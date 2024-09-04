Yammer (Viva Engage) กับ Microsoft Teams: ต่างกันอย่างไร?

ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมโครงการขนาดเล็กหรือทำงานร่วมกับหลายทีมในองค์กรขนาดใหญ่เครื่องมือสื่อสารของทีมที่คุณเลือกใช้สามารถเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือล้มเหลวของประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติหรือประโยชน์เหมือนกัน และด้วยตัวเลือกมากมาย คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าเครื่องมือใดเหมาะกับคุณ? สองตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาเครื่องมือสื่อสารคือ Yammer (ปัจจุบันคือ Viva Engage) และ Microsoft Teams.
Yammer มุ่งเน้นการสร้างชุมชนภายในที่แข็งแกร่ง และส่งเสริมการสื่อสารอย่างกว้างขวางทั่วทั้งองค์กร ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ Microsoft Teams ในทางกลับกัน เน้นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ โดยมอบเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการประชุมทีม การแชท และการแชร์ไฟล์
ในบทความนี้ เราจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก ราคา และประโยชน์เฉพาะของ Yammer เทียบกับ Microsoft Teams เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกได้
Yammer (Viva Engage) คืออะไร?
Yammer ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Viva Engage เป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คุณควรใช้เพื่อรวมองค์กรทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน การผสานรวมกับ Microsoft 365 ความสามารถในการ แก้ไขเอกสารได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม และ ตัวเลือกกลุ่มที่ยืดหยุ่น ทำให้เป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่หลากหลาย
จินตนาการถึงแพลตฟอร์มที่พนักงานจากแผนกต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมการสนทนา แบ่งปันความคิด และร่วมมือกันในโครงการได้อย่างง่ายดาย นั่นคือ Yammer สำหรับคุณ—เชื่อมต่อทุกคนในบริษัทของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
คุณสมบัติของ Yammer
Yammer (Viva Engage) มีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง มาสำรวจกันว่าอะไรทำให้มันเป็นเครื่องมือที่โดดเด่น:
1. เครือข่ายสังคมองค์กร
Yammer เปลี่ยนองค์กรของคุณให้กลายเป็นชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง. มันเหมือนกับมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้สำหรับที่ทำงานของคุณโดยเฉพาะ ที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารได้อย่างง่ายดาย. คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำลายกำแพงกั้น และทำให้ทุกคนอยู่ในวงสื่อสาร.
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดในนิวยอร์กสามารถแชร์ไอเดียแคมเปญได้อย่างง่ายดายและรับข้อเสนอแนะจากทีมผลิตภัณฑ์ในลอนดอน ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
2. การผสานรวมกับ Microsoft 365
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Yammer คือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365 คุณสามารถแก้ไขเอกสาร Word ร่วมมือกันในแผ่นงาน Excel และแชร์ไฟล์ได้โดยตรงภายใน Yammer การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ทุกอย่างรวมศูนย์ ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น ทีมการเงินของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนสเปรดชีตงบประมาณโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม Yammer
3. กลุ่มส่วนตัวและกลุ่มสาธารณะ
ต้องการหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือไม่? สร้างกลุ่มส่วนตัว. ต้องการแบ่งปันข่าวที่น่าตื่นเต้นหรือเริ่มการหารือที่ใครก็สามารถเข้าร่วมได้หรือไม่? ไปที่กลุ่มสาธารณะ. ความยืดหยุ่นของ Yammer กับกลุ่มส่วนตัวและกลุ่มสาธารณะหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งการสนทนาให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้.
ตัวอย่างเช่น กลุ่มส่วนตัวสามารถใช้สำหรับการหารือเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นความลับ ในขณะที่กลุ่มสาธารณะสามารถใช้สำหรับการประกาศหรือกิจกรรมทางสังคมสำหรับทั้งบริษัท
ราคาของ Yammer
- ฟรี
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Premium: $22/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Apps for Business: $8. 25/ผู้ใช้ต่อเดือน
Microsoft Teams คืออะไร?
Microsoft Teams เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อ ปรับปรุงการสื่อสารและการจัดการโครงการ มันผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Microsoft 365 ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนร่วมงานที่ต้องการเชื่อมต่อ แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะทำงานจากระยะไกลหรือในสำนักงาน
คุณสมบัติของ Microsoft Teams
Microsoft Teams มีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมนี่คือคุณสมบัติหลักบางส่วน:
1. การสื่อสารแบบเรียลไทม์
Microsoft Teams โดดเด่นด้านการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ทีมงานของคุณสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการแชท การประชุมทางวิดีโอ หรือการประชุมออนไลน์
ตัวอย่างเช่น ทีมโครงการสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโออย่างรวดเร็วเพื่อหารือเรื่องเร่งด่วน หรือใช้ฟังก์ชันแชทสำหรับการสนทนาประจำวัน
2. การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ
ทีมสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามและเครื่องมือ Microsoft 365 ได้หลากหลาย คุณสามารถเข้าถึง OneDriveเป็นโซลูชันการแชร์ไฟล์ ใช้ SharePoint สำหรับการจัดการเอกสาร และยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Trello หรือ Asana ได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารที่เก็บไว้ใน OneDrive ได้โดยไม่ต้องออกจากแอป Teams
3. ช่องทางและแท็บ
ทีมจัดระเบียบการสนทนาเป็นช่องทาง ทำให้การจัดการการหารือในหัวข้อเฉพาะเป็นเรื่องง่าย คุณยังสามารถเพิ่มแท็บเพื่อเข้าถึงเครื่องมือและเอกสารที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดอาจมีช่องทางแยกต่างหากสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดีย การสร้างเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละช่องทางจะมีแท็บที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- Microsoft Teams Essentials: $1. 39/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $1. 76/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $9. 33/ผู้ใช้ต่อเดือน
อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับสำคัญสำหรับ MS Teams!
Yammer เทียบกับ Microsoft Teams: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้เราได้สำรวจคุณสมบัติและราคาของ Yammer (Viva Engage) และ Microsoft Teams แล้ว มาเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัวเพื่อดูว่าแพลตฟอร์มใดอาจเหมาะสมกับองค์กรของคุณมากกว่า
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติหลักของพวกเขา:
|คุณสมบัติ
|Yammer (Viva Engage)
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|เครือข่ายสังคมองค์กร
|ใช่
|ไม่
|การสื่อสารแบบเรียลไทม์
|ไม่
|ใช่
|กลุ่มส่วนตัวและกลุ่มสาธารณะ
|ใช่
|ใช่
|การผสานรวมกับ Microsoft 365
|ใช่
|ใช่
|ช่องและแท็บ
|ไม่
|ใช่
|การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม
|ไม่
|ใช่
|การแชร์ไฟล์
|ใช่
|ใช่
|การโทรผ่านวิดีโอ
|ไม่
|ใช่
|การจัดการงาน
|ไม่
|ใช่
|แชทต่อเนื่อง
|ไม่
|ใช่
|การกำหนดเวลาการประชุม
|ไม่
|ใช่
|การร่วมมือในเอกสาร
|ใช่
|ใช่
|การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
|ไม่
|ใช่
|แอปพลิเคชันมือถือ
|ใช่
|ใช่
|ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ใช่
|ใช่
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|ไม่
|ใช่
ตอนนี้เรามาเปรียบเทียบคุณสมบัติเหล่านี้อย่างละเอียดกัน:
คุณสมบัติที่ 1: รูปแบบการสื่อสาร
- Yammer (Viva Engage) มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายสังคมภายในองค์กร ทำให้เหมาะสำหรับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในวงกว้าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งปันข้อมูลอัปเดต เข้าร่วมการสนทนา และสร้างความรู้สึกเป็นชุมชน
- Microsoft Teams โดดเด่นในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ พร้อมเครื่องมือสำหรับการส่งข้อความทันที การประชุมทางวิดีโอ และการประชุมออนไลน์ เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน
ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ Microsoft Teams คือผู้ชนะ หากคุณต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร Yammer คือตัวเลือกที่ดีกว่า ดังนั้นรอบนี้จึงจบลงด้วย ผลเสมอ
คุณสมบัติที่ 2: การผสานรวมและการทำงานร่วมกัน
- Yammer (Viva Engage) เมื่อผสานรวมกับ Microsoft 365 อย่างราบรื่น จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารภายในแพลตฟอร์มได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์และแก้ไขไฟล์ต่าง ๆ เช่น เอกสาร Word และไฟล์ Excel
- Microsoft Teams ยังผสานการทำงานกับ Microsoft 365 และมีการผสานการทำงานเพิ่มเติมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลาย ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับกระบวนการทำงานและงานบริหารโครงการต่างๆ นอกจากนี้ Microsoft Teams ยังมีแม่แบบแผนการสื่อสารหลายแบบเพื่อช่วยให้การสื่อสารของทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
ผู้ชนะ: Microsoft Teams, สำหรับการผสานรวมที่หลากหลายและความอเนกประสงค์
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการกลุ่มและช่องทาง
- Yammer (Viva Engage) ช่วยให้สามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวและกลุ่มสาธารณะได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการ อย่างไรก็ตาม ยังขาดแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการการสนทนาเฉพาะของโครงการ
- Microsoft Teams จัดระเบียบการสนทนาเป็นช่องทาง ทำให้ง่ายต่อการจัดการและติดตามการสนทนาในหัวข้อเฉพาะ การเพิ่มแท็บช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ชนะ: Microsoft Teams สำหรับวิธีการที่เป็นระบบและความสะดวกในการจัดการการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ 4: การจัดการงาน
- Yammer (Viva Engage) ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงาน. มันมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายสังคมภายในองค์กรมากกว่า
- Microsoft Teams ผสานการทำงานกับ Microsoft Planner และเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
ผู้ชนะ: Microsoft Teams, สำหรับความสามารถในการจัดการงานที่ติดตั้งมาในตัว
Yammer เทียบกับ Microsoft Teams บน Reddit
เราได้เยี่ยมชม Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Yammer กับ Teams เมื่อคุณค้นหา 'Yammer vs. Teams' บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Microsoft Teams มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากกว่าสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์:
เราใช้มันสำหรับการสื่อสารกับทีมอื่น ๆ ทุกครั้งที่เราทำการเปลี่ยนแปลงในระบบไอที
เราใช้มันสำหรับการสื่อสารกับทีมอื่น ๆ ทุกครั้งที่เราทำการเปลี่ยนแปลงในระบบไอที
ผู้ใช้ Reddit คนอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่า Microsoft Teams ส่งผลเชิงบวกต่อกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาอย่างไร:
ทีมส์ เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่หายากซึ่งดูเหมือนว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริง และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฉันให้ดีขึ้น
ทีมส์ เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่หายากซึ่งดูเหมือนว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริง และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฉันให้ดีขึ้น
ผู้ใช้หลายคนชื่นชม Microsoft Teams สำหรับการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Microsoft 365 และความสามารถในการจัดการกับแง่มุมต่าง ๆ ของการบริหารโครงการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับหลายองค์กร
ในทางกลับกัน Yammer (Viva Engage) มักได้รับการยกย่องในด้านความสามารถในการสร้างเครือข่ายสังคม ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ใช้ระบุว่ากลุ่ม Yammer มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการสร้างชุมชนข้ามแผนกและส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดระหว่างแผนกต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร
อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการในชีวิตประจำวัน ความเห็นส่วนใหญ่บน Reddit สนับสนุน Microsoft Teams ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Yammer และ Microsoft Teams
ในขณะที่ Yammer และ Microsoft Teams ต่างก็มีจุดแข็งของตัวเองClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการ ทั้งหมดในที่เดียว
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กรของคุณ:
1. จุดเด่นอันดับ 1 ของ ClickUp: มุมมองแชท
มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ภายในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น คล้ายกับ Microsoft Teams คุณสามารถ แชทกับสมาชิกในทีมได้ทันที แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
คุณสมบัตินี้ช่วยให้การหารืออย่างรวดเร็วและข้อความที่สำคัญไม่ถูกพลาดไป ซึ่งช่วยเพิ่มการประสานงานของทีมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
นี่คือคุณสมบัติเพิ่มเติม:
- การกล่าวถึงใน ClickUp @mentions และ มอบหมายงาน: แท็กบุคคลหรืองานเฉพาะเพื่อให้ได้รับความสนใจโดยตรง
- การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์: ใช้ตัวหนา ตัวเอียง รายการ และบล็อกโค้ดเพื่อเพิ่มความชัดเจนของข้อความ
- ไฟล์แนบ: แชร์ไฟล์, รูปภาพ, และสื่ออื่น ๆ ได้โดยตรงในแชท
- ลิงก์ที่คลี่ออก: ดูตัวอย่างเนื้อหาที่เชื่อมโยงโดยไม่ต้องออกจากแชท
- อีโมจิและการแสดงความรู้สึก: แสดงความรู้สึกและให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
- /คำสั่งสแลช: ใช้ทางลัดสำหรับคำสั่งที่ใช้บ่อย เช่น การสร้างงานหรือการค้นหาข้อมูล
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Google Drive และอื่น ๆ
2. จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 2: คลิป
คุณสมบัติClickUp Clipsช่วยให้คุณสามารถสร้างและแชร์ข้อความวิดีโอได้ นี่คือคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการสื่อสารแบบ ไม่พร้อมกัน (asynchronous communication) ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถให้คำอธิบายหรือการอัปเดตอย่างละเอียดที่สามารถกลับมาดูได้ตลอดเวลา เหมือนกับการมีห้องประชุมเสมือนจริงที่ทุกคนสามารถติดตามได้ตามตารางเวลาของตัวเอง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรืออยู่ในเขตเวลาที่ต่างกัน
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ ClickUp Clips สามารถช่วยคุณได้:
- การบันทึกหน้าจอ: บันทึกหน้าจอของคุณเพื่อสาธิตงาน อธิบายแนวคิด หรือแบ่งปันภาพ
- ข้อความเสียง: บันทึกข้อความเสียงเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและไม่เป็นทางการ
- การผสานงาน: แนบคลิปไปยังงานเฉพาะได้อย่างง่ายดายเพื่อบริบทและการอ้างอิง
- การถอดเสียงด้วย AI: ถอดเสียงคลิปของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อการค้นหาและการเข้าถึง
- การแบ่งปันและการทำงานร่วมกัน: แบ่งปันคลิปกับสมาชิกในทีมหรือผู้ร่วมงานภายนอก
- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: โปรดแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนคลิปเพื่อร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ
3. จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 3: มอบหมายความคิดเห็น
ด้วยฟีเจอร์ ClickUp Assign Comments คุณสามารถ เปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง ฟีเจอร์นี้ช่วยให้บันทึกและข้อเสนอแนะที่สำคัญไม่สูญหายในบทสนทนายาวเหยียด ด้วยการ แปลงความคิดเห็นเป็นงาน คุณจะมั่นใจได้ว่าทุกข้อเสนอแนะได้รับการติดตามและแก้ไข ซึ่งช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและการติดตามผลในโครงการ
คุณสมบัติหลักของความคิดเห็นใน ClickUp Assign ได้แก่:
- มอบหมายงานโดยตรง: มอบหมายความคิดเห็นให้กับบุคคลเพื่อมอบหมายงานอย่างชัดเจน
- บริบทของงาน: ความคิดเห็นถูกแนบไว้กับงานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
- การแจ้งเตือน: สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายจะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อให้มั่นใจถึงความรับรู้ที่ทันเวลา
- ติดตามผล: ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์
- ความร่วมมือ: ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและพัฒนาการสื่อสาร
ClickUp มีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น:
ClickUp Whiteboards
ร่วมมือกันทางสายตาได้กับทีมของคุณผ่านClickUp Whiteboards. เหมาะสำหรับการประชุมเพื่อคิดค้นไอเดีย, การวางแผน, และการวางแผนโครงการแบบภาพ. คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพความคิดและกระบวนการทำงานของตนได้.
นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ:
- ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต: ทำงานบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่สามารถขยายได้ไม่จำกัด
- เครื่องมือวาดภาพ: ใช้ปากกา, ดินสอสี, และรูปร่างเพื่อสร้างภาพตัวแทนทางสายตา
- โน้ตติดหน้าจอ: เพิ่มบันทึกหรือไอเดียในรูปแบบของโน้ตติดหน้าจอ
- รูปภาพและไฟล์: แทรกภาพ เอกสาร หรือสื่ออื่นๆ
- การทำงานร่วมกัน: ทำงานแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมหลายคน
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp
หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนด้วยการตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp. คุณสมบัตินี้จะแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อมีผู้อื่นกำลังทำงานบนงานเดียวกันอยู่ ทำให้การทำงานราบรื่นและประสานงานกันได้ดีขึ้น.
มันสามารถช่วยคุณ:
- แก้ไข เอกสารพร้อมกันกับผู้อื่น
- ดูบันทึกโดยละเอียด ของการกระทำของผู้ใช้ รวมถึงความคิดเห็นในภารกิจ การแชร์ไฟล์ และการแลกเปลี่ยนข้อความ
- เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เกี่ยวกับวิธีที่ทีมหรือบุคคลต่าง ๆ กำลังทำงานร่วมกัน
ทำไม ClickUp ถึงสร้างความแตกต่าง
- แพลตฟอร์มครบวงจร: ClickUp รวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครือข่ายสังคมของ Yammer, การสื่อสารแบบเรียลไทม์ของ Microsoft Teams, และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังไว้ในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับแอปหลายตัว—ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ด้วยการผสานรวมเครื่องมือสื่อสาร การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน ClickUp ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างสองแพลตฟอร์ม
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในเอกสาร หรือการวางแผนโครงการ ClickUp จะช่วยให้คุณตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
- การประสานงานในทีมที่ดีขึ้น: คุณสมบัติเช่น หน้าจอแชท, คลิป, และการมอบหมายความคิดเห็น ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ลดความเข้าใจผิด และทำให้สมาชิกในทีมทุกคนมีความสอดคล้องและทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
- ความสามารถในการปรับขนาด: ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ทำให้เหมาะสมกับทีมทุกขนาด มั่นใจได้ว่าคุณสามารถเติบโตได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพโดยรวม Yammer (Viva Engage) และ Microsoft Teams ต่างก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรที่แตกต่างกัน Yammer มีความโดดเด่นในการสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนในองค์กรขนาดใหญ่ ในขณะที่ Microsoft Teams เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการโครงการ
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทนYammer หรือMicrosoft Teamsที่รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกไว้ด้วยกัน ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ClickUp มอบเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลัง คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุม และความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อในแพลตฟอร์มเดียว
ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้และยกระดับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้น!