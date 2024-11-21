บล็อก ClickUp
20 อันดับเครื่องมืออัตโนมัติ DevOps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

Engineering Team
21 พฤศจิกายน 2567

เมื่อผู้นำด้านไอทีถูกถามเกี่ยวกับช่องว่างทักษะทางเทคนิคที่ใหญ่ที่สุดภายในองค์กรของพวกเขา—หลายคนมักจะระบุถึง DevOps และด้วยเหตุผลที่ดี

การย้ายจากระบบเดิมที่คุ้นเคยไปสู่สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มักเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับหลายองค์กร แน่นอนว่าคุณจะได้รับพลังและความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาคือความซับซ้อนมากมายที่ยากจะจัดการหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม

เครื่องมืออัตโนมัติ DevOps เป็นเส้นชีวิตที่ช่วยให้ทีมลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ปรับปรุงกระบวนการ CI/CD และDevOps ให้มีประสิทธิภาพ และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

เราได้รวบรวมรายการเครื่องมืออัตโนมัติ DevOpsที่ดีที่สุด 20 อันดับแรก ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมืออัตโนมัติ DevOps?

เมื่อเลือกเครื่องมืออัตโนมัติ DevOps มีสิ่งสำคัญบางประการที่ต้องจำไว้—คุณไม่ควรข้ามสิ่งเหล่านี้!

  • ความเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานของคุณ: เครื่องมือต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น ไม่มีประโยชน์ที่จะหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในทางทฤษฎีแต่กลับซับซ้อนในการผสานรวมกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว
  • คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้สามารถทำสิ่งที่ทีมของคุณต้องการได้ ตรวจสอบรายการคุณสมบัติ—มีครบทุกข้อที่ต้องการหรือไม่?
  • ความง่ายในการใช้งาน: ไม่มีใครอยากจัดการกับเครื่องมือที่ต้องใช้คู่มือขนาดใหญ่ เลือกสิ่งที่ใช้งานง่ายและไม่ทำให้ทีมของคุณต้องเสียเวลาเรียนรู้มาก
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: คุณอาจมีเครื่องมืออื่น ๆ มากมายอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือเหล่านั้นได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากัน
  • ค่าใช้จ่าย: สุดท้ายนี้ อย่าใช้จ่ายเกินงบประมาณของคุณ! เครื่องมืออาจจะเป็นเครื่องมือที่ดูดีที่สุดในตลาด แต่ถ้าต้องจ่ายแพงเกินไป ก็อาจไม่คุ้มค่า ค้นหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณโดยไม่ทำให้กระเป๋าฉีก

20 เครื่องมืออัตโนมัติ DevOps ที่ดีที่สุด

จากการจัดการ CI/CD pipelines ไปจนถึงการจัดการการตั้งค่าและการPLOYMENT, เครื่องมือ DevOps อัตโนมัติ 20 ตัวนี้อยู่ที่นี่เพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น. มาเริ่มกันเลย!

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจัดการงานและการสปรินต์ใน DevOps)

ClickUp ศูนย์รวมครบวงจรที่รองรับกรอบการทำงานแบบ Agile โดย อัตโนมัติในการจัดการงานและการทำสปรินต์ ทำให้วงจรการพัฒนาของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่ Kanban ถึง Scrum มันปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์ของคุณส่งมอบได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน การอัปเดตสถานะ หรือการส่งการแจ้งเตือนClickUp Automationsสามารถจัดการทุกอย่างได้ตามกฎและตัวกระตุ้นที่คุณตั้งค่าไว้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถย้ายงานไปยังขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงานแบบ Agile ของคุณได้โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automation

คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนสถานะงาน, มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม, หรือปรับปรุงวันครบกำหนดได้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ด้วย ClickUp คุณสามารถเชื่อมต่อและทำให้ทุกขั้นตอนของ DevOps และ CI/CD pipeline ของคุณเป็นอัตโนมัติได้ มันผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200 ชนิดโดยตรง รวมถึง GitHub, Figma, Sentry, Slack และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นอย่างง่ายดาย

การผสานการทำงานเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์งานทั้งหมด การสื่อสาร และการอัปเดตของคุณไว้ในที่เดียว

แดชบอร์ด ClickUp
รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการของคุณและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงด้วย ClickUp Dashboards

ด้วยClickUp Dashboardsและคุณสมบัติการติดตามเวลา คุณยังสามารถมองเห็นภาพรวมของความคืบหน้าของทีมคุณได้ในมุมสูง คุณสามารถติดตามกำหนดเวลา จัดการงาน และตรวจสอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีสมาธิ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดการงานแบบอัตโนมัติ: ระบบการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp สามารถกระตุ้นการสร้างงาน อัปเดตสถานะ และส่งการแจ้งเตือนตามกฎที่กำหนดไว้ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างราบรื่นโดยใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเองน้อยที่สุด
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือ DevOps อื่น ๆ เช่น Google Drive, Salesforce และโซลูชันโอเพนซอร์ส เพื่อรวมศูนย์งาน การสื่อสาร และการอัปเดตทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • นำเสนอหลากหลายมุมมอง: เลือกจากแผนที่ ตาราง ไทม์ไลน์ และอื่นๆ เพื่อแสดงภาพโครงการของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การติดแท็ก, ความคิดเห็น, กระดานคัมบัง, และกระดานไวท์บอร์ด เพื่อรักษาการสื่อสารให้เปิดกว้างและจัดระเบียบงานเพื่อการโต้ตอบในทีมที่ราบรื่น
  • การมองเห็นโครงสร้างโครงการ: ใช้ ClickUp Mind Maps เพื่อแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนและจัดระเบียบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย: ClickUp มีลักษณะการใช้งานที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Jenkins (ดีที่สุดสำหรับการรวมและการส่งมอบอย่างต่อเนื่องใน DevOps)

เจนกินส์ (ดีที่สุดสำหรับการรวมและการส่งมอบอย่างต่อเนื่องใน DevOps)
ผ่านทาง Jenkins

Jenkins ช่วยให้นักพัฒนาสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดของโค้ดได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และปรับใช้ซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น โดยการทำงานอัตโนมัติในหลายขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์

อีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญของ Jenkins คือความหลากหลายในการใช้งาน มันสามารถทำงานได้กับทุกสภาพแวดล้อม—ทั้งแบบออนพรีมิส, คลาวด์, และไฮบริด—มอบอิสระให้กับนักพัฒนาในการสร้าง, ทดสอบ, และPLOYแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟหากต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jenkins

  • การเป็นโอเพนซอร์สและฟรี: Jenkins สามารถใช้งานได้ฟรี และลักษณะโอเพนซอร์สของมันได้ส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่แข็งแกร่งซึ่งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
  • นำเสนอปลั๊กอินที่หลากหลาย: Jenkins มีคลังปลั๊กอินที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการและขยายฟังก์ชันการทำงานได้
  • การผสานรวมกับเครื่องมือหลัก: Jenkins ทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Git, Docker และ Kubernetes ทำให้สามารถปรับใช้กับเทคโนโลยีที่หลากหลายได้
  • ให้ความยืดหยุ่น: Jenkins สามารถใช้ได้กับโครงการทุกขนาดและทุกความซับซ้อน พร้อมรองรับการผสานรวมกับเซิร์ฟเวอร์หลายระบบเพื่อการส่งมอบอย่างต่อเนื่องในทีมทั่วโลก
  • มาพร้อมกับชุด API: API ของ Jenkins ช่วยให้สามารถดึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงได้ ช่วยในการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างราบรื่น และรองรับการผสานการทำงานแบบกำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Jenkins

  • ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้: แม้ว่า Jenkins เองจะเป็นซอฟต์แวร์ฟรี แต่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโฮสต์อาจแตกต่างกันอย่างมากตามปริมาณการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์
  • ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: Jenkins ไม่มีวิธีในตัวสำหรับสมาชิกในทีมในการดูการคอมมิตของกันและกันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งอาจทำให้การติดตามโครงการซับซ้อนขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • การวิเคราะห์ที่จำกัด: Jenkins ไม่มีการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับวงจรการปรับใช้ ซึ่งจำกัดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทั้งหมด

การกำหนดราคา Jenkins

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของเจนกินส์

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (550+ รีวิว)

3. GitLab CI/CD (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม DevSecOps ใน DevOps)

GitLab CI/CD (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม DevSecOps ใน DevOps)
ผ่านทาง GitLab

ความสามารถของ GitLab ในด้าน CI/CD ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตรวจจับข้อผิดพลาดตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโค้ดของคุณเป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการผลิต นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมในการทำให้กระบวนการ DevSecOps ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab CI/CD

  • การทำให้ DevSecOps ง่ายขึ้น: GitLab CI/CD รวมเครื่องมือการพัฒนา, ความปลอดภัย, และการดำเนินงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ทีมสามารถจัดการโค้ดและกระบวนการทำงานของ DevOpsได้ง่ายขึ้น
  • การนำเสนอการสแกนความปลอดภัยในตัว: การสแกนเหล่านี้มอบโซลูชันความปลอดภัยที่ครอบคลุม ช่วยให้ตรวจพบช่องโหว่ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนา
  • สนับสนุนการติดตามปัญหาด้วยมาร์กดาวน์: คุณสมบัตินี้ทำให้การติดตามปัญหาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้การสนับสนุนมาร์กดาวน์ยังเพิ่มสัมผัสที่ดีสำหรับการจัดรูปแบบ
  • การอนุญาตให้มีการปรับใช้แบบไม่ผูกขาดกับคลาวด์: GitLab มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้บนผู้ให้บริการคลาวด์ใดก็ได้

ข้อจำกัดของ GitLab CI/CD

  • การผสานรวมที่ท้าทายบนบางระบบ: การผสานรวม GitLab ผ่านคำสั่งบน Windows หรือ Mac อาจมีความซับซ้อนเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • การอัปเกรดและการย้ายข้อมูลที่ซับซ้อน: การย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือการอัปเกรด GitLab อาจเป็นเรื่องยาก และบางครั้งหากฟังก์ชันหนึ่งล้มเหลว ฟังก์ชันอื่น ๆ อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน
  • การขาดคุณสมบัติบางอย่างในเวอร์ชันชุมชน: คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินเท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดตัวเลือกสำหรับทีมขนาดเล็ก

ราคาของ GitLab CI/CD

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ GitLab CI/CD

  • G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,100+ รีวิว)

4. CircleCI (เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD ที่ปรับแต่งได้พร้อมการกำหนดค่าที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้)

CircleCI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง CI/CD พร้อมการกำหนดค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้)
ผ่านทาง CircleCI

CircleCI เป็นแพลตฟอร์ม CI/CD ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในด้านความยืดหยุ่นและคุณสมบัติอันทรงพลัง เช่น แดชบอร์ด Insights, สภาพแวดล้อมที่สะอาด และการกำหนดค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งเรียกว่า Orbs

CircleCI รองรับโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภท ตั้งแต่ Linux ไปจนถึง macOS และแม้แต่ ARM ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับทีม DevOps ส่วนใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CircleCI

  • นำเสนอแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึก: คุณสมบัตินี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของทุก CI/CD pipelines ช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะ, ตรวจสอบระยะเวลา, และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
  • การรันสภาพแวดล้อมที่สะอาด: CircleCI ช่วยให้คุณรันอิมเมจที่สะอาดและจัดเตรียมได้อย่างง่ายดาย ลดความเสี่ยงของความขัดแย้งระหว่างการบิลด์
  • การกำหนดค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย Orbs: Orbs ช่วยให้คุณสามารถนำค่ากำหนดกลับมาใช้ใหม่สำหรับงาน, ตัวดำเนินการ, และคำสั่งได้ ทำให้การตั้งค่ารวดเร็วและง่ายขึ้น
  • รองรับหลายสภาพแวดล้อม: CircleCI ทำงานร่วมกับ Linux, macOS, Windows, ARM และอื่นๆ อีกมากมาย มอบความยืดหยุ่นให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย
  • การจัดระเบียบกระบวนการทำงาน: กระบวนการทำงานช่วยให้คุณสามารถกำหนดและจัดการการดำเนินการของงานได้ ทำให้คุณควบคุมได้ว่างานจะถูกดำเนินการอย่างไรและเมื่อใด

ข้อจำกัดของ CircleCI

  • การเรียนรู้ที่ท้าทาย: การตั้งค่าสภาพแวดล้อมและทำความคุ้นเคยกับแนวคิดต่างๆ เช่น การแคชและงานต่างๆ อาจใช้เวลาพอสมควร โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น
  • การจัดการสองเวอร์ชันของซอฟต์แวร์: เวอร์ชัน Cloud และ Server ของ CircleCI อาจสร้างความสับสน เนื่องจากแต่ละเวอร์ชันมีความสามารถและข้อกำหนดในการจัดการที่แตกต่างกัน
  • เผชิญปัญหาความน่าเชื่อถือเป็นครั้งคราวกับ Docker: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวในการค้นหาบริการของ Docker ซึ่งอาจทำให้การสร้างโปรเจกต์ที่ต้องพึ่งพา Docker Compose มีความยุ่งยากมากขึ้น

ราคา CircleCI

  • ฟรี
  • ประสิทธิภาพ: เริ่มต้นที่ $15/เดือน
  • ขนาด: เริ่มต้นที่ $2,000/เดือน

คะแนนและรีวิว CircleCI

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)

5. Travis CI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำ CI/CD ที่ง่ายขึ้นพร้อมการผสานรวมกับ GitHub อย่างแข็งแกร่ง)

Travis CI (เหมาะที่สุดสำหรับการ CI/CD ที่ง่ายขึ้นพร้อมการผสานรวมกับ GitHub อย่างแข็งแกร่ง)
ผ่านทาง Travis CI

การใช้งานที่ง่ายและการผสานรวมกับ GitHub อย่างราบรื่นของ Travis CI ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นกับ DevOps

เครื่องมือ CI/CD นี้มีฟีเจอร์ Build Matrix ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรันการทดสอบแบบขนานในหลายสภาพแวดล้อมได้—ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมได้มาก เช่นเดียวกับ CircleCI, Travis CI ยังรองรับสภาพแวดล้อมหลากหลาย รวมถึง Linux, macOS และ Windows

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Travis CI

  • การสนับสนุนการสร้างแบบขนานด้วย Build Matrix: Travis CI ช่วยให้คุณสามารถแบ่งการทดสอบออกเป็นหลายสภาพแวดล้อม ทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น
  • การให้การผสานรวมกับ GitHub อย่างง่ายดาย: ออกแบบมาโดยคำนึงถึง GitHub, Travis CI ทำให้การเชื่อมโยงกับ repository ของคุณและกระตุ้นการสร้างง่ายขึ้นด้วยการขอ pull request จาก GitHub
  • ให้บริการทั้งแบบคลาวด์และแบบโฮสต์เอง: Travis CI รองรับการติดตั้งทั้งแบบ SaaS และแบบติดตั้งภายในองค์กร เพื่อให้ทีมสามารถเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา
  • การรับประกันการสร้างแบบแยกตัวพร้อมการรองรับคอนเทนเนอร์: แต่ละการสร้างจะทำงานในเครื่องเสมือนที่รองรับภาษาและเครื่องมือเฉพาะ รวมถึง Ruby, JavaScript และ Ubuntu

ข้อจำกัดของ Travis CI

  • ปัญหาความน่าเชื่อถือเป็นครั้งคราว: ผู้ใช้บางรายรายงานการหยุดชะงักของบริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีกำหนดเวลาที่เข้มงวด
  • การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลที่สับสน: กระบวนการจัดการการแจ้งเตือนไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป ทำให้เกิดอีเมลที่ไม่ต้องการเกี่ยวกับสถานะการสร้าง
  • ฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่จำกัด: แม้ว่า Travis CI จะมีภาพรวมสถานะบางส่วน แต่ขาดการวิเคราะห์เชิงลึก ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่ต้องการรายงานรายละเอียดอย่างละเอียด

ราคาของ Travis CI

  • ตามการใช้งาน: $13.75/เดือน – รวมเครดิตการสร้าง Linux 420,000 ครั้งต่อปี พร้อมงานที่ทำงานพร้อมกันได้ 80 งาน
  • แผนไม่จำกัด: เริ่มต้นที่ $66/เดือน – มอบเครดิตการสร้างไม่จำกัด, งานพร้อมกันได้สูงสุด 300 งาน, และ VM พรีเมียม
  • เซิร์ฟเวอร์: $34/เดือน – สำหรับการติดตั้งในสถานที่หรือคลาวด์ส่วนตัว พร้อมตัวเลือกการสนับสนุนระดับพรีเมียม

คะแนนและรีวิวของ Travis CI

  • G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)

6. เทอร์ราฟอร์ม (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานแบบมัลติคลาวด์)

เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ devops ของ terraform
ผ่านทาง Terraform

Terraform ช่วยในการทำให้โครงสร้างพื้นฐานเป็นอัตโนมัติในทุกคลาวด์หรือศูนย์ข้อมูล

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานผ่านไฟล์การกำหนดค่า ทำให้การตั้งค่าที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและรับประกันความสอดคล้องกันในทุกการปรับใช้โดยการเปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ด (IaC)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Terraform

  • สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานแบบมัลติคลาวด์: Terraform ช่วยให้สามารถทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจัดการทรัพยากรข้ามผู้ให้บริการคลาวด์หลายราย ทำให้การประสานงานสำหรับการตั้งค่าที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • การส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ด: ด้วย HCL คุณสามารถแปลง API ของคลาวด์ให้เป็นไฟล์แบบประกาศ (declarative files) ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติและทำซ้ำได้ทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
  • การขยายขนาดด้วย IaC แบบบริการตนเอง: ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันและจัดการโครงสร้างพื้นฐานได้ด้วยตนเองผ่านการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและการผสานรวมกับระบบ VCS, ITSM และ CI/CD
  • การบังคับใช้นโยบาย: Terraform รวมนโยบาย Sentinel เป็นโค้ด ซึ่งช่วยบังคับใช้ความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการจัดการต้นทุนก่อนการจัดเตรียมทรัพยากร

ข้อจำกัดของ Terraform

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ท้าทาย: สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับ IaC การทำความเข้าใจการกำหนดค่าและการพึ่งพาของ Terraform อาจต้องใช้เวลา โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน
  • การพึ่งพาปลั๊กอินจากบุคคลที่สาม: การใช้ปลั๊กอินจากพันธมิตรทำให้ต้องพึ่งพาบริษัทภายนอก ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือปัญหาความเข้ากันได้เมื่อมีการอัปเดตบริการ
  • การจัดการสถานะที่ซับซ้อน: ไฟล์สถานะของ Terraform มีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตามทรัพยากร แต่สามารถนำไปสู่ปัญหาได้หากไม่สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานจริง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ตรงกันของทรัพยากร

ราคา Terraform

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $0. 00014 ต่อชั่วโมงต่อทรัพยากร
  • เพิ่มเติม: ราคาที่กำหนดเอง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิวของ Terraform

  • G2: 4. 7/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)

7. Ansible (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย)

Ansible (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย)
ผ่านทาง Ansible

Ansible ได้สร้างพื้นที่ในวงการอัตโนมัติด้วยวิธีการที่เรียบง่ายและไม่ต้องใช้เอเจนต์ การตั้งค่าทำได้ง่ายมาก และไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมบนโหนดที่จัดการ

นอกจากนี้ Ansible ยังช่วยจัดการสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น ตั้งแต่บริการคลาวด์ไปจนถึงระบบภายในองค์กรและคอนเทนเนอร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ansible

  • การนำเสนอสถาปัตยกรรมแบบไม่ต้องใช้เอเจนต์: Ansible จัดการระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้เอเจนต์ ทำให้การตั้งค่าง่ายขึ้นและลดภาระงาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
  • รองรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย: Ansible ทำงานได้บนระบบ Linux, Windows, อุปกรณ์เครือข่าย, บริการคลาวด์ และคอนเทนเนอร์ ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับระบบนิเวศ IT ที่หลากหลาย
  • นำเสนอแนวทางเชิงประกาศ: ด้วยเพลย์บุ๊กที่อธิบายสถานะที่ต้องการ Ansible ช่วยให้การจัดการการกำหนดค่าเป็นเรื่องง่ายและรับประกันความสอดคล้องกันในทุกการปรับใช้
  • การรับประกันความไม่เปลี่ยนแปลง: ลักษณะการทำงานแบบไม่เปลี่ยนแปลงของ Ansible ช่วยให้คุณสามารถใช้ playbooks ซ้ำได้โดยไม่เกิดผลข้างเคียงที่ไม่ตั้งใจ รักษาการตั้งค่าให้คงที่

ข้อจำกัดของ Ansible

  • ความท้าทายด้านความสามารถในการขยายระบบ: แม้ว่า Ansible จะสามารถขยายระบบได้ แต่การจัดการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีโหนดนับพันอาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อผ่าน SSH
  • ขาดการติดตามสถานะ: Ansible ไม่ได้ติดตามสถานะของระบบที่ถูกจัดการโดยธรรมชาติ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียในสถานการณ์ที่ต้องการการจัดการสถานะอย่างละเอียด
  • การทำงานแบบขนานที่จำกัด: Ansible อนุญาตให้มีการดำเนินการงานแบบขนานได้ แต่ไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่ใหญ่มาก ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ราคาของ Ansible

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Ansible

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 280+ รายการ)

8. Puppet (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการกำหนดค่าและการทำงานอัตโนมัติในระดับใหญ่)

Puppet (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการกำหนดค่าและการทำงานอัตโนมัติในระดับใหญ่)
ผ่านทาง Puppet

Puppet ช่วยให้คุณสามารถจัดการการกำหนดค่าในระบบที่หลากหลายโดยใช้โค้ด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ บังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนด และรับประกันความสอดคล้องกันในหลายเซิร์ฟเวอร์

Puppet มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีม IT ในการจัดการการกำหนดค่า โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน โดยรวมแล้ว จุดขายที่ใหญ่ที่สุดของ Puppet คือเวอร์ชันโอเพนซอร์สที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของหุ่นเชิด

  • การเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติแบบตัวแทน: สถาปัตยกรรมแบบตัวแทนของ Puppet ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการกำหนดค่าจะถูกนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอในหลายเซิร์ฟเวอร์ เพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • รองรับสภาพแวดล้อมหลายแพลตฟอร์ม: Puppet ทำงานได้บนระบบ Unix, Linux และ Windows ทำให้สามารถปรับใช้ได้กับโครงสร้าง IT ที่หลากหลาย
  • นำเสนอโมดูลที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และการควบคุมเวอร์ชัน: ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมดูลของ Puppet คุณสามารถนำการกำหนดค่ากลับมาใช้ใหม่และจัดการการเปลี่ยนแปลงโค้ดด้วย Git เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส

ข้อจำกัดของหุ่นเชิด

  • ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น: สถาปัตยกรรมที่ใช้ Ruby ของ Puppet อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนหรือไม่มีประสบการณ์กับ Ruby
  • ขีดความสามารถแบบเรียลไทม์ที่จำกัด: โมเดลแบบดึงข้อมูลอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • ค่าใช้จ่ายของตัวแทนบนทรัพยากร: ตัวแทน Puppet ใช้ทรัพยากรของระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่

ราคาของหุ่นเชิด

  • โอเพนซอร์ส: ฟรี
  • Puppet Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
  • Puppet Enterprise Advanced: ราคาตามการตกลง

คะแนนและรีวิวหุ่นเชิด

  • G2: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

9. เชฟ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการกำหนดค่าอย่างครอบคลุมพร้อมการผสานรวมกับระบบคลาวด์)

เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเชฟเดฟอปส์
ผ่านทาง เชฟ

Chef. io เป็นเครื่องมือ DevOps ที่สามารถช่วยคุณในการกำหนดค่า, ติดตั้ง, และจัดการโครงสร้างพื้นฐานของแอปพลิเคชันของคุณได้. มันรองรับแพลตฟอร์มหลากหลาย, รวมถึง Windows, Solaris, และ OpenStack.

Chef ได้ผสานรวมกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เช่น AWS, Google Cloud และ Azure นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันโอเพนซอร์สให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานอีกด้วย

ความยืดหยุ่นของเชฟทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ และคลังสูตรอาหารที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มากมาย (ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำที่ระบุว่าจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบใดและในลำดับใด) ทำให้การอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของเชฟ

  • การจัดเตรียมตำราอาหารแบบใช้ซ้ำได้: Chef มอบการเข้าถึงตำราอาหารที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 800 เล่ม ช่วยให้คุณสามารถทำงานทั่วไปให้เป็นอัตโนมัติและเร่งกระบวนการปรับใช้ได้รวดเร็วขึ้น
  • สนับสนุนสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์: Chef ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการคลาวด์หลักทั้งหมด ทำให้การจัดการและย้ายการกำหนดค่าระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
  • การเปิดใช้งานการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC): Chef มอบการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้แบบรวมศูนย์ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสภาพแวดล้อมแบบหลายผู้เช่า

ข้อจำกัดของเชฟ

  • การเรียนรู้ที่ท้าทาย: ภาษาเฉพาะทางของเชฟอาจเป็นเรื่องยากที่จะเรียนรู้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในการจัดการการกำหนดค่า
  • การจัดการคลัสเตอร์ขนาดใหญ่: การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าที่ซับซ้อนซึ่งมีโหนดจำนวนมากอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการแหล่งที่มาของตัวแปรข้ามคลัสเตอร์
  • เผชิญกับความซับซ้อนของเครื่องมือ: ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมของเชฟอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ ซึ่งอาจพบว่าการนำทางผ่านคุณสมบัติที่หลากหลายนั้นเป็นเรื่องยาก

ราคาเชฟ

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวเชฟ

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

10. Docker (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาแบบคอนเทนเนอร์ที่มีความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม)

เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ DevOps บน Docker
ผ่าน Docker

Docker เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้าง แชร์ และปรับใช้แอปพลิเคชันที่บรรจุในคอนเทนเนอร์ได้ ความสามารถของแพลตฟอร์มนี้ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สม่ำเสมอช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงปัญหา "มันไม่ทำงานบนเครื่องของฉัน" ในขณะที่ความยืดหยุ่นของมันช่วยให้การปรับใช้แอปพลิเคชันสามารถขยายขนาดได้

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือนี้ Docker ช่วยลดความซับซ้อนในการตั้งค่าและจัดการสภาพแวดล้อมผ่านแนวคิด 'คอนเทนเนอร์' คอนเทนเนอร์ของ Docker คือแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่กะทัดรัดและสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งประกอบด้วยสิ่งจำเป็นทั้งหมดสำหรับการรันแอปพลิเคชัน: โค้ด, รันไทม์, เครื่องมือระบบ, ไลบรารี และการตั้งค่าต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Docker

  • การรับประกันความสอดคล้องข้ามแพลตฟอร์ม: Docker ทำงานได้หลากหลายสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ Windows ไปจนถึง Linux และ macOS มอบประสบการณ์การพัฒนาที่เป็นหนึ่งเดียว
  • อำนวยความสะดวกในการปรับใช้ความเร็วสูง: คอนเทนเนอร์ Docker ช่วยให้การสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าที่ซับซ้อน
  • การให้ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาด: Docker รองรับการปรับขนาดทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำให้คุณสามารถปรับทรัพยากรของคอนเทนเนอร์ได้ตามความต้องการของโครงการ

ข้อจำกัดของ Docker

  • การเรียนรู้ที่ท้าทาย: แม้จะมีพื้นฐานที่ใช้งานง่าย แต่การเชี่ยวชาญ Docker อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและฟีเจอร์ที่พัฒนาอยู่เสมอ
  • การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย: รูปแบบระบบปฏิบัติการร่วมของ Docker อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เนื่องจากคอนเทนเนอร์อาจมีความเสี่ยงต่อการโจมตีระบบโฮสต์
  • เผชิญกับความสามารถในการประสานงานที่จำกัด: เครื่องมือการประสานงานที่ติดตั้งมาในตัวของ Docker ไม่ครอบคลุมเท่ากับ Kubernetes ซึ่งอาจทำให้การจัดการคอนเทนเนอร์หลายตัวซับซ้อนขึ้น

ราคาของ Docker

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • ข้อดี: $5/เดือน
  • ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Docker

  • G2: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (520+ รีวิว)

11. Kubernetes (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคอนเทนเนอร์และการปรับขนาด)

เครื่องมืออัตโนมัติด้านเดฟอปส์
ผ่านทาง Kubernetes

เริ่มต้นพัฒนาโดย Google และปัจจุบันดูแลโดย Cloud Native Computing Foundation (CNCF) Kubernetes ช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้งและปรับขนาดระบบ ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการจัดการสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสที่ซับซ้อน

ด้วยคุณสมบัติการซ่อมแซมตัวเอง, การบาลานซ์โหลด, และการปรับขนาดอัตโนมัติ, Kubernetes ทำให้แอปพลิเคชันมีความทนทานและสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kubernetes

  • การเปิดใช้งานการปรับใช้และการย้อนกลับโดยอัตโนมัติ: Kubernetes ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตแอปพลิเคชันได้อย่างราบรื่นในขณะที่ตรวจสอบสถานะการทำงานและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงหากเกิดปัญหา
  • การให้บริการค้นหาและกระจายโหลด: Kubernetes จะกำหนดที่อยู่ IP ให้กับแต่ละ Pod ซึ่งช่วยให้สามารถกระจายโหลดและค้นหาบริการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องแก้ไขแอปพลิเคชันของคุณ
  • สนับสนุนการปรับใช้แบบมัลติคลาวด์: Kubernetes ทำงานได้กับสภาพแวดล้อมคลาวด์หลากหลายประเภท ทำให้สามารถปรับใช้กับสถาปัตยกรรมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ได้อย่างยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของ Kubernetes

  • เผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน: Kubernetes อาจมีความซับซ้อนในการเรียนรู้ ต้องใช้เวลาและความพยายามในการทำความเข้าใจการกำหนดค่าและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • ต้องการการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์: การผสาน Kubernetes เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิมอาจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่เน้นการใช้คอนเทนเนอร์เป็นหลัก
  • การจัดการกับการครอบคลุมบริการที่จำกัด: แม้ว่า Kubernetes จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็อาจไม่ครอบคลุมความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเสริมเพื่อให้ได้โซลูชันที่สมบูรณ์

การกำหนดราคาของ Kubernetes

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Kubernetes

  • G2: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (520+ รีวิว)

12. Prometheus (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อมูลแบบอนุกรมเวลา)

Prometheus (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อมูลแบบอนุกรมเวลา)
ผ่านทาง Prometheus

Prometheus ได้รับความนิยมในการตรวจสอบข้อมูลแบบอนุกรมเวลา โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีไมโครเซอร์วิสและแอปพลิเคชันแบบคอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมาก เครื่องมือนี้มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลที่ทรงพลังและการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงมิติ ช่วยให้คุณสามารถติดตามเมตริกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Prometheus ยังผสานการทำงานกับ Grafana ได้อย่างราบรื่น มอบตัวเลือกการแสดงข้อมูลที่หลากหลายและช่วยให้สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ได้

คุณสมบัติเด่นของ Prometheus

  • นำเสนอการค้นหาข้อมูลที่ทรงพลังด้วย PromQL: ภาษาการค้นหาของ Prometheus ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาได้อย่างละเอียด ทำให้ง่ายต่อการสร้างการแจ้งเตือนและแสดงแนวโน้ม
  • การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ: Prometheus จัดเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการแบ่งข้อมูลแบบฟังก์ชันเพื่อความสามารถในการขยายระบบ
  • การผสานรวมกับไลบรารีลูกค้าหลายตัว: ด้วยการรองรับมากกว่าสิบภาษา Prometheus ทำให้การติดตั้งเครื่องมือวัดและรวบรวมเมตริกจากสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Prometheus

  • จำกัดในฐานะโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว: Prometheus ไม่เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานาน จึงมักถูกใช้ร่วมกับระบบอื่นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง
  • ไม่ใช่โซลูชันแดชบอร์ดที่สมบูรณ์: แม้ว่าจะมีเบราว์เซอร์การแสดงออกพื้นฐาน แต่ Prometheus เหมาะที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับ Grafana สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
  • ความท้าทายกับการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกบางราย: ระบบทั้งหมดอาจไม่มีปลั๊กอิน Prometheus ดังนั้นอาจจำเป็นต้องใช้ผู้ส่งออกข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อรวบรวมเมตริกที่ต้องการ

ราคาของ Prometheus

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Prometheus

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)

13. Grafana (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลขั้นสูงและการตรวจสอบ)

เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ DevOps ของ Grafana
ผ่านทาง Grafana

รู้จักกันดีในด้านความยืดหยุ่น Grafana ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพื่อรองรับการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย

มันให้มุมมองที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยการผสานรวมกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึง Prometheus, InfluxDB และ Elasticsearch

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกราฟานา

  • นำเสนอการแสดงข้อมูลที่หลากหลาย: Grafana รองรับกราฟ แผนที่ความร้อน และแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ มอบการแสดงข้อมูลที่ครอบคลุมและดึงดูดสายตา
  • รองรับแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง: Grafana สามารถผสานการทำงานกับแหล่งข้อมูลหลากหลายประเภท ช่วยให้สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ในที่เดียว โดยไม่จำเป็นต้องนำข้อมูลเข้าสู่ระบบหลังบ้าน
  • การอำนวยความสะดวกในการสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวแปรแม่แบบและองค์ประกอบแบบไดนามิก ช่วยเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบและประโยชน์ใช้สอยสำหรับความต้องการในการตรวจสอบที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของกราฟานา

  • ท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น: ความซับซ้อนของ Grafana ต้องการเวลาและทักษะในการใช้งานอย่างเต็มที่ ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือการนำเสนอข้อมูล
  • การพึ่งพาแหล่งข้อมูลภายนอก: ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ Grafana ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของแหล่งข้อมูลที่ผสานรวมไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาหากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ประสบปัญหาการหยุดให้บริการ
  • ความสามารถในการรายงานที่จำกัด: แม้ว่า Grafana จะโดดเด่นในการแสดงผลแบบเรียลไทม์ แต่ขาดตัวเลือกการรายงานแบบคงที่ในตัว เช่น การส่งออกเป็น PDF ซึ่งมีให้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น

ราคาของกราฟานา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8/เดือน
  • ขั้นสูงและองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของกราฟานา

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

14. Splunk (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์และการตรวจสอบแบบเรียลไทม์)

เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ DevOps ของ Splunk
ผ่านทาง Splunk

Splunk มอบแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับองค์กรในการรวบรวม ดัชนี และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจทั่วทั้งองค์กรของคุณ

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การสร้างรายงานที่กำหนดเอง การแสดงข้อมูล และการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Splunk

  • การอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง: Splunk นำเสนอการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ การจัดทำดัชนี และการค้นหา ช่วยให้คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • สนับสนุนการผสานรวมและปลั๊กอินที่แข็งแกร่ง: Splunk เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากมาย ช่วยให้คุณปรับแต่งแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • การจัดทำรายงานตามกำหนดเวลา: ด้วยการรายงานอัตโนมัติ คุณสามารถแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, CSV หรือ JSON

ข้อจำกัดของ Splunk

  • ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่: การกำหนดราคาของ Splunk อาจสูงเกินไปสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ทำให้เข้าถึงได้ยากขึ้นสำหรับองค์กรที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
  • ท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค: แม้ว่า Splunk จะมีศักยภาพสูง แต่ความสามารถในการค้นหาอาจซับซ้อน และการปรับแต่งคำสั่งค้นหาให้รวดเร็วอาจต้องอาศัยประสบการณ์
  • อาจมีความน่าเชื่อถือเป็นครั้งคราว: ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลในช่วงเวลาสำคัญ

ราคา Splunk

  • ฟรี
  • ชำระเงินแล้ว: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Splunk

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)

15. New Relic (ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างครอบคลุมและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์)

New Relic (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์)
ผ่านทาง New Relic

สิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดใน New Relic คือความสามารถในการมองเห็นข้อมูลแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ การติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญสามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงเวลาการทำงานและเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าได้

นอกจากนี้ New Relic ยังให้บริการชุดเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพที่ครอบคลุม ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถติดตามสถานะของแอปพลิเคชัน ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ และการโต้ตอบของผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ New Relic

  • การให้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่เมตริกที่ละเอียดไปจนถึงสรุปในระดับสูง
  • การนำเสนอการตรวจสอบอย่างครอบคลุม: ตั้งแต่ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงการโต้ตอบของผู้ใช้ New Relic มอบภาพรวมที่สมบูรณ์ของสุขภาพของแอปพลิเคชันของคุณ ช่วยให้คุณติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
  • การเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ แบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว
  • สนับสนุนการมองเห็นแบบครบวงจร: ด้วยข้อมูลเชิงลึกตลอดวงจรชีวิตของแอปพลิเคชัน New Relic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ DevOps และประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดของ New Relic

  • การตั้งราคาที่ท้าทายสำหรับบริษัทขนาดเล็ก: แม้จะมีฟีเจอร์ครบครัน แต่การตั้งราคาของ New Relic อาจเกินกำลังสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
  • การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง: New Relic มีการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ น้อยกว่าแพลตฟอร์มขนาดใหญ่บางแห่ง ซึ่งอาจทำให้ความยืดหยุ่นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมีจำกัด
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า: ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความล่าช้าในการรับบริการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลต่อระยะเวลาในการตอบกลับในกรณีที่มีปัญหาสำคัญ

ราคาของ New Relic

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

New Relic รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (180+ รีวิว)

16. Azure DevOps (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่หลากหลายและการผสานรวม CI/CD อย่างราบรื่น)

เครื่องมืออัตโนมัติ devops ของ Azure DevOps
ผ่านทาง Azure DevOps

Azure DevOps ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนโครงการและการควบคุมเวอร์ชันไปจนถึงการผสานรวมและการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการทั้งแบบคลาวด์และแบบติดตั้งภายในองค์กร ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมที่หลากหลายและปรับให้เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Azure DevOps

  • การจัดการโครงการอย่างครอบคลุม: Azure Boards มอบการวางแผนแบบ Agile, กระดาน Kanban และแดชบอร์ด ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องและเป็นระเบียบตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
  • สนับสนุน CI/CD ด้วย Azure Pipelines: ช่วยให้การผสานรวม การทดสอบ และการปรับใช้ในหลายสภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยทีมเร่งการปล่อยเวอร์ชันด้วยความอัตโนมัติที่เชื่อถือได้
  • การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับแบบครบวงจร: ตั้งแต่ข้อกำหนดไปจนถึงการนำไปใช้งาน แผนการทดสอบ Azure มอบเครื่องมือสำหรับการจัดการการทดสอบทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของโค้ดและความรับผิดชอบ
  • ส่งเสริมการจัดการโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ: Azure Repos มี Git และ Team Foundation Version Control ช่วยให้การทำงานร่วมกัน การควบคุมเวอร์ชัน และการติดตามโค้ดเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Azure DevOps

  • ความเสี่ยงในการผูกขาดกับผู้ให้บริการ: การพึ่งพาบริการของ Microsoft อย่างมากอาจจำกัดความยืดหยุ่น ทำให้การเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft ในอนาคตเป็นเรื่องยาก
  • ความท้าทายในการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft: แม้ว่า Azure DevOps จะมีความสามารถในการผสานรวมที่น่าประทับใจ แต่ระบบเก่าหรือระบบที่ไม่ใช่ของ Microsoft บางระบบอาจต้องการการกำหนดค่าเพิ่มเติมหรือเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
  • การพิจารณาค่าใช้จ่ายสำหรับทีมขนาดใหญ่: เมื่อจำนวนผู้ใช้และความต้องการในฟีเจอร์เพิ่มขึ้น การกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิกอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ราคา Azure DevOps

  • Azure Pipelines: ฟรี
  • Azure Artifacts: พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ $2 ต่อ GiB
  • GitHub Advanced Security: $49 ต่อผู้ส่งคำสั่งต่อเดือน
  • ใบอนุญาตผู้ใช้: แผนพื้นฐานรวมผู้ใช้ห้าคนแรกฟรี จากนั้น $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Azure DevOps

  • G2: 4. 4/5 (จากรีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (จากรีวิวมากกว่า 350 รายการ)

17. AWS CodePipeline (เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD ภายในระบบนิเวศของ AWS)

AWS CodePipeline (เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD ภายในระบบนิเวศของ AWS)
ผ่านทาง AWS CodePipeline

หากคุณได้ลงทุนในระบบนิเวศของ AWS ไปมากแล้ว AWS CodePipeline เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

AWS CodePipeline รองรับการผสานรวมและการส่งมอบอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการคอมไพล์ ทดสอบ และปรับใช้ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากความปลอดภัยและความสามารถในการปรับขนาดของ AWS

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS CodePipeline

  • การผสานรวมอย่างราบรื่นกับบริการ AWS: ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของ CodePipeline กับระบบนิเวศของ AWS ช่วยลดความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อมูลรับรอง AWS ที่สำคัญ และช่วยให้การผสานรวมกับบริการต่างๆ เช่น S3, CodeCommit, CodeBuild และ CodeDeploy เป็นไปอย่างราบรื่น
  • Pipeline as Code: เครื่องมือ Infrastructure as Code เช่น CloudFormation หรือ Terraform ทำงานร่วมกับ CodePipeline ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดและจัดการเวอร์ชันของคอนฟิกูเรชัน CI/CD pipeline ผ่านโค้ดได้
  • จัดการอย่างเต็มรูปแบบโดย AWS: CodePipeline ไม่ต้องการการติดตั้งหรือการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์หรือตัวแทนการสร้าง เนื่องจาก AWS จัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ทรัพยากรของคุณมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม: CodePipeline มอบคุณสมบัติส่วนใหญ่ที่คาดหวังไว้ในบริการ CI/CD รวมถึงการผสานกับระบบเก็บโค้ดที่ได้รับความนิยม และการPLOYอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ AWS CodePipeline

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้และการใช้งานที่จำกัด: อินเทอร์เฟซของคอนโซลไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับโซลูชัน CI/CD อื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ไม่อยากใช้งานหรือประสบปัญหาในการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไปใช้
  • การกำหนดค่าที่จำกัด: ผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกแหล่งข้อมูลจากตัวเลือกเฉพาะของ AWS เช่น S3, CodeCommit หรือ GitHub สำหรับตำแหน่งแหล่งข้อมูลที่กำหนดเอง ผู้ใช้ต้องใช้วิธีแก้ไข เช่น การกำหนดค่าแหล่งข้อมูลจำลองและสร้างขั้นตอน CodeBuild เพื่อจัดการกับแหล่งข้อมูลที่กำหนดเอง
  • การพึ่งพาบริการ AWS หลายตัว: การสร้าง CI/CD pipeline ที่สมบูรณ์มักต้องใช้บริการ AWS หลายตัว (เช่น CodeCommit, CodeBuild, และ CodeDeploy) ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนและเพิ่มการพึ่งพา AWS
  • การผูกขาดกับผู้ให้บริการ: ด้วย CodePipeline และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่โฮสต์บน AWS ทีมอาจพบว่าการย้ายไปยังแพลตฟอร์มหรือผู้ให้บริการอื่นเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งเพิ่มการพึ่งพา AWS

ราคา Azure DevOps

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

AWS CodePipeline รีวิวและคะแนน

G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

18. GitHub Actions (เหมาะที่สุดสำหรับ CI/CD พร้อมการผสานรวมกับ GitHub)

GitHub Actions (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง (CI/CD) พร้อมการผสานกับ GitHub)
ผ่านทาง GitHub Actions

ในฐานะเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม GitHub Actions จึงสะดวกเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ทำงานใน GitHub อยู่แล้ว ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้แพลตฟอร์ม CI/CD ภายนอก และมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและบูรณาการอย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Actions

  • ฝังอยู่ในระบบนิเวศของ GitHub: GitHub Actions ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง ทดสอบ และปรับใช้โค้ดภายในที่เก็บโค้ดของ GitHub ได้ ทำให้สามารถทำงานอัตโนมัติตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการของ GitHub หรือเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
  • การเข้าถึงการกระทำที่สร้างไว้ล่วงหน้า: GitHub Marketplace มีมากกว่า 10,000 การกระทำที่พร้อมใช้งาน ดังนั้นนักพัฒนาสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องสร้างขึ้นเองตั้งแต่ต้น
  • รองรับหลายแพลตฟอร์ม: เครื่องเสมือนที่โฮสต์บน Ubuntu Linux, macOS และ Windows ช่วยให้คุณสามารถทดสอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ พร้อมรองรับ Docker containers อย่างเต็มรูปแบบ
  • เทมเพลตการรวมอย่างต่อเนื่อง: เทมเพลต CI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้เริ่มต้นใช้งานเวิร์กโฟลว์ได้ง่าย ในขณะที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนผ่านไฟล์การกำหนดค่า YAML
  • ฟรีบนที่เก็บสาธารณะ: นักพัฒนาสามารถใช้ GitHub Actions ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายบนที่เก็บสาธารณะ และมีข้อจำกัดสำหรับที่เก็บส่วนตัว ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับโครงการโอเพนซอร์ส

ข้อจำกัดของ GitHub Actions

  • ข้อจำกัดด้านทรัพยากร: GitHub Actions มีการบังคับใช้ขีดจำกัดด้านเวลาในการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บ ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อจำกัดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการทรัพยากรจำนวนมาก
  • การพึ่งพาแพลตฟอร์ม GitHub: ในฐานะที่เป็นเครื่องมือเฉพาะบน GitHub การหยุดทำงานของ GitHub จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเวิร์กโฟลว์ CI/CD ซึ่งอาจเป็นข้อกังวลสำหรับแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญสูง
  • ความซับซ้อนสำหรับเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง: สำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการ CI/CD ที่ซับซ้อน การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก โดยมีเส้นทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเชี่ยวชาญไวยากรณ์ YAML และการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์
  • การจัดการความลับแบบจำกัด: GitHub Actions ไม่รองรับการควบคุมการเข้าถึงความลับในระดับละเอียด และการผสานรวมกับเครื่องมือจัดการความลับของบุคคลที่สาม เช่น HashiCorp Vault มีข้อจำกัด
  • ไม่มีแดชบอร์ดเมตริกส์ในตัว: GitHub Actions ไม่มีแดชบอร์ดการตรวจสอบในตัว ทำให้ทีมต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอกในการติดตามเมตริกส์สำคัญ เช่น ระยะเวลาในการดำเนินการ ความถี่ในการปรับใช้ และอัตราการล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง

ราคาของ GitHub Actions

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว GitHub Actions

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

19. Spacelift (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องมือหลายอย่าง)

Spacelift (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานเครื่องมือหลายอย่าง)
ผ่านทาง Spacelift

Spacelift เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ Terraform ไปจนถึง Ansible และแม้กระทั่ง Kubernetes เป็นโซลูชันครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการของงาน DevOps

คุณสมบัติเด่นของ Spacelift

  • การประสานงานเครื่องมือหลายอย่าง: ความสามารถของ Spacelift ในการจัดการ Terraform, OpenTofu, Ansible และอื่นๆ ช่วยให้คุณสามารถรวมเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ในกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพียงกระบวนการเดียว
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัว: คุณสมบัติเช่น ผู้ใช้งานระยะไกลที่ปลอดภัยและการจัดการความลับช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไม่ต้องเพิ่มชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติม
  • การทำงานร่วมกัน: ด้วยการจัดการการพึ่งพาและการกำหนดนโยบายในรูปแบบโค้ด Spacelift ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน โดยให้ทีมต่างๆ มีมุมมองและการควบคุมร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน
  • การผสานรวมอย่างกว้างขวาง: ผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือ CI/CD ที่ได้รับความนิยม, ผู้ให้บริการ VCS, และแพลตฟอร์มคลาวด์, มอบความยืดหยุ่นให้กับระบบ DevOps ที่มีอยู่

ข้อจำกัดของระบบขนส่งอวกาศ

  • ความซับซ้อนในการตั้งค่า: การเริ่มต้นใช้งาน Spacelift อาจมีความท้าทายอยู่บ้าง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ IaC ข้อพิจารณาด้านค่าใช้จ่าย: สำหรับทีมขนาดเล็ก ราคาของ Spacelift อาจดูสูงไปสักหน่อย โดยเฉพาะเมื่อต้องเพิ่มผู้ใช้หรือรองรับการทำงานพร้อมกันหลายกระบวนการ
  • เส้นทางการเรียนรู้: อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความเข้าใจและใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดได้อย่างเชี่ยวชาญ

ราคาการยกน้ำหนักในอวกาศ

  • ฟรี
  • คลาวด์: $250/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

20. Octopus Deploy (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้ในหลายสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน)

Octopus Deploy (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้ในหลายสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน)
ผ่านทาง Octopus Deploy

Octopus Deploy มอบความสะดวกในการจัดการการปรับใช้ที่ซับซ้อนในหลายสภาพแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่จัดการทั้งสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ ซึ่งการปรับใช้สามารถกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว

Octopus Deploy มีชุดคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม และการรองรับระบบหลายผู้เช่า (multi-tenancy) ของมันมีคุณค่าเป็นพิเศษเมื่อทำงานกับลูกค้าหลายรายหรือแผนกต่าง ๆ

คุณสมบัติเด่นของ Octopus Deploy

  • การนำเสนอการปรับใช้ในหลายสภาพแวดล้อม: ช่วยให้การปรับใช้ในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด, หลายคลาวด์, หรือในสถานที่ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ซึ่งจำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
  • มอบความสามารถในการย้อนกลับในตัว: มอบความอุ่นใจด้วยการอนุญาตให้ย้อนกลับได้อย่างง่ายดาย ทำให้การปรับใช้มีความปลอดภัยมากขึ้นและลดความเครียด
  • การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง: มีคุณสมบัติเช่น การบันทึกการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, และการเข้าสู่ระบบแบบ SSO ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัย
  • การให้การผสานรวมที่ง่ายดาย: เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 500 รายการ ทำให้สามารถผสานเข้ากับกระบวนการ CI/CD ที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Octopus Deploy

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง: การตั้งค่าทริกเกอร์และระบบอัตโนมัติอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณยังใหม่กับเครื่องมือการปรับใช้แบบอัตโนมัติ
  • การพิจารณาต้นทุนสำหรับการขยายขนาด: ต้นทุนอาจเพิ่มขึ้นสำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่หรือองค์กรที่มีความต้องการสูง
  • ความท้าทายของ UI เป็นครั้งคราว: การแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการบางครั้งอาจยุ่งยากเล็กน้อยหากไม่ได้ดำเนินการผ่านวงจรทั้งหมด

ราคา Octopus Deploy

  คลาวด์ (โฮสต์โดย Octopus) เริ่มต้น: $360 USD/ปี มืออาชีพ: $4,170 USD/ปี องค์กร: $23,400 USD/ปี
  • ค่าเริ่มต้น: 360 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
  • มืออาชีพ: 4,170 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
  • องค์กร: $23,400 USD/ปี
  เซิร์ฟเวอร์ (โฮสต์เอง) Starter: $360 USD/ปี Professional: $1,920 USD/ปี Enterprise: $14,400 USD/ปี
  • ค่าเริ่มต้น: $360 USD/ปี
  • มืออาชีพ: 1,920 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
  • องค์กร: $14,400 USD/ปี
  • ค่าเริ่มต้น: $360 USD/ปี
  • มืออาชีพ: 4,170 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
  • องค์กร: $23,400 USD/ปี
  • ค่าเริ่มต้น: $360 USD/ปี
  • มืออาชีพ: 1,920 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
  • องค์กร: $14,400 USD/ปี

คะแนนและรีวิวของ Octopus Deploy

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (55+ รีวิว)

ClickUp ทำให้การอัตโนมัติ DevOps เป็นเรื่องง่าย

เอาล่ะ เราได้ครอบคลุมเครื่องมือมากมายในบทความนี้แล้ว! แต่ก็ไม่น่าแปลกใจเลย เมื่อพิจารณาว่าตลาดเครื่องมือ CI คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 3.76 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030

ดังนั้น คุณควรเลือกใช้เครื่องมือใด?

คำตอบยาว—เครื่องมือใด ๆ จาก 20 เครื่องมือที่กล่าวถึงข้างต้น. บางเครื่องมือเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ขณะที่บางเครื่องมือทำงานได้ดีขึ้นหากคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีอยู่แล้ว (เช่น AWS CodePipeline และ Azure DevOps). โดยการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ดีที่สุด.

คำตอบสั้น ๆ — เลือก ClickUp

ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ หรือผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ในสายงาน CI/CD ของคุณ ClickUp มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

ต้องการให้ทีม DevOps ของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือไม่?สมัครบัญชีฟรีบน ClickUpวันนี้!