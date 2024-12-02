ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างวิชาชีพและวิธีการนำไปปฏิบัติ

เมื่อก่อน การรับการรักษาทางการแพทย์ต้องไปกลับหลายครั้งกับแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร!
แต่ละคนทำงานแยกกันเป็นกลุ่ม ไม่มีการติดต่อสื่อสารกัน ทำหน้าที่ของตนเอง หากใบสั่งยาของแพทย์ไม่ชัดเจน เภสัชกรก็ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้
โชคดีที่การร่วมมือระหว่างวิชาชีพได้สร้างระบบที่มั่นคงขึ้น ซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและเอกสาร และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบที่ผสานรวมกันอยู่ แพทย์สามารถสั่งยาได้โดยตรงบนหน้าจอของเภสัชกร ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาวิ่งกลับไปกลับมา
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจตัวอย่างจริงของการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพในระบบการดูแลสุขภาพ และวิธีการนำแนวปฏิบัติเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ 🩺
⏰ สรุป 60 วินาที
- ความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ (IPC) หมายถึงการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจากหลากหลายสาขาทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย
- IPC มีความสำคัญเพราะช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, และให้การดูแลที่ครอบคลุม
- ผลกระทบของ IPC ต่อการดูแลผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ดีขึ้น ลดข้อผิดพลาด และฟื้นตัวได้รวดเร็ว
- ตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างวิชาชีพที่กระจายอยู่ในหลากหลายด้าน เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ และสภาพแวดล้อมในองค์กรธุรกิจ
- การนำกรอบการทำงาน IPC ไปปฏิบัติมีความท้าทายหลายประการ เช่น ช่องทางการสื่อสาร ความสับสนในบทบาท อำนาจที่ไม่สมดุล และปัญหาทางจริยธรรม
- วิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริม IPC คือการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง สร้างความไว้วางใจ ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ลงทุนในการฝึกอบรม และจัดการประชุมเป็นประจำ
- ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่มีศักยภาพในการรวมศูนย์, อัตโนมัติ, และปรับปรุงกิจกรรม IPC ให้มีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือระหว่างวิชาชีพคืออะไร?
การร่วมมือระหว่างวิชาชีพ (IPC) คือการมีส่วนร่วมอย่างร่วมมือและกระตือรือร้นของบุคลากรทางการแพทย์จากสาขาต่าง ๆ เมื่อเผชิญกับกรณีซับซ้อนหรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
แนวทางความร่วมมือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งผู้ป่วยมักต้องการข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์หลายสาขา—เช่น แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร—ที่ทำงานร่วมกันเพื่อมอบการดูแลที่ครอบคลุมและเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
การสำรวจในปี 2024 ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 150 คน พบว่า87% ได้มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการร่วมมือระหว่างวิชาชีพที่ดีในองค์กรของตน ซึ่งนำไปสู่:
- การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น: การพัฒนาแผนการดูแลที่ครอบคลุมซึ่งรวมมุมมอง ความคิดเห็น และระดับประสบการณ์ที่หลากหลาย
- การสื่อสารที่พัฒนา: การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพผ่านการสนทนาแบบเปิด ลดความเข้าใจผิดและข้อผิดพลาด
- การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น: การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทำให้ทรัพยากรถูกนำไปใช้ในที่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยและสถาบันการแพทย์ได้รับประโยชน์
- การแบ่งปันความรู้และทักษะ: การร่วมมือระหว่างพยาบาลและแพทย์ที่ดีขึ้น โดยแพทย์ได้หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติใหม่ของพวกเขา ขยายความเข้าใจและชุดทักษะ
- ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้น: ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือกัน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและการสนับสนุนร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
🔍 คุณทราบหรือไม่?สมาคมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแห่งสหรัฐอเมริกา (AACN)ได้รวม 'ความร่วมมือที่แท้จริง' เป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญ 6 ประการสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้ป่วย
ตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างวิชาชีพในหลากหลายสาขา
ความร่วมมือระหว่างวิชาชีพไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในด้านการดูแลสุขภาพเท่านั้น—แต่ยังได้รับการยกย่องในสาขาต่างๆ เช่น การศึกษา การบริหารธุรกิจ งานสังคมสงเคราะห์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการทำงานร่วมกันข้ามสายงานเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
มาดูตัวอย่างความร่วมมือระหว่างวิชาชีพในแต่ละภาคส่วนกัน 👇
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
ในด้านการดูแลสุขภาพการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆมีความจำเป็นสำหรับการให้บริการที่ครอบคลุมและมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
นี่คือวิธีที่มืออาชีพทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน:
1. การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมแบบครบวงจร
โปรแกรมกระดูกสะโพกหักของFroedtert & MCW ซึ่งเปิดตัวในต้นปี 2017 ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ทันทีในรูปแบบที่มีการประสานงานที่ดีขึ้น และด้วยทีมที่ร่วมมือกัน
เมื่อมีการวินิจฉัยว่ากระดูกสะโพกหักแล้ว เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินจะเริ่มใช้โปรโตคอลสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก รายงานจะถูกส่งไปยังแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ซึ่งจะตรวจดูภาพเอกซเรย์และวางแผนการผ่าตัด แพทย์เวชศาสตร์ perioperative จะทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น แพทย์วิสัญญีจะประเมินความพร้อมของห้องผ่าตัด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความเจ็บปวดเฉพาะส่วนจะดูแลผู้ป่วยให้สงบจนกว่าจะถึงเวลาผ่าตัด โดยลดการใช้ยา opioid ให้เหลือน้อยที่สุด
นอกจากนี้ นักโภชนาการยังช่วยดูแลการรับประทานอาหารและน้ำของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด (โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ)
📌 ผลลัพธ์: ก่อนการเปิดตัวโปรแกรมนี้ เวลารอเฉลี่ยสำหรับการวินิจฉัยจนถึงการผ่าตัดอยู่ที่ 38 ชั่วโมง ด้วยโปรโตคอลใหม่นี้ ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมง
ทุกคนมีทักษะสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาของตน และพวกเขารู้วิธีทำงานร่วมกันอย่างดีเยี่ยม ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับความลึกและความกว้างของการดูแล - และทุกสาขาของแพทย์กำลังกลายเป็นทีมเวิร์คมากขึ้นเรื่อยๆ
2. การจัดการโรคเรื้อรัง
โรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจต้องการการดูแลและการจัดการที่ ยาวนาน ดังนั้นการนำกรอบการทำงาน IPC มาใช้ในการจัดการโรคเรื้อรังจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล
กรอบงานจะรวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่สำคัญทั้งหมดซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคเรื้อรัง
แพทย์ที่พัฒนาแผนการรักษาเฉพาะบุคคล พยาบาลที่ให้การดูแลและติดตามผลประจำวัน นักกำหนดอาหารที่ให้คำแนะนำด้านโภชนาการเพื่อรักษาสุขภาพที่สมดุล และเภสัชกรที่ติดตามความปลอดภัยและปริมาณยาที่เหมาะสมตลอดการรักษา
ศูนย์สุขภาพและสุขภาวะชุมชนที่นำโดยพยาบาลในรัฐเท็กซัสได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ (IPCP) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมุ่งเน้นการจัดการโรคเรื้อรัง
องค์ประกอบหลักประกอบด้วยโปรแกรมนำทางผู้ป่วยและการประชุม IPC เป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีของผู้ป่วย
📌 ผลลัพธ์: ระหว่างปี 2557 ถึง 2563 อัตราการคัดกรองและติดตามภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 91% และอัตราการควบคุมความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 62% บทเรียนที่ได้รับรวมถึงการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของคู่สมรสและคุณค่าของแต่ละสมาชิกในทีม
3. การจัดการความเจ็บปวด
การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังจะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณมีทีมสหวิชาชีพที่ประกอบด้วย:
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความเจ็บปวด เพื่อระบุความเจ็บปวดและพัฒนากลยุทธ์การรักษา
- นักกายภาพบำบัด เพื่อแนะนำผู้ป่วยในการทำกิจกรรมทางกายที่ช่วยลดอาการปวดและเพิ่มการเคลื่อนไหว
- นักจิตวิทยา เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านส่วนบุคคลหรือวัฒนธรรมของอาการปวดเรื้อรัง
- เภสัชกร เพื่อช่วยในการวางแผนการใช้ยา ตรวจสอบความปลอดภัย และลดผลข้างเคียง
📌 ผลลัพธ์: การดูแลแบบองค์รวมช่วยให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการบรรเทาอาการที่ตอบโจทย์ทั้งปัญหาทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดเรื้อรัง
🧠 เกร็ดความรู้: องค์การอนามัยโลก (WHO) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิชาชีพอย่างแข็งขันผ่านกรอบการดำเนินงานว่าด้วยการศึกษาและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพ ความริเริ่มนี้สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์จากหลากหลายสาขาวิชาเรียนรู้ร่วมกันและทำงานเป็นทีม โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบสุขภาพทั่วโลก
4. ทีมดูแลแบบประคับประคอง
เมื่อผู้ป่วยเผชิญกับโรคที่รุนแรงและจำกัดชีวิต เช่น มะเร็ง ทีม IPC ดูแลแบบประคับประคองจะทำงานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์และนักบวชเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเป็นผู้นำแผนการรักษาทางการแพทย์ ขณะที่พยาบาลดูแลมาตรการให้ความสบายในชีวิตประจำวัน นักสังคมสงเคราะห์ติดต่อครอบครัวเพื่อให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์และทรัพยากรที่จำเป็น นักบวชหรือผู้นำทางจิตวิญญาณให้การดูแลด้านจิตวิญญาณ ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวพบความสงบ
📌 ผลลัพธ์: ครอบครัวได้รับคำแนะนำและความเห็นอกเห็นใจอย่างสม่ำเสมอจากผู้ให้บริการดูแลหลัก ช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ยากลำบากได้
5. การจัดการยา
การจัดการ แผนการใช้ยาที่ซับซ้อน ต้องอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายสาขา แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายยา วางรากฐานสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัย เภสัชกรติดตามปฏิกิริยาระหว่างยา ขนาดยา และการเติมยาใหม่ เพื่อให้การรักษาได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ พยาบาลให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้องและการสังเกตอาการข้างเคียง นักสังคมสงเคราะห์ดูแลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงและซื้อยาได้ โดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหากจำเป็น
📌 ผลลัพธ์: ลดความเสี่ยงของการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยาและเพิ่มความมั่นใจของผู้ป่วยในการปฏิบัติตามการใช้ยา
ภาคการศึกษา
ในการศึกษา การร่วมมือระหว่างวิชาชีพเกิดขึ้นเมื่อผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายพื้นหลังร่วมมือกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนและครอบคลุม
นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
1. การสนับสนุนการศึกษาพิเศษ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษต้องการ การสนับสนุนแบบตัวต่อตัว เพื่อรับมือกับความท้าทายในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่
ครูการศึกษาพิเศษออกแบบแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEPs) ในขณะที่นักกิจกรรมบำบัดช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่ละเอียดและหยาบ นักจิตวิทยาให้การสนับสนุนสำหรับความท้าทายทางอารมณ์และพฤติกรรม และให้กลยุทธ์ในการรับมือกับความกดดันทางสังคมและการศึกษา
📌 ผลลัพธ์: การให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจนช่วยส่งเสริมความครอบคลุมและช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ความร่วมมือสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้และการเติบโตมากยิ่งขึ้น
2. การแนะแนวอาชีพ
การแนะแนวให้นักเรียนก้าวสู่อาชีพในอนาคตต้องอาศัย ความร่วมมือระหว่างครู, ที่ปรึกษาด้านอาชีพ, และผู้ให้คำปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม
ครูระบุจุดแข็งและความสนใจของนักเรียน นำทางพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพที่เหมาะสม นักแนะแนวอาชีพให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการศึกษาและทักษะสำหรับอาชีพต่างๆ ที่ปรึกษาจากอุตสาหกรรมแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกจากโลกแห่งความเป็นจริง ช่วยให้นักเรียนมองเห็นบทบาทในอนาคตและตั้งเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
📌 ผลลัพธ์: นักเรียนมีความชัดเจนในเป้าหมายอาชีพ ซึ่งกระตุ้นให้พวกเขาทำงานเพื่อพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับโอกาสในอนาคต
3. การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต
การเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพจิตนั้นน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในระยะเริ่มแรก โรงเรียนและสถาบันการศึกษาจึงใช้กรอบการทำงาน IPC
ครูคือคนแรกที่สังเกตเห็นสัญญาณความทุกข์ในนักเรียน และสามารถส่งต่อพวกเขาไปพบที่ปรึกษาเพื่อรับการสนับสนุนแบบตัวต่อตัว ที่ปรึกษาจะให้กลยุทธ์การรับมือและทรัพยากรเพื่อช่วยให้นักเรียนจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวล นักจิตวิทยาจะดูแลกรณีที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งต่างๆ ไม่หลุดออกจากเส้นทางและนักเรียนจะได้รับการดูแลสุขภาพจิตอย่างทันท่วงที
📌 ผลลัพธ์: ทีมสร้างกรอบการทำงานที่สนับสนุนซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถรับมือกับความเครียดทางวิชาการและส่วนตัวได้
🔍 คุณรู้หรือไม่?นักเรียน4 ใน 10คน(40%)ในสหรัฐอเมริกาประสบกับความเครียดระดับปานกลางถึงรุนแรง
งานสังคมสงเคราะห์
ในงานสังคมสงเคราะห์ การทำงานเป็นทีมระหว่างวิชาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน
1. บริการสวัสดิการเด็ก
นักสังคมสงเคราะห์, ครู, และผู้ให้บริการด้านสุขภาพร่วมมือกันเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของเด็ก
นักสังคมสงเคราะห์เข้าแทรกแซงในกรณีที่มีการล่วงละเมิดหรือการละเลย และเชื่อมโยงครอบครัวกับทรัพยากรที่จำเป็น. ผู้สอนติดตามการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและพฤติกรรม ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงปัญหาที่บ้าน. ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ดูแลสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ.
📌 ผลลัพธ์: นักสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการความร่วมมือระหว่างวิชาชีพให้การแทรกแซงแบบองค์รวมที่ปกป้องเด็กที่เปราะบางในขณะที่ส่งเสริมความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดี
2. การฟื้นฟูจากการใช้สารเสพติด
การสนับสนุนบุคคลในการฟื้นฟูจากการใช้สารเสพติดต้องอาศัยแนวทางที่มีโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงการบำบัด การสนับสนุนจากเพื่อน และการวางแผนการรักษาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
เพื่อแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงและรักษาความมีสติในระยะยาว สิ่งต่อไปนี้ต้องทำงานร่วมกัน:
- นักสังคมสงเคราะห์ จัดการทรัพยากรชุมชน เช่น บริการที่อยู่อาศัยและการจ้างงาน
- ที่ปรึกษาด้านการติดยาเสพติด ให้คำแนะนำในการบำบัดระยะยาวและแผนการฟื้นฟู
- ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ จัดการปัญหาทางการแพทย์ทุกประเภท รวมถึงอาการถอนยา สร้างระบบสนับสนุนที่ครอบคลุม
📌 ผลลัพธ์: ความร่วมมือเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยจากระบบที่มีโครงสร้างและสนับสนุนตลอดกระบวนการฟื้นฟูจากการติดยาเสพติด
3. การสนับสนุนผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัว
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือจากนักสังคมสงเคราะห์ นักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
นักสังคมสงเคราะห์ให้การเข้าถึงที่พักพิงฉุกเฉิน ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และเครือข่ายสนับสนุนที่จำเป็น ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในการประมวลผลความบอบช้ำทางจิตใจและพัฒนากลยุทธ์การรับมือ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรับรองความปลอดภัยโดยการ บังคับใช้มาตรการคุ้มครอง และสนับสนุนผู้รอดชีวิตผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
📌 ผลลัพธ์: ผู้รอดชีวิตได้รับการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็น ช่วยให้พวกเขามีพลังในการสร้างชีวิตใหม่ด้วยความมั่นคง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร
ในโลกธุรกิจ การทำงานร่วมกันข้ามแผนกเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ในความเป็นจริง มันเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท
ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น รวบรวมผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้าด้วยกัน ในขณะที่ผู้จัดการกำหนดวิสัยทัศน์ วิศวกรออกแบบโซลูชัน และนักการตลาดทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม—ส่งผลให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์มีทั้งการใช้งานได้จริงและดึงดูดตลาด
ทีมสนับสนุนลูกค้าและทีมขาย ยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยทีมสนับสนุนแก้ไขปัญหาและทีมขายทำให้แน่ใจว่าความต้องการของลูกค้าได้รับการตอบสนอง คู่หูที่มีพลวัตนี้ช่วยเสริมสร้างความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้า
ในขณะเดียวกัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายการเงิน กำลังปรับความต้องการในการจ้างงานให้สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตของบริษัทกับสุขภาพทางการเงิน
ทีมวิเคราะห์ข้อมูลและทีมการตลาดสร้างการจับคู่ที่ทรงพลัง ข้อมูลเชิงลึกจากนักวิเคราะห์ถูกนำมาใช้เพื่อวัดผลแคมเปญที่สร้างความประทับใจอย่างแท้จริง
ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ ร่วมกันทำให้ทุกแง่มุมของธุรกิจได้รับการปรับปรุงให้ดีที่สุด ตั้งแต่การเปิดตัวสินค้า การมีส่วนร่วมกับลูกค้า ไปจนถึงการจัดสรรบุคลากร
วิธีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิชาชีพในองค์กรของคุณ
การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะผ่านกิจกรรมสังสรรค์แบบไม่เป็นทางการ กิจกรรมสร้างทีม หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม ล้วนช่วยเชื่อมโยงพนักงานเข้าด้วยกัน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถทำลายกำแพงระหว่างแผนก ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ และสร้างทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
นี่คือกลยุทธ์สำคัญบางประการในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิชาชีพในองค์กรของคุณ:
- ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง: สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่กลมเกลียวซึ่งแพทย์และบุคลากรทางการพยาบาลรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันความคิด ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ
- สร้างความไว้วางใจในหมู่บุคลากรทางการแพทย์: สร้างวัฒนธรรมแห่งความเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของกันและกัน พวกเขามีแนวโน้มที่จะร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น
- รวมกิจกรรมสร้างทีม: วางแผนกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ เช่น การแข่งขันในสำนักงาน การออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ การส่งจดหมายข่าวภายใน หรือการระดมความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะส่งเสริมความสำเร็จร่วมกัน
- ลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนา: จัดโอกาสให้บุคลากรพยาบาลได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันผ่านเวิร์กช็อป, สัมมนา, หรือโครงการที่มีปฏิสัมพันธ์. สิ่งนี้สามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างวิชาชีพและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
- จัดการประชุมและสรุปผลอย่างสม่ำเสมอ: กำหนดเวลาสำหรับการตรวจสอบออนไลน์และออฟไลน์ การประชุม และการสรุปผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีความเข้าใจตรงกัน การประชุมเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการประสานงานของทีมทั้งออฟไลน์และระยะไกล
ผลกระทบของการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพต่อการดูแลผู้ป่วย
การศึกษาอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคลากรทางการแพทย์จากสาขาต่าง ๆ ทำงานร่วมกัน การดูแลผู้ป่วยจะดีขึ้นในหลาย ๆ ด้านที่สำคัญ. มาดูกัน:
ผลลัพธ์เชิงบวกในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
การทบทวนงานวิจัย 51 ชิ้นพบว่า IPC ในระบบการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนำไปสู่ ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น 50% ของเวลา ผู้ป่วยรายงานประสบการณ์เชิงบวกและการปรับปรุงในสภาพสุขภาพ
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ผลลัพธ์ทางมนุษยศาสตร์ (เช่น ความพึงพอใจของผู้ป่วย) ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกรณีส่วนใหญ่
การทำงานเป็นทีมคือกุญแจสำคัญ
งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยซัสแคตเชวันเปรียบเทียบทีมกีฬาและทีมสุขภาพที่ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน โดยเน้นย้ำว่า บทบาทที่ชัดเจน ความไว้วางใจ และภาวะผู้นำร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ
เมื่อทีมทางการแพทย์ทำงานร่วมกันได้ดี พวกเขาก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ และมอบการดูแลที่ดีขึ้น
การจัดการโรคเรื้อรัง
การศึกษาอย่างเป็นระบบของการทดลอง 23 ครั้งพบว่าการแทรกแซง IPC นำไปสู่การปรับปรุงในตัวชี้วัดทางคลินิก เช่น ความดันโลหิตและระดับคอเลสเตอรอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการโรคเรื้อรัง
ซึ่งหมายความว่า IPC ไม่ใช่เพียงแค่แนวทางที่ทำให้รู้สึกดีเท่านั้น—แต่ยังช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพโดยตรง
การจัดการความเสี่ยงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจาก 65 การศึกษาพบว่า IPC มีประสิทธิผล เป็นพิเศษในการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ทีมที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล และเภสัชกรเป็นส่วนร่วมประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เครื่องมือและทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ
นี่คือภาพรวมของเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในวงการสาธารณสุข:
แพลตฟอร์มและเครื่องมือดิจิทัล
ทีมด้านการดูแลสุขภาพพึ่งพาเทคโนโลยีสุขภาพและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร การจัดการงาน และการแบ่งปันข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือหลักที่ขับเคลื่อนความร่วมมือนี้ ได้แก่:
- เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs): EHRs รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมดูแลสุขภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ทันที
- แพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกล: การแพทย์ทางไกลช่วยเอาชนะอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ ทำให้สามารถเข้าถึงการปรึกษาและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกลได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (CDSS): เครื่องมือ CDSS ให้คำแนะนำที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
นอกเหนือจากนั้น เครื่องมือการจัดการเช่นClickUpกำลังกลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการร่วมมือระหว่างวิชาชีพในหมู่ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ นี่คือวิธี!
งานใน ClickUp
ด้วยการใช้ClickUp Tasks คุณสามารถ สร้างรายการงานที่ละเอียด, มอบหมายหน้าที่, และกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน เพื่อให้พยาบาลและแพทย์ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
ClickUp Task Prioritiesช่วยให้คุณสามารถติดป้ายกำกับงานโดยใช้ ระดับความสำคัญที่แตกต่างกัน—ตั้งแต่ต่ำไปจนถึงเร่งด่วน—ซึ่งแต่ละระดับจะมีรหัสสีที่แตกต่างกัน ทีมงานของคุณจะเห็นได้ทันทีว่างานใดต้องการความสนใจเร่งด่วน
ClickUp Docs
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการจัดการสเปรดชีตและไฟล์กระดาษสำหรับข้อมูลส่วนตัวและประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยทุกคน ลองเปลี่ยนมาใช้ClickUp Docsเพื่อศูนย์กลางเอกสารดิจิทัลแบบรวมศูนย์
ด้วย Docs ทีมงานของคุณสามารถสร้าง, แชร์, และอัปเดตเอกสารได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ (ตามตัวอักษร)
ClickUp Chat
จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ติดตามงาน และแบ่งปันทรัพยากรทั้งหมดได้ในการสนทนาเดียวกัน?
ClickUp Chatช่วยให้คุณส่งข้อความและ สร้างงานจากบทสนทนา ได้โดยไม่ต้องสลับแอปหลายตัวหรือสูญเสียบริบทระหว่างทาง
ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Chat จะแนะนำคำตอบโดยอัตโนมัติ, ตอบคำถาม, สร้างงาน, สรุปหัวข้อ, และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถทำการโทรผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์กับทีมข้ามสาขา, แชร์เอกสาร, และลดเวลาในการดำเนินการ, ทำให้ IPC รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น
Pharmacy Mentor บริษัทการตลาดด้านเภสัชกรรม เผชิญกับความท้าทายในการจัดการโครงการและการสื่อสารกับลูกค้า การนำ ClickUp มาใช้เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการจัดการโครงการและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ CRM และเครื่องมืออัตโนมัติของ ClickUp ช่วยเพิ่มอัตราการตอบกลับของลูกค้าจาก 20% เป็น 80% ลดการแก้ไขโครงการลง 20% และช่วยให้การสื่อสารไม่ติดขัดเรื่องเขตเวลา
ClickUp ช่วยให้ธุรกิจของเราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก—ประหยัดเวลา ลดความจำเป็นในการประชุมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้าอย่างมาก
ความคิดเห็นการมอบหมายงานใน ClickUp
ในสถานการณ์ที่ต้องการความรวดเร็ว เมื่อความคิดเห็นจำเป็นต้องมีการดำเนินการClickUp Assign Commentsช่วยให้คุณส่งความคิดเห็นไปยังบุคคลที่เหมาะสมได้โดยตรง—ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมเสมือนจริง
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีงานใด ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ถูกมองข้าม
โปรแกรมการศึกษาและเวิร์กช็อปเกี่ยวกับทักษะระหว่างวิชาชีพ
ทักษะระหว่างวิชาชีพไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเสมอไป องค์กรด้านการดูแลสุขภาพหลายแห่งในปัจจุบันจึงจัดเวิร์กช็อปและโปรแกรมฝึกอบรมเกี่ยวกับการฟังอย่างตั้งใจ ความชัดเจนในบทบาท และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกัน
นี่คือโปรแกรมการศึกษาและเวิร์กช็อปที่ได้รับการยอมรับอย่างดีจากสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะระหว่างวิชาชีพ:
- โปรแกรมการศึกษาแบบสหวิชาชีพของมหาวิทยาลัยคอนคอร์เดีย: เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้และฝึกอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสาขาอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ในระดับที่แตกต่างกัน
- เวิร์กช็อป IPEC: เสนอการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างการศึกษาข้ามวิชาชีพและการปฏิบัติร่วมกัน
- ศูนย์แห่งชาติเพื่อการปฏิบัติและการศึกษาสหวิชาชีพ (NCIPE): จัดโปรแกรมเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างวิชาชีพในด้านการดูแลสุขภาพ
- การประชุมและสัมมนาออนไลน์ของ American Interprofessional Health Collaborative (AIHC): จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และทักษะการปฏิบัติงานร่วมกัน
- โปรแกรมความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาข้ามวิชาชีพ (CEIPE): จัดอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะข้ามวิชาชีพ เช่น การทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร สำหรับทีมบุคลากรทางการแพทย์
- การฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพที่สถาบันเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพ (IHI): เน้นการดูแลแบบทีม ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการปรับปรุงคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
ความท้าทายและแนวทางแก้ไขในการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพ
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การร่วมมือระหว่างวิชาชีพช่วยปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย แต่การนำกรอบการทำงานนี้ไปใช้ในองค์กรหรือขั้นตอนทางการแพทย์ของคุณนั้นมีความท้าทาย
นี่คืออุปสรรคที่พบบ่อย 🚧
อุปสรรคในการสื่อสาร
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมมักเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
อุปสรรคเหล่านี้สามารถขัดขวางทีมของคุณจากการ เข้าใจมุมมองของกันและกันอย่างชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่การดูแลที่ขาดความต่อเนื่อง การดำเนินการล่าช้า และข้อผิดพลาดในการรักษาผู้ป่วย
✅ วิธีแก้ไข: ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและครอบคลุม หลีกเลี่ยงคำศัพท์เฉพาะทาง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามความจำเป็น และขอความคิดเห็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน การใช้เครื่องมือดิจิทัลและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
ความสับสนในบทบาท
ในระบบสาธารณสุข บทบาทที่ทับซ้อนหรือไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน อาจนำไปสู่การทำงานซ้ำซ้อน งานที่ตกหล่น และความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในทีม
ความสับสนในบทบาทอาจเกิดขึ้นเมื่อความรับผิดชอบไม่ได้รับการระบุอย่างชัดเจน ทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนรับงานนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญของตนในขณะที่ปล่อยให้งานด้านอื่นไม่ได้รับการดูแล
✅ วิธีแก้ไข: กำหนดบทบาทและขอบเขตหน้าที่ให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น ใช้ ClickUp Tasks และ Assign Comments เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบของแต่ละสมาชิกในทีมและป้องกันความเข้าใจผิด บทบาทที่ระบุไว้อย่างชัดเจนจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสานงานกันได้ดี
พลวัตอำนาจ
ความลำเอียงที่เกิดจากประสบการณ์ สถานะ หรืออำนาจ ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางอำนาจภายในทีมสุขภาพการสำรวจที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ยังเปิดเผยว่า:
- 67. 5% กล่าวว่าแพทย์ไม่ได้ขอความคิดเห็นจากพยาบาล
- 64. 9% รู้สึกว่าแพทย์ไม่เต็มใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใหม่กับพวกเขา
- 66. 2% รู้สึกว่าแพทย์คิดว่างานของพวกเขาสำคัญกว่า
สิ่งนี้อาจทำให้การสื่อสารแบบเปิดกว้างลดลง โดยสมาชิกที่มีประสบการณ์น้อยอาจรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับหรือลังเลที่จะมีส่วนร่วม ความไม่สมดุลของอำนาจสามารถส่งผลกระทบต่อการปฏิสัมพันธ์ในทีมและการดูแลผู้ป่วย
✅ วิธีแก้ไข: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เคารพซึ่งกันและกัน ให้การยอมรับคุณค่าของสมาชิกในทีมแต่ละคนอย่างจริงจัง และเชิญชวนให้ผู้ป่วยแสดงความคิดเห็นเมื่อเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมและนโยบายการสื่อสารที่เปิดกว้าง
ภาวะขัดแย้งทางจริยธรรม
ค่านิยมและหลักการที่ขัดแย้งกันสามารถนำไปสู่ความขัดแย้งทางจริยธรรมในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การตัดสินใจของผู้ป่วย, ความลับ, และการจัดสรรทรัพยากร
เมื่อสมาชิกในทีมมีค่านิยมหรือหลักการที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดความตึงเครียดและทำให้การตัดสินใจร่วมกันเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะในกรณีที่มีความซับซ้อนซึ่งการพิจารณาด้านจริยธรรมมีความสำคัญสูงสุด
✅ วิธีแก้ไข: สร้างกรอบการทำงานสำหรับการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมโดยปรึกษาแนวทางที่เกี่ยวข้องและหารือเกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเปิดเผยกับทีม มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อบรรลุฉันทามติหรือการประนีประนอม ช่วยปรับแนวคุณค่าของทีมให้สอดคล้องกับการดูแลที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
อุปสรรคส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ขาดแรงจูงใจ เวลาจำกัด หรือความเข้าใจที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับบทบาทของทีม สามารถขัดขวางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้
เมื่อสมาชิกในทีม ประสบปัญหาในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดส่วนบุคคล อาจนำไปสู่การพลาดการเชื่อมโยงและประสิทธิภาพของทีมที่ลดลง
✅ วิธีแก้ไข: ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมเกี่ยวกับทักษะการทำงานเป็นทีมและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความเข้าใจที่ดีขึ้น การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นยังช่วยให้มีเวลาสำหรับการทำงานร่วมกันโดยไม่เพิ่มภาระงานของแต่ละบุคคลมากเกินไป
อุปสรรคทางองค์กร
ความท้าทายเชิงสถาบัน เช่น วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล การขาดทรัพยากร หรือการให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมไม่เพียงพอ สามารถขัดขวางความร่วมมือในที่ทำงานได้ เมื่อองค์กรเน้นย้ำประสิทธิภาพส่วนบุคคลมากกว่าความสำเร็จของทีม อาจนำไปสู่ความพยายามที่กระจัดกระจายและคุณภาพการดูแลที่ลดลง
✅ วิธีแก้ไข: สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพโดยให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมในเป้าหมายขององค์กร จัดสรรทรัพยากรสำหรับกิจกรรมการสร้างทีมและการฝึกอบรม และเปลี่ยนจุดเน้นจากการเพิ่มผลผลิตไปสู่แนวทางที่สมดุลซึ่งให้คุณค่ากับการดูแลที่ร่วมมือกัน
บทบาทของนโยบายและการบริหารในการสนับสนุนความร่วมมือ
นโยบายและการบริหารจัดการเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิชาชีพในบุคลากรทางการแพทย์
นี่คือวิธีการ:
- การจัดตั้งกรอบงาน: นโยบายกำหนดมาตรฐานสำหรับการร่วมมือระหว่างวิชาชีพ. นโยบายเหล่านี้กำหนดแนวทางสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, การตัดสินใจ, และความคาดหวังในบทบาท. โครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนควบคู่กับนโยบายที่คิดมาอย่างดีช่วยส่งเสริมการร่วมมือในทีมที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
- การจัดสรรทรัพยากร: ฝ่ายบริหารต้องมั่นใจว่าทีมงานสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน ระบบการสื่อสาร และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสื่อสารดิจิทัล และพื้นที่สำหรับการประชุม ที่สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยอย่างประสานงานกัน
- การจัดทำงบประมาณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินงบประมาณถูกจัดสรรไปยังโครงการที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เช่น กิจกรรมสร้างทีม, ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือ, และโครงการที่เชื่อมโยงระหว่างแผนก
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสื่อสารกับที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มากเกินไป
ทำให้ทีมของคุณทำงานเป็นหนึ่งเดียวด้วย ClickUp
ความร่วมมือระหว่างวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการดูแลที่มีคุณภาพสูงและมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มันทำลายกำแพงที่แบ่งแยกกันมานานและเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น
ClickUp สนับสนุนการทำงานร่วมกันนี้ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น งานสำหรับจัดระเบียบความรับผิดชอบ เอกสารสำหรับแบ่งปันความรู้ และการแชทสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
สำหรับทีมด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ ทรัพยากรเหล่านี้ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมซึ่งในที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งทีมของคุณและผู้ป่วยของคุณลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้