เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการใน Google Sheets ฟรี สำหรับการวางแผนที่ง่ายดาย

ตามรายงานของกลุ่มสแตนดิช (Standish Group) โครงการที่ใช้ Agile เกือบครึ่งหนึ่งประสบกับความล่าช้า และมากกว่า 11% ล้มเหลว แม้จะมีความยืดหยุ่นของ Agile แต่การรักษาความคืบหน้าให้ตรงตามแผนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป
กำหนดการโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้หากคุณเคยประสบปัญหาเรื่องกำหนดเวลาที่เร่งด่วน, ลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง, หรือปริมาณงานที่มากเกินไป. กำหนดการโครงการจะช่วยให้โครงการที่ซับซ้อนถูกแบ่งออกเป็นเป้าหมายหลัก, กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน, และช่วยให้คุณอยู่เหนือความเสี่ยง.
สำหรับแม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Google Sheets ยังคงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม—คุ้นเคย ราคาไม่แพง และปรับแต่งได้ง่าย แต่การค้นหาแม่แบบที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก เพื่อทำให้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมแม่แบบไทม์ไลน์โครงการที่ดีที่สุดฟรีใน Google Sheets เพื่อช่วยให้การวางแผนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการใน Google Sheets ดี?
ก่อนอื่น มาดูอย่างรวดเร็วว่าอะไรที่ทำให้แม่แบบไทม์ไลน์โครงการที่ดีแตกต่างจากแม่แบบที่ธรรมดา. แม่แบบที่ดีมีลักษณะดังนี้:
- การจัดวางที่ชัดเจนและกระชับ: มีการจัดระเบียบอย่างดี มีหัวข้อและคอลัมน์ที่ชัดเจน ทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย
- ความยืดหยุ่น: สามารถปรับให้เข้ากับโครงการประเภทและขนาดที่แตกต่างกันได้ ทำให้สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย
- การแบ่งงาน: ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น
- การระบุหมุดหมายสำคัญ: คุณมีตัวเลือกในการทำเครื่องหมายหมุดหมายสำคัญและติดตามความคืบหน้าของโครงการ (จะดียิ่งขึ้นหากคุณสามารถทำสิ่งนี้ด้วยการแสดงภาพ)
- การปรับแต่งไทม์ไลน์: ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดของไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย (เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการ
- การควบคุมเวอร์ชัน: คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในไทม์ไลน์และมั่นใจได้ว่าทุกคนกำลังทำงานกับเวอร์ชันล่าสุด
เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการ Google Sheets ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณติดตามโครงการที่ซับซ้อนที่สุดได้ และส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา โดยไม่ต้องจมอยู่ในทะเลของงานที่ต้องทำ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเส้นตาย
7 แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Google Sheets ที่ยอดเยี่ยม
ตอนนี้ มาสำรวจเทมเพลต Google Sheets สำหรับการจัดการไทม์ไลน์โครงการที่อาจเหมาะกับทีมของคุณอย่างสมบูรณ์แบบกันเถอะ
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการโดย Coefficient
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการโดย Coefficient เป็นแม่แบบไทม์ไลน์โครงการรายสัปดาห์ที่เรียบง่าย แบ่งออกเป็นสี่เฟสสำหรับแต่ละสัปดาห์ของเดือน การแบ่งโครงการของคุณออกเป็นชิ้นส่วนรายสัปดาห์จะช่วยให้ทีมของคุณรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้
นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ 'วัน' ที่คุณสามารถประมาณเวลาที่งานแต่ละชิ้นจะใช้เวลาได้ ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนปริมาณงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะสามารถจัดตารางงานพื้นฐานและติดตามความคืบหน้าได้ แต่ก็ไม่มีฟีเจอร์ในตัวสำหรับการแสดงภาพและความสัมพันธ์ระหว่างงาน ดังนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้มันในการสร้างไทม์ไลน์สำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างงานหลายอย่างได้
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กที่มีโครงการง่าย ๆ และติดตามความคืบหน้าของโครงการรายสัปดาห์
แบบแผนโครงการพร้อมกรอบเวลาโดย Coefficient
อีกหนึ่งเทมเพลตฟรีจาก Coefficient คือ เทมเพลตตารางกำหนดการโครงการพร้อมไทม์ไลน์ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการติดตามโครงการแบบคู่ขนาน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะโครงการและมองเห็นความคืบหน้าไปพร้อมกัน โดยใช้แผนภูมิที่มีรหัสสีและไทม์ไลน์ร่วมกัน
ทุกครั้งที่คุณเพิ่มหรือปรับปรุงงานในตัวติดตามโครงการของคุณ (ซึ่งอยู่ในครึ่งล่างของเทมเพลต) ข้อมูลจะถูกสะท้อนในไทม์ไลน์และแผนภูมิของโครงการโดยอัตโนมัติ แผนภูมิจะแสดงความคืบหน้าของงานในรูปแบบกล่องที่มีรหัสสี: สีเขียวสำหรับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว และสีแดงสำหรับงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ความกว้างของแต่ละกล่องจะสอดคล้องกับระยะเวลาของงานนั้น
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยภาพ
แบบฟอร์มบันทึกปัญหาการจัดการโครงการ โดย Template.net
เทมเพลตนี้—เทมเพลตบันทึกปัญหาการจัดการโครงการจาก Template.net—ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการติดตามข้อบกพร่องหรือปัญหาต่างๆ ขั้นแรก ให้สร้างรายการหลักของพนักงานทั้งหมดของคุณ พร้อมคำอธิบายตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลติดต่อของพวกเขา
เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกในทีมพบปัญหา พวกเขาสามารถบันทึกไว้ในแผ่นบันทึกปัญหาการจัดการโครงการ แผ่นนี้รวมระดับความสำคัญที่แสดงด้วยสีเพื่อระบุความรุนแรงและความเร่งด่วนของปัญหา สัญญาณภาพนี้ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนลูกค้าหรือทีมเทคนิคที่มุ่งเน้นการติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้ใช้รายงานเป็นหลัก
📽️ โบนัส: เคยสงสัยไหมว่าอะไรทำให้ไทม์ไลน์แตกต่างจากแผนภูมิแกนต์? และวิธีไหนดีกว่าในการแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการของคุณ?
อ่านเพิ่มเติม:แผนภูมิแกนต์ vs. ไทม์ไลน์: คืออะไรและวิธีใช้
แผนงานโครงการ แผนที่ทางโครงการ แบบโดย Template.net
คุณเป็นผู้จัดการโครงการที่กำลังวางแผนโครงการระยะยาวอยู่หรือไม่? อาจใช้เวลาสามเดือนหรือมากกว่านั้น? หากเป็นเช่นนั้น แม่แบบแผนงานโครงการแบบแผนที่ทางจาก Template.net คือสิ่งที่คุณต้องการ. แม่แบบนี้ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสร้างแผนงานที่ชัดเจนและกระชับสำหรับโครงการของคุณในระยะเวลา 3 เดือน พร้อมนำคุณผ่านขั้นตอนการวางแผน การมอบหมายงาน และการดำเนินการอย่างราบรื่น.
หากโครงการของคุณขยายเกินสามเดือน คุณสามารถเพิ่มส่วนเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับระยะเวลาที่ขยายออกไป อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าเทมเพลตนี้ให้ภาพรวมระดับสูงของแผนงานโครงการของคุณมากกว่าการแจกแจงรายละเอียดงานและเป้าหมายย่อยอย่างละเอียด
✨ เหมาะสำหรับ: นักการตลาดและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่พึ่งพาแผนงานเพื่อสร้างฟีเจอร์หรือดำเนินแคมเปญ
แม่แบบไทม์ไลน์โดย Template.net
แม่แบบไทม์ไลน์โดย Template.net เป็นเครื่องมือติดตามโครงการที่เรียบง่าย สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกรอบเวลาใดก็ได้ (รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน) คุณเพียงแค่แบ่งโครงการของคุณออกเป็นหลายขั้นตอนเท่านั้น
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ภาพรวมระดับสูงของไทม์ไลน์โครงการของคุณ โดยเน้นที่เฟสใหญ่ ๆ มากกว่าเป้าหมายหรือภารกิจย่อย ๆ แม้ว่าคุณจะไม่พบฟีเจอร์ที่ละเอียดสำหรับการมอบหมายงานหรือการติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน แต่ความเรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมได้อย่างชัดเจน
✨ เหมาะสำหรับ: การวางแผนโครงการระยะยาวและการกำกับดูแลความคืบหน้าโดยรวมของโครงการของคุณ
แม่แบบไทม์ไลน์งานโดย Template.net
ต่างจากเทมเพลตก่อนหน้านี้ที่เน้นมุมมองระดับสูง, เทมเพลตแผนงานนี้โดย Template.net นำเสนอวิธีการที่ละเอียดและเน้นการปฏิบัติสำหรับการจัดการโครงการ โดยมุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะที่ต้องดำเนินการ
ที่นี่ คุณสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยหลายงาน มอบหมายงานให้กับบุคคล และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในแถบความคืบหน้าที่แสดงด้วยสี นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ 'บันทึก' ที่คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นหรือระบุสิ่งที่ต้องพึ่งพาได้อีกด้วย
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ทุกครั้งที่คุณเพิ่มงานลงในตัวติดตามงานและกรอกรายละเอียด งานนั้นจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติในแผ่นงานไทม์ไลน์งาน ซึ่งคุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของคุณเทียบกับปฏิทินได้
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมย่อยที่ต้องการเทมเพลตสำหรับติดตามงานและแสดงความคืบหน้าบนปฏิทิน
แม่แบบไทม์ไลน์ประจำวัน โดย Template.net
เทมเพลตสุดท้ายในรายการของเราคือเทมเพลตไทม์ไลน์รายวันจาก Template.net ตามชื่อที่แนะนำ เทมเพลตนี้ให้ตัวติดตามรายวันเพื่อตรวจสอบงานของทีมของคุณ ในขณะที่มันยอดเยี่ยมสำหรับทีม ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าประจำวันเมื่อติดตามกรอบเวลาการติดตามและการจัดการโครงการแบบอไจล์(เช่น daily scrum) มันยังดีกว่าสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลอีกด้วย
การจัดตารางงานประจำวันของคุณสามารถช่วยให้คุณจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการทำงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้าย การแบ่งปันไทม์ไลน์ประจำวันของคุณยังสามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมได้หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม อย่าลืมใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อความโปร่งใสและการประสานงาน ไม่ใช่เป็นวิธีการควบคุมงานอย่างละเอียด
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวที่ต้องการอัปเดตประจำวันหรือบุคคลที่ฝึกการจัดสรรเวลา
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับไทม์ไลน์โครงการ
แม้ว่า Google Sheets จะเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยม แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านความลึกซึ้ง อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือโครงการที่ต้องการวิธีการบริหารโครงการขั้นสูง นี่คือข้อเสียบางประการของการใช้ Google Sheets ในการจัดการไทม์ไลน์โครงการของคุณ
- คุณสมบัติการจัดการงานที่จำกัด: ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง เช่น งานย่อย, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการเชื่อมโยงงาน ซึ่งทำให้การจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีงานที่เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องยาก
- ความยากลำบากในการติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย: ต้องเพิ่มคอลัมน์ด้วยตนเองเพื่อติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการเวลาหรือการประมาณการค่าใช้จ่ายในตัว ทำให้การตรวจสอบงบประมาณซับซ้อน
- ตัวเลือกการแสดงผลที่จำกัด: มีตัวเลือกการสร้างแผนภูมิและการจัดรูปแบบพื้นฐาน อาจไม่เพียงพอสำหรับการสร้างไทม์ไลน์ที่น่าสนใจและให้ข้อมูล โดยเฉพาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: กลายเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ใช้หลายคนทำงานบนไทม์ไลน์เดียวกันพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการพึ่งพากันระหว่างทีม
- ไม่รองรับการใช้งานบนมือถือ: ให้การเข้าถึงผ่านมือถือได้ แต่ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานบนมือถือ มักต้องซูมหน้าจออยู่ตลอดเวลา
10 แม่แบบไทม์ไลน์โครงการทางเลือก
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตเฉพาะทางสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการจัดการไทม์ไลน์โครงการของ ClickUp สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้
สร้างขึ้นบนชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp พวกเขามาพร้อมกับคุณสมบัติที่ลึกซึ้งซึ่งสามารถช่วยคุณติดตามและมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการของคุณในหลากหลายวิธี ตั้งแต่กระดานคัมบัง (Kanban Boards) และปฏิทิน ไปจนถึงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Charts)
แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
มาเริ่มกันที่เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp กันก่อนเลย เทมเพลตนี้ถือเป็นตัวเลือกที่สะดวกมากหากคุณชอบความเรียบง่ายในการย้ายโน้ตแบบสติ๊กเกอร์เพื่อจัดเรียงงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา หรือหากคุณมีโครงการที่มีความไม่แน่นอนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์อยู่บ่อยครั้ง
นอกจากนี้ กระดาษโน้ตสีต่างๆ ยังเป็นวิธีที่ดีในการติดตามความคืบหน้าของงาน
นี่คือวิธีการทำงานของเทมเพลต:
- แกนแนวนอน: แสดงถึงขั้นตอนหรือระยะต่าง ๆ ของโครงการ
- แกนตั้ง: ระบุระยะเวลาหรือระยะเวลาของโครงการ
คุณสามารถใช้บล็อกที่มีสีต่างกันเพื่อแสดงเวลาของกิจกรรมเฉพาะ และใช้โน้ตติดที่มีสีตรงกันเพื่อเน้นรายละเอียดของงานในแต่ละขั้นตอนได้ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการกำหนดงานแล้ว คุณสามารถดับเบิลคลิกที่โน้ตติดและคลิก งาน เพื่อเปลี่ยนโน้ตติดนั้นเป็นงานได้ สะดวกมากเลยใช่ไหม?
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่คิดแบบภาพและต้องการความยืดหยุ่นของกระดานไวท์บอร์ด
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Gantt ของ ClickUp
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Gantt ของ ClickUpเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแม่แบบที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการและเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ต้นฉบับของคุณได้
เทมเพลตนี้มีการแสดงผลแบบรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี รวมถึงสามารถซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ออกจากแผนภูมิได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้า เช่น:
- เมนูแบบเลื่อนลงที่มีตัวเลือกเช่น 'เริ่มต้น', 'วางแผน', 'ติดตาม', และ 'การจัดการ' เพื่อระบุขั้นตอนของงาน
- แถบความคืบหน้าอัตโนมัติที่แสดงเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นของงาน
- ฟิลด์สูตรเพื่อบันทึกระยะเวลาของงาน (คำนวณจากวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนด)
นี่ช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของงานตามกำหนดเวลาได้ชัดเจนขึ้น หากต้องการให้สะดวกยิ่งขึ้น คุณสามารถปรับระยะเวลาของงานเฉพาะได้โดยการลากมันบนแผนภูมิ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีงานที่เชื่อมโยงกัน
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการการตลาด ClickUp
หากคุณกำลังมองหาโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และติดตามโครงการการตลาด เราขอแนะนำให้คุณลองใช้เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการการตลาดของ ClickUp เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองสามแบบ:
- มุมมองไทม์ไลน์ สำหรับการวางแผนรายไตรมาส
- มุมมองท่อส่ง เพื่อติดตามสถานะโครงการ
- ความสามารถในการจัดการลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด มุมมองเพื่อติดตามปริมาณงาน
นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ:
- ระบุความพยายามที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- ประมาณการงบประมาณที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ้น
- ติดตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับกิจกรรม
นอกจากนี้ คุณยังสามารถคำนวณความแตกต่างของงบประมาณได้โดยใช้สูตรของ ClickUp
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการจัดการเวลาและงบประมาณของโครงการ
เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp
เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว มีโครงสร้างที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า คุณเพียงแค่เพิ่มงานของคุณเข้าไปก็สามารถเริ่มต้นได้ทันที
เทมเพลตนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน: ไทม์ไลน์ทางด้านซ้ายและรายการงานทางด้านขวา ในการกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน ให้ลากและวางลงบนไทม์ไลน์ เทมเพลตจะอัปเดตขั้นตอนและระยะเวลาของงานโดยอัตโนมัติ
นี่คือเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่มีรายการงานแต่ต้องการ 'กรอก' กำหนดเวลา ผู้จัดการโครงการยังสามารถขอให้ทีมของตนเพิ่มงานทั้งหมดลงใน ClickUp แล้วใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนปริมาณงานของทีมได้
เนื่องจากเทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองปริมาณงาน คุณสามารถวางแผนปริมาณงานของทีมควบคู่ไปกับไทม์ไลน์ได้ มุมมองอื่น ๆ ได้แก่:
- แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงความคืบหน้า
- มุมมองแคนบานเพื่อจัดกลุ่มงานตามสถานะ
- รายการหลักเพื่อดูงานทั้งหมดของคุณ
นี่ทำให้เป็นเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบในการจัดการโครงการ, ปริมาณงาน, และกำหนดเวลาของคุณจากสถานที่เดียว
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการสร้างไทม์ไลน์โครงการและจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานที่มีอยู่
เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์ ClickUpเป็นเทมเพลตที่ใช้งานง่ายมากซึ่งช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณเป็นรายเดือนได้ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองสองแบบ:
- มุมมองรายเดือนเพื่อเน้นความคืบหน้าของโครงการและเหตุการณ์สำคัญในแต่ละเดือน
- มุมมองประจำปีเพื่อเน้นความก้าวหน้าของโครงการและเหตุการณ์สำคัญในแต่ละปี
ความเรียบง่ายของเทมเพลตนี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว เช่น การวางแผนหลักสูตร งานอดิเรก หรือโครงการครอบครัว มากกว่างานที่ซับซ้อนหรือต้องทำงานเป็นทีม ลักษณะที่มองเห็นได้ของกระดานไวท์บอร์ดยังทำให้เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับเด็ก หากคุณวางแผนจะทำงานโครงการร่วมกับลูกๆ หรือวางแผนการศึกษาของพวกเขา
✨ เหมาะสำหรับ: ติดตามโครงการส่วนตัวหรือครอบครัวที่เรียบง่ายและระยะยาว
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp
กำลังมองหาแม่แบบไทม์ไลน์ที่สนุกและเรียบง่ายเพื่อติดตามโครงการสร้างสรรค์ของคุณอยู่หรือไม่?แม่แบบไทม์ไลน์โครงการสร้างสรรค์ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ ด้วยการนำเสนอในรูปแบบไวท์บอร์ดที่เรียบง่าย คุณสามารถใช้รูปทรงสนุกๆ เพื่อวางแผนไทม์ไลน์โครงการของคุณ และใช้ภาพถ้วยรางวัลจริงๆ เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน
เทมเพลตนี้ไม่มีกฎเกณฑ์หรือกรอบการทำงานที่ตายตัว คุณสามารถเพิ่มเทมเพลตของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือรายปี รวมถึงสถานะโครงการของคุณได้ เนื่องจากนี่เป็นกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถเพิ่มรูปทรงและตัวเชื่อมต่ออื่นๆ เพื่อแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย หรือเพิ่มบันทึกต่างๆ ได้
โดยพื้นฐานแล้ว มันสามารถเรียบง่ายหรือละเอียดแค่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ
✨ เหมาะสำหรับ: การวางแผนโครงการสร้างสรรค์ที่ไม่มีกรอบเวลาที่ตายตัว
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการเปิดตัวซอฟต์แวร์ ClickUp
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย แผนการเปิดตัวซอฟต์แวร์คือแผนที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์จริง ในขั้นตอนนี้ คุณจะสร้างแผนแบบครบวงจรสำหรับการเปิดตัวซอฟต์แวร์ของคุณ ตั้งแต่การวิจัยตลาดและการสร้างต้นแบบ ไปจนถึงการพัฒนาและการตลาด
และนี่คือจุดที่แม่แบบไทม์ไลน์โครงการเปิดตัวซอฟต์แวร์ ClickUpสามารถช่วยคุณได้—เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วก่อนเริ่มงานจริง
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสามส่วน (หรือมุมมอง):
- มุมมองแผนการเปิดตัว ซึ่งเป็นกระดานไวท์บอร์ดที่คุณสามารถใช้ระดมความคิดเกี่ยวกับแผนโครงการของคุณได้
- มุมมองผลลัพธ์การเปิดตัว ซึ่งเป็นรายการหลักของงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวซอฟต์แวร์ของคุณ
- มุมมองกระบวนการเปิดตัว ซึ่งเป็นกระดานคัมบังที่ใช้จัดกลุ่มงานที่ต้องส่งมอบตามสถานะ (หรือระยะ)
หากคุณต้องการ คุณสามารถสร้างมุมมองอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น แผงควบคุมหรือแผนภูมิแกนต์ เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของแผนการเปิดตัวซอฟต์แวร์ของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: บริษัทไอทีที่กำลังวางแผนเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่
แม่แบบแผนที่เส้นทางโครงการ ClickUp
แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUpเหมาะสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่วางแผนการเปิดตัวใหม่ตามไทม์ไลน์รายไตรมาส ด้วยแม่แบบนี้ คุณสามารถวางแผนการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในแต่ละไตรมาส พร้อมทั้งวางแผนงบประมาณ ปริมาณงานของทีม และลำดับความสำคัญได้อย่างครบถ้วน นี่คือศูนย์รวมสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการติดตามแผนงานฟีเจอร์ทั้งหมดในที่เดียว
แม่แบบแผนที่โครงการยังมาพร้อมกับมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน:
- มุมมองรายการ: จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานในรูปแบบรายการเชิงเส้น
- มุมมองปริมาณงาน: เพื่อตรวจสอบขีดความสามารถของทีมและการกระจายปริมาณงาน
- มุมมองปฏิทิน: เพื่อแสดงกำหนดเวลาและเหตุการณ์สำคัญบนปฏิทิน
- มุมมองแกนต์: เพื่อวางแผนและติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ, จุดสำคัญ, และการพึ่งพา
- มุมมองบอร์ด: เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานและติดตามสถานะบนกระดานคัมบัง
และหากคุณเป็นทีมที่มีความคล่องตัว คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณตามสปรินต์และติดตามความคืบหน้าด้วยคะแนนสปรินต์ได้อีกด้วย
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่วางแผนการเปิดตัวฟีเจอร์ทุกไตรมาส
แม่แบบแผนที่ธุรกิจ ClickUp
ในขณะที่แม่แบบแผนที่ทางธุรกิจก่อนหน้านี้ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่แบบแผนที่ทางธุรกิจของ ClickUpสามารถใช้เพื่อกำหนดไทม์ไลน์ของโครงการธุรกิจใด ๆ ได้
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ 'ประเภทธุรกิจ' ซึ่งเป็นฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุได้ว่าแผนกใดรับผิดชอบงานเฉพาะ คุณสามารถกรองไทม์ไลน์สำหรับแต่ละประเภทธุรกิจได้ เพื่อให้ทีมต่างๆ สามารถเห็นเฉพาะความรับผิดชอบของตนโดยไม่ต้องรับภาระงานทั้งหมด
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับมุมมองหลายแบบ ได้แก่:
- แผนภูมิแกนต์รายเดือน: เพื่อแสดงภาพและติดตามไทม์ไลน์ของโครงการทุกเดือน
- ภาพรวมรายไตรมาส: เพื่อให้เห็นภาพรวมของทุกโครงการในไตรมาส โดยไม่จำกัดแผนก
- มุมมองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์: จัดกลุ่มงานตามเป้าหมายหลักเพื่อให้สอดคล้องและจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น
คุณยังสามารถสร้างการพึ่งพาของงานและแสดงผลได้บนแผนภูมิแกนต์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากสำหรับโครงการข้ามแผนกที่มีงานหลายอย่างซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
✨ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่กำลังมองหาเครื่องมือติดตามโครงการแบบครบวงจร
เทมเพลตแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
สุดท้ายนี้เรามีเทมเพลต ClickUp Simple Gantt ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการและระบุปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับกันและกันอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาล่วงหน้าด้วยการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ตัวอย่างเช่น หากงาน B ขึ้นอยู่กับการเสร็จสิ้นของงาน A แผนภูมิแกนต์จะแสดงความสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ ดังนั้น หากงาน A ล่าช้า คุณจะต้องปรับปรุงไทม์ไลน์ของโครงการเพื่อรองรับความล่าช้าในทั้งงาน A และงาน B
เพียงแค่วางแผนงาน ภารกิจย่อย และความสัมพันธ์ของงานในมุมมองแผนงานโครงการ ATheProject Gantt View. จะอัปเดตงานทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณทำเครื่องหมายงานหรืองานย่อยว่าเสร็จสิ้นในมุมมองแผนงาน โครงการ แผนภูมิแกนต์ของคุณจะติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ BThistemplate ช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าและความสัมพันธ์ของงานในโครงการได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมใด ๆ จากคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมที่ต้องการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการและอุปสรรคต่าง ๆ ในแผนภูมิแกนต์
ควบคุมไทม์ไลน์โครงการของคุณให้อยู่หมัดด้วย ClickUp
เครื่องมือเฉพาะทางนั้น ดีกว่าเสมอ เมื่อเทียบกับเครื่องมือทั่วไป คุณจะได้รับฟีเจอร์ที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถปรับแต่งให้เข้ากับระบบของคุณได้ง่ายกว่า
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เช่น ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะใช้กรอบการจัดการโครงการหรือระบบใดก็ตาม ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการงาน แผนภูมิแกนต์ การติดตามเป้าหมาย และอื่นๆ สามารถช่วยคุณวางแผน จัดระเบียบ และติดตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกัน
ดังนั้น หากคุณต้องการให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายเพียงสมัครใช้ ClickUp ฟรีและเริ่มต้นได้ทันที