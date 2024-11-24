วิธีการเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมมักทำให้ผู้จัดการ (และผู้ใต้บังคับบัญชา) รู้สึกเครียดมากกว่ารู้สึกกระตือรือร้น
เมื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้อาศัยข้อมูลที่จำกัดและวิธีการที่ล้าสมัย ทุกคนต่างเสียประโยชน์: ความผูกพันของพนักงานลดลง และกระบวนการกลายเป็นแหล่งของความหวาดกลัวประจำปี
โชคดีที่การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในยุคปัจจุบันเปิดโอกาสให้คุณใช้ประโยชน์จากวิธีการประเมินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มีความยืดหยุ่น และเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึก วิธีการเหล่านี้ช่วยเปลี่ยนจุดโฟกัสของคุณกลับมาที่บุคลากรและความก้าวหน้าของงาน
นี่คือวิธีการค้นหาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสำหรับคุณและองค์กรของคุณ. ไปกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที:
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสมัยใหม่ 7 วิธีที่ควรเลือกมีอะไรบ้าง?
🎯 วิธีการศูนย์ประเมิน: ใช้กิจกรรมที่มีโครงสร้างและการจำลองสถานการณ์เพื่อประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงานสำหรับบทบาทในอนาคต
🎯 การบริหารงานโดยใช้เป้าหมาย (MBO): ผู้จัดการและพนักงานทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติงานตามการบรรลุเป้าหมาย
🎯 การประเมินแบบ 360 องศา: รวบรวมความคิดเห็นจากหลายแหล่ง รวมถึงผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้า เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
🎯 มาตราส่วนการประเมินที่อ้างอิงพฤติกรรม (BARS): รวมมาตราส่วนการประเมินกับเหตุการณ์สำคัญเพื่อกำหนดระดับประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับพฤติกรรมเฉพาะ
🎯 การประเมินทางจิตวิทยา: ประเมินศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาของพนักงานในอนาคต โดยพิจารณาจากความสามารถทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และความสามารถในการปรับตัว
🎯 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs): เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ที่ท้าทายกับผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ เพื่อขับเคลื่อนความมุ่งเน้น ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าสู่เป้าหมายขององค์กร
🎯 การประเมินตนเอง: เสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานประเมินผลการปฏิบัติงาน จุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงของตนเอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานคืออะไร?
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินอย่างเป็นทางการที่ประเมินการมีส่วนร่วม ทักษะ และความสำเร็จของพนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยปกติจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหรือทุกหกเดือน การประเมินเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถทบทวนจุดแข็งของพนักงานและระบุโอกาสในการพัฒนา เพื่อกำหนดความคาดหวังด้านผลการปฏิบัติงานในอนาคต
ในที่ทำงานยุคใหม่ การประเมินผลไม่ได้จำกัดอยู่แค่การประเมินแบบธรรมดาอีกต่อไป คุณสามารถใช้การประเมินเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพนักงานและปรับเป้าหมายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาพนักงานและการเติบโตขององค์กร
นี่คือเหตุผลว่าทำไมกระบวนการประเมินที่มีโครงสร้างดีจึงมีความจำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าในทุกระดับ:
- สนับสนุนการเติบโตของพนักงาน: วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ซึ่งเน้นจุดแข็งและระบุพื้นที่ที่ต้องพัฒนาทักษะ เสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานเติบโตและมีความมั่นใจ
- แจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์: ข้อมูลการประเมินช่วยผู้นำในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง, การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง, และการปรับโครงสร้างทีม, ทำให้บุคลากรสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- เพิ่มแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม: ข้อเสนอแนะที่ใส่ใจช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และได้รับแรงบันดาลใจในการรับผิดชอบต่อการพัฒนาของตนเอง
- ระบุความต้องการในการฝึกอบรม: การประเมินผลเผยให้เห็นช่องว่างด้านทักษะ ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาที่ตรงเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
- ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร: กระบวนการประเมินผลที่ชัดเจนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุนความสำเร็จในระยะยาว
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ:พระราชบัญญัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลสหรัฐฯปี 1950มีอิทธิพลอย่างมากต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐบาลกลางเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดแนวทางที่เป็นระบบและมีการประเมินจากบนลงล่าง
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสมัยใหม่กับแบบดั้งเดิม
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การประเมินลักษณะนิสัยของพนักงานเป็นหลัก รวมถึงลักษณะนิสัยเช่น ความริเริ่ม ความน่าเชื่อถือ และศักยภาพในการเป็นผู้นำ นอกจากนี้ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้มักอาศัยการตัดสินตามความคิดเห็นส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
ความลำเอียงเช่นนี้อาจทำให้เกิดอคติและไม่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงของพนักงานได้อย่างถูกต้อง
นี่คือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมบางประการ:
- วิธีการจัดอันดับ: พนักงานจะถูกจัดอันดับจากดีที่สุดไปแย่ที่สุดตามผลการปฏิบัติงานโดยรวม
- การเปรียบเทียบแบบจับคู่: พนักงานแต่ละคนจะถูกเปรียบเทียบกับพนักงานคนอื่น ๆ เป็นคู่ เพื่อกำหนดผู้ที่มีผลงานดีกว่า
- วิธีการให้คะแนน: พนักงานจะถูกจัดหมวดหมู่ไว้ในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น 'ยอดเยี่ยม', 'พอใจ', หรือ 'ไม่พอใจ'
- การกระจายแบบบังคับ: พนักงานจะถูกจัดสรรไปยังหมวดหมู่ประสิทธิภาพตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- วิธีการใช้รายการตรวจสอบ: ผู้ประเมินใช้รายการของข้อความหรือคำถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในทางตรงกันข้าม วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่จะประเมินพฤติกรรมเฉพาะและการบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมายคือการให้การประเมินที่เป็นกลางและครอบคลุมมากขึ้น
โปรดทราบว่าวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้มักผสมผสานมุมมองและแหล่งข้อมูลหลายด้านเพื่อลดอคติให้น้อยที่สุด
ตัวอย่างของวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ได้แก่ การบริหารงานโดยใช้เป้าหมาย (MBO) การประเมินผลแบบ 360 องศา ศูนย์ประเมินสมรรถนะ วิธีการบัญชีทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วลองใช้เทมเพลตการประเมินผลงานเพื่อกำหนดกระบวนการที่คุณต้องการ
|ลักษณะ
|การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม
|การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทันสมัย
|โฟกัส
|ผลการดำเนินงานในอดีต โดยทั่วไปจะเป็นการทบทวนรายปี
|การแสดงอย่างต่อเนื่อง, การให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
|ข้อเสนอแนะ
|การให้ข้อเสนอแนะจากบนลงล่างและไม่บ่อยครั้ง
|การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา, การให้ข้อเสนอแนะบ่อยครั้งและแบบเรียลไทม์
|วิธีการประเมิน
|การจัดอันดับหรือการจัดลำดับมาตรฐาน
|การตั้งเป้าหมาย การประเมินตนเอง และการทบทวนโดยเพื่อนร่วมงาน
|วัตถุประสงค์
|ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านมา การปรับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง
|การพัฒนา การเติบโต และการสอดคล้องกับเป้าหมาย
|แนวทาง
|แข็งกร้าว, มีลำดับชั้น, เป็นทางการ
|ยืดหยุ่น, ร่วมมือ, และมุ่งเน้นพนักงาน
|การมีส่วนร่วมของพนักงาน
|จำกัด, ขับเคลื่อนโดยผู้จัดการ
|สูง รวมถึงการประเมินตนเองและการให้ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน
|ตัวชี้วัด/เกณฑ์
|ประสิทธิภาพในการทำงาน, ความตรงต่อเวลา, การปฏิบัติตามนโยบาย
|การพัฒนาทักษะ, การบรรลุเป้าหมาย, การมีส่วนร่วมในทีม
ต่างจากการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมที่ดูเทอะทะและทำให้พนักงานรู้สึกว่าคำวิจารณ์ของพวกเขาเป็นเพียงสิ่งที่ผู้จัดการต้องทำเครื่องหมายในรายการ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสมัยใหม่แนะนำระดับที่สูงขึ้นของการปรับให้เข้ากับบุคคล ความโปร่งใสของข้อมูล และการปรับตัวแบบเรียลไทม์
คุณจะไม่บังคับให้พนักงานถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในความเป็นจริง คุณจะเข้าใจบทบาทและความต้องการในการพัฒนาส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้น
คุณรู้หรือไม่? ตามการประมาณการของ CEB บริษัทที่มีพนักงาน 10,000 คน ใช้เงินประมาณ 35 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการดำเนินการประเมินผล นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เวลาเฉลี่ย 210 ชั่วโมงต่อปีในกิจกรรมการจัดการประสิทธิภาพ ตามการศึกษา
7 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทันสมัย
ก่อนที่จะขยายความเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วถึงเจ็ดวิธี ขอให้เราสำรวจว่าClickUp ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทบทวนผลการปฏิบัติงาน สามารถสนับสนุนความพยายามของคุณได้อย่างไร
ClickUp นำเสนอเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้, แม่แบบการตรวจสอบที่ปรับเปลี่ยนได้, และมุมมองพื้นที่ทำงานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้คุณสามารถสร้างการประเมินประสิทธิภาพที่เข้าใจง่ายด้วยภาพ
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpมีรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามความก้าวหน้าขององค์กรของคุณในระดับแผนกและระดับบุคคล
คุณสามารถจัดระเบียบรอบการประเมินผลที่รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- เพิ่มส่วนการประเมินตนเองเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากพนักงาน
- ใช้ตัวติดตามความคืบหน้าเพื่อประเมินว่าคุณกำลังดำเนินการรอบการประเมินผลเสร็จสิ้นได้เร็วเพียงใด
- รวมงานและงานย่อยสำหรับผู้จัดการแต่ละคน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าแผนกต่างๆ
- ระบุ KPIs และตัวชี้วัดอื่น ๆ ในส่วนสรุปภาพรวม
อีกหนึ่งตัวเลือกยอดนิยมคือเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานตลอดทั้งไตรมาส ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตาม OKRs ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ และติดตามความคืบหน้าด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
1. การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย (MBO)
การบริหารงานตามเป้าหมาย (Management by Objectives)เป็นวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้จัดการและพนักงานร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เป้าหมายเหล่านี้มักสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและเป็นรากฐานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเป็นระยะและการปรับเปลี่ยนพร้อมกับการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาเพื่อประเมินการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ
🎯 ประโยชน์
MBO ช่วยปรับบทบาทของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงผลกระทบที่ตนมีต่อองค์กร. MBO สร้างแรงจูงใจให้พนักงานโดยการให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบในระยะยาว.
👎 ข้อเสีย
แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่ MBO อาจมีความเข้มงวดหากมีการตั้งเป้าหมายโดยไม่มีความยืดหยุ่น
หากวัตถุประสงค์ไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะเพื่อสะท้อนถึงลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารตามเป้าหมาย (MBO) อาจขัดขวางความสามารถในการปรับตัวโดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ยังต้องการการมีส่วนร่วมอย่างมากจากฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจใช้ทรัพยากรมาก
📌 ตัวอย่าง
ในทีมขาย MBO อาจเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายรายได้รายไตรมาสหรือเป้าหมายลูกค้าใหม่ ซึ่งอาจมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าทีมกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและปรับแผนตามความจำเป็น
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:
บทบาทที่สามารถระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ เช่น ทีมขาย ทีมบริหารโครงการ หรือทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
การติดตามเป้าหมายด้วย ClickUp
การติดตามเป้าหมายของ ClickUpสามารถช่วยติดตามเป้าหมายทั้งหมดได้จากหน้าจอเดียว ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่บัตรคะแนนของพนักงานไปจนถึงเป้าหมายด้านปริมาณ การเงิน และการรักษาลูกค้า
เมื่อรวมกับแดชบอร์ดติดตามความก้าวหน้าแล้ว จะช่วยให้มั่นใจว่ารอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณถูกกำหนดเวลาและตรวจสอบอย่างรอบคอบ
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpจัดหมวดหมู่เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถย่อเป้าหมายที่ใหญ่ให้กลายเป็นส่วนที่จัดการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
คุณยังสามารถปรับแต่งวิธีการตั้งเป้าหมายและการบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ห้าแบบสำหรับมุมมองที่ต่างกันในวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ นอกจากนี้ แบบฟอร์มยังช่วยเหลือในเรื่องต่อไปนี้:
- ระบุเป้าหมายที่ท้าทายและใช้เวลามาก
- การจัดสรรงานใหม่ตามความคืบหน้าที่วัดได้จากเป้าหมายของแต่ละบุคคล
- การนำเสนอผลลัพธ์ของทีมให้เห็นภาพเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง
- การวัดเป้าหมายของคุณและการประเมินกลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณใหม่
ยิ่งไปกว่านั้นแม่แบบ KPI ของ ClickUpยังช่วยให้ทีม HR ของคุณเข้าใจว่าด้านใดของวงจรการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแท้จริง
2. การประเมินแบบ 360 องศา
การประเมินผลแบบ 360 องศา เป็นวิธีการประเมินที่ครอบคลุมซึ่งรวบรวมความคิดเห็นจากหลายแหล่งเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งรวมถึงลำดับชั้นของผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และบางครั้งอาจรวมถึงลูกค้าด้วย
เหนือสิ่งอื่นใด มันให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพ โดยเน้นจุดแข็งและพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่ำซึ่งอาจมองไม่เห็นจากมุมมองเดียว
🎯 ประโยชน์
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้รวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและส่งเสริมการประเมินที่เป็นธรรม ซึ่งช่วยให้พนักงานเห็นว่าการทำงานของพวกเขามีผลกระทบต่อทีมและองค์กรในวงกว้างอย่างไร นอกจากนี้ยังเน้นจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องพัฒนาของพนักงานที่อาจไม่ได้รับการยอมรับหากไม่ได้ประเมิน
👎 ข้อเสีย
การนำระบบประเมินผลแบบ 360องศาไปใช้ต้องอาศัยการประสานงานอย่างรอบคอบและอาจใช้เวลามาก ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอาจสะท้อนถึงปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าผลการปฏิบัติงานที่เป็นกลาง ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบกลับที่มีอคติได้
📌 ตัวอย่าง
ในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทบทวนดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะจากผู้จัดการโครงการ นักพัฒนาคนอื่น ๆ และทีมประกันคุณภาพ เพื่อประเมินทักษะทางเทคนิคและความสามารถในการแก้ไขปัญหา
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:
บทบาทที่ต้องการความร่วมมือที่แข็งแกร่ง, ความเป็นผู้นำ, หรือทักษะการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า, ทำให้มีประสิทธิภาพในบทบาทที่เน้นการทำงานเป็นทีมหรือบทบาทการจัดการ.
ClickUp Forms
ด้วยClickUp Forms ทีม HR สามารถปรับแต่งคำขอความคิดเห็นเพื่อประเมินสมรรถนะเฉพาะและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากหลายแหล่งได้ คำตอบจะถูกแปลงเป็นงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการติดตามและจัดการความคิดเห็น
นอกจากนี้ แบบฟอร์มสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการประเมินผลครอบคลุมและรอบด้าน สามารถจับทุกแง่มุมของผลงานพนักงานได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: คำถามและตัวอย่างการประเมิน 360 องศาสำหรับผู้จัดการ
3. มาตรวัดการประเมินที่อิงพฤติกรรม (BARS)
BARS ผสมผสานองค์ประกอบของการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยการยึดการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง แทนที่จะให้คะแนนพนักงานตามลักษณะที่เป็นอัตวิสัย BARS จะอธิบายระดับผลการปฏิบัติงานต่างๆ พร้อมตัวอย่างพฤติกรรม
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานนี้ช่วยให้การให้คะแนนมีความสอดคล้องและยึดโยงกับการกระทำที่สังเกตได้ ช่วยขจัดความคลุมเครือในกระบวนการประเมินผล
🎯 ประโยชน์
BARS ให้โครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นกลางโดยใช้พฤติกรรมที่นิยามไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงช่วยลดอคติที่อาจเกิดขึ้นและทำให้พนักงานเข้าใจสิ่งที่คาดหวังได้ง่ายขึ้น
ที่ดีที่สุดคือมันสอดคล้องกับคะแนนประเมินกับการกระทำที่เฉพาะเจาะจงกับงานเพื่อส่งเสริมความสม่ำเสมอในการประเมิน
👎 ข้อเสีย
การสร้าง BARS สำหรับแต่ละบทบาทอาจใช้เวลามากและต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความรับผิดชอบในงานและพฤติกรรมทั่วไป น่าเสียดายที่อาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเป็นระยะเพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้องเมื่อบทบาทงานมีการเปลี่ยนแปลง
📌 ตัวอย่าง
สำหรับบทบาทงานบริการลูกค้า BARS อาจใช้เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนประสิทธิภาพสูงสุดกับพฤติกรรม เช่น 'แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ในการติดต่อครั้งแรกและติดตามผลเพื่อความพึงพอใจ' ในขณะที่คะแนนที่ต่ำกว่าอาจรวมถึง 'ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการคำขอพื้นฐานของลูกค้า'
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:
BARS มีประโยชน์สำหรับบทบาทที่มีการทำงานที่ชัดเจนและทำซ้ำได้ เช่น งานบริการลูกค้า การผลิต หรือบทบาทใด ๆ ที่มีงานประจำ ทุกที่ที่สามารถวัดประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง
วิธีการสร้างมาตรวัดการประเมินที่อิงพฤติกรรม
นี่คือวิธีการเชื่อมโยง BARS กับพฤติกรรมที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับงาน:
- ขั้นตอนที่ 1: กำหนดมิติผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ: เริ่มต้นด้วยการระบุแง่มุมหลักของบทบาท เช่น ทักษะการแก้ปัญหาหรือการสื่อสาร ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ
- ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมตัวอย่างพฤติกรรม: ปรึกษาพนักงาน ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อรวบรวมตัวอย่างพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพสำหรับแต่ละมิติของผลการปฏิบัติงาน
- ขั้นตอนที่ 3: กำหนดระดับประสิทธิภาพ: พัฒนามาตรวัด (เช่น 1–5 หรือ 1–7) โดยแต่ละจุดบนมาตรวัดแสดงถึงระดับประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน
- ขั้นตอนที่ 4: กำหนดพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจุดวัด: กำหนดพฤติกรรมเฉพาะให้กับแต่ละจุดบนสเกล โดยอธิบายว่าผลการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด ระดับเฉลี่ย และต่ำกว่ามาตรฐานมีลักษณะอย่างไรเมื่อนำไปปฏิบัติจริง
- ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัด: ทบทวนมาตรวัดร่วมกับผู้จัดการและพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าสะท้อนความคาดหวังด้านผลงานได้อย่างถูกต้อง และปรับแก้ไขตามความเหมาะสม
- ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบและปรับแต่ง: หลังจากนำ BARS ไปใช้แล้ว ให้รวบรวมความคิดเห็นและทำการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรวัดยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แน่ใจว่าผู้จัดการที่รายงานได้สื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมถึงแนวทางจริยธรรม ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
4. การประเมินทางจิตวิทยา
การประเมินทางจิตวิทยาเป็นวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการคาดการณ์ศักยภาพในอนาคตมากกว่าการประเมินความสำเร็จในอดีต วิธีการนี้ใช้การสัมภาษณ์ การทดสอบบุคลิกภาพ และการฝึกฝนทางความคิดเพื่อประเมินความสามารถและจุดแข็งของพนักงาน รวมถึงแรงจูงใจของพวกเขา
คุณสามารถคาดหวังที่จะประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถทางปัญญา และความยืดหยุ่นในการปรับตัว
ต่างจากวิธีการแบบดั้งเดิมที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในภารกิจเฉพาะ การประเมินทางจิตวิทยาจะระบุได้ว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ดีเพียงใดหากได้รับมอบหมายความรับผิดชอบเพิ่มเติมหรือถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่
🎯 ประโยชน์
วิธีการประเมินนี้ให้ข้อมูลที่มีผลกระทบสูงเกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อมของพนักงานสำหรับความท้าทายใหม่ ๆ ทำให้ มันมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาบุคลากร
อย่าลืมว่ามันยังให้ความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความสามารถตามธรรมชาติของพนักงาน ทำให้ง่ายขึ้นในการปรับเส้นทางการพัฒนาให้เหมาะสม ซึ่งสามารถเปลี่ยนศักยภาพให้กลายเป็นผลงานได้
👎 ข้อเสีย
การประเมินทางจิตวิทยาต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ และอาจต้องใช้ทรัพยากรมาก เนื่องจากต้องมีการประเมินแบบตัวต่อตัว และใช้เครื่องมือประเมินจากบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ อาจเป็นการล่วงเกินหากไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากพนักงานอาจรู้สึกไม่สบายใจกับการประเมินส่วนตัวเช่นนี้ นอกจากนี้ วิธีการนี้อาจไม่เหมาะกับทุกตำแหน่งงาน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการทักษะที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้มากกว่าคุณสมบัติที่เป็นนามธรรม
📌 ตัวอย่าง
พิจารณาผู้นำทีมที่มีผลงานโดดเด่นซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก ผ่านการประเมินทางจิตวิทยา พบว่าพวกเขามีความยืดหยุ่นทางจิตใจ ความฉลาดทางอารมณ์สูง และคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับบทบาทการบริหารระดับสูง
ข้อมูลเชิงลึกนี้สนับสนุนการเลื่อนตำแหน่งในขณะที่ระบุพื้นที่เช่นการวางแผนกลยุทธ์ที่อาจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่มุ่งเน้น
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:
การประเมินทางจิตวิทยาเหมาะที่สุดสำหรับบทบาทผู้นำ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ลงทุนในการพัฒนาบุคลากรระยะยาว และต้องการบ่มเพาะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญ
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
วิธีที่ดีวิธีหนึ่งคือการนำClickUp Automationsมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อรวบรวมและดำเนินการข้อมูลทั้งหมดนี้ผ่านการประเมินและวงจรการมอบหมายการประเมินอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ที่มีเทมเพลตมากกว่า 100 แบบ และทำให้ปัจจัยต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น บันทึกการตรวจสอบ อีเมลประเมินผล และการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม:100 ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน (วลี + ความคิดเห็น)
5. วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)
OKRs เป็นกรอบการตั้งเป้าหมายที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ทะเยอทะยานกับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
ต่างจากวิธีการตั้งเป้าหมายแบบเก่า ๆ OKRs ถูกสร้างขึ้นโดยมีสองเป้าหมายควบคู่กัน—การบรรลุการสอดคล้องในระดับสูงทั่วทั้งองค์กร และการมอบอำนาจให้บุคคลสามารถไล่ตามเป้าหมายที่ท้าทายได้
กรอบการทำงาน OKR มักประกอบด้วยรอบรายไตรมาส โดยทีมหรือบุคคลจะกำหนดวัตถุประสงค์ที่ท้าทายควบคู่กับผลลัพธ์หลักที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ระบบนี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงงานประจำวันเข้ากับภารกิจหลักของบริษัท
🎯 ประโยชน์
แนวทางนี้สร้างความชัดเจนโดยกำหนดให้ทีม กำหนดความสำเร็จด้วยตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงและมีข้อมูลสนับสนุน มากกว่าการปรับปรุงความรับผิดชอบ มันยังส่งเสริม การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อพนักงานมองหาวิธีที่เป็นนวัตกรรมในการบรรลุผลลัพธ์สำคัญที่ท้าทาย
นอกจากนี้ OKRs ยังมอบกรอบการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับให้สอดคล้องได้ในแต่ละไตรมาส ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
👎 ข้อเสีย
OKRs อาจเสี่ยงต่อการทำให้พนักงานรู้สึกหนักใจหากมีการตั้งเป้าหมายสูงเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าหรือหมดไฟหากเป้าหมายอยู่นอกเหนือความสามารถที่จะบรรลุได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ หากผลลัพธ์หลักมุ่งเน้นเฉพาะผลลัพธ์เชิงปริมาณมากเกินไป อาจบดบังความสำเร็จเชิงคุณภาพ ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
📌 ตัวอย่าง
ในทีมความสำเร็จของลูกค้า, OKR อาจมีลักษณะดังนี้:
วัตถุประสงค์: ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 1: บรรลุอัตราการประเมินผลสำเร็จ 95% ภายในสองสัปดาห์แรกของทุกไตรมาส
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานต่อกระบวนการประเมินผลเป็น 85% (วัดจากการสำรวจความคิดเห็นหลังการประเมิน)
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ให้แน่ใจว่าผู้จัดการอย่างน้อย 80% ได้รวมเป้าหมายการพัฒนาไว้ในคำติชมของพวกเขา โดยติดตามผ่านการตรวจสอบการทบทวน
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:
OKRs มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษใน สภาพแวดล้อมที่เน้นผลลัพธ์และยืดหยุ่น เช่น สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี การจัดการผลิตภัณฑ์ และทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำงานได้ดีเมื่อเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสอดคล้องกับวัฒนธรรมและกลยุทธ์ขององค์กร
เทมเพลต OKRs ของ ClickUp
เทมเพลต OKR ของ ClickUpเน้นย้ำวัตถุประสงค์ที่คุณต้องให้ความสำคัญตามพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ช่วยให้คุณสามารถปรับวัตถุประสงค์ของคุณสำหรับแต่ละไตรมาสได้อย่างง่ายดาย และระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายการประเมินผลการทำงานของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกหรือไม่เนื่องจากประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอ
ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ระบุลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ได้อย่างง่ายดาย
- มาตรฐานกระบวนการติดตามเป้าหมายของคุณ
- พัฒนา OKR ที่ไม่มีทางผิดพลาดสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
6. การประเมินตนเอง
การประเมินตนเองเป็นวิธีการทบทวนผลการปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานประเมินผลงาน ความสำเร็จ และจุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง วิธีการสะท้อนคิดนี้เชิญชวนให้พนักงานประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองในเส้นทางอาชีพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเปลี่ยนเรื่องราวการประเมิน ทำให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ และมอบบริบทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแก่ผู้จัดการเมื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน
🎯 ประโยชน์
มันส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเองและกระตุ้นให้พนักงานพิจารณาผลงานของตนเองอย่างวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนี้ยังสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้จัดการและสมาชิกในทีม เนื่องจากพนักงานได้รับบทบาทเชิงรุกในกระบวนการประเมินผล
วิธีนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการเปิดเผยความท้าทายหรือความสำเร็จส่วนบุคคลที่อาจถูกมองข้ามไป สร้างมุมมองที่ครอบคลุมของผลงาน
👎 ข้อเสีย
การประเมินตนเองอาจทำให้เกิดอคติหากพนักงานประเมินผลงานของตนเองสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป ซึ่งจะทำให้การประเมินไม่น่าเชื่อถือหากปราศจากแนวทางที่เป็นระบบ
นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่พนักงานจะมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จมากกว่าพื้นที่ที่ต้องพัฒนา ซึ่งอาจจำกัดประสิทธิภาพของการประเมินในการขับเคลื่อนการปรับปรุง
📌 ตัวอย่าง
ในแผนกการตลาด แบบฟอร์มการประเมินตนเองอาจขอให้พนักงานพิจารณา:
- ความสำเร็จของแคมเปญล่าสุดที่พวกเขาเป็นผู้นำ
- แนวทางนวัตกรรมใด ๆ ที่พวกเขาใช้
- พื้นที่ที่พวกเขาเชื่อว่าจะต้องปรับปรุง เช่น การจัดการเวลา หรือการสื่อสารกับลูกค้า
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:
เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เหมาะสำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างอิสระหรือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นอกเหนือจากนี้ เครื่องมือนี้ยังเหมาะสำหรับตำแหน่งงานที่ให้ความสำคัญกับการให้อิสระแก่พนักงาน
คุณสามารถใช้ ClickUp Forms ได้อีกครั้งสำหรับสิ่งนี้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถออกแบบแบบประเมินตนเองที่ปรับแต่งตามสมรรถนะเฉพาะได้ ดังนั้นคุณสามารถให้พนักงานให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลงานของตนเอง จุดแข็ง และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
เมื่อรวบรวมคำตอบแล้ว คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังแดชบอร์ด ClickUpได้อย่างราบรื่นเพื่อการวิเคราะห์เชิงภาพ
แดชบอร์ดช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าโดยการให้มุมมองที่ปรับแต่งได้ของแนวโน้มประสิทธิภาพ แสดงจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องพัฒนา คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองเพื่อ ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เปรียบเทียบความคืบหน้าตามช่วงเวลา และดูว่าเป้าหมายส่วนตัวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทีมโดยรวมอย่างไร
ด้วยคุณสมบัติเช่นวิดเจ็ตสำหรับแผนภูมิ, กราฟ, และตาราง คุณสามารถสังเกตแนวโน้ม, ระบุจุดแข็ง, และค้นหาพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย
7. ศูนย์ประเมินผล
ศูนย์ประเมินสมรรถนะเป็นวิธีการประเมินที่ครอบคลุมและมีหลายมิติ ออกแบบมาเพื่อประเมินสมรรถนะและศักยภาพของพนักงานผ่านกิจกรรมและการจำลองสถานการณ์ที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ แทนที่จะพึ่งพาผลการปฏิบัติงานในอดีต ศูนย์ประเมินสมรรถนะให้สภาพแวดล้อมแบบลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งพนักงานจะได้เผชิญกับสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตน
กิจกรรมที่อนุญาตให้ผู้ประเมินสังเกตทักษะในการปฏิบัติจริงและทำการประเมินที่มีข้อมูลสนับสนุน ได้แก่:
- การออกกำลังกายเป็นกลุ่ม
- การเล่นบทบาทสมมติ
- งานแก้ปัญหา
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
🎯 ประโยชน์
คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างรอบด้าน วิธีการนี้ยังมีประสิทธิภาพสูงในการระบุสมรรถนะ เช่น การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และการปรับตัว เนื่องจากพนักงานถูกสังเกตในสถานการณ์ที่หลากหลาย
ยิ่งไปกว่านั้น วิธีการนี้ยังช่วยลดความลำเอียงและความลำเอียงทางบุคคลได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ประเมินหลายคนจะประเมินผู้เข้าร่วมการทดสอบผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้องของการประเมิน
🔍 คุณทราบหรือไม่?80% ของพนักงานที่กล่าวว่าพวกเขาได้รับคำติชมที่มีความหมายในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
👎 ข้อเสีย
การดำเนินงานศูนย์ประเมินผลอาจต้องใช้ทรัพยากรมาก ต้องใช้เวลาและเตรียมการอย่างมากพร้อมผู้ประเมินที่มีทักษะเพื่อให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมและเกี่ยวข้อง กระบวนการนี้อาจรู้สึกเข้มข้นหรือเครียดสำหรับพนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการประเมินแบบโต้ตอบ
📌 ตัวอย่าง
ในโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการ ศูนย์ประเมินอาจรวมถึงการฝึกอบรมกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อน ในกรณีที่ดีที่สุด จะมีการติดตามด้วยการจำลองสถานการณ์การเจรจาต่อรองกับลูกค้าในรูปแบบการเล่นบทบาทสมมติรายบุคคล
ในที่สุด ผู้ประเมินจะสังเกตทักษะการแก้ปัญหา คุณสมบัติความเป็นผู้นำ และความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลของผู้เข้าร่วมแต่ละคนตลอดกระบวนการ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:
ศูนย์ประเมินผลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งที่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และภาวะผู้นำ เช่น ตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้า และตำแหน่งทางเทคนิคเฉพาะทาง
พวกเขามีคุณค่าอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเช่นการให้คำปรึกษา, การเงิน, และการจัดการโครงการ, ซึ่งการสังเกตทักษะในการปฏิบัติให้ภาพที่ชัดเจนกว่าการประเมินแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับศักยภาพของพนักงาน
เป้าหมายสำคัญของ ClickUp
เลือกใช้ClickUp Milestonesเพื่อติดตามผลลัพธ์ของการประเมินเหล่านี้ต่อไปหลังจากที่คุณได้ตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับทีมของคุณแล้ว
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังสามารถสังเกตได้ว่าหน้าที่เฉพาะของพนักงานแต่ละคนสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการใหญ่เพียงใด และผลลัพธ์จากการประเมินนั้นส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรจริงหรือไม่
การวิจารณ์และข้อจำกัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาดูข้อวิจารณ์และข้อจำกัดของวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานกัน:
1. ความลำเอียงและความเอนเอียง
แม้แต่การประเมินที่มีเจตนาดีที่สุดก็อาจตกเป็นเหยื่อของอคติส่วนตัวได้
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยปราศจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรมอาจสะท้อนถึงมุมมองส่วนตัวของผู้จัดการต่อความสามารถและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินที่ไม่เป็นธรรม อันเกิดจากความคุ้นเคย ความลำเอียง หรือแม้แต่ความเอนเอียงโดยไม่รู้ตัว
ปัญหานี้เป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นพิเศษในวิธีการประเมินแบบดั้งเดิม ซึ่งการประเมินอาศัยมุมมองของบุคคลเพียงคนเดียวเป็นอย่างมาก
ต่อไป ความลำเอียงสามารถแสดงออกในรูปแบบที่ละเอียดอ่อน เช่น การให้ความสำคัญกับการโต้ตอบล่าสุดมากเกินไป หรือการให้ความสำคัญกับลักษณะที่ผู้จัดการให้ความสำคัญเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจทำให้เกิดภาพที่บิดเบือนของผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงของพนักงาน
2. ผลกระทบจากความใหม่และบริบททางประวัติศาสตร์ที่จำกัด
การประเมินอาจได้รับผลกระทบจาก "ผลกระทบจากความใหม่" (recency effect) ซึ่งเป็นการจดจำและให้ความสำคัญกับผลงานหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นล่าสุดมากกว่าสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ สิ่งนี้ย่อมทำให้ความพยายามและความสำเร็จที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถูกบดบังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การมองการณ์ใกล้เช่นนี้อาจหมายความว่างานที่มีผลกระทบสูงซึ่งพนักงานได้มีส่วนร่วมเมื่อหลายเดือนก่อนอาจถูกมองข้าม ในขณะที่ข้อผิดพลาดล่าสุดอาจถูกให้ความสำคัญอย่างไม่เป็นธรรมในการประเมินผล
นอกจากนี้ การขาดการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องยังทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้จัดการอาจไม่มีบันทึกที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความสำเร็จในช่วงระยะเวลาการประเมินผล ส่งผลให้คุณได้รับมุมมองที่ขาดความเชื่อมโยงเกี่ยวกับผลงานของพนักงาน
3. กรอบเป้าหมายที่เข้มงวด
ระบบการประเมินแบบดั้งเดิมมักพึ่งพาเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี ซึ่งอาจรู้สึกเคร่งครัดในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เน้นการก้าวหน้า
เมื่อพนักงานรู้สึกว่าถูกผูกมัดอยู่กับเป้าหมายที่ล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือทีมอีกต่อไป แรงจูงใจจะลดลง และตัวชี้วัดประสิทธิภาพจะสูญเสียความสำคัญ
ความเข้มงวดนี้ทำให้การปรับตัวเป็นไปได้ยาก และทำให้พนักงานไม่อยากให้ความสำคัญกับงานหรือโครงการที่อาจสร้างคุณค่าได้มากขึ้น แต่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายอย่างเป็นทางการของพวกเขา
4. เกณฑ์การประเมินผลที่ไม่ชัดเจนและความคลุมเครือ
อีกประเด็นหนึ่งคือ เกณฑ์การประเมินผลบางครั้งถูกกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือขาดบริบทที่เหมาะสม ซึ่งมักทำให้พนักงานไม่แน่ใจว่ากำลังถูกประเมินจากอะไร
ความไม่ชัดเจนในเกณฑ์อาจนำไปสู่การไม่สอดคล้องกันระหว่างความคาดหวังของพนักงานและผู้จัดการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดวงจรของความไม่พอใจ หากพนักงานไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนและได้รับการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน การประเมินอาจดูเหมือนไม่มีเหตุผลหรืออาจทำให้เสียกำลังใจได้ ซึ่งอาจลดความไว้วางใจในกระบวนการนี้ลง
5. สภาพแวดล้อมแบบหม้อความดันและผลกระทบทางอารมณ์
ช่วงเวลาการประเมินผลประจำปีหรือทุกสองปีอาจรู้สึกเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินอนาคตสำหรับพนักงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำงานที่การประเมินผลมีผลโดยตรงต่อการปรับเงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพ
เหนือสิ่งอื่นใด แรงกดดันในการแสดงผลงานเพื่อรับการประเมินเพียงครั้งเดียว ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากความเสี่ยงที่สูง อาจนำไปสู่ความวิตกกังวล การตั้งรับป้องกันตัวเอง และแม้กระทั่งความลังเลที่จะเสี่ยงในช่วงหลายเดือนก่อนการประเมิน
สภาพแวดล้อมนี้อาจบั่นทอนขวัญกำลังใจ เนื่องจากพนักงานอาจมุ่งเน้นที่การ 'ดูดี' มากกว่าการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าแปลกใจหากคุณสังเกตเห็นความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกกดทับและการมีส่วนร่วมที่ไม่จริงใจ
กลยุทธ์ในการแก้ไขคำวิจารณ์และข้อจำกัด
เพื่อแก้ไขคำวิจารณ์และข้อจำกัดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เน้นกลยุทธ์ที่รับประกันความยุติธรรมและความชัดเจน.นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน:
1. ผสมผสานความคิดเห็นจากผู้ประเมินหลายฝ่ายเพื่อให้ได้มุมมองที่สมดุล
นำ แบบจำลองการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา มาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้า ซึ่งช่วยปรับสมดุลความลำเอียงและความเป็นอัตวิสัยที่มักเกิดขึ้นในการประเมินจากแหล่งเดียว มอบมุมมองที่ครอบคลุมและรอบด้านมากขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การรวมมุมมองที่หลากหลายช่วยส่งเสริมความยุติธรรม และทำให้ผู้จัดการสามารถสังเกตเห็นรูปแบบและพฤติกรรมที่อาจไม่ถูกสังเกตได้หากไม่มีมุมมองที่หลากหลาย. สิ่งนี้อาจยอดเยี่ยมสำหรับวงจรการประเมินผลการปฏิบัติงานในบทบาทที่ต้องทำงานร่วมกันหรือข้ามสายงาน.
2. นำกลไกการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องมาใช้
การเปลี่ยนจากการประเมินผลประจำปีไปสู่ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบจากความสดใหม่ของข้อมูล และช่วยให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้ทันที
การตรวจสอบเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละครั้งหรือไตรมาสละครั้ง จะช่วยให้การยกย่องความสำเร็จเป็นไปอย่างทันท่วงที ยิ่งไปกว่านั้น ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อกังวล รวมถึงความต้องการในการพัฒนา ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องยังช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความเปิดเผยภายในทีมของคุณ ซึ่งทำให้การพูดคุยเกี่ยวกับผลงานกลายเป็นเรื่องปกติและไม่น่ากลัว
เพิ่มเทมเพลต ClickUp Bonus Matrixให้กับพื้นที่ทำงานของคุณ มันช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนง่ายขึ้นโดยใช้พารามิเตอร์การวิเคราะห์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว มันทำให้การจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น
3. ใช้เป้าหมาย SMART เพื่อความชัดเจนและการสอดคล้อง
การดำเนินการตามเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา)ในการประชุมปรับเกณฑ์การประเมินผลงานของคุณ จะช่วยสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานที่โปร่งใสและชัดเจน การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ จะช่วยให้พนักงานของคุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่ออะไร และสิ่งนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรอย่างไร
การปรับให้สอดคล้องนี้ช่วยลดความคลุมเครือและทำให้พนักงานมีแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเองและทำงานด้วยจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. ผนวกแผนการพัฒนาเข้ากับการประเมิน
แก้ไขคำวิจารณ์เกี่ยวกับการมุ่งเน้นการเติบโตที่จำกัดโดยการผนวกแผนการพัฒนาที่สามารถดำเนินการได้เข้าไปในทุกการประเมิน
หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้สร้างแผนงานที่เน้นทักษะหรือสมรรถนะเฉพาะที่พนักงานควรพัฒนา
แผนพัฒนาเฉพาะบุคคลแสดงให้เห็นว่าบริษัทกำลังลงทุนในการเติบโตของพนักงาน แผนนี้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนการประเมินผลจากการวิจารณ์ผลงานให้กลายเป็นขั้นตอนที่สร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จในอนาคตของพนักงานและองค์กร
5. จัดอบรมให้กับผู้จัดการเกี่ยวกับการประเมินผลอย่างเป็นกลาง
อคติและความลำเอียงในการประเมินมักมีสาเหตุมาจากมาตรฐานการประเมินที่ไม่สม่ำเสมอหรืออคติที่ไม่ได้ตั้งใจ
การจัดให้ผู้จัดการได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินผลอย่างเป็นกลาง เช่น การรับรู้ถึงอคติ และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้เกณฑ์ที่อ้างอิงพฤติกรรมที่ชัดเจน จะช่วยให้การประเมินมีความยุติธรรมมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การประเมินมีความสม่ำเสมอและสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน ช่วยให้การให้คำแนะนำแก่พนักงานทุกคนมีความถูกต้องและเป็นธรรมมากขึ้น
โปรดพิจารณาการจัดเวิร์กช็อปหรือเครื่องมือที่ช่วยแนะนำผู้จัดการในการใช้เกณฑ์การประเมินที่มีโครงสร้าง เช่น มาตรวัดการประเมินที่อิงพฤติกรรม
📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับการประเมินผลงานสำหรับพนักงาน: คู่มือ
แนวโน้มในอนาคตของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อเท็จจริง เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงการจัดการประสิทธิภาพการทำงานโดยนำเสนอความแม่นยำ ระดับการปรับให้เข้ากับบุคคล และข้อมูลเชิงลึกในระดับใหม่ ด้วยการผสานรวม AI และการวิเคราะห์ข้อมูล องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการประเมินให้มีความคล่องตัวและเพิ่มความแม่นยำได้
มาดูแนวโน้มในอนาคตของการประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีที่เทคโนโลยีสามารถปฏิวัติวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานของคุณ
ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงคาดการณ์
ปัญญาประดิษฐ์กำลังปฏิวัติกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเชิงคาดการณ์ ซึ่งช่วยคาดการณ์ผลลัพธ์ของพนักงานโดยอิงจากข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและรูปแบบพฤติกรรมของพนักงาน
โมเดล AI ที่ทำนายได้หลายแบบสามารถระบุผู้ที่มีศักยภาพสูงในการทำงานและแม้กระทั่งตรวจจับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมหรือการลาออกได้ ความสามารถในการทำนายนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการฝึกอบรม การพัฒนา และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งโดยอาศัยข้อมูลสนับสนุน แทนที่จะพึ่งพาการตัดสินใจตามความคิดเห็นส่วนตัวเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างเช่น อัลกอริทึมของ AI สามารถวิเคราะห์การสื่อสารของพนักงานและการมีส่วนร่วมในโครงการร่วมกับข้อมูลประสิทธิภาพในอดีตหลายจุดเพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล
นอกเหนือจากการรับประกันความเป็นกลางแล้ว ยังเปิดเผยแนวโน้มที่อาจมองไม่เห็นในการประเมินมาตรฐานอีกด้วย
เมื่อเวลาผ่านไป การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังสามารถตรวจจับรูปแบบในประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและระบุพื้นที่ที่ทักษะร่วมกันอาจจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้าง ทำให้ทีม HR สามารถจัดการกับช่องว่างด้านทักษะได้อย่างเชิงรุก
การผสานการทำงานกับ ClickUp AI สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ClickUp ได้ผสานรวม AI เข้ากับแพลตฟอร์มของตนแล้ว เพื่อยกระดับการบริหารจัดการประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ที่รองรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกที่อ้างอิงจากข้อมูลจริง
แดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นสถานะปัจจุบันของประสิทธิภาพและแนวโน้มในอนาคตได้
ติดตั้ง ClickUp Brainเป็นผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณด้วยพลังสองประการในการเป็นทั้งเครื่องมือค้นหาในตัวและศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกับข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณ
ตั้งแต่การเขียนสรุปไปจนถึงการสร้างรายงานและการได้รับคำตอบทันทีสำหรับทุกงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ ฟีเจอร์นี้ทำให้กระบวนการประเมินของคุณเป็นอัตโนมัติในหลายด้านมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้
ClickUp Brain ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองของคุณด้วยการสร้างสรุปโครงการและแจกจ่ายให้กับทีมของคุณทันที เพียงแค่ป้อนข้อมูลพื้นฐาน AI จะจัดการทุกอย่างที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็นบทสรุป บทถอดความ แม่แบบ หรืออื่นๆ
👀 โบนัส: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับแบบซ้อน (stack ranking) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเข้าใจว่ามันช่วยในการจัดประเภทพนักงานตามผลการปฏิบัติงานที่สัมพันธ์กันอย่างไร
ใช้ ClickUp เพื่อแนวทางที่พร้อมสำหรับอนาคตสู่ความสำเร็จของพนักงาน
เมื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการพัฒนา คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้ทีม HR ของคุณสามารถปรับตัวเข้ากับกระบวนการใหม่ที่มีความยืดหยุ่นได้ ที่สำคัญที่สุด คุณจำเป็นต้องนำ AI มาใช้ในระดับหนึ่งเพื่อลดทรัพยากรที่ใช้ไปกับงานที่สำคัญนี้
ClickUp พร้อมด้วยคุณสมบัติการจัดการงานและเป้าหมายที่ทรงพลังซึ่งได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมของคุณจัดการกับวงจรการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ด้วย ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและอิงตามผลลัพธ์ที่วัดได้ ส่งเสริมความโปร่งใสและความสม่ำเสมอในทุกระดับ
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!