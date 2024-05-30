ENFP vs. INFP: เปิดเผยความแตกต่างในบุคลิกภาพ

พัฒนาโดยคู่แม่ลูก Katharine Cook Briggs และ Isabella Briggs Myers, แบบทดสอบMyers-Briggs Type Indicator (MBTI)เป็นเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพที่อิงตามทฤษฎีประเภททางจิตวิทยาของ Carl Jung
มันจัดประเภทบุคคลเป็นหนึ่งจาก 16 ประเภทบุคลิกภาพตามความชอบของพวกเขาในสี่คู่ตรงข้าม:
- การเปิดเผยต่อสังคม (E)—การเก็บตัว (I)
- การรับรู้ (S)—การหยั่งรู้ (N)
- การคิด (T)—ความรู้สึก (F)
- การตัดสิน (J)—การรับรู้ (P)
ความชอบเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการผสมผสานเช่น ENFP (เปิดเผย, สังเกตการณ์, รู้สึก, รับรู้) หรือ INFP (เก็บตัว, สังเกตการณ์, รู้สึก, รับรู้) แต่ละประเภทมีหน้าที่การรับรู้, ลักษณะ, จุดแข็ง, และจุดอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แนวคิดนี้มีประโยชน์ในสถานการณ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ ที่ผู้นำต้องบริหารจัดการกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย การรู้ว่าสมาชิกในทีมของคุณเป็น ENFP หรือ INFP จะช่วยให้คุณเข้าใจพวกเขาได้ดีขึ้น และคุณสามารถวางแผนงานให้เหมาะสมกับพวกเขาได้
ในบทความนี้ เราจะสำรวจความแตกต่างหลักระหว่าง ENFP และ INFP และวิธีการกำหนดกลยุทธ์การทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา
บุคลิกภาพแบบ ENFP vs. INFP ในมุมมองเบื้องต้น
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่าง ENFP และ INFP
ความแตกต่าง:
|คุณสมบัติ
|ENFP
|INFP
|ความชอบด้านพฤติกรรม
|ถือว่าเป็นคนเปิดเผย เนื่องจากพวกเขาให้ความสำคัญกับหน้าที่หลักที่มุ่งเน้นภายนอก (การหยั่งรู้แบบเปิดเผย) มากกว่าหน้าที่ที่มุ่งเน้นภายใน (การรู้สึกแบบเก็บตัว)
|ถือว่าเป็นคนเก็บตัว เนื่องจากพวกเขาให้ความสำคัญกับหน้าที่การคิดแบบเก็บตัว (Introverted Feeling) มากกว่าการคิดแบบเปิดเผย (Extraverted Thinking)
|ความชอบทางสังคม
|สกัดพลังงานจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
|สกัดพลังงานจากความสันโดษและการใคร่ครวญตนเอง
|การตัดสินใจ
|ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น
|การต่อสู้กับความลังเลใจ
|สมาธิ
|พยายามรักษาสมาธิ
|สามารถรักษาสมาธิได้ง่าย
|ธรรมชาติ
|มีความมั่นใจในตัวเองโดยธรรมชาติ
|จงแสดงออกอย่างมั่นใจเมื่อถูกกระตุ้น
ความคล้ายคลึงกัน:
- ทั้งสองต้องการทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น
- ทั้งสองคนมีความสามารถพิเศษในการคิดนอกกรอบ
- ทั้งสองคนถูกขับเคลื่อนโดยค่านิยมและความเชื่อส่วนบุคคลของพวกเขา
- ทั้งสองมีฟังก์ชันการรับรู้เหมือนกัน (แต่ในลำดับที่ต่างกัน)
เราจะดำเนินการอภิปรายเกี่ยวกับ INFP กับ ENFP ต่อในภายหลัง แต่ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกับบุคลิกภาพแต่ละประเภทกันก่อน
บุคลิกภาพประเภท ENFP คืออะไร?
เป็นคนเปิดเผยและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ENFP คือหัวใจของงานเลี้ยง ด้วยหน้าที่ภายนอกที่โดดเด่นของพวกเขา ทำให้พวกเขารู้สึกมีพลังเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้อื่น ในฐานะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาชื่นชอบในอิสรภาพของตนเองและมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่แปลกใหม่เสมอ
ในฐานะผู้นำโดยธรรมชาติ บุคลิกภาพ ENFP พบความสุขในการปลดปล่อยศักยภาพที่ดีที่สุดในตัวผู้อื่น พวกเขามักถูกเรียกว่า "แชมเปี้ยน" เนื่องจากคุณลักษณะนี้
ลักษณะสำคัญของ ENFP
- ENFPs เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและเสน่ห์
- พวกเขาชอบที่จะมุ่งเน้นไปที่อนาคตมากกว่าการทำงานที่เป็นกิจวัตรประจำวัน
- พวกเขาเข้าใจผู้คนเป็นอย่างดี
- พวกเขามีคุณสมบัติความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ
- พวกเขาแสวงหาการยอมรับและคำชมจากผู้อื่น
จุดแข็งและจุดอ่อนของ ENFP
จุดแข็ง:
- มีทักษะการสื่อสารและสังคมที่ยอดเยี่ยม
- สร้างผู้นำที่มั่นใจและกล้าแสดงออก
- คิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และเป็นต้นฉบับ
- ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่พวกเขาเชื่อ
จุดอ่อน:
- รู้สึกยากที่จะมีสมาธิและมีวินัย
- มีแนวโน้มคิดมากเกินไป
ENFPs ในที่ทำงาน
ENFP ทำได้ดีในบทบาทที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพวกเขาสามารถแสดงออกผ่านความรู้สึกทางศิลปะของตนเองได้ มาสำรวจสไตล์การจัดการงานและความชอบของพวกเขาในฐานะผู้นำและพนักงาน:
ผู้นำ ENFP
ENFP ในฐานะผู้นำ มีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อการเติบโตของสมาชิกในทีม พวกเขาเสนอความยืดหยุ่นและอิสระให้กับทีมที่พวกเขานำเป็นอย่างมาก ส่งเสริมให้พนักงานคิดนอกกรอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพวกเขามุ่งเน้นที่อุดมคติอย่างมาก พวกเขามักจะละเลยรายละเอียดปลีกย่อยของการนำไปปฏิบัติจริง พวกเขาอาจได้รับประโยชน์จากการมีสมาชิกในทีมที่เก่งในการดำเนินการ
ENFPs ในฐานะพนักงาน
ในฐานะพนักงาน ENFP ไม่ชอบงานที่เป็นกิจวัตรและน่าเบื่อ—พวกเขาชอบงานใหม่ ๆ ที่ต้องใช้จินตนาการและตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น พวกเขาสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานได้ดีและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แม้ว่าพวกเขาจะเก่งในการระดมความคิดใหม่ ๆ แต่พวกเขามักมีปัญหาในการตัดสินใจและดำเนินการตามแผนที่วางไว้
เส้นทางอาชีพของ ENFP
ENFP สามารถปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาได้ในเส้นทางอาชีพต่อไปนี้:
- ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์
- นักวิเคราะห์วิจัยตลาด
- ผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
- ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- นักจิตวิทยา
- ครู/อาจารย์
- นักออกแบบกราฟิก
- นักเขียน
- นักออกแบบตกแต่งภายใน
บุคลิกภาพประเภท INFP คืออะไร?
รู้จักกันในนาม "นักอุดมคติ" บุคลิกภาพประเภท INFP ถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมคติ ค่านิยม และความรู้สึกของตนเอง พวกเขาเป็นคนเปิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นภายในตนเอง ชอบใช้เวลาอยู่คนเดียว พวกเขามองเห็นภาพรวมและแสวงหาวิธีที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก
INFP มักถูกเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ย เนื่องจากมีวิธีการที่อ่อนโยนและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น เช่นเดียวกับทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้แผนที่ความเห็นอกเห็นใจเพื่อเข้าใจลูกค้าของพวกเขา INFP ใช้สัญชาตญาณเพื่อเข้าใจผู้คนรอบข้างและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย พวกเขาพบความสุขในการเสริมสร้างพลังให้ผู้อื่น
ลักษณะสำคัญของ INFP
- INFPs ใส่ใจผู้อื่นและเข้าใจพวกเขาในระดับที่ลึกซึ้ง
- พวกเขาต้องการทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น
- พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ
- พวกเขามักจะขาดการติดต่อกับความเป็นจริง
- พวกเขาตั้งความคาดหวังไว้สูงสำหรับตัวเอง และแสวงหาวิธีการเพื่อให้บรรลุการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จุดแข็งและจุดอ่อนของ INFP
จุดแข็ง
- มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ทางปัญญาในระดับสูง
- มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก
- พิจารณาความคิดเห็นของทุกคนด้วยใจที่เปิดกว้าง
- ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและของผู้อื่น
จุดอ่อน
- อุดมคติที่สูงส่งทำให้พวกเขามีความอ่อนไหวเกินไป
- การขาดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อปัญหาในชีวิตจริง
INFPs ในที่ทำงาน
ในที่ทำงาน INFPs เปิดกว้างต่อการร่วมมือและชอบงานที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของพวกเขา มาสำรวจสไตล์การทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาในฐานะผู้นำและสมาชิกทีม:
INFP ในบทบาทผู้นำ
INFP ในตำแหน่งผู้นำสามารถมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของสมาชิกในทีม และส่งเสริมให้พวกเขาคิดนอกกรอบของวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
INFPs มีความสามารถในการมองการณ์ไกล ทำให้พวกเขาสามารถคิดค้นกลยุทธ์ระยะยาวที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้ พวกเขาเจริญเติบโตได้ดีในหมู่สมาชิกทีมที่มีความร่วมมือ และมักมีปัญหาในการรับมือกับความคิดเห็นที่ขัดแย้ง
INFPs ในฐานะพนักงาน
ในฐานะพนักงาน INFP มักจะไม่ถูกดึงดูดด้วยเงินหรือสถานะเพียงอย่างเดียว พวกเขาชอบทำงานกับคนที่มีความคิดคล้ายกัน มีวิสัยทัศน์ที่คล้ายคลึงกัน และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า
เมื่อพูดถึงการแก้ปัญหา พวกเขาจะสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมหลังจากพิจารณาความคิดเห็นของทุกคนแล้ว พวกเขามักจะหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการแข่งขันสูง
เส้นทางอาชีพของ INFP
ตัวเลือกอาชีพต่อไปนี้ช่วยให้ INFP สามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่:
- นักออกแบบแฟชั่น
- นักออกแบบกราฟิก
- นักจิตวิทยา
- นักเขียน
- บรรณาธิการ
- ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์
- ที่ปรึกษาด้านโรงเรียน/อาชีพ
- นักสังคมสงเคราะห์
- นักแก้ไขการพูดและภาษา
- ครูการศึกษาพิเศษ
เคล็ดลับอย่างรวดเร็ว: ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ INFP หรือไม่? สำรวจรายการหนังสือ INFPที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อข้อมูลเชิงลึก
ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่าง ENFP และ INFP
แม้ว่า INFP และ ENFP จะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน แต่พวกเขาก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนเช่นกัน
ความแตกต่างที่สำคัญ
บุคลิกภาพทั้งสองถูกควบคุมโดยกระบวนการรับรู้สี่ประเภทเดียวกัน (กระบวนการทางจิตที่เราใช้ในการรับรู้โลกหรือตัดสินใจ) โดยแต่ละคนจะมีกระบวนการภายในสองประเภทและกระบวนการภายนอกสองประเภท อย่างไรก็ตาม กระบวนการเหล่านี้ทำงานในลำดับที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความแตกต่าง
หน้าที่ทางปัญญาที่แต่ละบุคลิกภาพชื่นชอบมีดังนี้:
|หน้าที่ทางปัญญา
|ENFP
|INFP
|หน้าที่หลัก
|นิสัยชอบสังคมและใช้สัญชาตญาณ (Ne)
|ความรู้สึกภายใน (Fi)
|ฟังก์ชันเสริม
|ความรู้สึกภายใน (Fi)
|นิสัยชอบสังคมและใช้สัญชาตญาณ (Ne)
|ฟังก์ชันระดับตติยภูมิ
|การคิดแบบเปิดเผย (Te)
|การรับรู้แบบเก็บตัว (Si)
|การทำงานที่ด้อยประสิทธิภาพ
|การรับรู้แบบเก็บตัว (Si)
|การคิดแบบเปิดเผย (Te)
มาทำความเข้าใจความแตกต่างหลักระหว่างบุคลิกภาพทั้งสองประเภท:
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ENFPs เป็นบุคคลที่มีลักษณะนิสัยเปิดเผย ชอบพบปะผู้คน และรู้สึกมีความสุขและมีพลังเมื่อได้สื่อสารกับผู้อื่น พวกเขาพูดตามที่คิด และมักจะคิดหาคำตอบหรือข้อคิดเห็นที่รวดเร็วเพื่อขับเคลื่อนการสนทนาให้ดำเนินต่อไป
พวกเขายังต้องการเวลาอยู่คนเดียวเป็นครั้งคราว แต่การอยู่คนเดียวเป็นเวลานานและขาดสิ่งกระตุ้นจากภายนอกจะทำให้พวกเขารู้สึกเบื่อ
ในทางกลับกัน คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP ถูกควบคุมโดยฟังก์ชันภายในที่โดดเด่นและมักจะหันเข้าหาตัวเองเพื่อหาพลังงาน พวกเขาชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวและมักจะรู้สึกเหนื่อยล้าในสถานการณ์ทางสังคมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนจำนวนมาก
พวกเขาไม่ค่อยพูดมากในงานสังสรรค์ แต่สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่มีความคิดคล้ายกันได้ในระดับที่ลึกซึ้ง
แนวทางสู่การปฏิบัติ
ENFPs เป็นคนที่มีทิศทางในการกระทำ พวกเขาไม่คิดสองครั้งก่อนที่จะกระโดดเข้าไปในภารกิจ—พวกเขาทำมันก่อน แล้วค่อยคิดตามภายหลัง พวกเขามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจอย่างรวดเร็วและตามอารมณ์ พวกเขารักประสบการณ์ใหม่และการผจญภัย
ในทางกลับกัน INFP มักแสดงอาการลังเลไม่เด็ดขาด พวกเขาจะไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจและลงมือทำ พวกเขาขับเคลื่อนด้วยจินตนาการ การใคร่ครวญภายใน และการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับโลกภายในของตนเอง ทุกก้าวที่เดินไปล้วนถูกไตร่ตรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
โฟกัส
ENFPs มีความกระตือรือร้นสูง มักจะเริ่มโครงการหลายอย่างในเวลาเดียวกันและล้มเหลวในการติดตามให้สำเร็จอย่างเต็มที่ มันยากสำหรับพวกเขาที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาประสบปัญหาในการทำงานที่พวกเขาเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น
ในทางกลับกัน คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP เป็นผู้คิดลึกซึ้งที่ยังคงมุ่งเน้นกับงานที่อยู่ตรงหน้า พวกเขาไม่สนใจสิ่งรบกวน และเมื่อเริ่มทำงานแล้ว พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำงานนั้นให้เสร็จมากกว่า
ความกล้าแสดงออก
ENFPs มีความสบายใจและมั่นใจในฟังก์ชันการคิดแบบเปิดเผย (Te) ของพวกเขา ซึ่งทำให้พวกเขามีความมั่นใจในตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ พวกเขาสามารถนำทีมได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก โดยแสดงความมั่นใจในตัวเองในลักษณะที่เป็นมิตรและไม่คุกคาม
ในทางกลับกัน คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP มักจะเปลี่ยนไปแสดงความมั่นใจอย่างฉับพลันเมื่อถูกกระตุ้นโดยบุคคลหรือสถานการณ์บางอย่าง สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีบางสิ่งขัดแย้งกับค่านิยมและความเชื่อของพวกเขา ซึ่งอาจทำให้ผู้สังเกตการณ์คิดว่าบุคคลนั้นกำลังแสดงปฏิกิริยาเกินกว่าเหตุ
ความคล้ายคลึงที่สำคัญ
ENFP และ INFP มีความคล้ายคลึงกันในลักษณะดังต่อไปนี้:
1. ความคิดสร้างสรรค์
ทั้งสองบุคลิกภาพคิดจากมุมมองที่สร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างไม่เหมือนใครและนอกกรอบ
2. ระบบคุณค่า
ENFP และ INFP ใช้ชีวิตโดยยึดมั่นในคุณค่าและความเชื่อของตนเอง พวกเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตรรกะหรือการตั้งความคาดหวัง
3. ทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น
ทั้งสองบุคลิกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก พวกเขาทำเช่นนั้นโดยมีความเห็นอกเห็นใจ กระตุ้นให้ผู้อื่นทำดี และดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า
กลยุทธ์การทำงานร่วมกันของ ENFP และ INFP
บางคนชอบทำงานคนเดียว ในขณะที่บางคนทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือ—ประเภท MBTI ที่แตกต่างกันมีความชอบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมุมมองต่อชีวิตรูปแบบการตัดสินใจ และวิธีการทำงานของพวกเขาแตกต่างกันมาก การทำงานร่วมกันก็กลายเป็นเรื่องท้าทาย
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมสามารถนำกลยุทธ์การทำงานร่วมกันมาใช้ โดยคำนึงถึงความชอบของบุคลิกภาพทุกประเภทและรวมเข้าไว้ด้วยกัน
นี่คือกลยุทธ์บางประการที่ควรพิจารณา:
1. ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสำหรับทุกบุคลิกภาพ
สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเก็บตัว คนเปิดเผย หรือใครก็ตามที่อยู่บนสเปกตรัม รู้สึกเหมือนอยู่บ้านและเติบโตได้ วิธีหนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายนี้คือการกระจายช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถโต้ตอบกันได้ในโหมดที่พวกเขาชอบ
เครื่องมือจัดการงานอย่าง ClickUp มีวิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ทั้งหมดรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว พนักงานสามารถใช้ช่องทางเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัสก็ได้ตามที่ต้องการ มาดูกันว่าทำได้อย่างไร:
- บันทึกหน้าจอของคุณด้วยClickUp Clipsและแชร์ไอเดียกับสมาชิกทีมได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนคลิปเป็นงาน มอบหมายให้เจ้าของ แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และทำให้งานดำเนินต่อไปได้ ตั้งแต่การแนะนำลูกค้าใหม่ การแชร์การสาธิตผลิตภัณฑ์ การรายงานข้อบกพร่อง และการแชร์ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ ไปจนถึงการอัปเดตโครงการ Clips เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสื่อสาร
- จัดการการสื่อสารของทีมทั้งหมดในที่เดียวด้วยมุมมองแชทของ ClickUpและเชื่อมต่อกับสมาชิกทีมแบบเรียลไทม์ ใช้ฟีเจอร์ @mention ในความคิดเห็นของงานเพื่อติดต่อสมาชิกทีมโดยตรง ขอความช่วยเหลือ ขอคำชี้แจง ให้ข้อมูลอัปเดต หรือติดตามผล
ใช้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณสำหรับการสื่อสารข้อความ วัตถุประสงค์ เนื้อหาของข้อความ วิธีการสื่อสาร และความถี่ในการสื่อสาร และทำให้การโต้ตอบมีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
สร้างพื้นที่ทำงานที่โปร่งใสซึ่งทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคืบหน้า และกำหนดเวลาได้ เมื่อสมาชิกในทีมทราบว่ามีใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ก็จะง่ายต่อการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและช่วยให้ทีมเดินหน้าไปพร้อมกันเป็นหนึ่งเดียว
ด้วยตัวเลือกที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ,ClickUp Viewsเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการดำเนินกลยุทธ์นี้ ไม่ว่าทีมต้องการมุมมองจากมุมสูงของโครงการหรือการเจาะลึกในภารกิจเฉพาะ ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย มาดูกันว่าทำอย่างไร:
- ลากและวางงาน, มองเห็นความคืบหน้า, และระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยกระดานคัมบัง ในมุมมองกระดานของ ClickUp
- สร้างตารางเวลาที่ยืดหยุ่นโดยใช้มุมมองไทม์ไลน์ใน ClickUp จัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลา และอัปเดตข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกทราบอยู่เสมอ
- ทราบได้ว่าสมาชิกในทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่, งานใดบ้างที่ได้ทำเสร็จแล้ว, และประมาณการความสามารถในการรับภาระงานได้ด้วยClickUp Team View
ในฐานะแอปสำหรับการสื่อสารในทีม ClickUpยังมีเทมเพลตแผนการสื่อสารที่สามารถปรับแต่งได้และพร้อมใช้งาน เพื่อรักษาความโปร่งใสระหว่างทีมและลำดับชั้นต่างๆ
มาดูตัวอย่างเทมเพลตรายงานเมทริกซ์การสื่อสารของ ClickUp กัน
เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนว่าทีมใดบ้างที่เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันในโครงการ
ใช้เพื่อกำหนดว่าสมาชิกทีมคนใดมีปฏิสัมพันธ์กับใครบ่อยแค่ไหน ระบุช่องว่างในการสื่อสาร และกำจัดช่องทางการสื่อสารที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการตัดสินใจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และส่งข้อความไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
หากการประชุมทีมเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการทำงานของคุณคุณสามารถใช้เทมเพลตการสื่อสารและการประชุมทีมของ ClickUpเพื่อรักษาความเป็นระเบียบได้
มันช่วยให้ทีม:
- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับงาน
- กำหนดกรอบเวลาสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้น
- จัดตารางการประชุม
- สรุปวัตถุประสงค์/เป้าหมายของการประชุม
- กำหนดแนวทางสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
นอกเหนือจากการปรับปรุงการสื่อสารแล้ว แบบฟอร์มนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันข้อมูลระหว่างทีม, เพิ่มความรับผิดชอบ, และเพิ่มผลผลิต.
3. มอบการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
ระบบการสื่อสารควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำงานร่วมกันและการทำงานอย่างอิสระ ตอบสนองความต้องการของบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
ในขณะที่งานอิสระสามารถจัดการได้ง่าย การทำงานร่วมกันในทีมระยะไกลข้ามสายงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่เสมือนจริงที่ทีมสามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ได้ เช่นเดียวกับการระดมสมองแบบพบหน้ากัน
นี่คือจุดที่ClickUp Whiteboardsสามารถช่วยคุณได้
นี่คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพที่สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ และเปลี่ยนความคิดของพวกเขาให้กลายเป็นกิจกรรมที่มีความหมายได้ แม้จะนั่งอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลกก็ตาม
นี่คือวิธี:
- ระดมความคิด เพิ่มบันทึก และสร้างสรรค์แนวคิดร่วมกับทีมของคุณเพื่อคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
- สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การหาลูกค้า การเติบโตจากลูกค้าเดิม หรือกลยุทธ์หลักอื่นๆ ด้วยแผนงานที่ชัดเจน
- จัดการการทบทวนผลงานของทีมและติดตามกระบวนการทำงานแบบアジลอย่างต่อเนื่อง
- สร้างงานโดยตรงจากไวท์บอร์ด
- เพิ่มลิงก์ไปยังงาน เอกสาร และไฟล์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มบริบทให้กับรายการที่ต้องดำเนินการของคุณ
4. เร่งความเร็วในการทำงานด้วย AI
บุคลิกภาพที่แตกต่างกันมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันและมีระดับความมุ่งมั่นที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ENFP มักจะเสียสมาธิได้ง่ายหากงานไม่ให้ความพึงพอใจเพียงพอ ในทางกลับกัน INFP สามารถมีสมาธิกับงานได้ แต่ต้องสอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของพวกเขา
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าทีม คุณสามารถพยายามปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย AI เพื่อให้พนักงานไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก
ผู้ช่วย AI ที่สะดวกอย่างClickUp Brainสามารถเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมให้กับกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้สมาชิกในทีมรักษาประสิทธิภาพการทำงานและมุ่งเน้นพลังงานไปที่งานหลักที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain สามารถลดภาระงานของคุณและประหยัดเวลาอันมีค่า:
- ค้นหา งาน เอกสาร และบุคคลภายใน Workspace ของคุณ และรับคำตอบที่ถูกต้อง—ไม่จำเป็นต้องโต้ตอบกับเพื่อนร่วมทีมสำหรับการสอบถามที่รวดเร็ว (เว้นแต่คุณต้องการจริงๆ!)
- สร้างสรุปงานอัตโนมัติและการประชุมสแตนด์อัพเพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าของทีมได้ตลอดเวลา
- สรุปบันทึกการประชุมโดยไม่มีงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- สร้างข้อความและอีเมลในโทนเสียงที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง
- อัตโนมัติการเขียนสรุปโครงการ, การเขียนบทความบล็อก, และการแก้ไขเนื้อหา
5. ส่งเสริมการเติบโตทางวิชาชีพ
บุคลิกภาพบางประเภท โดยเฉพาะ ENFP มักขับเคลื่อนด้วยการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ ผู้นำสามารถส่งเสริมสิ่งนี้ได้โดยการจัดหาทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้และพัฒนา การจัดการฝึกอบรมเป็นประจำ และการเสนอโปรแกรมการให้คำปรึกษา
ในฐานะผู้จัดการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล คุณสามารถจัดเตรียมแม่แบบแผนที่อาชีพให้กับพนักงานและช่วยสร้างแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของพวกเขาได้
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUpเพื่อช่วยให้พนักงานของคุณได้รับทักษะใหม่ ๆ และเตรียมพร้อมสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในบริษัท
กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนพัฒนาที่เฉพาะบุคคลและครอบคลุม ติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมาย และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้
ด้วยพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ พนักงานจะรู้สึกมีแรงจูงใจและพัฒนาทัศนคติที่สร้างสรรค์และเกิดผลดี. แบบฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อปลดล็อกศักยภาพที่ดีที่สุดของพนักงานของคุณ ทำให้แน่ใจว่าทักษะใหม่ ๆ จะช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นบุคคลที่ดีขึ้น และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรอย่างสูงสุด.
6. รวมทีมข้ามสายงานให้อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน
ความลับของการทำงานร่วมกันอย่างประสบความสำเร็จคือการทำให้ทุกคนสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร และทำให้พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศอย่างสมบูรณ์ การสร้างสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลและข้ามสายงาน คุณต้องมีเครื่องมือจัดการงานและทำงานร่วมกันเช่นClickUp Teams
ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย การจัดการโครงการ และทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงการบริการลูกค้าและอื่น ๆ ClickUp Teams เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาสำหรับทุกแผนกในที่ทำงานของคุณ
ด้วยซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์ ทีมของคุณสามารถจัดการงานจากแพลตฟอร์มเดียวได้ พวกเขาสามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพ และจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การสนทนา และทรัพยากรทั้งหมดในที่เดียว
ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอป—ClickUp ตอบโจทย์ทุกอย่าง!
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปครบวงจรสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และแชททั้งหมดจะถูกรวมไว้ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้การทำงานของคุณ!
แพลตฟอร์มเดียวสำหรับบุคลิกภาพหลากหลายรูปแบบ
การเข้าใจความแตกต่างของบุคลิกภาพแบบ INFP และ ENFP ช่วยให้การจัดการผู้คนและดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาจากพวกเขาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
นำกลยุทธ์ที่เราได้หารือไว้ข้างต้นไปใช้กับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp และเตรียมพร้อมสำหรับการร่วมมือที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น