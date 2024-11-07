วิธีอธิบายการเปลี่ยนงานบ่อยในกระบวนการสัมภาษณ์งาน

เมื่อก่อนนี้ พ่อแม่และปู่ย่าตายายของเรามีกฎทองอยู่ข้อหนึ่ง: หาบริษัทหนึ่ง ทุ่มเทความจงรักภักดี และอยู่ที่นั่นตลอดไป เพื่อแลกกับความมั่นคงในอาชีพและความมั่นคงในชีวิต
การย้ายงานจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่งมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณเตือนสำหรับนายจ้าง
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปี 2020 เป็นต้นมา การเปลี่ยนงานบ่อยได้กลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น และอาจถูกมองว่าเป็นวิธีหนึ่งสำหรับบุคคล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่ม Gen Z) ในการค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และเติบโตในอาชีพของตน
แต่คำถามที่แท้จริงคือ: บุคคลเหล่านี้สามารถผ่านการสัมภาษณ์งานได้อย่างง่ายดายและอธิบายการเปลี่ยนงานอย่างรวดเร็วเหล่านั้นโดยไม่ทำให้ใครสงสัยได้หรือไม่?
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันเคล็ดลับยอดนิยมเกี่ยวกับวิธีอธิบายการเปลี่ยนงานบ่อยในระหว่างการสัมภาษณ์งาน มาเตรียมพร้อมสร้างความประทับใจแรกที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรกันเถอะ!
การเปลี่ยนงานบ่อยคืออะไร?
การเปลี่ยนงานบ่อยคือการที่คุณเปลี่ยนงานบ่อย ๆ มักจะทุกสองปีหรือน้อยกว่านั้น
แนวโน้มนี้ได้กลายเป็นที่นิยมในหมู่แรงงานในปัจจุบัน โดย86%ของผู้ตอบแบบสำรวจในโพลของ Hays บน LinkedInเห็นด้วยว่าการลาออกจากตำแหน่งภายใน 18 เดือนนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้อย่างสมบูรณ์—มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจเคยทำมาแล้วด้วยตัวเอง!
การเปลี่ยนงานบ่อยเป็นเรื่องแย่จริงหรือ?
แม้ว่าผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรอาจยังคงระมัดระวังกับประวัติการทำงานที่มีตำแหน่งสั้นๆ หลายแห่ง การเปลี่ยนงานบ่อยก็มีข้อดีเช่นกัน มันเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มรายได้ หรือค้นหาวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับคุณมากกว่า
แน่นอนว่า นายจ้างบางรายอาจสงสัยว่าการเปลี่ยนงานบ่อยครั้งหมายความว่าคุณไม่มีโอกาสได้เผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายหรือได้เห็นโครงการต่างๆ จนสำเร็จลุล่วง
มีโอกาสเสมอที่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาอาจกังวลเกี่ยวกับการต้องทำกระบวนการสรรหาและฝึกอบรมซ้ำอีกครั้งเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้ หากพวกเขาจ้างคนที่มีประวัติเปลี่ยนงานบ่อย
แต่พูดกันตามตรง—ข้อดีเหล่านั้นก็อาจทำให้การเปลี่ยนงานเป็นครั้งคราวคุ้มค่าได้
นายจ้างจำนวนมากขึ้นเข้าใจว่าทำไมพนักงานจึงอาจย้ายงานในอุตสาหกรรมเช่นเทคโนโลยี ซึ่งแนวคิด "งานตลอดชีวิต" ได้หมดไปนานแล้ว และทัศนคตินี้กำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นในหลากหลายสาขาอาชีพ
ทำไมการเปลี่ยนงานบ่อยจึงเกิดขึ้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานที่กำลังจะมาถึง การเข้าใจว่าทำไมการเปลี่ยนงานบ่อยจึงเป็นเรื่องปกติจึงเป็นประโยชน์
มาสำรวจปัจจัยหลักบางประการที่อยู่เบื้องหลังการย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้งเหล่านี้กัน
1. การเติบโตในอาชีพ: การแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าหรือเงินเดือนที่สูงขึ้น
ตามรายงานของธนาคารกลางสหรัฐ สาขาแอตแลนตาพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เปลี่ยนงานในปี 2022ได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ในทางตรงกันข้าม มีน้อยกว่าครึ่งของผู้ที่ทำงานกับนายจ้างเดิมที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เกือบหนึ่งในสี่ของคนรุ่น Gen Z ที่เปลี่ยนงานบ่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 50,000 ดอลลาร์ในระยะเวลาห้าปี
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนงานบ่อยไม่ได้เกี่ยวกับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว
สำหรับหลายคน นี่คือวิธีหนึ่งในการสำรวจโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย
โดยการเปลี่ยนบทบาทและบริษัท—บุคคลสามารถรับความท้าทายใหม่ ๆ ขยายทักษะของตนเอง และไต่เต้าขึ้นบันไดองค์กรได้เร็วขึ้น
2. พลวัตของอุตสาหกรรม: สัญญาจ้างระยะสั้นหรืองานแบบรับจ้างเป็นงานในบางโครงการในอุตสาหกรรมเช่นเทคโนโลยีหรือการตลาด
คุณรู้ไหมว่าทำไมคนรุ่นก่อนของเราถึงทำงานให้กับบริษัทเดียวตลอดชีวิต? ความจงรักภักดี
การทำงานหนักและความทุ่มเทหมายความว่าคุณน่าจะได้รับรางวัล ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และได้รับการดูแล
แต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นในสถานการณ์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 บริษัทเทคโนโลยีจำนวนมหาศาลถึง 949 แห่งได้ปลดพนักงานมากกว่า200,000 คน
การเลิกจ้างจำนวนมากและการทำงานทางไกลได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนงานบ่อยขึ้น การแพร่ระบาดยังได้เปลี่ยนลำดับความสำคัญของคนทำงาน—พวกเขาต้องการที่จะถูกมองว่าเป็นบุคคล ไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่ผลิตผลงาน
การเพิ่มขึ้นของงานแบบกิ๊กและสัญญาจ้างระยะสั้น โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีและการตลาด ยังมอบความยืดหยุ่นให้กับแรงงาน โดย36% ของแรงงานในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมงานกิ๊ก และ 39% ของผู้ใหญ่ทำงานอิสระ
3. เหตุผลส่วนตัว: การย้ายที่อยู่, ความรับผิดชอบต่อครอบครัว, หรือการค้นหาสิ่งที่เหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่ การดูแลภาระหน้าที่ในครอบครัว หรือการค้นหาบริษัทที่รู้สึกเหมาะสมเป้าหมายส่วนตัวมักเป็นแรงผลักดันให้พนักงานเปลี่ยนงานบ่อย เพื่อแสวงหาบทบาทที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และค่านิยมของตนเองมากขึ้น
ตามรายงานของ Deloitteพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงาน Gen Zจะปฏิเสธโอกาสการทำงานกับนายจ้างที่มีค่านิยมไม่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวของพวกเขา และยังมีจำนวนมากที่พิจารณาลาออกจากงานปัจจุบันหากงานนั้นไม่ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม
4. การพัฒนาทักษะ: การเปลี่ยนงานเพื่อเพิ่มทักษะหรือประสบการณ์ใหม่
คุณทราบหรือไม่ว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานทั่วโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการสูญเสียงานเพียงเพราะพวกเขาไม่พัฒนาทักษะใหม่ๆ?
นั่นคือความสำคัญของการพัฒนาทักษะ
การศึกษาของแมคคินซีย์พบว่าการขาดการพัฒนาอาชีพเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนลาออกจากงาน
และมันไม่ใช่แค่เรื่องของการต้องการทักษะใหม่ ๆ เท่านั้น—แต่ยังเกี่ยวกับการค้นหาคำแนะนำที่เหมาะสมอีกด้วย
หากคุณกำลังเปลี่ยนงานเพื่อสร้างทักษะใหม่ ๆ และได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพของคุณ นั่นคือเรื่องราวที่มีคุณค่าที่คุณสามารถนำมาเล่าในการสัมภาษณ์งานครั้งต่อไปของคุณได้
ข้อกังวลทั่วไปที่นายจ้างมีเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานบ่อย
แม้ว่าการเปลี่ยนงานบ่อยจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็ไม่ใช่ความลับที่นายจ้างบางคนจะมองประวัติการทำงานของคุณในแง่ลบหากเห็นการเปลี่ยนงานบ่อยและรวดเร็วในประวัติการทำงานของคุณ
มาดูกันว่าทำไมพวกเขาถึงรู้สึกเช่นนี้และคุณจะสามารถจัดการกับมันได้อย่างไร
ข้อกังวลที่ 1: ความมั่นคงและความมุ่งมั่น
เมื่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเห็นใครสักคนเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง พวกเขาอาจสงสัยว่าคุณจะอยู่กับองค์กรนานพอที่จะสร้างผลงานที่ยั่งยืนหรือไม่ ความกังวลก็คือ คนที่เปลี่ยนงานบ่อยอาจสร้างความไม่มั่นคงให้กับทีม และอาจลาออกหลังจากทำงานได้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ
การเปลี่ยนงานบ่อยอาจทำให้การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการยากขึ้นได้. หากไม่มีการเชื่อมต่อเหล่านี้ การก้าวหน้าภายในบริษัทอาจกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบาก.
แต่ข่าวดีก็คือ—ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง การเปลี่ยนงานบ่อยสามารถช่วยให้คุณได้รับทักษะที่มีค่า ส่งเสริมอาชีพของคุณ และแม้กระทั่งต่อรองเงินเดือนที่สูงขึ้นได้
หากคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนงานในอดีตของคุณเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นการเติบโต คุณสามารถเปลี่ยนความกังวลทั่วไปเหล่านี้ให้กลายเป็นเรื่องราวเชิงบวกได้ เน้นย้ำทักษะที่คุณได้รับและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อกังวลที่ 2: ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและฝึกอบรม
นี่คือเหตุผลหลักที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลระมัดระวังคนเปลี่ยนงานบ่อย: ค่าใช้จ่ายในการจ้างและฝึกอบรมพนักงานใหม่
ไม่มีสูตรสากลสำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการจ้างงานในทุกตำแหน่งและทุกอุตสาหกรรม แต่การจ้างพนักงานใหม่บางครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินเดือนประจำปีของพวกเขา
ลองคิดดู: คุณมีค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคล เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และยังมีช่วงการฝึกอบรม ซึ่งในช่วงนั้นประสิทธิภาพการทำงานจะต่ำเนื่องจากพนักงานใหม่ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับงาน
อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจากการลงทุนในพนักงานใหม่จะดีขึ้นเมื่อพวกเขาทำงานนานขึ้น การลงทุน 40,000 ดอลลาร์เพื่อจ้างมืออาชีพด้านการขายที่จะช่วยผลักดันยอดขายหลายล้านดอลลาร์ในอีกห้าปีข้างหน้า? นั่นเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างดีทีเดียว
แต่ถ้าเงินจำนวน $40,000 เดียวกันนี้ถูกใช้ไปกับคนที่ลาออกหลังจากทำงานเพียงแปดเดือน ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จะดูน้อยนิดทันที
วิธีนำเสนอการเปลี่ยนงานบ่อยในเชิงบวกระหว่างการสัมภาษณ์
ตอนนี้เราได้พูดถึงเหตุผลทั่วไปของการเปลี่ยนงานแล้ว—เรามาสำรวจสิ่งที่น่าตื่นเต้นกันบ้าง—วิธีรับมือกับการเปลี่ยนงานบ่อยในระหว่างการสัมภาษณ์งานที่สำคัญมากเหล่านั้น
นี่คือกลยุทธ์บางประการที่จะช่วยให้คุณมองเส้นทางอาชีพของคุณในแง่บวก
เน้นย้ำถึงประโยชน์ของประสบการณ์ที่หลากหลาย
นี่คือประเด็น: นายจ้างของคุณอาจให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพมากพอๆ กับที่คุณให้ความสำคัญ
ดังนั้น ให้ใช้สมมติฐานนี้และวางกรอบการเดินทางในการเปลี่ยนงานของคุณเป็นชุดของการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในอาชีพ
แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณก้าวขึ้นมารับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ หรือรับผิดชอบงานนอกเหนือจากหน้าที่หลักของคุณ แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการปรับตัวของคุณช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานที่หลากหลายได้อย่างไร และทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่มีความสามารถรอบด้าน
อย่าลืมที่จะกล่าวถึงหลักสูตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่คุณได้สำเร็จการศึกษาไว้ตลอดเส้นทางนี้ด้วย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้ชัดเจนว่าคุณไม่ได้กำลังหนีไปเพราะความสนุก—คุณกำลังเลือกบทบาทที่สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพและการเติบโตส่วนบุคคลของคุณอย่างตั้งใจ
ปรับการเปลี่ยนงานให้สอดคล้องกับการเติบโตในอาชีพ
หนึ่งในความลับที่เก็บไว้ดีที่สุดสู่ความสำเร็จในการค้นหางาน?
มุ่งเน้นที่คุณมีอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่า 'ขาด'
ดังนั้น ประวัติการทำงานของคุณอาจแสดงช่วงเวลาสั้นๆ ในหลายตำแหน่ง แต่รู้อะไรไหม? คุณได้สร้างทักษะที่น่าประทับใจซึ่งครอบคลุมบทบาทต่างๆ มากมาย!
เมื่อพูดถึงประสบการณ์ของคุณ ให้เน้นทักษะที่คุณได้เรียนรู้มา จากนั้นเน้นว่าทักษะเหล่านี้มีส่วนช่วยในการเติบโตทางอาชีพของคุณอย่างไร
ตัวอย่างเช่น เน้นย้ำถึงความสามารถในการปรับตัวของคุณ ความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และวิธีที่การสลับบทบาทต่างๆ ทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่มีความรอบรู้และสามารถรับมือกับงานเกือบทุกอย่างได้
ให้สร้างต่อยอดจากธีมนี้ในระหว่างการสัมภาษณ์งานและจดหมายสมัครงานของคุณโดยแบ่งปันตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับตอนที่คุณกล้าเสี่ยงหรือทดลองสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของคุณ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงงานโดยสมัครใจและโดยไม่ได้สมัครใจ
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนงานโดยสมัครใจและการเปลี่ยนงานโดยไม่สมัครใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
การถ่ายทอดมันยิ่งสำคัญมากขึ้น
ไม่ใช่ทุกการย้ายที่เกิดจากความสมัครใจ และการชี้แจงสถานการณ์ของคุณต่อผู้จ้างงานที่เป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงโดยสมัครใจคือการเปลี่ยนแปลงที่คุณเริ่มต้นเอง เช่น การก้าวต่อไปเพราะคุณกำลังมองหาความท้าทายใหม่ ๆ โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพที่ดีขึ้น หรือเพียงแค่ต้องการสิ่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายส่วนตัวของคุณมากขึ้น
คุณอาจพบตำแหน่งงานที่เปิดโอกาสให้คุณได้พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพของคุณ หรือคุณอาจเลือกคว้าโอกาสในการรับเงินเดือนที่สูงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมัครใจ ในทางกลับกัน คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของคุณ การเลิกจ้าง การปิดกิจการของบริษัท และแม้แต่การสิ้นสุดสัญญาจ้างตามแผนที่วางไว้ ล้วนจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้
หลายคนประสบกับการเปลี่ยนแปลงงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น การปลดพนักงานจำนวนมากหรือการลดขนาดองค์กร เมื่ออธิบายสถานการณ์เหล่านี้ คุณสามารถนำเสนอให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าซึ่งช่วยชี้นำเส้นทางอาชีพของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณถูกเลิกจ้าง ให้แบ่งปันว่าคุณใช้เวลาช่วงนั้นอย่างไรในการประเมินเป้าหมายใหม่และเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
ยืนหยัดในคุณค่าของคุณในที่ทำงาน
คนรุ่นมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z รู้ดีว่าพวกเขาสนับสนุนอะไร และพวกเขาต้องการให้ค่านิยมเหล่านั้นเป็นศูนย์กลางในการทำงานประจำวันของพวกเขา
ด้วยเครื่องมืออย่าง Blind และ Fishbowl การตรวจสอบความรับผิดชอบของบริษัทโฮลดิ้งจึงง่ายกว่าที่เคย
แพลตฟอร์มที่ไม่ระบุตัวตนเหล่านี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการซุบซิบนินทาในที่ทำงานแบบไม่มีการกรอง ที่ซึ่งคุณจะพบผู้คนถามคำถามสำคัญๆ เช่น "คุณได้เงินเดือนเท่าไหร่?" "ฉันควรซื้อหุ้นแทนการขึ้นเงินเดือนดีไหม?" "บริษัทของเราสนใจพวกเราจริงๆ หรือเปล่า?"
ดังนั้น หากคุณเคยเปลี่ยนงานจากบริษัทที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคุณ ให้แบ่งปันประสบการณ์นั้นกับนายจ้างที่มีศักยภาพในลักษณะที่เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของคุณในด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์
หากผู้จัดการการจ้างงานไม่เห็นคุณค่าในความซื่อสัตย์ของคุณ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัญหาที่รุนแรง—ให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัย.
ใช้ ClickUp เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานของคุณ
คุณอาจคิดว่าการอ่านกลยุทธ์เหล่านี้เพียงอย่างเดียวจะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานอย่างยอดเยี่ยม แต่เอาจริงๆ นะ—นั่นอาจนำไปสู่ความเงียบที่น่าอึดอัดในการสนทนาได้อย่างง่ายดาย
วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวคือการฝึกฝนกลยุทธ์เหล่านี้ด้วยเครื่องมือจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมอย่างClickUp
นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ของคุณโดยใช้ ClickUp
กำหนดเวลาเตรียมงานด้วย ClickUp Reminders
ขั้นตอนแรกคือการจัดสรรเวลาสำหรับการเตรียมตัวของคุณ
ใช้ ClickUp เพื่อตั้งการเตือนสำหรับการสัมภาษณ์จำลอง, การค้นคว้า, หรือเพียงแค่ฝึกฝนคำถามที่มักพบเจออย่าง "เล่าให้ฟังเกี่ยวกับช่วงเวลาหนึ่ง..."
ด้วยการแจ้งเตือนตามกำหนดเวลา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะพัฒนาทักษะของคุณอย่างต่อเนื่องและรักษาความมุ่งมั่นไว้ได้
ติดตามความคืบหน้าด้วยรายการตรวจสอบของ ClickUp
ClickUp ทำให้การจัดระเบียบทุกสิ่งที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย
จัดทำรายการตรวจสอบทักษะและประสบการณ์ที่คุณต้องการเน้นย้ำในการสัมภาษณ์
ติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยรายการ ClickUp— สร้างรายการตรวจสอบ "ทักษะการจัดการโครงการ" พร้อมรายการต่างๆ เช่น การจัดการความเสี่ยงและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วทำเครื่องหมายเมื่อฝึกฝนเสร็จ
ทำให้การวิจัยของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการค้นคว้าบริษัทและงาน
วางคำอธิบายงานลงใน ClickUp Brain แล้วให้ผู้ช่วย AI สรุปเพื่อระบุทักษะสำคัญ คุณสมบัติ ประวัติการทำงาน และประสบการณ์กับนายจ้างก่อนหน้าที่คุณต้องเน้นย้ำในระหว่างการสัมภาษณ์งาน คุณยังสามารถใช้เพื่อค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานของบริษัท รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรม และตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของงานได้อีกด้วย
ClickUp Brain สามารถช่วยคุณคิดคำถามสัมภาษณ์สำหรับงานใหม่ได้เช่นกัน เพียงพิมพ์หัวข้อเช่น "ความท้าทายในการเป็นผู้นำ" และมันจะแนะนำคำถามที่เหมาะกับตำแหน่งงานนั้น
ปรับปรุงคำตอบในการสัมภาษณ์ของคุณให้สมบูรณ์แบบ
สำหรับคำถามพฤติกรรมที่ซับซ้อนเหล่านั้น ClickUp Brain สามารถช่วยคุณระดมความคิดและปรับปรุงคำตอบของคุณได้
หากคุณกังวลเกี่ยวกับคำศัพท์หรือแนวคิดเฉพาะ ClickUp Brain ยังสามารถช่วยให้คุณเข้าใจศัพท์เฉพาะทางและเตรียมคำตอบสำหรับคำถามทางเทคนิคได้ เพื่อให้คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อใด ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
กำหนดคำถามและปรับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
สงสัยว่าจะถามอะไรกับผู้สัมภาษณ์ดี?
ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้างคำถามที่เปิดกว้างและให้ข้อมูลเชิงลึกตามค่านิยมและวัฒนธรรมของบริษัท
การฝึกฝนคำถามเหล่านี้ล่วงหน้า จะช่วยให้คุณแสดงความสนใจอย่างแท้จริง และสร้างความประทับใจที่น่าจดจำ
จัดการแอปพลิเคชันของคุณด้วยเทมเพลตค้นหางานของ ClickUp
การหางานดูซับซ้อนหรือไม่ และคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร?
เทมเพลตการหางานของ ClickUpช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยมอบพื้นที่ที่สะดวกสำหรับจัดระเบียบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้การสมัครงานและการเตรียมตัวสัมภาษณ์ของคุณสมบูรณ์แบบ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมประกาศรับสมัครงานจากแหล่งต่าง ๆ และจัดการในที่เดียว ทำให้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนของตัวเลือกของคุณ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับติดตามการสนทนากับผู้สรรหาและผู้จัดการฝ่ายจ้างงาน
คุณสามารถเริ่มจัดระเบียบกระบวนการหางานของคุณได้เพียงไม่กี่คลิกด้วยมุมมองที่กำหนดเอง เช่น ใบสมัครที่มีความสำคัญ รายชื่อบริษัท และขั้นตอนการสมัครงาน คุณสามารถสร้างแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์สำหรับแต่ละตำแหน่งงานที่คุณสมัคร รวมถึงการส่งใบสมัคร การนัดสัมภาษณ์ การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และการติดตามผลกับผู้ติดต่อ
การช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาได้อย่างทันท่วงทีช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดงานสำคัญหรือลืมติดตามงาน
เคล็ดลับในการรับมือกับการเปลี่ยนงานบ่อยระหว่างการสัมภาษณ์
นี่คือเคล็ดลับบางประการในการเปลี่ยนความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานให้กลายเป็นเรื่องราวของการเติบโตในอาชีพที่มีเป้าหมาย
เคล็ดลับ #1: ซื่อสัตย์และมั่นใจ
แทนที่จะเลี่ยงประวัติการทำงานของคุณ จงมั่นใจและยอมรับทางเลือกที่คุณได้ตัดสินใจ
การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในอาชีพของคุณอย่างตรงไปตรงมาแสดงให้เห็นว่าคุณมีความตระหนักในตนเองและไม่กลัวที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางที่นำคุณมาถึงจุดนี้
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ ผู้จัดการฝ่ายสรรหา ได้เห็นคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณและเข้าใจประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของคุณ
เคล็ดลับ #2: แสดงความมุ่งมั่นในระยะยาว
เมื่อนายจ้างถามว่า "คุณเห็นตัวเองอยู่ในจุดไหนในอีกห้าปีข้างหน้า?" พวกเขาต้องการทราบว่าคุณมีแผนจะอยู่ต่อหรือกำลังพิจารณาที่จะออกไปในไม่ช้า
นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณไม่ได้คิดแค่ในระยะสั้น
คุณอาจพูดอะไรประมาณนี้:
"ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นบทบาทนี้ ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมและนำทักษะของฉันมาสู่ทีมของคุณ ฉันตั้งตารอที่จะใช้ทักษะการบริการลูกค้าของฉันเพื่อชนะใจลูกค้าและช่วยให้บริษัทเติบโต ในอนาคต ฉันอยากจะรับผิดชอบงานเพิ่มเติม อาจเป็นการฝึกอบรมพนักงานใหม่หรือการเป็นผู้นำทีมก็ได้ ในอีกห้าปี ฉันหวังว่าจะได้มีตำแหน่งผู้จัดการโครงการ—หรืออะไรที่เจ๋งพอๆ กัน!"
การเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับอนาคตของบริษัทแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้มาเพียงเพื่อหยุดพักชั่วคราวเท่านั้น แต่คุณมาเพื่อสร้างผลกระทบและเติบโตไปพร้อมกับทีม
เคล็ดลับที่ 3: มุ่งเน้นไปที่อนาคต
"พูดถึงว่าบทบาทนี้สอดคล้องกับแผนชีวิตของคุณอย่างไร"
นายจ้างต้องการทราบว่าคุณกำลังพิจารณาตำแหน่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายอาชีพของคุณ. ให้คุณวางวิสัยทัศน์ของคุณสำหรับอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่ให้มีการบอกเป็นนัยว่าสิ่งนี้จะให้ประโยชน์แก่พวกเขาด้วย.
โปรดระบุว่าคุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ และนำพลังพิเศษมาเสริมให้กับทีม
ตัวอย่างวิธีการตอบคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานบ่อย
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานบ่อยได้อย่างมั่นใจ และแสดงให้เห็นว่าการย้ายงานแต่ละครั้งเป็นส่วนหนึ่งของแผนอาชีพที่ใหญ่กว่าและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ตัวอย่างคำตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ
1. คำตอบที่มุ่งเน้นการเติบโตในสายอาชีพ
หากคุณได้เปลี่ยนงานบ่อยครั้งเพื่อแสวงหาโอกาสเรียนรู้ใหม่ๆ คุณสามารถนำเสนอสิ่งนี้ในแง่ของความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาทางวิชาชีพได้
นี่คือวิธีที่คุณอาจตอบกลับ:
"แต่ละบทบาทที่ผ่านมาของฉันได้เปิดโอกาสให้ฉันได้พัฒนาทักษะใหม่ ๆ และสั่งสมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในอาชีพของฉัน" ฉันเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อรู้สึกว่าฉันได้เรียนรู้สิ่งที่ต้องการแล้ว และเห็นโอกาสในการรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น ในงานล่าสุดของฉัน ฉันมุ่งเน้นไปที่การจัดการโครงการ ซึ่งเป็นด้านที่ฉันไม่เคยสำรวจมาก่อน ตอนนี้ฉันพร้อมที่จะนำทักษะทั้งหมดเหล่านี้มารวมกัน และช่วยเหลือในบทบาทที่มอบโอกาสในการเติบโตและสร้างผลกระทบในระยะยาว ตำแหน่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนั้น"*
2. เหตุผลครอบครัวหรือส่วนตัว
หากคุณได้เปลี่ยนงานเนื่องจากการย้ายถิ่นฐานหรือสถานการณ์ส่วนตัว ควรเน้นย้ำถึงความสามารถในการปรับตัวของคุณและมุ่งเน้นที่ความมุ่งมั่นในอาชีพของคุณ:
"ฉันได้เปลี่ยนงานมาหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการของครอบครัวและการย้ายที่อยู่ แต่ทุกครั้งที่ย้าย ฉันได้เรียนรู้วิธีปรับตัวอย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ใหม่ ๆ ให้ได้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันย้ายที่ทำงาน ฉันมีโอกาสได้ทำงานกับทีมใหม่ทั้งหมด ซึ่งช่วยขยายเครือข่ายวิชาชีพของฉันและ เพิ่มพูนทักษะของฉัน . ตอนนี้ที่ฉันได้ตั้งหลักและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาวในอาชีพของฉันแล้ว ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้หางานที่เติบโตไปพร้อมกับบริษัทและสร้างคุณค่าที่มีความหมายในระยะยาว"
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่ออธิบายการเปลี่ยนงานบ่อย
เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนงานบ่อย สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการ
ก่อนอื่น: อย่าพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับนายจ้างเก่าของคุณ! แม้ว่างานสุดท้ายของคุณจะไม่ใช่ฝันที่เป็นจริง ก็ควรรักษาความสุภาพไว้
การพูดถึงบทบาทในอดีตในแง่ลบอาจทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพ และไม่มีใครอยากจ้างคนที่พูดจาดูถูกคนอื่นในอนาคต
ต่อไป อย่าปล่อยให้ตัวเองฟังดูลังเลหรือเหมือนกับว่าคุณแค่ทำไปเรื่อยๆ โดยไม่มีแผน เมื่อเปลี่ยนงาน ให้อธิบายแต่ละการตัดสินใจว่าเป็นทางเลือกที่คุณไตร่ตรองมาอย่างดีเพื่อเติบโตและเรียนรู้
คุณต้องการให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ไม่ใช่คนที่เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆ เพียงเพราะตัดสินใจไม่ได้
กระโดดสู่ตำแหน่งงานถัดไปของคุณ ด้วยวิธีของ ClickUp
นักปรัชญาชาวกรีก เฮราคลีตัส ได้กล่าวไว้อย่างชาญฉลาดว่า "การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวที่คงอยู่ในชีวิต"
หากคุณเปลี่ยนงานบ่อย มีเหตุผลอยู่เบื้องหลัง และวิธีที่ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานในอนาคตคือการอธิบายเหตุผลนั้นอย่างชัดเจนและมั่นใจ
ClickUp สามารถช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นอย่างมากสำหรับคุณ. มันช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและสามารถจัดการได้ไม่ว่างานค้นหาของคุณจะซับซ้อนเพียงใด.
ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain คุณสามารถปรับปรุงการวิจัยของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสรุปคำอธิบายตำแหน่งงานและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ เทมเพลตของ ClickUp ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการสมัคร การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และการติดตามกำหนดเวลา—ทั้งหมดนี้จากแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวกสบาย
ด้วยระบบแจ้งเตือนและรายการตรวจสอบที่สามารถปรับแต่งได้ ClickUp ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์จำลองหรือการทบทวนทักษะของคุณ
