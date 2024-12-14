บล็อก ClickUp
35 มีมตลกจาก ChatGPT ที่คุณต้องลองดู

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
14 ธันวาคม 2567

ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้กว่า 100 ล้านคนหรือไม่? ให้เราอธิบายให้คุณฟัง

มีมได้กลายเป็นสกุลเงินทางสังคมในปัจจุบัน และฐานผู้ใช้ของ ChatGPT กำลังทะลุ 100 ล้านคน

ความลับคืออะไร? สร้างมีม ChatGPT ที่สะท้อนความหงุดหงิดในชีวิตประจำวัน—เช่น การถาม ChatGPT ว่า A แล้วได้คำตอบเป็น B แบบขำๆ

มีม ChatGPT ที่มีความตลกขบขันที่เข้าใจได้ช่วยให้คุณหัวเราะได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งเริ่มมองแบรนด์ของคุณว่า สนุกสนาน และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของแบรนด์และการสร้างชุมชน

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? สิ่งที่คุณต้องมีคือความคิดสร้างสรรค์, ความฉลาด, ผู้ช่วย AI ที่คุณไว้วางใจ (เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับมีมของคุณ)

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมีม ChatGPT และเหตุผลที่มันได้รับความนิยมอย่างมาก

มีม ChatGPT คืออะไร?

ChatGPT กับมีม? ใช่แล้ว พวกมันรู้จักกันมานานแล้ว

ลองดูที่ชาเลนจ์บนอินสตาแกรมที่กลายเป็นไวรัลในเดือนสิงหาคม 2024—ซึ่งมีผู้คนกว่า 310,000 คนเข้าร่วมเพื่อโดนบอทแชทแซะอย่างขำขัน

ความท้าทายที่เรียกว่า "ขอให้ ChatGPT วิจารณ์โพสต์ของคุณ" กระตุ้นให้ผู้ใช้ให้ ChatGPT พูดจาเสียดสีและเล่นคำเกี่ยวกับโปรไฟล์ Instagram ของพวกเขา เปลี่ยนวัฒนธรรมมีมให้กลายเป็นรูปแบบใหม่ของจดหมายลูกโซ่

ความท้าทายนี้ทำงานดังนี้: ผู้ใช้ Instagram แชร์เทมเพลตสตอรี่ที่มีปุ่มให้เพื่อนสามารถแชร์ต่อหรือลองใช้เองได้

ทั้งหมดที่ต้องทำคือดาวน์โหลดแอป ChatGPT ส่งภาพหน้าจอของฟีด Instagram ของคุณพร้อมคำสั่งว่า "วิจารณ์ฟีด Instagram ของฉันในหนึ่งย่อหน้า" และปล่อยให้แชทบอทปล่อยคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ออกมา

มีประสบการณ์เจ็บใจที่น่าจดจำบ้างไหม?

  • "พยายามมากเกินไปที่จะทำตัวเป็นธรรมชาติ"
  • "โปรไฟล์ Instagram ที่เหมือน LinkedIn"
  • "กระดาน Pinterest ที่หมดไอเดียแล้ว"

จากนั้นผู้ใช้ได้แบ่งปันผลลัพธ์การคั่วกาแฟและฟีดของพวกเขา ทำให้โลกได้เห็นความสนุกสนานที่ AI ช่วยสร้างขึ้น

มีม ChatGPT
แหล่งที่มา:เดอะ ออสเตรเลียน บัลเลต์

🧠 คุณรู้หรือไม่: แม้ว่า OpenAI จะเริ่มต้นในฐานะองค์กรไม่แสวงหากำไร แต่ปัจจุบันมีพันธมิตรที่ทรงพลังอย่าง Microsoft!ในฐานะนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดที่ถือหุ้น 49%ใน OpenAI LP, Microsoft กำลังผสาน ChatGPT เข้ากับผลิตภัณฑ์ของตน ดังนั้น ทุกคำตอบที่ชาญฉลาดจาก ChatGPT มีเวทมนตร์เล็กๆ จาก Microsoft ที่ช่วยให้เกิดขึ้น!

ทำไมมีม ChatGPT ถึงกลายเป็นไวรัล

อินเทอร์เน็ตแทบจะคึกคักไปด้วยผู้ใช้ที่พยายามผลักดัน ChatGPT ให้ถึงขีดจำกัด เพื่อค้นหา 'ธรรมชาติที่แท้จริง' ของปัญญาประดิษฐ์

ตั้งแต่คำถามที่เจาะลึกไปจนถึงการยั่วยุแบบตรงไปตรงมา ผู้คนต่างชื่นชอบที่จะดูว่าเทคโนโลยีของ ChatGPT จะไปได้ไกลแค่ไหน—และพูดตามตรง ก็คือจุดที่มันสะดุดและทำผิดพลาดอย่างน่าขบขัน

ไม่ว่า AI จะวางแผนครองโลกหรือไม่ก็ตาม มันยังมีงานต้องทำอีกมากในเรื่องการสนทนาของมนุษย์ ลองดูภาพด้านล่างนี้เป็นตัวอย่าง

การสื่อสารอย่างสุภาพกับปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทาง Buzzfeed

สนุกกับมีม ChatGPT นี้ไหม? อยู่ต่ออีกสักหน่อยนะ ยังมีมีมตลกเกี่ยวกับ ChatGPT อีกเพียบที่จะทำให้คุณหัวเราะไม่หยุด!

ป.ล.: หากคุณสงสัยว่ามีมของคุณทำร้าย ChatGPT หรือไม่ ดูที่นี่:

มีม ChatGPT

พูดถึงไวรัล:10 เคล็ดลับการเติบโตบน TikTok ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณกลายเป็นไวรัล

35 มีมยอดนิยมของ ChatGPT

นี่คือ 35 มีมตลกของ ChatGPT ที่จับความขบขัน ความแปลกประหลาด และความประหลาดใจที่มีเพียง AI เท่านั้นที่สามารถนำเสนอได้

แชทจีพีทีอาร์อัส

  1. ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก
ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก
แหล่งที่มา: Locobuzz
  1. ย่าง...หรือจะเรียกว่าปิ้งดี?
ย่าง...หรือจะเรียกว่าปิ้งดี?
แหล่งที่มา: Locobuzz

AI เทียบกับมนุษย์

  1. การรับช่วงงาน
การรับช่วงงาน
แหล่งที่มา:Pinterest
  1. ขอบเขตมีความสำคัญ
ขอบเขตมีความสำคัญ
แหล่งที่มา:Pinterest
  1. วิศวกรผู้ออกแบบคำสั่ง
มีมโปรแกรมเมอร์
แหล่งที่มา: Chamelon Memes

การครองโลกของ AI สามารถรอได้

  1. ความแตกต่างของอายุ
ความแตกต่างของอายุ
แหล่งที่มา:Pinterest
  1. เล่นเป็นหมอ
มีม ChatGPT เกี่ยวกับแพทย์
แหล่งที่มา:Pinterest
  1. ก่อนและหลัง
ก่อนและหลังมีม
แหล่งที่มา:Pinterest

  1. ปัญญาประดิษฐ์กำลังมาแรง
มีมปริศนา
แหล่งที่มา:Buzzfeed
  1. ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน?
ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน
แหล่งที่มา:Reddit

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่ากลัวที่จะลองซ้ำ ให้คิดว่า ChatGPT เป็นเพื่อนช่วยระดมความคิด หากข้อความเริ่มต้นของคุณยังไม่ตรงใจในครั้งแรก ให้ปรับแต่งต่อไปเรื่อยๆ—มักจะเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นในแต่ละครั้ง

  1. สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
แหล่งที่มา:9gag
  1. มันชัดเจนมาก
มันชัดเจนมาก
แหล่งที่มา:Buzzfeed

  1. เป่ายิ้งฉุบ หิน กระดาษ กรรไกร และปัญญาประดิษฐ์
เกมเป่ายิ้งฉุบ มุกตลก ChatGPT
แหล่งที่มา:Buzzfeed
  1. "แจ้งให้ฉันทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ :)"
มีม ChatGPT
แหล่งที่มา: Engati
  1. ความเข้าใจผิดแบบคลาสสิก
มีม ChatGPT
แหล่งที่มา:Buzzfeed
  1. สิ่งดี ๆ มาถึงผู้ที่รอคอย
โปรแกรมเมอร์-กังวล-เกี่ยวกับ-แชทจีพีที
แหล่งที่มา: Chamelon Memes

  1. ตัว G ใน GPT ย่อมาจาก Gen Z
มีมเมืองหลวงของฝรั่งเศส
แหล่งที่มา:Yahoo
  1. เริ่มต้นจากศูนย์
ทำไมล่ะ
แหล่งที่มา: Locobuzz
  1. ยัปเปอร์เขียนโค้ด
ไม่รู้ด้วยซ้ำ
แหล่งที่มา: Locobuzz

คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์

  1. ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
แหล่งที่มา:Buzzfeed
  1. ภรรยาที่มีความสุข ชีวิตก็มีความสุข
ภรรยาที่มีความสุข ชีวิตก็มีความสุข
แหล่งที่มา:Facebook
  1. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น
แหล่งที่มา:Reddit

  1. เมื่อภาษาเป็นมิตรกับเด็ก แต่เนื้อหาไม่ค่อยเป็นมิตร
เมื่อภาษาเป็นมิตรกับเด็ก เนื้อหาอาจไม่เป็นเช่นนั้น
แหล่งที่มา:Buzzfeed
  1. สวัสดี
และสุดท้าย... got'em
แหล่งที่มา:Buzzfeed

มันไม่ใช่ AI แต่เป็นมนุษย์

  1. การลืมรากเหง้าของเรา
การลืมรากเหง้าของเรา
แหล่งที่มา: Memedroid
  1. เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนกัน
เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนกัน
แหล่งที่มา: Engati

  1. มันถูกเรียกว่าผู้ช่วย AI ด้วยเหตุผล
มันถูกเรียกว่าผู้ช่วย AI ด้วยเหตุผล
แหล่งที่มา: Locobuzz
  1. ปัญหาการผูกพัน
ปัญหาการผูกพัน
แหล่งที่มา:Pinterest
  1. Ctrl+c, Ctrl+v
Ctrl+c, Ctrl+v
แหล่งที่มา: Locobuzz
  1. เป็นมิตรกับนักลงทุน
เป็นมิตรกับนักลงทุน
แหล่งที่มา: Engati
  1. ปกป้องมนุษยชาติ
ปกป้องมนุษยชาติ
แหล่งที่มา: Locobuzz

🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตามที่เอลิซา โคซอย จากศูนย์สมอง จิตใจ และเครื่องจักรของ MIT กล่าวไว้ เครื่องจักรได้ฉลาดกว่ามนุษย์ในบางด้านที่น่าประทับใจแล้ว พวกมันสามารถเอาชนะเกมกลยุทธ์อย่างหมากรุกและโกะ ทำศัลยกรรม บินเครื่องบิน และแม้กระทั่งขับรถได้—แม้ว่าอาจจะต้องลองหลายครั้งกว่าจะผ่านการเรียนขับรถก็ตาม!

การแกล้งบน GPT

  1. อากาศเหมาะสำหรับใส่เสื้อสเวตเตอร์
อากาศเหมาะสำหรับใส่เสื้อสเวตเตอร์
แหล่งที่มา:Reddit
  1. พฤติกรรมของพูคกี้
พฤติกรรมของพูคกี้
แหล่งที่มา:Buzzfeed

  1. รักษาอารมณ์ขันให้คงอยู่
รักษาอารมณ์ขันให้คงอยู่
แหล่งที่มา: Engati

35. มีคำแนะนำอีกกี่ข้อ?

แหล่งที่มา: บ้าคลั่ง

ผลกระทบของมีม ChatGPT ต่อการรับรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามีม ChatGPT ได้กลายเป็นวิธีที่ผู้ใช้เลือกใช้เพื่อระบายความลำบากใจในการใช้ AI ตั้งแต่การตอบกลับที่ฉลาดแกมเจ้าเล่ห์ ไปจนถึงมีมคำสั่ง "ให้คำจำกัดความสิ่งนี้" และ "ทำสิ่งนี้" ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ในขณะที่บางคนยังคงมองว่า AI เป็นสิ่งที่เย็นชา คำนวณ และอาจเป็นภัยคุกคามต่อการจ้างงานของมนุษย์ มุกตลกเกี่ยวกับ ChatGPT กำลังช่วยทำให้มุมมองเหล่านี้อ่อนลงสำหรับหลายคน ผ่านทางอารมณ์ขัน AI ได้เปลี่ยนจากพลังที่น่ากลัวให้กลายเป็นผู้ช่วยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสามารถทำผิดพลาดได้ ทำให้รู้สึกเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ความเป็นสองด้านนี้ช่วยให้แบรนด์และบุคคลสามารถจุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับ AI ในขณะที่เชื่อมต่อกับผู้ชมในระดับอารมณ์ได้

สงสัยว่าคุณจะเริ่มสร้างมีม AI ของตัวเองและดึงดูดความสนใจบนอินเทอร์เน็ตให้กับแบรนด์ของคุณได้อย่างไร? มาดูรายละเอียดกัน

สร้างมีมตลกของคุณเองด้วย ChatGPT

ในขณะที่เรามีคลังภาพมีมตลกจาก ChatGPT พร้อมให้คุณหัวเราะแล้ว การสร้างของคุณเองอาจสนุกยิ่งกว่า—และน่าติดตามมากขึ้น!

ด้วยClickUp, กระบวนการสร้างมีมทั้งหมดกลายเป็นเรื่องง่าย

นี่คือวิธีเริ่มต้น:

ขั้นตอนที่ 1: ระดมความคิดอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp Whiteboards

ด้วยการใช้ClickUp Whiteboards คุณสามารถเชิญเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานเข้ามาร่วมในเวทมนตร์การสร้างมีมได้

กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณโยนไอเดียที่แหวกแนวออกมา จัดระเบียบอย่างเป็นภาพ และสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันรอบโครงการของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ขจัดอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ด้วย AI

ต้องการไอเดียใหม่ๆ ไหม?ClickUp Brainเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดหาช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับเป็นมีมจากความผิดพลาดคลาสสิกของ ChatGPT!

สร้างมีม ChatGPT ด้วย ClickUP AI
เขียนมีม ChatGPT ที่ดีกว่าด้วยผู้ช่วยเขียนขั้นสูงของ ClickUp AI

ขั้นตอนที่ 3: ใช้แผนผังความคิดเพื่อเชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน

สมองเต็มไปด้วยความคิดกระจัดกระจาย? ลองใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยปากกาและกระดาษหรือใช้ระบบดิจิตอลอย่าง ClickUp ที่มีระบบลากและวาง, การทำแผนภาพความคิดช่วยเชื่อมโยงความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์และสร้างเรื่องราวให้กับมีมของคุณ.

คุณสมบัติแผนผังความคิดของ ClickUp
สร้างภาพและจัดระเบียบมีม ChatGPT ของคุณด้วย ClickUp Mind Maps

ขั้นตอนที่ 4: จัดระเบียบงานเหมือนเครื่องผลิตมีม

เมื่อคุณมีไอเดียแล้ว ให้จัดการกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือการจัดการงานของ ClickUp กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน จัดระเบียบไฟล์ และติดตามความคิดเห็นด้วยความคิดเห็นเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น

แดชบอร์ด ClickUp
จัดลำดับความสำคัญของงานที่เกี่ยวข้องกับมีม ChatGPT ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงานจาก ClickUp

มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณลากและวางงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา และไม่พลาดมุกตลกหรือมีมเด็ด ๆ เลย!

ขั้นตอนที่ 5: แชร์และปรับปรุงด้วย ClickUp Docs

ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างศูนย์กลางสำหรับโครงการของคุณ โดยสามารถสรุปแนวคิดของมีม คำบรรยาย และข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันการแยกข้อมูล

ClickUp Docs สำหรับสร้างและแก้ไขมีม
สร้าง แก้ไข และแชร์มีม ChatGPT กับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

ตอนนี้ คุณสามารถทำงานร่วมกัน แก้ไข และปรับปรุงไอเดียกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย ก่อนที่เมมเด็ดจะปล่อยออกมา

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดระเบียบงานของคุณอย่างเป็นระบบด้วยแท็กสีและฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพียงจัดหมวดหมู่งานด้วยแท็ก เช่น "สำคัญเร่งด่วน" หรือ "กำลังดำเนินการ" คุณก็สามารถมองเห็นงานที่ต้องให้ความสนใจได้อย่างง่ายดาย

แชร์มีม ChatGPT ของคุณที่ทำงาน

สร้างมีม ChatGPT ที่ตลกสุดๆ ขึ้นมาหรือยัง? แบ่งปันเสียงหัวเราะกับทีมของคุณผ่านClickUp Chat ได้เลย

คลิกอัพ แชท
แชร์มีมและมุกตลก ChatGPT ที่คุณชื่นชอบใน ClickUp Chat

สร้างช่องเฉพาะสำหรับการแชร์มีมบน ClickUp Chat หรือส่งเข้าไปในแชทใดก็ได้เพื่อสร้างมิตรภาพทันที การแชททำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การกล่าวถึง @ การแนบไฟล์ และการตอบกลับด้วยอีโมจิสำหรับช่วงเวลาที่ตลกเป็นพิเศษ

การหยุดพักเพื่อดูมีมสั้น ๆ เพียงไม่กี่นาทีก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนยังคงเชื่อมต่อและมีพลัง—ทำให้การทำงานสนุกขึ้นอีกนิด!

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแชร์มีมในที่ทำงาน

การแพร่กระจายเสียงหัวเราะไปทั่วสำนักงานด้วยมีมของคุณนั้นยอดเยี่ยมมาก เพียงแค่จำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ไว้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและครอบคลุม:

😊 ระวังน้ำเสียง: เลือกมีมที่เบาสบายและเป็นมิตร หลีกเลี่ยงสิ่งใดที่อาจถูกตีความว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือสร้างความแตกแยก โดยเคารพภูมิหลัง ความเชื่อ และบุคลิกภาพของทุกคน

📜 กำหนดแนวทางที่ชัดเจน: ให้แน่ใจว่านโยบายในที่ทำงานเน้นย้ำถึงความเคารพ ห้ามใช้ความตลกที่มุ่งเป้าไปที่เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของบุคคลใด

🎓 ต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีมอย่างใส่ใจ: รวมการฝึกอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมในที่ทำงานเพื่อแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับวัฒนธรรมองค์กร พร้อมรายการชัดเจนของสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเกี่ยวกับอารมณ์ขันในที่ทำงาน

🎉 ส่งเสริมแบบอย่างอารมณ์ขันเชิงบวก: ผู้นำกำหนดบรรยากาศ! เมื่อผู้นำใช้ความตลกที่สร้างสรรค์และครอบคลุม มันจะส่งสัญญาณมาตรฐานที่ดีต่อสุขภาพให้กับทุกคน

💬 ให้เข้าร่วมโดยสมัครใจ: อารมณ์ขันควรสร้างขวัญกำลังใจในทีม ไม่ใช่การกดดัน ให้ความเคารพในการตัดสินใจของแต่ละคนว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกสบายใจและได้รับการสนับสนุน

สร้างมุกตลกที่น่าจดจำของ ChatGPT ด้วย ClickUp

ศาสตราจารย์จากคณะวอร์ตัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ทดสอบ ChatGPTด้วยข้อสอบ MBA จริง

ChatGPT ได้คะแนนระหว่าง B- ถึง B ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามันมีความสามารถทางธุรกิจหรืออย่างน้อยก็ถอดความสิ่งที่มีอยู่แล้วออกมาได้

แต่มันก็มีช่วงเวลาที่ดูตลกขบขัน ทำให้เครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมนี้กลายเป็นมีมได้

พร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณให้กลายเป็นมีม ChatGPT ที่ตลกขบขัน? ด้วย ClickUp คุณสามารถระดมความคิด จัดระเบียบ และแบ่งปันไอเดีย (รวมถึงมีมคุณภาพเยี่ยม) ได้อย่างง่ายดาย

มาสนุกกันสักหน่อย—สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!