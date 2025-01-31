10 ซอฟต์แวร์สมดุลคะแนนที่ดีที่สุดในปี 2025

ตัวชี้วัดทางการเงินเป็นวิธีเดียวที่คุณใช้ในการวัดการเติบโตของบริษัทของคุณหรือไม่?
หากใช่ อาจถึงเวลาที่คุณต้องทบทวนแนวทางของคุณใหม่
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การติดตามเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการทำให้ทุกส่วนขององค์กรของคุณสอดคล้องกันอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย—แม้กระทั่งสำหรับผู้จัดการที่ดีที่สุด
แล้ววิธีที่ดีในการติดตามความคืบหน้าและมั่นใจว่าคุณกำลังเดินหน้าไปตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณคืออะไร?
กรอบการบริหารสมดุล (Balanced Scorecard: BSC)มอบมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจคุณ แตกต่างจากวิธีการแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดทางการเงิน กรอบการบริหารสมดุลให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อวัดผลการดำเนินงานของบริษัทคุณอย่างรอบด้าน
นี่คือ KPI ของวิธีการ Balanced Scorecard ที่ใช้เพื่อวัดผลการดำเนินงานของบริษัท:
ผลการดำเนินงานทางการเงิน: รายได้ กำไร และต้นทุนของคุณเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่?
ความพึงพอใจของลูกค้า: คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเพียงใด? คุณมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากเพียงใด?
กระบวนการทำงานภายในธุรกิจ: การดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด?
การเติบโตของพนักงาน: สมาชิกในทีมของคุณกำลังพัฒนาและบรรลุเป้าหมายได้ดีเพียงใด?
การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้กับวิธีการ Balanced Scorecard อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล. เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น เราได้ทำการค้นคว้าและรวบรวมรายการซอฟต์แวร์ Balanced Scorecard ที่ดีที่สุด 10 รายการไว้ให้คุณแล้ว.
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์บalanced scorecard?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์สมุดบันทึกคะแนนสมดุล ให้ประเมินว่าแพลตฟอร์มนั้นสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กรของคุณได้ดีเพียงใด นี่คือปัจจัยบางประการที่คุณต้องพิจารณา:
- การวางแผนกลยุทธ์: ซอฟต์แวร์ควรมีคุณสมบัติการวางแผนกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งเพื่อจัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย, โครงการ, และกระบวนการ
- การมองเห็นภาพ: ซอฟต์แวร์ BSC ที่ดีควรมีเครื่องมือการมองเห็นภาพที่ทรงพลังซึ่งสามารถแสดงการก้าวหน้าของเป้าหมายได้
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: แดชบอร์ดมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญอย่างรวดเร็ว มองหาซอฟต์แวร์ที่มีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถแสดงตัวชี้วัดและ KPI ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในลักษณะที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ
- คุณสมบัติการร่วมมือและการบันทึกคำอธิบาย: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติสำหรับการบันทึกคำอธิบาย, ไฟล์แนบ, และการร่วมมือ, ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก, หารือเกี่ยวกับเป้าหมาย, และดำเนินการตามความคิดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ความสามารถในการรายงานขั้นสูง: เครื่องมือสมดุลคะแนนควรสร้างรายงานที่ครอบคลุมพร้อมตัวเลขและแผนภูมิเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
- ความสามารถในการส่งออกข้อมูล: ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรมีความสามารถในการส่งออกข้อมูลได้อย่างง่ายดายในรูปแบบ Excel, PowerPoint, PDF หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป เพื่อให้รายงานและเอกสารนำเสนอมีความชัดเจน เป็นมืออาชีพ และง่ายต่อการจัดส่ง
- ระบบอัตโนมัติและการผสานรวม: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานซ้ำ ๆ เช่น การป้อนข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ควรพิจารณาว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ในบริษัทของคุณได้ดีเพียงใด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูล
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสมดุลคะแนนที่ดีที่สุด
นี่คือซอฟต์แวร์สมดุลคะแนน 10 อันดับแรกเพื่อติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนกลยุทธ์)
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์แบบครบวงจรที่รวมการวางแผนโครงการ การจัดการงาน และการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้กลยุทธ์ของคุณดำเนินไปตามแผน
ClickUp GoalsผสานรวมOKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) และวิธีการ Balanced Scorecardโดยรวมการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน การติดตามประสิทธิภาพ และการแสดงข้อมูลเชิงเมตริกไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของทีมและธุรกิจได้ด้วยClickUp Dashboards ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังเกี่ยวกับปริมาณงานของทีม เวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และความคืบหน้าของยอดขาย
ClickUp ยังมีเทมเพลตสมดุลคะแนนที่หลากหลายเพื่อเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
เทมเพลต ClickUp Balanced Scorecardคือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามความสำเร็จ มันช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ออกแบบโครงการริเริ่ม และติดตามความก้าวหน้าของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ตั้งเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีความรับผิดชอบ
- รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร
- ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการประสิทธิภาพ: ติดตามความคืบหน้าของงานและวัดผล KPI ด้วยClickUp Tasks ใช้ปฏิกิริยาแสดงความคิดเห็น งานย่อยแบบซ้อน ผู้รับผิดชอบหลายคน และการตั้งค่าความสำคัญ เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- การสร้างภาพ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิด สร้างกลยุทธ์ และมอบหมายงาน คุณสามารถเชื่อมโยงไฟล์ เอกสาร และทรัพยากรสำคัญอื่นๆ เข้ากับไวท์บอร์ดของคุณเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การผสานรวม:ใช้การผสานรวมของ ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และแอปพลิเคชันภายนอกมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Dropbox, Harvest, Google Drive และ Zoom เพื่อกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการมอบหมายงานอัตโนมัติ การจัดการงาน และการอัปเดตโครงการด้วยClickUp Automations
- การสนับสนุนโดย AI: สร้างสรุปงานแบบเรียลไทม์ รับข้อมูลเชิงลึกตามบริบท และรับคำตอบทันทีสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยClickUp Brain
- แชท: สื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยการแท็กสมาชิกในทีมหรือกลุ่ม มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และเชื่อมโยงงานต่างๆ ด้วยClickUp Chat
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ลักษณะที่ครอบคลุมของซอฟต์แวร์และคุณสมบัติมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
- ฟังก์ชันการทำงานของมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดบนอุปกรณ์เดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Office Timeline (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างไทม์ไลน์และการนำเสนอ)
Office Timeline เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างไทม์ไลน์และงานนำเสนอที่น่าสนใจทางสายตา ซึ่งสามารถสื่อสารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าในระยะเวลาได้อย่างชัดเจน
เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือจัดวางที่ชาญฉลาดจะจัดระเบียบข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้น
ด้วยตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถแปลงข้อมูลโครงการเป็นไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย และนำเสนอข้อมูล BSC ที่ซับซ้อนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่เข้าถึงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Office Timeline
- จัดการและปรับแต่งข้อมูลด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างงาน การติดตามความคืบหน้า และการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- รับสรุปโครงการเพื่อระบุอุปสรรคหรือการพึ่งพาของงาน
- ส่งออกข้อมูลของคุณเป็นไฟล์ Excel, สไลด์ PowerPoint หรือภาพ PNG
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการเข้าถึงร่วมกันและการแก้ไขหลายฝ่ายเพื่อการตัดสินใจของทีม
ข้อจำกัดของ Office Timeline
- ขาดคุณสมบัติการติดตามทรัพยากรและการจัดทำงบประมาณสำหรับการจัดการโครงการ
- ไม่มีบริการออนไลน์เฉพาะสำหรับการจัดเก็บและจัดการสไลด์หรือเทมเพลต
ราคาของ Office Timeline
- PowerPoint Add-in Windows Pro Edition: น้อยกว่า $13 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี Pro+ Edition: น้อยกว่า $17 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี Expert Edition: น้อยกว่า $21 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- โปรเอดิชั่น: น้อยกว่า $13 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- รุ่น Pro+: น้อยกว่า $17 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ฉบับผู้เชี่ยวชาญ: น้อยกว่า $21 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- เครื่องมือออนไลน์สำหรับเบราว์เซอร์: $149/ผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
- โปรเอดิชั่น: น้อยกว่า $13 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- รุ่น Pro+: น้อยกว่า $17 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ฉบับผู้เชี่ยวชาญ: น้อยกว่า $21 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิว Office Timeline
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
3. ClearPoint Strategy (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานธุรกิจและการดำเนินการ)
ClearPoint เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณจัดการเป้าหมาย โครงการริเริ่ม และรายการดำเนินการต่าง ๆ ได้ในที่เดียว รองรับวิธีการของ Norton และ Kaplan Balanced Scorecard และสามารถปรับใช้เพื่อนำกรอบ BSC ไปประยุกต์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ClearPoint รวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทำให้การวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงไปตรงมา คุณสามารถสร้างสกอร์การ์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมหรือโครงการแต่ละทีมได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างรายงานสรุปที่มีประสิทธิภาพและแผนผังกลยุทธ์โดยการปรับแต่งองค์ประกอบเพื่อเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ ClearPoint Strategy
- ทำให้การรายงานธุรกิจเป็นอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยใช้เครื่องมือที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ติดตามความคืบหน้าด้วย OKRs โดยใช้ AI ในการตั้งและติดตามเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและระดับแผนก
- แก้ไขเนื้อหาได้โดยตรงบนหน้าเพจเพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพ
- สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในพื้นที่ทำงานแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClearPoint Strategy
- รายงานสรุปขาดตัวเลือกในการจัดเรียง การเก็บรักษา และการส่งออกแบบย่อ
- ไม่มีเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย
ราคาของ ClearPoint Strategy
- แผนพื้นฐาน: $250/เดือน
- แผนมืออาชีพ: $800/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและบทวิจารณ์ของ ClearPoint Strategy
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
4. Sisense (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงเป้าหมายในรูปแบบภาพ)
Sisense ทำให้การจัดการข้อมูลง่ายขึ้นโดยการรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออฟไลน์, ไฟล์สเปรดชีต, หรือบริการบนคลาวด์ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มกลางเพียงแห่งเดียว
มันช่วยให้การเตรียมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือ ETL (Extract, Transform, Load) ที่ใช้งานง่าย ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายงานที่ละเอียดและแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้ด้วย Sisense
เทคโนโลยี ln-Chip ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์ขั้นสูงได้โดยไม่ต้องใช้คลังข้อมูลเฉพาะทางหรือทีมไอทีขนาดใหญ่ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง คุณสามารถใช้สูตรสำเร็จแบบคลิกเดียวจากแดชบอร์ดเพื่อดำเนินการทางสถิติ เช่น การหาความสัมพันธ์และการหาค่าความแปรปรวนร่วม
คุณสมบัติเด่นของ Sisense
- ใช้ประโยชน์จาก AI และ ML เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้
- ลากและวางองค์ประกอบเพื่อเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหลายแหล่งได้อย่างราบรื่น
- สร้างและแชร์แดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย
- ค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทันที
ข้อจำกัดของ Sisense
- แพลตฟอร์มนี้ใช้ทรัพยากรมากและต้องการพลังเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่าที่สำคัญ
- แดชบอร์ดถูกจำกัดให้เข้าถึงได้เฉพาะทางเว็บเท่านั้น ทำให้การแชร์แบบออฟไลน์และการรายงานตามกำหนดเวลาเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคา Sisense
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Sisense
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
5. กลยุทธ์แมงมุม (เหมาะที่สุดสำหรับแดชบอร์ดผู้บริหารเชิงกลยุทธ์)
Spider Strategies มอบแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการจัดการกลยุทธ์และ KPI รองรับโมเดลกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น บาลานซ์สกอร์การ์ด, แอนซอฟแมทริกซ์ และกลยุทธ์ขอบเขตเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์แมงมุมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกลยุทธ์โดยรวมด้วยการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง คุณสามารถนำวิธีการ Balanced Scorecard มาใช้ได้อย่างง่ายดายโดยการป้อนมุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด จากนั้นติดตามตัวชี้วัดเป็นรายเดือน
นอกจากนี้ยังสร้างแผนที่กลยุทธ์ที่น่าสนใจและปรับแต่งได้ ทำให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพของคุณได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของกลยุทธ์แมงมุม
- รวบรวมเมตริก, แดชบอร์ด, และรายงานไว้ในที่เดียวเพื่อสร้างหนังสือสรุปเว็บไซต์ และทำให้การผสานรวมกับ PowerPoint ง่ายขึ้นสำหรับการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส
- ใช้ฟีเจอร์ Connect เพื่อดึงข้อมูลจากแหล่งภายนอกเข้าสู่ KPI ของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและรายงานข้อมูล
- สร้างภาพแผนงานและเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้วย Spider Impact
ข้อจำกัดของกลยุทธ์แมงมุม
- มันมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรายงานและประสบการณ์ของผู้ใช้
- เครื่องมือนี้ต้องการการผสานรวมกับระบบข้อมูลอื่น ๆ ที่ดีขึ้น
กลยุทธ์การกำหนดราคาของ Spider Strategies
- การสมัครสมาชิกแบบโฮสต์โดย Spider: ผู้ใช้ 1 คนขึ้นไป: $125/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี ทีม (10+ ผู้ใช้): $1,000/เดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี แผนก (25+ ผู้ใช้): $2,250/เดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี องค์กร (100+ ผู้ใช้): $5,000/เดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี
- 1+ ผู้ใช้: $125/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม (ผู้ใช้ 10 คนขึ้นไป): $1,000/เดือน, คิดค่าบริการรายเดือนหรือรายปี
- แผนก (ผู้ใช้ 25 คนขึ้นไป): $2,250/เดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี
- องค์กร (ผู้ใช้ 100+): $5,000/เดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี
- การสมัครสมาชิกแบบติดตั้งภายในองค์กรของ Spider: ราคาที่กำหนดเอง
- 1+ ผู้ใช้: $125/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม (ผู้ใช้ 10 คนขึ้นไป): $1,000/เดือน, คิดค่าบริการรายเดือนหรือรายปี
- แผนก (ผู้ใช้ 25 คนขึ้นไป): $2,250/เดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี
- องค์กร (ผู้ใช้ 100+): $5,000/เดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี
การจัดอันดับและรีวิวของ Spider Strategies
- G2: 4. 3/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (25 รีวิว)
6. ผู้บริหารองค์กร (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพธุรกิจแบบบูรณาการ)
Corporater นำเสนอชุดเครื่องมือครบวงจรสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การติดตาม KPI การดำเนินการตามแผนงาน การแสดงผลและบูรณาการเครื่องมือข้อมูล และการจัดการเวิร์กโฟลว์
มันช่วยให้คุณแปลงกระบวนการจัดการกลยุทธ์ให้เป็นดิจิทัลและทำงานอัตโนมัติตามความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คุณสามารถขยายโซลูชันของคุณให้ครอบคลุมการกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) ภายในระบบเดียวกัน
Corporater ยังช่วยให้คุณสร้างโซลูชันการจัดการที่ปรับแต่งตามความต้องการและแดชบอร์ดเฉพาะสำหรับการติดตามกลยุทธ์, KPI และประสิทธิภาพโดยรวม
คุณสมบัติเด่นของ Corporater
- จัดตั้งและบริหารมุมมองและเป้าหมาย พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
- เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลอย่างราบรื่นและเพิ่มบันทึกเพื่อบริบทเพิ่มเติมและความชัดเจน
- จัดการเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและสร้างรายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สำคัญ
- ปรับแต่งการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อจัดการการมองเห็นเนื้อหาและสร้างแดชบอร์ดเฉพาะตามบทบาท
ข้อจำกัดของนิติบุคคล
- การสร้างรายงานที่กำหนดเองต้องใช้ความเชี่ยวชาญขั้นสูง เนื่องจากซอฟต์แวร์ไม่มีเทมเพลตสำเร็จรูป
- มันมีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาสำหรับองค์กร
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวขององค์กร
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Lucidchart (ดีที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูล)
Lucidchart ช่วยองค์กรในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแสดงข้อมูลขั้นสูง มีความโดดเด่นในการสร้างแผนภาพกระบวนการที่สำคัญสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ คุณสามารถสร้างแผนภาพกระบวนการธุรกิจที่ละเอียดเพื่อนำไปใช้ในกรอบการจัดการประสิทธิภาพได้
มันช่วยให้คุณแชร์แผนที่กลยุทธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จและการสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
Lucidchart นำเสนออินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือที่ล้ำสมัยซึ่งช่วยให้การสร้างสตอรี่บอร์ด การระดมความคิด และการสร้างแผนผัง โครงสร้างองค์กร ไทม์ไลน์แบบแกนต์ และแผนงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- ใช้คีย์ลัดอย่างกว้างขวางเพื่อทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดเวลาที่ใช้ในการกระทำซ้ำ ๆ
- เพิ่มตัวชี้วัดที่สำคัญลงในแผนภาพที่มีอยู่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล
- รวมองค์ประกอบแบบโต้ตอบโดยการเชื่อมโยงกล่องข้อความหรือบล็อกภายในแผนภาพของคุณเพื่อให้เค้าโครงของคุณไม่รก
- จัดระเบียบแผนผังของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้คุณภาพพร้อมนำเสนอด้วยคุณสมบัติการออกแบบอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- มันขาดคุณสมบัติการออกแบบขั้นสูง เช่น ฟอนต์เฉพาะ สีที่กำหนดเอง และกลุ่มวัตถุสำหรับคลังข้อมูลที่กำหนดเอง
- ตัวเชื่อมต่อจะไม่ปรับทิศทางโดยอัตโนมัติเมื่อมีการย้ายรูปร่าง ทำให้การปรับแผนผังซับซ้อนขึ้น
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
8. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนกระบวนการและการทำงานร่วมกัน)
Miro เป็นพื้นที่ทำงานเชิงภาพที่รวบรวมทีมงานที่กระจายตัวอยู่ให้มาออกแบบและสร้างผลงานร่วมกัน บนกระดาน Miro คุณสามารถและทีมของคุณสามารถจัดการกับการพัฒนากลยุทธ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย คุณจะเห็นเคอร์เซอร์ที่มีชื่อเคลื่อนไหวไปมาบนกระดานขณะที่ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมสร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมือและข้อมูลที่แชร์ร่วมกัน
สิ่งที่ทำให้ Miro แตกต่างคือชุดความสามารถที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อนวัตกรรมโดยเฉพาะ มันช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและทรัพยากรของโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อติดตาม KPI นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงแนวคิดและข้อมูลไว้ในที่เดียวเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ใช้ Miro สำหรับการประชุม SCRUM, การสร้างแบบร่าง, การระดมความคิด, การจัดเวิร์กช็อป และการจัดการแนวคิด ความรู้สึกแบบเรียลไทม์และสามารถวาดด้วยมือได้อย่างอิสระช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจง่าย
- อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนดูและมีส่วนร่วมในโครงการพร้อมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าได้ดียิ่งขึ้น
- แผนที่การเดินทางของลูกค้าเพื่อระบุปัญหาและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Miro
- ตัวเลือกการแก้ไขสำหรับเครื่องมือบางชนิดมีจำกัด
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของ Microsoft หรือ Google ได้ ทำให้การเชื่อมต่อมีข้อจำกัด
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
9. วันจันทร์ (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์)
วันจันทร์เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้คุณจัดการตัวชี้วัดประสิทธิภาพ โครงการ และงานประจำวันได้อย่างง่ายดาย แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และคุณสมบัติการรายงานติดตาม KPI ของโครงการและปริมาณงานของทีม
ส่วนที่ดีที่สุดของ Monday คือแดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของธุรกิจและพนักงาน พร้อมทั้งตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล นอกจากนี้ การผสานระบบ AI ยังช่วยอัตโนมัติขั้นตอนการทำงานเพื่อการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- นำระบบอัตโนมัติตามกฎมาใช้เพื่อปรับปรุงงานที่ง่ายให้เป็นระบบและประหยัดเวลา
- เข้าถึงเทมเพลตโครงการเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและติดตามตัวชี้วัด
- เพิ่มข้อมูลการตั้งงบประมาณให้กับงานเพื่อให้การเงินของโครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- รับภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- เครื่องมือกรองงานอาจมีข้อจำกัดและจำกัดการปรับแต่ง
- คุณสมบัติของแดชบอร์ดไม่มีความเข้าใจง่ายและต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
ราคาวันจันทร์
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $9/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $12/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $19/ผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
10. เมอร์รัล (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นความคืบหน้า)
Mural เป็นโซลูชันการร่วมมือทางภาพที่ช่วยให้ทีมสามารถวาดและจัดระเบียบความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีขึ้น คุณสามารถรวบรวมองค์ประกอบของโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อระบุอุปสรรคและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตการเดินทางของผู้ใช้ของ Mural ช่วยให้คุณนำวิธีการ Balanced Scorecard มาใช้ได้ คุณสามารถทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจจุดเสียดทานและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
Mural ยังช่วยให้คุณสามารถสรุปและทบทวนโครงการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ ของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ระดมความคิดกับทีมของคุณด้วยการสร้างโน้ตดิจิทัลแบบติดผนัง วาดแผนผัง และเพิ่มรูปภาพเพื่อแสดงแนวคิดและไอเดียในรูปแบบที่มองเห็นได้
- แสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิวงกลม กราฟ และแผนภาพ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแก่สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง
- กำหนดบทบาทที่ชัดเจนเพื่อการดำเนินโครงการที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- การสร้างตารางหรือกริดไม่สามารถทำได้ ทำให้การจัดระเบียบข้อมูลมีประสิทธิภาพใช้เวลานาน
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือไม่เทียบเท่ากับเวอร์ชันเว็บ ทำให้ฟังก์ชันการทำงานขณะเดินทางมีข้อจำกัด
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม+: $9.99/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: 17.99 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
สร้างสมดุลคะแนนความสำเร็จที่แม่นยำด้วย ClickUp
จบแล้ว!
เราได้แบ่งปันซอฟต์แวร์สมดุลคะแนนชั้นนำของเราเพื่อสนับสนุนโครงการและการวางแผนกลยุทธ์ของคุณ ด้วยการประเมินแต่ละตัวเลือกอย่างรอบคอบ คุณสามารถค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณได้
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุม ClickUp โดดเด่นด้วยการให้บริการแบบครบวงจร เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการจัดการโครงการของคุณ ตั้งแต่การจัดการงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ไปจนถึงการแสดงข้อมูลขั้นสูงและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ด้วย ClickUp คุณสามารถนำวิธีการ Balanced Scorecard มาใช้ได้อย่างราบรื่น ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
พร้อมที่จะปฏิวัติการวางแผนกลยุทธ์ของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และค้นพบวิธีที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณได้!