Slack vs. Discord: แอปแชทไหนดีกว่ากัน?

เมื่อเราคิดถึงการสื่อสารในทีม สองชื่อที่นึกถึงคือ Slack และ Discord
Slack ซึ่งเดิมออกแบบมาเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่หลากหลายสำหรับทีมทุกขนาด ในขณะที่ Discord ได้รับความนิยมในหมู่เกมเมอร์ แต่ก็ขยายไปสู่ชุมชนและกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันเช่นกัน
ขณะนี้ ทั้งสองเป็นเครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกันที่ให้บริการการส่งข้อความทันที การคุยกันด้วยเสียง และคุณสมบัติการสร้างชุมชน แต่พวกมันเหมาะกับผู้ชมและกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Slack กับ Discord เพื่อค้นหาว่าแอปแชทตัวไหนดีกว่ากันและด้วยเหตุผลอะไร นอกจากนี้ เราจะดูความคิดเห็นของชาว Reddit เกี่ยวกับ Slack และ Discord ด้วย
มาเริ่มกันที่ Slack 👇
การเข้าใจ Slack
Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์ ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน โดยพื้นฐานแล้วเป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ทีมสามารถสื่อสาร แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ได้
Slack แทนที่อีเมลแบบดั้งเดิมและแอปการสื่อสารของทีมด้วยการรวมการสื่อสารของคุณไว้ที่เดียว คุณสมบัติพื้นฐานบางอย่างได้แก่:
- ช่องที่แชร์และส่วนตัว: พื้นที่ที่จัดระเบียบไว้สำหรับหัวข้อหรือโครงการเฉพาะ
- Slack Huddles: เข้าร่วมการสนทนาด้วยเสียงหรือวิดีโอแบบทันทีกับทีมของคุณ
- การส่งข้อความโดยตรง: ส่งข้อความในแชทแบบตัวต่อตัวหรือแชทกลุ่ม
- การแชร์ไฟล์: แชร์และเข้าถึงไฟล์ทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย พร้อมตัวอย่างขนาดกะทัดรัด
- การผสานรวม: เชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณภายใน Slack กับแอปและบริการอื่น ๆ
มาคุยกันเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดกันเถอะ
คุณสมบัติของ Slack
1. ช่องทางและการสื่อสาร
ช่องของ Slack ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการ แผนก หรือหัวข้อทั่วไปได้ ช่อง ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบ และค้นหาได้ง่าย
ด้วย Slack คุณสามารถสร้างช่องทางสาธารณะและช่องทางส่วนตัวได้:
- # ช่องสาธารณะ: สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกทุกคนในพื้นที่ทำงาน ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการแบ่งปันความรู้
- 🔒ช่องทางส่วนตัว: ช่องทางเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นสำหรับการสนทนาที่มีความอ่อนไหวหรือเป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
Slack ยังมีฟีเจอร์การส่งข้อความโดยตรงสำหรับการสนทนาส่วนตัว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพูดคุยอย่างรวดเร็ว การแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือการร่วมมือแบบตัวต่อตัว กระทู้ใน Slack ทำงานคล้ายกับกระทู้ใน X (Twitter) เพื่อช่วยจัดระเบียบการสนทนาภายในข้อความโดยตรงให้มีความชัดเจนและมุ่งเน้นมากขึ้น
2. การประชุมที่รวดเร็วและง่ายดาย
Slack Huddles เป็นรูปแบบการประชุมที่สดใหม่และแตกต่างจากเดิม การโทรเสียงแบบฉับพลันเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อการสนทนาอย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
การประชุมกลุ่มย่อยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน มันมีข้อดีดังนี้:
- ความเร็วและความฉับไว: เริ่มการประชุมแบบรวมพลได้ในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องส่งคำเชิญในปฏิทินหรือแชร์ลิงก์
- เน้นเสียง: ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนผ่านเสียง ลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด
- ความยืดหยุ่น: เปลี่ยนจากการแชทเป็นเสียงหรือวิดีโอได้อย่างง่ายดาย ตามความต้องการของการสนทนา
- การผสานรวม: ทำงานได้อย่างราบรื่นภายในระบบนิเวศของ Slack ทำให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้
3. การแชร์ไฟล์
Slack ช่วยให้การแชร์และเข้าถึงไฟล์ทุกประเภทเป็นเรื่องง่าย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเอกสารได้อย่างราบรื่น มีฟีเจอร์การจัดการไฟล์ เช่น:
- การอัปโหลดไฟล์และการแสดงตัวอย่าง: ลากและวางไฟล์ลงในช่องหรือข้อความโดยตรง
- การจัดระเบียบไฟล์: สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบ
- การค้นหาไฟล์: ค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสำคัญหรือตัวกรอง
- การผสานรวมกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์: เชื่อมต่อกับบริการเช่น Google Drive หรือ Dropbox เพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่น
- ประวัติเวอร์ชันไฟล์: ติดตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์ตลอดเวลา
4. การผสานรวม
ความหลากหลายของ Slack ได้รับการเสริมสร้างผ่านความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวาง. เชื่อมต่อกับเครื่องมือและบริการของบุคคลที่สามผ่าน:
- ไดเรกทอรีแอป: ค้นหาและเพิ่มแอปสำหรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น การจัดการโครงการ การสนับสนุนลูกค้า และการวิเคราะห์
- การผสานระบบแบบกำหนดเอง: สร้างการผสานระบบแบบกำหนดเองโดยใช้ Slack API สำหรับความต้องการที่ไม่เหมือนใคร
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: เชื่อมต่อเครื่องมือเช่น Zapier เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและลดการทำงานด้วยตนเอง
- ฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ: ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำคัญ เช่น Google Drive, Trello และ Zoom เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
ราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $8.75/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ+: $15/ผู้ใช้/เดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การเข้าใจ Discord
Discord ถูกออกแบบมาให้เป็น เครื่องมือสื่อสารสำหรับเกมเมอร์ แต่ก็เหมาะสำหรับการพักผ่อนกับเพื่อน ๆ และสร้างชุมชนเช่นกัน
เดิมที Discord เป็นแพลตฟอร์มชุมชนที่ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์ แต่ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่หลากหลายสำหรับชุมชนต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ณ วันนี้ มันได้กลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมแทน Slack
Discord เป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกันผ่านเซิร์ฟเวอร์—ศูนย์กลางเสมือนที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจ หัวข้อ หรือกลุ่มเฉพาะต่างๆ มีฟีเจอร์แชทกลุ่ม โทรด้วยเสียง โทรด้วยวิดีโอ เกมในตัว และเครื่องมือต่างๆ ทำให้ได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มเพื่อนทั่วไปและกลุ่มที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ
แต่ แต่ แต่ แต่มันไม่ได้มีแค่ Slack เท่านั้น
คุณสมบัติของ Discord
1. เซิร์ฟเวอร์
พื้นฐานของ Discord ถูกสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่เสมือนจริงที่ชุมชนของผู้ที่มีความสนใจเหมือนกันสามารถมารวมตัวกันได้ เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความสนใจเฉพาะด้าน เกม หรือแม้แต่เครือข่ายทางวิชาชีพ
- การสร้างเซิร์ฟเวอร์: ผู้ใช้สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ของตนเองได้โดยใช้ชื่อ ไอคอน และคำอธิบายที่กำหนดเอง
- การปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์: ปรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์, บทบาท, และสิทธิ์เพื่อจัดการสมาชิกและเนื้อหา
- การค้นหาเซิร์ฟเวอร์: ค้นหาและเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์สาธารณะตามความสนใจโดยใช้ฟีเจอร์ค้นหาของ Discord
- คำเชิญเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์: แชร์คำเชิญกับเพื่อน ๆ เพื่อขยายชุมชนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
- หมวดหมู่เซิร์ฟเวอร์และช่อง: จัดระเบียบเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้เป็นส่วนต่างๆ และหัวข้อต่างๆ
2. การสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอ
Discord โดดเด่นในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยคุณสมบัติการโทรเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงที่มีความหน่วงต่ำ
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างอย่างรวดเร็วระหว่างการประชุมแบบฮัดเดิลใน Slack และการโทรใน Discord คือ Discord อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 25 คน ในขณะที่ Slack จำกัดไว้ที่สองคนสำหรับแผนฟรี
คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่:
- ช่องเสียง: สร้างช่องเสียงเฉพาะสำหรับกลุ่มหรือกิจกรรมที่แตกต่างกัน
- การแชร์หน้าจอ: แชร์หน้าจอของคุณกับผู้อื่นสำหรับการสตรีมเกมหรือการทำงานร่วมกัน
- กดเพื่อพูด: หลีกเลี่ยงเสียงรบกวนจากพื้นหลังด้วยฟีเจอร์กดเพื่อพูด
3. ช่องข้อความ
ช่องข้อความของ Discord ช่วยให้สามารถสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเซิร์ฟเวอร์ได้ เหมาะสำหรับการสนทนา ประกาศ และแบ่งปันไฟล์
คุณสามารถเพิ่มอีโมจิ, สติกเกอร์, เอฟเฟกต์เสียง, ตั้งค่าอวตารแบรนด์ของคุณเอง และสถานะที่กำหนดเองได้ รวมถึงเขียนโปรไฟล์ของคุณเองเพื่อแสดงในแชทในแบบที่คุณต้องการ
4. การแชทกลุ่มและการส่งข้อความโดยตรง
นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านเซิร์ฟเวอร์แล้ว Discord ยังมีระบบส่งข้อความโดยตรงสำหรับการสนทนาส่วนตัวระหว่างบุคคลหรือกลุ่มขนาดเล็ก
- การสนทนาแบบตัวต่อตัว: ส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้ใช้ Discord คนอื่น
- ข้อความกลุ่มโดยตรง: สร้างแชทกลุ่มกับหลายคน ดูวิดีโอ เล่นเกม ฟังเพลง หรือส่งมีมแบบรัวๆ
- การสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอ: เริ่มการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอภายในข้อความโดยตรง สามารถเข้าร่วมและออกจากแชทเสียงหรือข้อความได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องโทรหรือเชิญใคร
- การแจ้งเตือนการอ่านและการแสดงสถานะการพิมพ์: ทราบเมื่อข้อความถูกอ่านและเมื่อผู้อื่นกำลังพิมพ์
ราคา Discord
- ฟรีตลอดไป
- ไนโตร เบสิค: $2.99/เดือน
- ไนโตร: $9.99/เดือน
Slack vs. Discord: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า มาเปรียบเทียบ Slack กับ Discord กันเถอะ เราจะแยกแยะทุกอย่างตั้งแต่การแชทไปจนถึงการแชร์ไฟล์ เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าแพลตฟอร์มไหนเหมาะกับคุณที่สุด
|คุณสมบัติ
|ขี้เกียจ
|ความขัดแย้ง
|เหมาะสำหรับใคร?
|ธุรกิจและองค์กรต่างๆ มักใช้ Slack สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
|Discord เป็นที่นิยมในหมู่เกมเมอร์ ผู้ที่มีงานอดิเรก และชุมชนต่างๆ สำหรับการแชทแบบไม่เป็นทางการและการพบปะสังสรรค์
|ตัวเลือกภาษา
|Slack รองรับ 11 ภาษา ครอบคลุมส่วนใหญ่ของโลก
|Discord มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยรองรับ 29 ภาษา
|การแชทและการโทร
|Slack โดดเด่นในการสื่อสารผ่านข้อความด้วยช่องที่ไม่จำกัดและอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์เอกสารและทำงานให้สำเร็จ
|Discord คือทุกเรื่องเกี่ยวกับเสียงและวิดีโอ คุณสามารถแชทกับเพื่อนได้สูงสุดถึง 25 คนพร้อมกันในคุณภาพเสียงที่คมชัด
|ประวัติการสนทนา
|Slack เก็บประวัติการแชทของคุณไว้เป็นเวลา 90 วันในแผนฟรี (สามารถอัปเกรดได้) เพื่อการเก็บข้อมูลที่ยาวนานขึ้น
|Discord มีความใจกว้างในการเก็บรักษาประวัติข้อความที่ไม่มีวันหมดอายุ
|ตัวเลือกการปรับแต่ง
|Slack ช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยธีมสีหรือแม้แต่สร้างธีมของคุณเอง
|Discord นำเสนอวิธีการที่ง่ายกว่าด้วยธีมแบบสว่าง มืด หรือปรับให้เข้ากับระบบ
|ขนาดการแชร์ไฟล์
|Slack ช่วยให้คุณแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง 1GB ทำให้การแชร์เอกสารและสื่อต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
|Discord เหมาะสำหรับการแชร์ภาพและวิดีโอสั้น ๆ อย่างรวดเร็ว โดยมีขีดจำกัดฟรีที่ 8MB ต่อไฟล์
|การโทรผ่านวิดีโอ
|Slack ให้บริการฟรีสำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 2 คน ในขณะที่หากคุณต้องการจัดการประชุมวิดีโอที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก จะต้องสมัครแผนแบบเสียค่าใช้จ่าย
|Discord ถูกออกแบบมาสำหรับการประชุมทางวิดีโอแบบกลุ่ม โดยสามารถให้ผู้ใช้สูงสุดถึง 25 คนสนทนาแบบเห็นหน้ากันได้พร้อมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
|ขีดจำกัดการจัดเก็บ
|แผนฟรีของ Slack ให้พื้นที่เก็บข้อมูล 5GB ในขณะที่แผนชำระเงินให้พื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุดถึง 1TB
|Discord ให้บริการพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
|หัวข้อสนทนา
|✅
|✅
|การผสานรวม
|Slack อนุญาตให้เชื่อมต่อกับแอปได้เพียง 10 แอปในแผนฟรี แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปได้ไม่จำกัดในเวอร์ชันที่ชำระเงิน
|Discord สามารถเชื่อมต่อกับ Twitch, Steam และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนแอปพลิเคชันสูงสุดที่เซิร์ฟเวอร์สามารถเชื่อมต่อได้คือ 50 แอปพลิเคชัน
|ฝ่ายบริการลูกค้า
|Slack ให้บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงิน
|Discord พึ่งพาชุมชนของมันมากกว่าในการขอความช่วยเหลือ ซึ่งอาจได้ผลดีหรือไม่ก็ได้
คุณสมบัติ #1: ช่อง
ช่องทางเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทั้ง Slack และ Discord แต่มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันเล็กน้อย
ขี้เกียจ
Slack มีความโดดเด่นในการจัดระเบียบช่องทาง ด้วยตัวเลือกทั้งแบบสาธารณะและส่วนตัว คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับทีม โครงการ หรือการสนทนาทั่วไปได้ตามต้องการ
แนวทางที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้การสนทนาอยู่ในประเด็นและค้นหาได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ทำงาน
ความขัดแย้ง
Discord ยังมีฟีเจอร์ช่องที่สามารถเลือกได้ทั้งแบบสาธารณะและแบบส่วนตัว โมเดลที่เน้นเซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์กลางนี้มอบความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างชุมชนออนไลน์ที่มีความสนใจร่วมกัน
คุณสามารถสร้างหลายช่องทางภายในเซิร์ฟเวอร์ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ได้หลากหลาย
คุณสมบัติที่ 2: การส่งข้อความโดยตรง
การส่งข้อความโดยตรงเป็นคุณสมบัติหลักสำหรับทั้ง Slack และ Discord. แม้ว่าทั้งสองแพลตฟอร์มจะมีฟังก์ชันนี้ให้บริการ แต่ก็มีรายละเอียดบางอย่างที่ต้องพิจารณา.
ขี้เกียจ
Slack มอบความสามารถในการส่งข้อความโดยตรงที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือสร้างแชทกลุ่มสำหรับโครงการหรือทีมเฉพาะได้
คุณสมบัติเช่นการตอบกลับแบบมีหัวข้อช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและทำให้การหารืออยู่ในประเด็น
ความขัดแย้ง
Discord ยังมีฟีเจอร์การส่งข้อความโดยตรง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนหรือสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนของตนได้ เมื่อไม่นานมานี้ Discord ได้เพิ่มฟีเจอร์การสนทนาแบบกระทู้ที่หลายคนรอคอยในส่วนแชทอีกด้วย
แม้ว่าอาจไม่มีคุณสมบัติการจัดระเบียบในระดับเดียวกับ Slack แต่ก็ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการและในชุมชน
คุณสมบัติที่ 3: การแชร์และจัดการไฟล์
การแชร์ไฟล์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเพื่อการทำงานหรือเพื่อความบันเทิง มาดูกันว่า Slack และ Discord เปรียบเทียบกันอย่างไร
ขี้เกียจ
Slack มีระบบแชร์ไฟล์ที่แข็งแกร่ง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ด้วยขีดจำกัดขนาดไฟล์ที่กว้างขวาง คุณสามารถแชร์เอกสาร, ไฟล์สเปรดชีต, และไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ คุณสมบัติการจัดการองค์กรของ Slack เช่น ความสามารถในการสร้างโฟลเดอร์และค้นหาไฟล์เฉพาะ ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์การจัดการไฟล์โดยรวมให้ดีขึ้น
ความขัดแย้ง
ความสามารถในการแชร์ไฟล์ของ Discord เหมาะสำหรับการแชร์อย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการ โดยเน้นไปที่ GIF, รูปภาพ และไฟล์มีเดียเป็นหลัก
แม้ว่าจะสะดวกสำหรับการแชร์มีมหรือภาพหน้าจอ แต่ก็ขาดความสามารถในการจัดการเอกสารขนาดใหญ่หรือโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ 4: การค้นหา
การค้นหาบทสนทนาที่คุณเคยมีเมื่อเดือนที่แล้วเปรียบเสมือนการหาเข็มในมหาสมุทร ฟังก์ชันการค้นหาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำทางผ่านข้อมูลจำนวนมหาศาลบนแพลตฟอร์ม มาดูกันว่า Slack และ Discord เปรียบเทียบกันอย่างไร
ขี้เกียจ
ฟังก์ชันการค้นหาของ Slack เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถค้นหาข้อความ ไฟล์ และช่องทางต่างๆ โดยใช้ตัวกรองและคำสำคัญต่างๆ
ความขัดแย้ง
ฟังก์ชันการค้นหาของ Discord มีข้อจำกัดมากกว่า โดยเน้นไปที่ข้อความภายในข้อความและช่องเป็นหลัก แม้ว่าจะช่วยในการค้นหาบทสนทนาเฉพาะได้ แต่ขาดความลึกและความแม่นยำเมื่อเทียบกับฟังก์ชันการค้นหาของ Slack
คุณสมบัติ #5: การผสานการทำงาน
การผสานระบบเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของแพลตฟอร์มให้สูงสุด. มาเปรียบเทียบ Slack และ Discord ในด้านนี้กัน.
ขี้เกียจ
Slack สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือธุรกิจและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมได้หลากหลาย ตั้งแต่ซอฟต์แวร์จัดการโครงการไปจนถึงระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการทำงานของผู้ใช้ Slack เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความหลากหลายนี้ทำให้ Slack เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจและองค์กร
ความขัดแย้ง
ในขณะที่Discord มีการผสานรวมที่ยอดเยี่ยม จุดเน้นหลักของมันคือชุมชนเกมและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับฐานผู้ใช้หลักและให้การผสานรวมที่มีคุณค่าสำหรับนักเล่นเกมและผู้สร้างเนื้อหา
อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงเครื่องมือทางธุรกิจและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Slack ชัดเจนว่าเหนือกว่า Discord
คุณสมบัติ #6: การเล่นเกมและประสบการณ์ผู้ใช้
ความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง Slack และ Discord อยู่ที่กลุ่มเป้าหมายและชุดคุณสมบัติที่สอดคล้องกัน
ขี้เกียจ
Slack ได้รับการออกแบบมาสำหรับองค์กรและทีมมืออาชีพ โดยเน้นที่ประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันมากกว่าความบันเทิง
แม้ว่าจะมีองค์ประกอบของเกมเบื้องต้น เช่น การตอบสนองและอีโมจิ แต่สิ่งเหล่านี้มีจุดประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในบริบทการทำงาน
ความขัดแย้ง
Discord ซึ่งมีรากฐานมาจากชุมชนเกมเมอร์ ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ที่ช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความสนุกสนาน สิ่งนี้เห็นได้ชัดจาก:
- อวาตาร์และโปรไฟล์ที่ปรับแต่งได้: ผู้ใช้สามารถปรับแต่งตัวตนออนไลน์ของตนได้ด้วยตัวเลือกหลากหลาย
- การเพิ่มพลังไนโตร: ระดับสมาชิกแบบชำระเงินมีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น อีโมจิแบบกำหนดเอง, อวตารแบบเคลื่อนไหว, และขีดจำกัดการอัปโหลดที่สูงขึ้น เพิ่มความพิเศษเฉพาะตัว
- การเพิ่มระดับเซิร์ฟเวอร์: เซิร์ฟเวอร์สามารถเพิ่มระดับได้จากการทำกิจกรรมของผู้ใช้ สร้างความรู้สึกของชุมชนและความก้าวหน้า
- รางวัลภายในแอป: ผู้ใช้สามารถรับรางวัลหรือเหรียญตราสำหรับกิจกรรมเฉพาะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
🏆ผู้ชนะ: รอบสุดท้ายของการอภิปรายระหว่าง Discord กับ Slack และ Discord เป็นผู้ชนะ Discord ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างเกมและการสร้างชุมชน Slack แม้จะมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่จำเป็น แต่ก็ใช้แนวทางที่จริงจังและเป็นมืออาชีพมากกว่า
Slack กับ Discord บน Reddit
เราได้เปรียบเทียบฟีเจอร์ของ Slack และ Discord แบบละเอียดทีละข้อแล้ว แต่ผู้ใช้จริงคิดอย่างไร?
เราค้นหา Slack vs. Discord บน Reddit เพื่อดูว่าชุมชนออนไลน์คิดอย่างไรเกี่ยวกับแพลตฟอร์มยอดนิยมทั้งสองนี้ พบความคิดเห็นที่สรุปได้อย่างสมบูรณ์แบบ:
"ผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนสองกลุ่มที่แตกต่างกันมาก จนกระทั่งอินเทอร์เฟซของพวกมันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนี้ และมันก็เหมือนกับการเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับส้มในสวนผลไม้"
Discord เหมาะมากสำหรับเกมเมอร์ เพราะแทบไม่มีการผสานกับระบบในชั้นเรียนหรือปลั๊กอินเลย ดังนั้นบอทที่สร้างเองจึงเข้ามาทดแทนฟังก์ชันการแชทที่ขาดไป สำหรับผมแล้ว Discord โดดเด่นมากในเรื่องการแชทด้วยเสียง ผมมีประสบการณ์การโทรด้วยเสียงที่ดีกว่า Slack มากเมื่อใช้ Discord อย่างไรก็ตาม Discord มีฟีเจอร์มากมายที่เชื่อมโยงกับการเล่นเกมโดยตรง เช่น สถานะกิจกรรมที่กำหนดเอง การเชิญเล่นเกมแบบกำหนดเอง เป็นต้น
Slack เหมาะกับสภาพแวดล้อมของบริษัทสตาร์ทอัพมากกว่า ไม่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป แต่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบมากขึ้นและสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอื่น ๆ เช่น Drive และ Outlook ได้
คุณไม่สามารถเปรียบเทียบสองสิ่งนี้ได้อย่างแท้จริงโดยไม่คำนึงถึงว่ามันถูกสร้างมาเพื่อใคร"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack และ Discord
Slack และ Discord เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแชท แต่เมื่อคุณต้องการที่จะ ทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จจริง ๆ ล่ะ? การต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างสำหรับการสื่อสาร การจัดการโครงการ และการจัดการงาน สามารถทำลายประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มทรงพลังที่ก้าวไปไกลกว่าการสื่อสารแบบธรรมดา มันรวมเอาข้อดีที่ดีที่สุดของการจัดการโครงการ, การจัดการงาน, และการสื่อสารไว้ในที่ทำงานเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
มาสำรวจกันว่า ClickUp สามารถปฏิวัติวิธีการทำงานของคุณได้อย่างไร
ClickUp's One-Up #1: แชทและทำงานร่วมกัน
มุมมองแชทของ ClickUpได้รับการออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมไม่เหมือนกับเครื่องมือแชทแบบสแตนด์อโลน ClickUp มีแม่แบบแผนการสื่อสารหลายแบบและผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ มอบแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติหลักของมุมมองแชทของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มีส่วนร่วมในการส่งข้อความทันที แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- การผสานงาน: มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการภายในแชทได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่างานไม่ตกหล่น
- การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์: ปรับแต่งข้อความของคุณด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน
- องค์กร: สร้างช่องทางแชทสำหรับทีมหรือโครงการต่างๆ เพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์: หลีกเลี่ยงการสลับใช้เครื่องมือหลายอย่างด้วยการจัดการการสื่อสารและการทำงานทั้งหมดของคุณภายใน ClickUp
ClickUp's One-Up #2: การส่งข้อความวิดีโอในรูปแบบใหม่
ClickUp's Clipsนำเสนอวิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ไม่เหมือนใคร โดยก้าวข้ามขีดจำกัดของซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอแบบดั้งเดิม ด้วยการผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศของ ClickUp อย่างไร้รอยต่อ Clips มอบวิธีอันทรงพลังในการแบ่งปันแนวคิด รับความคิดเห็น และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติหลักของคลิป ClickUp
- แชร์ทันที: บันทึกและแชร์หน้าจอของคุณได้อย่างรวดเร็ว ตัดความจำเป็นในการส่งอีเมลยาวหรืออธิบายให้สับสน
- การถอดเสียงด้วย AI: แปลงคลิปวิดีโอเป็นข้อความโดยอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือจากClickUp Brain ทำให้การค้นหาข้อมูลเฉพาะเป็นเรื่องง่าย
- ข้อเสนอแนะแบบร่วมมือ: แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนวิดีโอ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนความคิด
- การผสานงาน: แปลงคลิปเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ไอเดียกลายเป็นผลลัพธ์
- การจัดการแบบรวมศูนย์: จัดระเบียบคลิปทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยClips Hub
ClickUp's One-Up #3: เปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นการกระทำ
ฟีเจอร์ Assign Comments ของ ClickUpเปลี่ยนบทสนทนาทั่วไปให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง ด้วยการมอบหมายความคิดเห็นเฉพาะเจาะจง ทีมสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีงานหรือคำขอใดตกหล่นหายไป วิธีการจัดการความคิดเห็นแบบรวมศูนย์นี้ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการทำงาน
ประโยชน์หลักของการมอบหมายความคิดเห็น
- ความรับผิดชอบที่ชัดเจน: มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- การจัดการที่ดีขึ้น: ติดตามความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: เปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า
- ลดความวุ่นวาย: หลีกเลี่ยงการหลงอยู่ในทะเลของความคิดเห็นโดยการจัดลำดับความสำคัญและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp's One-Up #4: การทำงานร่วมกันแบบภาพด้วยไวท์บอร์ด
ClickUp's Whiteboardsมอบผืนผ้าใบที่มีชีวิตชีวาสำหรับทีมในการระดมความคิด, ร่วมมือ, และดำเนินการ. มันผสานการร่วมมือแบบเรียลไทม์, การจัดการงาน, และเครื่องมือสร้างสรรค์.
กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp เปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นแผนปฏิบัติได้จริง
คุณสมบัติหลักของกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
- การบูรณาการงาน: เปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า
- เครื่องมืออเนกประสงค์: ใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียของคุณให้เป็นจริง ตั้งแต่การวาดด้วยมือไปจนถึงการสร้างรูปร่าง
- การจัดระเบียบทางสายตา: เชื่อมโยงความคิดและสร้างภาพแสดงกระบวนการทำงานและขั้นตอนต่าง ๆ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมกันโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของทีมที่เกิดขึ้นจริง มันแสดงเมื่อเพื่อนร่วมทีมกำลังดูหรือแก้ไขงาน ClickUp ช่วยให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประโยชน์หลักของการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การรับรู้แบบเรียลไทม์: ทราบเมื่อสมาชิกในทีมของคุณกำลังทำงานบนงานเดียวกันอยู่
- การประสานงานที่ดีขึ้น: ประสานงานได้อย่างราบรื่นด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น: ลดการสื่อสารซ้ำซ้อนด้วยการเห็นได้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่
ด้วยการตรวจจับการทำงานร่วมกัน ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
หากคุณต้องการการเปรียบเทียบที่ละเอียดมากขึ้นแบบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์ โปรดดูการเปรียบเทียบอย่างละเอียดของเราเกี่ยวกับ ClickUp กับ Slack
แอปแชทธรรมดาไม่เพียงพอที่จะทำให้งานของคุณสำเร็จ
Slack และ Discord ได้ปฏิวัติวิธีการสื่อสารของเราอย่างไม่ต้องสงสัย โดยแต่ละแพลตฟอร์มตอบสนองความต้องการและกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
Slack ซึ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและการจัดระเบียบ โดดเด่นในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ ในขณะที่ Discord เจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน โดยนำเสนอความสามารถด้านเสียงและวิดีโอที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปต้องการมากกว่าแค่เครื่องมือสื่อสาร แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม ซึ่งรวมเอาข้อดีของการแชท การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันเข้าไว้ด้วยกัน
คุณสมบัติเช่น ClickUp Chat, Clips, ความคิดเห็นที่มอบหมาย, และกระดานไวท์บอร์ด มอบแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการทำงานเป็นทีม ซึ่งเหนือกว่าข้อจำกัดของแพลตฟอร์มแชทแบบดั้งเดิม
รับ ClickUp สำหรับทีมของคุณวันนี้!