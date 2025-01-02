วิธีใช้ NotebookLM สำหรับการขาย

คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอครั้งสำคัญกับลูกค้าใหญ่ เมื่อคุณสังเกตว่ามีแท็บเปิดอยู่ห้าแท็บ สมุดโน้ตและบัตรข้อมูลกระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะ และไม่มีวิธีใดที่จะรวบรวมทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว
NotebookLM อาจเป็นพันธมิตรที่คุณต้องการ ด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) มันช่วยให้ทีมขายจัดการทรัพยากร สกัดข้อมูลสำคัญ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่เพิ่มความยุ่งเหยิง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ NotebookLM สำหรับงานขาย โดยจะพิจารณาถึงประโยชน์ ข้อจำกัด และทางเลือกอื่น ๆ ที่ทรงพลังกว่า (อีกเล็กน้อย) 💁
โน้ตบุ๊กแอลเอ็มคืออะไร?
Google Lab's NotebookLM เป็นผู้ช่วยวิจัยและจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้ LLM (Large Language Model) ของ Google ที่ชื่อว่า Gemini เพื่อปรับแต่งคำตอบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้
แพลตฟอร์มนี้วางรากฐานการวิจัยบนข้อมูลที่คุณให้มา ซึ่งช่วยลดความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดหรือการเกิดภาพหลอน คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีอยู่หรือขอสรุปข้อมูลที่คุณให้มาได้
เดิมที Notebook LM ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักวิจัยและนักศึกษา แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่จัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ มันช่วยในการแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูลที่คุณรวบรวมมา
คุณสมบัติสำคัญของ NotebookLM
สับสนเกี่ยวกับการใช้ NotebookLM ใช่ไหม? มาสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 👀
คุณสมบัติ #1: การบันทึกและคำแนะนำในการดำเนินการ
NotebookLM ช่วยสร้าง จัดระเบียบ และจัดการบันทึก คุณสามารถแปลงบันทึกหนึ่งหรือหลายบันทึกเป็นโครงร่าง คู่มือการศึกษา หรือสรุป เพื่อให้ทุกอย่างถูกจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกใหม่สำหรับโครงการต่างๆ ได้ โดยรักษาลำดับชั้นของการจัดระเบียบให้ชัดเจน
คุณสมบัติที่ 2: การผสานแหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
NotebookLM ช่วยให้คุณเพิ่มเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Google Docs, PDF, วิดีโอ YouTube, บทความวิจัย และแม้แต่ URL เมื่อคุณอัปโหลดเนื้อหาแล้ว แพลตฟอร์มจะวิเคราะห์เนื้อหา สร้างสรุป ไฮไลท์หัวข้อสำคัญ และแนะนำคำถาม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมและเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
ผู้ช่วย AI ของมันเชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้อง วิจารณ์แนวคิด และรวมบันทึกเข้าด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และต่อยอดเนื้อหาของคุณ
⚙️ โบนัส:ลองใช้เทมเพลตการจดบันทึกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณบันทึกประเด็นสำคัญทั้งหมดจากการประชุม การสนทนา และการนำเสนอ
คุณสมบัติที่ 4: การเข้าใจภาพและสรุปเสียง
NotebookLM ทำให้การทำงานกับภาพเป็นเรื่องง่าย สามารถตีความภาพในเอกสารของคุณและอ้างอิงภาพเหล่านั้นในบันทึกของคุณได้ ทำให้มั่นใจได้ว่ารายละเอียดสำคัญสามารถเข้าถึงได้เสมอ
สรุปเสียงในรูปแบบพอดแคสต์ของมันมอบวิธีที่ง่ายในการทบทวนเนื้อหาในขณะที่ยังคงทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้ การฟังประเด็นสำคัญในระหว่างการเดินทางหรือขณะทำงานประจำช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและติดตามสิ่งที่สำคัญได้โดยไม่พลาดสิ่งใด
ราคาของ NotebookLM
- ฟรี
วิธีใช้ NotebookLM สำหรับการขาย
การเพิ่มประสิทธิภาพการขายเกี่ยวข้องกับการรักษาความเป็นระเบียบ, การเข้าใจลูกค้าของคุณ, และการส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา. NotebookLM สามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีสมาธิมากขึ้น.
มาสำรวจวิธีการใช้เครื่องมือ AI เพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้นกันเถอะ 🎯
จัดระเบียบและเข้าถึงเอกสารการขาย
NotebookLMเป็นซอฟต์แวร์จัดการงานวิจัยที่ช่วยให้คุณเก็บเอกสารการขายทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ข้อความ, PDF และ Google Docs และจัดระเบียบให้เป็นสมุดบันทึกตัวอย่างได้
องค์กรนี้รับรองว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำโดยไม่เสียเวลาค้นหาผ่านเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้อง
📌 ตัวอย่าง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถสร้างสมุดบันทึกแยกต่างหากสำหรับความต้องการเฉพาะ เช่น สมุดหนึ่งสำหรับวัสดุการนำเสนอ อีกสมุดสำหรับรายงานการขาย และสมุดที่สามสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า
เตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้า
NotebookLM ช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการประชุมโดยจัดระเบียบเอกสารสำคัญ เช่น อีเมลที่ผ่านมา บันทึกการประชุม และข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณสามารถขอให้มันสรุปเนื้อหาเหล่านี้หรือสร้างคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสนทนาของคุณ
ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมือคุณ คุณจะเดินเข้าไปในห้องประชุมด้วยความมั่นใจและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า
📌 ตัวอย่าง: พนักงานขายที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการเจรจาอาจถามว่า, 'อะไรคือข้อคัดค้านหลักของลูกค้าจากการประชุมที่ผ่านมา?' และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ตรงประเด็น
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
สร้างข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
NotebookLM สามารถช่วยคุณปรับแต่งการนำเสนอขายให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้. มันวิเคราะห์การโต้ตอบในอดีต, ความชอบ, และแนวโน้มของตลาดเพื่อแนะนำแนวทางที่ดีที่สุด.
การนำเสนอที่ปรับให้เข้ากับบุคคลเฉพาะจะเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าจริงด้วย AI
📌 ตัวอย่าง: สำหรับลูกค้าที่สนใจในความยั่งยืน เครื่องมือ AI จะเน้นคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ปรับแต่งการนำเสนอเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า 'elevator pitch' มีต้นกำเนิดมาจากฮอลลีวูด นักเขียนบทภาพยนตร์จำเป็นต้องนำเสนอไอเดียให้กับโปรดิวเซอร์ระหว่างการเดินทางในลิฟต์ ซึ่งมักจะเป็นโอกาสเดียวที่พวกเขาจะได้ขายบทภาพยนตร์
ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการขาย
คุณสามารถอัปโหลดรายงานการขายในอดีตเข้าสู่ NotebookLM เพื่อค้นหาแนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ ได้ ระบบ AI จะช่วยคุณวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์ใดที่ได้ผล และจุดที่คุณสามารถปรับปรุงได้ ซึ่งช่วยให้คุณอยู่ข้างหน้าคู่แข่ง และปรับเปลี่ยนแนวทางของคุณตามข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง ซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์การขายให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
📌 ตัวอย่าง: NotebookLM ตรวจพบยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 4 และแนะนำให้เพิ่มการตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว
การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ
โน้ตบุ๊ก LM เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ในทีม อัปโหลดเอกสารการฝึกอบรมทั้งหมด แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และกรณีศึกษาลงในโน้ตบุ๊กเฉพาะเพื่อช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย
ระบบ AI ของมันสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ทำให้พนักงานใหม่สามารถเข้าใจงานได้อย่างรวดเร็ว
📌 ตัวอย่าง: สมาชิกใหม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดสินค้าที่สรุปไว้, คุณสมบัติหลัก, และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น และจัดการกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้น
การวิเคราะห์คู่แข่ง
NotebookLM สามารถช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่งโดยการจัดระเบียบและสรุปข้อมูลสำคัญจากเว็บไซต์ของคู่แข่ง คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และรายงานตลาด
ขอให้ AI ระบุแนวโน้ม กลยุทธ์ และพื้นที่ที่คู่แข่งประสบความสำเร็จหรือยังล้าหลัง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับเป้าหมายการขายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้คุณพร้อมแข่งขันอยู่เสมอ
📌 ตัวอย่าง: ทีมขายอัปโหลดข้อมูลราคาคู่แข่ง คุณสมบัติของสินค้า และรีวิวจากลูกค้าเข้าสู่ NotebookLM ระบบ AI จะสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของข้อเสนอจากแต่ละคู่แข่ง จากนั้นทีมจะนำข้อมูลการวิเคราะห์นี้ไปใช้ในการเน้นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าของตนเอง และเสนอราคาที่แข่งขันได้ระหว่างการนำเสนอให้กับลูกค้า
การติดตามและจัดการ
คุณสามารถบันทึกข้อมูลการสื่อสารของคุณได้—อีเมล, การโทร, และบันทึกการประชุม—ลงใน NotebookLM. ระบบ AI จะจัดระเบียบข้อมูลนี้ ทำให้คุณสามารถทบทวนการสื่อสารในอดีตได้ง่าย และตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดที่ต้องติดตามผล
จากนั้น คุณสามารถตั้งการติดตามงานตามข้อมูลที่เก็บไว้ได้ ช่วยให้คุณสามารถติดตามการสื่อสารกับลูกค้าได้ตลอดเวลา
📌 ตัวอย่าง: พนักงานขายบันทึกการโทรกับลูกค้าใน NotebookLM โดยระบุว่าลูกค้าต้องการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอในสัปดาห์หน้า ระบบ AI จะจัดระเบียบข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลการติดต่อครั้งก่อน ๆ ทำให้พนักงานขายสามารถติดตามได้ง่ายขึ้น
การรายงานที่กระชับและมีประสิทธิภาพ
แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างรายงานการขาย NotebookLM สามารถสร้างสรุปโดยอัตโนมัติจากข้อมูลของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, คำติชมของลูกค้า, หรือแนวโน้มการขาย, AI จะรวบรวมข้อมูลนี้อย่างรวดเร็วเป็นรายงานที่ชัดเจนและอ่านง่าย
📌 ตัวอย่าง: NotebookLM รวบรวมข้อมูลยอดขายรายไตรมาสและจัดทำเป็นรายงานที่อ่านง่ายสำหรับการนำเสนอ ช่วยให้มีเวลาว่างสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การขาย
🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดเรื่องการขายมีมาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียโบราณ ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็น 'กลยุทธ์การขาย' ดั้งเดิม พ่อค้าจะแลกเปลี่ยนสินค้า เช่น ธัญพืชและสิ่งทอ โดยไม่ใช้เงินตรา แต่ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองเท่านั้น
ข้อดีของการใช้ NotebookLM สำหรับงานขาย
NotebookLM มอบข้อได้เปรียบหลายประการสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ซึ่งได้แก่:
- ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น: สรุปเอกสารยาวและช่วยให้ทีมขายเข้าใจประเด็นสำคัญเพื่อตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้พนักงานขายมุ่งเน้นไปที่การติดต่อกับลูกค้าได้มากขึ้น
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: ทำให้ทีมมีความสอดคล้องกันในกลยุทธ์การขายด้วยข้อมูลเชิงลึกและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: สร้างสรุปและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อการนำเสนอการขายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การจัดระเบียบเนื้อหา: จัดระเบียบบันทึกและเอกสารเพื่อให้ทุกอย่างง่ายต่อการค้นหาในระหว่างการประชุมกับลูกค้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 'หลักการตอบแทน' เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขายที่พบได้บ่อยที่สุด เมื่อพนักงานขายเสนอสิ่งของฟรี (เช่น การสาธิตหรือทดลองใช้) ลูกค้าจะรู้สึกผูกพันที่จะต้องตอบแทน ซึ่งมักจะเป็นการซื้อสินค้า
ปัญหาที่พบบ่อยกับ NotebookLM
NotebookLM นำเสนอคุณสมบัติที่สร้างสรรค์สำหรับการสร้างเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทำพอดแคสต์ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดหลายประการที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับมืออาชีพด้านการขายและการตลาด
นี่คือข้อจำกัดทั่วไปบางประการของการใช้ NotebookLM เป็นเครื่องมือ AI สำหรับงานขาย:
- การปรับแต่งที่จำกัด: ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้จัดระเบียบบันทึกในสมุดบันทึกหลายเล่ม ทำให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องยาก
- ข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของเนื้อหา: ระบบนี้สร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการตรวจสอบจากมนุษย์ ซึ่งมักให้ข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำ
- ไม่มีการแก้ไขร่วมกัน: ไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้ยาก
- ขาดความสามารถในการจัดการโครงการ: แม้ว่า NotebookLM จะเป็นผู้ช่วยจดบันทึกที่ดี แต่ก็ไม่ช่วยในการจัดการงาน การจัดตารางเวลา การติดตามเวลา และอื่นๆ
🔍 คุณรู้หรือไม่? โจ จิราร์ด ผู้ที่ได้รับการยอมรับจาก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ ว่าเป็น 'นักขายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก' ขายรถยนต์ได้ 13,001 คันในระยะเวลา 15 ปี ความลับของเขาคืออะไร? การ์ดอวยพรวันเกิดที่เขียนด้วยลายมือส่วนตัวและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอกับลูกค้าทุกคน
เครื่องมือทางเลือกสำหรับทีมขายเพื่อใช้แทน NotebookLM
หากคุณกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับ NotebookLM ในการขาย นี่คือระบบบันทึกและจัดการความรู้ที่คุณสามารถสำรวจได้:
- Obsidian: เครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการฐานความรู้ รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์ การเชื่อมโยงย้อนกลับ และการผสานรวมปลั๊กอินเพื่อเชื่อมต่อโน้ตเข้าด้วยกัน
- Roam Research: เป็นที่รู้จักในด้านการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางและโครงสร้างแบบกราฟ เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการทำแผนผังความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างลูกค้า ข้อตกลง และอื่นๆ
- แนวคิด: ผสานรวมฐานข้อมูล งาน และบันทึกไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ทีมขายจัดการกระบวนการขายและบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้ทีมขายของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ลองใช้ClickUp สำหรับทีมขาย! 🤩
นี่คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่มอบศูนย์กลางแบบปรับแต่งได้และทำงานร่วมกันได้ เพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณ ติดตามกิจกรรม และสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มาสำรวจคุณสมบัติของมันอย่างละเอียดกันเถอะ 👇
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของเครื่องมือนี้ ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทำให้งานง่ายขึ้นและจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ผู้จัดการความรู้ AI ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่รวมศูนย์ไว้ ทีมขายสามารถถามคำถามเช่น 'สถานะของการนำเสนอให้กับลูกค้าในไตรมาสที่ 4 เป็นอย่างไรบ้าง?' หรือ 'ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามกับลูกค้า X?' และได้รับคำตอบที่ทันท่วงทีและเกี่ยวข้องกับบริบทจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของพวกเขา
สมองยังช่วยให้การสรุปง่ายขึ้นโดยการแยกเอกสารยาว, อีเมล, หรือบันทึกให้กลายเป็นจุดที่กระชับและเข้าใจง่ายได้ทันที
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนการอัปเดตของลูกค้า เตรียมตัวสำหรับการประชุม หรือติดตามรายละเอียดสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เสียเวลา ด้วยข้อมูลที่สรุปไว้ครบถ้วนเพียงปลายนิ้วสัมผัส การติดตามข่าวสารและการทำงานอย่างมีสมาธิจึงเป็นเรื่องง่าย
การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการขาย และ ClickUp Brain's AI Writer for Work ทำให้เรื่องนี้ง่ายกว่าที่เคย เพียงแค่ป้อนข้อมูลเล็กน้อย ก็สามารถสร้างอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, พรีเซนเทชัน, และสรุปได้อย่างรวดเร็ว
สมมติว่าผู้บริหารฝ่ายขายต้องการอีเมลนำเสนอแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าในวงการสุขภาพ พวกเขาขอให้ Brain ช่วย Brain จะวิเคราะห์ความชอบของลูกค้าและประวัติการติดต่อที่ผ่านมา เพื่อสร้างร่างแรกที่เรียบร้อยและตรงเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกต่อไป!
ต้องการไอเดียสำหรับแคมเปญการขายครั้งต่อไปของคุณหรือไม่? สมองของคุณพร้อมช่วยเหลือคุณเช่นกัน. มันสามารถกระตุ้นไอเดียใหม่ ๆ ปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ และแม้กระทั่งสรุปข้อมูลเชิงลึกของตลาดเพื่อให้การวางแผนของคุณเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง.
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ลองนึกภาพการปิดดีลได้มากขึ้นในทุกสายโทรศัพท์ เพราะการประชุมของคุณจะถูกบันทึกและแปลงเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงโดยอัตโนมัติClickUp AI Notetakerถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสนทนาด้านการขายของคุณมีจุดโฟกัสที่ชัดเจน ไม่พลาดรายละเอียดสำคัญแม้แต่เรื่องเดียว นี่คือวิธีที่ AI นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ:
- การเข้าร่วมสายลูกค้าโดยอัตโนมัติ: จับทุกการนำเสนอและข้อโต้แย้งโดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของคุณ
- การถอดความและสรุปแบบทันที: ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม
- การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการ: สร้างการติดตามผลโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้โอกาสหลุดลอยไป
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ซิงค์บันทึกกับ CRM และงานขายของคุณ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณทันสมัยอยู่เสมออย่างง่ายดาย
ด้วย ClickUp AI Notetaker ทุกการโทรขายจะกลายเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่ของคุณ
คลิป ClickUp
ClickUp Clipsทำให้การสร้างวิดีโอสาธิตการขายและการจัดการการติดตามผลเป็นเรื่องง่ายไร้รอยต่อ
บันทึกเดโมของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะสร้างการถอดความโดยอัตโนมัติพร้อมจุดสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และขั้นตอนถัดไป
หลังจากที่คุณบันทึกเดโมแล้ว ระบบ AI จะสแกนวิดีโอเพื่อดึงข้อมูลสำคัญ เช่น คำถามของลูกค้าหรือความสนใจในผลิตภัณฑ์ จากนั้นจะสร้างรายการการดำเนินการติดตามผลที่ชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจว่าจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญเมื่อติดต่อกับลูกค้าหรือแนะนำสมาชิกใหม่ในทีม
เพื่อให้สมาชิกใหม่ในทีมของคุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นในการเริ่มต้นงานลองใช้เทมเพลตการปฐมนิเทศทีมขายของ ClickUp
ClickUp CRM
นอกเหนือจากนั้นซอฟต์แวร์ CRM ของ ClickUpยังช่วยให้คุณติดตามการติดต่อกับลูกค้า จัดการลูกค้าเป้าหมาย และจัดระเบียบกระบวนการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การมอบหมายงาน และมุมมองที่กำหนดเองใน ClickUp คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของโอกาสและรักษาความชัดเจนในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
นอกจากนี้ ความสามารถเช่นระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้ทีมขายสามารถบอกลางานที่ยุ่งเหยิงได้ ในขณะที่แดชบอร์ดที่มีรายละเอียดให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสุขภาพของกระบวนการขาย อัตราการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพของทีม ช่วยให้สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและการจัดการเชิงรุก ระบบอัตโนมัติ
ClickUp Automationsช่วยกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ออกจากกระบวนการทำงานของคุณ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด: การปิดการขาย ด้วยระบบอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์ที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขเฉพาะโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เข้าสู่ระบบของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลต้อนรับ การมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับพนักงานขาย และการกำหนดงานติดตามผลได้ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการตอบสนองต่อลูกค้าเป้าหมายทุกรายอย่างทันท่วงทีและสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องให้ใครต้องตั้งการแจ้งเตือนหรือกำหนดวันติดตามผลด้วยตนเอง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ก่อนจะมีระบบ CRM ดิจิทัล พนักงานขายใช้โรโลเดกซ์ในการติดตามข้อมูลติดต่อของลูกค้าและรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า แฟ้มบัตรหมุนเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะทำงานของพนักงานขายทุกคน
ClickUp แดชบอร์ด
ClickUp Dashboardsมอบศูนย์กลางแบบรวมศูนย์ให้กับทีมขายสำหรับการติดตามประสิทธิภาพและแสดงข้อมูลเมตริกสำคัญแบบเรียลไทม์ พวกเขาช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกระบวนการขาย เป้าหมายรายได้ และเมตริกประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
คุณสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การขายจริงกับคาดการณ์เพื่อปรับกลยุทธ์อย่างรุกได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตเห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง คุณสามารถระบุจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที
คุณยังสามารถตรวจสอบเทมเพลต ClickUp Sales Trackerเพื่อสร้างกระบวนการขายที่เป็นระเบียบมากขึ้นได้อีกด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดที่ใช้ AI
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
