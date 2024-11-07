ประเภทของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ

คุณเคยสงสัยไหมว่าอีเมลสั้น ๆ เพียงฉบับเดียวสามารถจุดประกายข้อตกลงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้อย่างไร หรือทีมที่กระจายอยู่คนละทวีปสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น? ยินดีต้อนรับสู่โลกของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ—ที่ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลขับเคลื่อนการค้าขายระดับโลก
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจหมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลทั้งภายในและระหว่างองค์กร ตั้งแต่จุดและขีดของโทรเลขไปจนถึงแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในปัจจุบัน ซึ่งได้ปฏิวัติวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา
ในขณะที่วิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การประชุมตัวต่อตัว มอบสัมผัสส่วนบุคคล รูปแบบดิจิทัลสมัยใหม่ให้การเชื่อมต่อทันทีและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังนำมาซึ่งความท้าทาย เช่น ข้อมูลล้นเกินและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจประเภทของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดการกับปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด และให้แผนการดำเนินการทีละขั้นตอน
ประเภทของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากมีตัวเลือกมากมายสำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจำเป็นต้องเข้าใจจุดแข็งของแต่ละสื่อและกำหนดหน้าที่หลักให้กับมัน มาสำรวจประเภทการสื่อสารทางธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดซึ่งอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กันเถอะ
อีเมล: สำหรับการสื่อสารอย่างเป็นทางการและเอกสารทางการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเป็นรูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งยังคงมีความสำคัญในสถานที่ทำงานในปัจจุบัน
ตามรายงานของ Radicati ระบุว่า ในปีนี้เพียงปีเดียวจะมีอีเมลถูกแชร์ทั่วโลกถึง 361.6 พันล้านฉบับ!
อีเมลได้ผ่านการทดสอบของกาลเวลาเพราะมันถูกใช้อย่างแพร่หลายเป็นเอกสารทางการสำหรับการสื่อสาร มันยอดเยี่ยมสำหรับการเก็บบันทึก และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะใช้ได้ทั้งในโหมดซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
อย่างไรก็ตาม ปริมาณอีเมลที่เราได้รับในแต่ละวันอาจทำให้กล่องจดหมายเต็มได้ ซึ่งทำให้การนำกลยุทธ์การจัดการอีเมลที่มีประสิทธิภาพมาใช้เป็นสิ่งสำคัญ นี่คือจุดที่เครื่องมือสื่อสารและการจัดการงานแบบบูรณาการสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม: 100 ตัวอย่างข้อความไม่อยู่ที่ทำงานสำหรับมืออาชีพ
การส่งข้อความทันที: สำหรับคำถามสั้น ๆ และคำตอบทันที—ทั้งทางการและไม่เป็นทางการ
แพลตฟอร์มการส่งข้อความทันทีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความต้องการในการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการและแบบเรียลไทม์ ผู้คนต้องการทางเลือกอื่นนอกเหนือจากอีเมลสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการความรวดเร็ว
การส่งข้อความทันทีได้ปฏิวัติการสื่อสารในที่ทำงาน โดยมอบวิธีการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและไม่เป็นทางการให้กับสมาชิกในทีม แพลตฟอร์มยอดนิยมได้แก่:
- Slack: เป็นที่รู้จักจากการจัดระเบียบแบบช่องทางและการผสานการทำงาน
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์: ผสานการทำงานกับ Office 365 เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- WhatsApp: มักใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ (และการส่งเสริมการขาย)
อ่านเพิ่มเติม:25 เคล็ดลับการใช้ Slack เพื่อพัฒนาการสื่อสารในที่ทำงาน
แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะมีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม แต่พวกมันมักทำงานแยกจากกันโดยไม่ได้เชื่อมต่อกับงานของคุณ ในที่สุด คุณก็ต้องดูแลแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานหลายตัว
การสลับบริบทเช่นนี้ไม่เป็นผลดี——งานวิจัยจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (APA) ชี้ให้เห็นว่าการสลับงานบ่อยครั้งสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง40% เนื่องจากสมองต้องการเวลาในการปรับตัวระหว่างงานต่างๆ
ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุม นำเสนอทางออกสำหรับความท้าทายนี้ด้วยClickUp Chat เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความยุ่งยากจากการสลับไปมาระหว่างการส่งข้อความทันทีด้วยการผสานรวมเข้ากับงานของคุณโดยตรง
ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในนี้ช่วยให้ทีมสามารถ:
- หารือเกี่ยวกับงานและโครงการในบริบทที่เกี่ยวข้อง—ทุกการสนทนาจะถูกเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
- แชร์ไฟล์และอัปเดตโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
- จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อหรือโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
- เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ทันที เพียงคลิกเดียว
- รับสรุปโดย AI ทันทีจากบทสนทนาของคุณเพื่อติดตามอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านข้อความหลายร้อยข้อความ
โดยการเชื่อมโยงการสนทนาให้เกี่ยวข้องกับงานของคุณ ClickUp Chat ช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในคลังการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
นี่คือวิธีที่โรซานา ฮังเกรีย, ผู้จัดการโครงการ ได้สัมผัสกับประโยชน์เหล่านี้ด้วยตัวเอง:
ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดจากช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, แชท, WhatsApp มาไว้ในที่เดียว ดังนั้นคุณจะรู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ
ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดจากช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, แชท, whatsapp มาไว้ในที่เดียว. ดังนั้น, คุณรู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ.
สื่อสังคมออนไลน์: สำหรับการเชื่อมช่องว่างระหว่างธุรกิจกับลูกค้าของพวกเขา
เมื่อเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวเพื่อสะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ทำหน้าที่สองบทบาทเป็นเครื่องมือเครือข่ายและเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจ
- LinkedIn, ด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 800 ล้านคน, เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพในการสื่อสารกัน, ติดตามข่าวสารและผู้นำในวงการ, ค้นหาและสมัครงาน, พัฒนาความสัมพันธ์ทางเครือข่าย, หาผู้สมัครงาน, และอื่น ๆ
- แอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น X (เดิมชื่อ Twitter), Instagram, และ Facebook ถูกใช้โดยแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้า, ทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย, และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์
กล่องข้อความในแอปเหล่านี้มอบโซลูชันที่ไม่ต้องกังวลมากและได้ผลทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบ หากคุณต้องการปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่คุณต้องทำ
ในความเป็นจริง87% ของนักการตลาดที่ได้รับการสำรวจในรายงานสื่อสังคมออนไลน์ของ HubSpot เชื่อว่าผู้บริโภคจะพบแบรนด์ได้บ่อยขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าบนเครื่องมือค้นหา!
อย่างไรก็ตาม การจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย การผสานกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณเข้ากับการจัดการโครงการโดยรวมสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการนี้และทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความจะสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
แพลตฟอร์มการสื่อสารผ่านวิดีโอ: สำหรับการซิงค์แบบเรียลไทม์
แพลตฟอร์มวิดีโอได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกล
บางสิ่งที่พบได้ทั่วไปคือ:
- Zoom: ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่มีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือและความง่ายในการใช้งาน
- Skype: ผู้บุกเบิกการโทรผ่านวิดีโอ ยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ
- Google Meet: นี่คือเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace
แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมแบบเรียลไทม์ แต่พวกมันไม่ได้แก้ปัญหาการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันในทีมที่กระจายตัวอยู่เสมอ
ในด้านที่ไม่พร้อมกัน Loom ได้ทำให้การแชร์การบันทึกหน้าจอเป็นที่นิยม ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบโดยClickUp Clips
ClickUp Clips ถูกออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ที่คำพูดไม่เพียงพอในการอธิบายสิ่งต่างๆ ในการใช้ ClickUp Clips เพียงเปิดการสนทนาใดๆ ใน ClickUp และใช้ไอคอนวิดีโอเพื่อบันทึกหน้าจอของคุณอย่างรวดเร็ว (พร้อมเสียงบรรยายแน่นอน!) แล้วส่งตรงไปยังผู้รับ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแชร์ความคิดเห็น เน้นจุดบกพร่อง สร้างบทช่วยสอน และส่งการสาธิต
คุณสมบัตินี้ช่วยให้สมาชิกทีมสามารถ:
- บันทึกวิดีโอสั้นเพื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน
- ให้ข้อมูลย้อนกลับทางภาพเกี่ยวกับโครงการ
- สร้างบทเรียนหรือคำแนะนำแบบรวดเร็ว
- ลดความจำเป็นในการประชุมที่ยืดเยื้อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp Clips คือคุณสามารถขอให้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI อเนกประสงค์ของ ClickUp ทำการถอดความวิดีโอและวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ได้
ไม่เหมือนกับ Loom คุณไม่จำเป็นต้องจัดการแอปแยกต่างหากสำหรับคลิป ทุกการบันทึกหน้าจอและงานที่เกี่ยวข้องกับคลิปของคุณจะถูกเก็บไว้ภายใน ClickUp ทำให้เป็นโซลูชันที่ผสานรวมอย่างแท้จริง
การใช้หลายรูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เราทำงานได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็อาจมีข้อเสียหลายประการเช่นกัน การพึ่งพาเครื่องมือเหล่านี้มากเกินไปอาจทำให้เสียสมาธิและทำลายการสื่อสารและการสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวได้ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนบริบทสูง และเราต้องให้ความสนใจกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ความเสี่ยงในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
แม้จะมีประโยชน์มากมาย ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งธุรกิจต้องจัดการ:
- ภัยคุกคามทางไซเบอร์: การหลอกลวงทางอีเมล, มัลแวร์ และการรั่วไหลของข้อมูล
- ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว: การรับรองว่าข้อมูลที่เป็นความลับยังคงปลอดภัย
- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ: การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล เช่น GDPR
Proofpoint ก่อตั้งโดย Eric Hahn อดีต CTO ของ Netscape มีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงเหล่านี้ ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Proofpoint นำเสนอโซลูชันที่:
- ป้องกันภัยคุกคามทางอีเมล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล
- จัดการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Proofpoint ยังตรวจสอบแอปพลิเคชันการสื่อสารทางธุรกิจ ช่วยเหลือทีมกฎหมายด้วยการแสดงข้อมูลที่ทรงพลัง และทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นโดยการให้มุมมองที่ชัดเจนในกระบวนการเก็บข้อมูล
การนำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งมาใช้และการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสมบูรณ์ของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลือกเครื่องมือสื่อสารที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดจึงมีความสำคัญ
การปรับปรุงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ
ตามสถิติการสื่อสารประจำปี 2024 ของ Project. co พบว่า70% ของพนักงานรู้สึกว่าพวกเขาเสียเวลาในการทำงานเนื่องจากปัญหาการสื่อสาร แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเลวร้ายไปหมด
คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในที่ทำงานได้ ในขณะที่เครื่องมืออย่าง Proofpoint ช่วยแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย การนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมคุณได้อย่างมาก
นี่คือกลยุทธ์บางประการในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจของคุณ:
ดำเนินนโยบายการสื่อสารที่ชัดเจน
- กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับระยะเวลาในการตอบกลับ
- กำหนดการใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางสำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
สุภาพและกระชับในการสื่อสารทางธุรกิจ
- ให้เกียรติเวลาของผู้รับโดยการสื่อสารให้ตรงประเด็นอย่างรวดเร็ว
- รักษาโทนที่เป็นมืออาชีพ แม้ในช่องทางที่ไม่เป็นทางการ
เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับข้อความ
- ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารอย่างเป็นทางการหรือเมื่อต้องการเอกสารประกอบ
- เลือกใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับคำถามหรือการอัปเดตที่รวดเร็ว
- ใช้การประชุมทางวิดีโอสำหรับการสนทนาที่ซับซ้อนหรือการประชุมทีม
รักษาหัวเรื่องให้กระชับและอธิบายได้
- ช่วยให้ผู้รับเข้าใจเนื้อหาของข้อความได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและการจัดระเบียบอีเมล
ทำความสะอาดและจัดระเบียบการสื่อสารดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ
- เก็บถาวรอีเมลและข้อความเก่า
- ใช้โฟลเดอร์หรือแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลสำคัญ
- ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวที่ไม่จำเป็น
เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
- กำหนดให้ใช้รหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูง ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขอย่างน้อย 14 ตัว และไม่ซ้ำกัน สำหรับแอปพลิเคชันสื่อสาร และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ
- ใช้การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งทุกครั้งที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันการโจมตีแบบบรูทฟอร์ซ
- เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าถึงด้วยการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยและ VPN เพื่อปรับปรุงการสื่อสารแบบไฮบริด
- ฝึกซ้อมแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์เพื่อลดเวลาหยุดทำงานและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
โดยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของตนได้ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยยิ่งขึ้น
วิธีสร้างแผนการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทีมของคุณ
ตอนนี้ มาดูกันว่าเราจะนำเคล็ดลับข้างต้นมาปรับใช้และวางแผนการสื่อสารที่มั่นคงได้อย่างไร ทีละขั้นตอน
1. ทบทวนแผนการสื่อสารที่มีอยู่
ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างวิธีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทั้งหมด ตรวจสอบว่าบริษัทมีแผนการสื่อสารอยู่แล้วหรือไม่ หากมี ให้เน้นย้ำถึงสิ่งที่ได้ผลดีในอดีตและสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้
ทำการวิเคราะห์ SWOT และ PEST เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อคุณทราบตำแหน่งของบริษัทแล้ว การปรับปรุงหรือนำกลยุทธ์ใหม่มาใช้ก็จะง่ายขึ้น
แบบแผนการสื่อสารโดย ClickUpคือแบบแผนครบวงจรที่เก็บกลยุทธ์การสื่อสารของคุณไว้
สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและช่วยให้ผู้คนพัฒนาแนวคิดที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการสื่อสารในอุดมคติที่ควรมีลักษณะอย่างไร ตั้งแต่รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ ไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครื่องมือ และการประเมินผล
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณ:
- จัดระเบียบกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ
- ติดตามเป้าหมายเฉพาะด้านการสื่อสารและความคืบหน้า
- ให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีความเข้าใจตรงกัน
เทมเพลตนี้ให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการพัฒนาและนำไปใช้แผนการสื่อสารของคุณ ทำให้ง่ายขึ้นในการให้ทุกคนในทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในกลยุทธ์การสื่อสารของทีมคุณ
2. กำหนดเป้าหมายและบรรทัดฐาน
ตอนนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นแล้ว คุณมีองค์ประกอบสำคัญสองประการของกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ: เป้าหมายที่ต้องการบรรลุและกฎของเกม
ตามที่ได้หารือไว้ข้างต้น คุณจำเป็นต้องเลือกช่องทางที่มีความหมายต่อเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ต่อไป คุณต้องกำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อให้บุคคลภายนอกทราบถึงสิ่งที่พวกเขาคาดหวังได้จากคุณ
ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งใน KPI ของคุณคือการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า คุณจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับการส่งอีเมลให้ถึงผู้รับ การติดตามอีเมล การสรุปก่อนและหลังการประชุม และระเบียบวิธีในการสื่อสาร
ตัดสินใจว่าคุณต้องการแบ่งปันเกี่ยวกับโครงการมากน้อยเพียงใด ลูกค้าควรคาดหวังการอัปเดตเมื่อใด และผลลัพธ์ที่ส่งมอบควรมีลักษณะอย่างไร ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและสร้างแม่แบบเพื่อทำให้ทุกอย่างเป็นระบบ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถใช้แม่แบบแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
3. อธิบายความคาดหวัง
ภายในองค์กร ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อทีมรู้ว่าผู้จัดการคาดหวังอะไรจากพวกเขา และนั่นเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องอธิบายสิ่งนี้อย่างละเอียด
กรุณาแบ่งปันเอกสารหน้าเดียวที่อธิบายสไตล์การบริหารของคุณ ความชอบและไม่ชอบในการทำงาน ความชอบในการสื่อสาร และความคาดหวังต่อทีมของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานเข้าใจคุณดีขึ้น.
เทมเพลต"การทำงานร่วมกับฉัน [ผู้จัดการ]" โดย ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถแก้ไขหน้าเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม ปรับแต่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และรวมความสัมพันธ์และการอ้างอิงเพื่อชี้แจงสิ่งต่างๆ ได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดรูปแบบการเป็นผู้นำ กระบวนการตัดสินใจ และวิธีการให้/รับข้อเสนอแนะที่คุณต้องการ
- ปรับปรุงความโปร่งใสในความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับการสื่อสารและการทำงานของทีม
- อธิบายแนวทางของคุณในการสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาของสมาชิกในทีม
สิ่งนี้ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งนำเราไปสู่ขั้นตอนต่อไป
4. อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบ
เนื่องจากการสื่อสารเป็นรากฐานของความร่วมมือ คุณสามารถขอให้พนักงานแบ่งปันเอกสารสรุปหนึ่งหน้าที่มีลักษณะคล้ายกันกับเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการ ควรรวมรูปแบบการทำงาน ช่องทางการสื่อสารที่ชื่นชอบ และตารางเวลา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
จากข้อมูลนี้ ผู้จัดการสามารถมอบหมายงานให้กับผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการงานนั้น ๆ และวางแผนได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีนี้ ทักษะจะถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในขณะที่สร้างความไว้วางใจ
พนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยใช้แม่แบบการทำงานร่วมกับฉัน [รายบุคคล] จาก ClickUp ซึ่งเป็นเอกสาร ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ สามารถแก้ไขและขยายเพื่อเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ปรับแต่งส่วนต่างๆ สำหรับความชอบในการทำงาน รูปแบบการสื่อสาร และวิธีการให้ข้อเสนอแนะ
- ส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเองและช่วยให้สมาชิกในทีมสะท้อนถึงนิสัยการทำงานของตนเอง
- ส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม ลดการสื่อสารที่ผิดพลาด
- แบ่งปันกลยุทธ์การทำงานส่วนตัวได้อย่างง่ายดายทั่วทั้งทีม
เอกสารเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับงานใน ClickUpเพื่อเพิ่มการมองเห็นภายในพื้นที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
5. จัดตั้งตัวเลือกสำรอง
เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีช่องว่างทางความรู้? หรือเมื่อสมาชิกหลักในทีมไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน? ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความขัดข้อง
สร้างเมทริกซ์การยกระดับปัญหาสำหรับเมื่องานต้องการความสนใจเป็นพิเศษ และอธิบายเมทริกซ์นี้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบ คุณควรระบุรายละเอียดช่องทางการสื่อสารสำรองเพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เมื่อคุณจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะมีโอกาสน้อยลงที่จะตื่นตระหนกหากงานเกิดปัญหา
ขอแสดงความยินดี! คุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีในการป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารและใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกโหมดการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในที่ทำงาน!
เพิ่มพลังการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ปฏิวัติธุรกิจอย่างสิ้นเชิง โดยมอบความเร็วและความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ อย่างไรก็ตาม มันก็นำมาซึ่งความท้าทาย: ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์, ข้อมูลล้นเกิน, และความจำเป็นในการมีนโยบายที่ชัดเจน
เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องเลือกช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม ดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การจัดการเครื่องมือหลายอย่างอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่มีทางออกให้เสมอ
ClickUp ผสานช่องทางการสื่อสารต่างๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ClickUp Chat สำหรับการส่งข้อความตามบริบท และ ClickUp Clips สำหรับการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัส
มันช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน, และรักษาความปลอดภัย—แก้ไขปัญหาหลายประการที่เราได้หารือไว้
พร้อมที่จะเพิ่มพลังให้กับการสื่อสารและการทำงานของทีมคุณหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสประสบการณ์การเข้าถึงการสื่อสารทางธุรกิจที่ราบรื่นและครบวงจรได้อย่างสะดวกสบาย