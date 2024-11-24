บล็อก ClickUp
วิธีส่งออกตั๋ว Jira ไปยัง Excel

Praburam
Praburam
24 พฤศจิกายน 2567

หากคุณใช้เวลาอยู่กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากพอ คุณจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเดือนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโครงการ Jira เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในกิจวัตรประจำวันของนักพัฒนาไปแล้ว

ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของงานและการติดตามบั๊กไปจนถึงการแสดงสถานะของโครงการ Jira ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด งานแต่ละงานใน Jira เรียกว่าปัญหาหรือตั๋ว และสามารถมอบหมายให้ใครก็ได้

น่าเสียดายที่อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนและฟีเจอร์ที่มากเกินไปของ Jira อาจทำให้ผู้ใช้ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์รู้สึกไม่สะดวกและสงสัยว่า: มีวิธีอื่นในการเข้าถึงตั๋ว Jira หรือไม่?

ใช่ มีครับ/ค่ะ ✅ คุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก Jira ไปยัง Microsoft Excel ได้ และคุณสามารถส่งออกปัญหา (ตั๋ว) เพื่อแชร์กับทีมทั้งหมดของคุณได้—โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นี่คือคู่มือแบบง่าย ๆ ขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับ วิธีส่งออกข้อมูล Jira ไปยัง Excel พร้อมคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการเร็วขึ้น 📝

เมื่อใดควรส่งออกตั๋ว Jira ไปยัง Excel

ในบรรดาเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องJira เป็นที่นิยมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนของมันสามารถขัดขวางการทำงานร่วมกันและความโปร่งใสระหว่างทีมข้ามสายงานได้

📌 ตัวอย่างเช่น ทีมสนับสนุนลูกค้าอาจประสบปัญหาในการติดตามสถานะของการอัปเดตฟีเจอร์ใน JIRA และซีอีโออาจพบว่าการได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมของรายงานข้อผิดพลาดเป็นเรื่องท้าทาย การพึ่งพา Jira เพียงอย่างเดียวอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและใช้เวลามาก

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายของใบอนุญาต Jira (~$7 ต่อผู้ใช้) อาจเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ อยู่แล้ว

ในสถานการณ์เช่นนี้ การส่งออกตั๋วไปยัง Excel อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องส่งออกปัญหาใน Jira ไปยัง Excel เมื่อ:

  • การแบ่งปันข้อมูลกับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค: ทำให้สถานะโครงการ, รายงานข้อบกพร่อง, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยการส่งออกเป็นไฟล์ Excel
  • การสร้างรายงานที่กำหนดเอง: มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ เช่น ตารางสรุปข้อมูล (Pivot Tables) นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ข้อมูลของคุณอาจคุ้นเคยกับความสามารถในการรายงานของ Excel มากกว่า Jira!
  • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบออฟไลน์: ให้รูปแบบที่พกพาได้และแยกตัวสำหรับการวิเคราะห์แบบออฟไลน์หรือการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างโดยการส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
  • การปรับปรุงการตรวจสอบให้เป็นระบบ: ช่วยให้การจัดการเส้นทางตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยการส่งออกปัญหาใน Jira ไปยังไฟล์ Excel
  • การวิเคราะห์ SLA: คำนวณและวิเคราะห์ตัวชี้วัดของข้อตกลงการให้บริการ (SLA) เช่น เวลาการตอบกลับเฉลี่ย, เวลาการแก้ไขปัญหา, และอัตราการแก้ไขปัญหาครั้งแรก โดยใช้ Excel

ในที่สุด คุณสามารถส่งออกปัญหาใน Jira ไปยังรูปแบบ Excel ได้เป็นระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือการเสียหายของข้อมูล ด้วยการสำรองข้อมูลโครงการของคุณไว้ในรูปแบบที่คุ้นเคยและสามารถเข้าถึงได้เช่น Excel คุณสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของข้อมูลหรือการล้มเหลวของระบบได้

วิธีส่งออก Jira ไปยัง Excel

ข่าวดีคือ Jira มีตัวเลือกการส่งออกแบบแมนนวลที่ช่วยให้คุณสามารถส่งออกปัญหา (ตั๋ว) ของคุณเป็นไฟล์ Excel CSV ได้ นี่คือวิธีการทำงาน:

  1. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Jira ของคุณแล้ว ให้ไปที่ ตัวกรอง จากนั้นเลือก ปัญหาทั้งหมด ซึ่งจะแสดงรายการปัญหาทั้งหมด (หรือที่เรียกว่าตั๋วงานใน Jira)
ตัวเลือกปัญหาทั้งหมด: วิธีส่งออก jira ไปยัง excel
2. ไปที่ ส่งออก และเลือก ส่งออก Excel CSV (ทุกฟิลด์) เพื่อส่งออกข้อมูลจากทุกฟิลด์ที่มีอยู่ หรือเลือก ส่งออก Excel CSV (ค่าเริ่มต้นของฉัน) เพื่อส่งออกเฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องสำหรับทีมของคุณ

ตัวเลือกการส่งออก Excel CSV: วิธีส่งออก jira ไปยัง excel
และคุณก็พร้อมแล้ว! นี่จะเริ่มกระบวนการส่งออกของคุณ และรายการปัญหาของคุณจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ CSV ที่คุณสามารถส่งออกไปยัง Excel ได้ 💡

ไฟล์ CSV: วิธีส่งออก jira ไปยัง excel
ตั๋ว Jira ของคุณจะปรากฏในแผ่นงาน Excel อย่างไร

คุณสามารถสร้างตัวกรองใน Jira เพื่อส่งออกเฉพาะชุดปัญหาที่ต้องการได้ หากต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ขั้นแรก ให้สร้างตัวกรองโดยเลือกตัวเลือกตัวกรองเริ่มต้นที่มีให้คุณ

ตัวเลือกตัวกรอง: วิธีส่งออก jira ไปยัง excel
2. คลิก บันทึกตัวกรอง พร้อมชื่อและคำอธิบายสำหรับตัวกรองของคุณ

บันทึกตัวกรอง
3. สุดท้าย ไปที่ ส่งออก และเลือก ส่งออก Excel CSV (กรองฟิลด์)

ไฟล์ส่งออก
และคุณก็เสร็จแล้ว! 🎉

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เนื่องจากตัวเลือกการส่งออกด้วยตนเองของ Jira ค่อนข้างพื้นฐาน ลองพิจารณาใช้แอปตัวช่วยส่งออกจาก Atlassian App Marketplace เพื่อส่งออกบอร์ด Jira หรือปรับแต่งการแสดงปัญหาต่าง ๆ ใน Excel ให้เป็นไปตามที่คุณต้องการ

ปัญหาที่พบบ่อยใน Jira

เราได้เห็นแล้วว่าตัวเลือกการส่งออกข้อมูลแบบแมนนวลของ Jira นั้นทั้งพื้นฐานและจำกัดเพียงใด ข้อบกพร่องรวมถึง:

  • ข้อมูลสามารถส่งออกได้เพียงจาก Jira ไปยัง Excel เท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถอัปเดตแบบเรียลไทม์และซิงค์สองทางได้
  • ไม่มีตัวเลือกการรีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้รายงานใน Excel ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ยากต่อการรักษาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  • ข้อมูลดิบจากการส่งออก Jira ของคุณมักต้องการการจัดรูปแบบ การทำความสะอาด และการจัดโครงสร้างใหม่อย่างมากเพื่อให้สามารถใช้งานได้ใน Excel—กระบวนการนี้ทั้งใช้แรงงานมากและใช้เวลานาน
  • การต่อสู้กับการจัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่หรือความต้องการรายงานที่ซับซ้อน นำไปสู่ข้อผิดพลาด

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด บางทีมพบว่า Jiraไม่สามารถใช้งานร่วมกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์เช่น เฟรมเวิร์กแบบ Agile (และ Scrum) ได้

ข้อร้องเรียนนี้พบได้ทั่วไปในชุมชน Atlassian ตั้งแต่ความกังวลเกี่ยวกับการที่ Jira ให้ความสำคัญกับวันที่สปรินต์มากกว่าคะแนนเรื่องราว ไปจนถึงวิธีที่งานค้างสามารถกลายเป็นความยุ่งเหยิงของเรื่องราวผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ใช้หลายคนได้กล่าวถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่สะดวกและขั้นตอนการทำงานของฟีเจอร์ที่ซับซ้อนของแพลตฟอร์มว่าเป็นข้อเสีย

เมื่อรวมกับปัญหาที่ยังค้างอยู่ในระบบติดตามปัญหาสาธารณะจำนวนมาก ซึ่งบางปัญหานั้นเปิดมานานหลายปีแล้ว Jira ก็มีข้อจำกัดที่สำคัญอยู่บ้าง แม้ว่า Jira จะเป็นซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อต้องเชื่อมโยงวิสัยทัศน์โดยรวมของโครงการแล้ว Jira ยังคงล้าหลังอยู่

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Jira และ Excel

หากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับการต้องจัดการเครื่องมือหลายอย่างและกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาแบบครบวงจรในการจัดการข้อมูล Jira และ Excel แพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจรอย่างClickUpอาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา 👀

ด้วยการรวมชุดเครื่องมือของเราเข้ากับ ClickUp เราได้ยกเลิกการใช้ Jira, Confluence, เครื่องมือ PMO, Salesforce และ Trello แล้ว สิ่งนี้ทำให้การทำงานในแต่ละวันของเราง่ายขึ้นมาก!

ด้วยการรวมชุดเครื่องมือของเราเข้ากับ ClickUp เราได้ยกเลิกการใช้ Jira, Confluence, เครื่องมือ PMO, Salesforce และ Trello ทั้งหมด ซึ่งทำให้การทำงานในแต่ละวันของเราง่ายขึ้นมาก!

มาสำรวจกันว่าClickUpสามารถเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับJiraสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างไร รวมถึงเป็นโซลูชันการจัดการงานที่ครอบคลุมสำหรับองค์กรของคุณทั้งหมด

มอบการมองเห็นโครงการอย่างครบถ้วนให้กับทีมของคุณ

มาเริ่มกันที่ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดClickUp Projectsมอบมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้กับทั้งองค์กร เช่น สถานะของฟีเจอร์ต่างๆ และบั๊กต่างๆ ซึ่งหมายความว่าทีมที่ไม่ใช่สายเทคนิคของคุณสามารถติดตามสถานะของบั๊กและความคืบหน้าของฟีเจอร์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมเทคนิคของคุณในการอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง

ด้วย ClickUp Projects คุณสามารถสร้างโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนพร้อมงานย่อย งานย่อย และแม้แต่รายการดำเนินการสำหรับแต่ละเรื่องราวของผู้ใช้ มอบหมายงานให้กับบุคคลเฉพาะ และแม้กระทั่งตั้งกฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายงานจากสมาชิกทีมหนึ่งไปยังอีกทีมหนึ่งตามสถานะของงาน

ClickUp Projects: วิธีส่งออกข้อมูลจาก Jira ไปยัง Excel
รับมุมมองระดับสูงและละเอียดของเรื่องราวผู้ใช้ของคุณด้วย ClickUp Projects

ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ออกแบบ UI ย้ายงานจากขั้นตอนการออกแบบไปยังโค้ดแบ็กเอนด์ คุณสามารถมอบหมายงานนั้นให้กับนักพัฒนาในทีมของคุณได้โดยอัตโนมัติ

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สะดวกสบายอย่างยิ่งคือความสามารถในการค้นหาแบบสากลด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ ClickUp Brain สมมติว่าผู้จัดการโครงการของคุณต้องการทราบสถานะของโครงการหรือบั๊กเฉพาะ พวกเขาไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านงานและปัญหาจำนวนมาก พวกเขาสามารถถามClickUp Brain ได้โดยตรง ซึ่งจะแจ้งสถานะและนำทางไปยังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ClickUp Brain: ทางเลือกในการส่งออกข้อมูล Jira ไปยัง Excel
รับการอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงานและข้อบกพร่องด้วยความสามารถในการค้นหาแบบสากลของ ClickUp Brain

ปรับปรุงกระบวนการติดตามข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การติดตามบั๊กเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามบั๊กเท่านั้น สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือระบบที่ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมสามารถรายงานบั๊กได้ และนี่คือจุดที่ ClickUp Form View เข้ามามีบทบาท

สร้างแบบฟอร์มสาธารณะสำหรับลูกค้าและสมาชิกทีมภายในเพื่อรายงานข้อบกพร่อง ในการรวบรวมข้อมูลข้อบกพร่องอย่างครบถ้วน ให้รวมช่องในแบบฟอร์ม เช่น คำอธิบายข้อบกพร่อง รายละเอียดผู้รายงาน และไฟล์แนบ

ClickUp Forms
ให้ลูกค้าและสมาชิกทีมสามารถรายงานข้อบกพร่องผ่าน ClickUp Forms

จากนั้น ให้เพิ่มคำตอบจากแบบฟอร์มของคุณไปยังระบบติดตามข้อบกพร่องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่พลาดข้อมูลสำคัญ อีกครั้ง คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติในการมอบหมายข้อบกพร่องให้กับหัวหน้าฝ่าย QA ซึ่งสามารถมอบหมายงานต่อให้กับนักพัฒนาตามปริมาณงานของแต่ละคนได้

เทมเพลตการติดตามปัญหาใน ClickUp: วิธีส่งออกข้อมูลจาก Jira ไปยัง Excel
ส่งการตอบกลับแบบฟอร์มการแจ้งข้อบกพร่องไปยังระบบติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการแก้ไขแล้ว

หากคุณไม่ต้องการตั้งค่ากระบวนการนี้ด้วยตนเอง คุณสามารถตรวจสอบหนึ่งในเทมเพลตการติดตามปัญหาที่มีอยู่แล้วของ ClickUp ได้ เพียงคัดลอกเทมเพลตและเริ่มต้นติดตามบั๊กของคุณได้เลย

ส่งโค้ดได้เร็วขึ้นด้วยกระบวนการทำงานแบบคล่องตัว

มาดูความสามารถของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับทีมของ ClickUpอย่างรวดเร็ว — โดยเฉพาะการเน้นที่กรอบการทำงานแบบ Agile และการผสานรวมกับเครื่องมือ DevOps ของคุณ

เริ่มต้นด้วยการตั้งค่า (และทำให้เป็นอัตโนมัติ) วงจรสปรินต์ของคุณด้วยClickUp Sprints ซึ่งรวมถึง:

  • การกำหนดวันที่สปรินต์, การมอบคะแนน, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, และแม้กระทั่งการโอนงานที่ยังไม่เสร็จไปยังสปรินต์ถัดไปโดยอัตโนมัติ
  • ใช้ระบบคะแนนที่กำหนดเองและรวบรวมคะแนนจากงานย่อย แจกจ่ายคะแนนให้กับสมาชิกในทีม และจัดเรียงคะแนนได้อย่างง่ายดายเพื่อติดตามความคืบหน้าของสปรินต์
  • สร้างแผนภูมิการเผาไหม้/การเผาผลาญ, การไหลสะสม, และรายงานอื่น ๆ เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณ
  • การซิงค์กิจกรรมการติดตามข้อบกพร่องและการจัดการโครงการของทีมคุณกับ GitHub, GitLab หรือ Bitbucket แบบเรียลไทม์
คลิกอัพ สปรินต์
ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณด้วย ClickUp

อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์คือการผสานข้อมูลอย่างถูกต้องระหว่างเครื่องมือ DevOps ต่างๆ ของคุณ ด้วย ClickUp ทีมซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงกระบวนการ DevOps และ CI/CD ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือซอฟต์แวร์มากกว่า 200 รายการ รวมถึง GitHub, Figma, Sentry, Slack และอื่นๆ

เชื่อมโยงเอกสารทางเทคนิคกับงาน

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เอกสารทางเทคนิคมีความสำคัญไม่แพ้กับการรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน ทุกครั้งที่คุณสร้างฟีเจอร์ใหม่ คุณจะต้องสร้างสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น เรื่องราวของผู้ใช้ แผนผังสถาปัตยกรรมระบบ เอกสารประกอบ API รายงานการทดสอบ และบันทึกการเผยแพร่

สิ่งนี้มักจะสามารถรวมเครื่องมือการจัดการโครงการและการประมวลผลเอกสารของคุณเข้าด้วยกันได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ Jira อาจมีเอกสารของพวกเขาอยู่ใน Confluence ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแยกข้อมูลเป็นกลุ่ม เนื่องจากคุณกำลังทำงานกับเครื่องมือที่แตกต่างกันสองอย่าง

แต่นั่นไม่ใช่กรณีของ ClickUp ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณรวมไว้ในที่เดียว ClickUp มอบโซลูชันการจัดการเอกสารที่แข็งแกร่งในรูปแบบของClickUp Docs ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเอกสาร หน้าย่อย และวิกิทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียวกันที่คุณใช้จัดการโครงการของคุณ

ClickUp Docs: วิธีส่งออกข้อมูลจาก Jira ไปยัง Excel
สร้างและทำงานร่วมกันในเอกสารทางเทคนิคของคุณด้วย ClickUp Docs

นอกจากนี้ ClickUp Docs ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหลากหลาย เช่น แท็ก การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถฝังโปรเจกต์ของคุณลงใน ClickUp Docs ได้—และจัดการทุกอย่างจากเอกสารเดียว

ClickUp Docs: วิธีส่งออกข้อมูลจาก Jira ไปยัง Excel
ฝังโปรเจกต์ลงในเอกสารของคุณและติดตามงานของคุณได้โดยตรงจาก ClickUp Docs

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดระเบียบข้อมูลโครงการโดยสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองภายในโครงการของคุณและเพิ่มลิงก์ไปยังเอกสารทางเทคนิคของคุณเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วและง่ายดาย

เปลี่ยนจาก Jira เป็น ClickUp และบริหารโครงการของคุณให้ดียิ่งขึ้น

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจร ClickUp คือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน มันนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการติดตามโครงการ การจัดการเอกสาร การทำงานแบบ Agile และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์และการผสานการทำงานเฉพาะสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม ช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีระเบียบและร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🤝

สำหรับผู้ที่กำลังเปลี่ยนจาก Jira, ClickUp มีบริการนำเข้า Jiraที่สะดวกซึ่งจะย้ายโครงการ, บอร์ด, และปัญหาทั้งหมดของคุณจาก Jira Service และ Jira Cloud ภายในไม่กี่นาที

ตั้งแต่การจัดตั้งลำดับชั้นของโครงการที่แปลง Jira Epics เป็นงานและเรื่องราวเป็นงานย่อย ไปจนถึงการแมปฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ คุณสมบัติการนำเข้า Jiraจะนำคุณผ่านทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านไปยัง ClickUp เป็นไปอย่างราบรื่นและลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด

อยากรู้เพิ่มเติมหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและดูด้วยตัวคุณเองว่ามันสามารถช่วยให้ทีมข้ามสายงานจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร—พร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสและการทำงานร่วมกัน ✨