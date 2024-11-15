วิธีใช้ Slack AI เพื่อการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีขึ้น (เคล็ดลับและตัวอย่าง)

ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้านหรือในสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน คุณคงเคยได้ยินเสียงแจ้งเตือนของ Slack ที่ฟังดูร่าเริง (หรืออาจจะน่ากลัว) มากกว่าที่คุณจะนับได้
Slack เป็นแอปยอดนิยมสำหรับทีมทุกที่ โดยเฉพาะสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร ความสามารถด้าน AI ของมันทำให้การทำงานร่วมกันและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Slack AI นำเสนอเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ต้องการใช้ประโยชน์จาก Slack AI ให้เต็มที่ใช่ไหม? มาเริ่มต้นกันเลย!
บทนำสู่ Slack AI
Slack AI เป็นผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมเข้ากับแอป Slack เพื่อยกระดับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในที่ทำงานสามารถ สรุปบทสนทนา, อัตโนมัติงานประจำ, สรุปประจำวัน, และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า
ฟีเจอร์ AI ของ Slack เช่น การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้และการค้นหาด้วย AI อัจฉริยะ ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาไฟล์และการสนทนาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว กล่าวโดยสรุป Slack AI ช่วยให้ทีมต่างๆ เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันอย่างมีสมาธิได้ง่ายขึ้น
มาดูกันว่าคุณสามารถใช้มันได้อย่างไร
การตั้งค่า Slack AI
การเพิ่ม Slack AI เข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณนั้นค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม คุณต้องทำตามขั้นตอนการตั้งค่าที่แตกต่างกันตามแผนการสมัครสมาชิก Slack ของคุณ
สำหรับการสมัครสมาชิกแบบ Pro และ Business+:
➡️ ขั้นตอนที่ 1: คลิกชื่อพื้นที่ทำงาน Slack ในแถบด้านข้างบนเดสก์ท็อปของคุณ
➡️ ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนเมาส์ไปที่ 'เครื่องมือและการตั้งค่า' แล้วเลือก 'การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน'
➡️ ขั้นตอนที่ 3: ไปที่แท็บ 'สิทธิ์'
➡️ ขั้นตอนที่ 4: มองหาส่วน Slack AI แล้วคลิก 'ขยาย'
➡️ ขั้นตอนที่ 5: เพื่ออนุญาตหรือยกเลิกการเข้าถึง ให้ทำเครื่องหมายหรือยกเลิกเครื่องหมายในช่องถัดจาก 'อนุญาตให้เข้าถึง Slack AI' ภายในองค์กรของคุณ
➡️ ขั้นตอนที่ 6: คลิก 'บันทึก' เพื่อเข้าถึง Slack AI
สำหรับการสมัครสมาชิก Enterprise Grid
➡️ ขั้นตอนที่ 1: คลิกชื่อองค์กรของคุณในแถบด้านข้างในแอป Slack
➡️ ขั้นตอนที่ 2: วางเมาส์เหนือ 'การตั้งค่า' แล้วเลือก 'การตั้งค่าองค์กร'
➡️ ขั้นตอนที่ 3: ค้นหา Slack AI จากนั้นคลิก แก้ไข
➡️ ขั้นตอนที่ 4: ทำเครื่องหมายถูกหรือยกเลิกเครื่องหมายถูกในช่องถัดจาก อนุญาตให้เข้าถึง Slack AI ภายในองค์กรของคุณ ตามความจำเป็น
➡️ ขั้นตอนที่ 5: บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และคุณพร้อมที่จะใช้ Slack AI แล้ว
ขณะนี้ Slack AI ควรได้รับการตั้งค่าสำหรับพื้นที่ทำงานหรือองค์กรของคุณแล้ว เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารและการจัดการงานด้วย AIได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
การผสานรวม Slack AI กับเครื่องมืออื่น ๆ
การเชื่อมต่อเครื่องมือโปรดของคุณกับ Slack นั้นง่ายมาก ด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถเชื่อมต่อแอปที่คุณใช้เป็นประจำได้อย่างง่ายดาย
นี่คือวิธีการผสาน Slack AI กับแอปอื่น ๆ:
✅ เปิดเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ใน Slack. มันใช้งานง่าย คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการของคุณ
✅ เลือกจากเครื่องมือการผสานการทำงานยอดนิยมหลากหลาย เช่น ClickUp, Jira, Google Sheets, Asana และ Zoom แอปเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดการงาน อัปเดตเอกสาร และปรับปรุงการอนุมัติได้โดยตรงจาก Slack
✅ ตัดสินใจเลือกตัวกระตุ้นเพื่อเริ่มต้นกระบวนการทำงานของคุณ เช่น การได้รับข้อความใหม่หรือการทำภารกิจเสร็จสิ้น จากนั้นระบุการดำเนินการที่ควรเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
✅ ทำการทดสอบอย่างรวดเร็ว เมื่อทุกอย่างในเวิร์กโฟลว์ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานตามที่คาดหวังไว้ จากนั้นคุณก็พร้อมที่จะเปิดตัวเวิร์กโฟลว์ของคุณได้แล้ว ปล่อยให้ทีมของคุณหลุดพ้นจากงานที่ทำซ้ำๆ
วิธีใช้ Slack AI เพื่อการสื่อสารในทีมที่ดีขึ้น
Slack AI ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและจัดการงาน ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์เหล่านี้ใน Slack ได้อย่างเต็มที่
อัตโนมัติการสื่อสาร
ใช้ Slack AI เพื่อติดตามการสนทนาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเลื่อนดูข้อความทั้งหมด นี่คือวิธีการทำงาน:
- สรุปข้อความ: Slack AI สามารถสร้างสรุปสำหรับช่องและหัวข้อสนทนาในช่วงเวลาที่กำหนดหรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน (เช่น เจ็ดวันที่ผ่านมา) เพื่อให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของรายการที่ต้องดำเนินการและการสนทนาในโครงการของคุณ
- บันทึกการประชุมใน Huddles: นอกจากนี้ยังสร้างบันทึกการประชุมสำหรับการประชุมสั้นๆ เพียงคลิกที่ไอคอนบันทึก AI แล้ว AI จะจับประเด็นสำคัญที่พูดคุยโดยอัตโนมัติ
เปิดใช้งานการอัตโนมัติของงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
Slack AI ไม่ได้มีไว้แค่สรุปข้อความเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยจัดการงานและกระบวนการทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือที่สะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม:
📌 การแจ้งเตือนงาน: ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดส่งงาน งานที่ต้องทำ และรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครพลาดการอัปเดตที่สำคัญ สิ่งนี้ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดโดยไม่ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
📌 กระบวนการอนุมัติ: Slack AI สามารถแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อถึงเวลาที่ต้องให้ข้อมูลหรือความคิดเห็น หากทีมของคุณมีขั้นตอนในการอนุมัติโครงการหรือเอกสาร สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่เกิดความล่าช้าที่ไม่จำเป็น
📌 การจัดการงานในช่องทาง: นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่ในช่องทางเฉพาะ เพื่อให้คุณทราบถึงงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการและสามารถติดตามได้อย่างง่ายดาย
รับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์
Slack AI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าแก่ผู้จัดการและหัวหน้าทีม ทำให้เห็นภาพรวมของพลวัตในทีมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยช่วยในเรื่อง:
📌 สร้างรายงาน: Slack AIช่วยในการจัดการโครงการโดยการสร้างรายงานอย่างรวดเร็วที่เน้นประสิทธิภาพของทีม การตอบสนอง และการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของทีม
📌 วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร: คุณยังสามารถใช้ Slack AI เพื่อระบุรูปแบบการสื่อสารภายในทีม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ตัวอย่างเช่น เวลาการตอบกลับที่ล่าช้าอาจบ่งชี้ถึงอุปสรรค
กำหนดค่า สรุปประจำวันเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลล่าสุด
มันไม่ง่าย ที่จะติดตามการสนทนาในหลายช่องทาง
Slack AI ให้สรุปประจำวันของช่องทางเพื่อให้คุณอยู่ในความรับรู้และมั่นใจว่าคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ทุกเช้า คุณจะได้รับ สรุปพร้อมไฮไลท์สำคัญ จากวันก่อนหน้า ช่วยให้คุณติดตามการสนทนาที่สำคัญได้ตลอดเวลา
- การเลือกรายการช่องที่ปรับแต่งได้: Slack AI จะแนะนำช่องสำหรับการสรุปของคุณตามกิจกรรมของคุณ แต่คุณเป็นผู้ควบคุม—คุณสามารถเลือกว่าจะรวมช่องใดได้บ้าง ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการสนทนาที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ โดยไม่ต้องรับการแจ้งเตือนตลอดเวลา
- จัดระเบียบช่อง Slack ของคุณ: เมื่อคุณเพิ่มช่องต่างๆ ลงในสรุปประจำวันแล้ว คุณสามารถปิดเสียงช่องเหล่านั้นในแถบด้านข้างได้ ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณจึงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รบกวนสมาธิ
ปรับแต่งการรองรับภาษา
Slack AI มีให้บริการในภาษาอังกฤษ, สเปน, และภาษาญี่ปุ่น, คุณสามารถตั้งค่าให้ตอบกลับในภาษาที่คุณถนัดที่สุดได้.
ปรับการตั้งค่าของคุณ และ Slack AI จะให้ผลการค้นหา เช่น สรุปและบันทึก รวมถึงคำตอบการค้นหาในภาษาดังกล่าว นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมความครอบคลุมและความหลากหลายสำหรับทีมทั่วโลก
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์
Slack AI ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการให้ การตอบกลับอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติต่อคำถามการค้นหา สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคำถามที่ซ้ำซ้อนหรือคำถามที่พบบ่อยซึ่งมักเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของทีม
คุณสามารถตั้งค่า Slack AI ให้ตอบกลับโดยอัตโนมัติต่อคำถามที่พบบ่อยหรือคำขอทั่วไป
ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมมักถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของโครงการหรือเป้าหมาย Slack AI สามารถถูกตั้งโปรแกรมให้ส่งลิงก์ที่มีรายละเอียดทั้งหมดของโครงการได้ ซึ่งทำให้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันง่ายขึ้นสำหรับทีม
ค้นหาคำตอบได้ทันทีด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ความสามารถในการค้นหาของ Slack AI ทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการค้นหาข้อมูลตามข้อความใน Slack ของคุณ ตัวอย่างเช่น มันสามารถบอกคุณเกี่ยวกับเมตริกของแคมเปญการตลาดล่าสุดได้โดยการตรวจสอบการสนทนาในช่องต่างๆ
คำตอบแต่ละข้อมีลิงก์ไปยังข้อความหรือไฟล์ต้นฉบับ ดังนั้นหากคุณต้องการบริบทเพิ่มเติม เพียงคลิกผ่านได้เลย
ข้อจำกัดของ Slack AI
ในขณะที่ Slack AI สามารถปรับปรุงการสื่อสารในทีมและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน มาดูข้อจำกัดที่พบบ่อยที่สุดของ SlackAI กัน
🚫 ขาดบริบท: AI ของ Slack ให้สรุปและทบทวนจากเธรดและช่องใน Slack เท่านั้น คุณไม่สามารถรับการอัปเดตสำหรับการสนทนาในแอปที่เชื่อมต่อได้
🚫 ราคา: ฟีเจอร์ Slack AI มีให้บริการในราคาสูงสุด $10 ต่อผู้ใช้ในแผนชำระเงิน ซึ่งอาจมีราคาสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
🚫 สรุปที่ไม่ชัดเจน: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าสรุปของ Slack AI ขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและอาจยาวเกินไป
ClickUp:ทางเลือกที่ขับเคลื่อนด้วย AIสำหรับ Slack
ClickUpคือพื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับคุณ เพื่อการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การจัดการโครงการ การสื่อสารในทีม การจัดการงาน และการติดตามประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ตอนนี้ ด้วยClickUp AI—หรือ ClickUp Brain—แพลตฟอร์มได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น
ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ เชื่อมต่อภารกิจ เอกสาร และสมาชิกในทีมของคุณไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
มาดูกันว่า ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทีมและการจัดการโครงการได้อย่างไร
ระบบการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและการสื่อสารภายในทีม
สิ่งที่ทำให้ ClickUp Brain โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความสามารถในการผสานการจัดการโครงการเข้ากับการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI
มัน สร้างสรุปสถานะ, ให้ข้อมูลอัปเดตความคืบหน้า, และแม้กระทั่งแชร์อัปเดตประจำวัน โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีเมลหรือข้อความที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพียงแค่ถามคำถามเกี่ยวกับสถานะของโครงการ แล้วคุณจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนและทันที ซึ่งช่วยลดความสับสนและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ฟังดูดีใช่ไหม? คุณสมบัตินี้ช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยมือได้อย่างมากและช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่เราสามารถทำได้!
ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้ AI เพื่อ สร้างวาระการประชุมโดยอัตโนมัติตามโครงการและงานที่กำลังดำเนินอยู่ ถูกต้องแล้ว! ClickUp Brain ช่วยให้คุณเข้าประชุมได้อย่างมั่นใจและเตรียมพร้อม ไม่ต้องวุ่นวายนาทีสุดท้ายเพื่อหาว่าจะพูดคุยเรื่องอะไรอีกต่อไป!
หลังการประชุม ClickUp Brain จะสรุปการอภิปรายและระบุรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบของตนเอง
การปรับแต่งและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น
ClickUp Brain เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง ช่วยให้ทีมสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การดำเนินงานประจำวันง่ายขึ้น และให้สมาชิกในทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ นั่นคือการสร้างคุณค่า
คุณสามารถสร้าง เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้พร้อมทริกเกอร์และการดำเนินการ ด้วยClickUp Automations เพียงบอก ClickUp Brain ว่าคุณต้องการทำอะไรให้เป็นอัตโนมัติ แล้วมันจะตั้งค่ากระบวนการให้คุณเอง
สมมติว่าคุณต้องทำงานในแคมเปญการตลาดใหม่ นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ของคุณด้วย ClickUp AI:
🎯 ตัวกระตุ้น: มอบหมายงาน 'วิจัยตลาด' ให้กับสมาชิกในทีม
⚙️ การดำเนินการ: แจ้งผู้รับมอบหมายและกำหนดเส้นตายตามกรอบเวลาของแคมเปญ
🎯 ตัวกระตุ้น: ทำภารกิจ 'การวิจัยตลาด' ให้เสร็จสิ้น
⚙️ การดำเนินการ: มอบหมายงาน 'การสร้างเนื้อหา' ให้กับสมาชิกในทีมคนถัดไปโดยอัตโนมัติและแจ้งให้พวกเขาทราบ
🎯 ตัวกระตุ้น: อัปโหลด 'สินทรัพย์เนื้อหา' ฉบับสุดท้าย
⚙️ การดำเนินการ: แจ้งทีมออกแบบให้สร้างโฆษณาและอัปเดตสถานะโครงการเป็น 'กำลังดำเนินการ'
ClickUp Brain ยังสามารถช่วยคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลา การมอบหมายงาน หรือแม้แต่เป้าหมายสำคัญของโครงการได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องพลาดการอัปเดตที่สำคัญหรืออุปสรรคที่อาจทำให้ความคืบหน้าของคุณสะดุด
คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตการสร้างงานอัจฉริยะตามประเภทของโครงการที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ได้
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบการทำงานของทีม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปริมาณงานและลำดับความสำคัญได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
การจัดการโครงการแบบรวมศูนย์และการทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์
หมดยุคที่ต้องสลับแอปหลายตัวเพื่อจัดการโปรเจกต์ของคุณแล้ว ฟีเจอร์การจัดการโปรเจกต์ด้วย AI ของ ClickUp ทำให้การติดตามงานและตรวจสอบความคืบหน้าง่ายกว่าที่เคย
คุณสามารถสร้าง, มอบหมาย, และจัดการงานได้อย่างง่ายดายในที่เดียว สร้าง, มอบหมาย, และจัดการงานในที่เดียว ClickUp Brain วิเคราะห์งานของคุณและให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เร่งด่วน, สิ่งที่สามารถรอได้, และสิ่งที่อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ความชัดเจนนี้ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นความพยายามของคุณไปยังพื้นที่ที่ต้องการความสนใจอย่างทันท่วงที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมาก
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยลดความจำเป็นในการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และการสื่อสารไปมาเกี่ยวกับสถานะของโครงการ มันให้การอัปเดตโครงการทันทีและเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบงานเฉพาะเจาะจง
ผลที่ตามมาคือทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ และใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการทำภารกิจให้สำเร็จ
การสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์
การสื่อสารในทีมที่ประสบความสำเร็จคือทุกสิ่งเมื่อพูดถึงโครงการที่ประสบความสำเร็จ ด้วยClickUp Chat คุณสามารถรวมการสื่อสารทั้งหมดของทีมไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย
บอกลาความวุ่นวายจากการจัดการอีเมล แอปส่งข้อความ และเครื่องมือบริหารโครงการแยกกันได้เลย! ClickUp Chat ช่วยให้คุณ เชื่อมโยงแชทกับงาน แนบไฟล์ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทีมของคุณสื่อสารกันภายในบริบทของโครงการและงานต่างๆ ได้โดยตรง
นอกจากนี้ ฟีเจอร์การกล่าวถึง (@mention) ยังช่วยให้คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมเฉพาะได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับทราบข้อมูลอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันที ซึ่งช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ
การสร้างงานด้วย AI ยังช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยจะสร้างชื่องานและคำอธิบายโดยอัตโนมัติซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทการสนทนาที่เกี่ยวข้อง และหากคุณต้องการสำรวจความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ จะช่วยให้คุณค้นหางาน เอกสาร หรือการสนทนาที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับข้อความที่คุณกำลังดูได้อย่างง่ายดาย
สุดท้ายนี้ ClickUp มอบเทมเพลตการสื่อสารที่ใช้งานง่ายซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างวาระการประชุม อัปเดตสถานะ หรือสรุปโครงการ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและมั่นใจได้ในการสื่อสารที่สม่ำเสมอ
คลิป ClickUp สำหรับการสื่อสารด้วยภาพ
บางครั้ง คำพูดก็ไม่สามารถสื่อถึงสิ่งที่คุณหมายถึงได้ และ ClickUp เข้าใจดี
ด้วยClickUp Clips คุณสามารถ บันทึกหน้าจอและแชร์กับทีมของคุณ ทำให้การชี้แจงข้อสงสัยหรือการอัปเดตสถานะโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แทนที่จะเขียนคำอธิบายยาว ๆ หรือโทรคุยผ่านวิดีโอ คุณสามารถสร้าง ClickUp Clip และ แชร์ เป็นลิงก์สาธารณะได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้ข้อความของคุณชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงคลิปได้อีกครั้งหากต้องการอ้างอิงคำอธิบายเก่า ๆ
ClickUp Clips ไม่ได้หยุดแค่การบันทึกเท่านั้น พวกเขายังมาพร้อมกับโบนัสเพิ่มเติมคือการถอดเสียง!
ClickUp Brain สามารถ ถอดเสียงคลิป พร้อมเวลาและข้อความสำคัญ ซึ่งหมายความว่าหากใครพลาดคลิปหรือต้องการทบทวนรายละเอียด สามารถเข้าถึงบทถอดเสียงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแปลงเป็นสรุปหรือรายการสิ่งที่ต้องทำที่นำไปปฏิบัติได้
การผสานการทำงานกับ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ใครบอกว่าคุณต้องกระโดดไปมาระหว่างแพลตฟอร์มเพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกัน?การผสานการทำงานกับ Slack ของ ClickUpช่วยรวมศูนย์การสื่อสารและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
สร้างงานโดยตรงจาก Slack โดยพิมพ์ '/ClickUp new' ในช่องใดก็ได้ งานของคุณจะถูกเพิ่มไปยัง พื้นที่ ClickUp ของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับแอปให้ยุ่งยาก
หากสมาชิกทีมแชร์ลิงก์งานใน Slack ระบบจะเติมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดลงใน ClickUp โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การจัดการงานยังทำได้ง่ายด้วยเมนูแบบเลื่อนลงที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดวันที่ครบกำหนด ลำดับความสำคัญ และสถานะได้อย่างไม่ยุ่งยาก
และส่วนที่ดีที่สุดคือ? คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ใน Slack ทุกครั้งที่มีการสร้างงานใหม่หรือมีใครแสดงความคิดเห็นใน ClickUp ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอและไม่พลาดข้อมูลสำคัญใดๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!
ปลดล็อกระดับใหม่ของการทำงานร่วมกันในทีมด้วย ClickUp
Slack AI เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้และความสามารถในการค้นหาที่ชาญฉลาดทำให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออเนกประสงค์นี้ได้อย่างเต็มที่!
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังคิดที่จะออกจาก Slack และผสาน Slack กับเครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแค่การแชท ClickUp ก็คุ้มค่าที่จะลองใช้ มันผสานการจัดการโครงการกับเครื่องมือสื่อสารอย่างราบรื่น คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ
