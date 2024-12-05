NotebookLM เทียบกับ ChatGPT: ตัวไหนดีกว่าสำหรับการจดบันทึก?

บันทึกของคุณบอกอย่างหนึ่ง งานวิจัยของคุณบอกอีกอย่าง และที่ไหนสักแห่งระหว่างนั้น ภาพรวมกลับพร่ามัว การค้นหาเครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ค้นหา และโต้ตอบกับข้อมูล—ในขณะที่ทำให้กระบวนการนั้นไม่ท่วมท้น—อาจรู้สึกเหมือนเป็นชัยชนะในตัวเอง
สองตัวเลือกที่ได้รับความนิยม NotebookLM และ ChatGPT นำเสนอวิธีการที่ไม่เหมือนใครเพื่อช่วยให้การจดบันทึกง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ทั้งสองเครื่องมือสัญญาว่าจะทำให้การรวบรวม จัดระเบียบ และใช้ข้อมูลของคุณง่ายขึ้น แต่พวกเขามีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
มาสำรวจ NotebookLM กับ ChatGPT เพื่อดูว่าตัวไหนเหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณมากที่สุด ✅
⏰ สรุป 60 วินาที
- NotebookLM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกที่เน้นงานวิจัย โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สรุปเสียง การสร้างเอกสารที่ปรับแต่งได้ และเครื่องมือจัดระเบียบอัจฉริยะ
- ChatGPT มีความโดดเด่นในการสร้างเนื้อหา การระดมความคิด และการให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดสำหรับการเขียน ทำให้มีความหลากหลายในการใช้งานสำหรับงานต่างๆ นอกเหนือจากการจดบันทึก
- NotebookLM เหมาะสำหรับการจัดการและจัดระเบียบเนื้อหาทางวิชาการมากกว่า ในขณะที่ ChatGPT มีความหลากหลายมากกว่าสำหรับการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์และเนื้อหาสำหรับมืออาชีพ
- ClickUp คือนวัตกรรมที่พลิกโฉมวงการ ด้วยการผสานจุดเด่นของทั้งสองเข้าไว้ด้วยกัน มอบการจัดการงานที่แข็งแกร่ง เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ เพื่อโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ
โน้ตบุ๊คแอลเอ็มคืออะไร?
Google's NotebookLM เป็นเครื่องมือจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผสานความสามารถของ AI ขั้นสูงเข้ากับการออกแบบที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบ เชื่อมโยง และต่อยอดจากแหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจได้ด้วยความสะดวก
ออกแบบมาสำหรับนักเรียน, นักวิชาชีพ, และทีม, NotebookLM ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ. คุณสามารถค้นหาไอเดียสำคัญได้อย่างรวดเร็ว, เชื่อมโยงหัวข้อที่เกี่ยวข้อง, และเจาะลึกการวิจัยของคุณได้—ทั้งหมดในที่เดียว.
ด้วยการจัดระเบียบอย่างชาญฉลาดและคำแนะนำแบบเรียลไทม์การใช้ NotebookLMช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: โปรดตรวจสอบการจัดรูปแบบต้นฉบับเมื่อใช้ NotebookLM เพื่อหลีกเลี่ยงคำตอบที่ไม่ถูกต้องและเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง
คุณสมบัติของ NotebookLM
NotebookLM มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงวิธีการจดบันทึกและช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้มันโดดเด่น 👇
คุณสมบัติ #1: สรุปเสียง
คุณสมบัติการสรุปเสียงของ NotebookLM สามารถเปลี่ยนเอกสารของคุณให้กลายเป็นการสนทนาเสียงได้ ทำให้คุณสามารถฟังข้อมูลสำคัญได้ในขณะที่ทำกิจกรรมอื่น ๆ ไปพร้อมกัน
โฮสต์ AI สองคนสรุปเนื้อหาของคุณ โดยเน้นจุดสำคัญและทำให้เอกสารวิจัยเข้าใจง่ายขึ้นและน่าสนใจยิ่งขึ้น
คุณสามารถปรับแต่งจุดสนใจและโทนของการสนทนาได้ตามต้องการ จากนั้นทำงานต่อภายในแอปในขณะที่เสียงเล่นอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของคุณจะไม่ถูกรบกวน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Google ตั้งชื่อเล่นให้กับ NotebookLM ว่า 'Project Tailwind' ในตอนแรก เพราะมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ 'แล่นเรือ' ผ่านบันทึกของตนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติ #2: บันทึกและจัดระเบียบคำตอบ
ด้วย NotebookLM คุณสามารถบันทึกคำตอบที่มีค่าเป็นบันทึกบนกระดานบันทึกได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถปักหมุดลิงก์สำคัญ คำคม ข้อความที่คัดมา หรือข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยของคุณเพื่อการเข้าถึงและจัดระเบียบที่ง่ายดาย
แต่ละคำตอบมีการอ้างอิงที่มา ช่วยให้คุณสามารถกลับไปที่แหล่งข้อมูลต้นฉบับได้อย่างรวดเร็วและดูในบริบทเดิม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: พัฒนารูปแบบการจดบันทึกที่มีโครงสร้าง (เช่น การใช้สัญลักษณ์หรือหัวข้อ) เพื่อรักษาความชัดเจนและทำให้บันทึกของคุณง่ายต่อการอ่านผ่านในภายหลัง ความสม่ำเสมอช่วยจัดระเบียบความคิดและเร่งการทบทวน
คุณสมบัติที่ 3: การสร้างเอกสารแบบกำหนดเอง
NotebookLM ทำให้การเปลี่ยนบันทึกของคุณเป็นรูปแบบต่าง ๆ ง่ายขึ้น
หลังจากรวบรวมข้อมูลของคุณแล้ว คุณสามารถสั่งให้ NotebookLM จัดรูปแบบข้อมูลเหล่านั้นเป็นโครงร่าง แนวทางศึกษา หรือแม้แต่ร่างโครงการได้ หากคุณต้องการสิ่งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น คุณสามารถป้อนคำแนะนำที่กำหนดเองได้
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ส่งออกงานของคุณไปยัง Google Docs ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
คุณสมบัติ #4: อัปโหลดและสรุปเนื้อหา
NotebookLM ช่วยให้คุณอัปโหลดเนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น PDF, เว็บไซต์, วิดีโอ YouTube, Google Docs, พอดแคสต์ และแม้แต่ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นแหล่งข้อมูล จากนั้นระบบจะวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาเหล่านี้ พร้อมเชื่อมโยงประเด็นสำคัญระหว่างหัวข้อต่าง ๆ
ขับเคลื่อนโดยผู้ช่วย AI ของ Google, Gemini 1.5, เครื่องมือนี้เปลี่ยน NotebookLM ให้เป็นผู้ช่วยวิจัยที่ปรับให้เข้ากับแหล่งข้อมูลเฉพาะของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกตามเนื้อหาที่คุณต้องการ
ราคาของ NotebookLM
- ฟรี
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่พัฒนาโดย OpenAI ออกแบบมาเพื่อสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์โดยอิงจากข้อมูลที่ได้รับ
มันใช้ประโยชน์จากแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่ทรงพลังและอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำความเข้าใจบริบท ให้คำตอบอย่างละเอียด และแม้กระทั่งสนทนาในหัวข้อที่หลากหลาย
เครื่องมือนี้ช่วยนักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ, และทีมต่าง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการให้คำตอบที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบท. นอกจากนี้, ChatGPT ยังมีความหลากหลายและสามารถนำมาใช้เพื่อเสริมและปรับปรุงกลยุทธ์การจดบันทึกต่าง ๆ ได้.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในเดือนมกราคม 2023 ChatGPT ได้ขยายจำนวนผู้ใช้ประจำเดือนเป็น 100 ล้านคน ทำให้เป็นแอปที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์—จนกระทั่ง Threads แซงหน้าในเดือนกรกฎาคม 2023
คุณสมบัติของ ChatGPT
ChatGPT นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างสรรค์ไอเดีย และจัดการงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือรายละเอียดคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ทำให้ ChatGPT เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 👇
คุณสมบัติ #1: การสรุปงานวิจัย
ChatGPT ช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและสรุปปริมาณการวิจัยที่ใหญ่โต
ในฐานะนักเรียนที่กำลังทำรายงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องจัดการกับเอกสารรายงานจำนวนมาก ChatGPT สามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลของคุณและให้สรุปที่ชัดเจน กระชับ และเน้นจุดสำคัญได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญ
คุณสมบัติ #2: การสร้างและแก้ไขเนื้อหา
ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างเนื้อหา
สามารถสร้างข้อความสำหรับรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น อีเมล, บล็อกโพสต์, หรือรายงาน, ช่วยให้นักเรียนและนักธุรกิจเริ่มต้นการเขียนคุณภาพสูงได้
นอกจากนี้ ChatGPT ยังมีฟีเจอร์การแก้ไขเพื่อปรับปรุงงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านไวยากรณ์ ความชัดเจน และน้ำเสียง เพื่อให้เนื้อหาของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ 3: การระดมความคิดและการแก้ปัญหา
หากคุณต้องการไอเดียใหม่ ๆ สำหรับโปรเจกต์หรือกำลังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อน ChatGPT สามารถเป็นคู่คิดในการระดมสมองของคุณได้ มันช่วยสร้างแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ เสนอหัวข้อการวิจัย และสำรวจทิศทางใหม่ ๆ สำหรับงานของคุณ
ทีมและมืออาชีพสามารถใช้เครื่องมือนี้สำหรับการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกันได้ เนื่องจาก ChatGPT ให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกหลากหลายเพื่อช่วยนำทางกระบวนการ
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิด แต่เนื่องจากแชทบอท AI มีแนวโน้มที่จะแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อย่าลืมตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้เสมอ
คุณสมบัติที่ 4: ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
ChatGPT ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับงานของคุณโดยเฉพาะ
สำหรับรายงาน, การนำเสนอ, หรือบทความ, ChatGPT จะวิเคราะห์เนื้อหาของคุณและเสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงตามเป้าหมายเฉพาะของคุณ. คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่กำลังปรับปรุงงานมอบหมายหรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น, ทำให้คุณส่งผลงานที่ดีที่สุดของคุณได้เสมอ.
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ChatGPT Plus: $20/เดือน
โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม Vs. ชัตจีพีที: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
NotebookLM และ ChatGPT มีความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ในขณะที่ NotebookLM มุ่งเน้นไปที่การจัดระเบียบงานวิจัยและการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด ChatGPT มีความหลากหลายในการสร้างเนื้อหาและสร้างสรรค์ไอเดีย นี่คือภาพรวมที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของทั้งสองเครื่องมือ 📚
|คุณสมบัติ
|โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
|แชทจีพีที
|การสรุปผลการวิจัย
|สรุปเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจเบี่ยงเบนจากประเด็นหลักที่ตั้งใจไว้
|ให้สรุปที่กระชับ ถูกต้อง พร้อมจุดสำคัญที่ชัดเจน
|การสร้างเนื้อหา
|มุ่งเน้นที่ผลงานวิจัย
|รองรับรูปแบบที่หลากหลาย เช่น อีเมล, บล็อก, และรายงาน
|ระดมความคิด
|มีความเชี่ยวชาญในบริบทที่เน้นการวิจัย
|นำเสนอโซลูชันสร้างสรรค์สำหรับงานที่หลากหลาย
|การบูรณาการงาน
|ขาดคุณสมบัติการจัดการงาน
|ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามสำหรับการจัดการงานพื้นฐาน
|ความร่วมมือ
|เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเป็นหลัก
|เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมด้วยฟีเจอร์แชทร่วมกัน
|การเก็บรักษาความรู้
|ทำงานได้ดีในการสรุปเนื้อหาทางวิชาการ
|สร้างความเข้าใจเชิงบริบทจากการมีปฏิสัมพันธ์หลายรูปแบบ
|การจัดการเอกสาร
|จัดการไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ดี รวมถึงการแยกวิเคราะห์ไฟล์ที่ซับซ้อน
|จัดการไฟล์ประเภทต่างๆ และสามารถสร้างเอกสารเสริมได้
|ผลลัพธ์ที่กำหนดเอง
|มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
|การตอบสนองของช่างตัดเสื้อต่อคำแนะนำและเป้าหมายเฉพาะ
คุณสมบัติ #1: สรุปการวิจัย
ทั้ง NotebookLM และ ChatGPTช่วยให้การจดบันทึกและการค้นคว้าวิจัยง่ายขึ้นโดยนำเสนอเครื่องมือสรุปข้อมูลอย่างไรก็ตาม วิธีการและระดับความลึกของการวิเคราะห์ของทั้งสองแตกต่างกัน
โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
ด้วยภาพรวมเสียงแบบ 'Deep Dive' NotebookLM วิเคราะห์แหล่งข้อมูล เชื่อมโยงหัวข้อต่างๆ และให้สรุปเสียงแบบโต้ตอบเพื่อรักษาความน่าสนใจและการเข้าถึงงานวิจัย
คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการข้อมูลที่หนาแน่นและการตรวจสอบเนื้อหาขณะเดินทาง
แชทจีพีที
ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อความและสรุปเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย แม้ว่าจะสามารถอ่านสรุปเหล่านี้ออกเสียงได้ แต่ขาดฟีเจอร์สรุปเสียงและฟีเจอร์การสนทนาแบบโต้ตอบที่มีใน NotebookLM ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในด้านการมีส่วนร่วม
🏆 ผู้ชนะ: NotebookLMโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์จัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยภาพรวมเสียงที่สมจริงและความเข้าใจแหล่งข้อมูลแบบหลายรูปแบบ
คุณสมบัติ #2: การจัดระเบียบบันทึก
วิธีที่เครื่องมือจัดระเบียบบันทึกสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก NotebookLM และ ChatGPT มีแนวทางที่แตกต่างกันในการจัดการเรื่องนี้ โดยตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย
โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
NotebookLM นำเสนอเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบบันทึก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปักหมุดคำตอบ คำพูด และข้อความที่คัดมาจากแหล่งเว็บต่างๆ ลงบนกระดานบันทึกเสมือนจริง ทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
แชทจีพีที
ChatGPT ขาดฟีเจอร์กระดานบันทึกเฉพาะสำหรับการจัดการบันทึกที่คัดสรรไว้หรือการเชื่อมโยงการอ้างอิงไปยังแหล่งที่มาโดยอัตโนมัติเพื่อให้บริบทที่ราบรื่น
🏆 ผู้ชนะ: NotebookLM นำหน้าด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดระเบียบและจัดการบันทึก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ฐานผู้ใช้ของ ChatGPT กระจายอยู่ทั่วโลก แต่สหรัฐอเมริกาคิดเป็น14.18% ของผู้ใช้ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ 3: การสร้างเนื้อหา
สำหรับนักเรียนและมืออาชีพที่พึ่งพาการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งสองเครื่องมือนี้มีประโยชน์ที่ไม่เหมือนใคร
โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
NotebookLM มุ่งเน้นไปที่การจัดรูปแบบโน้ตที่คัดสรรแล้วใหม่ให้เป็นรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น โครงร่างหรือคู่มือการศึกษา
แม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ความสามารถของมันมีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกการสร้างเนื้อหาที่กว้างขวางกว่าของ ChatGPT
แชทจีพีที
ChatGPT โดดเด่นในด้านนี้ โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาได้หลากหลาย ตั้งแต่เรียงความทางวิชาการไปจนถึงการนำเสนอระดับมืออาชีพ ความสามารถในการแก้ไขของมันยังช่วยให้ผลลัพธ์มีความชัดเจนและเรียบร้อย ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับทั้งโครงการส่วนบุคคลและทีม
นอกจากนี้การใช้เทมเพลตคำสั่ง AIภายใน ChatGPT ยังช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
🏆 ผู้ชนะ: ChatGPT โดดเด่นในการสร้างและปรับปรุงเนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ 4: การร่วมมือและการผสานรวม
ความสามารถในการทำงานร่วมกันและการผสานรวมสามารถเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือสำหรับทีมได้ ต่อไปนี้คือความแตกต่างระหว่าง NotebookLM และ ChatGPT
โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
NotebookLM รองรับการทำงานร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์หลากหลายรูปแบบ เช่น PDF วิดีโอ YouTube และ Google Docs
ความสามารถในการประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรูปแบบเหล่านี้สร้างศูนย์กลางที่รวมศูนย์สำหรับทีม
แชทจีพีที
ChatGPT ไม่รองรับการอัปโหลดไฟล์บางประเภทหรือการโต้ตอบโดยตรงกับรูปแบบภายนอกเช่น NotebookLM อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอัปโหลดไฟล์บางประเภทจากคอมพิวเตอร์หรือ Google Drive ของคุณได้
🏆 ผู้ชนะ: NotebookLM มอบเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีกว่าผ่านการผสานรวมกับไฟล์หลากหลายประเภท
NotebookLM เทียบกับ ChatGPT บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit มีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับ NotebookLM และ ChatGPT และข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาเผยให้เห็นว่าเครื่องมือเหล่านี้มีความแตกต่างกันเพียงใด
ผู้ใช้ Reddit ชื่อAlexandeisme ชอบ NotebookLM มากกว่า ChatGPT เพราะมันฟังดูเป็นมนุษย์มากกว่า
มีความเป็นมนุษย์และสามารถสนทนาได้มากกว่าของ OpenAI อย่างมาก
มีความเป็นมนุษย์และสามารถสนทนาได้มากกว่าของ OpenAI อย่างมาก
มันดูเหมือนจะติดตามเนื้อหาได้... แต่สิ่งที่น่าหงุดหงิดเล็กน้อยคือพวกเขามักจะแยกออกไปสู่การสนทนาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น... จริงๆ แล้วมันค่อนข้างเจ๋งที่จะคาดเดาว่าพวกเขาจะตีความบทความอย่างไร
มันดูเหมือนจะติดตามเนื้อหาได้… แต่สิ่งที่น่าหงุดหงิดเล็กน้อยคือพวกเขามักจะแยกออกไปสู่การสนทนาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น… พูดตรงๆ มันก็ค่อนข้างเจ๋งนะที่ได้คาดเดาว่าพวกเขาจะตีความบทความอย่างไร
แม้ว่าจะมีจุดแข็ง แต่ NotebookLM ก็มีข้อจำกัดบางประการ ตามที่Redditor, RamaSchneider ได้เน้นย้ำไว้
สิ่งที่ดูเหมือนว่ามันไม่สามารถทำได้ในตอนนี้คือการเปลี่ยนตารางให้กลายเป็นกราฟภาพ
สิ่งที่ดูเหมือนว่ามันไม่สามารถทำได้ในตอนนี้คือการเปลี่ยนตารางให้กลายเป็นกราฟภาพ
อย่างไรก็ตาม พวกเขาพบวิธีแก้ปัญหาที่ชาญฉลาด—โดยการวางข้อความจาก NotebookLM ลงใน ChatGPT ซึ่งสร้างกราฟที่สมบูรณ์แบบและให้โค้ด Python มาด้วย
ความเห็นโดยรวม? ทั้งสองเครื่องมือมีจุดแข็งเฉพาะตัว และการนำทั้งสองมาร่วมกันสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิง
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NotebookLM และ ChatGPT
NotebookLM และ ChatGPT เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ถ้าคุณมีบางสิ่งที่ไม่ได้หยุดเพียงแค่ช่วยคุณจดบันทึกหรือสร้างเนื้อหาล่ะ?
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย 🤩
มันเหมือนกับการมีทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบเกี่ยวกับเครื่องมือจดบันทึกและการวิจัย พร้อมด้วยชุดคุณสมบัติที่ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่น
มาดูคุณสมบัติของมันอย่างใกล้ชิดกันเถอะ 💁
ClickUp One Up #1: ClickUp Notepad
หากคุณคุ้นเคยกับการจดบันทึกไอเดียหรือโน้ตสั้น ๆ คุณจะรู้ดีว่าการมีที่เก็บทุกอย่างให้เข้าถึงได้ง่าย—โดยไม่ต้องวุ่นวายกับของรกนั้นสำคัญแค่ไหน
ClickUp Notepadคือสิ่งนั้นอย่างแท้จริง: พื้นที่ที่สะอาดและใช้งานง่ายซึ่งคุณสามารถบันทึกความคิดของคุณและจัดระเบียบได้ทันที มันถูกผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณอย่างไร้รอยต่อ ทำให้ความคิดและงานของคุณทั้งหมดเชื่อมโยงกัน
สมมติว่าคุณกำลังทำรายงานอยู่
คุณเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดใน Notepad จดบันทึกประเด็นสำคัญและไอเดียต่าง ๆ จากนั้นเมื่อคุณทบทวนรายการไอเดียเหล่านั้น คุณจะเปลี่ยนบันทึกบางส่วนให้เป็นงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าใน ClickUp—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก Notepad เลย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อใช้เครื่องมือ AI สำหรับการจัดการความรู้ ให้จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยแท็กหรือหมวดหมู่เฉพาะเพื่อปรับปรุงความสามารถในการค้นหาในอนาคต ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารทั้งหมด
ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs
ClickUp Docsคือที่ที่การจัดการเอกสารได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการจัดการงานวิจัย บันทึก และงานต่างๆ ของคุณในที่เดียว
คุณลักษณะการจัดการความรู้ของ ClickUpในเอกสาร ให้คุณมีพลังในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเอกสารและงานที่กำลังดำเนินอยู่ ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องและทันสมัยอยู่เสมอ
นั่นหมายความว่าเอกสารของคุณไม่ได้ถูกแยกออกมา—แต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่มีชีวิตชีวาของโครงการของคุณ
สมมติว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด
คุณสามารถสร้างเอกสารใน Docs ระบุขั้นตอนสำคัญแต่ละช่วง จากนั้นแนบงานที่เกี่ยวข้องไว้กับแต่ละขั้นตอน เช่น การออกแบบสื่อการตลาดหรือร่างแคมเปญอีเมล
การสร้างงานใน ClickUpโดยตรงจากบันทึกของคุณด้วย AI ก็เป็นไปได้เช่นกัน เมื่อแรงบันดาลใจเกิดขึ้นหรือมีจุดสำคัญที่ต้องดำเนินการ AI ในตัวของ ClickUp จะช่วยคุณเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นงานโดยไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณ
ขณะที่คุณทำงาน คุณสามารถอัปเดตเอกสารอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
สิ่งที่ทำให้ Docs โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกคือเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบความคิดและบันทึกของคุณง่ายขึ้นเป็นสองเท่า
เหมาะสำหรับการจดบันทึกงานประจำวัน, การสะท้อนความคิด, หรือการอัปเดตอย่างรวดเร็ว,แบบบันทึกประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าในแต่ละวันของคุณได้โดยไม่พลาดสิ่งใด
นอกจากนี้แม่แบบบันทึกโครงการของ ClickUpยังช่วยจัดโครงสร้างบันทึกของคุณ ให้ทุกอย่างตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงข้อสรุปจากการประชุมอยู่ในที่เดียว
ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain
การค้นหาและจัดการคลังความรู้และงานของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Brain— เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นในระบบนิเวศของ ClickUp ทำให้สามารถผสานการทำงานกับงาน เอกสาร โครงการ และเป้าหมายของคุณได้อย่างราบรื่น
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง คุณสามารถเข้าถึง AI ได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้เป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของกระบวนการทำงานของคุณ ซึ่งหมายความว่าคำแนะนำจาก AI ของคุณไม่เพียงแต่ทั่วไปเท่านั้น แต่ยังปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโครงการและงานเฉพาะเจาะจงอีกด้วย
หากคุณกำลังดำดิ่งสู่โครงการที่ซับซ้อนหรือต้องจัดการกับกำหนดเวลาหลายอย่างพร้อมกัน ความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันช่วยให้คุณเน้นข้อมูลสำคัญ สรุปเอกสารยาวๆ และจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นระเบียบเพื่อการอ่านที่ง่ายขึ้นและการวิเคราะห์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
Brain ยังทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อ มันร่างเนื้อหาที่ชัดเจนและเรียบร้อยตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อโต้แย้งที่ซับซ้อนสำหรับงานวิจัย ข้อเสนอโครงการที่คิดมาอย่างดี หรือการอัปเดตทีมอย่างรวดเร็ว
กำลังดิ้นรนที่จะนำความคิดมาถ่ายทอดเป็นคำพูดอยู่หรือไม่? สมองของคุณปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของคุณ และช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณให้พร้อมที่จะแบ่งปัน
เมื่อคุณมีแนวคิดที่ชัดเจนแล้ว คุณสามารถสร้างงานใน ClickUp ได้โดยตรงจากร่างของคุณใน ClickUp Docs ซึ่งช่วยให้งานของคุณสามารถดำเนินการได้และสอดคล้องกัน ช่วยให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายจากขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างราบรื่น
แล้วถ้าคุณลืมเชื่อมโยงโน้ตและงานที่ถูกต้องกับเอกสารที่ถูกต้องล่ะ?
คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเสียเวลาอันมีค่าในการค้นหาสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไป—ClickUp Connected Searchค้นหาทุกอย่างได้ทันที มันดึงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจากงาน บันทึก และเอกสารของคุณเพื่อให้บริบทที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าเพียงแค่จดบันทึกแล้วลืมไป!ตั้งการแจ้งเตือนใน ClickUpเพื่อทบทวนทุก ๆ สองสามวัน
คลิกเข้าสู่บันทึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ปรับปรุงการค้นคว้า, และจัดระเบียบความคิดของคุณ, NotebookLM และ ChatGPT มีข้อดีของมัน.
ทั้งสองเครื่องมือมีจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ แต่พูดกันตามตรง—ทำไมต้องยอมรับแค่ 'ดีพอ' ในเมื่อคุณสามารถมี ทุกอย่าง กับ ClickUp?
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมซึ่งครองตำแหน่งอันดับหนึ่งด้วยเหตุผลง่าย ๆ เพียงข้อเดียว—มันให้คุณได้มากกว่าเงินที่จ่ายไป
จากการจัดการงานโดยตรงภายใน ClickUp Docs ไปจนถึงการใช้ ClickUp Brain เพื่อรับความช่วยเหลือจาก AI มันไม่ใช่แค่เครื่องมือ—แต่มันคือระบบนิเวศน์แห่งประสิทธิภาพการทำงานที่ครบถ้วน และด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้, คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น และการค้นหาที่เชื่อมต่อ คุณไม่ได้แค่ตามทันงานของคุณ—แต่คุณกำลังควบคุมมันอย่างเต็มที่
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และค้นพบวิธีการทำงานที่ชาญฉลาดและบูรณาการมากขึ้น