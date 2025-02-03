10 เครื่องมือประเมินการสรรหาที่ดีที่สุดในปี 2025

กำลังดิ้นรนเพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมในทะเลของประวัติการทำงานอยู่หรือไม่? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว. กระบวนการสรรหาอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการค้นหาผู้มีความสามารถระดับสูงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ. นั่นคือจุดที่เครื่องมือสรรหาและประเมินความสามารถเข้ามาช่วย.
พวกเขาทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยคุณประเมินผู้สมัครด้วยความแม่นยำ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ในบทความนี้ ฉันจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือประเมินการสรรหาที่ดีที่สุด พร้อมเน้นคุณสมบัติที่สามารถทำให้กระบวนการสรรหาของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะค้นหาผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณหรือไม่? มาเริ่มกันเลย
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการประเมินการสรรหา?
เมื่อเลือกเครื่องมือประเมินการสรรหา ให้เน้นที่คุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถประเมินโปรไฟล์ของผู้สมัครได้อย่างครอบคลุม สิ่งนี้จะช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครที่ไม่เพียงแต่เหมาะสมกับบทบาทอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ยังเข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทของคุณได้อีกด้วย
นี่คือความสามารถหลักที่คุณควรมองหาในเครื่องมือประเมินผู้สมัครที่เหมาะสม:
- การประเมินผลที่ปรับแต่งได้: มองหาเครื่องมือการประเมินออนไลน์ที่ให้การประเมินผลที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับการประเมินให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะได้ ทำให้ผู้สมัครได้รับการทดสอบในทักษะที่เกี่ยวข้อง
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือประเมินการสรรหาที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยี HRที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: เลือกเครื่องมือที่มีการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจจ้างงานอย่างมีข้อมูลและส่งเสริมการสรรหาบุคลากรที่หลากหลาย
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกใช้เครื่องมือประเมินก่อนการจ้างงานที่มีความน่าสนใจและใช้งานง่ายสำหรับผู้สมัคร เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถที่หลากหลายได้
- การอัตโนมัติของงาน: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือการประเมินออนไลน์ที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยการแบ่งปันงานการประเมินกับผู้สมัคร, การเพิ่มผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบงานและให้คำแนะนำ, และการนัดหมายการสัมภาษณ์
10 เครื่องมือประเมินการสรรหาที่ดีที่สุด
นี่คือเครื่องมือการประเมินการสรรหาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเลือกได้:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการการสรรหาบุคลากร)
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ของการจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยได้ง่าย
จินตนาการถึงสถานที่เดียวที่คุณสามารถจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ตั้งแต่การโพสต์ตำแหน่งงานไปจนถึงการต้อนรับพนักงานใหม่ นั่นคือสิ่งที่ ClickUp ทำClickUp's HR Management Platformจัดระเบียบผู้สมัคร, ใบสมัคร, และการติดต่อสื่อสารไว้ในที่เดียวเพื่อให้ประสบการณ์การสรรหาที่ราบรื่น
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจ้างงานได้ เช่น การโพสต์ตำแหน่งงาน การคัดกรองผู้สมัครการจัดตารางสัมภาษณ์ และการตรวจสอบงานทดสอบ และมอบหมายงานเหล่านั้นให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
มุมมองแบบ Kanban ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการสรรหาบุคลากร คุณสามารถสร้างคอลัมน์สำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหา เช่น 'สมัครแล้ว,' 'แชร์งานประเมินแล้ว,' 'ส่งงานประเมินแล้ว,' 'อยู่ระหว่างการประเมิน,' และ 'อนุมัติการประเมิน'
ย้ายบัตรผู้สมัครผ่านขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการสรรหาบุคลากร. วิธีการที่มองเห็นได้ช่วยให้คุณใกล้เคียงกับการค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุด ทำให้กระบวนการประเมินเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินการสรรหาคือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลัง คุณสามารถใช้ Brain เพื่อสร้างแบบทดสอบสำหรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน
ClickUp Brain ยังช่วยอัตโนมัติการดำเนินการและให้สรุปการประเมินผลด้วย วิธีนี้คุณจะได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของข้อเสนอแนะงานสำหรับผู้สมัครแต่ละคนและสามารถตัดสินใจจ้างงานได้ดีขึ้น
ClickUp ยังมีคลังเทมเพลตการจ้างงานขนาดใหญ่ที่ช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรง่ายยิ่งขึ้น
เทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงาน ClickUp
เทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUpช่วยให้การตรวจสอบและเปรียบเทียบใบสมัครงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับผู้สมัครไว้ในที่เดียว
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- คัดเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดโดยใช้มาตราส่วนการให้คะแนนที่ปรับแต่งได้
- สร้างรายการตรวจสอบการจ้างงาน, วันที่ครบกำหนด, และการแจ้งเตือนอื่น ๆ
- เปรียบเทียบผู้สมัครงานกับกระดานติดตามและตารางโต้ตอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แสดงผลลัพธ์การประเมิน: สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของผู้สมัครและตัดสินใจจ้างงานอย่างชาญฉลาดด้วยClickUp Dashboards
- สร้างงานประเมินผลที่ไม่ซ้ำใคร: ลากและวางผู้สมัครข้ามขั้นตอนต่างๆ ได้ตามต้องการ, ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์, และระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การประเมินและการจ้างงานด้วยClickUp Whiteboards
- กำหนดวัตถุประสงค์การสรรหา: ลดระยะเวลาในการจ้างงาน, ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัคร, และเพิ่มความหลากหลายในการจ้างงานโดยการตั้งเป้าหมายและวัดความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Goals
- จัดการตารางสัมภาษณ์: ติดตามวันหมดเขตรับสมัครงานได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของกระบวนการสรรหาทั้งหมดอย่างชัดเจน ช่วยหลีกเลี่ยงการนัดหมายซ้อนและรับประกันการตอบกลับผู้สมัครทุกคนอย่างทันเวลา
- อัตโนมัติกระบวนการประเมินและสรรหาบุคลากร: ทำให้กระบวนการประเมินและการจ้างงานง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติงานด้วยClickUp Automations คุณสามารถปรับแต่งตัวกระตุ้นและรายการดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้รับมอบหมายอนุมัติงานประเมิน บัตรของผู้สมัครจะย้ายไปยังขั้นตอนการจ้างงานหรือสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติ
- รวมศูนย์ข้อมูลผู้สมัคร: ทำให้กระบวนการประเมินง่ายขึ้นด้วยการจัดการข้อมูลของผู้สมัคร, งานที่ต้องทำ, กำหนดเวลา, และคำแนะนำไว้ในที่เดียวผ่านClickUp Folders คุณสามารถจัดเรียงและคัดกรองข้อมูลได้ด้วยการใช้ Custom Fields
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Codility (ดีที่สุดสำหรับการทดสอบการเขียนโค้ดออนไลน์และการสัมภาษณ์ทางเทคนิค)
ผ่านทาง Codility
Codility ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจ้างงานด้านเทคนิค เป็นเครื่องมือประเมินก่อนการจ้างงานสำหรับการทดสอบการเขียนโค้ดออนไลน์เพื่อจ้างวิศวกรซอฟต์แวร์และนักพัฒนา สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Codility คือวิธีที่มันทำให้กระบวนการประเมินเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการนำเสนอภารกิจการเขียนโค้ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งครอบคลุมภาษาการเขียนโปรแกรมและระดับทักษะต่างๆ สภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์ของเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสังเกตผู้สมัครในขณะที่พวกเขาทำงาน ทำให้เข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาของพวกเขาได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติการวิเคราะห์โค้ดอัตโนมัติของ Codility มอบรายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้สมัครแต่ละคน ช่วยให้ฉันสามารถจ้างผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของฉันได้
คุณสมบัติเด่นของ Codility
- เข้าถึงงานเขียนโค้ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบในหลายภาษาการเขียนโปรแกรมเพื่อประเมินทักษะทางเทคนิคต่างๆ
- ดำเนินการสัมภาษณ์ทางเทคนิคแบบสดพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อสังเกตและโต้ตอบกับผู้สมัครขณะที่พวกเขาเขียนโค้ด
- ปรับแต่งแม่แบบการทดสอบให้สอดคล้องกับการประเมินทักษะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับบทบาทนั้น
ข้อจำกัดของ Codility
- มันมุ่งเน้นไปที่ทักษะการเขียนโค้ดทางเทคนิคเป็นหลัก ซึ่งทำให้ไม่เหมาะสำหรับบทบาทที่ต้องการความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ทักษะทางสังคมหรือการคิดเชิงออกแบบ
ราคาของ Codility
- ค่าเริ่มต้น: 1,200 บาท, เรียกเก็บเงินรายปี
- ขนาด: $5000, เรียกเก็บเงินรายปี (หรือ $500 ต่อเดือน)
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Codility
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 690+)
3. Vervoe (ดีที่สุดสำหรับการจ้างงานตามทักษะ)
ผ่านทาง Vervoe
Vervoe เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉันสำหรับการจ้างงานตามทักษะ มันช่วยประเมินความสามารถในการปฏิบัติจริงของผู้สมัครผ่านสถานการณ์จำลองในสถานที่ทำงาน แพลตฟอร์มนี้มอบงานที่ต้องทำจริง ทำให้ง่ายต่อการประเมินว่าผู้สมัครจะทำงานในบทบาทจริงได้อย่างไร
สิ่งที่ทำให้ Vervoe แตกต่างคือระบบให้คะแนนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยอัตโนมัติกระบวนการประเมินผล ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้อย่างมหาศาลในขณะที่ยังคงรับประกันผลลัพธ์ที่ปราศจากอคติ
เครื่องมือนี้มีการประเมินที่หลากหลายและปรับแต่งได้สำหรับบทบาทต่าง ๆ ตั้งแต่บริการลูกค้าไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยประเมินทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะทางเทคนิคได้ในครั้งเดียว มอบภาพรวมที่ครอบคลุมของความสามารถของผู้สมัครแต่ละคน
คุณสมบัติเด่นของ Vervoe
- เลือกจากเทมเพลตกว่า 300 แบบที่ออกแบบโดยนักจิตวิทยา I/O (อุตสาหกรรมและองค์การ) ชั้นนำ ครอบคลุมบทบาทตั้งแต่การออกแบบกราฟิกไปจนถึงการขาย
- คัดกรองผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติด้วยคำถามเบื้องต้นอัตโนมัติ
- ให้ผู้สมัครทราบข้อมูลตลอดกระบวนการด้วยระบบส่งข้อความในแอป ทำให้ง่ายต่อการเชิญให้เข้าร่วมการประเมินและอัปเดตความคืบหน้าให้พวกเขาทราบ
- รับประกันการประเมินที่ยุติธรรมและถูกต้องด้วยคุณสมบัติป้องกันการโกง
ข้อจำกัดของเวอร์วอย
- การติดตามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้สมัครเป็นเรื่องยาก
การกำหนดราคาของเวอร์วอย
- ฟรี: $0
- จ่ายตามการใช้งาน: $300 สำหรับผู้สมัคร 10 คน
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเวอร์วอย
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. Toggl Hire (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามผู้สมัคร)
ผ่านทาง Toggl Hire
Toggl Hire เป็นแพลตฟอร์มการจ้างงานที่ครอบคลุมซึ่งทำให้กระบวนการสรรหางานง่ายขึ้น มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตั้งแต่การติดตามผู้สมัครไปจนถึงการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอและการสร้างการประเมินที่กำหนดเอง ทำให้การค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเรื่องง่าย
ฉันพบว่า Toggl Hire มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นและการทดสอบทักษะทางเทคนิคของผู้สมัคร คุณสามารถเพิ่มแท็ก บันทึกคะแนนการประเมิน และคะแนนทดสอบสำหรับผู้สมัครแต่ละคนได้ เพื่อทำให้กระบวนการประเมินเป็นมาตรฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Hire
- ใช้ระบบอัตโนมัติในการคัดกรองผู้สมัครด้วย AIเพื่อดำเนินการทดสอบทักษะเบื้องต้น
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้สมัครงานเพื่อให้ผู้สมัครทราบถึงสถานะของตนในกระบวนการสรรหา
- สร้างแบบประเมินที่ปรับแต่งได้เพื่อประเมินทักษะและความรู้ของผู้สมัครให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ HR ยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Toggl Hire
- มันไม่ซิงค์ข้อมูลออฟไลน์ระหว่างอุปกรณ์ ทำให้ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลตลอดเวลา
ราคาของ Toggl Hire
- ฟรี: $0/เดือน
- พรีเมียม: 535 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 670 ดอลลาร์/เดือน
Toggl Hire คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. HackerRank (ดีที่สุดสำหรับการจ้างงานด้านเทคนิค)
ผ่านทาง HackerRank
HackerRank เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจ้างผู้สมัครในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มันประเมินทักษะการเขียนโค้ดของผู้สมัครผ่านชุดของความท้าทายในโลกจริง
แพลตฟอร์มนี้มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของแบบทดสอบการเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ มากมาย ทำให้ฉันสามารถประเมินความสามารถของผู้สมัครได้อย่างแม่นยำ
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดคือการประเมินของ HackerRank ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้สมัครที่มีศักยภาพ ช่วยให้ฉันตัดสินใจจ้างงานได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ HackerRank
- ปรับปรุงงานบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการผสานการเล่นโค้ดและการประเมินมาตรฐานของผู้สัมภาษณ์เข้าด้วยกัน เพื่อให้บันทึกการสัมภาษณ์ทั้งหมดของคุณถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
- ประเมินทักษะเฉพาะตัวของนักพัฒนาด้วยการติดตามการคัดลอก/วาง, ตรวจสอบการสลับแท็บด้วยการเฝ้าระวังแท็บ, และยืนยันการทดสอบเดี่ยวผ่านการวิเคราะห์ภาพ
- ประเมินนักพัฒนาในสภาพแวดล้อมการทดสอบที่ยืดหยุ่นและเสมือนจริง พร้อมการตั้งค่า IDE ที่ปรับแต่งได้และการให้คะแนนอัตโนมัติเพื่อการประเมินที่รวดเร็วและแม่นยำ
ข้อจำกัดของ HackerRank
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าอินเตอร์เฟซของ HackerRank มีความล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง
ราคาของ HackerRank
- เริ่มต้น: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $450/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก HackerRank
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
6. iMocha (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินทักษะทางเทคนิคและทักษะอ่อน)
ผ่านทาง iMocha
iMocha เป็นแพลตฟอร์มประเมินทักษะขั้นสูงที่โดดเด่นในการประเมินทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีคลังข้อประเมินที่ครอบคลุมกว่า 2,500 รายการ พร้อมใช้งานในหลากหลายสาขา รวมถึงด้านไอทีและการเงิน
ฉันพบว่า iMocha มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจำลองการเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์และการประเมินตามบทบาทเฉพาะที่จำลองงานจริงได้อย่างใกล้ชิด
ระบบตรวจสอบผู้เข้าสอบด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยรับประกันความถูกต้องของการประเมินผล ทำให้ฉันมั่นใจในการใช้ AI ในการสรรหาบุคลากร iMocha ยังนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกและการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการตัดสินใจจ้างงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ iMocha
- ผสานการทำงานกับระบบติดตามผู้สมัครชั้นนำได้อย่างง่ายดาย รวมถึง Taleo, Pearson, iCIMS, Workday, Jobvite, Workable, Bullhorn และอื่นๆ
- เข้าถึงแบบทดสอบกว่า 200 แบบที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานและปรับแต่งได้ เพื่อจ้างผู้สมัครที่มีทักษะ
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนวัตกรรม เช่น AI LogicBox, AI Speaking, AI Writing และอื่นๆ เพื่อปรับปรุงและลดเวลาในการจ้างงาน
ข้อจำกัดของ iMocha
- มันมาพร้อมกับเครื่องมือมากมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและทำให้การเรียนรู้มีความยากขึ้น
ราคา iMocha
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว iMocha
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (30 รีวิว)
7. ThriveMap (ดีที่สุดสำหรับการจ้างงานตามสถานการณ์จริง)
ผ่านทาง ThriveMap
ThriveMap เป็นชุดการประเมินก่อนการจ้างงานที่มอบเครื่องมือการจ้างงานที่เพียงพอให้กับผู้สรรหาบุคลากรเพื่อระบุ ประเมิน และสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินได้ไม่เพียงแค่ทักษะทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงว่าผู้สมัครสามารถปรับตัวเข้ากับความท้าทายเฉพาะของงานได้ดีเพียงใด
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ ThriveMap คือการมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์จริง ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรสามารถคาดการณ์ความสำเร็จของผู้สมัครได้จากการปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้เชิงทฤษฎีเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ThriveMap
- ใช้เครื่องมือ Signal ของ ThriveMap เพื่อสำรวจและระบุงานที่สำคัญและทักษะที่จำเป็น พร้อมทั้งปรับเกณฑ์การจ้างงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตำแหน่งงาน
- เข้าถึงแบบประเมินที่ปรับแต่งได้ของ ThriveMap เพื่อทดสอบทักษะเฉพาะงาน การจัดการเวลา และลักษณะบุคลิกภาพ พร้อมการให้คะแนนและการเปรียบเทียบอัตโนมัติ
- ใช้เครื่องคำนวณในตัวของ ThriveMap เพื่อประมาณเวลาที่ใช้ในการคัดกรองผู้สมัครอย่างรวดเร็ว โดยป้อนตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัคร สกุลเงิน และผู้สมัครที่เลือกและสัมภาษณ์
ข้อจำกัดของ ThriveMap
- การมุ่งเน้นของ ThriveMap ในการประเมินตามบทบาทเฉพาะอาจจำกัดประสิทธิภาพในการประเมินทักษะทั่วไปและการจ้างผู้สมัครตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
ราคาของ ThriveMap
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ThriveMap
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. SkillsSurvey (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบอ้างอิง)
ผ่านทาง SkillsSurvey
SkillSurvey ช่วยประเมินผู้สมัครงานผ่านการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงและการยืนยันทักษะด้านอ่อนเพื่อการจ้างงานที่มีข้อมูลเชิงลึก ช่วยรวบรวมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาจากผู้อ้างอิงของผู้สมัครผ่านแบบสำรวจอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มนี้จัดทำรายงานโดยละเอียดที่เน้นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของผู้สมัคร โดยอิงจากความคิดเห็นของผู้ที่เคยทำงานร่วมกับผู้สมัครโดยตรง
SkillSurvey ยังรับประกันความลับ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้ให้ข้อมูลตอบคำถามอย่างซื่อสัตย์มากขึ้น และเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลอีกชั้นหนึ่ง
คุณสมบัติเด่นของ SkillsSurvey
- ปรับปรุงการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้สมัครให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบติดตามผู้สมัครที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว
- ผสานระบบสัมภาษณ์วิดีโอและการประเมินภาษาของ iCIMS เข้ากับระบบ ATS ของคุณ หรือใช้เครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อการประเมินเพิ่มเติมและการตรวจสอบประวัติ
- นำพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบได้อย่างราบรื่นและติดตามความก้าวหน้าของพวกเขาด้วยซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศของ iCIMS
ข้อจำกัดของ SkillsSurvey
- มันอาศัยการอ้างอิงสำหรับการประเมินผู้สมัคร ซึ่งอาจนำไปสู่การจ้างงานที่มีอคติ
ราคาของ SkillsSurvey
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก SkillsSurvey
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
9. TestGorilla (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HR อื่น ๆ)
ผ่านทาง TestGorilla
TestGorilla เป็นเครื่องมือประเมินออนไลน์ที่หลากหลายซึ่งให้บริการแบบทดสอบก่อนการจ้างงาน ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ความสามารถทางปัญญาไปจนถึงลักษณะนิสัย
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันชื่นชมคือความสามารถในการสร้างชุดทดสอบที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถประเมินความสามารถหลายด้านได้ในครั้งเดียว กลไกป้องกันการโกงของแพลตฟอร์ม เช่น การตรวจสอบผ่านเว็บแคมและการทดสอบแบบจับเวลา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
TestGorilla ยังให้บริการการให้คะแนนทันที ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจ และช่วยให้สามารถมุ่งเน้นไปที่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ TestGorilla
- ดูผลการประเมินแบบเรียลไทม์และสถิติเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้สมัครและกิจกรรมล่าสุด
- เปรียบเทียบผู้สมัครได้ทันทีโดยการเรียงลำดับผลการประเมินตามคะแนน, ลำดับตัวอักษร, กิจกรรมล่าสุด, หรือการตอบกลับที่กำหนดเอง
- ดำเนินการตรวจสอบผู้สมัครอย่างละเอียดโดยการสำรวจรายงานที่ละเอียด, ดูวิดีโอคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, และตรวจสอบคะแนนการทดสอบ. เพิ่มบันทึกส่วนตัวเพื่อบันทึกข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
ข้อจำกัดของ TestGorilla
- ช่วงการทดสอบที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น ทำให้การเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งเฉพาะเป็นเรื่องยาก
ราคาของ TestGorilla
- ฟรี: $0/เดือน
- เริ่มต้น: $75/เดือน สำหรับพนักงาน 1-15 คน, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $115/เดือน สำหรับพนักงาน 1-15 คน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ TestGorilla
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- GetApp: 4. 2/ 5 (200+ รีวิว)
10. Wonderlic (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบความสามารถทางปัญญา)
ผ่านทาง Wonderlic
Wonderlic เป็นเครื่องมือประเมินความสามารถทางปัญญาสำหรับการทดสอบความสามารถทางปัญญา ช่วยประเมินทักษะการแก้ปัญหาและความสามารถในการตัดสินใจของผู้สมัคร
คุณยังสามารถใช้ Wonderlic เพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครในการเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว
แพลตฟอร์มนี้มีการทดสอบบุคลิกภาพซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าผู้สมัครอาจเข้ากับทีมหรือรับมือกับความท้าทายในที่ทำงานได้อย่างไร สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Wonderlic คือความเร็ว—ผลลัพธ์จะพร้อมใช้งานเกือบจะทันที ทำให้สามารถตัดสินใจจ้างงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดทอนความแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ Wonderlic
- ทำนายความสำเร็จของผู้สมัครโดยประเมินความสามารถ แรงจูงใจ และลักษณะบุคลิกภาพของผู้สมัคร
- ปรับแต่งการสัมภาษณ์ให้เน้นที่จุดแข็งและโอกาสในการเติบโตของตัวผู้สมัคร
- ดำเนินการประเมินบุคลิกภาพเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้สมัครที่ครบถ้วนรอบด้าน
ข้อจำกัดของ Wonderlic
- มันเน้นไปที่การทดสอบทางปัญญาอย่างมาก ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนทักษะปฏิบัติหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะงานของผู้สมัครได้อย่างครบถ้วน
ราคาของ Wonderlic
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Wonderlic
- G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
ยกระดับกระบวนการสรรหาของคุณด้วย ClickUp
การสรรหาไม่จำเป็นต้องเป็นการเดาสุ่มอีกต่อไป ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการจ้างงานของคุณให้ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อความแม่นยำและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
เครื่องมือเช่น กระดานไวท์บอร์ด, เป้าหมาย, และมุมมองปฏิทิน ช่วยคุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่การติดตามผู้สมัครไปจนถึงการจัดตารางสัมภาษณ์ ทำให้กระบวนการสรรหาของคุณราบรื่นขึ้น และทีมสรรหาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซอฟต์แวร์ประเมินความสามารถของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การค้นหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสม—ในขณะที่จัดการงานด้านเอกสารให้คุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังเติมเต็มบทบาทเดียวหรือสร้างทีม ClickUp ช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรง่ายขึ้น ตัดสินใจจ้างงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น พร้อมที่จะยกระดับการสรรหาของคุณไปอีกขั้นหรือยัง?
ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้!