10 อันดับเครื่องมือสร้าง Elevator Pitch ด้วย AI ที่ดีที่สุด

เราทุกคนเคยเห็นช่วงเวลาในรายการ Shark Tank ที่แม้แต่ไอเดียที่ดีที่สุดก็ยังล้มเหลวอย่างน่าตกใจ บางช่วงเวลาที่เจ็บปวดเหล่านี้อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยการนำเสนอไอเดียแบบย่อที่มีโครงสร้างดี
แน่นอนว่าพวกเราส่วนใหญ่จะไม่เผชิญกับแสงไฟและกล้องเมื่อเราแนะนำตัวเองในเชิงวิชาชีพ แต่ความเสี่ยงนั้นสูง และเวลาไม่เคยรอใครเมื่อคุณกำลังนำเสนอ!
การขายไอเดียธุรกิจหรือการโน้มน้าวใจนายจ้างที่มีศักยภาพในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเป็นสิ่งที่น่ากลัว. ส่วนใหญ่พวกเราอาจทำผิดพลาดหรือเตรียมตัวไม่พร้อมอย่างรุนแรง.
แต่อย่ากังวลไป! วิธีแก้ไขนั้นง่ายมาก—แอป AI ที่จะเปลี่ยนความคิดกระจัดกระจายของคุณให้กลายเป็นบทพูดแนะนำตัวที่น่าดึงดูดใจ ซึ่งแม้แต่ Mark Cuban ก็ต้องปรบมือให้
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 เครื่องมือสร้างบทพูดสั้นๆ สำหรับลิฟต์ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้คุณพูดถึงไอเดียอันยอดเยี่ยมของคุณได้ในพริบตา:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทสรุปสั้นๆ ด้วย AI อย่างง่ายดาย
- Galaxy.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทแนะนำที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียด
- WriterBuddy: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอครั้งแรก
- วอลา: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบย่อที่เรียบง่าย
- Texta.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทนำเสนอในสไตล์ ChatGPT
- Typli.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบย่ออย่างละเอียด
- Taskade: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอแบบร่วมมือกัน
- แองเจิลแมตช์: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอโอกาสลงทุนแบบสั้นและกระชับ
- ธานอส: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบสั้นๆ ที่น่าสนใจ
- HyperWrite: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอในสัมภาษณ์
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้าง Elevator Pitch
ความประทับใจแรกสามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง; คุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียว—และบางครั้งเพียงไม่กี่วินาที—ที่จะทำให้มันมีความหมาย. ดังนั้น นี่คือสิ่งที่คุณควรระวังในเครื่องมือสร้างคำพูดสั้น ๆ ในลิฟต์ที่จะทำให้คุณโดดเด่น:
- ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคล: ค้นหาตัวเลือกที่ช่วยให้คุณปรับแต่งการนำเสนอให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ อุตสาหกรรมของคุณ กลุ่มเป้าหมาย และโทนเสียงที่ต้องการ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ใช้เครื่องมือสร้างที่มีการใช้งานที่เข้าใจง่ายและนำทางได้สะดวก แม้แต่สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า: มองหาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ คำแนะนำ และข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการนำเสนอของคุณให้มีความชัดเจนและมีผลกระทบมากขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลตหน้าเดียวที่สามารถปรับแต่งได้และมีความยืดหยุ่นในแง่ของน้ำเสียง รูปแบบ และความยาวของข้อเสนอที่สร้างขึ้น
- การทำงานร่วมกัน: เลือกเครื่องมือสร้างคำพูดสั้นๆ สำหรับการนำเสนอในลิฟต์ที่อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งเหมาะมากเมื่อคุณทำงานกับทีม
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้หลักการสาม C เพื่อสร้างบทพูดสั้นๆ ที่น่าประทับใจ—ชัดเจน กระชับ และน่าสนใจ—เพื่อให้การนำเสนอของคุณโดดเด่น หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคและให้กระชับ จบด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนเพื่อให้จดจำได้
10 อันดับเครื่องมือสร้างบทพูดสั้นๆ สำหรับลิฟต์ที่ดีที่สุด
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไร นี่คือรายการสั้น ๆ ของเครื่องมือการนำเสนอแบบสั้น ๆ ที่ดีที่สุด 10 ชิ้นในตลาด
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างบทสรุปธุรกิจด้วย AI อย่างง่ายดาย)
เครื่องมือสร้างคำพูดสั้นๆ สำหรับการนำเสนอของคุณต้องรวดเร็วพอๆ กับการนำเสนอของคุณและต้องมีความเป็นส่วนตัวเช่นกัน ฟังดูเหมือนงานสำหรับClickUp!
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างบทนำเสนอสั้น ๆ เท่านั้น—แต่เป็นแอป ครบวงจร ที่ช่วยให้ทุกขั้นตอนง่ายขึ้น ตั้งแต่ระดมความคิด สร้างบทนำเสนอ ไปจนถึงส่งออกไป คุณก็สามารถใช้แอปนี้จัดการทุกอย่างได้ครบในที่เดียว
ต้องการสร้างคำพูดสั้นๆ เพื่อสร้างความประทับใจอย่างรวดเร็วหรือไม่?ClickUp Brainสามารถสร้างคำพูดที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะได้ตามที่คุณต้องการ
เพียงกรอกข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ—ข้อมูลประจำตัวและประวัติของคุณ, วัตถุประสงค์, จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์, ฯลฯ —และเลือกโทนเสียงสำหรับการนำเสนอที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ส่วนที่ดีที่สุด? มันยังสามารถดึงข้อมูลจากงานที่คุณทำอยู่แล้ว, บันทึกการประชุม, หรือแม้แต่การสนทนา ทำให้การนำเสนอมีความเกี่ยวข้องและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าถูกมองข้าม!
AI อาจเป็นคู่ซ้อมที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับข้อเสนอแนะจากมนุษย์และการทำงานเป็นทีมแบบดั้งเดิม
ClickUp Docsสามารถช่วยเสริมสร้างการนำเสนอของคุณให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยการเปิดโอกาสให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังจดบันทึกฉบับร่างแรกหรือร่วมเขียนข้อเสนอสุดท้าย Docs คือที่ที่คุณสามารถทำงานปรับปรุงแนวคิดไปพร้อม ๆ กันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ และยังสามารถพูดคุยกับพวกเขาได้ในขณะทำงาน
เมื่อการนำเสนอของคุณพร้อมแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือเปลี่ยนแท็บเพื่อส่งออกไป คุณสามารถแชร์การนำเสนอที่ผ่านการขัดเกลาของคุณได้โดยตรงผ่านทางอีเมลใน ClickUp
เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ลองใช้เทมเพลต ClickUp Elevator Pitch ดูสิ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและช่วยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการสร้างผลงาน
นี่คือวิธีที่มันสามารถเสริมสร้างการนำเสนอของคุณ:
- ระดมความคิดกับทีมของคุณเกี่ยวกับเอกสารและสรุปการนำเสนอของคุณร่วมกัน
- สร้างแม่แบบงานใน ClickUp และปรับแต่งด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำลังนำเสนอ
- ใช้รายการตรวจสอบของ ClickUpเพื่อติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องซ้อมก่อนการนำเสนอแบบสั้นของคุณ ตั้งแต่ภาษากายไปจนถึงน้ำเสียง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างแม่แบบการนำเสนอแบบสั้นของคุณ—และตอบสนองความต้องการอื่นๆ—ภายในไม่กี่วินาที
- ปรับใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจเพื่อติดตามองค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ข้อเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ และประเด็นสำคัญที่ควรจดจำ
- เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของคุณบนแอปมือถือของ ClickUp เมื่อคุณกำลังเดินทาง
- ฝึกซ้อมและบันทึกการนำเสนอของคุณโดยตรง พร้อมแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานใน ClickUp ผ่านClickUp Clips
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับฟีเจอร์บางอย่าง
- คุณสมบัติบางอย่างอาจใช้เวลาในการโหลดนานขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าช่วงความสนใจเฉลี่ยของมนุษย์อยู่ที่เพียง 48 วินาที—ลดลงจาก 75 วินาทีในปี 2012—ทำให้การนำเสนอที่กระชับเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดความสนใจ
2. Galaxy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบย่อที่ปรับแต่งได้อย่างสูง)
ไอเดียที่ยอดเยี่ยมบางครั้งก็ยากที่จะอธิบายให้เข้าใจภายใน 30 วินาที ใช่ไหม?Galaxy.aiพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น
Galaxy.ai เป็นผู้ช่วย AI ที่ให้บริการเครื่องมือมากกว่า 1,500 รายการสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การเขียนไปจนถึงการสร้างภาพและวิดีโอ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างบทพูดสั้นๆ ที่สะท้อนบุคลิกของคุณในทุกคำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Galaxy. ai
- แก้ไขปัญหาและตอบสนองความสนใจโดยเฉพาะด้วยการสร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
- เลือกโทนเสียงที่คุณต้องการและปรับระดับเสียงให้สะท้อนถึงสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ เครื่องมือนี้จะสร้างระดับเสียงสองเวอร์ชันให้คุณเลือกเวอร์ชันที่ดีที่สุด
- เข้าถึงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ และการเงิน
- ใช้ฐานข้อมูลการวิจัยตลาดหรือการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณเพื่อปรับแต่งการนำเสนอของคุณให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Galaxy. ai
- คุณสมบัติการวิเคราะห์มีให้ใช้เฉพาะในเวอร์ชันที่ชำระเงินเท่านั้น
- แม้ว่า AI จะมีความก้าวหน้า แต่ในบางกรณีเนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเอง
ราคาของ Galaxy. ai
- ฟรีตลอดไป
- เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย: $49/เดือน
Galaxy. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
3. WriterBuddy (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอครั้งแรก)
WriterBuddyคือผู้ช่วย AI ที่สะดวก ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือการเขียนอย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือมากกว่า 40 ชนิด. ผู้ช่วยสร้างคำโฆษณาแบบลิฟต์ AI นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์เลยในการสร้างคำโฆษณา.
มันให้อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างข้อเสนอที่สร้างสรรค์และน่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ WriterBuddy
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างข้อเสนอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและมีประสิทธิภาพสูง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
- ปรับแต่งการนำเสนอของคุณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยตัวเลือกสูงสุด 10 รายการตามข้อมูลของคุณ
- สร้างข้อเสนอในกว่า 20 ภาษาเพื่อดึงดูดทั่วโลก
- ทำงานด้วยเครดิตฟรี 2,000 เครดิตต่อเดือน และเทมเพลตเนื้อหา 40+ แบบ
ข้อจำกัดของ WriterBuddy
- เมื่อคุณใช้เครดิตรายเดือนครบ 2,000 เครดิตแล้ว คุณจะไม่สามารถสร้างข้อเสนอฟรีได้อีก
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้บางคนสับสน
ราคาของ WriterBuddy
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $29/เดือน
- ไม่จำกัด: $49/เดือน
คะแนนและรีวิวของ WriterBuddy
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จับคู่เครื่องมือสร้างบทพูดสั้นๆ ของคุณกับเครื่องมือ CRM ที่ใช้ AIเพื่อติดตามทุกโอกาสและปรับแต่งการติดตามผลและการนำเสนอของคุณให้เหมาะสม
4. Voilà (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบย่อที่เรียบง่าย)
คุณกำลังมีปัญหาในการอธิบายแนวคิดธุรกิจของคุณให้ผู้ฟังเข้าใจหรือไม่?Voilàช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อความที่ชัดเจนและกระชับ
Voila คือผู้ช่วย AI ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่สามารถสร้างข้อความและภาพ รวมถึงอ่าน URL ของเว็บไซต์ได้ ความมุ่งเน้นในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทำให้เป็นเครื่องมือสร้างบทนำที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเครือข่ายและการนำเสนอ
นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ข้ามศัพท์เทคนิคและเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อความที่ชัดเจนและดึงดูดความสนใจ
- สร้างข้อเสนอในกว่า 50 ภาษา
- เสริมสร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การตลาดของคุณตรงเป้าหมายอยู่เสมอ
- ปรับแต่งและสร้างข้อเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนเท่าที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดมีดังนี้
- เวอร์ชันฟรีใช้ AI ขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำ
- ประสิทธิภาพของข้อเสนอที่สร้างขึ้นขึ้นอยู่กับความคุณภาพและความชัดเจนของข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้
ระบบกำหนดราคาแบบ Voilà
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน
- สูงสุด: $16/เดือน
นี่คือคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
5. Texta.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทนำเสนอในสไตล์ ChatGPT)
คุณกำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถใช้คำสั่ง ChatGPT ของคุณได้อยู่หรือไม่? เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับคุณ. แม้ว่าเครื่องมือนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อเนื้อหาแบบยาว เช่น บล็อก แต่Texta.aiก็สามารถช่วยคุณสร้างการนำเสนอแบบสั้น ๆ ที่ทรงพลังได้เช่นกัน.
ผู้ประกอบการและผู้หางานสามารถใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างการนำเสนอแบบสั้นๆ ที่ออกแบบมาอย่างดี เพื่อสื่อสารแนวคิดและจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Texta. ai
- แนะนำเครื่องมือ AI เพื่อปรับปรุงและสร้างการนำเสนอแบบสั้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ—มันเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
- เลือกจากเทมเพลตที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อให้การนำเสนอทางการแพทย์ของคุณแยกออกจากงานการตลาด
- รับเคล็ดลับและไอเดียที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อทำให้การนำเสนอของคุณน่าสนใจ แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการใช้เครื่องมือ AI
- กำจัดคำพูดที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์ด้วย AI humanizer ทำให้การนำเสนอของคุณเป็นธรรมชาติและเข้าถึงได้
ข้อจำกัดของ Texta. ai
- คำแนะนำจากเครื่องมืออาจซ้ำซ้อนเป็นครั้งคราว
- อาจมีราคาแพงสำหรับการใช้งานส่วนตัว
Texta. ai ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- บุคคล: 9 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $39/เดือน
- ขนาด: 79 ดอลลาร์/เดือน
Texta. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. Typli.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบย่ออย่างละเอียด)
Typli.aiเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วย AI ที่มอบเครื่องมือการเขียน AIมากกว่า 184 ชนิดให้คุณ ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่บทความยาวไปจนถึงข้อความสั้น
เครื่องสร้างบทพูดสั้นๆ สำหรับการนำเสนอธุรกิจนี้ฟรี เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ และมืออาชีพที่ต้องการสร้างความประทับใจที่ยาวนาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typli. ai
- ให้ Typli.ai ช่วยยกระดับการนำเสนอของคุณด้วยการเพิ่มส่วนที่มีคุณค่า โดยไม่เพียงแค่พึ่งพาข้อมูลที่คุณให้เท่านั้น
- ใช้เครื่องมือสนับสนุนเช่น AI Summarizer หรือ Bullet Point Generator เพื่อปรับปรุงกรณีธุรกิจของคุณ
- เข้าถึงประวัติการนำเสนอของคุณเพื่อกลับไปดูและนำแนวคิดที่เคยสร้างไว้มาใช้ใหม่
ข้อจำกัดของ Typli. ai
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้คุณให้คำแนะนำได้เพียง 500 ตัวอักษร
- มันไม่ให้ตัวเลือกของภาษา
ราคาของ Typli. ai
- ฟรี: สร้างข้อความได้สูงสุด 1000 คำ
- พื้นฐาน: $12.99/เดือน
- ข้อดี: $49.99/เดือน
- บวก: $19.99/เดือน
Typli. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอแบบร่วมมือ)
คุณเหนื่อยกับการนำเสนอผลงานคนเดียวหรือไม่?Taskadeเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสร้างการนำเสนอแบบสั้นที่มีประสิทธิภาพร่วมกับทีมของคุณ
การมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการระดมความคิดที่ช่วยด้วย AI ช่วยให้คุณปรับปรุงข้อความหลักของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- ปรับแต่งเทมเพลตการนำเสนอของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และใช้เป็นแบบแผนสำหรับการสร้างการนำเสนอที่สมบูรณ์แบบ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อรับข้อเสนอแนะและระดมความคิดได้ทันที
- ให้ AI ช่วยในการระดมความคิดเพื่อสร้างไอเดียและปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนขึ้นตามข้อมูลจากทีม
- ติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อเสนอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมก่อนวันนำเสนอ
ข้อจำกัดของ Taskade
- ผู้ช่วย AI พร้อมให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่ชำระเงินเท่านั้น
- อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการสร้างการนำเสนอครั้งแรกของพวกเขา
ราคาของ Taskade
- ฟรีตลอดไป
- Taskade Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Taskade สำหรับทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. แองเจิลแมตช์ (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอโอกาสลงทุนแบบสั้นๆ ต่อหน้าผู้ลงทุน)
Angel Matchเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะทางที่เชื่อมต่อสตาร์ทอัพกับเครือข่ายนักลงทุนแองเจิลและนักลงทุนร่วมทุนกว่า 110,000 ราย
เครื่องมือสร้างคำโฆษณาสั้น ๆ ของมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพสร้างเทมเพลตคำโฆษณาที่น่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถสื่อสารแนวคิดทางธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Angel Match
- สร้างการนำเสนอแบบย่อที่ปรับให้เหมาะกับตัวคุณโดยเพิ่มรายละเอียด เช่น ชื่อสตาร์ทอัพของคุณ อุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย และโทนเสียง
- สร้างข้อเสนอได้ไม่จำกัดด้วยความง่ายดายผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย—ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- เข้าถึงโปรไฟล์นักลงทุนเพื่อปรับแต่งการนำเสนอของคุณให้ตรงกับความสนใจและภูมิหลังของพวกเขาเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
ข้อจำกัดของการจับคู่แองเจิล
- ไม่มีแพ็กเกจฟรีให้บริการ
- เทมเพลตไม่มีให้บริการในแผนพื้นฐาน ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับสตาร์ทอัพ
ราคาของ Angel Match
- พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโต: 99 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 199 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Angel Match
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
9. ธานอส (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบสั้นๆ ที่น่าสนใจ)
ถ้าธานอสมีอัญมณีอินฟินิตี้มากกว่า 400 ชิ้นแทนที่จะมีแค่ 6 ชิ้นล่ะ? นั่นเป็นความคิดที่น่ากลัวแต่ธานอสคนนี้แตกต่างออกไปในกรณีนี้ เขามีเครื่องมือ AI มากกว่า 400 ชิ้น
ในขณะที่อัญมณีอินฟินิตี้มอบอำนาจสูงสุดให้แก่เจ้าของในการควบคุมเวลา, อวกาศ, ความเป็นจริง, จิตใจ, พลัง, และจิตวิญญาณ, เครื่องมือเหล่านี้มอบอำนาจให้คุณในการควบคุมการสร้างเนื้อหาและระดับเสียง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของธานอส
- ปรับแต่งการนำเสนอของคุณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การสร้างเครือข่ายในงานประชุมไปจนถึงการสัมภาษณ์งานและการพบปะนักลงทุน
- เลือกจากโทนต่างๆ เช่น สบายๆ หรือเป็นทางการ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของผู้ชมหรือกิจกรรมของคุณ
- เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่กระตุ้นให้คุณคิดนอกกรอบ
ข้อจำกัดของธานอส
- วิธีการที่ตรงไปตรงมาอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาข้อเสนอที่เจาะจงตามอุตสาหกรรม
- คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับข้อมูลนำเข้าอย่างมาก
ธานอส ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
คะแนนและรีวิวของธานอส
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
10. HyperWrite (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอในสัมภาษณ์)
HyperWriteใช้ชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การเขียนง่ายขึ้นด้วยการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือสร้างคำพูดสั้น ๆ สำหรับการแนะนำตัวแบบ HyperWrite เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หางาน, ผู้สรรหาบุคลากร, และผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่ต้องการสร้างความประทับใจแรกให้โดดเด่น
คุณสมบัติเด่นของ HyperWrite
- ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่คุณกำลังสมัครเพื่อสร้างข้อเสนอที่เหมาะกับตำแหน่งอย่างสมบูรณ์แบบ
- พึ่งพาโมเดล GPT-4 และ ChatGPT ขั้นสูงเพื่อสร้างข้อเสนอที่เน้นจุดแข็งเฉพาะตัวของคุณ
- ปรับแต่งการนำเสนอของคุณด้วยส่วนขยาย HyperWrite สำหรับ Chrome เพื่อให้ได้สไตล์และน้ำเสียงที่ตรงกับตัวคุณอย่างแท้จริง
ข้อจำกัดของ HyperWrite
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการสมัครสมาชิก
ราคาของ HyperWrite
- การเข้าถึงฟรีแบบจำกัด
- พรีเมียม: 19.99 ดอลลาร์/เดือน
- อัลตร้า: 44.99 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HyperWrite
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่ามุ่งเน้นเพียงแค่การนำเสนอผ่านคำพูดเท่านั้น ควรแสดงออกถึงความมั่นใจผ่านภาษากายที่ชาญฉลาด ท่าทางที่มั่นใจ การแต่งกายที่ดูดีมีพลัง และน้ำเสียงที่สร้างความประทับใจ
เป็นผู้เชี่ยวชาญการนำเสนอที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
ต้องการเปิดประตูสู่ลูกค้าหรืองานในฝันของคุณหรือไม่? เพียงสามสิบวินาทีก็อาจเพียงพอแล้ว. แม้ว่าการคิดค้นการนำเสนอแบบรวดเร็วที่สมบูรณ์แบบอาจฟังดูน่ากลัว แต่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้.
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนระดับเทพเลย คุณแค่ต้องมีเครื่องมือสร้างประโยคแนะนำตัวสั้นๆ ที่ใช่—ด้วย AI ทุกอย่างก็เป็นไปได้!ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้างการนำเสนอแบบสั้น (elevator pitches) ที่ทั้งมืออาชีพและปรับให้เข้ากับตัวคุณได้อย่างลงตัว ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถจัดการร่างการนำเสนอทั้งหมดของคุณในที่เดียว รับไอเดียและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของคุณได้อย่างมั่นใจ—ทั้งหมดนี้จากเครื่องมือเดียวกัน
ตั้งแต่การสร้างไอเดียใหม่ด้วย AI ไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp คือผู้ช่วยคู่ใจที่คุณต้องการ สมัครบัญชี ClickUp ฟรีได้เลยตอนนี้