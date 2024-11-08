ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Whereby

แอปประชุมทางวิดีโอมักมาพร้อมกับปัญหาที่น่ารำคาญมากมาย—ดาวน์โหลดไม่จบสิ้น, ลงทะเบียนที่น่ารำคาญ, และต้องจำรหัสประชุมอยู่เสมอ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ใช้หลายคนจึงชื่นชอบ Whereby มันมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วยการประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์และห้องเสมือนที่คงที่ ทำให้ทีมสามารถเชื่อมต่อผ่านลิงก์ที่แชร์ได้ง่าย ๆ นอกจากนี้ การผสานรวมกับ Google Calendar ยังช่วยให้การนัดหมายง่ายขึ้น 📅
อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียอยู่: ปัญหาการเชื่อมต่อ. ผู้ใช้บางรายได้รายงานถึงกรณีที่ Whereby เกิดปัญหาขัดข้องในเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ทำให้การประชุมถูกขัดจังหวะและมีคุณภาพวิดีโอต่ำ.
หากคุณเป็นผู้ใช้ Whereby ที่กำลังเผชิญปัญหาคล้ายกัน เราพร้อมช่วยเหลือคุณ! หลังจากที่ได้ทดสอบเครื่องมือประชุมทางวิดีโอหลายตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมา ฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Whereby ไว้แล้ว ในบทความนี้ ฉันจะแบ่งปันทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Whereby และเน้นจุดเด่นของแต่ละตัวเพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณได้ ✅
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Whereby?
ขณะที่กำลังค้นหาทางเลือกสำหรับ Whereby ฉันได้จำกัดตัวเลือกให้เหลือเพียงห้าความสามารถหลักของการประชุมทางวิดีโอดังนี้:
ความสะดวกในการใช้งาน
ฉันไม่สามารถเน้นย้ำได้มากพอว่าความเรียบง่ายนั้นสำคัญเพียงใด ฉันต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันเข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน หากมันใช้เวลานานเกินไปในการทำความเข้าใจ มันจะออกจากรายการของฉันทันที! เพราะเมื่อคุณกำลังรีบเข้าร่วมการประชุม สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการใช้เวลาไปกับการจัดการกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน จุดประสงค์ทั้งหมดคือเพื่อทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้น และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการควบคุมอย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
เครื่องมือการประชุมทางเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยมนั้นมากกว่าการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันเพียงอย่างเดียวฉันมักทำงานในโครงการร่วมกันระหว่างการประชุม ดังนั้นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์—พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอ กระดานไวท์บอร์ด และการทำงานร่วมกับเอกสาร—จึงเป็นสิ่งสำคัญ
การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
สิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการคือเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปที่ฉันใช้อยู่แล้วได้ มันต้องสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของฉันได้อย่างราบรื่น
ความปลอดภัย
ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อต้องพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด เช่น การประชุมที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านและความสามารถในการควบคุมผู้ที่เข้าร่วม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัยของการประชุมออนไลน์และข้อมูล
คุณภาพวิดีโอและเสียง
ไม่ว่าฟีเจอร์จะยอดเยี่ยมเพียงใด แพลตฟอร์มที่มีวิดีโอสะดุดหรือเสียงมีปัญหา ก็ไร้ประโยชน์ วิดีโอและเสียงคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับทีมหรือลูกค้าที่อยู่ห่างไกล
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Whereby
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Whereby ที่ดีที่สุด ผมอยากทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ:
ฉันได้สร้างตารางเปรียบเทียบเครื่องมือประชุมทางวิดีโอชั้นนำ 10 อันดับแรกและทางเลือกของ Whereby ตารางนี้เน้นจุดเด่นในการใช้งานของแต่ละเครื่องมือ คุณสมบัติสำคัญที่ทำให้แตกต่าง และข้อจำกัดที่ควรทราบ ไม่ว่าคุณจะมองหาความเรียบง่าย คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน หรือความปลอดภัย การเปรียบเทียบนี้จะช่วยแนะนำคุณในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากทางเลือกของ Whereby
และสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและอื่น ๆ โปรดอ่านต่อ!
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ข้อจำกัด
|ราคา
|ซูม
|การประชุมทางวิดีโอขนาดใหญ่
|ห้องประชุมย่อย, สรุปการประชุมด้วย AI, การบันทึกบนคลาวด์
|อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
|ฟรี, โปร $14.99/ผู้ใช้/เดือน, ธุรกิจ $21.99/ผู้ใช้/เดือน
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|การร่วมมือในทีม
|ช่องทางสำหรับการสนทนา การทำงานร่วมกันเอกสาร การผสานแอป
|ใช้ทรัพยากรมาก อาจทำให้ช้าลงบนอุปกรณ์รุ่นเก่า
|ฟรี, จำเป็น $4/ผู้ใช้/เดือน, พื้นฐาน $6/ผู้ใช้/เดือน, มาตรฐาน $12.50/ผู้ใช้/เดือน
|GoTo Meeting
|กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 3,000 คน
|ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
|มืออาชีพ $12/ผู้จัด/เดือน, ธุรกิจ $16/ผู้จัด/เดือน, องค์กร: ราคาตามตกลง
|Cisco Webex Meetings
|การประชุมทีมอย่างปลอดภัย
|การแปลแบบเรียลไทม์, การตัดเสียงรบกวนด้วย AI, การประชุมที่ปลอดภัย
|ท่วมท้นเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
|ฟรี, Webex Meet $12/ผู้ใช้/เดือน, Webex Suite $25. 50/ผู้ใช้/เดือน
|สไกป์
|การแชทผ่านวิดีโอแบบง่าย
|โทรสายบ้าน/มือถือ, แชร์หน้าจอ, คำบรรยายสด
|การแชร์ไฟล์จำกัดที่ 300MB
|ฟรี, สมัครสมาชิก $2. 99/เดือน (โทรในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา), แพ็กเกจทั่วโลก $13. 99/เดือน
|Jitsi Meet
|การประชุมฟรี
|ฟรีตลอดไป, โอเพนซอร์ส, การทำงานร่วมกันเอกสารแบบเรียลไทม์
|ขาดคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง
|ฟรี
|Adobe Connect
|การประชุมเชิงโต้ตอบ
|รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้, การติดตามการมีส่วนร่วม, แบบสำรวจ/แบบทดสอบที่มีปฏิสัมพันธ์
|ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
|มาตรฐาน $190/โฮสต์ต่อปี, พรีเมียม $290/โฮสต์ต่อปี
|Zoho Meeting
|ผู้ใช้ Zoho
|ผสานการทำงานกับแอป Zoho, การแชร์หน้าจอ, เครื่องมือสัมมนาออนไลน์
|คุณสมบัติฟรีที่จำกัด
|ฟรี, มาตรฐานการประชุม $2/เดือน, มาตรฐานเว็บสัมมนา $9/เดือน
|ทีมวิวเวอร์
|การควบคุมอุปกรณ์ระหว่างการประชุม
|การแชร์หน้าจอ 4K, รองรับหลายจอภาพ, ควบคุมระยะไกล
|ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ
|การเข้าถึงระยะไกล $24.90/เดือน, ธุรกิจ $50.90/เดือน
|Google Workspace
|การประชุมแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
|ผสานการทำงานกับแอป Google, การตัดเสียงรบกวนด้วย AI, การแชร์ไฟล์
|ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
|ธุรกิจเริ่มต้น $6/เดือน, ธุรกิจมาตรฐาน $12/เดือน, ธุรกิจพลัส $18/เดือน
ตอนนี้, มาพูดถึงแต่ละอย่างในรายละเอียดกันเถอะ
1. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ)
ผ่านทาง Zoom*
Zoom US เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาเมื่อเราพูดถึงทางเลือกของ Whereby แม้ว่า Whereby จะเป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและใช้งานง่าย แต่ Zoom มีความหลากหลายมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมกลุ่มใหญ่ Zoom อนุญาตให้แชร์หน้าจอ เปลี่ยนพื้นหลัง และใส่คำบรรยายหลายภาษาได้ ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
สิ่งหนึ่งที่ทำให้ Zoom แตกต่างคือฟีเจอร์ห้องย่อย—เหมาะอย่างยิ่งหากฉันต้องการจัดเวิร์กช็อปหรือการระดมความคิด มันช่วยให้ฉันแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อการสนทนาที่มุ่งเน้นมากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีของ Zoom ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการประชุมผ่านกระดานไวท์บอร์ดและการแชท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- แนบเอกสารที่ต้องอ่านล่วงหน้าและวาระการประชุมไปยังคำเชิญประชุมเพื่อการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
- รับสรุปการประชุมและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วย AI
- ผสานแอปหลากหลายประเภท เช่น Evernote สำหรับการจดบันทึก หรือ Kahoot สำหรับกิจกรรมเชิงโต้ตอบ เข้ากับการประชุม Zoom ของคุณโดยตรง
- บันทึกการประชุมของคุณและเก็บไว้ในคลาวด์เพื่อการเข้าถึงและแชร์ได้ง่ายในภายหลังกับผู้เข้าร่วมประชุมหรือเพื่อนร่วมงาน
ข้อจำกัดของ Zoom
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนของ Zoom อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14.99/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $21. 99/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวบน Zoom
- G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (11,000+ รีวิว)
2. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทีมมืออาชีพ)
ผ่านทาง Microsoft Teams
Microsoft Teams เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในบรรดาทางเลือกของ Whereby ที่ช่วยให้การสื่อสารของทีมแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสเป็นไปได้ มันทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการประชุมทีม, การสัมมนาออนไลน์, และการฝึกอบรม คุณสมบัติที่โดดเด่นคือโหมด Together ซึ่งเน้นที่ใบหน้าและสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด สร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ
ลักษณะเฉพาะของ Teams คือพื้นที่แชทแยกต่างหากสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถแชร์เอกสารและดำเนินการสนทนาต่อได้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการประชุม นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การเพิ่มข้อความ โน้ตติดหน้าจอ และการแชร์ปฏิกิริยา ยังช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารที่แชร์ได้โดยตรงภายในแชทหรือการประชุมวิดีโอของคุณ
- จัดการประชุมขนาดใหญ่หรือกิจกรรมสดที่มีผู้เข้าร่วมได้ถึง 10,000 คน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอครั้งใหญ่หรือการประกาศทั่วทั้งบริษัท
- ใช้ช่องทางเพื่อจัดระเบียบการสนทนาของทีม, แชร์ไฟล์, และจัดการงานทั้งหมดในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือ
- ใช้การผสานรวมแอปของบุคคลที่สาม เช่น Trello หรือ GitHub เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรักษาความสอดคล้องของข้อมูลทั้งหมด
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ทีมอาจใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งต้องการแบนด์วิดท์และหน่วยความจำระบบจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงบนอุปกรณ์ที่มีสเปกต่ำ
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- จำเป็น: $4/ผู้ใช้/เดือน
- พื้นฐาน: $6/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $12.5/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2200+ รีวิว)
3. GoTo Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก)
ผ่านทาง GoTo Meeting
คล้ายกับ Whereby, GoTo Meeting ก็ให้การเข้าถึงการประชุมอย่างรวดเร็วเพียงคลิกเดียวแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องดาวน์โหลดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ระบบลดเสียงรบกวนและระบบการเดินทางของมันทำให้ประสบการณ์การประชุมราบรื่นมากขึ้นอย่างมาก ฉันสามารถสื่อสารได้แม้เมื่อฉันกำลังเดินทาง
หนึ่งในคุณสมบัติที่เจ๋งที่สุดคือบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาให้ผู้เข้าร่วมไม่ต้องจดบันทึก และช่วยให้ทุกคนสามารถจดจ่อและมีส่วนร่วมในการสนทนาจริงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting
- ถอดเสียงการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ง่ายต่อการทบทวนหรือแบ่งปันประเด็นสำคัญของการประชุม
- รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 3,000 คนในการสัมมนาผ่านเว็บหรือการประชุมขนาดใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความจุสูง
- เปิดใช้งานการแชร์คีย์บอร์ดและเมาส์เพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคา GoTo Meeting
- มืออาชีพ: $12/ผู้จัด/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/ผู้จัด/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
GoTo Meeting คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 8/10 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
4. Cisco Webex Meetings (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทีมที่มีความปลอดภัย)
ผ่านทาง Cisco Webex
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ แอปพลิเคชันเว็บ Cisco Webex Meeting ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Whereby โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการข้อมูลสำคัญและวิดีโอแบบเรียลไทม์ และต้องการการปกป้องที่มั่นคง
ส่วนที่ดีที่สุดของ Cisco Webex คือความยืดหยุ่นของมัน. คุณสมบัติการย้ายไปยังมือถือผ่าน QR Code และการผสานรวมกับ Apple CarPlay ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างอุปกรณ์ในระหว่างการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น. คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายทั้งในสำนักงานหรือขณะเดินทาง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cisco Webex
- ใช้การแปลแบบเรียลไทม์สำหรับมากกว่า 100 ภาษา ทำให้การสื่อสารกับทีมทั่วโลกเป็นเรื่องง่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอและเสียงมีคุณภาพสูง ปรับให้เหมาะสมแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์ต่ำ
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การถามตอบ และระบบยกมือ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในการประชุมขนาดใหญ่
- เพลิดเพลินกับการตัดเสียงรบกวนด้วยระบบ AI เพื่อขจัดสิ่งรบกวนจากเสียงรอบข้างระหว่างการสนทนา
ข้อจำกัดของ Cisco Webex
- อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกมากมาย
ราคาของ Cisco Webex
- Webex ฟรี
- Webex Meet: $12/ผู้ใช้/เดือน
- Webex Suite: $25.50/ผู้ใช้/เดือน
- Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Cisco Webex
- G2: 4. 2/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
5. Skype (ดีที่สุดสำหรับการแชทผ่านวิดีโอ)
ผ่านทาง Skype
เมื่อฉันนึกถึงแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบสำหรับวิดีโอแชทและเครื่องมือประชุม Skype เป็นหนึ่งในชื่อแรกที่นึกถึง Skype มีมานานหลายปีแล้ว แต่มีความโดดเด่นในวิธีการผสานรวมกับการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการแชทอย่างรวดเร็ว การโทรด้วยเสียง หรือการวิดีโอคอล
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการโทรไปยังโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือโดยตรงจาก Skype ซึ่งสะดวกมากหากคุณกำลังติดต่อกับคนที่ไม่ได้ออนไลน์ตลอดเวลา นอกจากนี้ Skype ยังอนุญาตให้โทรต่อเนื่องได้นานถึง 24 ชั่วโมง ทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมทีมที่ยาวนาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- โทรออกไปยังโทรศัพท์บ้านและมือถือ ขยายการสื่อสารของคุณให้มากกว่าการประชุมออนไลน์
- แชร์หน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดายกับผู้เข้าร่วม เหมาะสำหรับการนำเสนอหรือแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์
- เปิดใช้งานคำบรรยายแบบเรียลไทม์สำหรับการสนทนาของคุณ ทำให้การสื่อสารเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยฟีเจอร์คำบรรยายสดของ Skype
ข้อจำกัดของ Skype
- คุณสามารถส่งไฟล์ได้สูงสุด 300MB ผ่านหน้าต่างแชทโดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก
ราคาของ Skype
- ฟรี: การโทร Skype-to-Skype, การส่งข้อความ, การแชร์ไฟล์
- เครดิต: การโทรไปยังโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาคิดค่าบริการประมาณ 2.3 เซนต์/นาที
- การสมัครสมาชิก: $2. 99/เดือน สำหรับการโทรไม่จำกัดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
- แผนโลก: $13.99/เดือน สำหรับการโทรไม่จำกัดทั่วโลก
การให้คะแนนและรีวิว Skype
- G2: 4. 3/5 (23,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
6. Jitsi Meet (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมฟรี)
ผ่านทาง Jitsi Meet
Jitsi Meet เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Whereby โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาโซลูชันการประชุมทางวิดีโอที่ฟรีและโอเพนซอร์ส ซึ่งถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความยืดหยุ่นเป็นหลัก ระบบนี้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมระยะยาวด้วยการลดภาระของระบบและยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยี SSRC rewriting
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ได้โดยตรงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมได้จากเกือบทุกอุปกรณ์ Jitsi Meet ยังสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งทำให้ผู้พัฒนาสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีหรือบริษัทที่ต้องการโฮสต์เอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitsi Meet
- เข้ารหัสการประชุมอย่างสมบูรณ์ด้วยความปลอดภัยแบบโอเพนซอร์สเพื่อรักษาความปลอดภัย
- เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมโดยไม่ต้องมีบัญชี—เพียงแค่ใช้ลิงก์ง่ายๆ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย Etherpad สำหรับการแชร์เอกสาร
- ถ่ายทอดสดโดยตรงไปยัง YouTube สำหรับการออกอากาศสาธารณะ
ข้อจำกัดของ Jitsi Meet
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือในตัวที่ทันสมัย เช่น ห้องประชุมย่อย และการผสานรวมกับแอปพลิเคชัน
ราคาของ Jitsi Meet
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวของ Jitsi Meet
- G2: 4. 3/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. Adobe Connect (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเซสชันแบบโต้ตอบ)
ผ่านทาง Adobe
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ปรับแต่งได้มากกว่า Whereby, Adobe Connect อาจเป็นตัวเลือกที่ดี. สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความสามารถในการควบคุมและปรับแต่งการประชุมออนไลน์และพื้นที่ของคุณอย่างสมบูรณ์.
คุณสามารถสร้างเลย์เอาต์ที่แตกต่างกันและตั้งค่าพ็อดสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ถาม-ตอบ, แชร์ไฟล์, หรือแบบทดสอบ ส่วนที่ดีที่สุดคือการตั้งค่าเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต Adobe Connect เหมาะอย่างยิ่งหากคุณจัดประชุม, สัมมนาออนไลน์, เวิร์กช็อป, หรือเซสชันการฝึกอบรมเป็นประจำ และต้องการเครื่องมือที่มากกว่าการประชุมทางวิดีโอพื้นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Connect
- เก็บการตั้งค่าและเลย์เอาต์ของคุณให้พร้อมสำหรับการประชุมในอนาคตด้วยห้องประชุมแบบถาวร
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมอย่างละเอียดเพื่อติดตามการโต้ตอบของผู้เข้าร่วมในระหว่างเซสชันของคุณ
- ปรับแต่งรูปแบบการประชุมได้อย่างเต็มที่ด้วยการจัดกลุ่มพื้นที่สำหรับแชท ถาม-ตอบ และการนำเสนอ
- ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบ เช่น แบบทดสอบและแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
ข้อจำกัดของ Adobe Connect
- ราคาที่สูงกว่าแพลตฟอร์มอื่นอาจทำให้ทีมขนาดเล็กไม่ต้องการค้นหาโซลูชันที่คุ้มค่า
ราคาของ Adobe Connect
- มาตรฐาน: 190 ดอลลาร์/โฮสต์, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $290/โฮสต์, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: $390/โฮสต์, เรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิว Adobe Connect
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (690+ รีวิว)
8. Zoho Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Zoho)
ผ่านทาง Zoho Meeting
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Whereby ที่เน้นความเรียบง่ายและออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด Zoho Meeting เป็นตัวเลือกที่มั่นคง มันมีหลายแหล่งวิดีโอและทำงานได้ดีสำหรับการประชุมทีมขนาดใหญ่ ฉันสามารถดูได้ถึง 50 แหล่งบนหน้าจอของฉันในครั้งเดียว ทำให้การโต้ตอบกับสมาชิกในทีมง่ายขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำการซิงค์ทีมอย่างรวดเร็วหรือจัดสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่ Zoho Meeting ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นและใช้งานง่าย ด้วยการผสานรวมกับชุดแอปพลิเคชันธุรกิจของ Zoho ทำให้ Zoho Meeting ยิ่งทรงพลังยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Zoho อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Meeting
- ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์กับชุดแอปพลิเคชันของ Zoho เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- ช่วงถามตอบแบบพอเหมาะเพื่อควบคุมการไหลของเว็บบินาร์และรับรองการสนทนาที่เกี่ยวข้อง
- สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์และอัตโนมัติการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อกระตุ้นผู้เข้าร่วม
- แชร์หน้าจอและบันทึกเซสชันสำหรับการประชุมและสัมมนาออนไลน์
ข้อจำกัดของ Zoho Meeting
- ระดับฟรีแบบจำกัด, ให้บริการน้อยกว่าหากคุณไม่อัปเกรดเป็นแพ็กเกจเสียค่าใช้จ่าย
ราคาของ Zoho Meeting
- ฉบับฟรี
- มาตรฐานการประชุม: เริ่มต้นที่ $2/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชุม: เริ่มต้นที่ $3/เดือน
- มาตรฐานเว็บสัมมนา: เริ่มต้นที่ $9/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บสัมมนา: เริ่มต้นที่ $19/เดือน
- เว็บบินาร์สำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $79/เดือน/ผู้จัด
Zoho Meeting คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (480+ รีวิว)
9. Teamviewer (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ระหว่างการประชุม)
ผ่านทาง TeamViewer
TeamViewer นำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการเข้าถึงระยะไกลและการประชุมทางวิดีโอในตัวเลือกของทางเลือก Whereby. มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือสนับสนุนและการทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียว.
ข้อได้เปรียบหลักของซอฟต์แวร์นี้คือความสามารถในการรวมการบันทึกบนคลาวด์แบบแชร์หน้าจอเข้ากับการควบคุมอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้ TeamViewer เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีม IT หรือธุรกิจที่ต้องการแก้ไขปัญหาในระหว่างการประชุม นอกจากนี้ยังมีการแชร์หน้าจอแบบ 4K พร้อมการรองรับหลายหน้าจอ เพื่อให้มั่นใจในภาพที่มีคุณภาพสูงระหว่างการนำเสนอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer
- แชร์ในความละเอียด 4K พร้อมรองรับการใช้งานหลายหน้าจอเพื่อการนำเสนอที่คมชัดและชัดเจน
- ใช้รหัสการประชุมส่วนตัวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและปลอดภัย
- ผสานการทำงานกับ Outlook สำหรับการกำหนดตารางเวลาและการจัดการประชุม
- ปกป้องการประชุมด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้น
- แชททีมในตัวสำหรับการสื่อสารควบคู่ไปกับการประชุมวิดีโอ
ข้อจำกัดของ TeamViewer
- การขาดแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะทำให้การเข้าถึงขณะเดินทางมีข้อจำกัด
ราคา TeamViewer
- การเข้าถึงระยะไกล: $24.90/เดือน
- ธุรกิจ: $50. 90/เดือน
- พรีเมียม: $112.90/เดือน
- องค์กร: $229. 90/เดือน
คะแนนและรีวิว TeamViewer
- Capterra: 4. 6/5 (11000+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
10. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์)
ผ่านทาง Google Workspace
ฉันจะไม่นำ Google Workspace มาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของ Whereby ได้อย่างไร? Google Workspace (เดิมชื่อ G Suite) มอบมากกว่าการประชุมทางวิดีโอ มันนำเสนอโซลูชันที่ครบวงจรสำหรับทีมระยะไกลที่ต้องการการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
เครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอและเว็บใน Google Workspace คือ Google Meet และสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ของ Google ได้อย่างราบรื่น เช่น Gmail, Google Calendar และ Google Drive นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกการประชุมของคุณลงใน Google Drive ได้โดยตรง ทำให้ง่ายต่อการแชร์และเข้าถึงในภายหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมโดยใช้ Google Docs, Sheets หรือ Slides ที่แชร์ร่วมกัน
- รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 250 คนด้วย Google Meet เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือการนำเสนอ
- ยกเลิกเสียงรบกวนในพื้นหลังด้วยการตัดเสียงรบกวนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระหว่างการโทร
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Gmail, ปฏิทิน และ Google Drive สำหรับการนัดหมายและการแชร์ไฟล์
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ควบคุมรูปแบบและฟีเจอร์เชิงโต้ตอบได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6.00/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.00/เดือน
- บิสิเนส พลัส: $18.00/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
ลองใช้ ClickUp สำหรับการประชุมของคุณ
ในขณะที่การประชุมแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งจำเป็น คุณก็ต้องการเครื่องมือที่รองรับการสื่อสารวิดีโอแบบไม่พร้อมกันด้วย โดยเฉพาะสำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล ฉันมักจะบันทึกวิดีโอสั้นๆ สำหรับทีมของฉันเพื่ออธิบายหัวข้อที่ซับซ้อน แสดงตัวอย่างฟีเจอร์ใหม่ๆ และให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียด
ดังนั้น ในขณะที่ทางเลือกของ Whereby ทั้งหมดข้างต้นนั้นยอดเยี่ยม ฉันได้เพิ่มClickUpเข้าไปในรายการแอปโปรดสำหรับการสื่อสารผ่านวิดีโอของฉัน แม้ว่ามันจะไม่ใชแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอโดยเฉพาะ แต่มันช่วยให้ฉันบันทึกและแชร์วิดีโอและทำงานร่วมกับทีมของฉันได้แบบเรียลไทม์
ClickUp Clipsช่วยให้บันทึกหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว ฉันสามารถเปิดการสนทนาใดก็ได้และคลิกที่ Clips เพื่อบันทึกวิดีโอ ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันสามารถแปลงคลิปใด ๆ ให้เป็นงานได้ ดังนั้นฉันไม่จำเป็นต้องบันทึกรายการที่ต้องดำเนินการแยกต่างหาก ผู้คนยังสามารถแสดงความคิดเห็นในคลิปเพื่อแบ่งปันข้อเสนอแนะได้อีกด้วย
นั่นยังไม่หมด! ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp,ClickUp Brain, จะทำการถอดเสียงคลิปทั้งหมดโดยอัตโนมัติ, ให้สรุปการสนทนา, และช่วยค้นหาข้อมูลจากคลิป, ทำให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
ClickUp ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการประชุมอีกด้วย ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถจดบันทึก จัดการวาระการประชุม จัดเรียงรายการที่ต้องดำเนินการ และสร้างงานที่เกิดซ้ำเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน ✅
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนการประชุมทุกครั้ง ควรสร้างวาระการประชุมที่ละเอียดใน ClickUp เสมอ วิธีนี้จะช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมด แบ่งปันวาระการประชุมกับผู้เข้าร่วมล่วงหน้าเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 📋
ด้วยการผสานการทำงานของ ZoomและMicrosoft Teams ของ ClickUpคุณสามารถเชื่อมต่อวิดีโอการประชุมของคุณโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงาน ทำให้ ClickUp เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่ครบวงจร
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ผมได้กล่าวไปแล้ว ClickUp ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตสำหรับการจัดการประชุมและการประชุมทางไกลไว้ให้บริการอีกด้วย เทมเพลตที่ดีที่สุดคือClickUp Meetings Template ซึ่งช่วยจัดระเบียบทุกสิ่งตั้งแต่กำหนดการประชุมไปจนถึงการติดตามผล และทำให้การประชุมของผมดำเนินไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตการประชุม ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการวางแผน ดำเนินการ และติดตามผลหลังการประชุม นี่คือความสามารถหลักของเทมเพลตนี้:
- ระเบียบวาระการประชุมที่มีโครงสร้าง: สร้างระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิผล
- การติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ: มอบหมายและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงภายในเทมเพลต เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและดำเนินการตามงานที่หารือไว้
- บันทึกและรายงานการประชุม: บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมไว้ในที่เดียว ทำให้สามารถค้นหาการหารือและการตัดสินใจที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวม: ผสานรวมกับฟีเจอร์และเครื่องมืออื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและทำให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
- แม่แบบสำหรับการประชุมประจำ: ใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการประชุมประจำเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในการประชุมของคุณ
โดยรวมแล้ว เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน การจัดระเบียบ และความมีประสิทธิภาพ ทำให้การประชุมมีประสิทธิผลมากขึ้นสำหรับทีม
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อการวางแผนการประชุมที่ราบรื่น ลองใช้เทมเพลตการจัดการการประชุมของ ClickUp ดูสิ มันช่วยให้คุณจัดการวาระการประชุม ติดตามวิทยากร และดูแลรายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ปรับกระบวนการวางแผนของคุณให้คล่องตัวและทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
นอกเหนือจากการบันทึกหน้าจอแล้ว เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp คือจุดเด่นที่แท้จริง:
- ClickUp Docs: สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในบันทึกสำคัญ บทสรุปโครงการ หรือข้อเสนอได้โดยตรงกับทีมของคุณผ่านClickUp Docs
- ClickUp Chat: รักษาการสื่อสารทั้งหมดให้อยู่ในบริบทด้วยClickUp Chat ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับงานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแชทช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: ระดมความคิดกับทีมของคุณด้วยClickUp Whiteboards พื้นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด วางแผนโครงการ หรือวางกลยุทธ์ มอบวิธีการโต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟให้กับทีมของคุณในการวางแผนความคิด
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างการประชุมโดยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วม ใช้ฟีเจอร์อย่างClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิดที่ทุกคนสามารถแชร์ไอเดียได้ในรูปแบบภาพบนแพลตฟอร์มเดียว สิ่งนี้จะสร้างบรรยากาศที่มีปฏิสัมพันธ์และทำให้มั่นใจว่ามุมมองที่หลากหลายได้รับการพิจารณา 🤝
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติหลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
เปลี่ยนมาใช้ ClickUp เพื่อการทำงานร่วมกันของทีมที่ราบรื่น
คุณได้พบกับรายการทางเลือกของ Whereby ที่มั่นคงเพื่อเพิ่มประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอของคุณแล้ว ตอนนี้ เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันของทีมคุณให้ดียิ่งขึ้น ลองพิจารณาเพิ่ม ClickUp เข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณ ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Clips สำหรับการบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็ว การจัดการงานที่ใช้งานง่าย และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการโครงการราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🚀
อย่ารอช้า—สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับ ClickUp!