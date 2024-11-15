บล็อก ClickUp

วิธีใช้ Slack AI เพื่อการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีขึ้น (เคล็ดลับและตัวอย่าง)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
15 พฤศจิกายน 2567

ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้านหรือในสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน คุณคงเคยได้ยินเสียงแจ้งเตือนของ Slack ที่ฟังดูร่าเริง (หรืออาจจะน่ากลัว) มากกว่าที่คุณจะนับได้

Slack เป็นแอปยอดนิยมสำหรับทีมทุกที่ โดยเฉพาะสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร ความสามารถด้าน AI ของมันทำให้การทำงานร่วมกันและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Slack AI นำเสนอเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

ต้องการใช้ประโยชน์จาก Slack AI ให้เต็มที่ใช่ไหม? มาเริ่มต้นกันเลย!

บทนำสู่ Slack AI

Slack AI เป็นผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมเข้ากับแอป Slack เพื่อยกระดับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในที่ทำงานสามารถ สรุปบทสนทนา, อัตโนมัติงานประจำ, สรุปประจำวัน, และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า

ฟีเจอร์ AI ของ Slack เช่น การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้และการค้นหาด้วย AI อัจฉริยะ ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาไฟล์และการสนทนาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว กล่าวโดยสรุป Slack AI ช่วยให้ทีมต่างๆ เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันอย่างมีสมาธิได้ง่ายขึ้น

มาดูกันว่าคุณสามารถใช้มันได้อย่างไร

การตั้งค่า Slack AI

การเพิ่ม Slack AI เข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณนั้นค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม คุณต้องทำตามขั้นตอนการตั้งค่าที่แตกต่างกันตามแผนการสมัครสมาชิก Slack ของคุณ

สำหรับการสมัครสมาชิกแบบ Pro และ Business+:

➡️ ขั้นตอนที่ 1: คลิกชื่อพื้นที่ทำงาน Slack ในแถบด้านข้างบนเดสก์ท็อปของคุณ

วิธีใช้ Slack AI: คลิกชื่อพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณในแถบด้านข้าง
ผ่านทางSlack

➡️ ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนเมาส์ไปที่ 'เครื่องมือและการตั้งค่า' แล้วเลือก 'การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน'

วิธีใช้ Slack AI: วางเมาส์เหนือ เครื่องมือและการตั้งค่า แล้วเลือก การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน
ผ่านทางSlack

➡️ ขั้นตอนที่ 3: ไปที่แท็บ 'สิทธิ์'

วิธีใช้ Slack AI: ไปที่แท็บสิทธิ์การใช้งาน
ผ่านทางSlack

➡️ ขั้นตอนที่ 4: มองหาส่วน Slack AI แล้วคลิก 'ขยาย'

➡️ ขั้นตอนที่ 5: เพื่ออนุญาตหรือยกเลิกการเข้าถึง ให้ทำเครื่องหมายหรือยกเลิกเครื่องหมายในช่องถัดจาก 'อนุญาตให้เข้าถึง Slack AI' ภายในองค์กรของคุณ

➡️ ขั้นตอนที่ 6: คลิก 'บันทึก' เพื่อเข้าถึง Slack AI

สำหรับการสมัครสมาชิก Enterprise Grid

➡️ ขั้นตอนที่ 1: คลิกชื่อองค์กรของคุณในแถบด้านข้างในแอป Slack

คลิกชื่อองค์กรของคุณในแถบด้านข้างเพื่อตั้งค่า Slack AI
ผ่านทางSlack

➡️ ขั้นตอนที่ 2: วางเมาส์เหนือ 'การตั้งค่า' แล้วเลือก 'การตั้งค่าองค์กร'

วิธีใช้ Slack AI: วางเมาส์เหนือ เครื่องมือและการตั้งค่า แล้วเลือก การตั้งค่าองค์กร
ผ่านทางSlack

➡️ ขั้นตอนที่ 3: ค้นหา Slack AI จากนั้นคลิก แก้ไข

➡️ ขั้นตอนที่ 4: ทำเครื่องหมายถูกหรือยกเลิกเครื่องหมายถูกในช่องถัดจาก อนุญาตให้เข้าถึง Slack AI ภายในองค์กรของคุณ ตามความจำเป็น

➡️ ขั้นตอนที่ 5: บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และคุณพร้อมที่จะใช้ Slack AI แล้ว

ขณะนี้ Slack AI ควรได้รับการตั้งค่าสำหรับพื้นที่ทำงานหรือองค์กรของคุณแล้ว เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารและการจัดการงานด้วย AIได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เรียนรู้วิธีสร้างบอท Slack ในขั้นตอนง่ายๆ!

การผสานรวม Slack AI กับเครื่องมืออื่น ๆ

การเชื่อมต่อเครื่องมือโปรดของคุณกับ Slack นั้นง่ายมาก ด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถเชื่อมต่อแอปที่คุณใช้เป็นประจำได้อย่างง่ายดาย

นี่คือวิธีการผสาน Slack AI กับแอปอื่น ๆ:

เปิดเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ใน Slack. มันใช้งานง่าย คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการของคุณ

เลือกจากเครื่องมือการผสานการทำงานยอดนิยมหลากหลาย เช่น ClickUp, Jira, Google Sheets, Asana และ Zoom แอปเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดการงาน อัปเดตเอกสาร และปรับปรุงการอนุมัติได้โดยตรงจาก Slack

ตัดสินใจเลือกตัวกระตุ้นเพื่อเริ่มต้นกระบวนการทำงานของคุณ เช่น การได้รับข้อความใหม่หรือการทำภารกิจเสร็จสิ้น จากนั้นระบุการดำเนินการที่ควรเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

✅ ทำการทดสอบอย่างรวดเร็ว เมื่อทุกอย่างในเวิร์กโฟลว์ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานตามที่คาดหวังไว้ จากนั้นคุณก็พร้อมที่จะเปิดตัวเวิร์กโฟลว์ของคุณได้แล้ว ปล่อยให้ทีมของคุณหลุดพ้นจากงานที่ทำซ้ำๆ

วิธีใช้ Slack AI เพื่อการสื่อสารในทีมที่ดีขึ้น

Slack AI ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและจัดการงาน ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์เหล่านี้ใน Slack ได้อย่างเต็มที่

อัตโนมัติการสื่อสาร

ใช้ Slack AI เพื่อติดตามการสนทนาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเลื่อนดูข้อความทั้งหมด นี่คือวิธีการทำงาน:

  • สรุปข้อความ: Slack AI สามารถสร้างสรุปสำหรับช่องและหัวข้อสนทนาในช่วงเวลาที่กำหนดหรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน (เช่น เจ็ดวันที่ผ่านมา) เพื่อให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของรายการที่ต้องดำเนินการและการสนทนาในโครงการของคุณ
  • บันทึกการประชุมใน Huddles: นอกจากนี้ยังสร้างบันทึกการประชุมสำหรับการประชุมสั้นๆ เพียงคลิกที่ไอคอนบันทึก AI แล้ว AI จะจับประเด็นสำคัญที่พูดคุยโดยอัตโนมัติ
จัดการสรุปโดยใช้ Slack AI
ผ่านทางSlack

เปิดใช้งานการอัตโนมัติของงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

Slack AI ไม่ได้มีไว้แค่สรุปข้อความเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยจัดการงานและกระบวนการทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือที่สะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม:

📌 การแจ้งเตือนงาน: ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดส่งงาน งานที่ต้องทำ และรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครพลาดการอัปเดตที่สำคัญ สิ่งนี้ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดโดยไม่ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา

📌 กระบวนการอนุมัติ: Slack AI สามารถแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อถึงเวลาที่ต้องให้ข้อมูลหรือความคิดเห็น หากทีมของคุณมีขั้นตอนในการอนุมัติโครงการหรือเอกสาร สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่เกิดความล่าช้าที่ไม่จำเป็น

📌 การจัดการงานในช่องทาง: นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่ในช่องทางเฉพาะ เพื่อให้คุณทราบถึงงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการและสามารถติดตามได้อย่างง่ายดาย

ระบบการทำงานของ AI ใน Slack สำหรับการจัดการงาน
ผ่านทางSlack

รับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์

Slack AI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าแก่ผู้จัดการและหัวหน้าทีม ทำให้เห็นภาพรวมของพลวัตในทีมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยช่วยในเรื่อง:

📌 สร้างรายงาน: Slack AIช่วยในการจัดการโครงการโดยการสร้างรายงานอย่างรวดเร็วที่เน้นประสิทธิภาพของทีม การตอบสนอง และการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของทีม

📌 วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร: คุณยังสามารถใช้ Slack AI เพื่อระบุรูปแบบการสื่อสารภายในทีม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ตัวอย่างเช่น เวลาการตอบกลับที่ล่าช้าอาจบ่งชี้ถึงอุปสรรค

กำหนดค่า สรุปประจำวันเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลล่าสุด

มันไม่ง่าย ที่จะติดตามการสนทนาในหลายช่องทาง

Slack AI ให้สรุปประจำวันของช่องทางเพื่อให้คุณอยู่ในความรับรู้และมั่นใจว่าคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ทุกเช้า คุณจะได้รับ สรุปพร้อมไฮไลท์สำคัญ จากวันก่อนหน้า ช่วยให้คุณติดตามการสนทนาที่สำคัญได้ตลอดเวลา

  • การเลือกรายการช่องที่ปรับแต่งได้: Slack AI จะแนะนำช่องสำหรับการสรุปของคุณตามกิจกรรมของคุณ แต่คุณเป็นผู้ควบคุม—คุณสามารถเลือกว่าจะรวมช่องใดได้บ้าง ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการสนทนาที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ โดยไม่ต้องรับการแจ้งเตือนตลอดเวลา
วิธีใช้ Slack AI: การเลือกช่องที่ปรับแต่งได้
ผ่านทางSlack
  • จัดระเบียบช่อง Slack ของคุณ: เมื่อคุณเพิ่มช่องต่างๆ ลงในสรุปประจำวันแล้ว คุณสามารถปิดเสียงช่องเหล่านั้นในแถบด้านข้างได้ ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณจึงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รบกวนสมาธิ

ปรับแต่งการรองรับภาษา

Slack AI มีให้บริการในภาษาอังกฤษ, สเปน, และภาษาญี่ปุ่น, คุณสามารถตั้งค่าให้ตอบกลับในภาษาที่คุณถนัดที่สุดได้.

ปรับการตั้งค่าของคุณ และ Slack AI จะให้ผลการค้นหา เช่น สรุปและบันทึก รวมถึงคำตอบการค้นหาในภาษาดังกล่าว นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมความครอบคลุมและความหลากหลายสำหรับทีมทั่วโลก

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์

Slack AI ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการให้ การตอบกลับอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติต่อคำถามการค้นหา สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคำถามที่ซ้ำซ้อนหรือคำถามที่พบบ่อยซึ่งมักเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของทีม

คุณสามารถตั้งค่า Slack AI ให้ตอบกลับโดยอัตโนมัติต่อคำถามที่พบบ่อยหรือคำขอทั่วไป

ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมมักถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของโครงการหรือเป้าหมาย Slack AI สามารถถูกตั้งโปรแกรมให้ส่งลิงก์ที่มีรายละเอียดทั้งหมดของโครงการได้ ซึ่งทำให้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันง่ายขึ้นสำหรับทีม

ค้นหาคำตอบได้ทันทีด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ความสามารถในการค้นหาของ Slack AI ทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการค้นหาข้อมูลตามข้อความใน Slack ของคุณ ตัวอย่างเช่น มันสามารถบอกคุณเกี่ยวกับเมตริกของแคมเปญการตลาดล่าสุดได้โดยการตรวจสอบการสนทนาในช่องต่างๆ

คำตอบแต่ละข้อมีลิงก์ไปยังข้อความหรือไฟล์ต้นฉบับ ดังนั้นหากคุณต้องการบริบทเพิ่มเติม เพียงคลิกผ่านได้เลย

วิธีใช้ Slack AI: คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ผ่านทางSlack

➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 แอปพลิเคชันที่แข่งขันกับ Slack ที่ดีที่สุด

ข้อจำกัดของ Slack AI

ในขณะที่ Slack AI สามารถปรับปรุงการสื่อสารในทีมและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน มาดูข้อจำกัดที่พบบ่อยที่สุดของ SlackAI กัน

🚫 ขาดบริบท: AI ของ Slack ให้สรุปและทบทวนจากเธรดและช่องใน Slack เท่านั้น คุณไม่สามารถรับการอัปเดตสำหรับการสนทนาในแอปที่เชื่อมต่อได้

🚫 ราคา: ฟีเจอร์ Slack AI มีให้บริการในราคาสูงสุด $10 ต่อผู้ใช้ในแผนชำระเงิน ซึ่งอาจมีราคาสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่

🚫 สรุปที่ไม่ชัดเจน: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าสรุปของ Slack AI ขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและอาจยาวเกินไป

ClickUp:ทางเลือกที่ขับเคลื่อนด้วย AIสำหรับ Slack

ClickUpคือพื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับคุณ เพื่อการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การจัดการโครงการ การสื่อสารในทีม การจัดการงาน และการติดตามประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ตอนนี้ ด้วยClickUp AI—หรือ ClickUp Brain—แพลตฟอร์มได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น

ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ เชื่อมต่อภารกิจ เอกสาร และสมาชิกในทีมของคุณไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับงาน เอกสาร และเนื้อหาใน ClickUp Brain
รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับงาน เอกสาร และเนื้อหาด้วย ClickUp Brain

มาดูกันว่า ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทีมและการจัดการโครงการได้อย่างไร

ระบบการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและการสื่อสารภายในทีม

สิ่งที่ทำให้ ClickUp Brain โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความสามารถในการผสานการจัดการโครงการเข้ากับการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI

มัน สร้างสรุปสถานะ, ให้ข้อมูลอัปเดตความคืบหน้า, และแม้กระทั่งแชร์อัปเดตประจำวัน โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีเมลหรือข้อความที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพียงแค่ถามคำถามเกี่ยวกับสถานะของโครงการ แล้วคุณจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนและทันที ซึ่งช่วยลดความสับสนและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ฟังดูดีใช่ไหม? คุณสมบัตินี้ช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยมือได้อย่างมากและช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่เราสามารถทำได้!

ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้ AI เพื่อ สร้างวาระการประชุมโดยอัตโนมัติตามโครงการและงานที่กำลังดำเนินอยู่ ถูกต้องแล้ว! ClickUp Brain ช่วยให้คุณเข้าประชุมได้อย่างมั่นใจและเตรียมพร้อม ไม่ต้องวุ่นวายนาทีสุดท้ายเพื่อหาว่าจะพูดคุยเรื่องอะไรอีกต่อไป!

หลังการประชุม ClickUp Brain จะสรุปการอภิปรายและระบุรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบของตนเอง

สร้างสรุปการประชุมแบบยืนสั้น ๆ ของความคืบหน้าของงานในช่วงเวลาที่กำหนดใน ClickUp AI
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างสรุปการประชุมสแตนด์อัพที่กระชับเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานในช่วงเวลาที่กำหนด

การปรับแต่งและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น

ClickUp Brain เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง ช่วยให้ทีมสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การดำเนินงานประจำวันง่ายขึ้น และให้สมาชิกในทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ นั่นคือการสร้างคุณค่า

คุณสามารถสร้าง เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้พร้อมทริกเกอร์และการดำเนินการ ด้วยClickUp Automations เพียงบอก ClickUp Brain ว่าคุณต้องการทำอะไรให้เป็นอัตโนมัติ แล้วมันจะตั้งค่ากระบวนการให้คุณเอง

สมมติว่าคุณต้องทำงานในแคมเปญการตลาดใหม่ นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ของคุณด้วย ClickUp AI:

🎯 ตัวกระตุ้น: มอบหมายงาน 'วิจัยตลาด' ให้กับสมาชิกในทีม

⚙️ การดำเนินการ: แจ้งผู้รับมอบหมายและกำหนดเส้นตายตามกรอบเวลาของแคมเปญ

🎯 ตัวกระตุ้น: ทำภารกิจ 'การวิจัยตลาด' ให้เสร็จสิ้น

⚙️ การดำเนินการ: มอบหมายงาน 'การสร้างเนื้อหา' ให้กับสมาชิกในทีมคนถัดไปโดยอัตโนมัติและแจ้งให้พวกเขาทราบ

🎯 ตัวกระตุ้น: อัปโหลด 'สินทรัพย์เนื้อหา' ฉบับสุดท้าย

⚙️ การดำเนินการ: แจ้งทีมออกแบบให้สร้างโฆษณาและอัปเดตสถานะโครงการเป็น 'กำลังดำเนินการ'

ClickUp Brain ยังสามารถช่วยคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลา การมอบหมายงาน หรือแม้แต่เป้าหมายสำคัญของโครงการได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องพลาดการอัปเดตที่สำคัญหรืออุปสรรคที่อาจทำให้ความคืบหน้าของคุณสะดุด

คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตการสร้างงานอัจฉริยะตามประเภทของโครงการที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ได้

ทำให้การอัปเดตโครงการของคุณเป็นอัตโนมัติและปรับแต่งได้ใน ClickUp
ทำให้การอัปเดตโครงการของคุณเป็นอัตโนมัติและปรับแต่งได้ใน ClickUp เพื่อลดขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ

นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบการทำงานของทีม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปริมาณงานและลำดับความสำคัญได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

การจัดการโครงการแบบรวมศูนย์และการทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์

หมดยุคที่ต้องสลับแอปหลายตัวเพื่อจัดการโปรเจกต์ของคุณแล้ว ฟีเจอร์การจัดการโปรเจกต์ด้วย AI ของ ClickUp ทำให้การติดตามงานและตรวจสอบความคืบหน้าง่ายกว่าที่เคย

คุณสามารถสร้าง, มอบหมาย, และจัดการงานได้อย่างง่ายดายในที่เดียว สร้าง, มอบหมาย, และจัดการงานในที่เดียว ClickUp Brain วิเคราะห์งานของคุณและให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เร่งด่วน, สิ่งที่สามารถรอได้, และสิ่งที่อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ความชัดเจนนี้ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นความพยายามของคุณไปยังพื้นที่ที่ต้องการความสนใจอย่างทันท่วงที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมาก

นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยลดความจำเป็นในการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และการสื่อสารไปมาเกี่ยวกับสถานะของโครงการ มันให้การอัปเดตโครงการทันทีและเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบงานเฉพาะเจาะจง

ผลที่ตามมาคือทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ และใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการทำภารกิจให้สำเร็จ

การสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์

การสื่อสารในทีมที่ประสบความสำเร็จคือทุกสิ่งเมื่อพูดถึงโครงการที่ประสบความสำเร็จ ด้วยClickUp Chat คุณสามารถรวมการสื่อสารทั้งหมดของทีมไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย

บอกลาความวุ่นวายจากการจัดการอีเมล แอปส่งข้อความ และเครื่องมือบริหารโครงการแยกกันได้เลย! ClickUp Chat ช่วยให้คุณ เชื่อมโยงแชทกับงาน แนบไฟล์ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทีมของคุณสื่อสารกันภายในบริบทของโครงการและงานต่างๆ ได้โดยตรง

อัปเดตข้อมูลสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการใน ClickUp Chat และ AI CatchUp
รับข้อมูลสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีด้วย ClickUp Chat และ AI CatchUp

นอกจากนี้ ฟีเจอร์การกล่าวถึง (@mention) ยังช่วยให้คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมเฉพาะได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับทราบข้อมูลอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันที ซึ่งช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ

การสร้างงานด้วย AI ยังช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยจะสร้างชื่องานและคำอธิบายโดยอัตโนมัติซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทการสนทนาที่เกี่ยวข้อง และหากคุณต้องการสำรวจความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ จะช่วยให้คุณค้นหางาน เอกสาร หรือการสนทนาที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับข้อความที่คุณกำลังดูได้อย่างง่ายดาย

สุดท้ายนี้ ClickUp มอบเทมเพลตการสื่อสารที่ใช้งานง่ายซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างวาระการประชุม อัปเดตสถานะ หรือสรุปโครงการ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและมั่นใจได้ในการสื่อสารที่สม่ำเสมอ

คลิป ClickUp สำหรับการสื่อสารด้วยภาพ

บางครั้ง คำพูดก็ไม่สามารถสื่อถึงสิ่งที่คุณหมายถึงได้ และ ClickUp เข้าใจดี

ด้วยClickUp Clips คุณสามารถ บันทึกหน้าจอและแชร์กับทีมของคุณ ทำให้การชี้แจงข้อสงสัยหรือการอัปเดตสถานะโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น

แทนที่จะเขียนคำอธิบายยาว ๆ หรือโทรคุยผ่านวิดีโอ คุณสามารถสร้าง ClickUp Clip และ แชร์ เป็นลิงก์สาธารณะได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้ข้อความของคุณชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงคลิปได้อีกครั้งหากต้องการอ้างอิงคำอธิบายเก่า ๆ

รับคำตอบจากบทถอดเสียงคลิปใน ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับคำตอบจากบทถอดเสียงคลิป

ClickUp Clips ไม่ได้หยุดแค่การบันทึกเท่านั้น พวกเขายังมาพร้อมกับโบนัสเพิ่มเติมคือการถอดเสียง!

ClickUp Brain สามารถ ถอดเสียงคลิป พร้อมเวลาและข้อความสำคัญ ซึ่งหมายความว่าหากใครพลาดคลิปหรือต้องการทบทวนรายละเอียด สามารถเข้าถึงบทถอดเสียงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแปลงเป็นสรุปหรือรายการสิ่งที่ต้องทำที่นำไปปฏิบัติได้

การผสานการทำงานกับ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

ใครบอกว่าคุณต้องกระโดดไปมาระหว่างแพลตฟอร์มเพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกัน?การผสานการทำงานกับ Slack ของ ClickUpช่วยรวมศูนย์การสื่อสารและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ผสาน Slack เข้ากับ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
ผสานคุณสมบัติของ ClickUp และ Slack เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น

สร้างงานโดยตรงจาก Slack โดยพิมพ์ '/ClickUp new' ในช่องใดก็ได้ งานของคุณจะถูกเพิ่มไปยัง พื้นที่ ClickUp ของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับแอปให้ยุ่งยาก

หากสมาชิกทีมแชร์ลิงก์งานใน Slack ระบบจะเติมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดลงใน ClickUp โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การจัดการงานยังทำได้ง่ายด้วยเมนูแบบเลื่อนลงที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดวันที่ครบกำหนด ลำดับความสำคัญ และสถานะได้อย่างไม่ยุ่งยาก

และส่วนที่ดีที่สุดคือ? คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ใน Slack ทุกครั้งที่มีการสร้างงานใหม่หรือมีใครแสดงความคิดเห็นใน ClickUp ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอและไม่พลาดข้อมูลสำคัญใดๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ClickUp vs. Slack: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด?

ปลดล็อกระดับใหม่ของการทำงานร่วมกันในทีมด้วย ClickUp

Slack AI เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้และความสามารถในการค้นหาที่ชาญฉลาดทำให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออเนกประสงค์นี้ได้อย่างเต็มที่!

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังคิดที่จะออกจาก Slack และผสาน Slack กับเครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแค่การแชท ClickUp ก็คุ้มค่าที่จะลองใช้ มันผสานการจัดการโครงการกับเครื่องมือสื่อสารอย่างราบรื่น คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ

ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการงาน ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียวลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อพลิกโฉมวิธีการทำงานร่วมกันของคุณ!