิล (เหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นที่กำลังมองหาโซลูชันฟรี)
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งานการติดตามเวลาและยังไม่ต้องการผูกมัดกับเครื่องมือที่มีราคาแพง Jibble เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
แผนฟรีรองรับการลงเวลาเข้างานอย่างถูกต้องโดยใช้ AI ในการตรวจสอบการเข้างานผ่านอุปกรณ์มือถือของพนักงาน ลดความเสี่ยงของการลงเวลาแทนกัน ในขณะเดียวกัน ฟีเจอร์ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถกำหนดอัตราค่าล่วงเวลาที่แตกต่างกันสำหรับวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ ติดตามเวลาพักที่จำเป็น และรับการแจ้งเตือนเมื่อพนักงานใกล้ถึงขีดจำกัดการทำงานล่วงเวลาหรือขาดเวลาพัก
Jibble ยังผสานการทำงานกับระบบเงินเดือนหลัก เช่น Stripe และ Paylocity ช่วยให้คุณคำนวณเงินเดือนโดยอัตโนมัติตามเวลาที่บันทึกไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jibble
- สร้างแดชบอร์ดการเข้าเรียนแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามผู้มาสายและผู้ขาดเรียน
- ติดตามการหยุดพักและเวลาอาหารกลางวันด้วยนโยบายที่กำหนดเอง
- จัดการตารางกะทำงานพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของ Jibble
- การขาดข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและรายงานที่ปรับแต่งได้
- ปัญหาทางเทคนิคและความสามารถที่จำกัดในเวอร์ชันมือถือ
การกำหนดราคาแบบจิปาถะ
- ฟรี: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Jibble
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (1250+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุด
10. Harvest (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้แบบง่าย)
เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ธุรกิจที่ให้บริการ Harvest ช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรับเงินโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างระบบต่างๆ
คุณสามารถบันทึกทั้งชั่วโมงการทำงานและค่าใช้จ่ายของคุณผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้ จากนั้นสร้างใบแจ้งหนี้ที่สวยงามซึ่งรวมถึงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ใบเสร็จรับเงิน, และภาษีที่คำนวณไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของตน, เพิ่มใบเสร็จค่ารับประทานอาหารกับลูกค้า, และสร้างใบแจ้งหนี้ที่มืออาชีพได้จากเครื่องมือเดียว
Harvest ยังมีรายงานที่เรียบง่ายแต่ละเอียดเพื่อติดตามบันทึกเวลา งานที่ยังไม่ได้รับชำระ และผลกำไรตามลูกค้า โครงการ หรือสมาชิกทีม หากคุณต้องการความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น แดชบอร์ดลูกค้าของ Harvest ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของตนผ่าน URL เฉพาะที่คุณสามารถแชร์ได้
แอปยังติดตามผลกำไรของโครงการและอัตราการใช้งานของทีม ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการจัดการทรัพยากรได้ในขณะที่ทำให้การเรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่าย
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างนิสัยการติดตามเวลาด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ล็อกเวลาการทำงานและค่าใช้จ่ายเมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้หรือได้รับการอนุมัติแล้ว
- สร้างใบแจ้งหนี้จากบันทึกเวลาของคุณและเก็บรวบรวมการชำระเงินจากลูกค้าผ่านการเชื่อมต่อกับ Stripe และ PayPal
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ทีมของคุณใช้เวลาทำงานและติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน
- ฟังก์ชันการทำงานและการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- แผนฟรี: ฟรีตลอดไป
- โปรแพลน: $13.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนพรีเมียม: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ใช้เมทริกซ์การจัดการเวลาเพื่อวางแผนประมาณเวลาสำหรับงานของคุณและจัดลำดับความสำคัญตามความเหมาะสม
จัดการเวลาและโครงการของคุณด้วยทางเลือกที่เหมาะสมจาก Timeular – ClickUp!
เมื่อชีวิตยุ่งเหยิง ความเครียดและการพลาดกำหนดเวลาอาจสะสมมากขึ้น ทางเลือกที่ดีของ Timeular สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตที่ดีขึ้น
ก่อนเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับการค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณ มองหาสิ่งที่ใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการและปฏิทินที่คุณชื่นชอบได้ และควรมีระบบติดตามเวลาอัตโนมัติพร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รายการของเราเน้นตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ตัวเลือกอันดับหนึ่งของเราคือ ClickUp
ClickUp มอบคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทีมของคุณ. คุณสมบัติการติดตามเวลาและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้นตามเป้าหมายของคุณ.
สมัครใช้ ClickUpวันนี้ฟรี!