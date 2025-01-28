ซอฟต์แวร์ HR ยอดนิยม 10 อันดับแรกในมาเลเซีย

การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ต้องเผชิญกับภารกิจมากมาย เช่น การบริหารจัดการพนักงาน การคำนวณเงินเดือน การประเมินผลงาน และการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดการภารกิจเหล่านี้ด้วยตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม การใช้ซอฟต์แวร์ HR เพื่อจัดการภารกิจเหล่านี้จะช่วยลดข้อผิดพลาด ประหยัดเวลา และให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้
ฉันได้ใช้เวลาอย่างมากในการสำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์บริการ HR ต่างๆ ที่มีให้บริการในมาเลเซียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน HR ของเรา มาร่วมกันฟังประสบการณ์ส่วนตัว ข้อสังเกต และการประเมินเบื้องต้นของฉันเกี่ยวกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดในมาเลเซีย เพื่อช่วยให้คุณระบุตัวเลือกซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ HR ในมาเลเซีย?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ HR ในมาเลเซีย มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและข้อกำหนดทางกฎหมาย
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รองรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของมาเลเซียในแง่ของสัญญาจ้างงาน การจ่ายเงินเดือน ภาษี และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบว่ามีข้อกำหนดสำหรับการหักภาษีรายเดือน (MTD) รวมถึงการหักเงินตามกฎหมายอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน (EPF) กองทุนประกันสังคม (SOCSO) และระบบประกันภัยพนักงาน (EIS)
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกซอฟต์แวร์ HR ที่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันองค์กรอื่น ๆ, ซอฟต์แวร์บัญชี, เครื่องมือติดตามเวลา และระบบอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อป้องกันการแยกข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- มาตรการรักษาความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลพนักงานที่เป็นความลับจากการรั่วไหลหรือการเข้าถึงที่ไม่ต้องการ
- ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุน: เลือกซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะกับศักยภาพทางการเงินของคุณ และคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์นั้นไว้ด้วย ให้พิจารณาปัจจัยเช่น การลดเวลา การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และการรักษาพนักงานไว้ได้มากขึ้น เมื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนของซอฟต์แวร์ HR
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: มองหาส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยเอกสารการฝึกอบรมและสนับสนุนที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยส่งเสริมการนำไปใช้และช่วยให้ทีมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบว่าเอกสารการสนับสนุนและการฝึกอบรมมีให้บริการในภาษาบาฮาซามาเลเซีย
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกซอฟต์แวร์ HR ที่มีศักยภาพในการขยายตัวตามความต้องการของบริษัทคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ตอัพหรือบริษัทที่มั่นคงแล้ว ซอฟต์แวร์ต้องสามารถปรับตัวได้เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณ
- หลากหลายและปรับใช้ได้: เลือกซอฟต์แวร์ HR ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของบริษัทคุณ
10 อันดับซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดในมาเลเซียสำหรับปี 2024
นี่คือการประเมินอย่างครอบคลุมและการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดในมาเลเซีย ฉันจะนำคุณผ่านประโยชน์ ข้อจำกัด คุณสมบัติหลัก และราคาของแต่ละเครื่องมือเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของบริษัทคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR)
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลชั้นนำในมาเลเซียที่ให้บริการโซลูชัน HR แบบครบวงจร โดยเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการเป็นหลัก ClickUp มีชุดการจัดการทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้การสรรหา การปฐมนิเทศ และการติดตามพนักงานเป็นเรื่องง่าย ด้วยการผสานรวมกับแอปพลิเคชันธุรกิจที่เป็นที่รู้จักมากกว่า 1,000 รายการ และ คุณสมบัติ HR ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 รายการ ClickUp ช่วยให้การจัดการการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการขยายตัวของบริษัทอย่างราบรื่น
ClickUp สำหรับทีม HRช่วยให้งาน HR ประจำวันเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาพนักงานด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้แบบเรียลไทม์ การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการตารางงาน นอกจากนี้ ผู้จัดการ HRยังสามารถติดตามตารางสัมภาษณ์ได้อย่างสะดวกด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและองค์กรของคุณได้โดยการจัดระเบียบ, ตรวจสอบ, และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ คุณสามารถแก้ไขเอกสารในเวลาจริงกับสมาชิกทีมและได้รับคำแนะนำทันที
นอกจากนี้ คุณสมบัติด้านการทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร ที่ซับซ้อนของ ClickUp ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์รวมศูนย์การสื่อสารและการจัดการประสิทธิภาพของพนักงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว และส่งเสริมความรับผิดชอบของทีม ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังมีเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสร้างกรอบการทำงานจากศูนย์
ยกตัวอย่างเช่นแม่แบบไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUpที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฐมนิเทศพนักงาน สร้างสเปรดชีตที่ปรับแต่งได้ และเปิดใช้งานการแจ้งเตือนอัตโนมัติ แม่แบบนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลพนักงานทั้งหมดของคุณ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ปรับปรุงกระบวนการ HR พื้นฐานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ เช่นการวางแผนทรัพยากร การประมวลผลเงินเดือน การประเมินผล การบำรุงรักษาฐานข้อมูล และการประชุมแบบตัวต่อตัวด้วยเทมเพลตฐานความรู้ HR ของ ClickUpเทมเพลตนี้มอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการและจัดเก็บข้อมูล HR ทั้งหมดของคุณในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างที่ทีมของคุณต้องการรวมศูนย์ ทำให้การอัปเดต การจัดการข้อมูลพนักงาน และการเข้าถึงเป็นเรื่องง่าย
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริงคือชุดเครื่องมือ AI ของมัน—ClickUp Brain ซึ่งตอบสนองต่อคำถามและเชื่อมต่อโครงการ เอกสาร ผู้คน และความรู้ของบริษัทของคุณ คุณสามารถลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ด้วยการทำให้การอัปเดตโครงการและภาพรวมเป็นอัตโนมัติ AI Project Manager จะช่วยเพิ่มเวลาให้คุณได้มุ่งเน้นไปที่โครงการ HR ที่สำคัญมากกว่าการแจ้งเตือนที่ซ้ำซาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตารางการจ้างงาน ตำแหน่งว่าง และประสิทธิภาพของทีม ด้วยการใช้วิดเจ็ตมากกว่า 50รายการผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp
- รวบรวมคำขอจ้างงาน, ข้อมูลจากพนักงาน, หรือการประเมินผลผ่านClickup Forms
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการผสานรวมกับแอปพลิเคชันและบริการจากบุคคลที่สามหลากหลายประเภท เช่น บริการจัดเก็บข้อมูลอย่าง Dropbox และ Google Drive และแพลตฟอร์มการสื่อสารอย่าง Slack และ Microsoft Teamsผ่านการผสานรวมกับ ClickUp
- ร่างอีเมลเทมเพลต, SOPs และอื่น ๆ อีกมากมายได้ทันทีด้วย AI Writer ของ ClickUp Brain
- ติดตามเวลา, ทำนาย, บันทึกเวลาที่คุณวัด, และตรวจสอบรายงานเวลาที่คุณใช้จากเกือบทุกที่ด้วยClickUp Project Time Tracking
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจพบความท้าทายในการใช้งานคุณสมบัติที่ซับซ้อน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
2. PayrollPanda (ซอฟต์แวร์เงินเดือนที่ดีที่สุด)
PayrollPanda เป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนออนไลน์ที่ช่วยเหลือผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายสรรหา ด้วยคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างสลิปเงินเดือน การติดตามเงินเดือน ระบบลาออนไลน์ และการเชื่อมต่อ API ทำให้ซอฟต์แวร์นี้ถูกใช้งานโดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมากในมาเลเซีย
PayrollPanda สามารถขอคืนเงินจาก HRDF ได้ 100% ซึ่งเป็นจุดดึงดูดที่สำคัญสำหรับบริษัทในมาเลเซีย ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปล่อยเวอร์ชันใหม่ทุกสองสัปดาห์ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรม
คุณสมบัติเด่นของ PayrollPanda
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการประมวลผลเงินเดือน, การคำนวณภาษี, และการจ่ายเงินสมทบตามกฎหมาย ด้วยเครื่องมือที่สอดคล้องกับ LHDN
- อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล, ขอลา, และดูรายละเอียดเงินเดือนได้สะดวกผ่านเครื่องมือให้บริการตนเอง
- ลดต้นทุนแรงงานด้วยการทำให้กระบวนการจ่ายเงินเดือน ภาษี และการจ่ายเงินให้กับพนักงานง่ายขึ้น
- ปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีและการติดตามค่าใช้จ่าย
- เสนอการอัปเดตเป็นประจำเพื่อปรับปรุงการทำงานเชิงรุกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้หลายแพลตฟอร์มผ่านแล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือมือถือ
ข้อจำกัดของ PayrollPanda
- ยากต่อการประมวลผลกระแสการจ่ายค่าตอบแทนที่ซับซ้อน
- การขาดการผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีบางตัว
PayrollPanda ราคา
- 32. 50 MYR/เดือน บวก 6. 80 MYR/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
PayrollPanda คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
3. AgileHRMS (ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ)
AgileHRMS เป็นระบบที่ครอบคลุมสำหรับด้านต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ HR สำหรับธุรกิจ ประกอบด้วยโมดูลหลายอย่าง เช่น การประมวลผลเงินเดือน การติดตามการลา การจัดการการเข้างาน การจัดการข้อมูลพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัวในการดำเนินงาน ปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน และทำให้งาน HR ที่ซ้ำซ้อนและต้องทำด้วยมือเป็นอัตโนมัติ ด้วยความสามารถเช่น การปรับแต่งกระบวนการทำงาน พอร์ทัลบริการตนเอง และเครื่องมือรายงาน AgileHRMS ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้จัดการ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ AgileHRMS
- รักษาคู่มือพนักงานให้ครอบคลุม, ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม, และกำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองโดยใช้ระบบ HRMS
- จัดการการเข้าออกงานด้วยข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกจากอุปกรณ์ไบโอเมตริก/RFID
- จัดตารางกะที่ชัดเจนหลายกะสำหรับพนักงานและบันทึกการเข้าออก รวมถึงการออกก่อนเวลาและการกลับสาย
- ติดตามตารางการสัมภาษณ์, การสัมภาษณ์, ข้อเสนอการจ้างงาน, และกระบวนการรับพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบผ่านแพลตฟอร์มที่รวมไว้เพียงหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของระบบ AgileHRMS
- การขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์
- ความซับซ้อนในการดำเนินการ
ราคาของ AgileHRMS
- ราคาตามความต้องการ
AgileHRMS คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. Swingvy (ซอฟต์แวร์ HR และการจัดการออนไลน์ที่ดีที่สุด)
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ HR บนระบบคลาวด์ที่มีการดำเนินงานอย่างแข็งขันทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Swingvy มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการบริหารจัดการ บุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร
คุณสมบัติของ Swingvy เช่น การประมวลผลเงินเดือน การบันทึกเวลาและการตรวจสอบการเข้างาน การจัดการค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการพนักงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ พอร์ทัลบริการตนเองของ Swingvy ยังช่วยให้พนักงานของคุณสามารถควบคุมความรับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลได้โดยตรง พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ดูสลิปเงินเดือน ขอลา และแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ Swingvy มีประสิทธิภาพสำหรับบริษัททุกขนาด โดยนำเสนอแพลตฟอร์ม HR ที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย เพื่อจัดการฟังก์ชันและขั้นตอนด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Swingvy
- สร้างการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันของบริษัทที่เป็นที่รู้จัก เช่น Apple Calendar และ Google Calendar รวมถึงเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ของบริษัท
- รับประกันกระบวนการจ่ายเงินเดือนที่ทันเวลาและถูกต้องตามกฎหมายของมาเลเซีย
- ให้พนักงานสามารถจัดการตัวตนออนไลน์ของตนเองได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายให้ราบรื่น รับประกันการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- อำนวยความสะดวกในการจัดการเอกสารของพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างทันเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้
ข้อจำกัดของ Swingvy
- ไม่มีบริการแชทสดหรือการช่วยเหลือทางโทรศัพท์
- ผู้ใช้ได้กล่าวถึงข้อบกพร่องในการดำเนินการ
- ระยะเวลารอคอยที่ยาวนานขึ้นสำหรับการแปลงระบบเงินเดือน
- การจัดสรรสลิปเงินเดือนไม่ได้ดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ราคาของ Swingvy
- พรีเมียม: 14. 70 MYR/เดือน ต่อผู้ใช้
- เงินเดือน: 14. 70MYR/เดือน ต่อผู้ใช้
- เวลา: 8. 8 MYR/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Swingvy
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. HREasily (ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลบนคลาวด์ที่ใช้งานง่ายที่สุด)
HREasily เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMS) บนคลาวด์ สำหรับการจัดการพนักงาน การคำนวณเงินเดือน และขั้นตอนด้านทรัพยากรบุคคลโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานหลักของตน ในขณะที่จัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและข้อมูลเงินเดือนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัททุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม เพราะใช้งานง่ายและมีราคาสมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจาก LHDN คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ
พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้พนักงานสามารถดูและแก้ไขสลิปเงินเดือนของตน, ยื่นคำร้องขอลา, และเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้จากทุกที่. สิ่งนี้ส่งเสริมความโปร่งใสและมอบอำนาจให้พนักงานสามารถจัดการกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลของตนเองได้.
คุณสมบัติเด่นของ HREasily
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผู้สมัคร การจัดการการลา และการประมวลผลเงินเดือน เพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- ลดความเป็นไปได้ของการถูกปรับเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามเครื่องมือการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูง
- จัดการเงินเดือนหลายประเทศและปรับให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่หลากหลายในแต่ละเขตอำนาจศาล ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ธุรกิจอื่น ๆ เช่น Quickbooks และปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างแผนกต่าง ๆ
- ส่งเสริมการเข้าถึงด้วยอินเทอร์เฟซแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ HREasily
- ไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับด้านต่างๆ เช่น การจัดการประสิทธิภาพ การสรรหาบุคลากร หรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การกำหนดราคา HREasily
- ชุดเต็ม: MYR 112/เดือน (7 ผู้ใช้)
HREasily คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
6. EasyWork (แอปมือถือระบบ HR ที่ดีที่สุด)
แอป EasyWork เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลที่ยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและเร่งการจัดการงานให้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการประสิทธิภาพ การสร้างงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
เครื่องมือจัดการเงินเดือนของมัน สอดคล้องกับ LHDN และให้คุณจัดการการหักเงินตามกฎหมายทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
พวกเขาได้เพิ่มโมดูลใหม่เพื่อจัดการรางวัลและการยกย่องพนักงานบนแพลตฟอร์มเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึงฟีเจอร์การสื่อสารแบบเรียลไทม์และการแชร์ไฟล์ แอปนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่างานและโครงการต่างๆ จะเสร็จตรงเวลาด้วยการรวมฟีเจอร์การติดตามเวลาและการแจ้งเตือนกำหนดส่ง
EasyWork ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและความก้าวหน้าของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ EasyWork
- ดูแลและติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมด้วยฟีเจอร์ EasyWork Procurement Pro
- จัดการการชำระเงินเป็นเงินริงกิตมาเลเซีย เนื่องจากซอฟต์แวร์รองรับสกุลเงินของมาเลเซีย
- ระบบจัดการเงินเดือนอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายของมาเลเซีย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการสื่อสารที่ราบรื่นผ่านฟีเจอร์การแชร์ไฟล์และการแชทที่ผสานรวม
- ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยโมดูลรางวัลและการยกย่อง
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยรายงานการเข้างาน ชั่วโมงการทำงานที่บันทึกไว้ และเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า
ข้อจำกัดของ EasyWork
- การไม่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้เกิดการแยกข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ
- ผู้ใช้พบว่าฟีเจอร์การจดจำใบหน้าทำงานผิดพลาด
ราคาของ EasyWork
- แผน EasyReward: 292. 50 MYR/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนรางวัลสำหรับองค์กร: 702 MYR/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว EasyWork
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
7. Apploye (ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุด)
Apploye เป็นซอฟต์แวร์ HR ในประเทศมาเลเซียที่ได้รับความนิยมในด้านความสามารถในการติดตามเวลาและตรวจสอบพนักงานสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและฟรีแลนซ์ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความแม่นยำและใช้งานง่าย และมอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทที่ต้องการแนวทางแบบบูรณาการในการ ติดตามพนักงาน เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งรวมถึงการบันทึกเวลาออนไลน์ การออกใบแจ้งหนี้ และการจับภาพหน้าจอเป็นระยะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของพนักงาน
- เข้าถึงข้อมูลกะการทำงานและข้อมูลการเข้างานของพนักงาน ข้อมูลประสิทธิภาพรายวัน และสรุปประจำปีที่มีการแบ่งสีอย่างชัดเจนได้ในที่เดียว
- ดูข้อมูลสะสมของบันทึกการมีส่วนร่วม การขาดงาน และการเข้าทำงานในแต่ละเดือนในสถานที่เดียว
- ส่งออกรายงานการเข้าร่วมรายวัน รายเดือน และรายปีในรูปแบบ PDF และ CSV เพื่อการเก็บบันทึกข้อมูลที่ราบรื่น
- บังคับใช้ระเบียบข้อบังคับและอนุญาตให้มีการติดตามเวลาและการตรวจสอบการเข้าออกที่สถานที่ทำงานแบบปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยใช้การติดตามตำแหน่งด้วย GPS และการกำหนดขอบเขตพื้นที่
- ดูงบประมาณ, ชั่วโมงที่ใช้ไป, ยอดคงเหลือ, และยอดรวมที่ใช้จ่ายในตำแหน่งเดียวเพื่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- เปิดใช้งานข้อมูลโครงการที่ชัดเจนและเป็นระเบียบโดยใช้แท็บต่างๆ ภายใต้โครงการ 'กำลังดำเนินการ', 'เก็บถาวร', และ 'งบประมาณแล้ว'
ข้อจำกัดของพนักงาน
- มันมีความชันของการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท้าทาย
- การขาดการผสานรวมกับแอปที่จำเป็นบางตัว
- ผู้ใช้พบว่า การรายงานและแดชบอร์ดไม่น่าประทับใจ
ราคาสำหรับลูกค้าองค์กร
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- เอลิต: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. PeopleHum (โซลูชัน HR บนคลาวด์ที่คุ้มค่า)
PeopleHum เป็นซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์บนระบบคลาวด์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับความสามารถที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่า
PeopleHum ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรทันสมัยอยู่เสมอ โดยรวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางและทำให้กระบวนการสรรหา การปฐมนิเทศและการบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปโดยอัตโนมัติ
มันใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการบุคลากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับผู้จัดการเพื่อให้เข้าใจแนวโน้มและความรู้สึกของพนักงาน เครื่องมือนี้ยังสามารถดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดการการเข้า-ออกของพนักงานง่ายขึ้นด้วยระบบไบโอเมตริกซ์และการเช็คอินด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ PeopleHum
- ระบบจัดการการสรรหาบุคลากรที่แข็งแกร่งช่วยให้การรับเข้าทำงาน, เอกสาร, และการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
- ทำให้การจ้างงานง่ายขึ้นด้วยระบบติดตามใบสมัครที่ช่วยจัดการใบสมัคร คัดกรองผู้สมัครโดยใช้เทมเพลตคำอธิบายงาน และจัดตารางสัมภาษณ์
- จัดโปรแกรมการฝึกอบรม การประเมินทักษะ และเส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
- นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานด้วยการประชุมประเมินผลอัตโนมัติ ข้อมูลแบบรอบด้าน 360 องศา และแม่แบบการประเมินที่ปรับแต่งได้พร้อมใช้งาน
- ค้นพบรูปแบบของกำลังคนขณะดำเนินการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ซิงโครไนซ์ข้อมูลและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติกับระบบธุรกิจอื่น ๆ รวมถึง ERP และระบบเงินเดือน
ข้อจำกัดของ PeopleHum
- การขาดความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร
- ไม่มีความยืดหยุ่น; แม่แบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจไม่เหมาะสมกับความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมเฉพาะภายในบริษัท
ราคาของ PeopleHum
- ราคาที่กำหนดเองตามโมดูลที่เลือก
คะแนนและรีวิวจาก PeopleHum
- G2: 4. 6/5 (23+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 23 รายการ)
9. GreatDay HR (ซอฟต์แวร์ HRIS ที่ครอบคลุมสำหรับทุกฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
GreatDay HR เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลบนคลาวด์ที่ครบวงจรในมาเลเซีย ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถจัดการทุกด้านของวงจรชีวิตการทำงานได้อย่างง่ายดาย รวมถึงกระบวนการจ่ายเงินเดือนและการคำนวณภาษี การติดตามการเข้างาน การขอลา และการจ่ายเงินระบบ HRISมีฟีเจอร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีหลายประเทศ เพื่อเร่งการคำนวณเงินเดือนและประหยัดเวลาของคุณ
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันและคุณสมบัติการผสานรวมที่ง่ายดายทำให้ GreatDay HR เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับระบบจัดการเงินเดือนและการเรียนรู้
คุณสมบัติเด่นของ GreatDay
- นำเสนอข้อมูลการเข้าร่วมที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วนและผสานรวมเข้ากับระบบเดียวอย่างสมบูรณ์ พร้อมเชื่อมโยงโดยตรงกับโมดูลการจ่ายเงินเดือน ซึ่งรวมถึงการประทับเวลาและตำแหน่งบนแผนที่ GPS พร้อมฟีเจอร์ Geotags
- สร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยการอนุมัติคำขออย่างรวดเร็ว
- ติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษี การยื่นภาษี และการชำระภาษีสำหรับกลุ่มพนักงานและผู้ขายที่แตกต่างกัน
- ทำให้การเช็คอินและเช็คเอาท์ที่ทำงานง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการผสานระบบระบบลงทะเบียนการเข้างานและการจัดส่งเอกสารเงินเดือนเพื่อการคำนวณเงินเดือนที่รวดเร็วและถูกต้อง
- ติดตามชั่วโมงการทำงาน กิจกรรม และเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะของพนักงานด้วยฟีเจอร์บันทึกเวลาทำงาน
ข้อจำกัดของ GreatDay
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ความท้าทายด้านความสามารถในการขยายตัว เช่น การรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
- การขาดขอบเขตสำหรับการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ราคาของ GreatDay
- แพ็กเกจพิเศษ: 5. 62 MYR/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว GreatDay
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. BrioHR (ซอฟต์แวร์ HRMS แบบครบวงจรที่ดีที่สุด)
BrioHR เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นระบบ HRMS เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ใช้งานง่าย คุ้มค่า มีความยืดหยุ่นสูง และมอบความสามารถที่ครอบคลุมสำหรับการแปลงระบบและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมสามารถใช้งานเพื่อจัดการเงินเดือนและบันทึกข้อมูลพนักงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการเริ่มต้นงานใหม่ การจัดการการลา และการสรรหาบุคลากร รวมถึงฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมาย
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ BrioHR ให้ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์แก่ทีม HR ในการปรับแต่งและตั้งค่าแอปพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ BrioHR
- บันทึกข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน โครงการ เอกสารการฝึกอบรม อุปกรณ์ และเอกสารต่างๆ ด้วยโมดูลรายงานของ BrioHR
- ให้บริการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้, การตั้งค่าเวลาทำงาน, ขั้นตอนการอนุมัติที่ปรับแต่งได้,เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงาน, และการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่
- เสนอเส้นทางการเริ่มต้นงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และให้สิทธิ์เฉพาะแก่พนักงานใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลลับ อัปโหลดไฟล์ และใช้ทรัพย์สินทางธุรกิจด้วย เครื่องมือการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ของ BrioHR
- อำนวยความสะดวกในการประเมินผู้สมัครและให้ข้อเสนอแนะหลังการสัมภาษณ์อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเร่งรัดกระบวนการจ้างงาน
- ติดตามและประเมินเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์บันทึกเวลา
- ให้บริการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้, การตั้งค่าเวลาทำงาน, ขั้นตอนการอนุมัติที่ปรับแต่งได้, เครื่องมือการจัดการโครงการ, และการตรวจสอบอย่างละเอียดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่
- จัดการการหักเงินตามกฎหมายทั้งหมดสำหรับการจ่ายเงินเดือนในมาเลเซียภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ BrioHR
- ความท้าทายในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันบางตัว
- เวอร์ชันแอปพลิเคชันมือถือทำงานช้ากว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ฟีเจอร์การจัดการเงินเดือนมีให้บริการในประเทศที่จำกัด
ราคาของ BrioHR
- แพ็กเกจจำเป็น: เริ่มต้นที่ $3.50/เดือน/ผู้ใช้
- แพ็กเกจพรีเมียม: เริ่มต้นที่ $5/เดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ BrioHR
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 26+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 9/5 (57+ รีวิว)
ยกระดับโซลูชัน HR ของคุณด้วย ClickUp!
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลกระบวนการ HR ในบริษัทของคุณ รายการซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุด 10 อันดับในมาเลเซียของเราจะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม การใช้ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรอย่าง ClickUp จะมอบความได้เปรียบในการแข่งขันในการดำเนินงานด้าน HR พร้อมแผนราคาที่คุ้มค่า!
ClickUp คือโซลูชันเดียวที่ช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต HR ฟรีหลายร้อยแบบ คุณสามารถใช้กรอบการทำงานที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานเบื้องต้นของคุณ ClickUp มอบทุกสิ่งตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย กระบวนการจ้างงานและการรักษาพนักงาน การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และอีกมากมาย เพื่อสำรวจว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถให้บริการทีม HR ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดสมัครใช้งานฟรีที่ ClickUpได้เลยวันนี้!