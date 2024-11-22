30 มีมไอทีที่ดีที่สุดสำหรับแชร์กับทีมของคุณ

มีม—ผู้ปกครองแห่งอินเทอร์เน็ต!
และในโลกของไอที ที่ซึ่งผู้คนมักจมอยู่ในวงจรไม่รู้จบของการเขียนโค้ดและโปรโตคอลความปลอดภัยของเครือข่าย มีมไอทีจึงกลายเป็นแหล่งปลดปล่อยอารมณ์ขันและความผ่อนคลายอย่างรวดเร็ว
หากคุณเป็นคนใหม่ในกลุ่มแชทของสำนักงานและพยายามจะเริ่มทำความรู้จัก นี่คือเคล็ดลับจากมืออาชีพ: แชร์มีมไอทีดีๆ สักสองสามอันและแลกเสียงหัวเราะสองสามครั้งเพื่อมิตรภาพ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนชอบคนที่เก็บมีมเด็ดๆ ไว้เยอะๆ!
โปรด อ่านห้อง (แชท) ก่อนส่งมีมนั้น—สิ่งที่ตลกในบริบทหนึ่งอาจไม่ได้รับการตอบรับที่ดีในอีกบริบทหนึ่ง
แต่สำหรับช่วงเวลาสนุก ๆ เหล่านั้น นี่คือ 30 เมมส์ที่ตลกพอที่จะแชร์กับทีมของคุณและทำให้วันของพวกเขาสดใสขึ้น
วิวัฒนาการของมีมไอที
เชื่อหรือไม่, มีมไม่ได้เริ่มต้นจากอินเทอร์เน็ต.
นักภาษาศาสตร์ยังโต้แย้งว่ามนุษย์ได้ใช้มีมในการสื่อสารมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว
ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "มีม" ปรากฏในปริศนาอักษรไขว้ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มากกว่า 60 ครั้งตั้งแต่ทศวรรษ 1940!
แต่จนกระทั่งอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น มีมถึงได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมออนไลน์
ตามที่ศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ เจนนิเฟอร์ นิซซ์ ได้อธิบายไว้ว่า มีมเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้มีมโดดเด่นคือความรวดเร็วในการสร้าง แชร์ และนำไปใช้ใหม่โดยผู้คนทั่วโลก
เซนต์ โฮกซ์ ผู้สร้างมีมชื่อดังที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมถึงสามล้านคน กล่าวว่า มีมคือการนำสื่อมาดัดแปลงใหม่เพื่อส่ง ข้อความทางวัฒนธรรม สังคม หรือการเมือง—โดยส่วนใหญ่ใช้ความตลกขบขันเป็นสื่อกลาง
ในความเป็นจริง Saint Hoax คือผู้สื่อข่าวมีมคนแรกบน Instagram ที่รายงานจากงาน Met Gala ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ามีมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยนิยมมากเพียงใด
พลังของมีมอยู่ที่ความสามารถในการข้ามวัฒนธรรม แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และจับแก่นของช่วงเวลาหนึ่งได้ ในความเป็นจริง สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที มีมไม่ใช่แค่เรื่องตลก—แต่เป็น ภาพสะท้อนของประสบการณ์ร่วมกัน ที่สะท้อนไปทั่วทีม พวกมันสะท้อนถึงความท้าทาย ความสำเร็จ และลักษณะเฉพาะที่มีในโลกเทคโนโลยี
ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ทราบดีว่า—มีมไอทีสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยแปลก ๆ ของการเขียนโค้ด, ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย, และการขัดแย้งระหว่างผู้จัดการผลิตภัณฑ์แบบคลาสสิกกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
มีมสร้างชุมชนผ่านอารมณ์ขัน โดยมอบทั้งการเบี่ยงเบนความสนใจและมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นจริงในโลกดิจิทัลของเรา
30 อันดับมีมไอทียอดนิยม
ขอส่งเสียงเชียร์ถึงเหล่ามืออาชีพด้านไอทีทุกคน: ขอให้หยุดพักจากโค้ด, บั๊ก, IDE, ไพป์ไลน์, ฮอตฟิกซ์, การปรับใช้, หรือปัญหาการผลิตบ้างเถอะ—แล้วมาสนุกกับมีมไอทีที่เข้าใจกันบ้าง
1. คุณทำงานอะไร?
2. จำบั๊กได้ไหม?
3. แมวของชเรอดิงเงอร์
4. 404: ไม่พบข้อผิดพลาด
5. การ์ตูนที่ชาญฉลาด
6. ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม
7. ในประวัติศาสตร์และสงคราม (รวมถึงไอที) ทุกอย่างย่อมเป็นไปได้
8. งานประจำ
9. การฝึกฝนทำให้คุณสมบูรณ์แบบ
10. ฮ่าๆ!
11. เบื้องหลัง
12. แฮร์รี่! คุณเป็น...วิศวกรซอฟต์แวร์
13. ความดีงามจะมาถึงผู้ที่รอคอย
14. ความฝันคือสิ่งที่สร้างขึ้น
15. ความรู้สึกปะปน
16. เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนกัน
17. โหมดไม่ระบุตัวตน
18. คำพูดแรกของพัฒนา
19. ความจำของสมอง: ไม่จำกัด
20. นักเขียนโค้ดโดยธรรมชาติ
21. เกินกว่าความสองขั้ว
22. ทุกคนต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย
23. ผู้ชายที่มีหลักการ
24. ใช้ "dual" หรือ "duel"?
25. กำลังของนิสัย
26. ปาฏิหาริย์คริสต์มาส
27. ภายในสิ้นวันทำการ
28. ฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ
29. เจอกันที่อีกฝั่ง
30. งานเดียว บทบาทหลากหลาย
31. โบนัส: ดูสิ นั่นคุณเอง!
พลังแห่งอารมณ์ขันในวัฒนธรรมไอที
ยอมรับกันเถอะ—ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทำงานหนักมาก เมื่อต้องจัดการกับโค้ด แก้ไขข้อผิดพลาด และปัญหาด้านความปลอดภัยของเครือข่าย อารมณ์ขันจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่เคย
มันไม่ใช่แค่เรื่องขำขัน แต่มันคือการรักษาสติให้คงอยู่
บทความที่เน้น เรื่องราวจากศาสตราจารย์ฮาร์วาร์ดสรุปได้อย่างสมบูรณ์แบบ เขาได้รับคำแนะนำให้ศึกษาตลกเดี่ยวไมโครโฟนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของเขาที่โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด
ในตอนแรก มันฟังดูแปลก—อะไรที่ตลกขบขันจะเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้นำธุรกิจในอนาคตได้?
แต่มันก็คลิกขึ้นมา
ตลกสอนให้คุณรู้วิธีเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณ แสดงความเห็นอกเห็นใจ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นี่ไม่ต่างจากสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทำเมื่อทำงานร่วมกัน แก้ไขปัญหา หรืออธิบายแนวคิดทางเทคนิค
งานวิจัยก็สนับสนุนเรื่องนี้เช่นกัน
ผู้จัดการที่มีอารมณ์ขันได้รับความเคารพมากกว่า และพนักงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอารมณ์ขันมีส่วนร่วมมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะลาออกน้อยลง
ในภาคเทคโนโลยี, มีมไอทีทำหน้าที่เป็นช่องทางที่สมบูรณ์แบบในการปล่อยความเครียดและส่งเสริมความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงานในหมู่เพื่อนร่วมงาน.
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแชร์มีมไอที
การแชร์มีมไอทีสามารถเป็นวิธีที่ดีในการเชื่อมต่อกับทีมของคุณและทำให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้น แต่เวลาและบริบทเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ก่อนที่คุณจะกดส่ง นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการเพื่อให้แน่ใจว่ามีมของคุณจะได้รับการตอบรับอย่างถูกต้องและไม่ทำให้เกิดความเงียบที่น่าอึดอัด
รู้จักวัฒนธรรมของทีมคุณ
การรู้จักผู้ชมของคุณเป็นสิ่งสำคัญ
อะไรที่ทำให้พวกเขาหัวเราะ? อะไรที่พวกเขาอาจรู้สึกอึดอัดใจ? พวกเขาเป็นประเภทที่ชื่นชอบมุกตลกเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือจะแค่กลอกตาใส่?
การเข้าใจวัฒนธรรมของทีมคุณสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่อึดอัดเมื่อมีมของคุณไม่ตรงประเด็น
ลองนำแนวคิดจากบัญชีมีมอย่างSportsJokes บน Instagram มาใช้ดู ผู้ติดตามของพวกเขาคือแฟนกีฬาที่รู้ดีว่ากลุ่มเป้าหมายชื่นชอบมีมเกี่ยวกับกีฬา (แต่พูดตามตรง ใครจะไม่ชอบกันล่ะ?)
ในทำนองเดียวกัน ในโลกไอที มีมไอทีของคุณจำเป็นต้องตอบสนองอารมณ์ขันเฉพาะของทีมคุณ—ไม่ว่าจะเป็นการเล่นมุกเกี่ยวกับการเขียนโค้ดที่กินเวลาไม่รู้จบ หรือความยินดีเมื่อสามารถแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของเครือข่ายได้สำเร็จหลังจากพยายามหลายครั้ง
ใช้มีมที่เกี่ยวข้อง
ไม่ใช่ทุกมีมไวรัลจะเหมาะกับแบรนด์ของคุณ ก่อนที่คุณจะกระโดดตามกระแสมีมไอทีที่กำลังเป็นที่นิยมล่าสุด ควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจสองสิ่งสำคัญนี้:
- ทำไมมันถึงตลก?
- บริบทคืออะไร?
การใช้มีมโดยไม่เข้าใจความตลกของมัน ก็เหมือนกับการพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดโดยไม่อ่านบันทึกข้อผิดพลาด—ทั้งน่าอึดอัดและมีแนวโน้มที่จะล้มเหลว
ไม่มีใครอยากเห็นมีมของบริษัทที่ตลกไม่เข้าท่าหรือดูไม่เหมาะสมเลย
หมุนเวียนบทบาทการแชร์มีม
ในสำนักงาน การหมุนเวียนบทบาทช่วยให้พนักงานได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งใหม่และแก้ไขปัญหาจากมุมมองที่สดใหม่ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบทักษะที่หลากหลายและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ซึ่งอาจไม่ปรากฏขึ้นหากไม่ได้ลองทำ
หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับการแชร์มีมเช่นกัน!
โดยการหมุนเวียนความรับผิดชอบในการแชร์มีมไอทีล่าสุด คุณจะทำให้สิ่งต่างๆ สดใหม่และให้ทุกคนมีโอกาสแสดงอารมณ์ขันที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
หนึ่งสัปดาห์ อาจเป็นแอดมินระบบแชร์มุกตลกเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครือข่าย และสัปดาห์ถัดไป นักพัฒนาอาจลุกขึ้นมาแชร์มีมเกี่ยวกับฝันร้ายของการดีบั๊ก
การหมุนเวียนนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมได้มีส่วนร่วมในความสนุก
ใช้แชทที่ผสานรวมของ ClickUp เพื่อการแบ่งปันที่ราบรื่น
เมื่อพูดถึงมีมไอที จังหวะเวลาคือทุกสิ่ง
แต่เอาจริง ๆ นะ—เวลาที่แชทของคุณถูกตัดขาดจากจุดที่งานกำลังเกิดขึ้น เรื่องขำ ๆ ก็มักจะหลุดหายไประหว่างทาง นั่นแหละคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ ทั้งมีมและโปรเจกต์ของคุณจะเดินหน้าไปพร้อมกันได้อย่างไร้รอยต่อ
หนึ่งในประโยชน์ที่โดดเด่นของClickUp Chatคือการผสานรวมกับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ. ด้วยทุก ๆ รายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่ที่มีแชทของตัวเอง, การสนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับงานที่คุณกำลังทำอยู่โดยอัตโนมัติ.
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสลับจากการแชร์มีมไปเป็นการจัดการโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแชท
หากคุณต้องการเก็บมีมของคุณไว้เฉพาะกับเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ไม่กี่คน ไม่ต้องกังวล คุณสามารถปรับการแชร์และการอนุญาตได้ในแชทใด ๆ ให้แชทเป็นส่วนตัวและเก็บมีมของคุณไว้อย่างปลอดภัย
เคล็ดลับมืออาชีพ: และสำหรับช่วงเวลาที่มีคนหัวเราะกับมีมของคุณจริงๆ? การแสดงปฏิกิริยาบน ClickUp นั้นดีที่สุด เพียงแค่นำเมาส์ไปวางเหนือข้อความ กดปุ่มถูกใจ หรือเลือกจากอีโมจิหลากหลายโดยใช้ฟีเจอร์เพิ่มปฏิกิริยา เพราะไม่มีอะไรบ่งบอกถึง "ความสามัคคีในทีม" ได้ดีไปกว่า ? ที่วางไว้อย่างเหมาะสม
รักษาอารมณ์ขันให้เบาสบายและให้เกียรติ
แม้ว่าการเลือกใช้ความล้ำสมัยหรืออารมณ์ขันที่ท้าทายเมื่อแชร์มีมเกี่ยวกับไอทีอาจดูน่าสนใจ แต่สิ่งสำคัญคือต้อง รักษาบรรยากาศให้เบาสบายและให้ความเคารพ
นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถผลักดันขอบเขตได้บ้าง แต่หมายความว่าคุณควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชากรเฉพาะหรือรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรุนแรงเกินไป
กฎคลาสสิกของ "ตีให้สูงกว่า" เป็นแนวทางที่ปลอดภัยในการปฏิบัติตาม—จงใช้ความขบขันของคุณกับระบบหรือสถานการณ์ ไม่ใช่กับผู้คน
นอกจากนี้ การยึดติดกับหัวข้อที่เข้าใจง่ายและไม่ทำให้บรรยากาศแย่ลงก็เป็นสิ่งที่ชาญฉลาดเช่นกัน
สมดุลระหว่างอารมณ์ขันและประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า "ทำงานอย่างเดียวไม่เล่นเลย..." อันที่จริงแล้ว ความจริงก็ตรงกันข้ามเช่นกัน
ในขณะที่การทำให้บรรยากาศเบาสบายด้วยมีมไอทีนั้นยอดเยี่ยม แต่ก็มีความแตกต่างระหว่างการแบ่งปันเสียงหัวเราะอย่างรวดเร็วกับการเปลี่ยนวันทำงานให้กลายเป็นปาร์ตี้มีมที่ไม่มีที่สิ้นสุด
63% ของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสำรวจล่าสุดเห็นด้วยว่าอารมณ์ขันช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าในที่ทำงาน
แต่เช่นเดียวกับทุกสิ่ง ทุกอย่างอยู่ที่ความสมดุล สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยอกล้อและเมื่อไหร่ควรจริงจัง
สร้างศูนย์กลางมีมสำหรับการแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง
ClickUp ยกระดับการทำงานเป็นทีมไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานอารมณ์ขัน ความมีประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกัน—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถส่งและรับข้อความแบบเรียลไทม์ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน ClickUp
คุณสมบัติที่น่าสนใจของ ClickUp Chat ได้แก่:
- แชทลอนช์แพด: ค้นหาและสร้างแชทใหม่, ข้อความโดยตรง, หรือรายการโครงการได้อย่างง่ายดายจากแถบด้านข้างแชท เพียงกดไอคอน "+" ที่ด้านบนของแถบด้านข้างเพื่อปรับปรุงกระบวนการสื่อสารของคุณให้ราบรื่น
- การแชร์ไฟล์และช่องแชทเฉพาะ: แชร์เอกสาร รูปภาพ และมีมได้อย่างง่ายดาย สร้างช่องแชทแยกต่างหากในระดับ Space, Folder หรือ List เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น—เหมาะสำหรับการสนทนาทีม การอัปเดตลูกค้า หรือศูนย์รวมมีมเฉพาะของคุณ
- เครื่องมือบล็อกและติดตามเวลา: กำหนดเวลาสำหรับงานของคุณด้วยเทมเพลตบล็อกเวลาใน ClickUp หรือซิงค์กับ Google Calendar เพื่อให้บล็อกและงานของคุณเป็นระเบียบในที่เดียว ใช้การติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน—รับรองว่าคุณจะไม่เผลอใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับหลุมกระต่ายมีมโดยไม่ตั้งใจ
- การผสานงานในแชท: เชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงานโครงการได้อย่างราบรื่น มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้จากอินเทอร์เฟซแชท คุณสามารถกระโดดจากการสนทนาเกี่ยวกับมีมไปสู่การจัดการโครงการของคุณได้โดยไม่สะดุด
- ช่องแชท: ความสามารถในการเพิ่มมุมมองแชทในระดับ Space, โฟลเดอร์ หรือรายการ สร้างช่องแชทแยกต่างหากสำหรับทีม โครงการ หรือลูกค้าที่แตกต่างกัน คุณสามารถปักหมุดแชทไว้ซึ่งจะแสดงอยู่ด้านบนของรายการแชทของคุณ
- มอบหมายงาน: @mention สมาชิกในทีมเพื่อมอบหมายความคิดเห็นหรืองานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานสำคัญจะได้รับการดำเนินการ—หลังจากดูมีมแล้วแน่นอน
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ติดตามทุกความเคลื่อนไหวด้วยการแจ้งเตือนสำหรับการมอบหมายงาน ความคิดเห็น และการกล่าวถึง เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสาร (และไม่มีวันพลาดมีมเด็ด)
ไม่ว่าคุณกำลังทำงานโครงการหรือแค่ต้องการทำให้วันของใครบางคนสดใสขึ้นด้วยมีมตลก ClickUp Chat ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้
ไบต์แห่งอารมณ์ขัน: แชร์มีมไอทีบน ClickUp
สำนักงานที่หัวเราะไปด้วยกัน จะอยู่ด้วยกันตลอดไป
สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีชีวิตชีวาและเป็นบวก ที่ผู้คนแบ่งปันเสียงหัวเราะและให้เกียรติซึ่งกันและกัน สามารถเพิ่มผลผลิตและความจงรักภักดีของพนักงานได้
มีมไอที 30 แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการละลายพฤติกรรม รับรองว่าช่วยสร้างบรรยากาศให้คึกคักและเสียงหัวเราะไม่ขาดสาย และด้วยเครื่องมืออเนกประสงค์ของ ClickUp การแชร์มุกตลกกับทีมของคุณก็ง่ายกว่าที่เคย
พร้อมที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้หรือไม่? ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้!