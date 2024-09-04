บล็อก ClickUp
Yammer (Viva Engage) กับ Microsoft Teams: ต่างกันอย่างไร?

Yammer (Viva Engage) กับ Microsoft Teams: ต่างกันอย่างไร?

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
4 กันยายน 2567

ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมโครงการขนาดเล็กหรือทำงานร่วมกับหลายทีมในองค์กรขนาดใหญ่เครื่องมือสื่อสารของทีมที่คุณเลือกใช้สามารถเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือล้มเหลวของประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้

แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติหรือประโยชน์เหมือนกัน และด้วยตัวเลือกมากมาย คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าเครื่องมือใดเหมาะกับคุณ? สองตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาเครื่องมือสื่อสารคือ Yammer (ปัจจุบันคือ Viva Engage) และ Microsoft Teams.

Yammer มุ่งเน้นการสร้างชุมชนภายในที่แข็งแกร่ง และส่งเสริมการสื่อสารอย่างกว้างขวางทั่วทั้งองค์กร ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ Microsoft Teams ในทางกลับกัน เน้นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ โดยมอบเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการประชุมทีม การแชท และการแชร์ไฟล์

ในบทความนี้ เราจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก ราคา และประโยชน์เฉพาะของ Yammer เทียบกับ Microsoft Teams เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกได้

Yammer (Viva Engage) คืออะไร?

ยัมเมอร์
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Yammer ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Viva Engage เป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คุณควรใช้เพื่อรวมองค์กรทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน การผสานรวมกับ Microsoft 365 ความสามารถในการ แก้ไขเอกสารได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม และ ตัวเลือกกลุ่มที่ยืดหยุ่น ทำให้เป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่หลากหลาย

จินตนาการถึงแพลตฟอร์มที่พนักงานจากแผนกต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมการสนทนา แบ่งปันความคิด และร่วมมือกันในโครงการได้อย่างง่ายดาย นั่นคือ Yammer สำหรับคุณ—เชื่อมต่อทุกคนในบริษัทของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

คุณสมบัติของ Yammer

Yammer (Viva Engage) มีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง มาสำรวจกันว่าอะไรทำให้มันเป็นเครื่องมือที่โดดเด่น:

1. เครือข่ายสังคมองค์กร

Yammer เปลี่ยนองค์กรของคุณให้กลายเป็นชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง. มันเหมือนกับมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้สำหรับที่ทำงานของคุณโดยเฉพาะ ที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารได้อย่างง่ายดาย. คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำลายกำแพงกั้น และทำให้ทุกคนอยู่ในวงสื่อสาร.

ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดในนิวยอร์กสามารถแชร์ไอเดียแคมเปญได้อย่างง่ายดายและรับข้อเสนอแนะจากทีมผลิตภัณฑ์ในลอนดอน ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน

2. การผสานรวมกับ Microsoft 365

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Yammer คือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365 คุณสามารถแก้ไขเอกสาร Word ร่วมมือกันในแผ่นงาน Excel และแชร์ไฟล์ได้โดยตรงภายใน Yammer การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ทุกอย่างรวมศูนย์ ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ทีมการเงินของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนสเปรดชีตงบประมาณโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม Yammer

3. กลุ่มส่วนตัวและกลุ่มสาธารณะ

ต้องการหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือไม่? สร้างกลุ่มส่วนตัว. ต้องการแบ่งปันข่าวที่น่าตื่นเต้นหรือเริ่มการหารือที่ใครก็สามารถเข้าร่วมได้หรือไม่? ไปที่กลุ่มสาธารณะ. ความยืดหยุ่นของ Yammer กับกลุ่มส่วนตัวและกลุ่มสาธารณะหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งการสนทนาให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้.

ตัวอย่างเช่น กลุ่มส่วนตัวสามารถใช้สำหรับการหารือเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นความลับ ในขณะที่กลุ่มสาธารณะสามารถใช้สำหรับการประกาศหรือกิจกรรมทางสังคมสำหรับทั้งบริษัท

ราคาของ Yammer

  • ฟรี
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Premium: $22/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Apps for Business: $8. 25/ผู้ใช้ต่อเดือน

Microsoft Teams คืออะไร?

ไมโครซอฟต์ ทีมส์
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft Teams เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อ ปรับปรุงการสื่อสารและการจัดการโครงการ มันผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Microsoft 365 ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนร่วมงานที่ต้องการเชื่อมต่อ แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะทำงานจากระยะไกลหรือในสำนักงาน

คุณสมบัติของ Microsoft Teams

Microsoft Teams มีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมนี่คือคุณสมบัติหลักบางส่วน:

1. การสื่อสารแบบเรียลไทม์

Microsoft Teams โดดเด่นด้านการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ทีมงานของคุณสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการแชท การประชุมทางวิดีโอ หรือการประชุมออนไลน์

ตัวอย่างเช่น ทีมโครงการสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโออย่างรวดเร็วเพื่อหารือเรื่องเร่งด่วน หรือใช้ฟังก์ชันแชทสำหรับการสนทนาประจำวัน

2. การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ

ทีมสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามและเครื่องมือ Microsoft 365 ได้หลากหลาย คุณสามารถเข้าถึง OneDriveเป็นโซลูชันการแชร์ไฟล์ ใช้ SharePoint สำหรับการจัดการเอกสาร และยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Trello หรือ Asana ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารที่เก็บไว้ใน OneDrive ได้โดยไม่ต้องออกจากแอป Teams

3. ช่องทางและแท็บ

ทีมจัดระเบียบการสนทนาเป็นช่องทาง ทำให้การจัดการการหารือในหัวข้อเฉพาะเป็นเรื่องง่าย คุณยังสามารถเพิ่มแท็บเพื่อเข้าถึงเครื่องมือและเอกสารที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดอาจมีช่องทางแยกต่างหากสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดีย การสร้างเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละช่องทางจะมีแท็บที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

ราคาของ Microsoft Teams

  • ฟรี
  • Microsoft Teams Essentials: $1. 39/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Basic: $1. 76/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: $9. 33/ผู้ใช้ต่อเดือน

อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับสำคัญสำหรับ MS Teams!

Yammer เทียบกับ Microsoft Teams: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ตอนนี้เราได้สำรวจคุณสมบัติและราคาของ Yammer (Viva Engage) และ Microsoft Teams แล้ว มาเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัวเพื่อดูว่าแพลตฟอร์มใดอาจเหมาะสมกับองค์กรของคุณมากกว่า

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติหลักของพวกเขา:

คุณสมบัติYammer (Viva Engage)ไมโครซอฟต์ ทีมส์
เครือข่ายสังคมองค์กรใช่ไม่
การสื่อสารแบบเรียลไทม์ไม่ใช่
กลุ่มส่วนตัวและกลุ่มสาธารณะใช่ใช่
การผสานรวมกับ Microsoft 365ใช่ใช่
ช่องและแท็บไม่ใช่
การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามไม่ใช่
การแชร์ไฟล์ใช่ใช่
การโทรผ่านวิดีโอไม่ใช่
การจัดการงานไม่ใช่
แชทต่อเนื่องไม่ใช่
การกำหนดเวลาการประชุมไม่ใช่
การร่วมมือในเอกสารใช่ใช่
การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ไม่ใช่
แอปพลิเคชันมือถือใช่ใช่
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ใช่
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่

ตอนนี้เรามาเปรียบเทียบคุณสมบัติเหล่านี้อย่างละเอียดกัน:

คุณสมบัติที่ 1: รูปแบบการสื่อสาร

  • Yammer (Viva Engage) มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายสังคมภายในองค์กร ทำให้เหมาะสำหรับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในวงกว้าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งปันข้อมูลอัปเดต เข้าร่วมการสนทนา และสร้างความรู้สึกเป็นชุมชน
  • Microsoft Teams โดดเด่นในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ พร้อมเครื่องมือสำหรับการส่งข้อความทันที การประชุมทางวิดีโอ และการประชุมออนไลน์ เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน

ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ Microsoft Teams คือผู้ชนะ หากคุณต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร Yammer คือตัวเลือกที่ดีกว่า ดังนั้นรอบนี้จึงจบลงด้วย ผลเสมอ

คุณสมบัติที่ 2: การผสานรวมและการทำงานร่วมกัน

  • Yammer (Viva Engage) เมื่อผสานรวมกับ Microsoft 365 อย่างราบรื่น จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารภายในแพลตฟอร์มได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์และแก้ไขไฟล์ต่าง ๆ เช่น เอกสาร Word และไฟล์ Excel
  • Microsoft Teams ยังผสานการทำงานกับ Microsoft 365 และมีการผสานการทำงานเพิ่มเติมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลาย ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับกระบวนการทำงานและงานบริหารโครงการต่างๆ นอกจากนี้ Microsoft Teams ยังมีแม่แบบแผนการสื่อสารหลายแบบเพื่อช่วยให้การสื่อสารของทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน

ผู้ชนะ: Microsoft Teams, สำหรับการผสานรวมที่หลากหลายและความอเนกประสงค์

คุณสมบัติที่ 3: การจัดการกลุ่มและช่องทาง

  • Yammer (Viva Engage) ช่วยให้สามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวและกลุ่มสาธารณะได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการ อย่างไรก็ตาม ยังขาดแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการการสนทนาเฉพาะของโครงการ
  • Microsoft Teams จัดระเบียบการสนทนาเป็นช่องทาง ทำให้ง่ายต่อการจัดการและติดตามการสนทนาในหัวข้อเฉพาะ การเพิ่มแท็บช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ชนะ: Microsoft Teams สำหรับวิธีการที่เป็นระบบและความสะดวกในการจัดการการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ

คุณสมบัติที่ 4: การจัดการงาน

  • Yammer (Viva Engage) ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงาน. มันมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายสังคมภายในองค์กรมากกว่า
  • Microsoft Teams ผสานการทำงานกับ Microsoft Planner และเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน

ผู้ชนะ: Microsoft Teams, สำหรับความสามารถในการจัดการงานที่ติดตั้งมาในตัว

Yammer เทียบกับ Microsoft Teams บน Reddit

เราได้เยี่ยมชม Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Yammer กับ Teams เมื่อคุณค้นหา 'Yammer vs. Teams' บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Microsoft Teams มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากกว่าสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์:

เราใช้มันสำหรับการสื่อสารกับทีมอื่น ๆ ทุกครั้งที่เราทำการเปลี่ยนแปลงในระบบไอที

เราใช้มันสำหรับการสื่อสารกับทีมอื่น ๆ ทุกครั้งที่เราทำการเปลี่ยนแปลงในระบบไอที

ผู้ใช้ Reddit คนอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่า Microsoft Teams ส่งผลเชิงบวกต่อกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาอย่างไร:

ทีมส์ เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่หายากซึ่งดูเหมือนว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริง และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฉันให้ดีขึ้น

ทีมส์ เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่หายากซึ่งดูเหมือนว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริง และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฉันให้ดีขึ้น

ผู้ใช้หลายคนชื่นชม Microsoft Teams สำหรับการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Microsoft 365 และความสามารถในการจัดการกับแง่มุมต่าง ๆ ของการบริหารโครงการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับหลายองค์กร

ในทางกลับกัน Yammer (Viva Engage) มักได้รับการยกย่องในด้านความสามารถในการสร้างเครือข่ายสังคม ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ใช้ระบุว่ากลุ่ม Yammer มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการสร้างชุมชนข้ามแผนกและส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดระหว่างแผนกต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการในชีวิตประจำวัน ความเห็นส่วนใหญ่บน Reddit สนับสนุน Microsoft Teams ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Yammer และ Microsoft Teams

ในขณะที่ Yammer และ Microsoft Teams ต่างก็มีจุดแข็งของตัวเองClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการ ทั้งหมดในที่เดียว

นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กรของคุณ:

1. จุดเด่นอันดับ 1 ของ ClickUp: มุมมองแชท

ด้วยมุมมองแชทของ ClickUp การถกเถียงระหว่าง Yammer กับ Teams จะไม่มีความสำคัญอีกต่อไป
เชื่อมต่อและปรับปรุงการสื่อสารด้วย ClickUp Chat View

มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ภายในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น คล้ายกับ Microsoft Teams คุณสามารถ แชทกับสมาชิกในทีมได้ทันที แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ

คุณสมบัตินี้ช่วยให้การหารืออย่างรวดเร็วและข้อความที่สำคัญไม่ถูกพลาดไป ซึ่งช่วยเพิ่มการประสานงานของทีมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม

นี่คือคุณสมบัติเพิ่มเติม:

  • การกล่าวถึงใน ClickUp @mentions และ มอบหมายงาน: แท็กบุคคลหรืองานเฉพาะเพื่อให้ได้รับความสนใจโดยตรง
  • การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์: ใช้ตัวหนา ตัวเอียง รายการ และบล็อกโค้ดเพื่อเพิ่มความชัดเจนของข้อความ
  • ไฟล์แนบ: แชร์ไฟล์, รูปภาพ, และสื่ออื่น ๆ ได้โดยตรงในแชท
  • ลิงก์ที่คลี่ออก: ดูตัวอย่างเนื้อหาที่เชื่อมโยงโดยไม่ต้องออกจากแชท
  • อีโมจิและการแสดงความรู้สึก: แสดงความรู้สึกและให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
  • /คำสั่งสแลช: ใช้ทางลัดสำหรับคำสั่งที่ใช้บ่อย เช่น การสร้างงานหรือการค้นหาข้อมูล
  • การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Google Drive และอื่น ๆ

2. จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 2: คลิป

คลิป ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม, เปิดใช้งานข้อความวิดีโอแบบละเอียดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันด้วย ClickUp Clips

คุณสมบัติClickUp Clipsช่วยให้คุณสามารถสร้างและแชร์ข้อความวิดีโอได้ นี่คือคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการสื่อสารแบบ ไม่พร้อมกัน (asynchronous communication) ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถให้คำอธิบายหรือการอัปเดตอย่างละเอียดที่สามารถกลับมาดูได้ตลอดเวลา เหมือนกับการมีห้องประชุมเสมือนจริงที่ทุกคนสามารถติดตามได้ตามตารางเวลาของตัวเอง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรืออยู่ในเขตเวลาที่ต่างกัน

นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ ClickUp Clips สามารถช่วยคุณได้:

  • การบันทึกหน้าจอ: บันทึกหน้าจอของคุณเพื่อสาธิตงาน อธิบายแนวคิด หรือแบ่งปันภาพ
  • ข้อความเสียง: บันทึกข้อความเสียงเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและไม่เป็นทางการ
  • การผสานงาน: แนบคลิปไปยังงานเฉพาะได้อย่างง่ายดายเพื่อบริบทและการอ้างอิง
  • การถอดเสียงด้วย AI: ถอดเสียงคลิปของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อการค้นหาและการเข้าถึง
  • การแบ่งปันและการทำงานร่วมกัน: แบ่งปันคลิปกับสมาชิกในทีมหรือผู้ร่วมงานภายนอก
  • ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: โปรดแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนคลิปเพื่อร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ

3. จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 3: มอบหมายความคิดเห็น

ความคิดเห็นใน ClickUp
เปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วย ClickUp Assign Comments

ด้วยฟีเจอร์ ClickUp Assign Comments คุณสามารถ เปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง ฟีเจอร์นี้ช่วยให้บันทึกและข้อเสนอแนะที่สำคัญไม่สูญหายในบทสนทนายาวเหยียด ด้วยการ แปลงความคิดเห็นเป็นงาน คุณจะมั่นใจได้ว่าทุกข้อเสนอแนะได้รับการติดตามและแก้ไข ซึ่งช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและการติดตามผลในโครงการ

คุณสมบัติหลักของความคิดเห็นใน ClickUp Assign ได้แก่:

  • มอบหมายงานโดยตรง: มอบหมายความคิดเห็นให้กับบุคคลเพื่อมอบหมายงานอย่างชัดเจน
  • บริบทของงาน: ความคิดเห็นถูกแนบไว้กับงานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
  • การแจ้งเตือน: สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายจะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อให้มั่นใจถึงความรับรู้ที่ทันเวลา
  • ติดตามผล: ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์
  • ความร่วมมือ: ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและพัฒนาการสื่อสาร

ClickUp มีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น:

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboard
ร่วมมือกันทางภาพและคิดค้นอย่างได้ผลด้วย ClickUp Whiteboards

ร่วมมือกันทางสายตาได้กับทีมของคุณผ่านClickUp Whiteboards. เหมาะสำหรับการประชุมเพื่อคิดค้นไอเดีย, การวางแผน, และการวางแผนโครงการแบบภาพ. คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพความคิดและกระบวนการทำงานของตนได้.

นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ:

  • ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต: ทำงานบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่สามารถขยายได้ไม่จำกัด
  • เครื่องมือวาดภาพ: ใช้ปากกา, ดินสอสี, และรูปร่างเพื่อสร้างภาพตัวแทนทางสายตา
  • โน้ตติดหน้าจอ: เพิ่มบันทึกหรือไอเดียในรูปแบบของโน้ตติดหน้าจอ
  • รูปภาพและไฟล์: แทรกภาพ เอกสาร หรือสื่ออื่นๆ
  • การทำงานร่วมกัน: ทำงานแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมหลายคน
  • การผสานรวม: เชื่อมต่อกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp

การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp
รับรองความราบรื่นและการประสานงานที่สอดคล้องกันด้วย ClickUp Collaboration Detection

หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนด้วยการตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp. คุณสมบัตินี้จะแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อมีผู้อื่นกำลังทำงานบนงานเดียวกันอยู่ ทำให้การทำงานราบรื่นและประสานงานกันได้ดีขึ้น.

มันสามารถช่วยคุณ:

  • แก้ไข เอกสารพร้อมกันกับผู้อื่น
  • ดูบันทึกโดยละเอียด ของการกระทำของผู้ใช้ รวมถึงความคิดเห็นในภารกิจ การแชร์ไฟล์ และการแลกเปลี่ยนข้อความ
  • เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เกี่ยวกับวิธีที่ทีมหรือบุคคลต่าง ๆ กำลังทำงานร่วมกัน

ทำไม ClickUp ถึงสร้างความแตกต่าง

  • แพลตฟอร์มครบวงจร: ClickUp รวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครือข่ายสังคมของ Yammer, การสื่อสารแบบเรียลไทม์ของ Microsoft Teams, และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังไว้ในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับแอปหลายตัว—ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ด้วยการผสานรวมเครื่องมือสื่อสาร การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน ClickUp ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างสองแพลตฟอร์ม
  • การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในเอกสาร หรือการวางแผนโครงการ ClickUp จะช่วยให้คุณตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
  • การประสานงานในทีมที่ดีขึ้น: คุณสมบัติเช่น หน้าจอแชท, คลิป, และการมอบหมายความคิดเห็น ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ลดความเข้าใจผิด และทำให้สมาชิกในทีมทุกคนมีความสอดคล้องและทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
  • ความสามารถในการปรับขนาด: ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ทำให้เหมาะสมกับทีมทุกขนาด มั่นใจได้ว่าคุณสามารถเติบโตได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
คลิกอัพเวิร์กสเปซ
จัดการการสื่อสารและการอัปเดตทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp เพียงแห่งเดียว

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพโดยรวม Yammer (Viva Engage) และ Microsoft Teams ต่างก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรที่แตกต่างกัน Yammer มีความโดดเด่นในการสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนในองค์กรขนาดใหญ่ ในขณะที่ Microsoft Teams เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการโครงการ

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทนYammer หรือMicrosoft Teamsที่รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกไว้ด้วยกัน ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ClickUp มอบเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลัง คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุม และความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อในแพลตฟอร์มเดียว

ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้และยกระดับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้น!