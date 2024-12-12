บล็อก ClickUp
เทมเพลต Dubsado: แบบฟอร์มและข้อเสนอที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
12 ธันวาคม 2567

เมื่อลิซ่าเริ่มธุรกิจออกแบบอิสระของเธอ เธอพบว่าตัวเองจมอยู่ในอีเมล สเปรดชีตที่ใช้งานยาก และพลาดกำหนดส่งงาน

วันหนึ่ง ลูกค้าถามอย่างไม่เป็นทางการว่า "คุณมีแบบฟอร์มข้อเสนอให้ดูไหมคะ?" ลิซ่าชะงัก—เธอไม่มีอะไรเตรียมไว้เลย

นั่นคือตอนที่เธอค้นพบ Dubsado เครื่องมือสำหรับสร้างแบบฟอร์มและข้อเสนอโครงการที่สวยงาม เป็นมืออาชีพ ดึงดูดสายตา และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

ด้วยการใช้ Dubsado ลิซ่าได้เปลี่ยนกระบวนการทำงานที่วุ่นวายของเธอให้กลายเป็นระบบที่เป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดเวลาของเธอไปได้อย่างมหาศาลอีกด้วย

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจแบบฟอร์มและเทมเพลตของ Dubsado ที่ใช้งานได้จริงและสวยงามอย่างแท้จริง รวมถึงประโยชน์และเคล็ดลับในการสร้างแบบฟอร์มและข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Dubsado ดี?

เทมเพลต Dubsado ที่ดีควรเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างฟังก์ชันการทำงานและความสวยงาม

นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกต:

  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลูกค้าและการจัดการโครงการ
  • คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา: ใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ในระบบ เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การประมวลผลการชำระเงิน, และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สามารถปรับแต่งได้: ปรับแต่งข้อกำหนดและเงื่อนไขให้เหมาะสมกับบริการและข้อเสนอเฉพาะของคุณ
  • การปรับแต่งให้ตรงกับแบรนด์: ปรับแต่งเทมเพลตด้วยฟอนต์ สี และโลโก้ของแบรนด์คุณ
  • คำศัพท์ที่เข้าใจง่าย: หลีกเลี่ยงศัพท์ทางกฎหมายและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับลูกค้า
  • เนื้อหาที่มีโครงสร้างดี: จัดระเบียบข้อมูลอย่างมีเหตุผลและแบ่งออกเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่าย

เทมเพลต Dubsado สำหรับกระบวนการทำงาน

นี่คือเทมเพลตของ Dubsado ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ:

1. แม่แบบข้อเสนอ Dubsado โดย Ema Katiraee

เทมเพลตข้อเสนอ Dubsado: dubsado templates
ผ่านทางอีมา คาติราอี

ต้องการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพด้วยข้อเสนอที่น่าทึ่งและเป็นมืออาชีพใช่หรือไม่? เพียงคลิกเดียว คุณสามารถเพิ่มเทมเพลตข้อเสนอ Dubsado โดย Ema Katiraeeไปยังบัญชี Dubsado ของคุณและปรับแต่งได้อย่างง่ายดายให้เข้ากับแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

เพียงแก้ไขเทมเพลตให้สะท้อนถึงบริการ ราคา และการสร้างแบรนด์ของคุณ เทมเพลตนี้ สร้างขึ้นบนตัวสร้างแบบฟอร์มของ Dubsado เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ในอนาคตและการอัปเดตที่ไร้ปัญหา

การออกแบบที่เหมาะกับมือถือ ที่ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถตรวจสอบและเซ็นเอกสารเสนอราคาได้บนอุปกรณ์ใด ๆ

เมื่อดาวน์โหลดแล้ว วิดีโอสอนแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนจะนำคุณผ่านกระบวนการปรับแต่ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสร้างข้อเสนอที่แสดงถึงธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารฝ่ายการตลาดที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใน Dubsado

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณรองรับการใช้งานบนมือถือ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและลงนามในข้อเสนอได้บนอุปกรณ์ใดก็ได้

2. ชุดเทมเพลตแบบฟอร์ม Dubsado โดย The Passions Collective

ชุดแม่แบบฟอร์ม Dubsado: แม่แบบ Dubsado
ผ่านทางThe Passions Collective

ชุดเทมเพลตแบบฟอร์ม Dubsado โดย The Passions Collectiveคือคอลเลกชันที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าคุณ

ชุดนี้ประกอบด้วยเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งและทำซ้ำได้ทั้งหมดห้าแบบ: แบบฟอร์มจับลูกค้าเป้าหมายสองแบบ, สัญญา, แบบสอบถาม, และข้อเสนอโครงการแบบไดนามิก ทุกเทมเพลตมีคำแนะนำที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามสำหรับการเพิ่มฟอนต์ของแบรนด์คุณและการปรับแต่งสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์

ด้วยการเข้าถึงทันที คุณจะได้รับเทมเพลต วิดีโอสาธิตที่แนะนำคุณในทุกขั้นตอนของการตั้งค่าและการปรับแต่ง และบริการสนับสนุนเฉพาะทางเพื่อตอบคำถามใด ๆ ของคุณ

แม่แบบข้อเสนอมาพร้อมกับส่วนที่สามารถผสมผสานได้ เช่น 'เกี่ยวกับฉัน/เรา' 'แพ็กเกจและตัวเลือกเพิ่มเติม' 'รายละเอียดการชำระเงิน' 'คำรับรอง' 'คำถามที่พบบ่อย' และ 'แกลเลอรี/ผลงาน' ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแต่ละแบบฟอร์มให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณได้

เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาชุดเทมเพลต Dubsado ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดในราคาประหยัด สำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่

3. ชุดแม่แบบ Juniper Dubsado โดย Forms and Flows

ชุดเทมเพลต Juniper Dubsado: dubsado templates
ผ่านแบบฟอร์มและกระบวนการ

ชุดเทมเพลต Juniper Dubsado โดย Forms and Flowsได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประสบการณ์ของลูกค้าของคุณ ช่วยให้คุณสามารถรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณให้โดดเด่นอยู่เสมอ พร้อมทั้งเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงินได้อย่างง่ายดาย

มันถูกสร้างขึ้นด้วย โค้ดที่เขียนขึ้นเฉพาะซึ่งผสานการทำงานกับตัวแก้ไขของ Dubsado ได้อย่างราบรื่น! เพียงไม่กี่คลิก คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบเฉพาะถึงห้าแบบ รวมถึงข้อเสนอ, แบบสอบถาม, แบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมาย, และสัญญา เพื่อให้แน่ใจว่าทุกแบบฟอร์มของคุณยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้

นอกจากนี้ยังมีวิดีโอและบทเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียด ให้คุณมีเครื่องมือทั้งหมดในการตั้งค่าและปรับแต่งแต่ละเทมเพลตได้อย่างมั่นใจ

คุณจะได้รับ แม่แบบ Canva แปดแบบ สำหรับแบนเนอร์พอร์ทัลลูกค้าในเวอร์ชันเดสก์ท็อปและมือถือ ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูดและมีแบรนด์ตั้งแต่ต้นจนจบ

เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจบริการ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำตามวิดีโอและคู่มือการสอนอย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าและปรับแต่งแต่ละเทมเพลต

4. เทมเพลต Dubsado ใหม่โดย Search and Grow

เทมเพลตใหม่ของ Dubsado
ผ่านทางค้นหาและเติบโต

เทมเพลตใหม่ของ Dubsado โดย Search and Growเป็นชุดเทมเพลตที่ครบครันพร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างข้อเสนอ, สัญญา, แบบสอบถาม, และแบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมายที่สวยงามโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

ด้วย 17 ตัวสร้างโค้ดแบบกำหนดเอง, การแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์, และสไตล์การออกแบบที่ไม่เหมือนใครถึง 23 แบบ คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์ม Dubsado ของคุณได้อย่างเต็มที่ และยกระดับลุคและความรู้สึกของแบรนด์คุณได้ในเพียงไม่กี่คลิก

คุณจะพบเครื่องมือขั้นสูง เช่น ตัวสร้างการจับลูกค้าเป้าหมายและการนำทางแบบติดหน้าจอ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสัญญาและใบแจ้งหนี้ได้ทันที

นอกจากนี้ ชุดเทมเพลตนี้ยังเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณด้วยการอัปเดตตลอดชีพ การสนับสนุนที่ตอบสนอง และตัวเลือกในการขอฟีเจอร์ใหม่

เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ

5. แบบฟอร์มข้อเสนอของโลลา ดูบส์ซาโด โดย Etsy

แม่แบบข้อเสนอ Lola Dubsado
ผ่านทางEtsy

ด้วยเทมเพลตข้อเสนอ Lola Dubsado จาก Etsy คุณไม่จำเป็นต้องใช้ Canva หรือการอัปโหลดที่ซับซ้อนอีกต่อไป เทมเพลตข้อเสนอที่รองรับการใช้งานบนมือถือนี้สามารถติดตั้งในบัญชี Dubsado ของคุณได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว มอบการเริ่มต้นที่ราบรื่นในการสร้างข้อเสนอที่สวยงามและตรงกับแบรนด์ของคุณโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการออกแบบ

มันมาพร้อมกับส่วนต่าง ๆ ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพ คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการ รวมถึง 'ส่วนต้อนรับ', 'โลโก้แนะนำ', 'แบนเนอร์ข้อความเลื่อน', 'เกี่ยวกับเรา', 'ไทม์ไลน์และกระบวนการ', 'สไลเดอร์คำรับรอง', 'แพ็กเกจและบริการเสริม', 'คำถามที่พบบ่อย', 'ขั้นตอนต่อไป' และแม้กระทั่งลิงก์โซเชียลมีเดียในส่วนท้าย

การดาวน์โหลดเทมเพลตโครงการของคุณประกอบด้วยคอร์สออนไลน์ขนาดเล็กพร้อมคำแนะนำแบบขั้นตอนเพื่อช่วยคุณปรับแต่งแต่ละส่วนของโครงการ และสมุดบันทึกการวางแผนแบรนด์และเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ของคุณ

เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ดูแลการดำเนินงานด้านการตลาดหลัก

➡️ อ่านเพิ่มเติม:9 แบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้าฟรีใน Word & ClickUp

ข้อจำกัดของการใช้ Dubsado สำหรับแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

แม้ว่าเทมเพลตของ Dubsado จะได้รับความนิยมในการสร้างข้อเสนอโครงการและแบบฟอร์มลูกค้าที่เรียบง่าย แต่ก็มีข้อจำกัดที่อาจไม่เหมาะกับความต้องการของทุกธุรกิจ นี่คือบางด้านที่เทมเพลตของ Dubsado อาจไม่เพียงพอ:

🚫 ความยืดหยุ่นในการออกแบบมีจำกัด

เทมเพลตแบบฟอร์มของ Dubsado มีตัวเลือกในการปรับแต่งบางอย่าง แต่ความยืดหยุ่นในการออกแบบมีจำกัด หากคุณต้องการองค์ประกอบแบรนด์ที่ปรับแต่งอย่างละเอียดหรือเลย์เอาต์ขั้นสูง คุณอาจพบว่าตัวแก้ไขในตัวของ Dubsado มีข้อจำกัด

อ่านเพิ่มเติม: อะไรคือทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Dubsado?

👉🏽 อาจจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดสำหรับการปรับแต่งขั้นสูง

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับใช้สไตล์หรือฟีเจอร์ที่ไม่ซ้ำใคร เช่น การใส่โค้ดสั้นๆ เอง การมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโค้ด HTML/CSS เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งทำให้การปรับแต่งเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถด้านการเขียนโค้ด

🔧 กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่

การตั้งค่าแบบฟอร์ม Dubsado โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับหลายส่วน เช่น ข้อเสนอ การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย หรือสัญญา อาจทำให้รู้สึกหนักใจสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มนี้ อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการเรียนรู้วิธีการนำทางและฟีเจอร์ต่าง ๆ

📞 ขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

เทมเพลตของ Dubsado ไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือประวัติเวอร์ชัน ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่ต้องการตรวจสอบและแก้ไขข้อเสนอโครงการร่วมกัน

ข้อจำกัดในตรรกะเงื่อนไขและการทำงานอัตโนมัติของแบบฟอร์ม

Dubsado มีระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่างๆ เช่น การส่งอีเมลติดตามผล แต่ตรรกะเงื่อนไขสำหรับแบบฟอร์มมีข้อจำกัด ซึ่งอาจขัดขวางการสร้างแบบฟอร์มที่มีความเป็นส่วนตัวสูงหรือแบบฟอร์มที่มีหลายเส้นทางตามการตอบกลับของลูกค้า ซึ่งบางครั้งมีอยู่ในเครื่องมือ CRM อื่นๆ

นอกจากนี้ หากไม่ใช้ฟิลด์อัจฉริยะอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในเอกสารของคุณ เช่น ช่องว่างหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แบบฟอร์มอัจฉริยะด้วยตรรกะเงื่อนไข รองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนที่สุดของคุณ

เทมเพลต Dubsado อื่นๆ

สำหรับทีมที่กำลังมองหาทางเลือกแบบองค์รวมแทนเทมเพลตของ Dubsado,ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, นำเสนอโซลูชันแบบองค์รวมด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มอิสระสำหรับทุกความต้องการในการเสนอข้อเสนอ.

Dubsado ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกับลูกค้า โดยมีเครื่องมือสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การจัดตารางเวลา และการสื่อสารกับลูกค้า ClickUp ผสานฟังก์ชันเหล่านี้เข้ากับคุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่ละเอียดลึกซึ้ง

คุณสมบัติที่ปรับขนาดได้ของ ClickUp ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า; มันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกด้าน ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการติดตามกำหนดเวลา

ในฐานะผู้ใช้ ClickUp,Ansh Prabhakar นักวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ กล่าวว่า:

ClickUp มีสิ่งมากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, ตัวเลือกสำหรับการคิดค้น, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าตาของระบบดี, และการร่วมมือกันในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และทำการประชุมประจำวันตามความคืบหน้าได้; การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น

นี่คือเทมเพลต ClickUp ฟรีที่จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเทมเพลต Dubsado:

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีที่การทำงานอัตโนมัติและแม่แบบงานของ ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของเรา

1. แม่แบบฟอร์ม ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างแบบฟอร์มอย่างง่ายพร้อมฟีเจอร์อัตโนมัติและตรรกะเงื่อนไข เพื่อรวบรวมข้อมูลหลากหลายรูปแบบด้วยเทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มของ ClickUpเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ยืดหยุ่นและพร้อมใช้งาน ออกแบบมาเพื่อทำให้การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการลงทะเบียนงานอีเวนต์, คำถามจากลูกค้า, หรือข้อเสนอแนะจากทีม, เทมเพลตแบบฟอร์มของ ClickUp ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ. ด้วยเทมเพลตนี้, คุณสามารถ:

  • สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองพร้อมฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • รวบรวมและจัดการคำตอบอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่ง
  • จัดระเบียบและตรวจสอบการส่งงานในมุมมองที่เรียบง่าย

เพื่อสนับสนุนการตั้งค่าที่ราบรื่น เทมเพลตนี้ประกอบด้วย คู่มือเริ่มต้นใช้งาน ที่จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการปรับแต่งและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด นอกจากนี้ มุมมองเพิ่มเติมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน:

  • แบบฟอร์มการลงทะเบียน เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้
  • มุมมองขั้นตอน สำหรับติดตามความคืบหน้าของแต่ละแบบฟอร์ม
  • มุมมองสรุป สำหรับภาพรวมของแบบฟอร์มทั้งหมดและสถานะของแบบฟอร์ม

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการจัดระเบียบและรวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

2. แม่แบบแบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รวบรวมรายละเอียดการชำระเงินและจัดระเบียบไว้ในที่เดียวเพื่อการติดตามที่ง่ายดายด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงินของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงินของ ClickUp คุณสามารถทำให้กระบวนการรวบรวมและจัดการข้อมูลการชำระเงินง่ายขึ้น มันรวมรายละเอียดการสั่งซื้อและการติดตามการชำระเงินไว้ในแบบฟอร์มที่จัดระเบียบและใช้งานง่าย

การรับชำระเงินออนไลน์อาจซับซ้อน แต่เทมเพลตนี้ทำให้กระบวนการราบรื่นสำหรับลูกค้าและสมาชิกในทีม ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ตรวจสอบสถานะธุรกรรม เช่น 'ส่งใบแจ้งหนี้แล้ว' และ 'ได้รับชำระเงินแล้ว' แบบเรียลไทม์
  • สำรวจข้อมูลการชำระเงินได้อย่างง่ายดาย ด้วยมุมมองเฉพาะห้าแบบ—'ตัวติดตามการชำระเงิน,' 'บอร์ดการประมวลผล,' 'การขายตั๋ว,' 'คู่มือเริ่มต้น,' และ 'แบบฟอร์มการชำระเงิน'
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการติดตามเวลา การติดแท็ก และอีเมลอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการติดตามการชำระเงินได้อย่างง่ายดาย

3. แม่แบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างใบเสนอราคาที่ชนะใจเพื่อเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าจริงด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ClickUp

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการใบเสนอราคาเพียงไม่กี่รายการหรือปริมาณมากเทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อเสนอราคาที่ถูกต้อง กำหนดเวลาที่เหมาะสม และบริการที่ตรงกับความต้องการ

เทมเพลตนี้มีประสิทธิภาพสูง พร้อมสถานะงานที่ปรับแต่งได้ 6 แบบ (อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, พร้อม, ถูกปฏิเสธ, ส่งใบเสนอราคาแล้ว, และกำลังดำเนินการ) และคุณลักษณะรายละเอียด 10 รายการ สำหรับติดตามทุกอย่างตั้งแต่บริการที่นำเสนอไปจนถึงอัตราค่าบริการรายชั่วโมง

คุณสามารถสร้างงานสำหรับคำขอใบเสนอราคาแต่ละรายการได้อย่างง่ายดาย ประสานงานกับทีมของคุณ และรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้คุณอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ

ที่ดีที่สุดคือ มุมมองแบบฟอร์มแบบไดนามิก ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ เช่น อีเมลของผู้บรรยาย คำอธิบายงาน และวันที่เริ่มต้นที่เป็นไปได้ ทำให้การติดตามและจัดการใบเสนอราคาของคุณเป็นเรื่องง่าย

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ต้องการสร้างและจัดการใบเสนอราคา

➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบใบสั่งงานฟรีใน Excel & ClickUp

4. แม่แบบงานแบบฟอร์มการประเมิน ClickUp

แบบฟอร์มประเมิน ClickUp แม่แบบงาน
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างด้วยเทมเพลตงานแบบฟอร์มการประเมินผลของ ClickUp

เทมเพลตงานแบบฟอร์มการประเมินผลของ ClickUpช่วยให้กระบวนการประเมินผลพนักงานแบบ 360 องศาเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยให้ผู้จัดการสามารถประเมินและจัดระเบียบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ใช้งานง่าย

เทมเพลตทรงพลังนี้ช่วยให้การติดตามประสิทธิภาพของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยสถานะงานที่ปรับแต่งได้ 10 แบบ, ตัวชี้วัดที่ละเอียดสำหรับการประเมินทักษะ, และคุณสมบัติการเก็บบันทึกที่ครอบคลุม คุณสามารถบันทึกทุกอย่างตั้งแต่การให้คะแนนทักษะทางเทคนิคและการสื่อสาร ไปจนถึงข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น งานที่เสร็จสิ้น, งานที่รอการดำเนินการ, และจำนวนชั่วโมงที่ทำงานทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังรวมถึง ช่องเฉพาะสำหรับการบันทึกความสำเร็จทางวิชาชีพ รางวัล และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ พร้อมทั้งช่วยระบุโอกาสในการพัฒนาและตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5. แม่แบบข้อเสนอโครงการงาน ClickUp

แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างเอกสารที่ชนะการจ้างงานด้วยเทมเพลตข้อเสนอการจ้างงานของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตข้อเสนอโครงการงาน ClickUp คุณสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทักษะและประสบการณ์ของคุณจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จของนายจ้างได้อย่างไร พร้อมทั้งรักษาความเป็นระเบียบและความเป็นมืออาชีพของข้อเสนอของคุณ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • สร้างโครงการเพื่อติดตามทุกขั้นตอนของความคืบหน้าของข้อเสนอโครงการของคุณ
  • ระดมความคิดและสร้างเนื้อหาที่เน้นทักษะและประสบการณ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดระเบียบงานและกำหนดเส้นตายเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละส่วนของข้อเสนอของคุณเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมมือหรือตรวจสอบข้อเสนอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมบูรณ์และตรงตามเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ: ผู้หางานที่ต้องการสร้างและส่งเอกสารข้อเสนอไปยังนายจ้างได้อย่างง่ายดาย

6. แม่แบบข้อเสนอขอทุน ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอโครงการขอรับทุน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามทุกรายละเอียด ทำให้การยื่นขอทุนของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยเทมเพลตข้อเสนอขอทุนของ ClickUp

การสมัครขอทุนอาจมีความซับซ้อนและต้องใช้ความพยายามในบางครั้ง อย่างไรก็ตามเทมเพลตข้อเสนอขอทุน ClickUpช่วยทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการแนะนำคุณผ่านแต่ละองค์ประกอบที่สำคัญ และรับรองว่าข้อเสนอของคุณจะครบถ้วนและสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ

เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการยื่นขอทุนเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ ช่วยประหยัดเวลาและให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

มาพร้อมกับ:

  • มุมมองกำหนดการโครงการ เพื่อติดตามไทม์ไลน์และกำหนดเส้นตายของคุณ
  • มุมมองรายการ เพื่อจัดระเบียบงานวิจัย ความคิด และใบสมัครทุนทั้งหมดของคุณ
  • มุมมองบอร์ด เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าและติดตามงานที่กำลังดำเนินการ

เหมาะสำหรับ: นักวิจัยที่ต้องการสร้างข้อเสนอโครงการวิจัยที่ประสบความสำเร็จ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสานการทำงานกับ Google Drive หรือ Dropbox เพื่อจัดเก็บและเข้าถึงเอกสารข้อเสนอของคุณ

7. แม่แบบข้อเสนอหนังสือ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอหนังสือ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เผยแพร่หนังสือของคุณโดยการส่งข้อเสนอหนังสือไปยังสำนักพิมพ์ที่มีศักยภาพด้วยเทมเพลตข้อเสนอหนังสือของ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอหนังสือ ClickUpช่วยให้กระบวนการเสนอโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น มันช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่เน้นความน่าสนใจทางการค้าของแนวคิดหนังสือของคุณ และโน้มน้าวให้สำนักพิมพ์ลงทุนในโครงการของคุณ

โครงสร้างที่ใช้งานง่ายของเทมเพลตนี้ช่วยจัดระเบียบแนวคิดของนักเขียนที่มีความมุ่งมั่น ดำเนินการวิจัยตลาด และร่างข้อเสนอของพวกเขาในรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจจากสำนักพิมพ์

คุณสามารถ (หรือทีมของคุณ) รวบรวมงานวิจัยในเอกสารที่ใช้ร่วมกัน, จัดวางแนวคิดของคุณในรูปแบบภาพในมุมมองบอร์ด, และแยกย่อยรายละเอียดสำคัญทั้งหมด (เช่น สรุปเนื้อเรื่องและคำอธิบายตัวละคร) ให้เป็นงานที่จัดการได้

นอกจากนี้ ด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองและหมุดหมายสำคัญที่ช่วยให้คุณติดตามงานได้ คุณจะไม่มีวันพลาดรายละเอียดสำคัญหรือกำหนดเวลาอีกต่อไป ส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อติดตามผลกับผู้เผยแพร่ได้ ทำให้คุณจัดการการส่งผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

เหมาะสำหรับ: นักเขียนที่มีความใฝ่ฝันและต้องการส่งข้อเสนอหนังสือของตนให้กับสำนักพิมพ์

8. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดงบประมาณโครงการให้สอดคล้อง, บริหารการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในงบประมาณด้วยเทมเพลตข้อเสนอโครงการงบประมาณของ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอโครงการงบประมาณของ ClickUpระบุค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้เพื่อขอรับเงินทุนสำหรับโครงการถัดไปของคุณ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแยกแยะองค์ประกอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นภาพที่ชัดเจนของข้อกำหนดทางการเงินและความเป็นไปได้ของประโยชน์หรือข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบและ จัดเก็บรายละเอียดโครงการ โดยใช้ClickUp Docsเพื่อรวบรวมข้อมูลงบประมาณที่สำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อ จัดวางไทม์ไลน์โครงการในรูปแบบภาพ ที่สอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละช่วงและเป้าหมายสำคัญของโครงการ
  • สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อ ติดตามและคำนวณ ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการทั้งหมดอย่างแม่นยำ ให้ภาพรวมงบประมาณที่ครอบคลุม
  • ตั้งค่ามุมมองตารางเพื่อ การนำเสนอที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ สำหรับข้อเสนอด้านงบประมาณของคุณ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการส่งข้อเสนอด้านงบประมาณให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9. แม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp: เทมเพลต dubsado
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
นำเสนอข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อเข้าซื้อกิจการใหม่ด้วยเทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจของ ClickUp

บางครั้ง คุณจำเป็นต้องก้าวไปไกลกว่าการวางแผนงบประมาณแบบมาตรฐาน และเน้นย้ำว่าทำไมคุณถึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด คุณยังต้องกำหนดเป้าหมายโครงการที่ชัดเจน พร้อมจัดทำตารางเวลาและกำหนดการชำระเงินอย่างละเอียด ทั้งหมดนี้ควรอยู่ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ

เทมเพลตข้อเสนอโครงการงบประมาณ ClickUpช่วยคุณในเรื่องนี้โดยเฉพาะ คุณสามารถสร้างข้อเสนอที่ชนะใจได้อย่างไร้รอยต่อและทรงพลัง พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในการนำเสนอที่ดึงดูดใจและมีโครงสร้างชัดเจนสำหรับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีศักยภาพ

นี่คือวิธี:

  • วางแผนอย่างแม่นยำ: ขั้นตอนการเสนอธุรกิจ View จะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
  • สื่อสารอย่างไร้ความพยายาม: มุมมองเทมเพลตอีเมลให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังเทมเพลตที่เขียนไว้ล่วงหน้าเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ: มุมมองลำดับความสำคัญช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาและทรัพยากรของคุณ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจและหาลูกค้าใหม่

10. แม่แบบข้อเสนอการตลาด ClickUp

แม่แบบข้อเสนอการตลาด ClickUp: แม่แบบ dubsado
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
นำเสนอแผนกลยุทธ์การตลาดของคุณและชนะใจลูกค้าด้วยเทมเพลตข้อเสนอการตลาดจาก ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นเทมเพลตข้อเสนอการตลาด ClickUpประกอบด้วยทุกองค์ประกอบที่จำเป็น—ตั้งแต่การระบุกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงการกำหนดงบประมาณและกรอบเวลา

โซลูชันการวางแผนการตลาดที่ครอบคลุมนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นโดยการรวมการจัดการการวิจัย, เอกสารสำหรับผู้บริหาร, การจัดการงาน, และการติดตามงบประมาณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน

ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น มุมมองบอร์ดสำหรับข้อมูลเชิงลึก, เอกสารที่ผสานรวมเพื่อการพัฒนากลยุทธ์, การสร้างงานที่ปรับแต่งได้ และการจัดการไทม์ไลน์แบบภาพผ่านแผนภูมิแกนต์ มันเปลี่ยนแผนการตลาดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารฝ่ายการตลาดที่กำลังนำเสนอขายให้กับลูกค้าใหม่

➡️ อ่านเพิ่มเติม:Dubsado vs ClickUp: โซลูชันการจัดการธุรกิจใดดีที่สุด?

ยกระดับกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp

เทมเพลต Dubsado ที่เราได้กล่าวถึงมอบวิธีอันทรงพลังให้กับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้บริหารธุรกิจในการสร้างแบบฟอร์มและข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพและน่าประทับใจ ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่สอดคล้องกับแบรนด์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยสื่อสารคุณค่าของคุณ ชี้แจงความคาดหวังของโครงการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า—องค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ClickUp เป็นทางเลือกที่หลากหลายซึ่งรวมเทมเพลตแบบฟอร์มและข้อเสนอเข้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า

คุณสามารถจัดการทุกฟังก์ชันทางธุรกิจและการตลาดของคุณได้จากแพลตฟอร์มกลางเดียว โดยผสานรวมกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยม และจัดระเบียบทุกสิ่งตั้งแต่การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ไปจนถึงตารางเวลาของงาน และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!