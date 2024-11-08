ตัวอย่าง OKR สำหรับการเติบโต: วิธีการตั้งและนำไปใช้

ทุกสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีต้องเผชิญกับความท้าทายร่วมกันในเส้นทางการเติบโต: ศักยภาพทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทุกแผนกดูเหมือนจะมีเป้าหมายของตัวเอง แต่ไม่มีแผนใดที่เชื่อมโยงกลับไปยังภาพรวมที่ใหญ่กว่า
เข้าสู่ OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)!
เมื่อผู้ก่อตั้งกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ทีมการเติบโตสามารถปรับทิศทางได้อย่างรวดเร็วและทำงานไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจง
ผลลัพธ์? ความชัดเจนที่มากขึ้นและการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น. หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่คล้ายกัน ลองดูตัวอย่าง OKR สำหรับการเติบโตที่สามารถนำทีมของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องได้. 🧭
อะไรคือ OKRs สำหรับการเติบโต?
เป้าหมายการเติบโตของ OKRs คือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวและความสำเร็จของบริษัท พวกมันมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโต เช่น การเพิ่มจำนวนลูกค้า การเพิ่มรายได้ หรือการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์.
ต่างจาก OKR แบบดั้งเดิมที่อาจมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ทั่วไปหรือประสิทธิภาพในการดำเนินงาน OKR ที่เน้นการเติบโตจะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าไปข้างหน้า
แนวทางที่มุ่งเน้นเป้าหมายนี้ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญของการริเริ่มที่สนับสนุนการเติบโตของบริษัท
🔍 คุณรู้หรือไม่?แนวคิดของ OKRsมีต้นกำเนิดที่ Intel ในช่วงทศวรรษ 1970 และต่อมาได้รับความนิยมจาก Google ซึ่ง OKRs มีบทบาทสำคัญในการขยายการดำเนินงานของบริษัท
ความสำคัญของ OKRs สำหรับการเติบโต
OKR มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตภายในองค์กร โดยช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่มีผลกระทบสูงซึ่งสามารถส่งผลต่อทิศทางของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ
การเติบโต OKRs ทำให้ทุกแผนกสอดคล้องกับปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจหลัก เช่น การได้มาซึ่งลูกค้า รายได้จากการขาย การรักษาลูกค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้เป็นแกนหลักของ OKRs ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต. พวกมันช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้.
ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจตั้งเป้าหมาย OKR เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่มาจากกิจกรรมการตลาดขึ้น 15% ทีมต่าง ๆ จะติดตามการลงทะเบียนของลูกค้าใหม่ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความพยายามทางการตลาดในแต่ละเดือน วิธีการนี้เปลี่ยนเป้าหมายที่ทะเยอทะยานให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจโดยรวม
ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายการเติบโตแบบ OKR
การตั้งเป้าหมายการเติบโตแบบ OKR สามารถปลดล็อกข้อได้เปรียบหลายประการสำหรับธุรกิจ นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- มุ่งเน้นได้ดีขึ้น: วัตถุประสงค์เหล่านี้ช่วยให้ มุ่งเน้นได้ดีขึ้น ทำให้ทีมสามารถทุ่มเทความพยายามไปยังโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตโดยตรง ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน สิ่งรบกวนจะลดลง และการกระทำทั้งหมดจะมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง
- การปรับทีมให้สอดคล้อง: OKRs ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตยังช่วยส่งเสริมการปรับทีมให้สอดคล้องกัน การปรับทีมให้สอดคล้องกัน เมื่อทุกแผนกเข้าใจเป้าหมายโดยรวมแล้ว พวกเขาสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการดำเนินการที่สอดคล้องกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท การประสานงานในระดับนี้ช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและปรับปรุงการร่วมมือกัน
- ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น: สมาชิกแต่ละคนในทีมทราบถึงหน้าที่ของตนและผลลัพธ์ที่คาดหวัง ความชัดเจนนี้ช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ และทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ที่มุ่งเน้นการเติบโต ส่งเสริม การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ความคล่องตัว: นำไปสู่ความคล่องตัวที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทีมสามารถตอบสนองต่อความท้าทายหรือโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยทิศทางที่ชัดเจน
🔍 คุณรู้หรือไม่? บริษัทอย่าง Amazon และ Netflix ได้นำ OKRs มาใช้ในกลยุทธ์การเติบโตของพวกเขานานก่อนที่ OKRs จะกลายเป็นคำฮิต โดยใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและขับเคลื่อนนวัตกรรม
การเข้าใจพื้นฐานของ OKRs สำหรับการเติบโต
การเติบโตของ OKR ถูกสร้างขึ้นโดยมีองค์ประกอบหลักไม่กี่อย่างที่ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ประการแรก ทุกเป้าหมายควรมีความ ชัดเจนและท้าทาย โดยให้ทิศทางแก่ทีมอย่างชัดเจนโดยไม่คลุมเครือ อย่างไรก็ตาม ควรมีความ สมเหตุสมผล เพียงพอที่ทีมจะรู้สึกมีแรงจูงใจมากกว่ารู้สึกหนักใจ
องค์ประกอบที่สองที่สำคัญคือ ผลลัพธ์หลัก ซึ่งต้องสามารถวัดได้ ผลลัพธ์หลักเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความก้าวหน้าได้
ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์อย่าง 'ขยายการมีอยู่ในตลาด' อาจมีผลลัพธ์หลักอย่าง 'เพิ่มการได้มาซึ่งลูกค้า 20%' หรือ 'ได้มาซึ่งพันธมิตรใหม่ 50 ราย' ผลลัพธ์เหล่านี้ช่วยให้ทีมมีความรับผิดชอบและให้เป้าหมายที่ชัดเจนในการบรรลุ
ทีมการเติบโตสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจาก OKRs เนื่องจากเน้นที่ตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนการขยายตัวโดยตรง ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดอาจตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการมองเห็นของแบรนด์ โดยมีผลลัพธ์สำคัญเช่น การเพิ่มการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือการปรับปรุงอันดับ SEO
สิ่งนี้ช่วยสร้างความมุ่งเน้น ทำให้มั่นใจว่าทีมให้ความสำคัญกับความพยายามที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีผลกระทบมากที่สุด นอกจากนี้ OKR ยังส่งเสริมความคล่องตัว ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทีมที่มุ่งเน้นการเติบโตต้องมีความยืดหยุ่น และ OKR ช่วยได้โดยการจัดเตรียมกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่น
การตรวจสอบและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางของตนได้ ทำให้มั่นใจว่าพวกเขายังคงอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายของตนได้ แม้จะเผชิญกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงหรือความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
🔍 คุณทราบหรือไม่? OKRs และ KPIsมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน: OKRs มุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและขับเคลื่อนการเติบโตผ่านผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ในขณะที่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ใช้ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกระบวนการที่มีอยู่แล้ว
ตัวอย่างของ OKRs ที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้นี่คือตัวอย่าง OKRสำหรับการเติบโตที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลยุทธ์ของคุณในหลากหลายอุตสาหกรรมและแผนกต่างๆ ✅
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (OKRs)
1. วัตถุประสงค์: เพิ่มอัตราการคงอยู่ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
- ผลลัพธ์สำคัญ 1: ลดอัตราการยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้จาก 12% เหลือ 8% ในไตรมาสถัดไป
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มการนำฟีเจอร์ไปใช้ให้ถึง 20% ภายในหกเดือน
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: เปิดตัวฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ร้องขอสองรายการภายในสิ้นไตรมาส
2. วัตถุประสงค์: เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดเวลาในการโหลดหน้าเว็บให้ต่ำกว่าสองวินาทีสำหรับผู้ใช้ 90%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ระบุและแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ 95% ภายใน 48 ชั่วโมง
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มเวลาการทำงานของระบบให้ถึง 99.9% ในไตรมาสถัดไป
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ แม้ว่าจะยังไม่สามารถบรรลุ OKR ได้อย่างสมบูรณ์ การยอมรับความก้าวหน้าทีละน้อยสามารถช่วยรักษาขวัญและกำลังใจของทีมให้สูงขึ้น และปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักทางการตลาด (OKRs)
3. วัตถุประสงค์: ขยายการมองเห็นของแบรนด์
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกขึ้น 40% ในไตรมาสถัดไป
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียขึ้น 25% ในทุกแพลตฟอร์ม
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ได้รับการกล่าวถึง 100 ครั้งในสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
4. วัตถุประสงค์: สร้างลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขาย
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มการสร้างโอกาสทางการขายขึ้น 30% ผ่านความพยายามทางการตลาดเนื้อหา
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: บรรลุอัตราการเปลี่ยนแปลง 15% บนทุกหน้าแลนดิ้งเพจ
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกอีเมลเป็น 5,000 รายภายในสามเดือน
เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับฝ่ายขาย
5. วัตถุประสงค์: เพิ่มรายได้จากลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 1: ปิดการขายใหม่มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ภายในไตรมาสหน้า
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มขนาดข้อตกลงเฉลี่ยจาก $20,000 เป็น $30,000
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ลดระยะเวลาการขายจาก 60 วัน เหลือ 45 วัน
6. วัตถุประสงค์: ขยายยอดขายในภูมิภาคใหม่
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 1: ปิดการขาย 15 รายการกับลูกค้าใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายในหกเดือน
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในยุโรปจาก 10% เป็น 18%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: บรรจุพนักงานขายประจำภูมิภาคใหม่ 5 คนภายใน 60 วัน
เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) เพื่อความสำเร็จของลูกค้า
7. วัตถุประสงค์: ปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) จาก 75% เป็น 90%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: บรรลุคะแนน NPS 9+ ภายในไตรมาสถัดไป
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าจาก 10% เหลือ 6%
8. วัตถุประสงค์: เพิ่มมูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มค่า CLV เฉลี่ยต่อลูกค้าจาก $1,200 เป็น $1,800 ต่อลูกค้า
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: ดำเนินการโปรแกรมความภักดีที่สามารถรักษาลูกค้าที่มีมูลค่าสูงไว้ได้ 80%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ลดระยะเวลาการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าจาก 30 วัน เหลือ 20 วัน
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักทางวิศวกรรม (OKRs)
9. วัตถุประสงค์: ปรับปรุงความสามารถในการขยายระบบและประสิทธิภาพ
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์มเพื่อรองรับผู้ใช้พร้อมกัน 200,000 คน
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: ลดเวลาการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ให้ต่ำกว่า 1 วินาทีสำหรับผู้ใช้ 95%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ดำเนินการปรับขนาดอัตโนมัติเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการเข้าใช้งานภายใน 3 เดือน
10. วัตถุประสงค์: เสริมสร้างความปลอดภัยของระบบ
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ภายในหกเดือน
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: แก้ไขช่องโหว่ที่สำคัญ 100% ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการตรวจพบ
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยรายไตรมาสและแก้ไขปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของทรัพยากรบุคคล (OKRs)
11. วัตถุประสงค์: ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: จ้างวิศวกรระดับอาวุโสจำนวนสิบคนในสองไตรมาสถัดไป
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงานจาก 85% เป็น 92%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มการมีส่วนร่วมในการแนะนำพนักงานจาก 20% เป็น 40%
12. วัตถุประสงค์: เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของพนักงานจาก 80% เป็น 90%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เปิดตัวโปรแกรมการให้คำปรึกษาทั่วทั้งบริษัท โดยมีพนักงานใหม่เข้าร่วม 100%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มดัชนีประสิทธิผลของพนักงานจาก 75% เป็น 85% ในไตรมาสถัดไป
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักด้านการเงิน (OKRs)
13. วัตถุประสงค์: ปรับปรุงการคาดการณ์ทางการเงินและการจัดทำงบประมาณ
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มความแม่นยำของการคาดการณ์รายได้รายไตรมาสจาก 85% เป็น 95%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ลดความแปรปรวนของงบประมาณจาก 10% เป็น 5% ในสองไตรมาสถัดไป
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินแบบอัตโนมัติ ลดเวลาในการรายงานลง 50%
14. วัตถุประสงค์: หาเงินทุนเพื่อการเติบโต
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ระดมทุน 10 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series B ภายในหกเดือนข้างหน้า
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มการประชุมกับนักลงทุนขึ้น 30% ในไตรมาสถัดไป
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สองรายการ มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร จำกัดจำนวน OKR เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายงานของทีมมากเกินไป; ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่มีความสำคัญสูงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับการดำเนินงาน
15. วัตถุประสงค์: ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง 20% ในไตรมาสถัดไป
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ทำให้กระบวนการทำงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นอัตโนมัติ 50% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: ลดต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลง 15% ผ่านการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์
16. วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
- ผลลัพธ์หลัก 1: ลดระยะเวลาการจัดส่งจาก 5 วัน เหลือ 3 วัน
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: บรรลุอัตราการส่งมอบสินค้าตรงเวลา 98% สำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ดำเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังใหม่ภายใน 90 วัน
เป้าหมายและผลลัพธ์หลักด้านไอที (IT OKRs)
17. วัตถุประสงค์: ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีภายใน
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: โยกย้ายบริการ 80% ไปยังระบบคลาวด์ภายในหกเดือน
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: ลดเวลาการแก้ไขปัญหาผ่านตั๋ว IT จาก 48 ชั่วโมงเหลือ 24 ชั่วโมง
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: บรรลุอัตราการทำงานของระบบ 99.9% ในไตรมาสถัดไป
18. วัตถุประสงค์: เสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ดำเนินการปฏิบัติตาม GDPR สำหรับข้อมูลลูกค้า 100% ภายใน 3 เดือน
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลภายนอกเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีข้อค้นพบที่สำคัญ
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ลดเวลาเฉลี่ยในการตรวจจับและแก้ไขเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยจาก 6 ชั่วโมงเหลือ 2 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับการสนับสนุนลูกค้า
19. วัตถุประสงค์: ปรับปรุงเวลาการตอบสนองและความพึงพอใจของลูกค้า
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดเวลาการตอบกลับเฉลี่ยจาก 4 ชั่วโมงเหลือ 1 ชั่วโมง
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการติดต่อสนับสนุนจาก 80% เป็น 90%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ดำเนินการสนับสนุนแชทสด ลดเวลาในการแก้ไขปัญหาลง 30%
20. วัตถุประสงค์: เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาในครั้งแรกที่ติดต่อ (FCR)
- ผลลัพธ์หลัก 1: เพิ่มอัตราการแก้ไขปัญหาครั้งแรก (FCR) จาก 70% เป็น 85% ภายในไตรมาสถัดไป
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายสนับสนุน 100% ในเทคนิคการแก้ไขปัญหาขั้นสูง
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ลดอัตราการส่งต่อปัญหาจาก 20% เหลือ 10% ภายในสามเดือน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ทีมทั้งหมดมีส่วนร่วมในการกำหนด OKR เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนยอมรับและมุ่งมั่นจากทุกระดับขององค์กร
แม้ว่าการกำหนด OKR จะมีความสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษาและติดตามความก้าวหน้า นั่นคือเหตุผลที่การใช้เครื่องมือจึงเป็นประโยชน์ มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร
การกำหนดและจัดการ OKRs
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีเครื่องมือที่แข็งแกร่งเพื่อทำให้การตั้งค่าและการจัดการ OKRs มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ทีมงานสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามประสิทธิภาพ และสร้างความโปร่งใสระหว่างแผนกต่างๆ ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
มาดูคุณสมบัติของมันด้านล่างนี้กันเถอะ 👇
เป้าหมาย ClickUp
ClickUp Goalsช่วยให้ทีมสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นผลลัพธ์หลักที่สามารถดำเนินการได้และสามารถติดตามได้ในเวลาจริง ซึ่งช่วยให้เห็นภาพความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
ทีมสามารถกำหนดเส้นตาย, ตรวจสอบเป้าหมายสำคัญ, และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการเติบโตของพวกเขา
หากเป้าหมายของทีมคุณคือการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp Goals ช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายผลลัพธ์หลัก (Key Results) ได้ เช่น การปรับปรุงเวลาการตอบกลับให้เร็วขึ้น 30% และการเพิ่มคะแนนการให้คำแนะนำให้สูงขึ้น 20% ทุกเป้าหมายผลลัพธ์หลักจะถูกติดตามด้วยการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้ว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายหลักของคุณมากน้อยเพียงใด
แดชบอร์ด ClickUp
เครื่องมือสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือClickUp Dashboards ซึ่งให้ภาพรวมที่ปรับแต่งได้ของความคืบหน้าของ OKR
ทีมสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานผ่านวิดเจ็ตที่แสดงตัวชี้วัดหลัก, กำหนดเวลา, และความคืบหน้าได้. แดชบอร์ดช่วยให้การระบุพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุงเป็นไปอย่างง่ายดาย และทำให้ทีมอยู่ในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของพวกเขา.
ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถใช้ ClickUp Dashboards เพื่อดูรายได้รายเดือน อัตราการเปลี่ยนแปลงของลีด และเป้าหมายการขายของแต่ละบุคคลในที่เดียว การตั้งค่านี้ช่วยเน้นข้อมูลที่ล่าช้า ช่วยให้ทีมปรับกลยุทธ์และมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
ClickUpยังมีเทมเพลต OKRหลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนโครงการของคุณ
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKRของClickUpช่วยให้การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับแต่งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของทีมคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างเป้าหมาย SMART ที่เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
เทมเพลต OKR และเป้าหมายสำหรับบริษัทใน ClickUp
เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัท ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นและการปรับแต่งได้ตามต้องการ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ จัดโครงสร้างวัตถุประสงค์ในระดับต่างๆ—บริษัท, แผนก, และทีม—เพื่อให้สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร ความยืดหยุ่นของมันช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งเป้าหมายในรูปแบบที่สอดคล้องกับตนเอง
การนำกรอบการทำงาน OKR มาใช้ในองค์กรของคุณ
การนำกรอบการทำงาน OKR ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรมที่เป้าหมายชัดเจน วัดผลได้ และสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
ผู้นำจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายที่สนับสนุนเป้าหมายของบริษัทโดยรวม เพื่อให้ทีมเข้าใจว่าความพยายามของพวกเขาสอดคล้องกับกลยุทธ์ในภาพรวมอย่างไร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีมช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความสอดคล้องในการมุ่งสู่เป้าหมายเหล่านี้
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp ส่งเสริมการประสานงานนี้
ClickUp Chatช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกทีมการเติบโตเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วย Chat ทุกคนจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าและความคาดหวัง ทีมสามารถสนทนาอย่างรวดเร็ว แก้ไขข้อสงสัย และรักษาความโปร่งใสได้ ไม่มีการทำงานแบบแยกส่วนอีกต่อไป!
แชทเชื่อมต่อบทสนทนา งาน และโครงการต่างๆ เข้าด้วยกัน รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวที่การทำงานเป็นทีมเจริญรุ่งเรือง การมีบทสนทนาสำคัญทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียวช่วยให้คุณจดจ่อกับงานที่ต้องใช้สมาธิได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดการอัปเดตที่สำคัญ
นอกจากนี้คุณสมบัติความคิดเห็นการมอบหมายของ ClickUpช่วยให้สามารถมอบหมายงานเฉพาะได้โดยตรงภายในความคิดเห็น ทำให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่สำคัญทุกประการมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ชัดเจน ความรับผิดชอบถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน และสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา
มาดูกันว่า Spekit แพลตฟอร์มการนำดิจิทัลไปใช้ ได้ใช้ ClickUp อย่างไรในการตั้งเป้าหมายของพวกเขา!
Spekit ประสบปัญหาในการจัดการโครงการและการประสานงานในทีม ทีมได้นำ ClickUp มาใช้เพื่อรวมศูนย์งาน เพิ่มความโปร่งใส และปรับปรุงความรับผิดชอบ ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp Spekit ได้ปรับแต่งการจัดการงานให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา ปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ความโปร่งใสขององค์กรเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่มีผลกระทบมากที่สุดที่ได้รับตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp กับทีม ตอนนี้ใน ClickUp ทุกคนในองค์กรสามารถเห็น OKR ของทีมเราแต่ละคน ใครเป็นเจ้าของ และความคืบหน้าของพวกเขาได้ มองย้อนกลับไปตอนนี้ ก่อนที่จะมี ClickUp เราไม่มีความโปร่งใสในระดับนั้น ดังนั้นทุกแผนกของเราจึงไม่เชื่อมโยงกัน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำ OKRs เพื่อการเติบโตไปใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ OKRs ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตให้สูงสุด องค์กรควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:
เคล็ดลับที่ 1: กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
เป้าหมายที่ท้าทายผลักดันให้ทีมก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง สร้างการเติบโตที่ทะเยอทะยานแต่สามารถบรรลุได้ เป้าหมายเหล่านี้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในผลลัพธ์ที่อาจเคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะท้าทาย แต่พวกมันควรมีความเป็นจริงเพื่อให้สามารถรักษาแรงจูงใจได้
เคล็ดลับที่ 2: มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
ผลลัพธ์หลักที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินความสำเร็จได้อย่างเป็นกลาง เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนนำไปสู่ความไม่แน่นอน ในขณะที่ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ให้เส้นทางที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อไป ทำให้ง่ายต่อการติดตามประสิทธิภาพและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น
เคล็ดลับที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดแนวเป็นแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบน
การประสานงานระหว่างผู้นำกับทีมมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ OKR ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้นำควรสื่อสารเป้าหมายของบริษัทให้ทั่วทั้งองค์กร ในขณะที่สมาชิกในทีมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ การประสานงานแบบสองทางนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนทำงานไปสู่ผลลัพธ์เดียวกันด้วยความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รักษาความยืดหยุ่นของ OKR ให้เพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนได้หากสภาวะตลาดหรือลำดับความสำคัญของธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิด
เคล็ดลับที่ 4: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีม
เป้าหมายการเติบโตของ OKR มักครอบคลุมหลายแผนก ทำให้การร่วมมือข้ามทีมเป็นสิ่งจำเป็น
การส่งเสริมให้ทีมต่าง ๆ เช่น ทีมการตลาดและทีมขาย มีเป้าหมายร่วมกัน ช่วยทำลายกำแพงระหว่างทีม และทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน การร่วมมือกันเช่นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการวางแผนการเติบโต
เคล็ดลับที่ 5: ดำเนินการทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
การตรวจสอบเป็นประจำช่วยให้ทีมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง
การทบทวน OKRs อย่างสม่ำเสมอช่วยให้องค์กรสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ปรับกลยุทธ์ และเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นได้ กระบวนการนี้ช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายที่กว้างขึ้น
ความท้าทายทั่วไปใน OKRs สำหรับการเติบโต
การตั้งเป้าหมายและจัดการ OKRs สำหรับการเติบโตมักมาพร้อมกับความท้าทายที่อาจทำให้ความคืบหน้าสะดุดได้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาที่พบบ่อยคือการ ตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเกินไป ซึ่งอาจทำให้ทีมรู้สึกหนักใจและนำไปสู่ความผิดหวังเมื่อไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้
การไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนก ยังสร้างอุปสรรค เนื่องจากทีมอาจมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกัน ซึ่งลดผลกระทบโดยรวมของ OKRs นอกจากนี้ การติดตามความคืบหน้าอาจเป็นเรื่องยาก หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ทำให้เกิดความล่าช้าและการอัปเดตที่ไม่สมบูรณ์
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ClickUp มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ช่วยให้การจัดการ OKR ง่ายขึ้น
การมอบหมายงานใน ClickUpให้กับสมาชิกในทีมโดยตรงช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้การติดตามผลลัพธ์สำคัญเป็นไปได้ง่ายขึ้น
เมื่อมีการมอบหมายงานแต่ละงาน แต่ละบุคคลสามารถติดตามความคืบหน้าของตนเอง อัปเดตสถานะ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ตามความเหมาะสม การรายงานแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมเห็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นทั้งหมด ลดความสับสนเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของทีม
นอกจากนี้ การใช้เป้าหมายช่วยให้ทีมสามารถกำหนด ติดตาม และปรับปรุง OKR ได้อย่างราบรื่น ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องและมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ร่วมกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามความคืบหน้าของ OKR อย่างสม่ำเสมอ (แม้กระทั่งเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน) ไม่ใช่แค่ตอนสิ้นไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าทีมยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อจำเป็น
กำหนดเป้าหมายการเติบโตของคุณให้ชัดเจนด้วย ClickUp
การเติบโต OKRs มอบกรอบการทำงานที่ทรงพลังสำหรับการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ทะเยอทะยาน. เป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นและสอดคล้องกันได้ ทำให้ทุกคนทำงานเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้เหมือนกัน.
คุณสมบัติของ ClickUp เช่น เป้าหมายสำหรับการติดตามความก้าวหน้าและแดชบอร์ดสำหรับการแสดงข้อมูลสำคัญ ทำให้การจัดการ OKR เป็นไปอย่างราบรื่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านแชทและงานต่างๆ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความรับผิดชอบมีความชัดเจนและความคืบหน้ายังคงมองเห็นได้
รอให้ปีใหม่มาถึงเพื่อตั้งเป้าหมาย OKR ใหม่หรือไม่? อย่ารอ!
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ฟรีเพื่อขับเคลื่อนความพยายามในการเติบโตที่มีความหมายทั่วทั้งองค์กรของคุณ