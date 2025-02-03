10 ระบบ CRM ชั้นนำในออสเตรเลียสำหรับธุรกิจ

ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการทุกแง่มุมของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพได้ ด้วยการผสานข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ระบบ CRM มอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และเพิ่มผลกำไรได้
ตลาดซอฟต์แวร์ CRM ในออสเตรเลียกำลังเติบโตในอัตรา8.4%ต่อปี และคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 เมื่อองค์กรในออสเตรเลียพัฒนาจากกลยุทธ์การจัดการลูกค้าที่ล้าสมัย พวกเขาหันมาใช้ระบบ CRM ที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่การนำทางในตลาดที่แออัดนี้เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล
จากประสบการณ์อันกว้างขวางของฉันกับระบบ CRM เราได้สำรวจแพลตฟอร์มต่างๆ ในตลาดออสเตรเลียเพื่อดูว่าอะไรที่ได้ผลจริงๆ มาเริ่มกันเลย
คุณควรค้นหาอะไรในระบบ CRM?
เมื่อเลือกระบบ CRM ในออสเตรเลีย ควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และปัจจัยทางการตลาดและกฎระเบียบที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค ดังนั้น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ CRMของคุณมีองค์ประกอบ CRMต่อไปนี้:
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: มองหาเครื่องมือ CRM ที่สามารถรวบรวมลูกค้าเป้าหมายจากช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และอีเมล. เครื่องมือเหล่านี้ควรช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายผ่านกระบวนการขาย และใช้กลยุทธ์การดูแลลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ เช่น อีเมลเป้าหมาย และการติดตามผลแบบส่วนตัว
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: เลือกเครื่องมือ CRM ที่ช่วยให้คุณสามารถอัตโนมัติกระบวนการทำงานของ CRMผ่านกฎที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มผลผลิต ควรทำการกระทำโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจง เช่น การส่งข้อความไปยังตัวแทนขายที่เหมาะสม การส่งการยืนยันที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า การติดตามลูกค้าที่ไม่ตอบกลับ เป็นต้น
- การจัดการการติดต่อ: มองหาเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด ตั้งแต่ข้อมูลประชากรไปจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วยให้การจัดการราบรื่นในทุกแผนก ซึ่งสร้างภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของลูกค้าของคุณ ช่วยให้ทีมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือใช้งานง่ายเพื่อให้ทีมสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- การปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ CRM ของคุณสามารถแก้ไขและสร้างฟิลด์ติดต่อใหม่ เลือกองค์ประกอบบนแดชบอร์ด และสร้างรายงานที่กำหนดเองได้
- การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม: เลือกระบบ CRM ที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจหลักของคุณ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมเช่น MYOB, Xero, Reckon และอื่น ๆ การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณได้จากแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน หากคุณมีการรับชำระเงินออนไลน์ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการชำระเงินเช่น PayPal, Verifone, eWay และอื่น ๆ
- การติดตามการโต้ตอบ: เลือกระบบ CRM ที่ช่วยให้คุณบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าทุกครั้ง ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือพบปะโดยตรง เพื่อให้ประวัติการติดต่อที่สมบูรณ์และเข้าใจบริบท ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าและส่งเสริมการขาย
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น หลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องข้อมูลลูกค้าและรักษาความโปร่งใสในการจัดการข้อมูล
10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
มาดูตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM10 อันดับแรกที่โดดเด่นในด้านความสามารถในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพหรือบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ รายการนี้จะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขายที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ:
1. ClickUp (ระบบจัดการโครงการ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุด)
ClickUp อยู่ในอันดับต้น ๆ ของเราสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมด้วยประโยชน์ของระบบและคุณสมบัติการจัดการโครงการและความสัมพันธ์กับลูกค้าขั้นสูง
ClickUp CRMมีมุมมองที่ยืดหยุ่นมากกว่า 15 แบบ รวมถึงรายการ ปฏิทิน และกระดานคัมบัง ซึ่งช่วยให้ฉันจัดการกับกระบวนการขาย การมีส่วนร่วมของลูกค้า และคำสั่งซื้อได้อย่างราบรื่น ความสามารถในการแสดงภาพ ทำให้ฉันเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการบริการลูกค้าที่ดำเนินอยู่ได้อย่างชัดเจน
ClickUp Dashboardsนำเสนอวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการสำหรับธุรกิจในออสเตรเลียเพื่อ ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้าและขนาดข้อตกลงเฉลี่ย แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและออกแบบมาเพื่อตอบสนองเป้าหมาย CRM เฉพาะขององค์กรในออสเตรเลีย
ClickUp ยังทำให้การสื่อสารภายในและภายนอกเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Chat Viewที่เชื่อมต่อตัวแทนขาย ทีมบริการลูกค้า และผู้จัดการเข้าด้วยกัน สำหรับการสนทนาทางอีเมลClickUp Email Project Managementให้พื้นที่กลางสำหรับการทำงานร่วมกันในดีลต่างๆ การอัปเดตโครงการ และการต้อนรับลูกค้าใหม่ ฉันสามารถเชื่อมโยงงาน เอกสาร ฯลฯ โดยใช้คุณสมบัติการจัดการความสัมพันธ์และข้อมูล ทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
ไฮไลท์สำหรับผมคือฟีเจอร์AI—ClickUp Brain. โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง ClickUp Brain วิเคราะห์ระบบ CRM ของคุณเพื่อดึงข้อมูลลูกค้าที่สำคัญโดยอัตโนมัติ รวมถึงความชอบ, ความกังวล, และสัญญาณการซื้อ.
นอกจากนี้ AI Writer ของ ClickUp Brain ยังช่วยให้ฉันสามารถสร้างเนื้อหาที่กระชับสำหรับอีเมลและการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ClickUp Automationsยังช่วยให้การทำงานของลูกค้าและกระบวนการขายที่สำคัญง่ายขึ้น เช่น การย้ายลูกค้าเป้าหมายผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการขาย หรืออัปเดตสถานะการติดต่อตามการโต้ตอบ ฉันยังสามารถปรับปรุงกระบวนการหาลูกค้าเป้าหมายของฉันให้ราบรื่นขึ้นได้ด้วยClickUp Forms โดยเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไว้ในระบบ CRM โดยตรง ข้อมูลนี้จะอัปเดตหรือสร้างงานลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถติดตามได้ทันที
นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานของ ClickUp ฉันสามารถเริ่มต้นแผนการดำเนินงานหลายแผนได้ทันที
ยกตัวอย่างเช่นเทมเพลต CRM ของ ClickUp ซึ่งนำเสนอวิธีการที่ทรงพลังในการตั้งค่าโครงการและเวิร์กโฟลว์ด้วยโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตโฟลเดอร์นี้ได้ตามต้องการ มันรวมถึงมุมมองรายการเพื่อบันทึกและดูรายละเอียดของลูกค้า และมุมมองปฏิทินเพื่อดูกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามวันที่ คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเช่น รายได้ของบริษัท อุตสาหกรรม จำนวนพนักงาน เป็นต้น
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น,เทมเพลต CRMเหล่านี้พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้เต็มที่, ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, และกระบวนการขายทั้งหมดในที่เดียว.
โมเดลการให้สิทธิ์การใช้งานของ ClickUp ได้รับการชื่นชมว่าเป็นธรรม เนื่องจากให้คุณสามารถรวมผู้ร่วมงานภายนอกในโครงการเฉพาะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ คุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในออสเตรเลียที่ทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์หรือเอเจนซีภายนอก
พูดง่ายๆ คือ ClickUp ทำให้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าง่ายขึ้นและสนุกขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการวางแผนเส้นทางของลูกค้าและกลยุทธ์การขายอย่างเป็นภาพด้วย ClickUp Whiteboards
- ลดการทำงานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การติดตามลูกค้า การอัปเดตสถานะ และการซิงโครไนซ์ข้อมูลการติดต่อ
- รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าผ่านแบบฟอร์มที่ปรับแต่งตามความต้องการ ซึ่งจะป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณโดยตรง
- ดูและติดตามรายละเอียดลูกค้าที่สำคัญ เช่น สถานะใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินที่ต้องชำระ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST) และอื่น ๆได้ด้วยมุมมองตารางของ ClickUp
- สร้างข้อความสำหรับอีเมลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วย AI Writer ของ ClickUp Brain
- กำหนดและติดตามเป้าหมายทางธุรกิจโดยใช้ClickUp Goalsและทำเครื่องหมายความสำเร็จที่สำคัญโดยใช้Clickup Milestonesเพื่อช่วยให้ทีมตระหนักถึงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญ
- จัดระเบียบและระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ CRM เช่น กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือแนวทางการขายเพิ่ม โดยใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดและวางแผนการโต้ตอบกับลูกค้าที่ซับซ้อนในรูปแบบภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Salesforce CRM (แพลตฟอร์ม CRM สำหรับองค์กร)
Salesforce CRM ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้—ตั้งแต่การมีส่วนร่วมของผู้ซื้อและยอดขายไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ผสานรวมไว้อย่างสมบูรณ์ Einstein 1 มอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถทำนายอนาคตได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและรวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ เครื่องมือวิเคราะห์ของ Salesforce ยังช่วยให้ทีมปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์และการเติบโตของยอดขายได้อีกด้วย ในด้านการจัดการ เครื่องมือการจัดการวงจรชีวิตของรายได้และประสิทธิภาพการขายจะ ทำให้กระบวนการสำคัญเป็นอัตโนมัติ ทำให้การขยายการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้ทีมขาย การตลาด และบริการประสานงานกันเพื่อให้ความพยายามของพวกเขาสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- รวมความพยายามด้านการขาย การบริการ และการตลาดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อ
- เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากไอน์สไตน์
- ทำให้การอัปเดตข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขายเป็นอัตโนมัติและรวมศูนย์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายและการจัดการประสิทธิภาพผ่านการอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันของข้อมูลแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ผู้ใช้รายงานว่าระบบหยุดทำงานบ่อยครั้ง ส่งผลต่อความแม่นยำของสกอร์การ์ด
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์และปัญญาในการสนทนาจะมีให้ใช้งานเฉพาะในแผนที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
- การอัปเดตฐานความรู้เป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้ต้องพึ่งพา Slack สำหรับกระบวนการทำงานใหม่
ราคา Salesforce
- ห้องสวีทเริ่มต้น: AU $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: AU $112/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กรธุรกิจ: 231 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: 462 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Einstein 1 Sales: AU $700/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
3. Zoho CRM (แพลตฟอร์ม CRM สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต)
ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ Zoho คุณสามารถใช้เวลาน้อยลงกับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Zoho, Zia, มอบข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่คาดการณ์ล่วงหน้าและคำแนะนำในการทำข้อตกลงที่ชาญฉลาด การปรับปรุงด้วย AI นี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุโอกาสและปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที
แดชบอร์ดแบบกำหนดเองของ Zoho ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพการขายและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างชัดเจน สำหรับการทดสอบและพัฒนา Zoho มีสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทดลองและทดสอบการตั้งค่า CRM ได้โดยปราศจากความเสี่ยงใดๆ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะนำไปใช้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่รับประกันว่าจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณเท่านั้น
โดยรวมแล้ว มันเป็น CRM ระดับเริ่มต้นที่ดีหากคุณต้องการคุณสมบัติพื้นฐานในราคาที่ค่อนข้างต่ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมด้วยระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, กระบวนการ,แคมเปญ CRM, และการเดินทางของลูกค้าเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุดด้วย Zia—ผู้ช่วย AI
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้แบบเรียลไทม์
- มอบประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยการมีอยู่ทุกช่องทางและปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- เซียมีความสามารถจำกัดเมื่อเทียบกับผู้ช่วย AI อื่น ๆ และไม่มีให้บริการสำหรับแผนพื้นฐาน
- ผู้ใช้มักบ่นเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: AU $31/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: AU $54. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: AU $77. 55/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 75 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,700 รายการ)
4. Freshsales CRM (ระบบ CRM ขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Freshsales CRM ได้รับการจัดอันดับในรายการนี้เนื่องจาก แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและใช้งานง่าย Freshsales จะรวบรวมข้อมูลการขายทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้คุณสามารถเห็นได้ง่ายว่าส่วนใดของกระบวนการขายที่ทำงานได้ดีและส่วนใดที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ ฉันยังชอบความสะดวกของ แอปพลิเคชันมือถือ—ทีมสามารถปิดการขายได้เร็วขึ้นและให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของระบบ CRM แบบร่วมมือนี้คุณสามารถดำเนินแคมเปญการขายที่ชาญฉลาด จัดระเบียบกระบวนการขาย และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Freddy AI ช่วยให้ทีมสามารถระบุลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดและปิดการขายได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales CRM
- ดำเนินแคมเปญการขายอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างและติดตามลูกค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่า
- จัดระเบียบกระบวนการขายด้วยมุมมอง Kanban และการลากและวางการ์ด
- ดึงดูดลูกค้าด้วยมุมมองแบบ 360 องศาและการโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้อจำกัดของระบบ CRM Freshsales
- การทำงานบนแอปนั้นยุ่งยาก ผู้ใช้ชอบเวอร์ชันเว็บมากกว่า
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าบริการช่วยเหลือทางเทคนิคไม่มีประโยชน์
ราคาของ Freshsales CRM
- การเติบโต: 16 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 70 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: AU $106/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Freshsales CRM
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
5. Monday.com (แพลตฟอร์มการจัดการงานอเนกประสงค์)
Monday.com CRM ช่วยให้ทีมสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมศูนย์การสื่อสาร และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ความสามารถด้าน AI ของแพลตฟอร์ม สามารถสร้างงาน และจัดการอีเมลได้โดยอัตโนมัติผ่านการแปลงผลลัพธ์จากการประชุมให้เป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง
ระบบอัตโนมัติครอบคลุมถึงการสร้างและปรับปรุงอีเมล, การสร้างเนื้อหา, และการสร้างสูตร. คุณสามารถปรับแต่งระบบ CRM ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด, ปรับให้เหมาะกับวงจรการขายของคุณ, และผสานการทำงานกับเครื่องมือที่จำเป็นได้อย่างราบรื่น.
สิ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือรูปลักษณ์ภายนอกและประสบการณ์การใช้งานของแพลตฟอร์ม มันปราศจากอินเทอร์เฟซที่ดูเทอะทะของ CRM แบบดั้งเดิมและมี รูปแบบการจัดวางแบบบอร์ด ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดได้ในทันที ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกับทีมได้อย่างง่ายดาย
Monday.com CRM คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เปลี่ยนผลลัพธ์การประชุมให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยการสร้างงานอัตโนมัติด้วย AI
- จัดการหลาย-pipeline และปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำธุรกรรมได้อย่างง่ายดาย และปรับตัวให้เข้ากับกลยุทธ์การขายที่เปลี่ยนแปลงได้
- รวมศูนย์การสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดโดยการผสานรวมอีเมลของคุณเพื่อให้ไม่พลาดการโต้ตอบใด ๆ
- เข้าถึงและจัดการกระบวนการขายของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ
- สร้างภาพลักษณ์ของกระบวนการขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบการจัดวางแบบบอร์ด
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้ใหม่
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับบอร์ด, รายการ, และผู้ใช้
- AI มีให้บริการเฉพาะในแผน Pro และ Enterprise เท่านั้น
ราคาของ Monday.com
- ฟรี
- พื้นฐาน: 18 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: AU $21/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 36 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,700+ รีวิว)
6. HubSpot CRM (ระบบ CRM ที่เรียบง่ายเพื่อการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างครบวงจร)
HubSpot CRM ช่วยให้ทีมติดตามลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าในทุกขั้นตอนของการเดินทาง ด้วยโซลูชัน CRM แบบครบวงจรนี้ คุณสามารถดูข้อมูลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างละเอียด ติดตามการโต้ตอบกับบริษัทของคุณ เพื่อนร่วมงาน กิจกรรม การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย แบบฟอร์มของ HubSpot ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือหน้าแลนดิ้งเพจ คุณสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าได้ ตั้งแต่พฤติกรรมบนเว็บไซต์ รายละเอียดส่วนตัว ไปจนถึงการโต้ตอบกับแบรนด์ในอดีต
HubSpot CRM รองรับการปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละประเทศ เช่น หลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย (Australian Privacy Principles - APPs) และสิทธิข้อมูลผู้บริโภค (Consumer Data Right - CDR) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและโปร่งใส
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- จัดการทุกขั้นตอนของการโต้ตอบกับลูกค้าบนแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย
- ปรับแต่งข้อมูลติดต่อและประวัติบริษัท, ท่อการขาย, และแดชบอร์ดการรายงานให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
- เชื่อมต่อระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่หลากหลายผ่านตลาดการผสานรวมที่แข็งแกร่งของ HubSpot
- ทำให้งานประจำในด้านการตลาดและการขายเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ CRMและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- จำเป็นต้องย้ายไปยังแผนชำระเงินเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูงและขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเมื่อขยายตัว
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: AU $800/เดือน (สำหรับ 3 ที่นั่ง)
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: 3,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เดือน (สำหรับ 5 ที่นั่ง)
คะแนนและรีวิวของ HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
7. Tall Emu CRM (ระบบ CRM ของออสเตรเลียสำหรับการจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร)
ถูกซื้อกิจการโดย MYOB ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 Tall Emu CRM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วยการเชื่อมต่อการขาย, สินค้าคงคลัง, คำสั่งซื้อ และการจัดส่งในสถานที่เดียว Tall Emu CRM ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มันทำได้มากกว่าแค่ MYOB และ Xero โดยสามารถผสานรวมกับเครื่องมือบัญชีท้องถิ่นอย่าง Reckon และ QuickBooks Australia ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมอบประสบการณ์ ที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างแท้จริง สำหรับการจัดการการเงินและบัญชี คุณสามารถเห็นทุกอย่างได้แบบเรียลไทม์ ทำให้คุณทราบสถานะของธุรกิจได้อย่างแม่นยำ Tall Emu CRM ทำให้การติดตามลูกค้าเป้าหมาย ใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อเป็นเรื่องสะดวกและง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Tall Emu CRM
- จัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
- ทำให้งานธุรการเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ซิงค์และเชื่อมโยงการขาย การดำเนินงาน การผลิต และการจัดส่งเพื่อการจัดการสต็อกแบบเรียลไทม์
- ทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้นด้วยการเสนอราคา การจัดการคำสั่งซื้อ และพอร์ทัลลูกค้าแบบบูรณาการ
- แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนทางโทรศัพท์จากซิดนีย์
ข้อจำกัดของ Tall Emu CRM
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดระเบียบและการนำทางแบบแบ่งชั้นมีความซับซ้อนเล็กน้อย
- การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้
ราคา Tall Emu CRM
- 85 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือนต่อผู้ใช้
Tall Emu CRM คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Pipedrive (แพลตฟอร์ม CRM เพื่อเร่งการขาย)
ด้วย Pipedrive CRM คุณสามารถเร่งกระบวนการขายของคุณให้รวดเร็วขึ้นผ่าน การปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งขั้นตอนการจัดการท่อการขายให้สะท้อนกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา โดยมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้แทนที่จะเป็นเพียงเป้าหมายสุดท้าย Pipedrive เป็นเสมือนโค้ชเสมือนจริงที่ให้ รายงานแบบเรียลไทม์ และการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของมันช่วยลดงานด้านการบริหารจัดการได้อย่างมาก และด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 350 รูปแบบ คุณสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจขนาดเล็กได้ ตามที่ผู้ใช้ได้กล่าวไว้ ทีมงานสนับสนุนของ Pipedrive มีความช่วยเหลือและมีความรู้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานด้วยการให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงที
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ชาวออสเตรเลียควรทราบว่า เนื่องจากทีมสนับสนุนของ Pipedrive ตั้งอยู่ในยุโรปเป็นส่วนใหญ่ การขอความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ผ่านวิดีโอหรือเสียงอาจต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเนื่องจากความต่างของเขตเวลา นั่นหมายความว่า หากต้องการความช่วยเหลือในตอนบ่าย อาจไม่พร้อมให้บริการจนกว่าจะถึงวันถัดไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive CRM
- ปรับขั้นตอนและฟิลด์ให้เหมาะสมกับกระบวนการขายของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางที่เป็นส่วนตัวในการติดตามดีลและกิจกรรมต่างๆ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และตั้งค่าการกระตุ้นแบบกำหนดเองเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพภายในวงจรการขายของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของระบบ CRM Pipedrive
- คุณสมบัติของกิจกรรมและลีดต้องการให้ผู้ใช้อยู่ในลีดหรือดีลเพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตจะปรากฎอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ใช้พบว่ามันยากที่จะจัดการกับดีลด้วยคุณสมบัติการลากและวาง
- รายงานและการวิเคราะห์มีจำกัด
ราคา Pipedrive CRM
- แผนพื้นฐาน: 21.70 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนขั้นสูง: AU $44.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมืออาชีพ: AU $91.45/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนพลังงาน: 106.95 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: 153.45 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Pipedrive CRM
- G2: 4. 2/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,900+ รีวิว)
9. Creatio CRM (แพลตฟอร์ม CRM ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด)
Creatio CRM ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของลูกค้าเป็นอัตโนมัติได้ด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติแบบ ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับอิสระและความยืดหยุ่นสูงสุด แพลตฟอร์มนี้รวมทีมขาย การตลาด และบริการเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนทำงานบนหน้าเดียวกัน ความเป็นเอกภาพนี้เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีและกลับมาซื้อซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดในที่เดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้ทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio CRM
- ปรับทีมขาย การตลาด และบริการให้สอดคล้องกันด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวและฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
- มอบประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยมุมมองแบบ 360 องศาและข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI/ML
- ระบบอัตโนมัติการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การจัดการโอกาสทางธุรกิจ, และการทำงานของแคมเปญ
- ติดตาม KPI ที่สำคัญแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดทรงพลังที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
- จัดการข้อเสนอ คำสั่งซื้อ สัญญา เอกสารทางการตลาด และเอกสารอื่นๆ ในที่เดียว
ข้อจำกัดของระบบ CRM ของ Creatio
- ไม่สามารถอัปโหลดรายชื่อติดต่อแต่ละรายการจากโทรศัพท์หรือ Outlook ได้ ต้องทำการซิงโครไนซ์ทั้งหมด
- สมาชิกในทีมพบว่ามีความท้าทายในการป้อนข้อมูลผู้ติดต่อในโทรศัพท์มือถือและ Creatio แยกกัน
ราคาของระบบ CRM ของ Creatio
- การเติบโต: AU $38.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: AU $85. 25/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: AU $131.75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Creatio CRM
- G2: 4. 7/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
10. NetSuite (ระบบ CRM ที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการลูกค้าแบบบูรณาการ)
NetSuite CRM โดย Oracle ผสานคุณสมบัติ CRM แบบดั้งเดิมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกระบวนการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้าได้ในแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยการให้ทุกทีมของคุณมีมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของลูกค้า NetSuite ช่วยให้สามารถมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันแก่ลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าผ่านทุกช่องทาง ทีมขายจะได้รับข้อมูลเชิงลึกและการอัปเดตที่เกี่ยวข้องเพื่อขายและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ทีมการตลาดสามารถปรับแคมเปญให้สอดคล้องกับกระบวนการขายและทำงานด้านการตลาดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และ แดชบอร์ดตามบทบาท ช่วยให้ทีมขายติดตามการขายและเป้าหมาย ทีมสนับสนุนวัดความพึงพอใจของลูกค้า และทีมการตลาดวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite CRM
- จัดการการโต้ตอบกับลูกค้า คู่ค้า และผู้จัดหาในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่าง
- เพิ่มประสิทธิภาพการขายด้วยการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าปัจจุบัน และบันทึกคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์
- วางแผน, จัดการ, และติดตามแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ จากที่เดียว
- ให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอด้วยมุมมองแบบ 360 องศาของความต้องการและการโต้ตอบของลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการขายตั้งแต่การจัดการโอกาสไปจนถึงการส่งมอบและการจ่ายค่าคอมมิชชั่น
- ช่วยให้ทีมติดตามประสิทธิภาพด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ในแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ NetSuite CRM
- ธุรกรรมธนาคารมักไม่ซิงค์ตามที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้าในการกระทบยอดและจำเป็นต้องนำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง
- ไม่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็ก เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์สูง และคุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหากไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Netsuite
ราคาของ NetSuite CRM
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว NetSuite CRM
- G2: 4. 0/5 (3,156 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
รวมทุกความต้องการด้าน CRM ของคุณไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้โดยการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า, ทำให้กระบวนการขายเป็นระบบ, และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม. คู่มือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในออสเตรเลียนี้ได้รวบรวมแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไว้เพื่อช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณ.
หลังจากประเมินตัวเลือกเหล่านี้แล้ว ฉันขอแนะนำให้คุณทดลองใช้ฟรีหรือดูตัวอย่างเพื่อดูว่าระบบใดเหมาะสมกับการดำเนินงานของคุณมากที่สุด
สำหรับโซลูชัน CRM บนมือถือและจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและความยืดหยุ่น พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นหรือไม่?เริ่มต้นการเดินทางของคุณกับ ClickUpวันนี้!