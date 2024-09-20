วิธีสร้างคำแถลงวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

เคยได้ยินนิทานเรื่อง 'คนตาบอดหกคนกับช้าง' ไหม? เรื่องเล่าว่า มีกลุ่มคนตาบอดที่ไม่เคยได้ยินเรื่องช้างมาก่อน พวกเขาได้พบช้างตัวหนึ่ง พวกเขาได้สัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกายช้างและบรรยายมันในลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ผู้ที่สัมผัสกับลำตัวมันกล่าวว่ามันเหมือนงูใหญ่ ผู้ที่สัมผัสที่หูคิดว่ามันเหมือนพัด ผู้ที่สัมผัสใกล้ขาเปรียบเทียบมันกับลำต้นไม้ โดยสรุป ไม่มีใครเข้าใจสัตว์ตัวนี้อย่างสมบูรณ์ เพราะพวกเขาไม่สามารถมองเห็นภาพรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ทุกคนจึงมั่นใจว่าความเชื่อของตนเป็นความจริงแท้แน่นอน ทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขาอาจผิดอย่างสิ้นเชิง
อุปมานี้เปรียบเสมือนคำอุปมาที่มีคุณค่าสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในธุรกิจ ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เรื่องนี้เป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบสำหรับความจริงที่ว่า หากปราศจากคำแถลงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ชัดเจน และมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน ทีมงานก็จะหลงทางอยู่ในความมืด
ในบล็อกโพสต์นี้ มาดูกันว่าวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ และคุณสามารถสร้างวิสัยทัศน์ของคุณเองได้อย่างไร
วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์คืออะไร?
วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์คือข้อความที่สะท้อนภาพรวมของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว โดยจะระบุองค์ประกอบพื้นฐานของผลิตภัณฑ์:
- ใคร: กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกกำหนดไว้ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์, จิตวิทยา, และอาชีพ
- อะไร: คุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาให้กับผู้ใช้เป้าหมาย
- วิธีการ: การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาดและสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์
- เหตุผล: ทำไมผลิตภัณฑ์นี้ถึงมีอยู่
ทำไมผลิตภัณฑ์จึงต้องมีวิสัยทัศน์?
สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลักของคำแถลงวิสัยทัศน์คือมันทำหน้าที่เป็นดาวเหนือ เป็นแสงนำทางสำหรับการตัดสินใจทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากนั้น ยังมีข้อดีอีกมากมาย
การปรับให้สอดคล้อง: วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีม UX, ออกแบบ, พัฒนา, และคุณภาพสามารถมุ่งเน้นความพยายามของตนได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทีมขาย, การตลาด, การเงิน, และทีมบุคลากรสามารถรวมตัวกันและทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกันได้
ทิศทาง: วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการออกแบบแผนงานสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยจะระบุถึงสิทธิพิเศษเชิงกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะถูกแบ่งย่อยเป็นงานและเป้าหมายย่อยที่ต้องพัฒนาต่อไป
ความชัดเจน: วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์อธิบายองค์ประกอบและลดข้อสมมติให้น้อยที่สุด ช่วยให้สมาชิกใหม่ในทีมเข้าใจวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ได้ทันทีและเข้าร่วมในการพัฒนา
มาตรฐาน: เราควรให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ A มากกว่า B หรือไม่? เราควรจ้างวิศวกรเพิ่มในไตรมาสหน้าหรือไม่? เราควรแก้ไขบั๊กใดในสปรินท์นี้? คำแถลงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์ในการชั่งน้ำหนักการตัดสินใจเหล่านี้ มันช่วยสร้างฉันทามติบนพื้นฐานของข้อตกลงและแนวคิดที่ตกลงกันไว้
ใครใช้คำแถลงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์?
ทีมใดก็ตามที่สร้างทีมและนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดสามารถได้รับคุณค่าอย่างมากจากคำประกาศวิสัยทัศน์
- ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ มันทำหน้าที่เป็นพื้นที่ร่วมกันสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
- ในการตลาด มันช่วยให้กิจกรรมที่เผชิญหน้ากับตลาดสอดคล้องกับเจตนาของทีมผลิตภัณฑ์
- ในสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มันเชื่อมโยงทีมที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ช่วยจัดระเบียบความวุ่นวายไปสู่เป้าหมายร่วมกันของพวกเขา
ความแตกต่างระหว่างวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์กับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์คืออะไร?
วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์คือความฝัน—เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่คุณตั้งใจจะพัฒนาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มันเป็นสิ่งที่ท้าทาย อนาคต และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์คือแนวทางที่รอบคอบในการบรรลุความฝันนั้น—ซึ่งรวมถึงทรัพยากร ขั้นตอน และแผนการต่างๆ ยังคงอยู่ในระดับสูงและครอบคลุมทุกแง่มุมของผลิตภัณฑ์
|วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
|กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
|ระยะยาวมาก (ระยะเวลา 5-10 ปี)
|ระยะกลางถึงระยะยาว (ระยะเวลา 1-3 ปี)
|มีลักษณะที่มุ่งหวัง
|เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและสามารถบรรลุผลได้
|เจตนาให้คลุมเครือและปรับเปลี่ยนได้
|จงเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
|มุ่งเน้นไปที่เหตุผลที่ผลิตภัณฑ์มีอยู่
|มุ่งเน้นที่วิธีการที่วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ถูกดำเนินการ
|เขียนเป็นประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่จดจำได้
|เขียนในรูปแบบเอกสารยาว ละเอียด และให้คำแนะนำ
บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ในวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
แม้ว่าความคิดสำหรับผลิตภัณฑ์มักจะเกิดขึ้นในจิตใจของคนเพียงคนเดียว แต่การมองเห็นภาพอนาคตนั้นเป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกคน มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้อง งานประจำวันของพวกเขา และการตัดสินใจทุกครั้งที่พวกเขาทำ
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนมีบทบาทที่แตกต่างกัน มาดูกัน
ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์?
เจ้าของผลิตภัณฑ์/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ต่างๆ ความรับผิดชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ได้แก่:
- รวบรวมข้อมูลจากผู้นำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
- สำรวจแนวคิดร่วมกับฝ่ายขาย การตลาด การวิจัยตลาด การออกแบบ ฯลฯ
- การสื่อสารวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ด้วยคำที่ง่ายและจดจำได้
- รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และปรับปรุงคำแถลงวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการกำหนดคำแถลงวิสัยทัศน์แล้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ยังมีหน้าที่ในการสื่อสารและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นบทบาทของพวกเขาที่จะทำให้ทีมโครงการ, ทีม Scrum, ทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมความสำเร็จของลูกค้าเข้าใจและยอมรับวิสัยทัศน์ในงานของพวกเขา
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์บรรลุเป้าหมายนี้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมข้ามสายงาน พวกเขาสื่อสารวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ให้ทุกทีมมีพื้นฐานที่มั่นคงในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น หากวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณคือ "ช่วยให้ผู้คนฝึกสติ"
- ทีม Scrum จะให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิมากกว่าคุณสมบัติการจัดการงาน
- ทีมออกแบบจะสร้าง UI ที่ปราศจากสิ่งรบกวนและช่วยให้ผู้ใช้จดจ่ออยู่กับปัจจุบัน
- ทีมออกแบบเนื้อหาจะเขียนข้อความที่เรียบง่าย มีความเห็นอกเห็นใจ และให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรก
- ฝ่ายการตลาดจะสร้างข้อความที่เน้นความสงบมากกว่าประสิทธิภาพในการทำงาน
โดยรวมแล้ว วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทุกทีมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ หากสิ่งนี้ฟังดูเหมือนเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับความท้าทายด้านผลิตภัณฑ์หลายประการของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างวิสัยทัศน์ของตนเองได้
การสร้างวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์คือแสงนำทางของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ หลังจากที่ได้กำหนดและแบ่งปันข้อความนี้แล้ว ผู้คนจะจดจำความรู้สึกและใช้มันในการตัดสินใจ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องสร้างวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จของผลิตภัณฑ์
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือการร่วมมือเสมือนจริงและการจัดการโครงการเช่นClickUp
1. สำรวจปัจจุบัน
เข้าใจบริบทที่ผลิตภัณฑ์ของคุณดำเนินการอยู่ผ่านแง่มุมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น:
กลุ่มเป้าหมาย: กำหนดว่าคุณกำลังออกแบบสำหรับใคร ระบุความต้องการ จุดที่ประสบปัญหา วิธีแก้ปัญหาปัจจุบัน และความไม่พอใจของพวกเขา
การแข่งขัน: ทำความเข้าใจภูมิทัศน์การแข่งขัน รวมถึงสิ่งที่อยู่ในตลาด ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ ความภักดีของผู้ใช้ ฯลฯ อย่าลืมว่าคู่แข่งไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน อาจเป็นผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ที่แก้ปัญหาของลูกค้าได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแอปเตือนความจำ อุปกรณ์ปากกาและกระดาษแบบง่าย ๆ คือทางเลือกหลักที่คุณต้องศึกษาเพื่อแข่งขัน
โอกาส: ระบุจุดที่ช่องว่างของตลาดอยู่ให้ชัดเจน สำรวจว่าช่องว่างนี้มีขนาดใหญ่เพียงใด อะไรที่จะเติมเต็มช่องว่างนี้ได้ และลูกค้าอาจยินดีจ่ายเท่าไรเพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้
สิทธิพิเศษทางธุรกิจ: ในขณะที่คุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่ ให้พิจารณาถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทของคุณด้วย—เป้าหมาย ความต้องการ ทรัพยากร และความปรารถนาของธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ ให้พิจารณาตัวอย่างค่านิยมหลักเพื่อกำหนดว่าคุณคือใคร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณบันทึกทุกสิ่งที่คุณค้นพบไว้ในที่ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ เช่นClickUp Whiteboards คุณสามารถเพิ่มข้อมูลในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ การเชื่อมโยง โน้ตติด และอื่น ๆ ได้ เมื่อคุณมีร่างแล้ว ให้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมาร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
2. จินตนาการถึงอนาคต
เมื่อคุณเข้าใจภาพรวมในปัจจุบันแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะฝัน กล่าวคือ จินตนาการถึงอนาคตที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมีอยู่จริง ในส่วนนี้ โปรดพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์: ก่อนอื่นใด ให้กำหนดวัตถุประสงค์หลักที่ผลิตภัณฑ์ของคุณจะให้บริการ ถามตัวเองว่า 'ทำไม' ผลิตภัณฑ์นี้จึงจำเป็นต้องมีอยู่
แนวทาง: คิดถึงวิธีที่คุณอาจบรรลุเป้าหมายของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากจุดประสงค์ของคุณคือช่วยให้ผู้คนฝึกสติ คุณสามารถสร้างแอปสำหรับการทำสมาธิ การเขียนบันทึก การบำบัดออนไลน์ หรือการสร้างนิสัย เลือกเส้นทางของคุณ
คุณค่า: สำรวจว่าคุณค่าที่มันจะมอบให้กับลูกค้าของคุณคืออะไร แอปพลิเคชันความตระหนักรู้ของคุณจะทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขมากขึ้น, สงบ, มีประสิทธิภาพ, หรือสุขภาพดีขึ้นหรือไม่ ที่นี่ คุณยังต้องคิดถึงว่าลูกค้าจะรู้สึกอย่างไรในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์
การสร้างความแตกต่าง: ระบุอย่างชัดเจนถึงทุกวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ความแตกต่างนี้อาจอยู่ในด้านคุณสมบัติ ลูกค้าเป้าหมาย ประสบการณ์ผู้ใช้ การสนับสนุนลูกค้า หรือสิ่งอื่นใดที่คุณจินตนาการได้
การฝึกทำบอร์ดวิสัยทัศน์ที่ดีจะช่วยได้มากในขั้นตอนนี้ใช้เทมเพลต Vision Board ของ ClickUpเพื่ออธิบายฟังก์ชันและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของคุณ เทมเพลตระดับกลางนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอ คุณสามารถนำไปใช้กับผู้สนับสนุน ลูกค้า สมาชิกในทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้โดยตรง
⚡️คลังแม่แบบ: หากคุณกำลังมองหาวิธีในการระดมไอเดียผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับความต้องการของคุณลองดูแม่แบบบอร์ดวิสัยทัศน์เหล่านี้
3. สร้างวิสัยทัศน์
ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการลงมือเขียนหรือพิมพ์ข้อความลงในเอกสารจริง ๆ ให้ทบทวนเอกสารสถานะปัจจุบันและอนาคตอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์มักจะเป็นคำกล่าวที่กระชับและทรงพลัง "ที่ Netflix เราต้องการสร้างความบันเทิงให้กับโลก" บริษัทบริการสตรีมมิ่งกล่าว พวกเขาไม่ได้หมายถึงภาพยนตร์หรือสารคดีหรือโทรทัศน์ แต่หมายถึงความบันเทิงทั้งหมด ดังนั้นเมื่อพวกเขาเข้าสู่เกมในปี 2023 จึงดูเหมือนเป็นการขยายตัวตามธรรมชาติของสิ่งที่พวกเขานำเสนอ
ก่อนที่คุณจะเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณ ให้ทดลองทำตัวเลือกสองสามอย่าง. จดบันทึกความคิดต่าง ๆ สองสามอย่างเพื่อทดสอบ. ในการเขียนคำแถลงวิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ ให้ทำให้:
กว้างขวาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสามารถครอบคลุมและนำทางความทะเยอทะยานของคุณได้หลายปีข้างหน้า อย่าจำกัดมันไว้กับสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของคุณทำเพียงอย่างเดียว "ช่วยให้ผู้คนฝึกสติ" นั้นกว้างขวางและยืดหยุ่นมากกว่า "สร้างแอปบันทึกประจำวัน" หรือ "ให้บริการการทำสมาธิแบบมีไกด์ตามต้องการ"
ทะเยอทะยาน: วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ในอุดมคติควรเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครมีมาก่อน—หรืออย่างน้อยก็มีเพียงไม่กี่คนที่เคยบรรลุถึงมาก่อน ทำให้มันท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้ทีมงานคิดค้นแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการไล่ตามวิสัยทัศน์นั้น
มุ่งเน้นลูกค้า: วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นภายในองค์กรจะกลายเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในที่สุด ดังนั้น ให้คำแถลงวิสัยทัศน์มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลัก ร่างขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อลูกค้า ตลาด และโลกโดยรวม
สั้น: ไม่มีใครสามารถจดจำคำขวัญหรือวิสัยทัศน์ที่ซับซ้อนและยาวได้ นั่นหมายความว่าพวกเขาก็จะไม่นำไปใช้ในทางปฏิบัติเช่นกัน ดังนั้น ให้สั้นและง่ายไว้ คำแนะนำที่ดีที่สุดคือให้อยู่ในประโยคเดียวหรือคำขวัญเดียว
สำหรับวิธีการเขียนวิสัยทัศน์ที่เป็นระบบมากขึ้นลองใช้เทมเพลต ClickUp Vision Whiteboard ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางวิสัยทัศน์ของคุณอย่างชัดเจนและมีจุดมุ่งหมาย รวบรวมข้อเสนอแนะ และแปลงข้อเสนอแนะให้เป็นรายการดำเนินการ
4. ทดสอบคำแถลงวิสัยทัศน์ของคุณ
เมื่อคุณมีตัวเลือกสองสามตัวแล้ว ให้ลองนำเสนอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อดูความรู้สึกของพวกเขา ทำการสำรวจตัวอย่างจากลูกค้า ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และผู้บริหารธุรกิจ ทดสอบในประเด็นต่อไปนี้:
- สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
- ความชัดเจนในกลุ่มคนต่างๆ
- ความสามารถในการเชื่อมโยงและนำไปใช้ได้สำหรับทีมต่าง ๆ
- ความไม่เห็นด้วยจากทุกมุม
ตัวอย่างเช่น หากคำแถลงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณคือการช่วยให้ผู้คนฝึกสติ แต่บริษัทของคุณอยู่ในธุรกิจซอฟต์แวร์ CRM คุณจะมีความไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน 👀
5. ปรับปรุงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
จากความคิดเห็นที่คุณได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ปรับปรุงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมว่าบางครั้งคุณอาจไม่สามารถแก้ไขความไม่สอดคล้องกันบางอย่างได้ด้วยการปรับคำพูด ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจจำเป็นต้องคิดทบทวนแนวคิดของคุณใหม่ทั้งหมด
โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะและปรับปรุงวิสัยทัศน์ได้ ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดอาจแนะนำว่าควรร่างวิสัยทัศน์ว่า "ช่วยให้ผู้คนมีสติ" แทนที่จะเป็น "ฝึกสติ" ซึ่งเป็นการพูดอ้อมๆ
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บทบาทของคุณคือการตัดสินใจว่าข้อเสนอแนะใดมีประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะใดไม่มีประสิทธิภาพ
6. จัดทำเอกสารและแบ่งปันวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์จะมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่เข้าใจและยอมรับมัน ดังนั้น คุณจำเป็นต้องสามารถบันทึกและแบ่งปันวิสัยทัศน์นั้นให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ClickUp Docsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้ เขียนวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ—ให้ใหญ่และชัดเจนเพื่อให้ใครก็ตามสามารถมองเห็นและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มแบนเนอร์, ปุ่ม, ตัวแบ่ง, และการจัดรูปแบบอื่น ๆ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ในลักษณะที่น่าสนใจและน่าจดจำ
แชร์เอกสารอย่างปลอดภัยต่อสาธารณะ ส่วนตัว หรือควบคุมการแก้ไขขั้นสูง เชื่อมโยงเอกสารกับงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
7. ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ
การเขียนและแบ่งปันวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่เพียงแค่นั้นยังไม่เพียงพอ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีจะนำวิสัยทัศน์นั้นไปสู่การนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนแรกคือการแปลงวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้และบรรลุได้ซอฟต์แวร์ OKRที่ดีใด ๆ จะช่วยตั้งค่าตัวชี้วัดการจัดการโครงการ (KPIs)ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถตั้งเป้าหมาย เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และแบ่งปันกับสมาชิกในทีมทุกคนได้ ใช้ประโยชน์จากมุมมองโครงการที่หลากหลายบน ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าและวัดความสำเร็จ
📖 อ่านเพิ่มเติม:เป้าหมายการทำงานอย่างมืออาชีพ
ขั้นตอนต่อไปคือการวางขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นสร้างงานใน ClickUpโดยตรงจากข้อความวิสัยทัศน์ของคุณบน ClickUp Docs, กำหนดผู้ใช้, กำหนดเส้นตาย, เชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น ๆ และจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณในที่เดียว
ประเมินความก้าวหน้าของคุณเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ ใช้ข้อมูลจากแดชบอร์ดการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณในการทบทวน นอกจากนี้ พิจารณาด้วยว่าข้อความวิสัยทัศน์ของคุณเองจำเป็นต้องปรับปรุงหรือไม่
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นบริษัทจัดการงานอีเวนต์ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นเฉพาะงานอีเวนต์แบบพบปะกันจริงหรือจัดบนสถานที่จริงเท่านั้น คุณอาจต้องพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความนิยมอย่างมากของงานอีเวนต์แบบไฮบริดและเสมือนจริง
หากคุณเป็นมือใหม่ในการสร้างวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ กรอบการทำงานข้างต้นจะให้การสนับสนุนอย่างมาก แต่ถ้าคุณยังคงประสบปัญหาในการคิดค้นแนวคิด นี่คือแรงบันดาลใจบางส่วน
ตัวอย่างคำแถลงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
ธุรกิจเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบางแห่งทั่วโลกใช้คำแถลงวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ มาดูตัวอย่างกันสักสองสามตัวอย่าง
ขัดข้อง
เราสร้าง Glitch ขึ้นมาเพื่อให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี Glitchมีวิสัยทัศน์ที่เรียบง่ายแต่ทะเยอทะยาน คำสำคัญที่นี่คือ "ง่าย" นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาสร้างเครื่องมือที่ "รวดเร็ว" และ "สนุกสนาน" สำหรับการสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือของพวกเขาทำงานเพื่อทำให้เว็บเปิดกว้าง มีความหลากหลาย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
อะไรอีก? ความพยายามทางการตลาดของพวกเขามุ่งเน้นอย่างมากไปที่ชุมชนของพวกเขา โดยมอบเครื่องมือ, การแจม, การโชว์โปรเจ็กต์, และอื่น ๆ ซึ่งทำให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเรื่องง่าย
"สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิกทุกคนของแรงงานโลก"
ตลอดระยะเวลา 20 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง LinkedIn ได้ช่วยให้ผู้คนหางาน สร้างเครือข่าย แนะนำผู้อื่น สร้างแบรนด์ส่วนตัว และในที่สุดก็สร้างรายได้ (มากขึ้น)
วิสัยทัศน์ของ LinkedInในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางในการตัดสินใจของพวกเขาในทุกช่องทางรายได้ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก, โฆษณา, จดหมายข่าว, และโซลูชันการสรรหาบุคลากร คำว่า "ทุก" กำหนดการขยายตัวของพวกเขาในตลาด, ภาษา, และอื่นๆ อีกมากมาย
เทสลา
"เร่งการเปลี่ยนผ่านของโลกสู่พลังงานที่ยั่งยืน"
ในขณะที่เทสลาอยู่ในข่าวบ่อยครั้งเกี่ยวกับยานพาหนะอัตโนมัติ แต่จุดมุ่งเน้นหลักของบริษัทคือพลังงานแสงอาทิตย์และยานพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่วิสัยทัศน์ของเทสลามุ่งมั่นที่จะสร้างโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนซึ่งครอบคลุมมากกว่าแค่ยานพาหนะ ในความเป็นจริง เทสลายังได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในด้านแผงโซลาร์เซลล์ หลังคาโซลาร์เซลล์ กำแพงพลังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่อให้คุณสามารถสร้างวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบได้เช่นนี้ คุณอาจพบความช่วยเหลือได้จากเทมเพลตใด ๆ ของต่อไปนี้
เทมเพลตวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน
เทมเพลตวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ที่อิงตามตำแหน่ง
หนึ่งในแม่แบบวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันมากที่สุดคือแม่แบบที่พัฒนามาจากโครงสร้างของ Geoffrey Moore สำหรับข้อความกำหนดตำแหน่ง ในทางปฏิบัติ แม่แบบจะมีลักษณะดังนี้
สำหรับ [ลูกค้า], ที่ต้องการ [ความต้องการของลูกค้า], [ผลิตภัณฑ์] นี้คือ [ชื่อหมวดหมู่] ที่ [คำจำกัดความของโซลูชัน]. ต่างจากคู่แข่ง, [ผลิตภัณฑ์] คือ [จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์].
สำหรับตัวอย่างก่อนหน้านี้ของแอปพลิเคชันสติ คำแถลงการวางตำแหน่งจะเป็น:
สำหรับ [ผู้เชี่ยวชาญในเมือง] ที่ต้องการ [การสนับสนุนในการเอาชนะความเครียด] ผลิตภัณฑ์นี้คือ [แอปพลิเคชันมือถือ] ที่ [แนะนำพวกเขาผ่านการฝึกสติ เช่น การทำสมาธิ การเขียนบันทึก และการออกกำลังกาย] ต่างจากแอปที่มีอยู่ [ผลิตภัณฑ์] ถูกออกแบบมาเพื่อ [ให้การจัดการความเครียดทันทีผ่านการฝึกที่ใช้เวลาน้อยกว่า 120 วินาที]
แม้ว่านี่จะเป็นโครงสร้างที่ดีในการสรุปงานวิจัยและระบุข้อเท็จจริง แต่มันเป็นเพียงการบรรยายถึงปัจจุบันเท่านั้น ไม่ได้นำเสนออนาคตที่ทะเยอทะยานและเปี่ยมแรงบันดาลใจซึ่งวิสัยทัศน์ควรมี
เทมเพลตตามวัตถุประสงค์
แม่แบบข้อความวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ช่วยให้องค์กรสามารถวางซอฟต์แวร์ของตนในบริบทของบทบาทในโลกได้
[ผลิตภัณฑ์] ช่วย [ลูกค้า] ด้วย [คุณค่า]
ขยายตัวอย่างเดียวกัน วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์จะเป็น:
[ผลิตภัณฑ์] ช่วยให้ [มืออาชีพในเมืองที่มีความเครียด] [ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ตลอดชีวิตที่สมบูรณ์]
แม่แบบที่อิงการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบนี้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงหรือการรบกวนที่ผลิตภัณฑ์นำมาสู่โลกหรือตลาด
[ผลิตภัณฑ์] ช่วยให้เกิด [การเปลี่ยนแปลง] ใน [บริบท]
วิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนแปลงสำหรับแอปคือ:
[ผลิตภัณฑ์] ยุติ [การเสพติดโดพามีน] เพื่อ [โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน]
แม้ว่าแม่แบบเหล่านี้จะให้แนวทางบางส่วน แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือควรจดจำ หลักการพื้นฐาน เมื่อเขียนวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ พยายามรวมคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้
- เหมาะสำหรับใคร?
- มันแก้ปัญหาของพวกเขาได้อย่างไร?
- มันทำอะไรได้ดีกว่าหรือแตกต่างอย่างไร?
- มันมีอยู่ทำไม?
เปลี่ยนวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณจากฝันสู่ความจริงด้วย ClickUp
วิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์กำลังมุ่งหน้าไปทางใดในอนาคตอันใกล้และไกล มันช่วยให้ทุกคนมองเห็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์ในแบบเดียวกัน พร้อมทุกส่วนประกอบ การรู้ว่าคุณกำลังสร้างอะไรจะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ แผนงานที่รอบคอบ ไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในที่สุด
สำหรับทีมวิศวกรรม การจัดการผลิตภัณฑ์กลายเป็นเรื่องง่ายมาก นอกเหนือจากนั้น คำแถลงวิสัยทัศน์ที่ดียังช่วยให้ทั้งองค์กรทำงานสอดคล้องกัน ฝ่ายการตลาด การขาย การเงิน ทรัพยากรบุคคล งานธุรการ และทุกทีมอื่นๆ จะปรับแนวทางให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว วิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจและช่วยแก้ไขข้อขัดแย้ง
การสร้างวิสัยทัศน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการ การบันทึก การแบ่งปัน และการย้ำเตือนพันธกิจเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมเช่น ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและดำเนินวิสัยทัศน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือระดมความคิดเช่น กระดานไวท์บอร์ด, เครื่องมือช่วยคิดเช่น แผนผังความคิด, การจดบันทึกด้วยเอกสาร, การจัดการโครงการด้วยงาน, และการตรวจสอบด้วยแดชบอร์ด — ClickUp มอบแพลตฟอร์มการจัดการสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมสำหรับทีมผลิตภัณฑ์
ลองใช้ดูสิทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. อะไรอธิบายวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด?
สถานะในอนาคตที่มุ่งหวังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ มันกำหนดสิ่งที่ผลิตภัณฑ์มุ่งหวังที่จะบรรลุในระยะยาว ทำหน้าที่เป็นดาวเหนือที่นำทางการพัฒนา
2. ใครเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ใน Scrum?
ใน Scrum, ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ (Product Owner) กำหนดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจและทางเทคนิค
3. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ให้กับทีม Scrum?
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้กับทีม Scrum
4. วิสัยทัศน์ของวิธีการผลิตภัณฑ์คืออะไร?
วิสัยทัศน์ของวิธีการผลิตภัณฑ์คือแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นำโดยคำแถลงวิสัยทัศน์เดียวที่สอดคล้องกัน ทีมงานที่ใช้วิธีการนี้มักจะเริ่มต้นจากระดับบนสุดด้วยวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงค่อยๆ ถ่ายทอดแผนการดำเนินงานลงมา
5. ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์?
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เจ้าของผลิตภัณฑ์/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและเผยแพร่ทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจ