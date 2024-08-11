บล็อก ClickUp
Loom vs. Vimeo: เครื่องมือวิดีโอตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
11 สิงหาคม 2567

การถกเถียงเกี่ยวกับแพลตฟอร์มวิดีโอที่ดีที่สุดกำลังร้อนแรงในตลาด และการเผชิญหน้าที่มีการแข่งขันสูงที่สุดอย่างหนึ่งคือ Loom กับ Vimeo

ทั้งสองเครื่องมือช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอคุณภาพสูงได้เพียงไม่กี่คลิก และทั้งสองเครื่องมือได้รับความนิยมอย่างเท่าเทียมกันในหมู่ผู้สร้างวิดีโอ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีซอฟต์แวร์วิดีโอใดที่เหมาะกับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการปรับปรุงการตลาดลูกค้า หรือมืออาชีพด้านครีเอทีฟ โพสต์นี้จะช่วยคุณตัดสินใจว่า Loom หรือ Vimeo คือคู่ค้าวิดีโอที่เหมาะกับคุณ

ดังนั้น หาที่นั่งแล้วมาดำดิ่งสู่โลกแห่งการสร้างวิดีโอด้วยกันเถอะ

Loom คืออะไร?

Loom กับ Vimeo
ผ่าน:Loom

Loom เป็นแพลตฟอร์มส่งข้อความวิดีโอที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณบันทึก แก้ไข และแชร์วิดีโอจากหน้าจอและกล้องได้ ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารวิดีโอที่ได้รับความนิยมสำหรับมืออาชีพและทีมงาน

นอกเหนือจากการสื่อสารขั้นพื้นฐานแล้ว Loom ยังเป็นที่นิยมสำหรับ:

  • การทำงานและการทำงานร่วมกันทางไกล: Loom ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยทีมที่ทำงานทางไกลเพื่อแบ่งปันการอัปเดต ให้ข้อเสนอแนะ และจัดการประชุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การศึกษา: ครูใช้ Loomในการสร้างวิดีโอการฝึกอบรม อธิบายงานที่ได้รับมอบหมาย และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ออนไลน์
  • การสนับสนุนลูกค้า: ธุรกิจใช้ Loom เพื่อสร้างวิดีโอสอนการใช้งาน ตอบข้อสงสัยของลูกค้า และให้ความช่วยเหลือด้วยภาพ

คุณสมบัติของเครื่องทอผ้า

Loom มีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

1. การบันทึกหน้าจอและกล้อง

Loom บันทึกหน้าจอของคุณ, กล้องเว็บแคม, หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันเพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและให้ข้อมูล ไม่ว่าคุณจะสาธิตซอฟต์แวร์เฉพาะ, นำเสนอ, หรือสนทนาแบบเห็นหน้ากัน, ตัวเลือกการบันทึกวิดีโอที่ยืดหยุ่นของ Loom ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฉากหลังสำหรับการบันทึกที่ปรับแต่งได้, พื้นหลังเสมือน, การเบลอส่วนต่างๆ, เลือกขนาดการบันทึก, และอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การบันทึกของคุณ

หน้าจอทอผ้าและการบันทึกวิดีโอ
ผ่าน: Loom

2. การตัดต่อวิดีโอ

แม้จะไม่ใช่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ Loom ก็มอบเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการตัดส่วนที่ไม่ต้องการ เพิ่มคำบรรยายที่ชัดเจน และใส่หมายเหตุสำคัญต่าง ๆ เพื่อสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพให้กับคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขวิดีโอโดยอ้างอิงจากบทถอดความได้อีกด้วย

เครื่องทอผ้า
ผ่าน: Loom

3. แบ่งปันได้ง่าย

Loom ทำให้การแชร์วิดีโอของคุณเป็นเรื่องง่าย สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้, ฝังวิดีโอไว้ในเว็บไซต์ของคุณ, หรือผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมเช่น Slack หรือ Microsoft Teams ควบคุมผู้ที่สามารถดูวิดีโอของคุณได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การแชร์วิดีโอใน Loom
ผ่าน: Loom

4. การร่วมมือ

Loom ช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปได้โดยให้คุณรวบรวมและจัดการกับคำติชมทางวิดีโอ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น, การตอบสนอง, และคำถามได้โดยตรงในวิดีโอของคุณ ซึ่งส่งเสริมการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและการแบ่งปันความรู้

การทำงานร่วมกันบน Loom
ผ่าน: Loom

อ่านเพิ่มเติม: เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุด 12 รายการสำหรับ Loom ในปี 2024

การกำหนดราคาแบบลวดลายทอผ้า

  • เริ่มต้น: $0
  • ธุรกิจ: $12.50/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

วีเมะคืออะไร?

Loom กับ Vimeo
ผ่านทาง:Vimeo

Vimeo เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและการควบคุม มันนำเสนอชุดคุณสมบัติเพื่อช่วยให้คุณผลิต, โฮสต์, และเผยแพร่ วิดีโอที่น่าทึ่ง

Vimeo ให้บริการแก่ผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม รวมถึง:

  • ผู้สร้างภาพยนตร์อิสระ: บริการโฮสต์วิดีโอคุณภาพสูงและเครื่องมือระดับมืออาชีพของ Vimeo ดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์ที่ต้องการนำเสนอผลงานของตน
  • ธุรกิจและนักการตลาด: Vimeo ถูกใช้เพื่อสร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจ เช่น การสาธิตผลิตภัณฑ์ เรื่องราวของแบรนด์ และแคมเปญโฆษณา
  • ผู้ที่ชื่นชอบวิดีโอ: ผู้ที่มีความหลงใหลในคุณค่าการผลิตวิดีโอให้ความสำคัญกับ Vimeo เนื่องจากมีชุมชนที่เปิดโอกาสให้เชื่อมต่อกับผู้สร้างสรรค์ผลงานอื่น ๆ

คุณสมบัติของ Vimeo

วิดีโอ Vimeo ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งช่างวิดีโอมืออาชีพและธุรกิจต่างๆ นี่คือคุณสมบัติเด่นบางประการ:

1. การโฮสต์วิดีโอคุณภาพสูง

Vimeo อนุญาตให้คุณสร้างและโฮสต์วิดีโอบนแพลตฟอร์มนี้ โดยเน้นที่การรับชมแบบไม่มีโฆษณา Vimeo มอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมให้กับทั้งผู้สร้างและผู้รับชม ด้วยอัตราการส่งข้อมูลคงที่ที่ 320 kbps รองรับประสบการณ์เสียงที่ยอดเยี่ยมซึ่งหาได้ยากในเว็บไซต์โฮสต์วิดีโออื่น ๆ

โฮสต์วิดีโอคุณภาพสูงบน Vimeo
ผ่านทาง: Vimeo

2. เครื่องมือสร้างวิดีโอที่ทรงพลัง

Vimeo ให้คุณสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพบนแพลตฟอร์มของตนได้ คุณสามารถเข้าถึงคลังภาพสต็อกคุณภาพสูง, แทร็กเพลง, และองค์ประกอบการออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับโปรเจ็กต์ของคุณ ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือตัดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อตัด, ตัดต่อ, และปรับแต่งวิดีโอของคุณให้สมบูรณ์แบบ

เครื่องมือสร้างวิดีโอบน Vimeo
ผ่านทาง: Vimeo

3. การวิเคราะห์วิดีโอเชิงลึก

ระบบวิเคราะห์ขั้นสูงของ Vimeo ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนการรับชม, การกดไลค์, การแชร์, และข้อมูลประชากรของผู้ชม เพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของวิดีโอของคุณ และปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอของคุณให้ดีที่สุด

การวิเคราะห์วิดีโอเชิงลึกบน Vimeo
ผ่านทาง: Vimeo

4. เครื่องเล่นวิดีโอที่ปรับแต่งได้และใส่แบรนด์

Vimeo มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอของคุณ ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์การรับชมที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพิ่มโลโก้ สี และหน้าจอสิ้นสุดที่กำหนดเองเพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบ

การปรับแต่ง Vimeo
ผ่านทาง: Vimeo

อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vimeo สำหรับการบันทึกหน้าจอในปี 2024

ราคาของ Vimeo

  • ฟรี: $0
  • เริ่มต้น: $20/เดือน
  • มาตรฐาน: $33/เดือน
  • ขั้นสูง: 108/เดือน

Loom กับ Vimeo: การเปรียบเทียบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์

ในการแข่งขันระหว่าง Loom กับ Vimeo ทั้งสองเครื่องมือมีแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างและแบ่งปันวิดีโอ มาดูคุณสมบัติหลักของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

1. การบันทึกหน้าจอและกล้อง

กี่ทอผ้า

Loomเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับ Windows มันให้ความยืดหยุ่นในการจับภาพหน้าจอทั้งหมด หน้าต่างแอปพลิเคชันเฉพาะ หรือกล้องเว็บแคมของคุณ—ทั้งหมดพร้อมกัน

ความยืดหยุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบทเรียนอย่างรวดเร็ว การสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน และการบันทึกหน้าจอของเซสชันให้ข้อเสนอแนะ

Vimeo

แม้ว่า Vimeo จะมีฟีเจอร์บันทึกหน้าจอ แต่ไม่ใช่จุดเด่นหลักของแพลตฟอร์มนี้ Vimeo มุ่งเน้นไปที่การตัดต่อเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเป็นหลัก และอินเทอร์เฟซสำหรับการบันทึกอาจไม่ใช้งานง่ายเท่ากับ Loom

🏆 ผู้ชนะ: ในการแข่งขันระหว่าง Vimeo กับ Loom, Loom มอบความสามารถในการบันทึกหน้าจอที่แข็งแกร่งและปรับแต่งได้มากกว่า

2. การตัดต่อวิดีโอ

กี่ทอผ้า

Loom มีเครื่องมือแก้ไขพื้นฐานสำหรับการปรับแต่งการบันทึกของคุณอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมี Loom AI เป็นส่วนเสริมแบบชำระเงินเพื่อช่วยในการตัดต่อวิดีโอ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการแก้ไขของมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพ

Vimeo

Vimeo มีความได้เปรียบเมื่อพูดถึงเครื่องมือตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ ตัวแก้ไขวิดีโอออนไลน์ของ Vimeo ช่วยให้คุณตัด แยก และปรับแต่งวิดีโอได้ตามต้องการ คุณยังสามารถเพิ่มโอเวอร์เลย์เพื่อทำให้วิดีโอมีปฏิสัมพันธ์ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มข้อความ, เพลง, และเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ ได้เพื่อสร้างวิดีโอที่ดูเรียบร้อยพร้อมการควบคุมที่ดีขึ้นเหนือผลงานสุดท้าย

🏆 ผู้ชนะ: ในการเปรียบเทียบระหว่าง Loom กับ Vimeo, Vimeo เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับความสามารถในการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง

3. การแบ่งปันและการเผยแพร่

กี่ทอผ้า

Loom ให้ความสำคัญกับการกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถสร้างลิงก์ที่แชร์ได้และฝังวิดีโอลงในเว็บไซต์ของคุณได้ ซึ่งสอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับผู้ใช้ที่ต้องการการสื่อสารและการตอบกลับอย่างรวดเร็ว

Vimeo

ในขณะที่ Vimeo มีตัวเลือกการแชร์ที่หลากหลาย เช่น โค้ดฝังที่สามารถปรับแต่งได้และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว แต่การตั้งค่าอาจใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Loom อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมวิธีการนำเสนอวิดีโอของคุณได้มากขึ้น

🏆ผู้ชนะ: เสมอกัน! คุณสามารถใช้ Loom สำหรับการแชร์อย่างรวดเร็ว และ Vimeo สำหรับการปรับแต่ง

4. การร่วมมือ

กี่ทอผ้า

Loom มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันอย่างง่าย เช่น การแสดงความคิดเห็นและการตอบสนองโดยตรงต่อวิดีโอของคุณ ผู้รับสามารถให้ข้อเสนอแนะในจุดเฉพาะระหว่างวิดีโอได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว

Vimeo

Vimeo มีเครื่องมือสื่อสารที่จำกัดแต่จำเป็น เช่น การกล่าวถึง (@mentions) และข้อความวิดีโอ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการจัดการทีมที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีคุณค่าสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ในการจัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้และการเข้าถึงวิดีโอของทีม

🏆ผู้ชนะ: เสมอกันอีกครั้ง! ใน Loom vs Vimeo, ทั้งสองเครื่องมือมีความโดดเด่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม.

5. คุณภาพวิดีโอและการโฮสต์

กี่ทอผ้า

Loom ให้ความสำคัญกับความเร็วและความสะดวกสบายมากกว่าคุณภาพวิดีโอ มันถูกออกแบบมาสำหรับวิดีโอที่รวดเร็วและไม่เป็นทางการ เช่น การสื่อสารภายในทีมหรือการสาธิตสั้นๆ แม้ว่าจะให้คุณภาพที่เพียงพอสำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ แต่อาจไม่ตรงตามมาตรฐานสำหรับเนื้อหาที่ต้องการความละเอียดและความชัดเจนในระดับมืออาชีพ

Vimeo

Vimeo เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการเล่นวิดีโอคุณภาพสูง จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการนำเสนอผลงานระดับมืออาชีพ แพลตฟอร์มนี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อส่งมอบภาพที่สวยงามตระการตา ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์ นักการตลาด และธุรกิจที่ต้องการสร้างความประทับใจทางภาพที่แข็งแกร่ง

Vimeo ยังมีบริการโฮสติ้ง ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับผู้สร้างวิดีโอที่ต้องการนำเสนอผลงานของตนต่อผู้ชมในวงกว้าง

🏆ผู้ชนะ: ในการเปรียบเทียบระหว่าง Vimeo กับ Loom, Vimeo มีคุณภาพวิดีโอและการโฮสต์ที่เหนือกว่า

6. การวิเคราะห์

กี่ทอผ้า

ให้บริการการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามจำนวนผู้ชมและแชร์วิดีโอ พร้อมให้ภาพรวมทั่วไปของประสิทธิภาพวิดีโอของคุณ ซึ่งทำให้ Loom เพียงพอสำหรับการเข้าใจตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐาน

Vimeo

ให้บริการการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม รวมถึงข้อมูลประชากรของผู้ชม, ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม, และประสิทธิภาพในระยะยาว ข้อมูลเชิงลึกช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิดีโอและกลยุทธ์การตลาดของคุณ

🏆 ผู้ชนะ: Vimeo สำหรับการวิเคราะห์วิดีโอขั้นสูง

Loom กับ Vimeo บน Reddit

มาดูกันว่าผู้ใช้พูดถึง Loom และ Vimeo อย่างไรบน Reddit เพื่อรับมุมมองจากประสบการณ์จริง

แม้ว่าจะไม่มีโพสต์ที่เปรียบเทียบ Loom กับ Vimeo โดยตรง แต่เราพบประสบการณ์ของผู้ใช้บางรายเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ใน Reddit

ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวถึง Vimeo:

เป็นสถานที่สำหรับจัดฉายภาพยนตร์สั้นของคุณใช่ไหม? ใช่

เป็นสถานที่สำหรับโฮสต์รีล/พอร์ตโฟลิโอและวิดีโอองค์กรเพื่อฝังในเว็บไซต์เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือไม่? ไม่

เป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ไฟล์ที่ยังไม่ได้ตัดต่อสมบูรณ์ และเวอร์ชันอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ล็อกหรือไม่? ไม่

เรดดิต

ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวถึงLoom:

ฉันใช้มันตลอดเวลา มันทำงานได้ดีมาก และความคิดเห็นจากลูกค้าของฉันก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน หากพวกเขาต้องการประชุม พวกเขาสามารถนัดได้เลย แต่การอธิบายผลตอบแทน เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ฯลฯ ผ่านวิดีโอจะง่ายกว่าการส่งอีเมลมาก

เรดดิต

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Loom เทียบกับ Vimeo

ในขณะที่ Loom และ Vimeo เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารและโฮสต์วิดีโอ ความต้องการในการจัดการโครงการของคุณอาจขยายไปไกลกว่าการสร้างและแชร์วิดีโอ

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานการผลิตวิดีโอของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp ที่สามารถช่วยผู้สร้างวิดีโอ:

คลิป ClickUp

คลิป ClickUp
สร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจและแบ่งปันไอเดียของคุณในรูปแบบภาพด้วยคลิปของ ClickUp

ClickUp Clipsเป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอสำหรับทีม มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในธุรกิจ

ด้วย ClickUp Clips คุณสามารถบันทึก, ถอดเสียง, และแชร์วิดีโอกับผู้อื่นได้ คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นในวิดีโอ, เปลี่ยนวิดีโอเป็นงาน, และค้นหาข้อมูลเฉพาะในวิดีโอได้อีกด้วย แต่ละคลิปจะอยู่ในบริบทของโปรเจกต์ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและดำเนินการ

นอกจากนี้, ClickUp Clips มี 'Clips Hub' ที่เก็บคลิปทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้ในที่เดียว คุณสมบัติอื่น ๆ ที่น่าสนใจของ Clips ได้แก่:

  • ClickUp's Clips มีโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีโดยไม่มีลายน้ำ
  • มันถอดเสียงวิดีโอโดยอัตโนมัติด้วย AI พร้อมเวลาและข้อความสั้น ๆ
  • คุณสามารถฝังวิดีโอใน ClickUp, แชร์ลิงก์สาธารณะ, หรือดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ
  • แสดงความคิดเห็นในวิดีโอได้อย่างง่ายดายเพื่อเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโอ
  • แปลงวิดีโอเป็นงาน และมอบหมายเจ้าของเพื่อดำเนินการตามแนวคิดที่ได้แบ่งปัน
  • ค้นหาภายในบทถอดเสียงวิดีโอเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
  • จัดระเบียบและจัดการวิดีโอทั้งหมดใน Clips Hub

กระดานไวท์บอร์ด ClickUp

ClickUp Whiteboards
ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมคุณด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบของ ClickUp

ClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่ทำงานร่วมกันและมองเห็นภาพได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ ด้วย ClickUp Whiteboards คุณสามารถ:

  • สร้างแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอน: จัดระเบียบความคิดของคุณอย่างเป็นภาพด้วยแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอน กระดานไวท์บอร์ดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนขั้นตอนการทำงาน
  • เพิ่มงานและเอกสาร: ฝังงานและเอกสารลงบนไวท์บอร์ดของคุณโดยตรง ทำให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการอยู่ในที่เดียว
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานบนไวท์บอร์ดพร้อมกันกับทีมของคุณ ช่วยให้เกิดการระดมความคิดและการวางแผนอย่างมีพลวัต
  • ฟังก์ชันการลากและวาง: ย้ายและจัดระเบียบองค์ประกอบบนกระดานไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • เชื่อมต่อรายการบนไวท์บอร์ด: ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงงาน เอกสาร และองค์ประกอบอื่นๆ อย่างชัดเจน สร้างภาพที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ในโครงการ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อรวบรวมการสื่อสารทั้งหมดของทีมไว้ในที่เดียว และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้เสมือนนั่งอยู่ตรงข้ามกัน

คลิกอัพ เบรน

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำงานแก้ไขได้มากขึ้นด้วยความพยายามน้อยลง

ClickUp Brainใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ ซึ่งเหนือกว่าความสามารถของเครื่องมือที่ใช้วิดีโออื่น ๆ โดยให้:

  • การค้นหาอัจฉริยะ: ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วในโครงการและงานของคุณ
  • การสร้างงานอัตโนมัติ: เปลี่ยนแนวคิดวิดีโอให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
  • การช่วยเหลือการเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์:สร้างวาระการประชุม, อีเมล,บันทึกการประชุม, หรือการอัปเดตโครงการตามเนื้อหาวิดีโอ

ClickUp นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานที่เหนือกว่าแพลตฟอร์มวิดีโอเฉพาะทางอย่าง Loom และ Vimeo มันผสานความสามารถด้านวิดีโอเข้ากับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และปัญญาประดิษฐ์

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Zoom

การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoom
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoom รวมพลังของการจัดการโครงการและการประชุมทางวิดีโอเข้าด้วยกัน

การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoomช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอของคุณกับระบบการจัดการโครงการได้อย่างราบรื่น

Zoom เป็นซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ยอดเยี่ยม. นี่คือรายละเอียดของฟังก์ชันหลักของมัน:

  • เริ่มการประชุม Zoom จาก ClickUp: กำจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างแพลตฟอร์ม เพียงคลิกปุ่มภายในงานใน ClickUp เพื่อเริ่มการประชุม Zoom ทันที
  • เข้าร่วมการประชุม Zoom ที่กำลังดำเนินอยู่: การแจ้งเตือนจาก ClickUp ช่วยให้คุณเข้าร่วมการประชุม Zoom ที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
  • รายละเอียดการประชุมและการบันทึก: ClickUp จะบันทึกข้อมูลการประชุมโดยอัตโนมัติและเพิ่มลิงก์ไปยังการบันทึกภายในงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่บังคับ) ทำให้ทุกอย่างถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง
  • การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น: ด้วยการผสานการประชุม Zoom เข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ ClickUp ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ:คุณสามารถแชร์เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบบนZoom และเพิ่มความมีปฏิสัมพันธ์และความสนุกสนานในการประชุมของคุณ

โดยรวมแล้ว การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Zoom ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการจัดการประชุม ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและเข้าถึงทุกอย่างได้อย่างสะดวกภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานวิดีโอของคุณด้วย ClickUp

เครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ของโครงการของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในขณะที่ Loom และ Vimeo นำเสนอโซลูชันวิดีโอที่มีคุณค่า ClickUp นำเสนอแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นในการจัดการโครงการและงาน ซึ่งไปไกลกว่าการแชร์วิดีโอเพียงอย่างเดียว

ด้วยการผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง เครื่องมือวิดีโอที่ใช้งานง่าย และความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่า

พร้อมที่จะปฏิวัติการจัดการโครงการของคุณด้วยวิดีโอหรือไม่?

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสความแตกต่างของแพลตฟอร์มครบวงจรอย่างแท้จริง