35 มีมตลกจาก ChatGPT ที่คุณต้องลองดู

ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้กว่า 100 ล้านคนหรือไม่? ให้เราอธิบายให้คุณฟัง
มีมได้กลายเป็นสกุลเงินทางสังคมในปัจจุบัน และฐานผู้ใช้ของ ChatGPT กำลังทะลุ 100 ล้านคน
ความลับคืออะไร? สร้างมีม ChatGPT ที่สะท้อนความหงุดหงิดในชีวิตประจำวัน—เช่น การถาม ChatGPT ว่า A แล้วได้คำตอบเป็น B แบบขำๆ
มีม ChatGPT ที่มีความตลกขบขันที่เข้าใจได้ช่วยให้คุณหัวเราะได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งเริ่มมองแบรนด์ของคุณว่า สนุกสนาน และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของแบรนด์และการสร้างชุมชน
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? สิ่งที่คุณต้องมีคือความคิดสร้างสรรค์, ความฉลาด, ผู้ช่วย AI ที่คุณไว้วางใจ (เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับมีมของคุณ), และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างClickUpเพื่อวางแผนการครองโลกด้วยมีมของคุณ
ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมีม ChatGPT และเหตุผลที่มันได้รับความนิยมอย่างมาก
มีม ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT กับมีม? ใช่แล้ว พวกมันรู้จักกันมานานแล้ว
ลองดูที่ชาเลนจ์บนอินสตาแกรมที่กลายเป็นไวรัลในเดือนสิงหาคม 2024—ซึ่งมีผู้คนกว่า 310,000 คนเข้าร่วมเพื่อโดนบอทแชทแซะอย่างขำขัน
ความท้าทายที่เรียกว่า "ขอให้ ChatGPT วิจารณ์โพสต์ของคุณ" กระตุ้นให้ผู้ใช้ให้ ChatGPT พูดจาเสียดสีและเล่นคำเกี่ยวกับโปรไฟล์ Instagram ของพวกเขา เปลี่ยนวัฒนธรรมมีมให้กลายเป็นรูปแบบใหม่ของจดหมายลูกโซ่
ความท้าทายนี้ทำงานดังนี้: ผู้ใช้ Instagram แชร์เทมเพลตสตอรี่ที่มีปุ่มให้เพื่อนสามารถแชร์ต่อหรือลองใช้เองได้
ทั้งหมดที่ต้องทำคือดาวน์โหลดแอป ChatGPT ส่งภาพหน้าจอของฟีด Instagram ของคุณพร้อมคำสั่งว่า "วิจารณ์ฟีด Instagram ของฉันในหนึ่งย่อหน้า" และปล่อยให้แชทบอทปล่อยคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ออกมา
มีประสบการณ์เจ็บใจที่น่าจดจำบ้างไหม?
- "พยายามมากเกินไปที่จะทำตัวเป็นธรรมชาติ"
- "โปรไฟล์ Instagram ที่เหมือน LinkedIn"
- "กระดาน Pinterest ที่หมดไอเดียแล้ว"
จากนั้นผู้ใช้ได้แบ่งปันผลลัพธ์การคั่วกาแฟและฟีดของพวกเขา ทำให้โลกได้เห็นความสนุกสนานที่ AI ช่วยสร้างขึ้น
🧠 คุณรู้หรือไม่: แม้ว่า OpenAI จะเริ่มต้นในฐานะองค์กรไม่แสวงหากำไร แต่ปัจจุบันมีพันธมิตรที่ทรงพลังอย่าง Microsoft!ในฐานะนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดที่ถือหุ้น 49%ใน OpenAI LP, Microsoft กำลังผสาน ChatGPT เข้ากับผลิตภัณฑ์ของตน ดังนั้น ทุกคำตอบที่ชาญฉลาดจาก ChatGPT มีเวทมนตร์เล็กๆ จาก Microsoft ที่ช่วยให้เกิดขึ้น!
ทำไมมีม ChatGPT ถึงกลายเป็นไวรัล
อินเทอร์เน็ตแทบจะคึกคักไปด้วยผู้ใช้ที่พยายามผลักดัน ChatGPT ให้ถึงขีดจำกัด เพื่อค้นหา 'ธรรมชาติที่แท้จริง' ของปัญญาประดิษฐ์
ตั้งแต่คำถามที่เจาะลึกไปจนถึงการยั่วยุแบบตรงไปตรงมา ผู้คนต่างชื่นชอบที่จะดูว่าเทคโนโลยีของ ChatGPT จะไปได้ไกลแค่ไหน—และพูดตามตรง ก็คือจุดที่มันสะดุดและทำผิดพลาดอย่างน่าขบขัน
ไม่ว่า AI จะวางแผนครองโลกหรือไม่ก็ตาม มันยังมีงานต้องทำอีกมากในเรื่องการสนทนาของมนุษย์ ลองดูภาพด้านล่างนี้เป็นตัวอย่าง
สนุกกับมีม ChatGPT นี้ไหม? อยู่ต่ออีกสักหน่อยนะ ยังมีมีมตลกเกี่ยวกับ ChatGPT อีกเพียบที่จะทำให้คุณหัวเราะไม่หยุด!
ป.ล.: หากคุณสงสัยว่ามีมของคุณทำร้าย ChatGPT หรือไม่ ดูที่นี่:
35 มีมยอดนิยมของ ChatGPT
นี่คือ 35 มีมตลกของ ChatGPT ที่จับความขบขัน ความแปลกประหลาด และความประหลาดใจที่มีเพียง AI เท่านั้นที่สามารถนำเสนอได้
แชทจีพีทีอาร์อัส
- ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก
- ย่าง...หรือจะเรียกว่าปิ้งดี?
AI เทียบกับมนุษย์
- การรับช่วงงาน
- ขอบเขตมีความสำคัญ
- วิศวกรผู้ออกแบบคำสั่ง
การครองโลกของ AI สามารถรอได้
- ความแตกต่างของอายุ
- เล่นเป็นหมอ
- ก่อนและหลัง
อ่านเพิ่มเติม: 25 เคล็ดลับ ChatGPT ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ
- ปัญญาประดิษฐ์กำลังมาแรง
- ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน?
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่ากลัวที่จะลองซ้ำ ให้คิดว่า ChatGPT เป็นเพื่อนช่วยระดมความคิด หากข้อความเริ่มต้นของคุณยังไม่ตรงใจในครั้งแรก ให้ปรับแต่งต่อไปเรื่อยๆ—มักจะเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นในแต่ละครั้ง
- สวัสดีทุกคน
- มันชัดเจนมาก
สร้างคำบรรยายที่โดดเด่นสำหรับมีมของคุณ:10 เครื่องมือ AI สำหรับการสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียและเนื้อหาวิดีโอ
- เป่ายิ้งฉุบ หิน กระดาษ กรรไกร และปัญญาประดิษฐ์
- "แจ้งให้ฉันทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ :)"
- ความเข้าใจผิดแบบคลาสสิก
- สิ่งดี ๆ มาถึงผู้ที่รอคอย
อ่านเพิ่มเติม: 50 เรื่องตลกในที่ทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สนุกสนาน
- ตัว G ใน GPT ย่อมาจาก Gen Z
- เริ่มต้นจากศูนย์
- ยัปเปอร์เขียนโค้ด
คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์
- ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
- ภรรยาที่มีความสุข ชีวิตก็มีความสุข
- เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น
- เมื่อภาษาเป็นมิตรกับเด็ก แต่เนื้อหาไม่ค่อยเป็นมิตร
- สวัสดี
มันไม่ใช่ AI แต่เป็นมนุษย์
- การลืมรากเหง้าของเรา
- เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนกัน
อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT สำหรับการตลาด
- มันถูกเรียกว่าผู้ช่วย AI ด้วยเหตุผล
- ปัญหาการผูกพัน
- Ctrl+c, Ctrl+v
- เป็นมิตรกับนักลงทุน
- ปกป้องมนุษยชาติ
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตามที่เอลิซา โคซอย จากศูนย์สมอง จิตใจ และเครื่องจักรของ MIT กล่าวไว้ เครื่องจักรได้ฉลาดกว่ามนุษย์ในบางด้านที่น่าประทับใจแล้ว พวกมันสามารถเอาชนะเกมกลยุทธ์อย่างหมากรุกและโกะ ทำศัลยกรรม บินเครื่องบิน และแม้กระทั่งขับรถได้—แม้ว่าอาจจะต้องลองหลายครั้งกว่าจะผ่านการเรียนขับรถก็ตาม!
การแกล้งบน GPT
- อากาศเหมาะสำหรับใส่เสื้อสเวตเตอร์
- พฤติกรรมของพูคกี้
อ่านเพิ่มเติม: สถิติของ ChatGPT ที่ถอดรหัสวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอันน่าทึ่ง
- รักษาอารมณ์ขันให้คงอยู่
35. มีคำแนะนำอีกกี่ข้อ?
แหล่งที่มา: บ้าคลั่ง
ผลกระทบของมีม ChatGPT ต่อการรับรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามีม ChatGPT ได้กลายเป็นวิธีที่ผู้ใช้เลือกใช้เพื่อระบายความลำบากใจในการใช้ AI ตั้งแต่การตอบกลับที่ฉลาดแกมเจ้าเล่ห์ ไปจนถึงมีมคำสั่ง "ให้คำจำกัดความสิ่งนี้" และ "ทำสิ่งนี้" ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ในขณะที่บางคนยังคงมองว่า AI เป็นสิ่งที่เย็นชา คำนวณ และอาจเป็นภัยคุกคามต่อการจ้างงานของมนุษย์ มุกตลกเกี่ยวกับ ChatGPT กำลังช่วยทำให้มุมมองเหล่านี้อ่อนลงสำหรับหลายคน ผ่านทางอารมณ์ขัน AI ได้เปลี่ยนจากพลังที่น่ากลัวให้กลายเป็นผู้ช่วยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสามารถทำผิดพลาดได้ ทำให้รู้สึกเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ความเป็นสองด้านนี้ช่วยให้แบรนด์และบุคคลสามารถจุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับ AI ในขณะที่เชื่อมต่อกับผู้ชมในระดับอารมณ์ได้
สงสัยว่าคุณจะเริ่มสร้างมีม AI ของตัวเองและดึงดูดความสนใจบนอินเทอร์เน็ตให้กับแบรนด์ของคุณได้อย่างไร? มาดูรายละเอียดกัน
สร้างมีมตลกของคุณเองด้วย ChatGPT
ในขณะที่เรามีคลังภาพมีมตลกจาก ChatGPT พร้อมให้คุณหัวเราะแล้ว การสร้างของคุณเองอาจสนุกยิ่งกว่า—และน่าติดตามมากขึ้น!
ด้วยClickUp, กระบวนการสร้างมีมทั้งหมดกลายเป็นเรื่องง่าย
นี่คือวิธีเริ่มต้น:
ขั้นตอนที่ 1: ระดมความคิดอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp Whiteboards
ด้วยการใช้ClickUp Whiteboards คุณสามารถเชิญเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานเข้ามาร่วมในเวทมนตร์การสร้างมีมได้
กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณโยนไอเดียที่แหวกแนวออกมา จัดระเบียบอย่างเป็นภาพ และสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันรอบโครงการของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: ขจัดอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ด้วย AI
ต้องการไอเดียใหม่ๆ ไหม?ClickUp Brainเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดหาช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับเป็นมีมจากความผิดพลาดคลาสสิกของ ChatGPT!
อ่านเพิ่มเติม: ChatGPT vs. ClickUp: เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ตัวไหนดีที่สุด?
ขั้นตอนที่ 3: ใช้แผนผังความคิดเพื่อเชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน
สมองเต็มไปด้วยความคิดกระจัดกระจาย? ลองใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยปากกาและกระดาษหรือใช้ระบบดิจิตอลอย่าง ClickUp ที่มีระบบลากและวาง, การทำแผนภาพความคิดช่วยเชื่อมโยงความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์และสร้างเรื่องราวให้กับมีมของคุณ.
ขั้นตอนที่ 4: จัดระเบียบงานเหมือนเครื่องผลิตมีม
เมื่อคุณมีไอเดียแล้ว ให้จัดการกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือการจัดการงานของ ClickUp กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน จัดระเบียบไฟล์ และติดตามความคิดเห็นด้วยความคิดเห็นเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณลากและวางงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา และไม่พลาดมุกตลกหรือมีมเด็ด ๆ เลย!
อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนผังการจัดเรียงฟรีและมีม
ขั้นตอนที่ 5: แชร์และปรับปรุงด้วย ClickUp Docs
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างศูนย์กลางสำหรับโครงการของคุณ โดยสามารถสรุปแนวคิดของมีม คำบรรยาย และข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันการแยกข้อมูล
ตอนนี้ คุณสามารถทำงานร่วมกัน แก้ไข และปรับปรุงไอเดียกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย ก่อนที่เมมเด็ดจะปล่อยออกมา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดระเบียบงานของคุณอย่างเป็นระบบด้วยแท็กสีและฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพียงจัดหมวดหมู่งานด้วยแท็ก เช่น "สำคัญเร่งด่วน" หรือ "กำลังดำเนินการ" คุณก็สามารถมองเห็นงานที่ต้องให้ความสนใจได้อย่างง่ายดาย
แชร์มีม ChatGPT ของคุณที่ทำงาน
สร้างมีม ChatGPT ที่ตลกสุดๆ ขึ้นมาหรือยัง? แบ่งปันเสียงหัวเราะกับทีมของคุณผ่านClickUp Chat ได้เลย
สร้างช่องเฉพาะสำหรับการแชร์มีมบน ClickUp Chat หรือส่งเข้าไปในแชทใดก็ได้เพื่อสร้างมิตรภาพทันที การแชททำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การกล่าวถึง @ การแนบไฟล์ และการตอบกลับด้วยอีโมจิสำหรับช่วงเวลาที่ตลกเป็นพิเศษ
การหยุดพักเพื่อดูมีมสั้น ๆ เพียงไม่กี่นาทีก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนยังคงเชื่อมต่อและมีพลัง—ทำให้การทำงานสนุกขึ้นอีกนิด!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแชร์มีมในที่ทำงาน
การแพร่กระจายเสียงหัวเราะไปทั่วสำนักงานด้วยมีมของคุณนั้นยอดเยี่ยมมาก เพียงแค่จำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ไว้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและครอบคลุม:
😊 ระวังน้ำเสียง: เลือกมีมที่เบาสบายและเป็นมิตร หลีกเลี่ยงสิ่งใดที่อาจถูกตีความว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือสร้างความแตกแยก โดยเคารพภูมิหลัง ความเชื่อ และบุคลิกภาพของทุกคน
📜 กำหนดแนวทางที่ชัดเจน: ให้แน่ใจว่านโยบายในที่ทำงานเน้นย้ำถึงความเคารพ ห้ามใช้ความตลกที่มุ่งเป้าไปที่เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของบุคคลใด
🎓 ต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีมอย่างใส่ใจ: รวมการฝึกอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมในที่ทำงานเพื่อแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับวัฒนธรรมองค์กร พร้อมรายการชัดเจนของสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเกี่ยวกับอารมณ์ขันในที่ทำงาน
🎉 ส่งเสริมแบบอย่างอารมณ์ขันเชิงบวก: ผู้นำกำหนดบรรยากาศ! เมื่อผู้นำใช้ความตลกที่สร้างสรรค์และครอบคลุม มันจะส่งสัญญาณมาตรฐานที่ดีต่อสุขภาพให้กับทุกคน
💬 ให้เข้าร่วมโดยสมัครใจ: อารมณ์ขันควรสร้างขวัญกำลังใจในทีม ไม่ใช่การกดดัน ให้ความเคารพในการตัดสินใจของแต่ละคนว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกสบายใจและได้รับการสนับสนุน
อ่านเพิ่มเติม: 100 มีมการจัดการโครงการและวิดีโอสนุกๆ
สร้างมุกตลกที่น่าจดจำของ ChatGPT ด้วย ClickUp
ศาสตราจารย์จากคณะวอร์ตัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ทดสอบ ChatGPTด้วยข้อสอบ MBA จริง
ChatGPT ได้คะแนนระหว่าง B- ถึง B ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามันมีความสามารถทางธุรกิจหรืออย่างน้อยก็ถอดความสิ่งที่มีอยู่แล้วออกมาได้
แต่มันก็มีช่วงเวลาที่ดูตลกขบขัน ทำให้เครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมนี้กลายเป็นมีมได้
พร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณให้กลายเป็นมีม ChatGPT ที่ตลกขบขัน? ด้วย ClickUp คุณสามารถระดมความคิด จัดระเบียบ และแบ่งปันไอเดีย (รวมถึงมีมคุณภาพเยี่ยม) ได้อย่างง่ายดาย
มาสนุกกันสักหน่อย—สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!