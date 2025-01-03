NotebookLM vs. Notion: แอปจดบันทึกตัวไหนดีกว่ากัน?

คุณทราบหรือไม่ว่า โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานใช้เวลา1.8 ชั่วโมงต่อวันหรือเกือบหนึ่งวันทำงานเต็มต่อสัปดาห์ เพียงเพื่อค้นหาข้อมูล?
นั่นคือเวลาที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมาก—ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบ, นักธุรกิจที่กำลังบาลานซ์โปรเจ็กต์หลายอย่าง, หรือฟรีแลนซ์ที่กำลังจัดการกับกำหนดส่งงาน.
ที่นี่ แอปจดบันทึกสามารถช่วยได้ แอปจดบันทึกเช่น NotebookLM และ Notion ช่วยคุณบันทึกข้อมูลที่ต้องทำและข้อสรุปจากการประชุม จัดระเบียบข้อมูลนั้นเป็นงานและลำดับความสำคัญ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
แต่การจดบันทึกแบบไหนที่เหมาะกับสไตล์ของคุณมากที่สุด?
ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกความแตกต่างระหว่าง NotebookLM กับ Notion เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของคุณ 🎯
โน้ตบุ๊คแอลเอ็มคืออะไร?
NotebookLM ของ Google Labs เป็นผู้ช่วยวิจัยและจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้ Gemini ของ Google เพื่อให้บริการฟังก์ชันต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย
ต่างจากโมเดล AI ทั่วไปที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่กว้างขวาง NotebookLM จะยึดคำตอบของมันไว้กับเอกสารหรือข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยลดโอกาสของความผิดพลาดและการสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นจริง (hallucinations) คุณสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือขอให้สรุปคำตอบได้
เดิมที NotebookLM ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักวิจัยและนักศึกษา ปัจจุบันได้รับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ที่ต้องการวิธีจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างชาญฉลาด เนื่องจากสามารถแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนได้ คุณสามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกหรือแนวคิดที่มีความหมายจากผลการค้นพบของคุณ
คุณสมบัติของ NotebookLM
NotebookLM เป็นสมุดบันทึกดิจิทัลที่อัดแน่นด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยและการจัดทำเอกสาร ตั้งแต่การสร้างคำแนะนำจาก AI สำหรับแนวคิดใหม่ๆ ไปจนถึงการร่วมมือกันเขียนบทความวิจัย เครื่องมือนี้ช่วยสร้างความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
มาดูคุณสมบัติของมันอย่างละเอียดกัน 👇
คุณสมบัติ #1: การบันทึกและคำแนะนำในการดำเนินการ
NotebookLM ช่วยให้คุณสร้าง บันทึก และจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างเป็นระเบียบ สามารถเปลี่ยนบันทึกที่เลือกให้เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้าง เช่น โครงร่าง แนวทางศึกษา ตารางสารบัญ หรือสรุป เพื่อให้ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่าย
เครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึกนี้ยังสามารถรวมบันทึก วิเคราะห์วิจารณ์แนวคิด และแบ่งปันแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้เนื้อหาของคุณวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นในขณะที่เพิ่มพูนข้อมูลของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: NotebookLM อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดแหล่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 50 แหล่ง โดยแต่ละแหล่งสามารถมีเนื้อหาได้สูงสุดถึง 500,000 คำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเชิงลึก
คุณสมบัติ #2: การผสานแหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
NotebookLM ช่วยให้คุณเพิ่มเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Google Docs, ไฟล์ PDF และ URL เอกสารเหล่านี้ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างการโต้ตอบและข้อมูลเชิงลึก
โดยอาศัยกระบวนการเขียนนี้ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารจะวิเคราะห์เนื้อหาที่อัปโหลดเพื่อสร้างสรุป หัวข้อสำคัญ และคำถามที่เกี่ยวข้อง กระบวนการนี้ช่วยให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้เข้าใจและสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้วันของคุณเป็นระเบียบด้วยเทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUp จัดการและติดตามงานประจำวัน ไอเดีย และสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้คุณมีสมาธิ
คุณสมบัติที่ 3: การเข้าใจภาพและสรุปเสียงแบบพอดแคสต์
NotebookLM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ภาพและการสรุปเสียง สามารถตีความและอ้างอิงภาพที่ฝังอยู่ในเอกสาร ทำให้การนำข้อมูลภาพมาใช้งานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ NotebookLMเพื่อสร้างสรุปเสียงในรูปแบบพอดแคสต์ของเนื้อหาของคุณได้ ซึ่งมอบวิธีการที่น่าสนใจและเป็นทางเลือกในการทบทวนข้อมูลขณะทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือขณะเดินทาง
ราคาของ NotebookLM
- ฟรี
โนชั่นคืออะไร?
Notion เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจดบันทึกที่มีความหลากหลาย สามารถทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับบุคคลและทีมได้
Notion ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมหน้าเพจ ฐานข้อมูล และบอร์ด เพื่อจัดระเบียบงาน เอกสาร และโครงการต่าง ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นระบบจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย
เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างหน้าเว็บที่ปรับแต่งได้ เพิ่มประเภทเนื้อหา และรวมปฏิทินและรายการงานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ
🧠 เกร็ดความรู้: อีวาน จ้าว และผู้ร่วมก่อตั้งได้ก่อตั้ง Notion ในปี 2013 นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2016 แอปนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน
คุณสมบัติของ Notion
พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นของ Notion มีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพ มาดูรายละเอียดเหล่านี้กัน 👇
คุณสมบัติ #1: หน้าเว็บที่สามารถปรับแต่งได้และทำงานร่วมกันได้
Notion มีตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณสร้างหน้าส่วนตัวที่มีเนื้อหาเช่น ข้อความ, รูปภาพ, ตาราง, และอื่น ๆ ได้ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้คุณสามารถปรับแพลตฟอร์มให้เหมาะกับกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการวิจัย, การจัดการโครงการ, หรือการจัดการงานส่วนตัว
นอกจากนี้ Notion ยังมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถแชร์เอกสาร, แสดงความคิดเห็น, และให้คำแนะนำได้ทันทีกับทีมของคุณเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น เครื่องมือการร่วมมือเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับโครงการที่แชร์กันและการติดตามความคืบหน้า
🧠 เกร็ดความรู้: ณ ปี 2024 Notion มีผู้ใช้มากกว่า100 ล้านคนและมีมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์
คุณสมบัติ #2: การจัดการโครงการและการทำงานอัตโนมัติ
Notion มอบเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ให้คุณสามารถมองเห็นโครงการของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กระดาน Kanban และปฏิทิน รองรับการผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Drive เพื่อดึงข้อมูลเข้าสู่พื้นที่ทำงาน Notion ของคุณโดยตรง
สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ Notion มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติเพื่อช่วยลดเวลาที่ใช้ในกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร
คุณสมบัติที่ 3: ระบบช่วยเหลือด้วย AI แบบบูรณาการและคลังแม่แบบ
ระบบช่วยเหลือ AI ที่ผสานรวมของ Notion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยช่วยให้คุณคิดค้นไอเดีย สรุปเนื้อหา และสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ Notion ยังมีเทมเพลตมากกว่า 20,000 แบบให้เลือกใช้เพื่อตั้งค่าหน้าสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงกลยุทธ์การจดบันทึกต่าง ๆ คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกแบบทุกอย่างตั้งแต่ต้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? Notion รองรับสมการแบบฝังตัวโดยใช้ LaTeX คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หรือสมการโดยการพิมพ์/ฝังตัวแล้วเลือกตัวเลือก 'สมการฝังตัว' เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักการศึกษา และนักวิเคราะห์
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
NotebookLM เทียบกับ Notion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง NotebookLM และ Notion มุ่งเน้นที่จะแก้ไขหนึ่งในความท้าทายด้านประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด: การสูญเสียเวลา รายงานล่าสุดจาก McKinsey พบว่าธุรกิจสูญเสียเงินมากกว่า 37 พันล้านดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากแนวปฏิบัติในการแบ่งปันความรู้ที่ไม่ดี
เครื่องมือทั้งสองนี้มีคุณสมบัติเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน NotebookLM เน้นการจดบันทึก การวิจัย และการวิเคราะห์เนื้อหา ในทางตรงกันข้าม Notion ให้บริการหน้าเพจที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ในการเปรียบเทียบนี้ เราจะแยกแยะคุณสมบัติของแต่ละเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับคุณ 💁
|คุณสมบัติ
|โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
|แนวคิด
|ประเภท
|เครื่องมือจดบันทึกและค้นคว้าด้วยปัญญาประดิษฐ์
|แพลตฟอร์มสำหรับการจดบันทึก การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกัน
|การผสานรวมกับปัญญาประดิษฐ์
|ใช้ Google Gemini สำหรับ AI
|เสนอ AI สำหรับสรุปและระดมความคิด
|การจัดการข้อมูล
|ประมวลผลเอกสารที่อัปโหลดเพื่อข้อมูลเชิงลึกและสรุป
|อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างฐานข้อมูลและถามคำถามตามข้อมูลที่เก็บไว้
|ปัจจัยเฉพาะตัว
|แปลงเอกสารเป็นการสนทนาเสียงและสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ
|ให้เทมเพลตที่ยืดหยุ่น, ความสามารถของฐานข้อมูลที่ครอบคลุม, และเครื่องมือการร่วมมือที่แข็งแกร่ง
|การเข้าถึงของผู้ใช้
|จำกัดการเข้าถึงเนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมากอยู่ในรายชื่อรอ
|มีให้บริการอย่างหลากหลายผ่านแผนราคาหลายแบบ รวมถึงเวอร์ชันฟรี
|ความร่วมมือ
|มีตัวเลือกจำกัดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
|มอบชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งสำหรับทีม
|การปรับแต่ง
|เน้นการโต้ตอบกับเอกสารโดยมีตัวเลือกการปรับแต่งที่น้อยที่สุด
|ให้บริการการปรับแต่งอย่างกว้างขวางผ่านเทมเพลตและการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก
|เส้นโค้งการเรียนรู้
|ทำให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับเครื่องมือ AI
|ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการใช้งานเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
คุณสมบัติ #1: การโต้ตอบเอกสาร
โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
NotebookLM ช่วยให้คุณอัปโหลดเอกสาร เช่น PDF และไฟล์ข้อความ และโต้ตอบกับเอกสารเหล่านั้นได้โดยตรง ระบบ AI ของมันจะสร้างสรุป ข้อมูลเชิงลึก และเวอร์ชันเสียงของเนื้อหาเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา
แนวคิด
Notion รองรับการฝังและเชื่อมโยงเอกสาร แต่ไม่มีคุณสมบัติ AI แบบโต้ตอบ. นั่นหมายความว่าคุณต้องดึงข้อมูลเฉพาะจากข้อมูลด้วยตนเอง.
🏆 ผู้ชนะ: NotebookLM โดดเด่นในการให้ข้อเสนอแนะและการวิเคราะห์ทันทีจากเอกสารที่อัปโหลด
คุณสมบัติที่ 2: การทำงานร่วมกันและการปรับแต่ง
โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
NotebookLM มีคุณสมบัติการแชร์พื้นฐานที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกได้ แต่ไม่มีฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์หรือการแสดงความคิดเห็น
นอกจากนี้ ยังจัดระเบียบบันทึกไว้ในสมุดบันทึกที่แยกออกจากกันและไม่เชื่อมโยงกัน ซึ่งอาจจำกัดความยืดหยุ่น
แนวคิด
Notion นำเสนอเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง รวมถึงการมอบหมายงาน การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับโครงการของทีม
นอกจากนี้ ยังมีการปรับแต่งอย่างกว้างขวางด้วยเทมเพลตของ Notion, ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน, และโครงสร้างการจัดระเบียบที่ยืดหยุ่นเพื่อความหลากหลาย
🏆 ผู้ชนะ: Notion โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างกว้างขวางในการจัดระเบียบเนื้อหาที่หลากหลาย และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานเป็นทีม
🔍 คุณรู้หรือไม่?ระบบการจดบันทึกแบบ Cornell ซึ่งคิดค้นขึ้นที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ จะจัดระเบียบบันทึกทั้งหมดของคุณออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ประเด็นหลัก รายละเอียดสนับสนุน และสรุปใจความสำคัญ รูปแบบนี้ช่วยให้ทบทวนเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาอย่างกระตือรือร้น
คุณสมบัติที่ 3: ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งาน
โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
NotebookLM มุ่งเน้นความเรียบง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายโดยเฉพาะสำหรับการโต้ตอบกับเอกสาร โครงสร้างที่ชัดเจนช่วยให้สามารถใช้งานเอกสารที่อัปโหลดได้อย่างง่ายดายผ่านคำแนะนำ
แนวคิด
อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ของ Notion ช่วยให้คุณออกแบบพื้นที่ทำงานด้วยประเภทเนื้อหาที่หลากหลาย ความสามารถในการเชื่อมโยงบันทึกแบบไม่เรียงลำดับช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสนได้
🏆 ผู้ชนะ: Notion ครองตำแหน่งผู้นำด้วยความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล แม้ว่าจะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกว่าก็ตาม
NotebookLM เทียบกับ Notion บน Reddit
เราได้ไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ NotebookLM เทียบกับ Notion แม้ว่าจะไม่มีกระทู้เฉพาะที่เปรียบเทียบทั้งสองโดยตรง แต่ผู้ใช้ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้งานแต่ละแอปพลิเคชัน
ฉันใช้ Notion ในการบันทึกไอเดียเป็นข้อ ๆ ไว้ในหน้าโปรเจกต์ของฉัน มันเรียบง่ายแต่ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับความต้องการของฉัน ดังนั้นฉันจึงเริ่มสำรวจเครื่องมือจดบันทึกอื่น ๆ เพื่อดูว่าฉันจะสามารถไม่เพียงแค่เก็บโน้ตของฉันไว้เท่านั้น แต่ยังโต้ตอบกับมันได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นได้อย่างไร[…] จุดแรกที่ฉันแวะคือ Notebook LM ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีแนวโน้มดีทีเดียว อย่างไรก็ตาม มันต้องการการสมัครสมาชิก Proton VPN เพื่อเข้าถึงจากสหรัฐอเมริกา ข้อเสียที่สำคัญคือมันไม่สามารถค้นหาเว็บได้ในขณะที่โต้ตอบกับบันทึกของฉัน ข้อจำกัดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันตัดสินใจไม่ใช้ เพราะฉันต้องการวิธีการที่บูรณาการมากกว่านี้
ฉันใช้ Notion ในการบันทึกไอเดียเป็นข้อ ๆ ไว้ในหน้าโปรเจกต์ของฉัน มันเรียบง่ายแต่ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับความต้องการของฉัน ดังนั้นฉันจึงเริ่มสำรวจเครื่องมือจดบันทึกอื่น ๆ เพื่อดูว่าฉันจะสามารถไม่เพียงแค่เก็บโน้ตของฉันไว้เท่านั้น แต่ยังโต้ตอบกับมันได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นด้วย[…] จุดแรกที่ฉันแวะคือ Notebook LM ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีแนวโน้มดีทีเดียว อย่างไรก็ตาม มันต้องการการสมัครสมาชิก Proton VPN เพื่อเข้าถึงจากสหรัฐอเมริกา ข้อเสียที่สำคัญคือมันไม่สามารถค้นหาเว็บได้ในขณะที่โต้ตอบกับบันทึกของฉัน ข้อจำกัดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันตัดสินใจไม่ใช้ เพราะฉันต้องการวิธีการที่บูรณาการมากกว่านี้
ผู้ใช้บางรายชอบใช้ NotebookLM เป็นทางเลือกแทน Notion
ฉันยังคงหวังว่า Notion จะมีฟีเจอร์คล้าย NotebookLM ที่ใช้ AI ของพวกเขา มันน่าหงุดหงิดมากที่ต้องถูกจำกัดด้วยบริบทเมื่อใช้ AI ของ Notion โดยไม่สามารถค้นหาข้ามโน้ตและชีตต่างๆ ได้
ฉันยังคงหวังว่า Notion จะมีฟีเจอร์คล้าย NotebookLM ที่ใช้ AI ของพวกเขาเอง มันน่าหงุดหงิดมากที่ต้องถูกจำกัดด้วยบริบทเมื่อใช้ AI ของ Notion โดยไม่สามารถค้นหาข้ามโน้ตและชีตต่างๆ ได้
ในขณะที่ผู้ใช้ Reddit ชอบใช้ Notion ในการจดบันทึก พวกเขาก็ประสบปัญหาบางประการ
มันทำงานได้ดี - ปัญหาเดียวคือฉันเจอปัญหาในการถึงขีดจำกัดการใช้งาน Notion ไม่ได้บอกขีดจำกัดของโทเค็นจริงๆ ดังนั้นคุณจึงไม่รู้เลย เมื่อถึงจุดนั้น AI ก็จะ "เหนื่อย" ... เริ่มให้ข้อมูลที่ผิด หลงผิด หรือไม่ตอบสนอง ปัญหานี้เกิดขึ้นครั้งหรือสองครั้ง แต่ฉันยังไม่ได้ใช้บ่อยพอที่จะสรุปว่ามีรูปแบบอะไร...
มันทำงานได้ดี - ปัญหาเดียวคือฉันเจอปัญหาการใช้งานถึงขีดจำกัด Notion ไม่ได้บอกขีดจำกัดของโทเคนจริงๆ ดังนั้นคุณจะไม่รู้เลย เมื่อถึงจุดนั้น AI จะ "เหนื่อย" ... เริ่มให้ข้อมูลผิดพลาด หลงผิด หรือไม่ตอบสนอง ปัญหานี้เกิดขึ้นครั้งหรือสองครั้ง แต่ฉันยังไม่ได้ใช้งานบ่อยพอที่จะสรุปว่ามีรูปแบบอะไรหรือไม่...
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NotebookLM เทียบกับ Notion
ในขณะที่ NotebookLM และ Notion ตอบโจทย์ความต้องการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการจดบันทึกเฉพาะด้านClickUpนำเสนอทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งรวมจุดเด่นของทั้งสองเข้าไว้ด้วยกัน
ด้วยการจัดการงานที่แข็งแกร่ง, กระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, และเครื่องมือการร่วมมือที่ทันสมัย ทั้งหมดอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว, ความหลากหลายของมันไม่มีใครเทียบได้
มาดูคุณสมบัติบางประการที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการที่หลากหลายกัน 👀
ClickUp's one up #1: Notepad
ClickUp Notepadผสานการจดบันทึกที่ทรงประสิทธิภาพเข้ากับการจัดการงานขั้นสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด จัดระเบียบไอเดีย และดำเนินการตามแผน
มันไปไกลกว่าการบันทึกข้อความธรรมดาด้วยคุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น หัวข้อ, ตัวเลข, แท็ก, และสี เพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนและน่าดึงดูดทางสายตา. รายการตรวจสอบและงานที่ซ้อนกันช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องง่าย.
📌 ตัวอย่าง: นักเรียนสามารถร่างโครงร่างงานวิจัยใน Notepad, เปลี่ยนประเด็นสำคัญให้เป็นงานที่ต้องทำ, และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันมือถือและส่วนขยายเบราว์เซอร์ คุณสามารถจดบันทึกและจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลา
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 2: เอกสาร
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบฐานความรู้ บริหารโครงการ หรือจัดทำบันทึกอย่างละเอียดClickUp Docsสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณและทำให้ข้อมูลของคุณชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
คุณสามารถสร้างวิกิที่ได้รับการยืนยันเพื่อแบ่งปันข้อมูล แผนงาน และเอกสารที่ผ่านการวิจัยแล้ว พร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น หน้าซ้อน ตาราง และเทมเพลตซอฟต์แวร์จัดการงานวิจัยนี้ยังรองรับการจัดรูปแบบขั้นสูง เช่น แบนเนอร์ที่มีรหัสสีและบล็อกโค้ดที่มีการเน้นไวยากรณ์ ทำให้เหมาะสำหรับโครงการเชิงสร้างสรรค์และเชิงเทคนิค
ClickUpยังมีเทมเพลตสำหรับจดบันทึกที่ตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว และให้คุณค้นหาเนื้อหาเฉพาะได้ทันที การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวช่วยให้ควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขได้บ้าง เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนปลอดภัยในขณะที่ยังสามารถแชร์กับผู้ร่วมงานภายนอกได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถสร้างหน้าย่อยได้ไม่จำกัดจำนวนภายในหน้าเดียวใน ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถสร้างลำดับชั้นที่ซับซ้อนและจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 3: ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ขั้นสูงที่มอบศูนย์กลางครบวงจรสำหรับงาน เอกสาร และองค์ความรู้ขององค์กรให้กับคุณ ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ ClickUp Workspace, ระบบนิเวศ Google Workspace และบอร์ดโครงการของคุณ จึงกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
📌 ตัวอย่าง: นักเรียนสามารถใช้ฟีเจอร์ 'ถาม' ของ ClickUp Brain เพื่อดึงบันทึกการเรียน สรุป หรือค้นหาเอกสารวิจัยภายในแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษา นักการตลาดที่กำลังทำงานโครงการสามารถเชื่อมต่อเอกสารแคมเปญและการอัปเดตของทีม ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ 'เขียน' ของมันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหา โดยให้คุณร่างอีเมล รายงาน หรือสรุปโครงการ พร้อมคำแนะนำและเทมเพลตที่สร้างโดย AI
🔎 คุณทราบหรือไม่? ด้วยClickUp Connected Search คุณสามารถค้นหาไฟล์ใด ๆ บน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือแม้แต่ไดรฟ์ในเครื่องของคุณได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มคำสั่งค้นหาที่กำหนดเอง เช่น ทางลัดไปยังลิงก์ และจัดเก็บข้อความไว้ใช้ภายหลัง ทำให้การค้นหาทุกอย่างง่ายขึ้นในที่เดียว
เชี่ยวชาญการจดบันทึกและการเรียกคืนข้อมูลด้วย ClickUp
หากคุณกำลังสับสนระหว่าง NotebookLM กับ Notion ให้พิจารณาความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะถูกดึงดูดด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ NotebookLM หรือการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ของ Notion ที่เหมาะสมกับโครงการของคุณ การเลือกของคุณขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับวิธีการทำงานของคุณมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก ClickUp คือคำตอบ!
ClickUp Notepad ช่วยจัดระเบียบโน้ตและงานของคุณให้สอดคล้องกันเพื่อการจัดการที่ราบรื่น ต้องการจัดเรียงความคิดหรือค้นหาข้อมูลสำคัญหรือไม่? ClickUp Brain พร้อมช่วยคุณ และเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำงานร่วมกัน ClickUp Docs ทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย
ลงทะเบียนกับ ClickUpและสัมผัสประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบของการจดบันทึก การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน! ✅