บล็อก ClickUp
Microsoft Excel

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ฟรีใน Excel สำหรับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
22 พฤศจิกายน 2567

เอกสารกระจัดกระจายทั่วห้อง เสียงเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้น และกระดาษโน้ตหลุดจากโต๊ะ ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้ คุณสามารถรู้สึกได้ถึงเส้นตายที่ใกล้เข้ามา งานที่กองพะเนิน และความชัดเจนที่ค่อยๆ เลือนหายไป

ฟังดูคุ้นไหม? แม้แต่คนที่ดีที่สุดก็ยังรู้สึกหนักใจหากไม่มีระบบจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพ

แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่ครอบคลุมใน Microsoft Excel มอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการควบคุมงานของคุณอีกครั้ง พวกเขาช่วยคุณจัดเรียงงาน, ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ, และจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการพร้อมกันโดยไม่พลาดข้อมูล

ในบล็อกนี้ เราจะดูเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ Excel ฟรีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและปรับปรุงผลผลิตโดยรวม 🎯

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ Excel ดี?

แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาอย่างดีใน Excel ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทาง ช่วยให้ทีมดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาดูกันว่าอะไรคือแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่ดีจริง ๆ สำหรับความต้องการของคุณ 👇

  • โครงสร้างที่ชัดเจน: จัดเรียงแถวและคอลัมน์อย่างมีเหตุผลเพื่อกำหนดชื่องาน คำอธิบาย สมาชิกที่ได้รับมอบหมาย และองค์ประกอบของกระบวนการทำงานเพิ่มเติม
  • ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้: เพิ่มกฎการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, ปรับเปลี่ยนคอลัมน์, และรวมพารามิเตอร์การตรวจสอบเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร
  • คุณสมบัติอัตโนมัติ:ดำเนินการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานผ่านฟังก์ชัน Excel เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือและประหยัดเวลาในการประมวลผล
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
  • ความสามารถในการรายงาน: สร้างรายงานเชิงลึกด้วยตารางหมุนและแผนภูมิภาพเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ Excel ฟรี

เทมเพลต Excel สำหรับเวิร์กโฟลว์ฟรีช่วยให้การจัดการงาน การอนุมัติ และขั้นตอนของโครงการง่ายขึ้นมาก พวกเขานำเสนอรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดระเบียบโมเดลเวิร์กโฟลว์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาดูกันสักสองสามข้อ! 📃

1. แม่แบบแผนผังกระบวนการโดย HubSpot

แม่แบบเวิร์กโฟลว์ Excel โดย HubSpot
ผ่านทางHubSpot

แม่แบบแผนผังกระบวนการโดย HubSpot เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและหลากหลาย สามารถใช้งานร่วมกับ Excel และ Google Sheets ได้ และคุณสามารถผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

เทมเพลตนี้เน้น ความชัดเจนทางสายตา โดยใช้คอลัมน์แบบสวิมเลนเพื่อจัดระเบียบงาน ตามแผนกหรือบทบาท ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของเจ้าของงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน โครงสร้างนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถระบุความรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมความรับผิดชอบ และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จุดตัดสินใจซึ่งมีรูปทรงเพชรเป็นสัญลักษณ์ ยังเป็นวิธีที่ชัดเจนในการเน้นย้ำทางเลือกที่สำคัญ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการความชัดเจนในการรับผิดชอบงานและความรับผิดชอบ

📖 อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับองค์กรที่ดีที่สุด

2. แม่แบบแผนภูมิกระแสเงินสดพื้นฐานโดย WPS

เทมเพลตแผนภูมิกระแสเงินสดพื้นฐานโดย WPS: เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ใน Excel
ผ่านWPS

แบบแผนกระแสเงินสดพื้นฐานโดย WPS ช่วยให้มองเห็นและจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถติดตามกระแสเงินสดเข้าและออกได้อย่างง่ายดายในช่วงเวลาที่กำหนด และมีส่วนที่ชัดเจนสำหรับประเภทของธุรกรรมเงินสดที่แตกต่างกัน

คุณยังสามารถใช้สูตรสำเร็จในตัวที่คำนวณยอดรวมและกระแสเงินสดสุทธิโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้อ่านง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถประเมินสถานการณ์ทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการมองเห็นและจัดการกระแสเงินสดเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพ

3. แม่แบบแผนงานทีมแบบแกนต์โดย Template.net

แม่แบบแผนภูมิแกนต์เวิร์กโฟลว์ทีมโดย Template.net: แม่แบบเวิร์กโฟลว์ใน Excel
ผ่านทางTemplate.net

แม่แบบแผนภูมิแกนต์เวิร์กโฟลว์ทีมโดย Template.net ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวิร์กโฟลว์โครงการและการทำงานร่วมกันด้วยรูปแบบที่ดึงดูดสายตา ซึ่งติดตามไทม์ไลน์และงานของโครงการ แถบสีที่ช่วยระบุสถานะของแต่ละงาน ได้อย่างชัดเจนในพริบตา

ความยืดหยุ่นของมันเป็นสิ่งที่เพิ่มเติม; คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของโครงการต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมเล็ก ๆ หรือองค์กรขนาดใหญ่

คุณยังสามารถเพิ่มหมุดหมายสำคัญเพื่อระบุความสำเร็จที่สำคัญภายในกรอบเวลาของโครงการได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยส่งเสริมการวางแผนเชิงกลยุทธ์

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามไทม์ไลน์และสถานะงานได้อย่างชัดเจน

4. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับกระบวนการทำงานโดย Template.net

แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับกระบวนการทำงาน: แม่แบบเวิร์กโฟลว์ใน Excel
ผ่านทางTemplate.net

แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับกระบวนการทำงานแสดงไทม์ไลน์ของโครงการและกระบวนการทำงาน การผสมผสานระหว่างแผนภูมิแกนต์และเครื่องมือจัดการกระบวนการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถติดตามตารางเวลาของโครงการและความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอนได้พร้อมกัน

เทมเพลตนี้เน้นการไหลของกระบวนการ โดยผสานการพึ่งพาของงานและจุดสำคัญต่างๆ อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีส่วนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับชื่องาน วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และระยะเวลา ทำให้ง่ายต่อการป้อนรายละเอียดโครงการของคุณ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการติดตามตารางเวลาของโครงการควบคู่ไปกับขั้นตอนการทำงาน

5. แม่แบบกระบวนการอนุมัติโดย Exceldemy

เทมเพลตกระบวนการอนุมัติโดย Exceldemy: เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ใน Excel
ผ่านทางExceldemy

เทมเพลตกระบวนการอนุมัติโดย Exceldemy เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำให้กระบวนการอนุมัติโครงการง่ายขึ้น มัน ทำงานร่วมกับ Microsoft Power Automate ทำให้คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการทำงาน

แทนที่จะต้องอัปเดตหรือติดตามด้วยตนเอง เทมเพลตจะส่งการอนุมัติและสถานะล่าสุดแบบเรียลไทม์ไปยัง Excel โดยตรง

คุณยังสามารถส่งคำขออนุมัติตามการดำเนินการที่ทำในสเปรดชีตได้อีกด้วย ไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียดอีกต่อไป!

เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ

6. แม่แบบแผนผังความคิดโครงสร้างโดย WPS

แม่แบบแผนผังโครงสร้างการคิดแบบแผนที่ความคิด: แม่แบบเวิร์กโฟลว์ใน Excel
ผ่านWPS

แม่แบบแผนผังความคิดแบบโครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบแนวคิดที่ซับซ้อนให้ชัดเจนและมองเห็นได้ด้วยภาพ ผ่านแผนผังการทำงานและรูปแบบที่เรียบง่าย คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดสำหรับการระดมสมองเพื่อวางแผนโครงการและจัดระเบียบแนวคิดด้วยภาพอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม—ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac หรือ Android—ดังนั้นคุณสามารถเข้าถึงได้จากเกือบทุกอุปกรณ์

เนื่องจากได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างแผนผังความคิดในรูปแบบแผนผังกระบวนการทำงาน เทมเพลตนี้จึง ช่วยให้การสร้างลำดับชั้นและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ภายในกระบวนการทางธุรกิจเป็นเรื่องง่าย

เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมที่ต้องการระดมความคิดและจัดระเบียบแนวคิดที่ซับซ้อนในรูปแบบภาพ

ข้อจำกัดของการใช้ Excel ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

แม้ว่า Excel จะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ แต่ก็มีข้อจำกัด เมื่อโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น การจัดการงานและการทำงานร่วมกันผ่านสเปรดชีตจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก

จากปัญหาเกี่ยวกับการขยายขนาดไปจนถึงการอัตโนมัติที่จำกัด การพึ่งพา เพียง Excel มักจะทำให้ทีมถูกจำกัดศักยภาพ มาดูข้อเสียบางประการกัน

  • ความสามารถในการทำงานร่วมกันที่จำกัด: ขาดฟีเจอร์แบบเรียลไทม์ที่แข็งแกร่ง ทำให้สมาชิกในทีมที่เหมาะสมไม่สามารถทำงานบนเอกสารพร้อมกันได้
  • ความยากลำบากในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน: ประสบปัญหาในการมองเห็นความเชื่อมโยงของงาน การจัดสรรทรัพยากร กำหนดเวลา และการติดตามงบประมาณ
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบบูรณาการ: ไม่มีฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการจัดการความเสี่ยง การติดตามปัญหา และการมอบหมายงานอัตโนมัติ
  • ความท้าทายด้านความสามารถในการขยาย: ไม่สามารถจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และโครงการที่ทำงานพร้อมกันได้โดยไม่เกิดความยุ่งยาก

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ฟรีทางเลือกสำหรับ Excel

ต้องการความช่วยเหลือในการจัดระเบียบโครงการของคุณหรือไม่? ลองใช้ClickUp เครื่องมือจัดการโครงการที่มีชุดเทมเพลตครบวงจร! 🤩

แม่แบบเวิร์กโฟลว์ของเราเหมาะกับความต้องการของโครงการที่หลากหลาย ตั้งแต่รายการงานง่ายๆ ไปจนถึงกระบวนการอนุมัติที่ละเอียดถี่ถ้วน คุณสามารถทดลองใช้สไตล์ต่างๆ เพื่อดูว่าอะไรเหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด หรือผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ เพื่อสร้างการตั้งค่าที่ปรับแต่งเองได้ 💁

1. แม่แบบเวิร์กโฟลว์แผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp

เจาะลึกกลยุทธ์และยุทธวิธีโดยใช้แม่แบบเวิร์กโฟลว์ ClickUp Simple Mind Map
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เจาะลึกกลยุทธ์และยุทธวิธีโดยใช้แม่แบบเวิร์กโฟลว์ ClickUp Simple Mind Map

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์แผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถระดมความคิดและจัดระเบียบไอเดียของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ยุ่งยาก

ด้วยรูปแบบที่สะอาดตาและการออกแบบที่ยืดหยุ่น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดของคุณได้อย่างมีเหตุผล

คุณสามารถใช้มันเพื่อ เพิ่มสาขาอย่างรวดเร็วเพื่อจับความคิดหรืองานที่แตกต่างกัน และสร้างแบบแผนการไหลพื้นฐานได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ด้วยตัวเลือกสำหรับการกำหนดสีและการใช้ไอคอน ทำให้สามารถเน้นหัวข้อหรือหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้น ทำให้แผนที่ดูน่าสนใจมากขึ้น

เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบและระดมความคิดที่ตรงไปตรงมาและชัดเจน โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น

2. แม่แบบแผนผังการไหลแบบ Swimlane ของ ClickUp

เทมเพลตแผนผัง Swimlane ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพ บันทึก และติดตามขั้นตอนของกระบวนการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนผัง Swimlane ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพ บันทึก และติดตามขั้นตอนของกระบวนการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

เทมเพลตแผนผัง Swimlane ของ ClickUpมอบวิธีที่เรียบง่ายให้กับทีมในการวางแผนกระบวนการ ทำให้การทำงานมีความชัดเจนและจัดการได้ง่ายขึ้น

มันช่วยให้คุณเห็น ใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของกระบวนการ ได้ในทันที ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการรักษาโครงการที่ซับซ้อนให้เป็นระเบียบ

ไม่เหมือนกับเทมเพลตแผนผังงานแบบดั้งเดิม มันจะแบ่งงานออกเป็นช่องทางเฉพาะสำหรับแต่ละทีมหรือแผนก ทำให้ง่ายต่อการติดตามว่าความรับผิดชอบเชื่อมโยงและดำเนินไปอย่างไร

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการใช้รูปทรงแผนผังงานที่ชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อติดตามความรับผิดชอบระหว่างแผนกหรือบทบาทต่างๆ ในโครงการที่ซับซ้อน

🌻 คุณรู้หรือไม่? ห้องสมุดเทมเพลตของ ClickUpมีเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 100 แบบ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนเนื้อหาไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์—นั่นหมายถึงมีเทมเพลตสำหรับความต้องการทางธุรกิจแทบทุกประเภท!

3. แม่แบบแผนผังแนวคิด ClickUp

เทมเพลตแผนผังแนวคิดของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบแนวคิด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ และติดตามความคืบหน้า
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนผังแนวคิดของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด และติดตามความคืบหน้า

เทมเพลตแผนผังแนวคิด ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ อย่างเป็นภาพ มาพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มโหนดและลิงก์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

เทมเพลตนี้มี อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่เรียบง่าย ซึ่งทำให้การแทรกแนวคิดแท็บเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่มีโครงสร้างในการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อน วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลที่มีความหมาย

นอกจากนี้ยังมี หมวดหมู่และโครงสร้างที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ สุดท้ายนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย; หลาย ๆ คนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะสำหรับโครงการทีม

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการวิธีการนำเสนอเชิงภาพเพื่อเชื่อมโยงและเชื่อมโยงความคิด ทำให้เข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้ง่ายและปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจให้ราบรื่นได้ในพริบตา

4. แม่แบบกระบวนการทำงานการออกแบบกราฟิกของ ClickUp

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักออกแบบกราฟิกและทีมสร้างสรรค์ด้วยเทมเพลตกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิกของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักออกแบบกราฟิกและทีมสร้างสรรค์ด้วยเทมเพลตกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิกของ ClickUp

เทมเพลตกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิก ClickUpถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบกราฟิกและทีมสร้างสรรค์

ออกแบบมาโดยคำนึงถึงการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เทมเพลตนี้ประกอบด้วย พื้นที่เฉพาะสำหรับการระดมความคิด การให้ข้อเสนอแนะ และการแก้ไข มีการจัดวางเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลลื่นไปพร้อมกับการรักษาความเป็นระเบียบ

นอกจากนี้ ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ทำให้คุณสามารถเพิ่มงาน, กำหนดเวลา, และบันทึกได้โดยตรงในกระบวนการทำงานของการออกแบบของคุณ

เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการพื้นที่ที่มีโครงสร้างและภาพชัดเจนเพื่อจัดการโครงการออกแบบตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย

5. แม่แบบเวิร์กโฟลว์ ClickUp Getting Things Done

นำเทคนิค GTD ที่ได้รับความนิยมมาใช้ทุกวันด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ ClickUp Getting Things Done
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
นำเทคนิค GTD ที่ได้รับความนิยมมาใช้ทุกวันด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ ClickUp Getting Things Done

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ ClickUp Getting Things Doneช่วยให้วิธีการ GTD ง่ายต่อการนำไปใช้

มันปฏิบัติตามหลักการ GTD ของเดวิด อัลเลน โดยเน้นการแบ่งงานให้กลายเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดการได้. เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ ได้แก่ รายการ, บอร์ด, เอกสาร, ปฏิทิน, และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะกับสไตล์ของคุณได้.

ปักหมุดบันทึกที่เกี่ยวข้อง, SOPs, และรายละเอียดการประชุมภายในเทมเพลตนี้เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย. นี่ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันและรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว.

เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ใช้ระบบ GTD และต้องการระบบปฏิบัติที่ใช้งานได้จริงเพื่อแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยและรักษาความเป็นระเบียบในแต่ละวัน

📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่ดีที่สุด

6. แม่แบบกระบวนการทำงานกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย ClickUp

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง วางแผน และจัดการกลยุทธ์โซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง วางแผน และจัดการกลยุทธ์โซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจของคุณ

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการการวางแผนโซเชียลมีเดียตั้งแต่ต้นจนจบ

ใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ละเอียดและเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง และรักษาการมีอยู่ทางสังคมของคุณให้เป็นระเบียบ ตรงตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับแบรนด์

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ:

  • มุมมองขั้นตอนการสร้างสรรค์: จัดระเบียบและติดตามทุกแนวคิดและงานที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ
  • มุมมองบอร์ดอารมณ์: มองเห็นภาพลักษณ์ของแบรนด์และข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร
  • ขั้นตอนกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย: ทำตามคู่มือทีละขั้นตอนเพื่อพัฒนา стратегีโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ
  • ดูแนวทางการสร้างแบรนด์: สร้างความสม่ำเสมอในการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียของคุณด้วยแนวทางการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจน

ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันและได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับกำหนดเวลาและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียและทีมที่ต้องการสถานที่กลางในการวางแผน ดำเนินการ และติดตามกลยุทธ์เนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

7. แม่แบบการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบคัมบังของ ClickUp

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยเทมเพลตการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบแคนบานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยเทมเพลตการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบแคนบานของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบแคนบานของ ClickUp มอบวิธีการที่ชัดเจนและมองเห็นได้สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในการจัดการเวิร์กโฟลว์ โดยใช้การ์ดงานเพื่อแสดงแต่ละขั้นตอนในวงจรการพัฒนา ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้เมื่องานเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน

คุณสามารถปรับแต่งกระดาน ClickUp Kanbanให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณได้ สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามสไตล์ของทีมคุณ

เทมเพลตนี้ยังรวมถึง ขีดจำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) เพื่อช่วยป้องกันการรับงานมากเกินไป ส่งเสริมการทำงานที่ราบรื่นและหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด

เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการระบบ Kanban ที่มีความยืดหยุ่นและมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อปรับปรุงการไหลของโครงการและทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น

8. แม่แบบเวิร์กโฟลว์การตลาดทางอีเมลของ ClickUp

เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการแคมเปญอีเมลของคุณได้อย่างเป็นระเบียบ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการแคมเปญอีเมลของคุณได้อย่างเป็นระเบียบ

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์การตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpมอบชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนสำหรับการจัดการแคมเปญอีเมลด้วยวิธีการที่มีโครงสร้างและครบวงจรในที่เดียว

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถวางแผน จัดตารางเวลา และติดตามอีเมลได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการในตัว เช่น สถานะที่กำหนดเอง

มาพร้อมกับ:

  • มุมมองภาระงานของทีม: มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
  • มุมมองการติดตามผลลัพธ์ทางอีเมล: ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์
  • มุมมองบอร์ดสถานะ: รับทราบภาพรวมที่ครอบคลุมของความคืบหน้าของแต่ละแคมเปญแบบเรียลไทม์
  • มุมมองปฏิทินเนื้อหา: รักษาความเป็นระเบียบด้วยการติดตามแคมเปญที่กำลังจะมาถึงและวันที่กำหนดส่ง

เหมาะสำหรับ: นักการตลาดดิจิทัลและ อีเมลที่กำลังมองหาเครื่องมือครบวงจรในการจัดการแคมเปญอีเมลตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการอัตโนมัติและการติดตามประสิทธิภาพ

9. แม่แบบแผนผังกระบวนการทำงานของ ClickUp

เทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพ บันทึก และติดตามขั้นตอนของกระบวนการได้อย่างชัดเจน
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพ บันทึก และติดตามขั้นตอนของกระบวนการได้อย่างชัดเจน

เทมเพลตแผนผังกระบวนการทำงานของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นและจัดการขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างแผนผังที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ซึ่งแสดงทุกขั้นตอนในกระบวนการ ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจงานและความรับผิดชอบได้ง่ายขึ้น

ใช้สัญลักษณ์และรูปทรงเพื่อแสดงการกระทำหรือการตัดสินใจ ทำให้แต่ละขั้นตอนง่ายต่อการติดตามในทันที—เหมาะสำหรับการแนะนำสมาชิกใหม่ในทีมหรือการนำเสนอแนวคิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

คุณสามารถแชร์แผนผังการทำงานของคุณกับเพื่อนร่วมงานเพื่อรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้ รูปแบบกระดานไวท์บอร์ดช่วยให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกได้ สร้างความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมาตรฐานกระบวนการด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้ ซึ่งทำให้การไหลของงานง่ายต่อการติดตามและปรับเปลี่ยน

10. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลต User Flow ของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนภาพที่แสดงภาพรวมของวิธีที่ผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลต User Flow ของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนภาพที่แสดงภาพรวมของวิธีที่ผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ของคุณ

เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUpเปลี่ยนการวางแผนเส้นทางการใช้งานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกระบวนการที่เข้าใจง่าย ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและปรับปรุงทุกขั้นตอนของประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเครื่องมือการมองเห็นข้อมูลที่ทรงพลัง คุณสามารถ วางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และจุดตัดสินใจที่สำคัญ เพื่อรักษาความสนใจของผู้ใช้ตั้งแต่คลิกแรกจนถึงการแปลงเป็นลูกค้า ทำให้เป็นหนึ่งในเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การติดตามพฤติกรรมผู้ใช้แบบฝังตัวช่วยให้คุณตรวจสอบวิธีที่ผู้คนใช้งานผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ของคุณได้จริง ๆ โดยการนำข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นรูปธรรมมาใส่ในเทมเพลตกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมนี้ คุณสามารถ ระบุจุดเสียดทาน ปรับปรุงเส้นทางการแปลง และยืนยันการตัดสินใจในการออกแบบของคุณได้

เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และนักออกแบบ UX ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี

เชี่ยวชาญการบริหารโครงการด้วย ClickUp

เทมเพลต Excel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วและพร้อมใช้งานสำหรับการบริหารโครงการ

อย่างไรก็ตาม การอัปเดตด้วยตนเองหรือกระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนอาจลดประสบการณ์นี้ลงได้

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ของ ClickUp ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วกับงานและกระบวนการทำงานทุกประเภท ตั้งแต่การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม การรายงานผล ไปจนถึงงานอื่นๆ ที่หลากหลาย

พวกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้การตั้งค่าง่ายขึ้น ประหยัดเวลา และช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งมอบความยืดหยุ่นในการปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือขนาดทีมใดก็ตาม เทมเพลตเหล่านี้มอบวิธีอันชาญฉลาดในการจัดการทุกอย่างได้อย่างครบถ้วน

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!