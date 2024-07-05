Zapier vs. IFTTT: ตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

ลองคิดถึงงานประจำทั้งหมดในแต่ละวัน—การส่งอีเมล การอัปเดตสเปรดชีต การโพสต์สถานะ หรือแม้แต่การย้ายข้อมูลจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่ง
นี่คือจุดที่ระบบอัตโนมัติ เช่น การทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดเองและการผสานรวมแบบเรียลไทม์ เข้ามาช่วยคุณ เมื่อคุณตั้งค่าสิ่งเหล่านี้แล้ว ให้ระบบทำงานอย่างไม่หยุดยั้งอยู่เบื้องหลัง ปลดปล่อยคุณจากความจำเจของงานซ้ำๆ เช่น การส่งอีเมล การอัปเดตสเปรดชีต หรือการย้ายข้อมูลจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่ง สิ่งนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญกว่า รู้สึกเป็นอิสระจากงานที่น่าเบื่อ
ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีอยู่มากมาย แม้แต่คนที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค เช่น นักการตลาดและทีมทรัพยากรบุคคล ก็สามารถควบคุมและสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติของตนเองได้ การเสริมพลังนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการงานที่น่าเบื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้สึกควบคุมงานของตนเองได้มากขึ้น
ฉันได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองตัว —Zapier และ IFTTT— เพื่อค้นหาว่าตัวไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับการอัตโนมัติแอปธุรกิจและอุปกรณ์ส่วนตัว.
Zapier คืออะไร?
Zapier ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานอัตโนมัติและเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 6,000 รายการ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ สิ่งที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับ Zapier คือวิธีการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งแม้แต่คนที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างฉันก็สามารถใช้สร้างการทำงานอัตโนมัติหลายขั้นตอนและเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆ ได้
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดใน Zapier คือ zaps ที่สร้างไว้ล่วงหน้า—เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานที่สามารถทำงานอัตโนมัติในแอปต่างๆ ได้
คุณสมบัติของ Zapier
มาดูคุณสมบัติหลักของ Zapier กัน
1. ระบบอัตโนมัติ
ระบบการทำงานอัตโนมัติของ Zapier หรือที่เรียกว่า zaps มักใช้เพื่อ ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ และเฉพาะตำแหน่ง เช่น การตลาดหรือการขายเป็นอัตโนมัติ
คุณยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติของ Zapier เพื่อ สร้างและอัปเดตฐานข้อมูล, อนุมัติกระบวนการ, และอื่น ๆ
Zapier ทำงานบน โมเดลทริกเกอร์-แอคชั่น ทั้งหมดที่ผมต้องทำคือตั้งค่า ทริกเกอร์ (ซึ่งมีให้เลือกใช้สำเร็จรูปทั้งหมด) ในแอปหนึ่ง แล้วกำหนด แอคชั่น หรือผลลัพธ์ที่ต้องการในอีกแอปหนึ่ง สำหรับกรณีของผม คือการส่งข้อมูลการส่งแบบฟอร์มจาก Webflow ไปยัง Mailchimp
2. ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง
Zapier ให้บริการการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ มากมาย ซึ่งทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ง่าย และทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ
ฉันได้สร้าง ระบบอัตโนมัติแบบหลายขั้นตอน ซึ่งสามารถตั้งค่าให้มีการดำเนินการต่อเนื่องในหลายแอปได้เพียงแค่มีการกระตุ้นเพียงครั้งเดียว สิ่งนี้ช่วยให้สามารถจัดการกับกระบวนการที่ซับซ้อนและทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้ด้วยเหตุการณ์กระตุ้นเพียงครั้งเดียว เช่น การส่งข้อมูลการส่งแบบฟอร์ม Webflow ไปยังทั้งเครื่องมือแคมเปญอีเมลของฉัน (Mailchimp) และ CRM (Hubspot)
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ในการ เพิ่มตัวกรอง ที่ฉันสามารถใช้เพื่อกำหนดเกณฑ์ว่าเมื่อใดที่ zap (การทำงานอัตโนมัติ) ควรทำงาน หรือ ตั้งเวลา เพื่อเรียกใช้ zaps ในเวลาที่กำหนด
3. ปัญญาประดิษฐ์
Zapier ยังมี ความสามารถด้าน genAI ที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนด้วยการป้อนคำสั่งเพียงอย่างเดียว
สิ่งที่คุณต้องทำคือพิมพ์ระบบอัตโนมัติที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา และ Zapier จะสร้างระบบอัตโนมัติให้คุณโดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถใช้เทมเพลตคำสั่ง AI ที่สร้างโดยผู้ใช้ Zapier คนอื่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจได้อีกด้วย
สิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วย Zapier AI ได้แก่ สร้างแชทบอท สร้างฟิลด์ AI สำหรับตาราง หรือแม้แต่ขอให้ AI ปรับปรุง zaps และกระบวนการจัดการของคุณในปัจจุบัน
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ 750 งาน ราคา $19.90 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: เริ่มต้นที่ 2,000 งาน ในราคา $69/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
IFTTT คืออะไร?
IFTTT ซึ่งย่อมาจาก "If This, Then That" ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติระหว่างบริการต่างๆ ได้โดยใช้ แอปเพล็ต—ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างตัวกระตุ้นและการดำเนินการ IFTTT รองรับระบบนิเวศที่กว้างขวาง รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ อุปกรณ์สมาร์ทโฮม และอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทำงานอัตโนมัติให้กับกระบวนการดิจิทัลของคุณทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน
ในขณะที่การเชื่อมต่อไฟ Philips Hue ของฉันกับโทรศัพท์นั้นซับซ้อนกว่าการเชื่อมต่อแอปธุรกิจเล็กน้อย แต่ก็ง่ายกว่าที่คาดไว้มาก
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญใน IFTTT คือ ช่องทาง ซึ่งเป็นบริการเฉพาะที่มีอยู่ใน IFTTT ปัจจุบันมีการรองรับช่องทางมากกว่า 800 ช่องทาง
คุณสมบัติของ IFTTT
มาดูกันว่าฟีเจอร์เด่นของ IFTTT ทำงานอย่างไร
1. ระบบอัตโนมัติ
เมื่อพูดถึงระบบอัตโนมัติ IFTTT ก็ใช้แบบจำลองทริกเกอร์/แอคชั่นเช่นกัน แต่ในกรณีนี้ กระบวนการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกเรียกว่าแอปเพล็ต ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบ้านอัจฉริยะเต็มรูปแบบ คุณสามารถทำทุกอย่างได้
แต่ละช่องทางของ IFTTT ที่มีมากกว่า 800 ช่องทาง มาพร้อมกับชุดของทริกเกอร์และแอคชั่นของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างแอปเล็ตแบบกำหนดเองและทำงานอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น นี่คือฉันกำลังเชื่อมต่อนาฬิกา Fitbit ของฉันกับ Google Sheets
คุณยังสามารถคัดลอกและปรับแต่งแอปเพล็ตที่สร้างโดยผู้ใช้ IFTTT คนอื่น ๆ ได้เพื่อประหยัดเวลา อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือแอปเพล็ตหลายการกระทำ ซึ่งคุณสามารถใช้ 'ทริกเกอร์' ในแอปหนึ่งเพื่อเรียก 'การกระทำ' ในแอปต่าง ๆ ได้
2. ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง
IFTTT มีตัวเลือกการกรองที่จำกัดเพื่อปรับแต่งแอปเล็ตของคุณ แต่พลังที่แท้จริงของมันคือแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา ด้วย API มากกว่า 900 รายการ ทำให้ง่ายสำหรับนักพัฒนาในการสร้างตัวกรองที่กำหนดเองและการผสานรวมกับแอปอื่นๆ
คุณยังมีตัวเลือกในการแชร์แอปเพล็ตของคุณต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำเข้าและใช้งานได้
3. ปัญญาประดิษฐ์
ฉันได้ลองใช้ตัวสร้างคำสั่ง AI ของ IFTTT ด้วย นี่คือคำสั่งที่ฉันให้และผลลัพธ์:
เจ๋งใช่ไหมล่ะ?
IFTTT ยังมีแอปเล็ตที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับงานทั่วไปซึ่งเหมาะสำหรับนักการตลาดและนักเขียน
ขณะนี้มีเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อยู่สี่รายการ:
- ผู้สร้างเนื้อหาด้วย AI เพื่อช่วยคุณเขียนได้เร็วขึ้นโดยการสร้างไอเดียและร่างเนื้อหา
- คำแนะนำสำหรับ AI เพื่อร่างคำตอบสำหรับคำถามหรือคำแนะนำที่คุณร้องขอ
- ผู้สร้างเนื้อหาโซเชียลด้วย AI สร้างทวีตสำหรับบล็อกโพสต์โดยอัตโนมัติเมื่อโพสต์เผยแพร่
- ตัวสรุปเนื้อหาด้วย AIเพื่อสร้างสรุปของบล็อก, ฟีด RSS และอื่นๆ
คุณยังสามารถใช้ปลั๊กอิน ChatGPT ของ IFTTT เพื่อค้นหาข้อมูลในบัญชีของคุณหรือดำเนินการต่างๆ เช่น การส่งอีเมลได้ แต่คุณจะต้องสมัครสมาชิก ChatGPT Plus เพื่อเข้าถึงปลั๊กอินนี้
ราคาของ IFTTT
- ฟรี: ฟรีตลอดไป (2 แอปเล็ต)
- ข้อดี: $3.49 ต่อเดือน (20 แอปเล็ต)
- ข้อดี+: $14.99 ต่อเดือน (แอปเล็ตไม่จำกัด)
Zapier vs IFTTT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
|คุณสมบัติ
|Zapier
|IFTTT
|ประเภทของระบบอัตโนมัติ
|ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ IoT
|ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ IoT
|กระบวนการทำงานแบบหลายระดับ
|ใช่ คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการหลายรายการในหนึ่งแซปเพื่อทำงานเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้
|คุณสามารถตั้งค่าการกระทำหลายอย่างได้เฉพาะในแต่ละแอปเพล็ตเท่านั้น ไม่สามารถตั้งค่าทริกเกอร์ได้
|การรวมระบบทั้งหมด
|6,000+
|800+
|ตัวกรอง
|ใช่
|จำกัด; ต้องใช้การเขียนโค้ดเพื่อสร้างตัวกรองที่ซับซ้อน
|แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา
|ใช่
|ใช่
|การจัดตารางการดำเนินการ
|ใช่
|ไม่
|การสนับสนุนโดย AI
|ใช่
|ใช่
ตอนนี้ มาเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ IFTTT กับ Zapier อย่างละเอียดกัน
1. ระบบอัตโนมัติ
เกณฑ์แรกไม่ต้องสงสัยเลยคือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของทั้งสองเครื่องมือ
Zapier
Zapier เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหลายตัวได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
อย่างไรก็ตาม ฉันพบว่าการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนบางอย่างบน Zapier ค่อนข้างยากเล็กน้อย และมันทำงานได้ดีกว่าในการเชื่อมต่อแอปธุรกิจมากกว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฮม
IFTTT
IFTTT, ทางด้านตรงกันข้าม, เป็นที่รู้จักในด้านการทำงานอัตโนมัติแบบเงื่อนไขที่ง่ายมาก ๆ มันง่ายมากที่จะใช้ และแอปพลิเคชันมือถือของมันทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและรันแอปเล็ตได้สะดวกมาก ๆ จากโทรศัพท์มือถือของพวกเขา ฉันสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติสำหรับทั้งแอปและอุปกรณ์ได้รวดเร็วมากขึ้น
นี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือเดียวที่สามารถใช้งานได้ทั้งแอปพลิเคชันทางธุรกิจและอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ
Zapier vs. IFTTT: เครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีกว่า
นี่เป็นรอบที่สูสี แต่เรามีผู้ชนะแล้ว นั่นคือ IFTTT!
IFTTT เป็นผู้นำในสองด้าน: เป็นแอปมือถือที่สะดวกมากและเวิร์กโฟลว์การทำงานอัตโนมัติที่ดีไม่แพ้กันสำหรับแอปและอุปกรณ์
2. การปรับแต่ง
เกณฑ์ต่อไปคือความยืดหยุ่นของ Zapier และ IFTTT และวิธีที่พวกเขาช่วยในการทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดเอง
Zapier
โดยค่าเริ่มต้น Zapier มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายให้คุณใช้ คุณสามารถสร้าง zaps ที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อแอปต่าง ๆ ได้ จากนั้นยังมีกฎเงื่อนไขให้คุณปรับแต่งเพิ่มเติมเมื่อแอปควรทำงาน
คุณสมบัติการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ได้แก่ ตัวกรองขั้นสูงและตัวเลือกการจัดตารางเวลา. นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาที่ให้สิทธิ์เข้าถึง Zapier APIs เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือภายในกับโค้ดที่กำหนดเองได้.
IFTTT
ต่างจาก Zapier, IFTTT มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด. ตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดคือแอปเล็ตหลายการกระทำ (multi-action applets) ซึ่งใช้การกระตุ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อดำเนินการหลายอย่างในแอปพลิเคชันต่าง ๆ. สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือการคัดกรอง, คุณจะต้องใช้โค้ดและสร้างกระบวนการทำงานบนแพลตฟอร์มนักพัฒนาของ IFTTT, ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเช่นฉัน.
Zapier vs. IFTTT: เครื่องมือที่มีตัวเลือกการปรับแต่งมากกว่า
นี่คือชัยชนะที่ชัดเจนสำหรับ Zapier ไม่เพียงแต่ให้ตัวเลือกการปรับแต่งมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ มากมาย (มากกว่า 6,000 ระบบ) ในขณะที่ IFTTT มีการเชื่อมต่อเพียงประมาณ 800 ระบบ
3. ปัญญาประดิษฐ์
เกณฑ์สุดท้ายในการแข่งขันครั้งนี้คือปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ว่าทั้งสองเครื่องมือทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเร่งความเร็วในการทำงานด้วย AI นั้นมีความสำคัญ
Zapier
Zapier ใช้ความสามารถของ AI เพื่อเร่งการสร้างเวิร์กโฟลว์ ซึ่งรวมถึงการสร้าง zaps ใหม่จากข้อความที่ป้อนและใช้ AI เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่
นอกจากนี้ แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย GPT (ยังอยู่ในช่วงเบต้า) ยังเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเครื่องมือ AI ของ Zapier
IFTTT
แผนฟรีของ IFTTT ประกอบด้วยเครื่องมือสร้างคำสั่ง AI และเครื่องมือเพิ่มเติมอีกสี่ตัวเพื่อเพิ่มพลังของ AI ให้กับการทำงานอัตโนมัติของคุณ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในงานต่างๆ เช่น การร่างเนื้อหา การสรุปบล็อก หรือการสร้างคำสั่งภายในแอปงาน
นอกจากนี้ ผู้ใช้ ChatGPT Plus ยังสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของ genAI ภายใน IFTTT เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างกระบวนการทำงานได้อีกด้วย
Zapier vs. IFTTT: ตัวไหนมีการผสานกับ AI ที่ลึกกว่า
รอบนี้เป็นของ IFTTT. มันมีตัวเลือก AI มากขึ้น และตัวสร้างคำสั่ง AI นั้นฟรี—เป็นโบนัสที่ชัดเจน.
รายการรวมในราคา
|แผน
|Zapier
|IFTTT
|ฟรี
|ไม่จำกัด ZapsZaps แบบสองขั้นตอนเพิ่มพลังด้วย AI
|2 แอปเล็ตUnlimited แอปเล็ตใช้งานฟรีแอปมือถือเข้าถึงง่ายการผสานการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
|Zapier Professional เทียบกับ IFTTT Pro
|Zaps หลายขั้นตอน แอปพรีเมียมไม่จำกัด การเข้าถึง Webhooks การสนับสนุนทางอีเมล
|แอปเล็ต 20 ตัว แอปเล็ตหลายการกระทำ เว็บฮุค การสนับสนุนลูกค้า
|ทีม Zapiervs. IFTTT Pro+
|ผู้ใช้ไม่จำกัด ระบบอัตโนมัติแบบแชร์ การสนับสนุนระดับพรีเมียม
|แอปเล็ตไม่จำกัดบริการ AIรหัสกรองการสนับสนุนลำดับความสำคัญ
|องค์กร
|แอปพลิเคชันขั้นสูงและการควบคุมการเข้าถึงขีดจำกัดงานประจำปีการสนับสนุนทางเทคนิคเฉพาะ
|ไม่มีแผนสำหรับองค์กร
Zapier vs. IFTTT: บน Reddit
ความคิดเห็นของฉันได้ถูกนำเสนอไว้ที่นี่แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
นอกจากนี้ มาดูความคิดเห็นที่ไม่ลำเอียงจากอินเทอร์เน็ต—หรือที่รู้จักกันในชื่อรีวิวจาก Reddit กันบ้าง เมื่อดูผิวเผิน ดูเหมือนว่าผู้ใช้หลายคนจะชอบ IFTTT มากกว่า Zapier เนื่องจาก Zapier มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อต้องใช้งานระบบอัตโนมัติหลายรายการ
ตามที่rudiger_80 กล่าว
มันค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกันนะ ผมคิดว่า ผมใช้ทั้งสอง และบริการมีบางส่วนที่ทับซ้อนกัน แต่ผมคิดว่าพวกมันมีกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน ผมใช้ Zapier น้อยกว่ามาก เพราะการใช้งานบ่อยจะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หากคุณกำลังรันระบบอัตโนมัติเพียงเล็กน้อย อาจไม่มีปัญหา
ฉันคงอยู่ใต้ก้อนหินแน่ๆ เพราะเพิ่งจะรู้เกี่ยวกับ Zapier ผ่านปลั๊กอิน ChatGPT มันทำให้ฉันนึกถึง IFTTT
ค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม มันก็คุ้มค่าหากคุณใช้มันเพื่อหลายวัตถุประสงค์ ฉันมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณแล้ว แต่ฉันไม่สามารถทดลองใช้เพื่อค้นหาวิธีทั้งหมดที่มันสามารถช่วยฉันเพื่อหาเหตุผลในการจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียว ดังนั้นฉันจะเป็นผู้ใช้เพียงคนเดียว
เราชอบ Zapier แต่พวกเขาไม่รักลูกค้าของพวกเขาอีกต่อไปแล้ว พวกเขาปรับราคาเดือนของเราเพิ่มขึ้น 400% เป็น $600 และลดจำนวนงานของเราจาก 75,000 งานต่อเดือนเหลือ 50,000 งานต่อเดือน... บริษัทของเราแทบจะทำงานไม่ได้เลยหากไม่มีพวกเขา แต่เรากำลังค่อยๆ ย้ายงานออกจากพวกเขาไป
เราชอบ Zapier แต่พวกเขาไม่ชอบลูกค้าของพวกเขาอีกต่อไปแล้ว พวกเขาปรับราคาเดือนของเราเพิ่มขึ้น 400% เป็น $600 และลดจำนวนงานของเราจาก 75,000 งานต่อเดือนเหลือ 50,000 งานต่อเดือน... บริษัทของเราแทบจะทำงานไม่ได้เลยหากไม่มีพวกเขา แต่เรากำลังค่อยๆ ย้ายงานออกจากพวกเขาไป
ผู้ใช้ดูเหมือนจะชื่นชอบราคาของ IFTTT เป็นพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติภายในบ้านผู้ใช้ชื่อ rmzyเขียนว่า
"ซื้อมาตั้งแต่เริ่มแรก ได้ราคาดีเลยคงไม่ปล่อยไปแน่ ฉันใช้แอปเล็ตในหลาย ๆ วิธีเลยนะ มีเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่และระบบอัตโนมัติอย่างน้อย 12 แห่ง มีทางเลือกอื่นอยู่แต่ราคาของ ifttt ไม่มีใครสู้ได้"
ดูเหมือนว่าผู้คนยังนิยมใช้ IFTTT และ Zapier สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันด้วย:
IFTTT สำหรับระบบอัตโนมัติในบ้าน
ช่วยป้องกันหมึกพิมพ์ในตลับไม่ให้แห้ง ทุกๆ สองสัปดาห์ มันจะส่งอีเมลไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเว็บของฉัน อีเมลนั้นจะถูกพิมพ์ออกมา
เมื่อฉันข้ามรั้วทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ ระบบจะส่งข้อความถึงคู่สมรสของฉันว่าฉันอยู่ห่างจากบ้าน X นาที ทำให้การวางแผนอาหารเย็นง่ายขึ้น
บันทึกเมื่อฉันมาถึง / ออกจากที่ทำงาน
Zapier สำหรับการผสานรวมซอฟต์แวร์
โต๊ะติดตามผู้ใช้ระบุว่า
Zapier มีแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ซึ่งมากกว่า "ตัวเชื่อมต่อ" อื่นๆ ในตลาดอย่างมาก รวมถึง automate dot io ที่มีเพียงประมาณ 100 รายการเท่านั้น
วิธีที่เราใช้ Zapier:
– อัปเดต /สร้างข้อมูลในระบบอินเตอร์คอมของเรา
– ฟีด RSS ไปยังโพสต์ Twitter/โพสต์บล็อก
– การติดตามการแปลง/การติดตามเหตุการณ์
– ระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน/Stripe [ตามต้นฉบับ]
– การแจ้งเตือนสำหรับการขาย/การแปลง/การเปิดใช้งาน
สรุปได้ว่า—IFTTT เป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่าเมื่อคุณขยายระบบ และแม้ว่าทั้งสองจะมีลักษณะคล้ายกัน แต่ก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกัน สำหรับ Zapier คือการเชื่อมต่อระบบ (integrations) และสำหรับ IFTTT คือการอัตโนมัติ (automations)
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Zapier vs. IFTTT
ในขณะที่ Zapier และ IFTTT สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่อแอปทำงานต่างๆ และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ยังมีวิธีที่ง่ายกว่า (และถูกกว่า) ในการทำเช่นนี้—การเลือกแพลตฟอร์มการจัดการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับแอปทำงานทั่วไปก็สามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ IFFTT หรือZapier ได้เช่นกัน
ใช่ครับ/ค่ะ ผมหมายถึง ClickUp! ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานระบบอัตโนมัติหรือเชื่อมต่อกับแอปธุรกิจและส่วนตัวมากกว่า 1,000 แอป
นอกจากนี้ เนื่องจาก ClickUp เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการพื้นที่ทำงานที่มาพร้อมกับโซลูชันในตัวสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การจัดการโครงการและการสร้างเอกสารไปจนถึงการสื่อสารภายในองค์กรและแม้กระทั่ง CRM คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ อีกมากมาย
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฉันได้ใช้ ClickUp Docs เป็นทั้งเครื่องมือจดบันทึก วางแผนงบประมาณ และติดตามนิสัยต่าง ๆ สำหรับงาน เราใช้ ClickUp ครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่การติดตามการขาย แคมเปญการตลาด ไปจนถึงการวางแผนงานแบบสปรินต์
นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1000 รายการที่พร้อมใช้งานทันที คุณจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขเครื่องมือการทำงานของคุณเองหรือส่งข้อมูลผ่านขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
คุณสมบัติของ ClickUp
มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยธุรกิจทุกขนาดประหยัดเวลาได้อย่างไรด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การผสานการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
1. ระบบอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติของ ClickUpสามารถช่วยคุณทำให้งานที่น่าเบื่อเช่นการส่งมอบโครงการ, การอัปเดตสถานะ, และอื่น ๆ เป็นอัตโนมัติได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที. โดยอาศัยแนวคิดง่าย ๆ ของ เมื่อ และ จากนั้น, มันช่วยให้คุณสามารถรันเวิร์กโฟลว์ง่าย ๆ ได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ.
ClickUp ยังมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 100 แบบ ซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานได้เพียงไม่กี่คลิก และสิ่งที่ดีที่สุดคือ ClickUp Automations ยังสามารถทำงานร่วมกับแอปภายนอกได้อีกด้วย—เพื่อให้คุณสามารถนำงานหรือข้อมูลทั้งหมดของคุณมาไว้ในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ร่วมกันได้
2. การผสานรวม
ClickUp มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1000 รายการ รวมถึงแอปทำงานยอดนิยมอย่าง GitHub, Slack, Figma และ Zendesk การเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ อย่างไร้รอยต่อช่วยให้คุณรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่นด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ GitHub นักพัฒนาสามารถแนบกิจกรรมจาก GitHub ไปยังงานใน ClickUp ได้โดยอัตโนมัติ ส่งกิจกรรมจาก GitHub (เช่น คำขอดึง) ไปยัง ClickUp แบบเรียลไทม์ และยังสามารถอัปเดตงานใน ClickUp ได้โดยตรงจาก GitHub เอง
3. การค้นหาแบบสากล
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือความสามารถในการค้นหาแบบสากลของ ClickUp. มีตัวเลือกการค้นหาแบบสากลสองแบบ—ส่วนตัว (ที่ผู้ใช้สามารถเห็นผลลัพธ์ได้เพียงคนเดียว) และ แชร์ (ที่ผลลัพธ์สามารถมองเห็นได้โดยสมาชิกทุกคนใน Workspace).
ขับเคลื่อนโดยClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือ genAI ของมัน ระบบค้นหาแบบสากลสามารถค้นหาข้อมูลได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นไฟล์, งาน, การแชท, หรือส่วนหนึ่งของข้อมูลจากเอกสารซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและประสิทธิภาพการทำงานของทีมภายในWorkspace ทำให้สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือค้นหาเอกสารเก่า ๆ
4. ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
หลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลแบบแยกส่วนและทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
ทั้ง Zapier และ IFTTT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อแอปการทำงานของคุณ และในกรณีของ IFTTT ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณได้อีกด้วย แต่กระบวนการนี้ใช้เวลามากและอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อคุณเริ่มใช้งานระบบอัตโนมัติหลายระบบ
หากคุณเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน แพลตฟอร์มแบบครบวงจรอย่าง ClickUp อาจเป็นทางเลือกที่ดีแทน IFTTTและ Zapier อย่างหนึ่งคือ ClickUp มีการผสานการทำงานในตัวที่หลากหลาย ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการพึ่งพาการผสานกับบุคคลที่สามหรือการเชื่อมต่อผ่านเครื่องมือหลายตัว ทำให้กระบวนการผสานการทำงานง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp ยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานรายบุคคลและทั้งทีม โดยช่วยลดงานที่ทำซ้ำๆ และมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสำรวจวิธีที่มันสามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปของคุณได้ดีขึ้นและทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น