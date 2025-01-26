ทางเลือกและคู่แข่งของ Bluesky 13 อันดับแรกสำหรับปี 2025

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียแสดงความไม่พอใจกับฟีดของตน บ่อยครั้งที่อัลกอริทึมควบคุมฟีดเหล่านี้ และแทนที่จะได้เห็นโพสต์จากเพื่อนหรือผู้สร้างเนื้อหาที่พวกเขาติดตาม ฟีดกลับเต็มไปด้วยเนื้อหาที่ถูกผลักดันโดยอัลกอริทึม
สิ่งนี้ทำให้หลายคนหันมาใช้ Bluesky ซึ่งเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมแบบกระจายศูนย์ ที่มุ่งหวังจะเป็น 'ศูนย์กลางของอัลกอริทึม' โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งฟีดของตนเองได้
อย่างไรก็ตาม Bluesky ยังคงพัฒนาอยู่ มีฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่าแพลตฟอร์มอย่าง Instagram และ X การค้นหาผู้คนอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากรูปแบบการตั้งชื่อที่ไม่เหมือนใครและฟังก์ชันการค้นหาที่จำกัด นอกจากนี้ Bluesky ยังอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างแนวทางชุมชนของตนเอง ซึ่งมอบประสบการณ์โซเชียลมีเดียที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
หากคุณไม่ใช่แฟนของ Bluesky ยังมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณสามารถสำรวจได้ เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือก Bluesky จำนวน 13 รายการเพื่อช่วยให้คุณค้นหาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สมบูรณ์แบบ!
⏰ สรุป 60 วินาที:
นี่คือรายชื่อ 13 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Bluesky สำหรับปี 2025:
- Threads โดย Instagram: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Instagram
- Diaspora: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการโฮสต์พอดของตนเอง
- PixelFed: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการแพลตฟอร์มแชร์รูปภาพแบบกระจายศูนย์
- Nostr: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและต้องการแอปที่พัฒนาบนพื้นฐานของโปรโตคอล
- โพสต์ข่าว: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เน้นข่าวสาร
- Hive Social: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มองหาการผสมผสานระหว่าง Instagram และ X
- Friendica: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโพสต์ข้อความยาว
- X (เดิมชื่อ Twitter): เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเทรนด์โลก
- Mastodon: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีงานอดิเรกเฉพาะกลุ่มที่กำลังมองหาชุมชนที่มีการดูแลอย่างเหมาะสม
- Minds: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายได้จากเนื้อหา
- TrustCafe (WT. Social): เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการแอปที่เรียบง่ายและเน้นชุมชน
- Farcaster: เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาและผู้ที่ใช้ GitHub
- AT Protocol: เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับสื่อสังคมออนไลน์แบบกระจายศูนย์
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Bluesky?
นี่คือความสามารถที่คุณควรพิจารณาในทางเลือกของ Bluesky:
🌐 การกระจายอำนาจ
คิดถึงแพลตฟอร์มที่ให้คุณสามารถควบคุมได้โดยการกระจายอำนาจการทำงานของระบบ คุณสามารถเข้าร่วมหรือโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ได้ ทำให้ข้อมูลของคุณไม่ถูกผูกติดกับกฎหรือการควบคุมของใคร นอกจากนี้ การกระจายอำนาจยังทำให้แพลตฟอร์มเหล่านี้มีความทนทานมากขึ้น ลดโอกาสการหยุดให้บริการหรือการเซ็นเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้
🤝 การดูแลชุมชน
มองหาแพลตฟอร์มที่มอบอำนาจการควบคุมเนื้อหาให้กับชุมชน แพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้กำหนดกฎเกณฑ์และตัวกรองเนื้อหาที่เหมาะสมกับตนเอง ช่วยให้การสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและครอบคลุมเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการให้คุณมีอำนาจควบคุมสิ่งที่เห็นและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
🔗 ความสามารถในการทำงานร่วมกัน
เลือกใช้แพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น ๆ หรือใช้ระบบแบบรวมศูนย์ได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถโต้ตอบกับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น แม้กระทั่งนอกเหนือจากแพลตฟอร์มของคุณเอง นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องจัดการหลายบัญชีพร้อมกัน
⚙️ การปรับแต่งและการใช้งาน
มองหาแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์เฉพาะตัว เช่น ฟีดแบบเรียงลำดับเวลา โปรไฟล์ที่ปรับแต่งได้ อีโมจิ หรือตัวเลือกในการแชร์รูปภาพและวิดีโอ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีเครื่องมืออย่างโพล ชุมชน หรือแชทสด จะช่วยให้ประสบการณ์โซเชียลของคุณสนุกและตอบโจทย์ความต้องการมากยิ่งขึ้น
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์สาธารณะที่มีการดูแลอย่างสม่ำเสมอและมีชุมชนที่คึกคัก เป็นวิธีง่าย ๆ ในการทดสอบแพลตฟอร์มก่อนที่จะโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ของคุณเองหรือเจาะลึกในการปรับแต่งเพิ่มเติม!
ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 ทางสำหรับ Bluesky
นี่คือ 13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bluesky ที่คุณสามารถเลือกได้:
1. กระทู้โดย Instagram (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Instagram ที่ต้องการเข้าร่วมชุมชน)
Threads คือแพลตฟอร์มไมโครบล็อกของ Instagram ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและคุ้นเคย รูปแบบและการทำงานของมันคล้ายกับแพลตฟอร์มข้อความอื่น ๆ ทำให้สามารถ แชร์อัปเดต เข้าร่วมการสนทนา และมีส่วนร่วมกับผู้ติดตาม ได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้ยังคงเชื่อมต่อกับบัญชี Instagram ของคุณ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Threads คือ แท็ก แทนที่จะทำให้โพสต์รกด้วยแฮชแท็กหลายตัว ผู้ใช้สามารถ เพิ่มแท็กเดียวที่อธิบายเนื้อหา ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถมีส่วนร่วมกับโพสต์ที่พวกเขาสนใจและเชื่อมต่อกับผู้อื่นที่มีความสนใจคล้ายกันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Threads
- แชร์โพสต์ข้อความที่มีความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร
- เชื่อมต่อบัญชี Threads ของคุณกับ Instagram โดยตรงเพื่อการตั้งค่าที่ง่ายดายและการสลับแอปอย่างไร้รอยต่อ
- แชร์โพสต์ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ ตอบกลับผ่านความคิดเห็น และมีส่วนร่วมกับผู้อื่นผ่านการกดถูกใจและการแชร์ต่อ
- จัดทำแบบสำรวจตามความต้องการบน Threads เพื่อรวบรวมความคิดเห็น จุดประกายการสนทนา และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของเธรด
- คุณต้องมีบัญชี Instagram เพื่อใช้ Threads ซึ่งอาจไม่ดึงดูดผู้ที่ชอบแพลตฟอร์มแบบสแตนด์อโลน
ราคาของเธรด
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของกระทู้
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Threads อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบแอป Threads มากจนถึงตอนนี้ ยังมีหลายสิ่งที่พวกเขาต้องแก้ไข และบางฟีเจอร์ที่ต้องเพิ่มเข้ามา แต่ฉันเข้าใจดีว่าทำไมพวกเขาถึงรีบปล่อยออกมา ตอนนี้มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้ว และมันง่ายขึ้นในการสลับระหว่างบัญชี ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเข้าร่วมอย่างแน่นอน นอกจากนี้ การเป็นสปอนเซอร์และข้อตกลงกับแบรนด์ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการได้รับประโยชน์จากแอป Threads
ฉันชอบแอป Threads มากจนถึงตอนนี้ ยังมีหลายสิ่งที่พวกเขาต้องแก้ไข และบางฟีเจอร์ที่ต้องเพิ่มเข้ามา แต่ฉันเข้าใจดีว่าทำไมพวกเขาถึงรีบปล่อยออกมา ตอนนี้มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้ว และมันง่ายขึ้นในการสลับระหว่างบัญชี ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเข้าร่วมอย่างแน่นอน นอกจากนี้ การเป็นสปอนเซอร์และข้อตกลงกับแบรนด์ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการได้รับประโยชน์จากแอป Threads
2. Diaspora (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์พอด)
หากคุณกำลังมองหาเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวและการควบคุมข้อมูลของคุณเอง Diaspora อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไปที่เก็บข้อมูลของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขา Diaspora ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ที่ไหน คุณสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์บนเบราว์เซอร์ที่เรียกว่า 'pod' หรือแม้แต่โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ของคุณเองก็ได้
สิ่งที่ทำให้ Diaspora แตกต่างคือหลักการสำคัญ: การกระจายอำนาจ, เสรีภาพ, และความเป็นส่วนตัว. โดยพื้นฐานแล้ว คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะเห็นเนื้อหาของคุณ, คุณจะติดต่อสื่อสารกับผู้คนอย่างไร, และข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ที่ไหน.
คุณสมบัติเด่นของ Diaspora
- รับความเป็นเจ้าของและการควบคุมแผนการสื่อสารของคุณอย่างสมบูรณ์ด้วยโครงสร้างแบบกระจายอำนาจ
- แชร์อัปเดตและสื่อต่างๆ ด้วย 'Aspects' เพื่อแบ่งกลุ่มเพื่อน ครอบครัว และเครือข่ายทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
- สัมผัสประสบการณ์สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวนโดยไม่มีโฆษณาหรือการติดตามจากบุคคลที่สาม
- แก้ไขซอร์สโค้ดเพื่อปรับแต่งเครือข่ายตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของชุมชนพลัดถิ่น
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกเก่าไปหน่อย คล้ายกับเว็บไซต์วิกิพีเดีย
การกำหนดราคาสำหรับชาวต่างชาติ
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจากชาวต่างชาติ
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. PixelFed (ดีที่สุดสำหรับการแชร์รูปภาพ)
หากคุณชอบฟีเจอร์ของ Instagram แต่ไม่ต้องการให้อัลกอริทึมควบคุมฟีดของคุณ PixelFed อาจเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า เป็นแพลตฟอร์มแชร์รูปภาพที่ให้คุณควบคุมการสร้างเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวของคุณเอง คุณสามารถแชร์และแก้ไขรูปภาพ จัดระเบียบเป็นอัลบั้ม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการกดไลค์และแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ดีที่สุด? มันไม่มีโฆษณาเลย และไม่ได้ใช้ระบบอัลกอริทึม ทำให้ฟีดของคุณเรียงตามลำดับเวลาและไม่มีการรบกวน ก่อนที่คุณจะลงทะเบียน คุณสามารถเรียกดูเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ สำหรับศิลปะ, วิศวกรรมศาสตร์, และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PixelFed
- เพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่ปราศจากโฆษณาและอัลกอริทึม ด้วยฟีดที่เรียงตามลำดับเวลา
- เริ่มต้นการสนทนาแบบมีหัวข้อด้วยระบบแสดงความคิดเห็นในตัว
- แชร์เนื้อหาแบบไดนามิกด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เรื่องราวและอัลบั้ม
ข้อจำกัดของ PixelFed
- เนื่องจาก PixelFed เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมที่กระจายอำนาจ ความนิยมของมันจึงขึ้นอยู่กับชุมชน บางชุมชนอาจรู้สึกเล็กหรือไม่ค่อยมีกิจกรรม ดังนั้นการค้นหาชุมชนที่เหมาะสมอาจต้องใช้ความพยายามเล็กน้อย
ราคาของ PixelFed
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ PixelFed
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. Nostr (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแอปที่อิงตามโปรโตคอล)
Nostr ไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วไปที่มีเซิร์ฟเวอร์กลาง มันเป็น ภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสื่อสาร เมื่อคุณลงทะเบียน คุณจะ สร้างกุญแจส่วนตัวที่ทำหน้าที่เป็นสิทธิ์การเข้าถึงส่วนตัวของคุณ ไปยังแพลตฟอร์ม
ไม่มีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เกี่ยวข้อง คุณจึงควบคุมได้เต็มที่ โพสต์และการโต้ตอบของคุณจะถูกส่งผ่านรีเลย์—ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ส่งต่อข้อความระหว่างผู้ใช้ สิ่งนี้ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น แต่สำหรับผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกซับซ้อนหรือน่ากลัวได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nostr
- สร้างกุญแจส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือบัญชีของคุณหรือการสื่อสารของกลุ่ม
- เชื่อมต่อผ่านรีเลย์เพื่อแชร์ข้อความของคุณโดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์กลาง
- เผยแพร่โพสต์โดยใช้รีเลย์สาธารณะหรือส่วนตัวเพื่อเปิดใช้งานกลยุทธ์การสื่อสารที่ต้านการเซ็นเซอร์
- ตั้งค่าเรลลี่ของคุณเองเพื่อการปรับแต่งสูงสุดและความเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Nostr
- มันมีความชันของการเรียนรู้ที่สูงกว่า
การกำหนดราคา Nostr
- ใช้ฟรี แต่คุณอาจต้องซื้อคีย์ของคุณ
คะแนนและรีวิว Nostr
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. โพสต์ข่าว (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแพลตฟอร์มที่เน้นข่าวสาร)
Post News คือพื้นที่สำหรับการพูดคุยอย่างลึกซึ้งและเนื้อหาที่คัดสรรมาอย่างดี โดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เป็นสถานที่ให้คุณ ดำดิ่งสู่ข่าวสาร ความคิดเห็น และการอภิปราย โดยปราศจากเสียงรบกวนทั่วไป
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือการเน้นเนื้อหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ดังนั้นคุณจึงมีส่วนร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้ หากคุณให้ความสำคัญกับการสนทนาที่มีความหมายและข่าวสารที่เชื่อถือได้ Post News เป็นสิ่งที่ควรลองดู
โพสต์นิวส์ คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มีส่วนร่วมกับโพสต์จากแหล่งข่าวที่ได้รับการยืนยันและผู้มีส่วนร่วมที่เชื่อถือได้
- สนับสนุนการสื่อสารมวลชนโดยการให้ทิปแก่นักเขียนและผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยตรง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีความหมายโดยเน้นความสุภาพและความเคารพ
- รับข้อมูลข่าวสารด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาด ปราศจากโฆษณา ซึ่งเน้นเนื้อหาสำคัญ
ข้อจำกัดของโพสต์ข่าว
- ฐานผู้ใช้ยังคงเติบโตอยู่ ซึ่งอาจจำกัดความหลากหลายของมุมมองและการสนทนาในขณะนี้
ราคาข่าวโพสต์
- ฟรี
โพสต์ข่าว การจัดอันดับและรีวิว
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. Hive Social (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผสมผสานระหว่าง Instagram และ X)
Hive ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง X และ Instagram ฟีดทำงานคล้ายกับของ X โดยแสดงโพสต์ตามลำดับเวลา ในขณะที่สไตล์ภาพและฟีเจอร์สนุกๆ เช่น เพลงโปรไฟล์, GIF และการโหวต จะทำให้คุณนึกถึง Instagram
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถ เพิ่มเพลงโปรไฟล์, โพสต์ข้อความและรูปภาพ, และโพลสำรวจ คุณสมบัติการปรับแต่งของ Hive มอบสัมผัสที่เป็นส่วนตัว ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับผู้ใช้คนอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Hive Social
- สร้างโปรไฟล์ที่ปรับแต่งได้พร้อมธีมสีเฉพาะตัวและการผสานรวมเพลง
- เพลิดเพลินกับฟีดตามลำดับเวลาเพื่อการท่องเว็บที่ตรงไปตรงมาและปราศจากโฆษณา
- เพิ่มราศีหรือสรรพนามของคุณในโปรไฟล์ของคุณ
- เชื่อมต่อกับผู้อื่นผ่านฟีเจอร์ที่น่าสนใจ เช่น ความคิดเห็น, การกดถูกใจ, และการแชร์โพสต์
ข้อจำกัดทางสังคมของ Hive
- ฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่าของ Hive หมายถึงการเชื่อมต่อและเนื้อหาที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครือข่ายที่ใหญ่กว่า
ราคาของ Hive Social
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก Hive Social
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Friendica (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโพสต์ข้อความยาว)
Friendica เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลที่ช่วยให้การโต้ตอบออนไลน์ของคุณง่ายขึ้น คุณสามารถเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์สาธารณะฟรีที่มีอยู่มากมายในหลายภาษา หรือตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองหากคุณต้องการควบคุมข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์
แพลตฟอร์มนี้อนุญาตความยาวข้อความไม่จำกัดและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายสำหรับโพสต์
สิ่งที่เจ๋งจริง ๆ เกี่ยวกับ Friendica คือวิธีที่มันเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น ๆ—ไม่ว่าจะเป็น Mastodon, X หรือ Diaspora คุณสามารถโต้ตอบกับทุกเครือข่ายได้โดยตรงจากบัญชีเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Frendica
- ใช้ปลั๊กอินจากบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและปรับแต่งธีม
- ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยธีมและส่วนเสริมที่หลากหลาย
- จัดระเบียบเครือข่ายของคุณด้วยการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ละเอียดและคุณสมบัติการจัดกลุ่ม
- ส่งโพสต์ถึงตัวคุณเองและรักษาบันทึกประจำวันส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Frendica
- กระบวนการตั้งค่าของ Friendica อาจมีความซับซ้อนทางเทคนิคเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณโฮสต์ด้วยตนเอง
ราคาของ Frendica
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของเฟรนดิก้า
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจ เช่น Mastodon หรือ Friendica เซิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือกสามารถส่งผลต่อประสบการณ์ของคุณอย่างมาก มองหากลุ่มชุมชนที่สอดคล้องกับความสนใจและค่านิยมของคุณ
8. X (ดีที่สุดสำหรับการติดตามเทรนด์โลก)
X (เดิมชื่อ Twitter) เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้รับความรักจากการสนทนาที่รวดเร็วและเรียลไทม์ เป็นที่ที่ผู้คนแบ่งปันอัปเดตสั้น ๆ ที่เรียกว่าทวีต ซึ่งสามารถรวมข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และลิงก์ได้
X ทำให้การเข้าร่วมและ ติดตามการสนทนาระดับโลกง่ายขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นข่าวด่วน หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม หรือมีมที่กำลังเป็นกระแส ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Spaces ยังช่วยให้คุณเข้าร่วมการสนทนาแบบเสียงสด เพิ่มมิติใหม่ในการเชื่อมต่อกับชุมชนและผู้มีอิทธิพลทั่วโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุด 10 อย่าง
- แชร์อัปเดตสั้น ๆ ที่เรียกว่าทวีต พร้อมข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และลิงก์
- ติดตามข่าวสารล่าสุด หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม และการสนทนาทั่วโลกแบบเรียลไทม์
- เข้าร่วมการสนทนาเสียงสดกับ Spaces เพื่อการโต้ตอบที่มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
- เชื่อมต่อกับกลุ่มเฉพาะผ่านชุมชน
- ใช้ข้อความสำหรับการสนทนาส่วนตัวและการสร้างเครือข่าย
ข้อจำกัดของ X
- มีบัญชีสแปมจำนวนมากที่อาจรบกวนประสบการณ์ของคุณ
การตั้งราคาแบบ X
- ฟรี
- พื้นฐาน: 3 ดอลลาร์ต่อเดือน
- พรีเมียม: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
- พรีเมียม+: 22 ดอลลาร์ต่อเดือน
การจัดเรตติ้งและรีวิว X
- G2: 4. 3/5 (270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง X อย่างไร?
X เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารกับผู้ติดตาม รวมถึงการค้นหาข้อมูลล่าสุดและบทวิเคราะห์สดเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นทั่วโลก X นั้นดี แต่ดูเหมือนว่าฉันจะได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับผู้ใช้หรือโพสต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฉันและไม่ได้สนใจฉันเลยมากขึ้นเรื่อยๆ
X เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารกับผู้ติดตาม รวมถึงการค้นหาข้อมูลล่าสุดและบทวิเคราะห์สดเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นทั่วโลก X นั้นดี แต่ดูเหมือนว่าฉันจะได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับผู้ใช้หรือโพสต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฉันและไม่ได้สนใจฉันเลยมากขึ้นเรื่อยๆ
✨ เกร็ดความรู้: ทวีตแรกในประวัติศาสตร์คือ "just setting up my twttr" โดยผู้ก่อตั้ง แจ็ค ดอร์ซีย์ X ถูกออกแบบมาในตอนแรกเพื่อให้ผู้คนสามารถอัปเดตสถานะของตนเองได้ภายใน 140 ตัวอักษร
9. Mastodon (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีงานอดิเรกเฉพาะกลุ่มที่กำลังมองหาชุมชนที่มีการดูแล)
Mastodon เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมแบบโอเพนซอร์สที่ผู้ใช้สามารถ เลือกหรือสร้างชุมชน ที่เหมาะสมกับตนเองได้มากที่สุด ระบบทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ซึ่งแต่ละเซิร์ฟเวอร์ดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคลอิสระ โดยแต่ละเซิร์ฟเวอร์อาจมีความสนใจ กฎระเบียบ และนโยบายการดูแลที่แตกต่างกัน
เมื่อคุณเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้ว คุณสามารถติดตามใครก็ได้ทั่วทั้งเครือข่าย Mastodon ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ใดก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการเลือกชุมชนของคุณจะไม่จำกัดการเชื่อมต่อ
คุณสมบัติเด่นของ Mastodon
- แชร์โพสต์ (เรียกว่า ทูต) พร้อมข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และลิงก์
- แสดงออกตัวตนของคุณผ่านเสียง, วิดีโอ, รูปภาพ, แบบสำรวจ และอวาตาร์เคลื่อนไหว
- เพลิดเพลินกับฟีดแบบเรียงลำดับตามเวลาจริง ปราศจากโฆษณา เพื่อประสบการณ์ที่ไร้สิ่งรบกวน
- เชื่อมต่อข้ามเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ในขณะที่ยังคงรักษาแนวทางแบบกระจายศูนย์
ข้อจำกัดของมาสตอดอน
- ไม่แสดงบัญชีหรือโพสต์ที่แนะนำให้คุณติดตาม
ราคาของ Mastodon
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Mastodon
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Mastodon อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้คนและหัวข้อที่น่าสนใจ และบางครั้งก็แบ่งปันสิ่งสนุกๆ จากชีวิตของฉัน Mastodon ไม่มีอัลกอริทึม คุณติดตามบัญชีที่คุณสนใจ คุณจะถูกติดตามโดยผู้ที่สนใจคุณ และคุณก็สนทนากัน
ฉันชอบที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้คนและหัวข้อที่น่าสนใจ และบางครั้งก็แบ่งปันสิ่งสนุกๆ จากชีวิตของฉัน Mastodon ไม่มีอัลกอริทึม คุณติดตามบัญชีที่คุณสนใจ คุณจะถูกติดตามโดยผู้ที่สนใจคุณ และคุณก็สนทนากัน
10. Minds (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายได้จากเนื้อหา)
Minds เป็นเครือข่ายสังคมที่ให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ความเป็นส่วนตัว และรางวัลเป็นศูนย์กลางของประสบการณ์ ผสมผสานคุณสมบัติที่คุ้นเคยจากแพลตฟอร์มดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วม โพสต์ และสร้างสรรค์เนื้อหา
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ Minds คือความมุ่งมั่นใน ความโปร่งใสและการพัฒนาแบบโอเพนซอร์ส ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพและการควบคุมเหนือการปรากฏตัวออนไลน์ของตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Minds
- ขายสมาชิกเพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษและสร้างรายได้จากโฆษณา
- ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยเครื่องมือโอเพนซอร์สและนโยบายที่โปร่งใส
- เชื่อมต่อกับชุมชนระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับการแสดงออกอย่างเสรีและความเป็นส่วนตัว
- สนับสนุนผู้สร้างผลงานโดยตรงด้วยทิปและการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
ข้อจำกัดของจิตใจ
ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
กำลังพิจารณาการกำหนดราคา
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของผู้ใช้
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทางเลือกของ Bluesky หลายตัว เช่น Threads หรือ Minds มีตัวเลือกการปรับแต่งโปรไฟล์และฟีด ให้คุณใช้เวลาในการปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์ม
11. WT. Social (TrustCafe) (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแอปที่เรียบง่าย)
Trust Cafe เป็นเครือข่ายสังคมที่มุ่งเน้นการสนทนาที่มีความหมายและข้อมูลที่เชื่อถือได้
ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิม มัน หลีกเลี่ยงอัลกอริทึมและโฆษณา โดยให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้ และแนวทางที่เน้นชุมชนเป็นหลัก มันถูก ออกแบบคล้ายกับฟีดของ Twitter หรือ Threads และคุณสามารถแสดงความคิดเห็น ติดตาม และแชร์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มได้
WT. คุณสมบัติที่ดีที่สุดในโซเชียล
- มีส่วนร่วมในการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพและความเกี่ยวข้องมากกว่าอัลกอริทึม
- เข้าร่วมหรือสร้างกลุ่มตามความสนใจเพื่อเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีความคิดเหมือนกัน
- มีส่วนร่วมและร่วมมือในการสร้างเนื้อหาที่เชื่อถือได้และขับเคลื่อนโดยผู้ใช้
- เพลิดเพลินกับประสบการณ์ไร้โฆษณาที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและการสนทนาเป็นอันดับแรก
WT. ข้อจำกัดทางสังคม
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยและไม่เป็นธรรมชาติ
ราคาตามพฤติกรรมทางสังคม
- ฟรี
WT. การจัดอันดับและรีวิวทางสังคม
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่? WT. Social ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ร่วมก่อตั้งวิกิพีเดีย จิมมี่ เวลส์ เป็นแพลตฟอร์มที่ปราศจากโฆษณาและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้งาน เพื่อส่งเสริมการสนทนาที่อิงข้อเท็จจริง
12. Farcaster (เหมาะสำหรับนักพัฒนาและผู้ที่ใช้ Github)
Farcaster คือ เครือข่ายสังคมแบบกระจายศูนย์ที่เน้นความพกพาได้ และมอบการควบคุมอย่างเต็มที่ให้กับผู้ใช้ คุณสามารถเป็นเจ้าของตัวตนและการเชื่อมต่อของคุณเอง จึงสามารถสลับใช้งานระหว่างแอปหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียผู้ติดตามหรือข้อมูลของคุณ
Farcaster ยังเป็นมิตรกับนักพัฒนา ทำให้ง่ายต่อการ สร้างหรือใช้แอปพลิเคชันภายในระบบนิเวศของมัน ในขณะที่รักษาความเป็นตัวตนของคุณให้คงที่ หากคุณกำลังมองหาความยืดหยุ่นและการควบคุมในเครือข่ายสังคม Farcaster เป็นตัวเลือกที่ควรค่าแก่การสำรวจ
คุณสมบัติเด่นของ Farcaster
- เป็นเจ้าของตัวตนและผู้ติดตามของคุณเอง พร้อมรับประกันการโอนย้ายข้อมูลได้ระหว่างทุกแพลตฟอร์ม
- สร้างหรือใช้แอปพลิเคชันภายในระบบนิเวศแบบกระจายศูนย์ที่กำลังเติบโต
- สำรวจประสบการณ์ผู้ใช้ที่สะอาดและเรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย
- โต้ตอบกับโปรโตคอลที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาเพื่อสร้างหรือปรับแต่งเครื่องมือใหม่
ข้อจำกัดของฟาร์คาสเตอร์
- ฐานผู้ใช้ของ Farcaster ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจำนวนแอปพลิเคชันและชุมชนจึงยังมีจำกัดในขณะนี้
ราคาของฟาร์คาสเตอร์
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวฟาร์คาสเตอร์
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
13. AT Protocol (เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับสื่อสังคมออนไลน์แบบกระจายศูนย์)
AT Protocol คือเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อน Bluesky สร้างขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างและควบคุมโดยผู้ใช้มากขึ้น ทุกอย่างเกี่ยวกับการมอบอิสระให้คุณในการแบ่งปันตัวตน เนื้อหา และผู้ติดตามของคุณข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมี อัลกอริธึมที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งฟีดของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ หากคุณต้องการความสะดวกสบายในการพกพาและความโปร่งใส AT Protocol พร้อมตอบโจทย์คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AT Protocol
- โอนย้ายตัวตนและข้อมูลของคุณได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ
- ปรับแต่งฟีดของคุณด้วยอัลกอริทึมแบบโปร่งใสและการควบคุมที่ดีขึ้นในสิ่งที่คุณเห็น
- เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแบบรวมศูนย์ที่รับประกันการทำงานร่วมกันได้และทางเลือก
- สร้างหรือใช้แอปพลิเคชันที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและการควบคุมของผู้ใช้
ข้อจำกัดของโปรโตคอล AT
- ในฐานะโปรโตคอลพื้นฐาน AT Protocol ขึ้นอยู่กับการพัฒนาและการนำแอปต่างๆ เช่น Bluesky มาใช้ ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงพัฒนาฟีเจอร์และฐานผู้ใช้
ราคาของ AT Protocol
- ฟรี
AT Protocol การจัดอันดับและรีวิว
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่? ตัว "AT" ใน AT Protocol ย่อมาจาก "Authenticated Transfer" หรือ "การถ่ายโอนที่ได้รับการยืนยัน" ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมายของเครือข่ายในการสร้างเครือข่ายเว็บโซเชียลแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริงและกระจายอำนาจ
เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ
Bluesky และแพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมถึง Hive Social และ Diaspora เสนอการดูแลชุมชนแบบเฉพาะบุคคล ความเป็นส่วนตัวที่ดีกว่า และการควบคุมที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์และแนวทางที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดชุมชนที่กระจัดกระจาย นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ส่วนใหญ่มีขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานที่ซับซ้อน
นี่คือจุดที่คุณต้องการเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากกว่าแค่โซเชียลเน็ตเวิร์กClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับ การทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสารและการสื่อสารทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องมือค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
มาดูกันว่าคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งได้อย่างไร
🚀 สร้างช่องทางแยกสำหรับการสื่อสาร
ClickUp Chatเป็นเครื่องมือสื่อสารในตัวที่ช่วยให้การสนทนาเชื่อมโยงกับโครงการของคุณ คุณสามารถเชิญแขกเข้าร่วมพื้นที่ทำงานและสร้างช่องสนทนาแยกต่างหากได้
ต่างจากแอปส่งข้อความแบบดั้งเดิม แชทถูกผสานรวมโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ มัน เชื่อมโยงงาน เอกสาร และข้อความ ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกันโดยไม่สูญเสียบริบท
คุณสามารถส่งประกาศสำคัญโดยใช้โพสต์ เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ ซิงค์เธรดกับงาน และส่งข้อความโดยตรงถึงสมาชิกชุมชนเพื่อการโต้ตอบส่วนบุคคล
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถ สรุปหัวข้อด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp ได้ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อร่างโพสต์ที่น่าสนใจและรอบคอบ — ทั้งส่วนตัวหรือในนามขององค์กรของคุณ — เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆ ของคุณ
🚀 ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
ClickUp Docsทำให้การสร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสารเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณเอง ช่วยให้คุณ เชื่อมโยงรายละเอียดโครงการ ระดมความคิด หรือเพิ่มบันทึกการประชุม ได้โดยตรงในรายการงานของคุณ คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลโดยการเพิ่มความคิดเห็น ตั้งค่าการควบคุมการแก้ไข ติดตามประวัติเวอร์ชัน และใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์
🚀 ระดมความคิดและจินตนาการไอเดีย
ClickUp Whiteboardsเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับทีมที่ชื่นชอบการจัดระเบียบแบบภาพ พวกเขาช่วยให้คุณระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และวางแผนการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ กับงานได้โดยตรง ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนเนื้อหาหรือปรับวิสัยทัศน์ของทีมให้สอดคล้องกัน กระดานไวท์บอร์ดเป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
🚀 อัตโนมัติงานการตลาด
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมโซเชียลและทีมการตลาดเช่นกัน มันช่วยจัดระเบียบแคมเปญ วางแผนเนื้อหา และทำงานอัตโนมัติด้วยClickUp Marketing
ด้วยพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ เช่นบอร์ดและแผนภูมิแกนต์ClickUp จึงสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย โดดเด่นด้วยการรวมการติดตามโครงการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัย ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการและดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
🚀 เริ่มต้นด้วยเทมเพลต
ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานมากกว่า 1,000 แบบ เพื่อช่วยให้ ทีมโซเชียลมีเดียและการตลาดเริ่มต้นงานได้ทันที
เทมเพลตการจัดการชุมชน ClickUpมอบวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความเป็นระเบียบขณะจัดการชุมชนของคุณ มันช่วยให้คุณติดตามการโต้ตอบ วางแผนกิจกรรม และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น หากคุณกำลังจัดการกิจกรรมชุมชนหลายอย่างพร้อมกัน สิ่งนี้สามารถทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
เทมเพลตโซเชียลมีเดียขั้นสูงของ ClickUpมีประโยชน์หากคุณกำลังทำงานกับทีมขนาดใหญ่หรือดำเนินแคมเปญที่ซับซ้อน มันมาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับการวางแผนเนื้อหาอย่างละเอียดและการติดตามประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถควบคุมทุกรายละเอียดและทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน
นั่นไม่ใช่! คุณยังสามารถใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpเพื่อวางแผนและจัดระเบียบเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณได้อีกด้วย มันทำให้การกำหนดเวลาโพสต์และการระดมความคิดเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสามารถรักษาความสม่ำเสมอและอยู่ในแนวทางโดยไม่ทำให้เรื่องยุ่งยากเกินไป
➡️ ต้องการติดตามข่าวสารฟีเจอร์ใหม่ของ ClickUp อยู่เสมอหรือไม่? เข้าร่วมชุมชน ClickUpวันนี้!
สร้างชุมชนที่น่าสนใจด้วย ClickUp
ในขณะที่ Hive Social, Diaspora และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเชื่อมต่อกับผู้คนและแบ่งปันข่าวสารส่วนตัว แต่พวกเขาอาจไม่ช่วยคุณขยายชุมชนได้เนื่องจากกฎของตัวเอง, การโอเวอร์โหลดของเซิร์ฟเวอร์, และความนิยมที่ต่ำ หากคุณต้องการสร้างชุมชนขนาดใหญ่ ClickUp อาจเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะที่สุด
มันมีการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย คุณสามารถเชิญแขกเข้าร่วม ClickUp Chat สร้างช่องทางแยกต่างหาก แนบไฟล์ สร้างรายการดำเนินการจากข้อความ และทำอะไรได้อีกมากมาย
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตการจัดการชุมชนเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย!