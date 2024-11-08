ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Whereby

บล็อก ClickUp
Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
8 พฤศจิกายน 2567

แอปประชุมทางวิดีโอมักมาพร้อมกับปัญหาที่น่ารำคาญมากมาย—ดาวน์โหลดไม่จบสิ้น, ลงทะเบียนที่น่ารำคาญ, และต้องจำรหัสประชุมอยู่เสมอ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ใช้หลายคนจึงชื่นชอบ Whereby มันมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วยการประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์และห้องเสมือนที่คงที่ ทำให้ทีมสามารถเชื่อมต่อผ่านลิงก์ที่แชร์ได้ง่าย ๆ นอกจากนี้ การผสานรวมกับ Google Calendar ยังช่วยให้การนัดหมายง่ายขึ้น 📅

อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียอยู่: ปัญหาการเชื่อมต่อ. ผู้ใช้บางรายได้รายงานถึงกรณีที่ Whereby เกิดปัญหาขัดข้องในเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ทำให้การประชุมถูกขัดจังหวะและมีคุณภาพวิดีโอต่ำ.

หากคุณเป็นผู้ใช้ Whereby ที่กำลังเผชิญปัญหาคล้ายกัน เราพร้อมช่วยเหลือคุณ! หลังจากที่ได้ทดสอบเครื่องมือประชุมทางวิดีโอหลายตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมา ฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Whereby ไว้แล้ว ในบทความนี้ ฉันจะแบ่งปันทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Whereby และเน้นจุดเด่นของแต่ละตัวเพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณได้ ✅

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Whereby?

ขณะที่กำลังค้นหาทางเลือกสำหรับ Whereby ฉันได้จำกัดตัวเลือกให้เหลือเพียงห้าความสามารถหลักของการประชุมทางวิดีโอดังนี้:

ความสะดวกในการใช้งาน

ฉันไม่สามารถเน้นย้ำได้มากพอว่าความเรียบง่ายนั้นสำคัญเพียงใด ฉันต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันเข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน หากมันใช้เวลานานเกินไปในการทำความเข้าใจ มันจะออกจากรายการของฉันทันที! เพราะเมื่อคุณกำลังรีบเข้าร่วมการประชุม สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการใช้เวลาไปกับการจัดการกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน จุดประสงค์ทั้งหมดคือเพื่อทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้น และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการควบคุมอย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน

เครื่องมือการประชุมทางเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยมนั้นมากกว่าการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันเพียงอย่างเดียวฉันมักทำงานในโครงการร่วมกันระหว่างการประชุม ดังนั้นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์—พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอ กระดานไวท์บอร์ด และการทำงานร่วมกับเอกสาร—จึงเป็นสิ่งสำคัญ

การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ

สิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการคือเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปที่ฉันใช้อยู่แล้วได้ มันต้องสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของฉันได้อย่างราบรื่น

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อต้องพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด เช่น การประชุมที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านและความสามารถในการควบคุมผู้ที่เข้าร่วม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัยของการประชุมออนไลน์และข้อมูล

คุณภาพวิดีโอและเสียง

ไม่ว่าฟีเจอร์จะยอดเยี่ยมเพียงใด แพลตฟอร์มที่มีวิดีโอสะดุดหรือเสียงมีปัญหา ก็ไร้ประโยชน์ วิดีโอและเสียงคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับทีมหรือลูกค้าที่อยู่ห่างไกล

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Whereby

ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Whereby ที่ดีที่สุด ผมอยากทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ:

ฉันได้สร้างตารางเปรียบเทียบเครื่องมือประชุมทางวิดีโอชั้นนำ 10 อันดับแรกและทางเลือกของ Whereby ตารางนี้เน้นจุดเด่นในการใช้งานของแต่ละเครื่องมือ คุณสมบัติสำคัญที่ทำให้แตกต่าง และข้อจำกัดที่ควรทราบ ไม่ว่าคุณจะมองหาความเรียบง่าย คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน หรือความปลอดภัย การเปรียบเทียบนี้จะช่วยแนะนำคุณในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากทางเลือกของ Whereby

และสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและอื่น ๆ โปรดอ่านต่อ!

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นข้อจำกัดราคา
ซูมการประชุมทางวิดีโอขนาดใหญ่ห้องประชุมย่อย, สรุปการประชุมด้วย AI, การบันทึกบนคลาวด์อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่ฟรี, โปร $14.99/ผู้ใช้/เดือน, ธุรกิจ $21.99/ผู้ใช้/เดือน
ไมโครซอฟต์ ทีมส์การร่วมมือในทีมช่องทางสำหรับการสนทนา การทำงานร่วมกันเอกสาร การผสานแอปใช้ทรัพยากรมาก อาจทำให้ช้าลงบนอุปกรณ์รุ่นเก่าฟรี, จำเป็น $4/ผู้ใช้/เดือน, พื้นฐาน $6/ผู้ใช้/เดือน, มาตรฐาน $12.50/ผู้ใช้/เดือน
GoTo Meetingกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 3,000 คนตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดมืออาชีพ $12/ผู้จัด/เดือน, ธุรกิจ $16/ผู้จัด/เดือน, องค์กร: ราคาตามตกลง
Cisco Webex Meetingsการประชุมทีมอย่างปลอดภัยการแปลแบบเรียลไทม์, การตัดเสียงรบกวนด้วย AI, การประชุมที่ปลอดภัยท่วมท้นเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมายฟรี, Webex Meet $12/ผู้ใช้/เดือน, Webex Suite $25. 50/ผู้ใช้/เดือน
สไกป์การแชทผ่านวิดีโอแบบง่ายโทรสายบ้าน/มือถือ, แชร์หน้าจอ, คำบรรยายสดการแชร์ไฟล์จำกัดที่ 300MBฟรี, สมัครสมาชิก $2. 99/เดือน (โทรในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา), แพ็กเกจทั่วโลก $13. 99/เดือน
Jitsi Meetการประชุมฟรีฟรีตลอดไป, โอเพนซอร์ส, การทำงานร่วมกันเอกสารแบบเรียลไทม์ขาดคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูงฟรี
Adobe Connectการประชุมเชิงโต้ตอบรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้, การติดตามการมีส่วนร่วม, แบบสำรวจ/แบบทดสอบที่มีปฏิสัมพันธ์ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆมาตรฐาน $190/โฮสต์ต่อปี, พรีเมียม $290/โฮสต์ต่อปี
Zoho Meetingผู้ใช้ Zohoผสานการทำงานกับแอป Zoho, การแชร์หน้าจอ, เครื่องมือสัมมนาออนไลน์คุณสมบัติฟรีที่จำกัดฟรี, มาตรฐานการประชุม $2/เดือน, มาตรฐานเว็บสัมมนา $9/เดือน
ทีมวิวเวอร์การควบคุมอุปกรณ์ระหว่างการประชุมการแชร์หน้าจอ 4K, รองรับหลายจอภาพ, ควบคุมระยะไกลไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะการเข้าถึงระยะไกล $24.90/เดือน, ธุรกิจ $50.90/เดือน
Google Workspaceการประชุมแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ผสานการทำงานกับแอป Google, การตัดเสียงรบกวนด้วย AI, การแชร์ไฟล์ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดธุรกิจเริ่มต้น $6/เดือน, ธุรกิจมาตรฐาน $12/เดือน, ธุรกิจพลัส $18/เดือน

ตอนนี้, มาพูดถึงแต่ละอย่างในรายละเอียดกันเถอะ

1. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ)

Zoom เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Whereby สำหรับการจัดการประชุมทางวิดีโอ

ผ่านทาง Zoom*

Zoom US เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาเมื่อเราพูดถึงทางเลือกของ Whereby แม้ว่า Whereby จะเป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและใช้งานง่าย แต่ Zoom มีความหลากหลายมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมกลุ่มใหญ่ Zoom อนุญาตให้แชร์หน้าจอ เปลี่ยนพื้นหลัง และใส่คำบรรยายหลายภาษาได้ ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ Zoom แตกต่างคือฟีเจอร์ห้องย่อย—เหมาะอย่างยิ่งหากฉันต้องการจัดเวิร์กช็อปหรือการระดมความคิด มันช่วยให้ฉันแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อการสนทนาที่มุ่งเน้นมากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีของ Zoom ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการประชุมผ่านกระดานไวท์บอร์ดและการแชท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • แนบเอกสารที่ต้องอ่านล่วงหน้าและวาระการประชุมไปยังคำเชิญประชุมเพื่อการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
  • รับสรุปการประชุมและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วย AI
  • ผสานแอปหลากหลายประเภท เช่น Evernote สำหรับการจดบันทึก หรือ Kahoot สำหรับกิจกรรมเชิงโต้ตอบ เข้ากับการประชุม Zoom ของคุณโดยตรง
  • บันทึกการประชุมของคุณและเก็บไว้ในคลาวด์เพื่อการเข้าถึงและแชร์ได้ง่ายในภายหลังกับผู้เข้าร่วมประชุมหรือเพื่อนร่วมงาน

ข้อจำกัดของ Zoom

  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนของ Zoom อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $14.99/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $21. 99/ผู้ใช้/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวบน Zoom

  • G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (11,000+ รีวิว)

2. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทีมมืออาชีพ)

Microsoft Teams เป็นหนึ่งในตัวเลือกชั้นนำสำหรับทางเลือกในการประชุมทีมระดับมืออาชีพ

ผ่านทาง Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในบรรดาทางเลือกของ Whereby ที่ช่วยให้การสื่อสารของทีมแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสเป็นไปได้ มันทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการประชุมทีม, การสัมมนาออนไลน์, และการฝึกอบรม คุณสมบัติที่โดดเด่นคือโหมด Together ซึ่งเน้นที่ใบหน้าและสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด สร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ

ลักษณะเฉพาะของ Teams คือพื้นที่แชทแยกต่างหากสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถแชร์เอกสารและดำเนินการสนทนาต่อได้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการประชุม นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การเพิ่มข้อความ โน้ตติดหน้าจอ และการแชร์ปฏิกิริยา ยังช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารที่แชร์ได้โดยตรงภายในแชทหรือการประชุมวิดีโอของคุณ
  • จัดการประชุมขนาดใหญ่หรือกิจกรรมสดที่มีผู้เข้าร่วมได้ถึง 10,000 คน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอครั้งใหญ่หรือการประกาศทั่วทั้งบริษัท
  • ใช้ช่องทางเพื่อจัดระเบียบการสนทนาของทีม, แชร์ไฟล์, และจัดการงานทั้งหมดในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือ
  • ใช้การผสานรวมแอปของบุคคลที่สาม เช่น Trello หรือ GitHub เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรักษาความสอดคล้องของข้อมูลทั้งหมด

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ทีมอาจใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งต้องการแบนด์วิดท์และหน่วยความจำระบบจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงบนอุปกรณ์ที่มีสเปกต่ำ

ราคาของ Microsoft Teams

  • ฟรี
  • จำเป็น: $4/ผู้ใช้/เดือน
  • พื้นฐาน: $6/ผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐาน: $12.5/ผู้ใช้/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2200+ รีวิว)

3. GoTo Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก)

GoTo Meeting เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Whereby สำหรับงานอีเวนต์ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

ผ่านทาง GoTo Meeting

คล้ายกับ Whereby, GoTo Meeting ก็ให้การเข้าถึงการประชุมอย่างรวดเร็วเพียงคลิกเดียวแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องดาวน์โหลดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ระบบลดเสียงรบกวนและระบบการเดินทางของมันทำให้ประสบการณ์การประชุมราบรื่นมากขึ้นอย่างมาก ฉันสามารถสื่อสารได้แม้เมื่อฉันกำลังเดินทาง

หนึ่งในคุณสมบัติที่เจ๋งที่สุดคือบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาให้ผู้เข้าร่วมไม่ต้องจดบันทึก และช่วยให้ทุกคนสามารถจดจ่อและมีส่วนร่วมในการสนทนาจริงได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting

  • ถอดเสียงการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ง่ายต่อการทบทวนหรือแบ่งปันประเด็นสำคัญของการประชุม
  • รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 3,000 คนในการสัมมนาผ่านเว็บหรือการประชุมขนาดใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความจุสูง
  • เปิดใช้งานการแชร์คีย์บอร์ดและเมาส์เพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ GoTo Meeting

  • มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

ราคา GoTo Meeting

  • มืออาชีพ: $12/ผู้จัด/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/ผู้จัด/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

GoTo Meeting คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 8/10 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

4. Cisco Webex Meetings (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทีมที่มีความปลอดภัย)

Cisco Webex Meetings เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการประชุมทีมที่มีความปลอดภัย

ผ่านทาง Cisco Webex

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ แอปพลิเคชันเว็บ Cisco Webex Meeting ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Whereby โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการข้อมูลสำคัญและวิดีโอแบบเรียลไทม์ และต้องการการปกป้องที่มั่นคง

ส่วนที่ดีที่สุดของ Cisco Webex คือความยืดหยุ่นของมัน. คุณสมบัติการย้ายไปยังมือถือผ่าน QR Code และการผสานรวมกับ Apple CarPlay ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างอุปกรณ์ในระหว่างการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น. คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายทั้งในสำนักงานหรือขณะเดินทาง.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cisco Webex

  • ใช้การแปลแบบเรียลไทม์สำหรับมากกว่า 100 ภาษา ทำให้การสื่อสารกับทีมทั่วโลกเป็นเรื่องง่าย
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอและเสียงมีคุณภาพสูง ปรับให้เหมาะสมแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์ต่ำ
  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การถามตอบ และระบบยกมือ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในการประชุมขนาดใหญ่
  • เพลิดเพลินกับการตัดเสียงรบกวนด้วยระบบ AI เพื่อขจัดสิ่งรบกวนจากเสียงรอบข้างระหว่างการสนทนา

ข้อจำกัดของ Cisco Webex

  • อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกมากมาย

ราคาของ Cisco Webex

  • Webex ฟรี
  • Webex Meet: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • Webex Suite: $25.50/ผู้ใช้/เดือน
  • Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Cisco Webex

  • G2: 4. 2/5 (18,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

5. Skype (ดีที่สุดสำหรับการแชทผ่านวิดีโอ)

Skype เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Whereby สำหรับการแชทผ่านวิดีโอ

ผ่านทาง Skype

เมื่อฉันนึกถึงแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบสำหรับวิดีโอแชทและเครื่องมือประชุม Skype เป็นหนึ่งในชื่อแรกที่นึกถึง Skype มีมานานหลายปีแล้ว แต่มีความโดดเด่นในวิธีการผสานรวมกับการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการแชทอย่างรวดเร็ว การโทรด้วยเสียง หรือการวิดีโอคอล

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการโทรไปยังโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือโดยตรงจาก Skype ซึ่งสะดวกมากหากคุณกำลังติดต่อกับคนที่ไม่ได้ออนไลน์ตลอดเวลา นอกจากนี้ Skype ยังอนุญาตให้โทรต่อเนื่องได้นานถึง 24 ชั่วโมง ทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมทีมที่ยาวนาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype

  • โทรออกไปยังโทรศัพท์บ้านและมือถือ ขยายการสื่อสารของคุณให้มากกว่าการประชุมออนไลน์
  • แชร์หน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดายกับผู้เข้าร่วม เหมาะสำหรับการนำเสนอหรือแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์
  • เปิดใช้งานคำบรรยายแบบเรียลไทม์สำหรับการสนทนาของคุณ ทำให้การสื่อสารเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยฟีเจอร์คำบรรยายสดของ Skype

ข้อจำกัดของ Skype

  • คุณสามารถส่งไฟล์ได้สูงสุด 300MB ผ่านหน้าต่างแชทโดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก

ราคาของ Skype

  • ฟรี: การโทร Skype-to-Skype, การส่งข้อความ, การแชร์ไฟล์
  • เครดิต: การโทรไปยังโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาคิดค่าบริการประมาณ 2.3 เซนต์/นาที
  • การสมัครสมาชิก: $2. 99/เดือน สำหรับการโทรไม่จำกัดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  • แผนโลก: $13.99/เดือน สำหรับการโทรไม่จำกัดทั่วโลก

การให้คะแนนและรีวิว Skype

  • G2: 4. 3/5 (23,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)

6. Jitsi Meet (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมฟรี)

Jitsi Meet เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Whereby สำหรับการจัดการประชุมฟรี

ผ่านทาง Jitsi Meet

Jitsi Meet เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Whereby โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาโซลูชันการประชุมทางวิดีโอที่ฟรีและโอเพนซอร์ส ซึ่งถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความยืดหยุ่นเป็นหลัก ระบบนี้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมระยะยาวด้วยการลดภาระของระบบและยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยี SSRC rewriting

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ได้โดยตรงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมได้จากเกือบทุกอุปกรณ์ Jitsi Meet ยังสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งทำให้ผู้พัฒนาสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีหรือบริษัทที่ต้องการโฮสต์เอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitsi Meet

  • เข้ารหัสการประชุมอย่างสมบูรณ์ด้วยความปลอดภัยแบบโอเพนซอร์สเพื่อรักษาความปลอดภัย
  • เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมโดยไม่ต้องมีบัญชี—เพียงแค่ใช้ลิงก์ง่ายๆ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย Etherpad สำหรับการแชร์เอกสาร
  • ถ่ายทอดสดโดยตรงไปยัง YouTube สำหรับการออกอากาศสาธารณะ

ข้อจำกัดของ Jitsi Meet

  • ขาดคุณสมบัติการร่วมมือในตัวที่ทันสมัย เช่น ห้องประชุมย่อย และการผสานรวมกับแอปพลิเคชัน

ราคาของ Jitsi Meet

  • ฟรีตลอดไป

การให้คะแนนและรีวิวของ Jitsi Meet

  • G2: 4. 3/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

7. Adobe Connect (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเซสชันแบบโต้ตอบ)

Adobe Connect เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Whereby สำหรับการจัดเซสชันแบบโต้ตอบ

ผ่านทาง Adobe

หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ปรับแต่งได้มากกว่า Whereby, Adobe Connect อาจเป็นตัวเลือกที่ดี. สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความสามารถในการควบคุมและปรับแต่งการประชุมออนไลน์และพื้นที่ของคุณอย่างสมบูรณ์.

คุณสามารถสร้างเลย์เอาต์ที่แตกต่างกันและตั้งค่าพ็อดสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ถาม-ตอบ, แชร์ไฟล์, หรือแบบทดสอบ ส่วนที่ดีที่สุดคือการตั้งค่าเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต Adobe Connect เหมาะอย่างยิ่งหากคุณจัดประชุม, สัมมนาออนไลน์, เวิร์กช็อป, หรือเซสชันการฝึกอบรมเป็นประจำ และต้องการเครื่องมือที่มากกว่าการประชุมทางวิดีโอพื้นฐาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Connect

  • เก็บการตั้งค่าและเลย์เอาต์ของคุณให้พร้อมสำหรับการประชุมในอนาคตด้วยห้องประชุมแบบถาวร
  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมอย่างละเอียดเพื่อติดตามการโต้ตอบของผู้เข้าร่วมในระหว่างเซสชันของคุณ
  • ปรับแต่งรูปแบบการประชุมได้อย่างเต็มที่ด้วยการจัดกลุ่มพื้นที่สำหรับแชท ถาม-ตอบ และการนำเสนอ
  • ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบ เช่น แบบทดสอบและแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น

ข้อจำกัดของ Adobe Connect

  • ราคาที่สูงกว่าแพลตฟอร์มอื่นอาจทำให้ทีมขนาดเล็กไม่ต้องการค้นหาโซลูชันที่คุ้มค่า

ราคาของ Adobe Connect

  • มาตรฐาน: 190 ดอลลาร์/โฮสต์, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: $290/โฮสต์, เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: $390/โฮสต์, เรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิว Adobe Connect

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (690+ รีวิว)

8. Zoho Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Zoho)

Zoho Meeting เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Whereby สำหรับผู้ใช้ Zoho

ผ่านทาง Zoho Meeting

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Whereby ที่เน้นความเรียบง่ายและออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด Zoho Meeting เป็นตัวเลือกที่มั่นคง มันมีหลายแหล่งวิดีโอและทำงานได้ดีสำหรับการประชุมทีมขนาดใหญ่ ฉันสามารถดูได้ถึง 50 แหล่งบนหน้าจอของฉันในครั้งเดียว ทำให้การโต้ตอบกับสมาชิกในทีมง่ายขึ้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังทำการซิงค์ทีมอย่างรวดเร็วหรือจัดสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่ Zoho Meeting ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นและใช้งานง่าย ด้วยการผสานรวมกับชุดแอปพลิเคชันธุรกิจของ Zoho ทำให้ Zoho Meeting ยิ่งทรงพลังยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Zoho อยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Meeting

  • ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์กับชุดแอปพลิเคชันของ Zoho เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
  • ช่วงถามตอบแบบพอเหมาะเพื่อควบคุมการไหลของเว็บบินาร์และรับรองการสนทนาที่เกี่ยวข้อง
  • สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์และอัตโนมัติการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อกระตุ้นผู้เข้าร่วม
  • แชร์หน้าจอและบันทึกเซสชันสำหรับการประชุมและสัมมนาออนไลน์

ข้อจำกัดของ Zoho Meeting

  • ระดับฟรีแบบจำกัด, ให้บริการน้อยกว่าหากคุณไม่อัปเกรดเป็นแพ็กเกจเสียค่าใช้จ่าย

ราคาของ Zoho Meeting

  • ฉบับฟรี
  • มาตรฐานการประชุม: เริ่มต้นที่ $2/เดือน
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชุม: เริ่มต้นที่ $3/เดือน
  • มาตรฐานเว็บสัมมนา: เริ่มต้นที่ $9/เดือน
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บสัมมนา: เริ่มต้นที่ $19/เดือน
  • เว็บบินาร์สำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $79/เดือน/ผู้จัด

Zoho Meeting คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (480+ รีวิว)

9. Teamviewer (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ระหว่างการประชุม)

Teamviewer เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Whereby สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ระหว่างการประชุม

ผ่านทาง TeamViewer

TeamViewer นำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการเข้าถึงระยะไกลและการประชุมทางวิดีโอในตัวเลือกของทางเลือก Whereby. มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือสนับสนุนและการทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียว.

ข้อได้เปรียบหลักของซอฟต์แวร์นี้คือความสามารถในการรวมการบันทึกบนคลาวด์แบบแชร์หน้าจอเข้ากับการควบคุมอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้ TeamViewer เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีม IT หรือธุรกิจที่ต้องการแก้ไขปัญหาในระหว่างการประชุม นอกจากนี้ยังมีการแชร์หน้าจอแบบ 4K พร้อมการรองรับหลายหน้าจอ เพื่อให้มั่นใจในภาพที่มีคุณภาพสูงระหว่างการนำเสนอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer

  • แชร์ในความละเอียด 4K พร้อมรองรับการใช้งานหลายหน้าจอเพื่อการนำเสนอที่คมชัดและชัดเจน
  • ใช้รหัสการประชุมส่วนตัวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและปลอดภัย
  • ผสานการทำงานกับ Outlook สำหรับการกำหนดตารางเวลาและการจัดการประชุม
  • ปกป้องการประชุมด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้น
  • แชททีมในตัวสำหรับการสื่อสารควบคู่ไปกับการประชุมวิดีโอ

ข้อจำกัดของ TeamViewer

  • การขาดแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะทำให้การเข้าถึงขณะเดินทางมีข้อจำกัด

ราคา TeamViewer

  • การเข้าถึงระยะไกล: $24.90/เดือน
  • ธุรกิจ: $50. 90/เดือน
  • พรีเมียม: $112.90/เดือน
  • องค์กร: $229. 90/เดือน

คะแนนและรีวิว TeamViewer

  • Capterra: 4. 6/5 (11000+ รีวิว)
  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)

10. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์)

Google Workspace เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Whereby สำหรับการประชุมแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์

ผ่านทาง Google Workspace

ฉันจะไม่นำ Google Workspace มาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของ Whereby ได้อย่างไร? Google Workspace (เดิมชื่อ G Suite) มอบมากกว่าการประชุมทางวิดีโอ มันนำเสนอโซลูชันที่ครบวงจรสำหรับทีมระยะไกลที่ต้องการการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

เครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอและเว็บใน Google Workspace คือ Google Meet และสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ของ Google ได้อย่างราบรื่น เช่น Gmail, Google Calendar และ Google Drive นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกการประชุมของคุณลงใน Google Drive ได้โดยตรง ทำให้ง่ายต่อการแชร์และเข้าถึงในภายหลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมโดยใช้ Google Docs, Sheets หรือ Slides ที่แชร์ร่วมกัน
  • รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 250 คนด้วย Google Meet เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือการนำเสนอ
  • ยกเลิกเสียงรบกวนในพื้นหลังด้วยการตัดเสียงรบกวนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระหว่างการโทร
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Gmail, ปฏิทิน และ Google Drive สำหรับการนัดหมายและการแชร์ไฟล์

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ควบคุมรูปแบบและฟีเจอร์เชิงโต้ตอบได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ราคาของ Google Workspace

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6.00/เดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12.00/เดือน
  • บิสิเนส พลัส: $18.00/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)

ลองใช้ ClickUp สำหรับการประชุมของคุณ

ในขณะที่การประชุมแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งจำเป็น คุณก็ต้องการเครื่องมือที่รองรับการสื่อสารวิดีโอแบบไม่พร้อมกันด้วย โดยเฉพาะสำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล ฉันมักจะบันทึกวิดีโอสั้นๆ สำหรับทีมของฉันเพื่ออธิบายหัวข้อที่ซับซ้อน แสดงตัวอย่างฟีเจอร์ใหม่ๆ และให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียด

ดังนั้น ในขณะที่ทางเลือกของ Whereby ทั้งหมดข้างต้นนั้นยอดเยี่ยม ฉันได้เพิ่มClickUpเข้าไปในรายการแอปโปรดสำหรับการสื่อสารผ่านวิดีโอของฉัน แม้ว่ามันจะไม่ใชแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอโดยเฉพาะ แต่มันช่วยให้ฉันบันทึกและแชร์วิดีโอและทำงานร่วมกับทีมของฉันได้แบบเรียลไทม์

ClickUp Clipsช่วยให้บันทึกหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว ฉันสามารถเปิดการสนทนาใดก็ได้และคลิกที่ Clips เพื่อบันทึกวิดีโอ ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันสามารถแปลงคลิปใด ๆ ให้เป็นงานได้ ดังนั้นฉันไม่จำเป็นต้องบันทึกรายการที่ต้องดำเนินการแยกต่างหาก ผู้คนยังสามารถแสดงความคิดเห็นในคลิปเพื่อแบ่งปันข้อเสนอแนะได้อีกด้วย

คลิกอัพคลิปส์ เพื่อสร้างการบันทึกหน้าจอ
ใช้ ClickUp Clips เพื่อสร้างการบันทึกหน้าจอเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือให้ข้อเสนอแนะ

นั่นยังไม่หมด! ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp,ClickUp Brain, จะทำการถอดเสียงคลิปทั้งหมดโดยอัตโนมัติ, ให้สรุปการสนทนา, และช่วยค้นหาข้อมูลจากคลิป, ทำให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร

ClickUp Brain สำหรับการถอดเสียงคลิปทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ถอดเสียงคลิปด้วย ClickUp Brain

ClickUp ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการประชุมอีกด้วย ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถจดบันทึก จัดการวาระการประชุม จัดเรียงรายการที่ต้องดำเนินการ และสร้างงานที่เกิดซ้ำเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน ✅

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนการประชุมทุกครั้ง ควรสร้างวาระการประชุมที่ละเอียดใน ClickUp เสมอ วิธีนี้จะช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมด แบ่งปันวาระการประชุมกับผู้เข้าร่วมล่วงหน้าเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 📋

ClickUp Meetings สำหรับการจัดการประชุมทีมพร้อมกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Whereby
จัดการประชุมทีมได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Meetings

ด้วยการผสานการทำงานของ ZoomและMicrosoft Teams ของ ClickUpคุณสามารถเชื่อมต่อวิดีโอการประชุมของคุณโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงาน ทำให้ ClickUp เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่ครบวงจร

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ผมได้กล่าวไปแล้ว ClickUp ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตสำหรับการจัดการประชุมและการประชุมทางไกลไว้ให้บริการอีกด้วย เทมเพลตที่ดีที่สุดคือClickUp Meetings Template ซึ่งช่วยจัดระเบียบทุกสิ่งตั้งแต่กำหนดการประชุมไปจนถึงการติดตามผล และทำให้การประชุมของผมดำเนินไปอย่างราบรื่น

แม่แบบวาระการประชุมของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการวาระการประชุมและบันทึกการประชุมด้วยเทมเพลตการประชุมของ ClickUp

เทมเพลตการประชุม ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการวางแผน ดำเนินการ และติดตามผลหลังการประชุม นี่คือความสามารถหลักของเทมเพลตนี้:

  • ระเบียบวาระการประชุมที่มีโครงสร้าง: สร้างระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิผล
  • การติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ: มอบหมายและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงภายในเทมเพลต เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและดำเนินการตามงานที่หารือไว้
  • บันทึกและรายงานการประชุม: บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมไว้ในที่เดียว ทำให้สามารถค้นหาการหารือและการตัดสินใจที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับฟีเจอร์และเครื่องมืออื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและทำให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
  • แม่แบบสำหรับการประชุมประจำ: ใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการประชุมประจำเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในการประชุมของคุณ

โดยรวมแล้ว เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน การจัดระเบียบ และความมีประสิทธิภาพ ทำให้การประชุมมีประสิทธิผลมากขึ้นสำหรับทีม

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อการวางแผนการประชุมที่ราบรื่น ลองใช้เทมเพลตการจัดการการประชุมของ ClickUp ดูสิ มันช่วยให้คุณจัดการวาระการประชุม ติดตามวิทยากร และดูแลรายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ปรับกระบวนการวางแผนของคุณให้คล่องตัวและทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

นอกเหนือจากการบันทึกหน้าจอแล้ว เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp คือจุดเด่นที่แท้จริง:

  • ClickUp Docs: สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในบันทึกสำคัญ บทสรุปโครงการ หรือข้อเสนอได้โดยตรงกับทีมของคุณผ่านClickUp Docs
คลิกอัพ ด็อกส์ เพื่อสร้าง แก้ไข และร่วมมือกันในบันทึกสำคัญ, สรุปโครงการ, หรือข้อเสนอ
จดบันทึกการประชุมทั้งหมดด้วย ClickUp Docs
  • ClickUp Chat: รักษาการสื่อสารทั้งหมดให้อยู่ในบริบทด้วยClickUp Chat ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับงานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแชทช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
คลิกอัพ แชท
รวมการสื่อสารและการจัดการงานให้เป็นหนึ่งเดียวด้วย ClickUp Chat
  • กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: ระดมความคิดกับทีมของคุณด้วยClickUp Whiteboards พื้นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด วางแผนโครงการ หรือวางกลยุทธ์ มอบวิธีการโต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟให้กับทีมของคุณในการวางแผนความคิด
ClickUp Whiteboards สำหรับการระดมความคิด, วางแผนโครงการ, หรือวางกลยุทธ์
ระดมความคิดและจดบันทึกไอเดียกับทีมของคุณด้วย ClickUp Whiteboards

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างการประชุมโดยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วม ใช้ฟีเจอร์อย่างClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิดที่ทุกคนสามารถแชร์ไอเดียได้ในรูปแบบภาพบนแพลตฟอร์มเดียว สิ่งนี้จะสร้างบรรยากาศที่มีปฏิสัมพันธ์และทำให้มั่นใจว่ามุมมองที่หลากหลายได้รับการพิจารณา 🤝

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติหลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

เปลี่ยนมาใช้ ClickUp เพื่อการทำงานร่วมกันของทีมที่ราบรื่น

คุณได้พบกับรายการทางเลือกของ Whereby ที่มั่นคงเพื่อเพิ่มประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอของคุณแล้ว ตอนนี้ เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันของทีมคุณให้ดียิ่งขึ้น ลองพิจารณาเพิ่ม ClickUp เข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณ ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Clips สำหรับการบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็ว การจัดการงานที่ใช้งานง่าย และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการโครงการราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🚀

อย่ารอช้า—สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับ ClickUp!