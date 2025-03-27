6 แม่แบบไทม์ไลน์ใน Excel ฟรี เพื่อแสดงเหตุการณ์สำคัญของโครงการ

เมื่อทุกคนในทีมของคุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่ต้องทำและเมื่อไหร่ งานก็จะเสร็จเร็วขึ้นและลดความปวดหัวลง
Microsoft Excel มีแม่แบบไทม์ไลน์โครงการฟรีที่ช่วยให้คุณมองเห็นหมุดหมายสำคัญของโครงการด้วยตัวบ่งชี้ความคืบหน้า สถานะงานที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในเป้าหมาย กำหนดเวลา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถสร้างแผนงานเพื่อนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงเทมเพลตไทม์ไลน์ใน Excel ฟรีที่ดีที่สุดบางตัว และมอบทางเลือก Excelเพิ่มเติมให้คุณเพื่อสร้างไทม์ไลน์โครงการที่ดีกว่าเดิม
ดังนั้น, โดยไม่รอช้า, ขอให้เราเริ่มต้นกันเลย.
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการ Excel ดี?
แม่แบบไทม์ไลน์ใน Excel ที่ดีเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณวางแผนโครงการทั้งหมดของคุณบนไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้ชัดเจน มัน รวมศูนย์การจัดการงานและทรัพยากร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความสอดคล้องกัน ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการวางแผนการพึ่งพา และทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผนตั้งแต่ต้นจนจบ
เพื่อให้แน่ใจว่าแม่แบบไทม์ไลน์โครงการสามารถปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ใช้งานง่าย: เลือกเทมเพลต Excel สำหรับไทม์ไลน์ที่เรียบง่ายและชัดเจน เพื่อให้คุณและทีมสามารถเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เลือกใช้แม่แบบไทม์ไลน์ที่ช่วยให้ทุกคนเห็นเป้าหมายและกำหนดเวลาเดียวกันได้ตลอดเวลา พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- แถบแสดงความคืบหน้า: เลือกเทมเพลตไทม์ไลน์โครงการที่มีแถบแสดงความคืบหน้าเพื่อติดตามความก้าวหน้าในแต่ละงาน
- การปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์, สี, และบล็อกได้เพื่อสร้างไทม์ไลน์โครงการที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- ระบบอัตโนมัติ: เลือกไทม์ไลน์ที่อัปเดตข้อมูลโครงการโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทีมของคุณมีข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ซอฟต์แวร์จัดการไทม์ไลน์โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลา ทรัพยากร ปริมาณงาน และความเสี่ยง นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการรายงานแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
6 ฟรี เทมเพลตไทม์ไลน์ใน Excel
1. แม่แบบไทม์ไลน์พื้นฐานโดย Template.net
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ คุณอาจกำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการติดตามงานของคุณอยู่แบบแผนไทม์ไลน์พื้นฐานโดย Template.netทำได้ตรงตามความต้องการนี้ ด้วยการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบโดยไม่มีปัญหา
การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเพิ่มงาน ตั้งกำหนดเวลา มอบหมายเจ้าของงาน และติดตามเหตุการณ์สำคัญได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งไทม์ไลน์โครงการให้เหมาะสมกับโครงการของคุณ
- กรอบการทำงานที่ยืดหยุ่น: ปรับเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการ
- การนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน: ใช้กราฟและแผนภูมิเพื่อให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยเทมเพลตนี้ ทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย และปรับปรุงการจัดการเวลาของโครงการให้ดีขึ้น
เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการดูการอัปเดตโครงการและภาพรวมทางการเงินในที่เดียว
2. แม่แบบไทม์ไลน์รายไตรมาส โดย Template.net
ในฐานะผู้จัดการ การวางแผนรายไตรมาสอาจเป็นหนึ่งในรายการสำคัญบนรายการที่ต้องทำของคุณ ด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์รายไตรมาสจาก Template.net การจัดระเบียบเป้าหมาย งาน และโครงการสำหรับแต่ละไตรมาสกลายเป็นเรื่องง่าย
แบ่ง ไทม์ไลน์โครงการ ของคุณออกเป็น สี่ไตรมาส (Q1, Q2, Q3, Q4) เพื่อช่วยให้คุณกำหนดงาน ติดตาม เหตุการณ์สำคัญ และตรวจสอบความคืบหน้าได้
ด้วยวิธีนี้ คุณจะพบความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และแก้ไขปัญหาการจัดการเวลาทั่วไปในไทม์ไลน์ของโครงการของคุณได้
เหมาะสำหรับ: โครงการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการมองเห็นการแบ่งแยกตามไตรมาสของเป้าหมาย, งาน, และจุดสำคัญ
3. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับไทม์ไลน์ข้อเสนอการวิจัย โดย Template.net
หากคุณมีโครงการวิจัยอยู่ในมือแม่แบบแผนภูมิแกนต์ไทม์ไลน์สำหรับข้อเสนอการวิจัยโดย Template.netเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบทุกอย่างให้เรียบร้อย ไม่ว่าโครงการจะซับซ้อนเพียงใดก็ตาม
เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการที่เรียบง่าย นี้จะช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ตั้งแต่การจัดระเบียบงาน การกำหนดระยะเวลา ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าและการจัดสรรทรัพยากร
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณมีความชัดเจนที่จำเป็นในการรักษาเส้นทางและบรรลุทุกเป้าหมายในแผนโครงการของคุณได้อย่างมั่นใจ
เหมาะสำหรับ: โครงการวิจัยที่ต้องการติดตามเป้าหมายและกำหนดเวลาตามลำดับเวลา
4. แม่แบบไทม์ไลน์งานโดย Template.net
หากคุณมีโปรเจ็กต์มากมายอยู่ในมือ และคุณมักจะลืมติดตามความคืบหน้าอยู่เสมอ คุณสามารถใช้Task Timeline Template จาก Template.netได้ ซึ่งจะช่วยจัดระเบียบงานตามลำดับเวลา และตรวจสอบกำหนดส่งได้
ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดตารางงาน, การติดตามความคืบหน้า, และการร่วมมือที่ง่ายดาย, คุณสามารถมอบหมายงาน, เพิ่มบันทึก, และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการนี้ ติดตามชื่องาน วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด หลักสำคัญ และความคืบหน้า เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการรักษาตารางเวลาโครงการของคุณให้ตรงตามกำหนดและรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
เหมาะสำหรับ: การจัดการงานประจำวันสำหรับทีมขนาดเล็กและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม
5. แม่แบบแผนงานโครงการสี่สัปดาห์ โดย Microsoft
หากคุณกำลังบริหารโครงการที่ซับซ้อนและมีเวลาเพียงหนึ่งเดือนในการทำให้เสร็จสมบูรณ์แม่แบบไทม์ไลน์โครงการสี่สัปดาห์โดย Microsoftคือวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการ จัดระเบียบงานตลอดสี่สัปดาห์
เพิ่มงาน ตั้งกำหนดเวลา มอบหมายสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าในรูปแบบที่เรียบง่ายและชัดเจนด้วยเทมเพลตตารางงานโครงการนี้ เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกคนติดตามและจัดการกำหนดเวลาประจำสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลโครงการซับซ้อนที่มีการดำเนินงานเป็นรอบเดือน
6. แม่แบบแผนภูมิแกนต์ติดตามวันที่โดย Microsoft
หากคุณต้องการสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel อย่างรวดเร็วเพื่อแสดงความคืบหน้าของโครงการตามวันที่คุณจะพบว่าเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ติดตามวันที่โดย Microsoftนี้มีประโยชน์
เพียงป้อนข้อมูลเช่นกิจกรรม, วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด, จุดสำคัญ, และเทมเพลตไทม์ไลน์โครงการจะ อัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น
ปรับรูปแบบเพื่อปรับแต่งลักษณะของไทม์ไลน์โครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกอย่างชัดเจนและง่ายต่อการมองเห็น
เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและติดตามความคืบหน้าของงานได้
ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับแม่แบบไทม์ไลน์
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Microsoft Excel ดูเหมือนจะเหมาะสมสำหรับไทม์ไลน์โครงการในตอนแรก แต่เมื่อต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีทีมงานจากหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจไม่เพียงพอ นี่คือเหตุผล:
- การปรับแต่งที่จำกัด: แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Excel มีความยืดหยุ่นไม่มากนัก ดังนั้นการสร้างสิ่งที่โต้ตอบได้หรือสนุกสนานอาจทำได้ยาก
- ไม่มีการทำงานอัตโนมัติ: ไม่มีการอัปเดตอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, หรือการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
- ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เนื่องจากคุณไม่สามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยเทมเพลต Excel การประสานงานในทีมอาจเป็นเรื่องยาก
- ไม่มีการผสานรวม: Excel ไม่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ได้ ทำให้ยากต่อการรักษาความถูกต้องของข้อมูล
- ความปลอดภัยจำกัด: คุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การควบคุมการเข้าถึงและการเข้ารหัส ไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลงนี้ ทำให้ข้อมูลสำคัญของคุณไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่พบสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณใช่ไหม? เรียนรู้วิธีสร้างไทม์ไลน์โครงการของคุณเองใน Excelด้วยคู่มือฉบับละเอียดของเรา
เทมเพลตไทม์ไลน์ทางเลือกใน Excel
แม้ว่าแม่แบบไทม์ไลน์ใน Excel จะฟรีและใช้งานง่าย แต่ขาดคุณสมบัติด้านการทำงานร่วมกันและการจัดการงานที่แข็งแกร่ง
ClickUp, ทางด้านตรงกันข้าม, เป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยสร้างแผนงานโครงการที่ละเอียด. แม่แบบแผนงานโครงการที่สามารถปรับแต่งได้ของมันสามารถซิงค์กับกระบวนการทำงานของคุณได้, ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนระหว่างระบบได้อย่างราบรื่น.
1. แม่แบบไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp
เมื่อคุณต้องการจัดเรียงไทม์ไลน์โครงการของคุณอย่างรวดเร็วเทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUpคือตัวช่วยชีวิตของคุณ มาพร้อมกับ ไทม์ไลน์โครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า ให้คุณกรอกข้อมูลได้ทันที ทำให้คุณสามารถเห็นไทม์ไลน์โครงการตั้งแต่ต้นจนจบ และวางแผนเหตุการณ์สำคัญรวมถึงกำหนดเส้นตายได้อย่างง่ายดาย
เพิ่มหรือลบงานได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันไทม์ไลน์เพื่อรับข้อเสนอแนะ และติดตามงบประมาณและเป้าหมายสำคัญได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องกังวล
นี่คือสิ่งที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยให้คุณทำได้:
- ติดตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อดูว่ามีการใช้จ่ายไปเท่าไรแล้ว
- คอยจับตาดู งบประมาณที่จัดสรร ของคุณเพื่อไม่ให้เกิน
- กำหนด วันจัดสรร เฉพาะให้กับงานแต่ละอย่างเพื่อให้ดำเนินงานได้ตามแผน
- ใช้ จำนวนวัน (สูตรที่แนะนำ) เพื่อคำนวณระยะเวลาที่งานควรใช้เวลา
- ระบุระยะโครงการ ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- ทำเครื่องหมาย เสร็จสิ้นงาน ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ทำเสร็จแล้วและอะไรที่ยังเหลืออยู่
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่กำลังมองหาเทมเพลตไทม์ไลน์เปล่าที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อช่วยในการมองเห็นภาพไทม์ไลน์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
2. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์ ClickUp
ใครบ้างที่ไม่ชอบกระดานไวท์บอร์ดที่สนุกและมีปฏิสัมพันธ์?
ปรับแต่งเทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์ของ ClickUpด้วยงาน ระยะเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และอื่นๆ
ใช้เส้นเวลาแนวนอนสำหรับขั้นตอนหรือช่วงต่างๆ และแกนแนวตั้งสำหรับกำหนดการโครงการของคุณ เปลี่ยนสีของบล็อก หรือเพิ่มบันทึกย่อเพื่อเน้นจุดสำคัญ กำหนดเวลา หรือกิจกรรมสำคัญ
ยิ่งไปกว่านั้น กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้ทีมหลุดพ้นจากกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิมที่ใช้เอกสาร โดยการแสดงภาพวงจรชีวิตของโครงการให้เห็นชัดเจน
คุณสามารถ ผสมผสานเทมเพลตนี้กับเทคนิคการแสดงภาพ เช่น การทำแผนผังความคิด การระดมสมองแบบเขียนลงกระดาษ หรือการเขียนแผนผังความคิดแบบวงกลมได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทีมคิดนอกกรอบได้ เป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการวางแผนไทม์ไลน์โครงการของคุณ พร้อมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการสร้างไทม์ไลน์ในรูปแบบที่ง่าย สนุก และดึงดูดสายตา
3. แม่แบบแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
คุณรู้สึกเหมือนมีรายการงานที่ไม่มีวันจบสิ้นสำหรับทีมของคุณ—โดยไม่มีเบาะแสว่าอะไรเสร็จแล้วและอะไรที่ยังค้างอยู่? แย่กว่านั้น รายการงานยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการติดตามทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้
นี่คือเวลาที่คุณต้องการเทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp มันจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณให้เป็น แผนภูมิแกนต์ ที่ชัดเจนและอ่านง่าย พร้อมมุมมองต่างๆ เช่น แกนต์, รายการ, และ เอกสาร คุณสามารถเห็นสิ่งที่เริ่มต้นแล้ว, วันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, เจ้าของงาน, ความคืบหน้า และแม้กระทั่งความคิดเห็น—ทั้งหมดในที่เดียว
กำหนดรหัสสีให้กับงานด้วยสีเขียว สีม่วง และสีเทาสำหรับ เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, และ ต้องทำ, ตามลำดับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตาม ระยะของโครงการ ตรวจสอบ ความคืบหน้าของโครงการ และเพิ่มไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้จากมุมมองเดียวกัน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการมองเห็นการพึ่งพาและความท้าทายของโครงการผ่านแผนภูมิแกนต์ที่เรียบง่าย
4. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการการตลาด ClickUp
คุณต้องมีเครื่องมือและระบบที่เหมาะสมเพื่อทำให้แผนการตลาดของคุณมีชีวิตชีวา
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเนื้อหา เปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือจัดการแคมเปญเทมเพลตไทม์ไลน์โครงการการตลาดของ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบงานด้านการตลาดของคุณและให้คุณติดตามความคืบหน้าของทีมได้
นอกจากนี้ งานสามารถจัดหมวดหมู่ตามสถานะได้ เช่น ยกเลิก, ประเมินผล, ดำเนินการ, ยังไม่เริ่ม, และ วางแผน.
และยังไม่หมดเพียงเท่านี้—การติดตามเวลา, แท็ก, และการแจ้งเตือนการพึ่งพาถูกรวมไว้เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างราบรื่น
ด้วยClickUp Goals คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและวัดผลได้ เช่น:
- เพิ่มการมีส่วนร่วมบนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
- เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณแบบออร์แกนิก
- ลดอัตราการยกเลิกการใช้บริการโดยการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น
กำหนดไทม์ไลน์ของคุณ ติดตามความก้าวหน้า และดูเป้าหมายของคุณเป็นจริงเมื่อคุณบรรลุแต่ละก้าวสำคัญ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ต้องการวางแผน กำหนดเวลา และมองเห็นภาพรวมของแผนการตลาดทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
5. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUp คุณสามารถวางแผนโครงการทั้งหมดของคุณบนไวท์บอร์ดดิจิทัล ใช้เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ ระดมความคิด มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย ติดตามความสำเร็จ และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตนี้ให้คุณภาพรวมใหญ่ของโครงการของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นจุดติดขัด และแชร์การอัปเดตกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
ผสานเทมเพลตนี้กับClickUp Docsเพื่อ กำหนดขอบเขตของโครงการ, กำหนดเป้าหมายเวลาที่ชัดเจน, และบันทึกประเด็นการหารือจากการประชุมคิดค้นของคุณ คุณสมบัติการจัดเอกสารแบบรวมศูนย์ช่วยให้คุณสามารถร่วมมือกันในการกำหนดวัตถุประสงค์, งานที่ต้องทำ, และเป้าหมายที่ต้องรวมไว้
คุณยังสามารถสร้างหน้าเว็บซ้อนกันสำหรับขั้นตอนเฉพาะของโครงการเพื่อให้การจัดระเบียบง่ายขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำเครื่องหมายหน้าเว็บว่าเป็นวิกิที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมใช้งานได้ทันที
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและเรียบง่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
6. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Gantt ของ ClickUp
กำลังมองหาแม่แบบไทม์ไลน์โครงการเพื่อติดตามงานธุรกิจประจำวันอยู่หรือไม่?
สวัสดีกับแม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Gantt ของ ClickUp! แม่แบบนี้จัดการโครงการที่ซับซ้อนที่สุดได้ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ติดขัด, เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และ ต้องทำ
ส่วนที่ดีที่สุด? ไทม์ไลน์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น มอบภาพรวมที่ชัดเจนด้วยแถบสีและป้ายกำกับความสำคัญ
การติดตามกำหนดเวลาทุกวันเป็นเรื่องง่ายด้วยมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ: รายเดือน, รายปี, สรุป, และคู่มือเริ่มต้น
เพื่อความเป็นระเบียบเพิ่มเติมให้ใช้มุมมองบอร์ดใน ClickUp สร้าง กลุ่มย่อย (หรือเลนว่ายน้ำ) เพื่อจัดระเบียบงานตามผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ หรือประเภทของงาน วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและจัดการงานได้ดีขึ้น
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามการดำเนินงานของธุรกิจทุกวันโดยใช้แผนภูมิแกนต์
7. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณทราบดีว่าโครงการสร้างสรรค์สามารถยากลำบากได้มากเพียงใด นั่นคือจุดที่เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการสร้างสรรค์ของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้!
มันมอบ แผนที่เส้นทางที่ชัดเจนสำหรับทุกงานของคุณ ทำให้การจัดระเบียบโครงการเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถวางแผนทุกขั้นตอน กำหนดเป้าหมาย และสร้างไทม์ไลน์ที่มีความหมายได้จริง
📮ClickUp Insight: มีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
จากการวิจัยของ ClickUp พบว่าประมาณ 92% ของพนักงานมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายแห่ง
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มและสลับบริบทที่ไม่จำเป็น ลองใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน*
เปิดเทมเพลตไทม์ไลน์โครงการใน ClickUp เพื่อดูภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการของคุณและ ปรับแต่งหมวดหมู่ย่อย เพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ในไม่กี่วินาที เมื่อข้อมูลถูกป้อนเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเห็นงานที่อยู่ในเส้นทางหรือล่าช้าได้ทันทีและทำการปรับเปลี่ยนก่อนที่มันจะสายเกินไป
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการมองเห็นภาพรวมของโครงการสร้างสรรค์ทั้งหมดตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่มีประสิทธิภาพ
8. แม่แบบไทม์ไลน์การเปิดตัวซอฟต์แวร์ ClickUp
เทมเพลตไทม์ไลน์การเปิดตัวซอฟต์แวร์ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างทุกทีมที่เกี่ยวข้องในโครงการเปิดตัวซอฟต์แวร์ของคุณ ด้วยส่วนที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอน ความรับผิดชอบของทีม ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และไทม์ไลน์ ทุกคนจะทราบอย่างชัดเจนว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและเมื่อใด
การแสดงผลในรูปแบบภาพนี้ช่วยให้ติดตามความคืบหน้า ระบุอุปสรรค และปรับกำหนดการโครงการได้ตามต้องการได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการติดตามเวลาแบบคล่องตัวและการสื่อสารกับทีมอย่างต่อเนื่อง
แต่หากคุณรู้สึกท่วมท้นกับงานทั้งหมดClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ ติดตั้งมาในตัว ของ ClickUp สามารถช่วยได้ เพียงแค่ถามคำถามเช่น:
- งานเร่งด่วนมีอะไรบ้าง?
- อะไรที่ค้างอยู่?
- งานใดที่ยังเปิดอยู่และมอบหมายให้ฉัน?
ระบบ AI จะให้คำตอบอย่างรวดเร็วแก่คุณ ทำให้คุณสามารถปรับตารางโครงการของคุณได้ทันที นอกจากนี้ ยังช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้ นี่คือความสมบูรณ์แบบของการวางแผนโครงการที่มีโครงสร้างและการจัดการงานที่ชาญฉลาด!
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการประสานงานกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สำหรับการเปิดตัวซอฟต์แวร์
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนที่เส้นทางโครงการ? (พร้อมตัวอย่าง)
9. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
มีวิสัยทัศน์ระยะยาวสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือกำลังเตรียมตัวเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่?แม่แบบแผนงาน ClickUpคือความลับสู่การวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างราบรื่น
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ รายการรายไตรมาสที่สร้างไว้ล่วงหน้า สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ และมุมมองต่างๆ เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตและไทม์ไลน์ทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
ใช้เพื่อเพิ่มรายละเอียดสำคัญและปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น สถานะการผลิต ประเภท ลำดับความสำคัญ ความคืบหน้า วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และการประมาณเวลา
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งและใช้มุมมองที่แตกต่างกันทั้งห้านี้เพื่อแสดงภาพการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณได้:
- มุมมองรายการ
- มุมมองปริมาณงาน
- มุมมองปฏิทิน
- มุมมองแกนต์
- มุมมองของคณะกรรมการ
ไม่ว่าคุณจะมีทีมเล็กหรือโครงการที่ซับซ้อน เทมเพลตนี้จะมอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์!
เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการติดตามความคืบหน้าของแผนการเปิดตัวฟีเจอร์หรือผลิตภัณฑ์
10. แม่แบบแผนที่ธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตแผนที่ธุรกิจ ClickUpจัดเตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับโครงการที่ราบรื่น—เป้าหมายทางธุรกิจ, กลยุทธ์, งาน, ระยะสำคัญ, และกรอบเวลา—ทั้งหมดในที่เดียว
ติดตามโครงการของคุณด้วยสถานะต่างๆ เช่น ยกเลิก, เสร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, รอ, และต้องทำ นอกจากนี้ ให้ระวังข้อมูลสำคัญ เช่น ไตรมาส, ระยะเวลาเป็นวัน, เป้าหมายเชิงกลยุทธ์, ไฟล์แนบ, และหมวดหมู่ธุรกิจ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
และสิ่งที่ดีที่สุด? รับมุมมองหลายแบบ เช่น ทุกโครงการต่อไตรมาส, คู่มือเริ่มต้น, แผนงานกังต์, และไทม์ไลน์ตามหมวดหมู่ธุรกิจ เพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและทำลายเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้!
เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางธุรกิจของตน
บรรลุเป้าหมายโครงการด้วยเทมเพลตของ ClickUp
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของทุกสิ่งได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นงานต่าง ๆ จุดสำคัญ กำหนดส่ง และอื่น ๆ อีกมากมาย
แม้ว่า Microsoft Excel จะทำงานได้ แต่สำหรับตารางเวลาโครงการของคุณแล้ว อาจรู้สึกว่ามันค่อนข้างพื้นฐานเกินไป
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น. คุณสมบัติของเทมเพลตไทม์ไลน์ของมันมีภาพที่สวยงาม, การติดตามแบบเรียลไทม์, และการอัตโนมัติ, ทำให้การจัดการโครงการไปสู่ระดับใหม่.
นอกจากนี้ ปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้เหมาะกับความต้องการ ความชอบ ขั้นตอนการทำงาน และการวางแผนโครงการขององค์กรของคุณ
ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกันและการแสดงผลข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น