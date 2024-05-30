สรุปหนังสือเส้นทางของผู้จัดการ: ทบทวนและประเด็นสำคัญ

คุณเป็นผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมที่กำลังประสบปัญหาในการนำทีมเทคโนโลยีหลายทีมหรือไม่? คุณต้องการนำทางความซับซ้อนในอาชีพของคุณให้ประสบความสำเร็จหรือไม่?
หากคุณมีอาชีพในด้านไอที เทคโนโลยี วิศวกรรม หรือบริหารจัดการ คุณคงเคยได้ยินหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับ The Manager's Path โดย Camille Fournier
หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดภาพผู้นำด้านเทคโนโลยีที่กำลังนำพาองค์กรเติบโตได้อย่างลึกซึ้ง เป็นคู่มือที่ทรงพลังและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาปรัชญาการบริหารจัดการของตนเอง
ฟูร์นิเยร์ ซึ่งเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ ยอมรับถึงความท้าทายที่ไม่เหมือนใครที่บุคคลต้องเผชิญเมื่อต้องเปลี่ยนจากบทบาททางเทคนิคไปสู่ตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนทรัพยากรทางผู้นำอย่างเพียงพอ
หากคุณยังไม่ได้อ่านหนังสือคลาสสิกเกี่ยวกับการจัดการทีมเล่มนี้ ไม่ต้องกังวล!
ในสรุป เส้นทางของผู้จัดการ ของเรา เราจะช่วยให้คุณนำบทเรียนที่ดีที่สุดจากหนังสือมาปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์การบริหารของคุณ
สรุปหนังสือเส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการ
- ผู้แต่ง: กามิล ฟูร์นิเยร์
- จำนวนหน้า: 244
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง 30 นาที
เส้นทางของผู้จัดการ โดย Camille Fournier สามารถเป็นแผนที่นำทางของคุณสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้ หนังสือเล่มนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างความเชี่ยวชาญทางเทคนิคกับทักษะทางอารมณ์ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
ฟัวร์นิเยร์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Rent the Runway ได้อธิบายอย่างเชี่ยวชาญถึงความท้าทายที่ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมต้องเผชิญ และให้คำแนะนำสำหรับแต่ละช่วงอาชีพ
หนังสือของเธอเปิดเผยเหมือนกับมีที่ปรึกษาอยู่ข้างๆ แบ่งปันความรู้ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ตรง มันเริ่มต้นด้วยขั้นตอนแรกของการจัดการ เช่น การเป็นที่ปรึกษาและแนะนำเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งเริ่มต้น คุณจะได้เรียนรู้การระบุศักยภาพ การบ่มเพาะความสามารถ และการให้กำลังใจที่สำคัญซึ่งช่วยให้พวกเขาเปล่งประกาย
เมื่อคุณก้าวหน้า ความท้าทายก็จะเพิ่มขึ้น หนังสือเล่มนี้เตรียมคุณให้พร้อมที่จะ รับมือกับพลวัตของทีม สร้างหน่วยที่เหนียวแน่น และจัดการกับความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเชี่ยวชาญศิลปะของการเข้าใจความต้องการและความปรารถนาของทีมคุณ
แต่การเป็นผู้นำไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของคุณเพียงอย่างเดียว ยังมีบริษัทด้วย หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนำทางผ่านโครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อน การเข้าใจภาพใหญ่ และการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ จากมุมมองของผู้นำ
การเดินทางยังคงดำเนินต่อไป พาคุณผ่านตำแหน่งการบริหาร ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายเทคนิคไปจนถึงตำแหน่งอาวุโส คุณจะต้องเผชิญกับคำถามที่ยาก:
- วิธีการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ?
- จะวัดความสำเร็จได้อย่างไร?
- จะปฏิเสธอย่างไรเมื่อจำเป็น?
เส้นทางของผู้จัดการ เน้นย้ำการตระหนักรู้ในตนเองตลอดทั้งเล่ม หนังสือเล่มนี้เตือนคุณว่าผู้จัดการของคุณก็เป็นมนุษย์เช่นกัน มีทั้งความท้าทายและความรับผิดชอบของตนเอง หนังสือเล่มนี้สนับสนุนให้คุณรับผิดชอบในเส้นทางอาชีพของตนเอง สื่อสารเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
หนังสือเล่มนี้จะมอบความเชี่ยวชาญทางเทคนิคให้คุณเพื่อสร้างวัฒนธรรมทีมที่ร่วมมือกันและทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการบริหารทีมหลายทีมและประสบความสำเร็จในงานของคุณ
ประเด็นสำคัญจากหนังสือ The Manager's Path โดย Camille Fournier
เส้นทางสู่การเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องง่าย ฟูร์นิเยร์ได้วางลำดับเหตุการณ์สำคัญที่จำเป็นสำหรับเส้นทางของผู้จัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ผู้นำมีตำรา เครื่องมือ และกรอบแนวคิดน้อยกว่าที่จะใช้เป็นแนวทาง
เราขอนำเสนอประเด็นสำคัญบางประการจากสรุป เส้นทางของผู้จัดการ
1. เสริมสร้างศักยภาพของทีมโดยไม่ปกป้องพวกเขา
ผู้จัดการใหม่มักรู้สึกว่าจำเป็นต้องปกป้องทีมของตนจากแรงกดดันของงาน หนังสือเล่มนี้โต้แย้งแนวคิดดังกล่าว
แม้ว่าการปกป้องทีมของคุณจากความเครียดที่ไม่จำเป็นจะเป็นเรื่องที่ดี แต่การปกป้องพวกเขาอย่างสมบูรณ์จากความท้าทายในการทำงานอาจส่งผลเสียต่อการเติบโตของพวกเขาได้
ฟูร์นิเยร์เสนอให้ให้บริบทเกี่ยวกับความท้าทายเพื่อช่วยให้ทีมเข้าใจถึง 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของพวกเขา ซึ่งจะช่วยสร้างความรับผิดชอบของทีม ทำให้พวกเขารับฟังคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้ดีขึ้น
2. การเชี่ยวชาญศิลปะการบริหารคน
การหาผู้จัดการที่ดีอาจเป็นเรื่องยาก คุณอาจได้คนที่ไม่ใส่ใจหรือจู้จี้จุกจิกกับทุกการเคลื่อนไหวของคุณ
แล้วอะไรที่ทำให้ผู้จัดการที่ดีโดดเด่นออกมา?
ฟูร์นิเยร์อธิบายอย่างชัดเจน: ผู้จัดการที่ดีจะลงทุนในความก้าวหน้าของคุณอย่างจริงจัง พวกเขาจัดการประชุมเป็นประจำเพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง (ทั้งเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์) และช่วยให้คุณพัฒนาขึ้น ที่สำคัญที่สุด พวกเขาปฏิบัติต่อคุณด้วยความเคารพและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
3. การส่งเสริมการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ
การให้คำปรึกษาเป็นโอกาสพิเศษในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่ำ ต่างจากบทบาทการบริหารจัดการอย่างเป็นทางการ ผลกระทบจากการตัดสินใจผิดพลาดมีความรุนแรงน้อยกว่า ทำให้เป็นพื้นที่ฝึกฝนที่สมบูรณ์แบบ
การจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับผู้รับการพี่เลี้ยงที่เหมาะสมมักเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ. วิศวกรอาวุโสอาจให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้น. ความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเหล่านี้เติบโตบนพื้นฐานของความสนใจร่วมกัน. อย่างไรก็ตาม การจับคู่ที่ถูกบังคับอาจไม่มีประสิทธิภาพ. ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการพี่เลี้ยง และการจับคู่บางคู่อาจขาดความสอดคล้อง.
Fournier ระบุถึง 'อัลฟ่ากี๊ก'—บุคลิกภาพที่ให้ความสำคัญกับความฉลาดและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเป็นอันดับแรก บุคคลเหล่านี้มักจะแสดงตนว่าเป็นคนที่ไม่มีข้อผิดพลาด ลดคุณค่าผลงานของเพื่อนร่วมงาน และมักจะเขียนโค้ดใหม่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แม้ว่าพวกเขาจะทำงานด้วยยากและเป็นผู้จัดการที่ไม่ดี แต่พวกอัจฉริยะที่ชอบเป็นผู้นำก็สามารถได้รับประโยชน์จากการมีพี่เลี้ยง การเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการฟังสามารถเปลี่ยนพวกเขาจากคนที่ชอบอวดความรู้ให้กลายเป็นผู้นำที่ให้คุณค่ากับการทำงานร่วมกัน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารโครงการฟรีเหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้!
4. การกำหนดผู้นำด้านเทคโนโลยีและความรับผิดชอบของพวกเขา
ตำแหน่ง 'หัวหน้าฝ่ายเทคนิค' อาจหมายถึงขั้นตอนเดียวในเส้นทางอาชีพหรือบันไดแห่งความก้าวหน้าทางเทคนิค ซึ่งปรากฏเป็นจุดสูงสุดของความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แต่ฟูร์นิเยร์ได้ทำลายความเข้าใจผิดนี้ เธอกล่าวว่าหัวหน้าฝ่ายเทคนิคไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็น 'ชุดของความรับผิดชอบ' ที่ไม่เหมือนใคร
ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่นำพาองค์กรให้เติบโตต้องสวมหมวกหลายใบ พวกเขาไม่เพียงเขียนโค้ดและอัปเดตเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทีมกับผู้บริหาร แปลความซับซ้อนทางเทคนิคและผลักดันความต้องการของทีมให้ได้รับการสนับสนุน
ในขณะที่การตัดสินใจทางเทคนิคยังคงเป็นหน้าที่หลัก บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพให้กับสมาชิกในทีมและการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางความก้าวหน้าของพวกเขา มันเป็นการทำงานที่ต้องมีความสมดุลอย่างซับซ้อน
Fournier นำเสนอเรื่องราวเตือนใจ: ผู้นำด้านเทคโนโลยีบางคนรู้สึกว่าจำเป็นต้องจัดการกับอุปสรรคทุกอย่างด้วยตัวเองและทำงานจนดึกดื่น เธอเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่เครื่องหมายแห่งเกียรติยศ
ผู้จัดการวิศวกรรมที่แข็งแกร่งควรใช้ประโยชน์จากความสามารถของทีมและสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันซึ่งทุกคนสามารถเติบโตได้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างโครงสร้างทีมที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณโดยเลือกจากประเภททั้งแปดนี้
5. การจัดการความสัมพันธ์ในการรายงานใหม่
Fournier ใช้คำว่า 'ผู้นำด้านวิศวกรรม'เพื่ออธิบายการบริหารงานในระดับที่สูงขึ้น หนึ่งในหลักการสำคัญของเธอคือผู้นำด้านวิศวกรรมควรให้ความสำคัญกับการรักษาความเชี่ยวชาญทางเทคนิคให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งนี้สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง เพราะคุณจะไม่สามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณไม่เข้าใจรายละเอียดและความซับซ้อนของงานที่พวกเขาทำ
ความท้าทายนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อคุณจ้างคนใหม่ การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เธอแนะนำเทคนิคการสื่อสารแบบเปิด เช่น การถามคำถามที่เจาะจง
ตัวอย่างเช่น พวกเขาชอบรับคำติชมแบบตัวต่อตัวหรือทางอีเมลมากกว่ากัน? พวกเขาไม่ชอบพฤติกรรมในการบริหารจัดการบางอย่าง เช่น การข้ามการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือไม่? การเข้าใจความชอบเหล่านี้จะเป็นการปูทางไปสู่ความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันมากขึ้น
การต้อนรับพนักงานใหม่เข้าสู่ทีมอย่างราบรื่นเป็นอีกหนึ่งแง่มุมสำคัญของการเป็นผู้นำทีม ฟูร์นิเยร์สนับสนุนให้มีการสร้างแผนงานที่ชัดเจนในระยะเวลา 30-60-90 วันพร้อมเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ โดยควรอ้างอิงจากประสบการณ์ของพนักงานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ การมีโครงสร้างที่ชัดเจนเช่นนี้จะช่วยสร้างความคาดหวังที่ตรงกันและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
6. ก้าวเข้าสู่ลีกใหญ่
ต่างจากบทบาทผู้นำอาวุโสทั่วไป ผู้นำอาวุโสทางเทคนิคต้องการความสนใจที่เฉพาะเจาะจง หนังสือเล่มนี้เจาะลึกถึงหน้าที่เฉพาะที่อยู่ในขอบเขตนี้
ประการแรก มีผู้บริหารระดับสูงในด้านการวิจัยและพัฒนา ผู้นำเหล่านี้สนับสนุนการทดลองและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ล้ำสมัยเพื่อผลักดันบริษัทให้ก้าวหน้า
ในทางกลับกัน นักวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีสามารถปฏิวัติธุรกิจได้อย่างไร และระบุโอกาสในการเติบโตเชิงกลยุทธ์
ผู้นำทางเทคนิคที่แข็งแกร่งมีความเชี่ยวชาญทางองค์กร. พวกเขาทำให้แน่ใจว่าโครงการมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบความสำเร็จ.
การเปลี่ยนวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นความจริงต้องอาศัยการดำเนินการที่ไร้ที่ติ
ที่นี่ ผู้นำมีความโดดเด่นในการวางแผน จัดลำดับความสำคัญของงาน และประสานงานระหว่างทีมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาคือผู้เผยแพร่เทคโนโลยีของบริษัท มีความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการประชุมกับลูกค้าและสร้างความกระตือรือร้น
ฟูร์นิเยร์ยอมรับว่าการสร้างกลยุทธ์ที่ชนะเป็นรากฐานของผู้นำระดับสูง
7. การปรับตัวในวัฒนธรรมการเริ่มต้นธุรกิจด้วยทรัพยากรจำกัด
การปลูกฝังทีมที่มีสุขภาพดีขึ้นอยู่กับการเข้าใจคุณค่าแก่นของบริษัทคุณและวัฒนธรรมที่สะท้อนคุณค่าเหล่านั้น สำหรับฟูร์นิเยร์ วัฒนธรรมคือกาวที่มองไม่เห็นซึ่งเชื่อมทีมไว้ด้วยกัน—กฎที่ไม่ถูกเอ่ยถึงซึ่งชี้นำพฤติกรรมทางอาชีพ
บันไดอาชีพที่ดีคือเครื่องมือทางวัฒนธรรม มันเป็นแนวทางที่แสดงเส้นทางสำหรับการเติบโตทางอาชีพภายในบริษัทของคุณ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนตำแหน่ง
ดังนั้น คุณจะสร้างบันไดอาชีพที่เสริมพลังให้กับทีมของคุณได้อย่างไร?
ความร่วมมือคือกุญแจสำคัญ ขอความคิดเห็นจากผู้จัดการอาวุโสและวิศวกร โดยนำข้อมูลเชิงลึกของพวกเขามาปรับใช้ในกรอบการทำงาน
ศึกษาข้อมูลบริษัทอื่น ๆ และใช้ตัวอย่างของพวกเขาเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด พิจารณาว่าเส้นทางอาชีพในบริษัทของคุณสอดคล้องกับโครงสร้างค่าตอบแทนโดยรวมอย่างไร โดยทั่วไปจะมีการกำหนดช่วงเงินเดือนให้กับแต่ละระดับ
หากบริษัทของคุณมีโครงสร้างองค์กรแบบเรียบ คุณต้องยอมรับว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระดับเดียวกันอาจมีความแตกต่างกันได้ แผนการเติบโตในสายอาชีพของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับสิ่งนี้
ตัวอย่างเช่น การจัดการทางวิศวกรรม แม้จะมีความท้าทาย แต่ก็อาจเป็นการก้าวหน้าอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการการเติบโตทางอาชีพ
สไตล์การบริหารของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อต้องบริหารทีมที่แตกต่างกัน เส้นทางของผู้จัดการ สนับสนุนให้คุณปรับใช้หลักการเหล่านี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานบริหารของคุณมากที่สุด
คำคมยอดนิยมเกี่ยวกับเส้นทางของผู้จัดการ
นี่คือคำคมยอดนิยมจากหนังสือเล่มนี้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณหยิบมันขึ้นมาอ่านในครั้งต่อไป:
ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการรู้สึกว่าคุณไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองเลย หรือรู้สึกเหมือนกับว่างานทุกอย่างที่คุณทำต้องได้รับการตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยผู้จัดการของคุณ
ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการรู้สึกว่าคุณไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองเลย หรือรู้สึกว่างานทุกอย่างที่คุณทำต้องได้รับการตรวจสอบซ้ำสองซ้ำสามจากผู้จัดการของคุณ
คำพูดนี้เน้นให้เห็นว่าการจัดการแบบจู้จี้เกินไปสามารถบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์และความริเริ่มได้อย่างไร มันส่งข้อความที่ผิดว่าคุณไม่ไว้วางใจในความสามารถของทีมของคุณ ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกหงุดหงิดและการไม่มีส่วนร่วมของทีมวิศวกรรมของคุณ
วิธีที่ดีที่สุดในการบริหารคนคือการบริหารตัวเองก่อน
วิธีที่ดีที่สุดในการบริหารคนคือการบริหารตัวเองก่อน
ผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการบริหารเวลา อารมณ์ และลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ คุณกำลังเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมเหล่านี้ให้กับทีมของคุณ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและความรับผิดชอบ
อย่าพึ่งพาการเห็นพ้องหรือการลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียว เพราะอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่อ่อนแอซึ่งไม่มีใครพอใจจริงๆ
อย่าพึ่งพาการเห็นพ้องหรือการลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียว เพราะอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่อ่อนแอซึ่งไม่มีใครพอใจจริงๆ
แม้ว่าการทำงานร่วมกันจะมีความสำคัญ แต่ผู้จัดการใช้กลยุทธ์การนำที่มีประสิทธิภาพเพื่อตัดสินใจอย่างเด็ดขาด การตัดสินใจโดยอาศัยฉันทามติมักจะทำให้โครงการไปสู่ความธรรมดาและขัดขวางความก้าวหน้า
แนวคิดที่ว่าบทบาทผู้นำด้านเทคโนโลยีควรได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติให้กับวิศวกรที่มีประสบการณ์มากที่สุด หรือผู้ที่สามารถจัดการกับฟีเจอร์ที่ซับซ้อนที่สุด หรือเขียนโค้ดได้ดีที่สุดนั้น เป็นความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อย แม้แต่ผู้จัดการที่มีประสบการณ์ก็ยังหลงเชื่อ
แนวคิดที่ว่าบทบาทผู้นำด้านเทคโนโลยีควรได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติให้กับวิศวกรที่มีประสบการณ์มากที่สุด หรือผู้ที่สามารถจัดการกับฟีเจอร์ที่ซับซ้อนที่สุด หรือเขียนโค้ดได้ดีที่สุดนั้น เป็นความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อย แม้แต่ผู้จัดการที่มีประสบการณ์ก็ยังหลงเชื่อ
คำพูดนี้ได้ทำลายความเชื่อผิดที่ว่าความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวสามารถทำให้ใครบางคนมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้นำทางเทคโนโลยีได้ ผู้นำทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีทักษะการนำทีมและการสื่อสารที่แข็งแกร่งควบคู่กับความรู้ทางเทคนิค
คนเก่งแต่ไม่น่ารักคือผู้ที่มีผลงานโดดเด่นแต่ก็มีพฤติกรรมไม่น่ารักเช่นกัน พวกเขามักจะมีความฉลาดมากและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจได้ แต่พวกเขาก็ทิ้งความทุกข์ไว้เบื้องหลัง อย่าเลื่อนตำแหน่งให้คนเก่งแต่ไม่น่ารัก
คนเก่งแต่ไม่น่ารักคือผู้ที่มีผลงานโดดเด่นแต่ก็มีพฤติกรรมไม่น่ารักเช่นกัน พวกเขามักจะมีความฉลาดมากและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจได้ แต่พวกเขาก็ทิ้งร่องรอยของความทุกข์ไว้เบื้องหลัง อย่าเลื่อนตำแหน่งให้กับคนเก่งแต่ไม่น่ารัก
คำพูดนี้เสนอคำเตือนเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับสติปัญญาทางอารมณ์และการสร้างพลวัตทีมเชิงบวก แม้ว่าทักษะทางเทคนิคที่แข็งแกร่งจะมีคุณค่า แต่ผู้นำที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษจะขัดขวางความสำเร็จโดยรวมในที่สุด
แม้ว่าคำคมเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณจดจำและไตร่ตรองหลักการสำคัญด้านการบริหารที่เน้นไว้ในหนังสือได้ แต่คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อนำไปปฏิบัติในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี
นำบทเรียนจากเส้นทางของผู้จัดการไปใช้กับ ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpมีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้คุณนำหลักการ เส้นทางของผู้จัดการ ไปสู่การปฏิบัติ
แพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยคุณสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใส, ให้อำนาจแก่สมาชิกในทีม, และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออาทร.
1. สร้างความไว้วางใจผ่านความโปร่งใส
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการขั้นสูง ClickUp ตั้งอยู่บนหลักการของการปฏิบัติที่ยุติธรรมในการทำงาน โดยมอบความโปร่งใสและความชัดเจนให้กับทุกระดับในทีมงานของคุณ
ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ยืดหยุ่นมากกว่า 15 แบบ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงตารางงานและโครงการของทุกคนได้อย่างละเอียด ทำให้คุณสามารถติดตามและตรวจสอบผลลัพธ์ได้แบบเรียลไทม์
นี่คือรายละเอียดการใช้มุมมองที่ยืดหยุ่นให้เป็นประโยชน์:
- จัดระเบียบโครงการ, วางแผนไทม์ไลน์ และมองเห็นงานของทีมคุณบนปฏิทินที่ยืดหยุ่นซึ่งทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
- สร้างเวิร์กโฟลว์คัมบังที่สมบูรณ์แบบ เพื่อแสดงภาพงานและความคืบหน้าของโครงการ จัดกลุ่มบอร์ดตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ และความสำคัญ เพื่อระบุจุดติดขัดและทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยมุมมองบอร์ด
- สร้างโครงร่างภาพเพื่อจัดระเบียบแนวคิด โครงการ และขั้นตอนการทำงาน เปลี่ยนแผนผังความคิดใน ClickUpเป็นงานที่ติดตามได้เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
- กำหนดและติดตามขีดความสามารถในการทำงานของทีมคุณ เพื่อให้เห็นได้ง่ายว่าใครทำงานเกินหรือต่ำกว่าขีดความสามารถ เพิ่มประมาณเวลาและความสำคัญให้กับงานของทีมเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไร กำหนดงานที่อาจต้องการทรัพยากรทีมเพิ่มเติมและเพิ่มผู้รับผิดชอบได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองปริมาณงาน
- ติดตามว่าใครทำอะไรใน รายการ, โฟลเดอร์, พื้นที่, หรือพื้นที่ทำงาน ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว ดูความคิดเห็น, การแก้ไข, และการอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว และกรองตามเพื่อนร่วมทีมเพื่อดูว่าพวกเขากำลังทำงานในโครงการใดอยู่ เลือกประเภทของกิจกรรมการทำงานที่คุณต้องการดูเพื่อดูรายละเอียดของโครงการด้วย มุมมองกิจกรรม
2. การทำงานร่วมกับทีมของคุณ
เส้นทางของผู้จัดการ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่ผู้นำทีมต้องทำลายกำแพงระหว่างแผนกด้วยการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ไม่สื่อสารและการปกป้องวัฒนธรรมการทำงานจากการกระทำที่ไม่เคารพของพนักงานไม่ใช่เรื่องง่าย
ที่นี่ClickUp DocsและClickUp Chat Viewสามารถช่วยคุณเชื่อมช่องว่างในการสื่อสารและจัดการกับผู้ขัดขวางทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจจับการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณในเอกสารได้โดยการให้คุณเขียน แก้ไข หรือคิดค้นไอเดีย
คุณสามารถสร้างหน้าเว็บหรือวิกิที่ออกแบบอย่างสวยงามและแชร์กับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของคุณ คุณสามารถกล่าวถึงบุคคลในความคิดเห็นเพื่อให้คำชมเชยเชิงบวกได้ทันที
คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสารและงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่แชร์หรือสร้างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเดียวกันได้
ใช้ช่องแชทแบบเรียลไทม์ใน ClickUp เพื่อปรับปรุงการสื่อสารของทีม คุณสามารถเพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาการทำงานด้วยการกล่าวถึง @ และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้ทีมของคุณดำเนินการตามรายการที่ต้องทำต่อไป
คุณยังสามารถตอบคำถามสั้น ๆ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง รวมถึงชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Fournier ที่เน้นการสื่อสารอย่างเปิดเผยและทันท่วงที
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการสามารถสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในทีมของคุณได้ การแบ่งปันความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ การให้กำลังใจ หรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการสามารถสร้างบรรยากาศเชิงบวกในที่ทำงานของคุณได้
เส้นทางของผู้จัดการ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารทีมและวัฒนธรรมองค์กร โดยมุมมองแชททำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์
3. การบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันมากมายใน ClickUp คุณสามารถไม่เพียงแต่สื่อสารและสร้างความโปร่งใส แต่ยังจัดการผู้คนได้อย่างง่ายดายผ่านลำดับชั้นเทคโนโลยีของบริษัทของคุณ
ห้องสมุดของเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้สูงบน ClickUp สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและเริ่มต้นได้ทันทีในการจัดการพื้นฐาน
การสร้างรากฐานสู่ความสำเร็จทำได้ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนการจัดการทีม ClickUp
เทมเพลตนี้สะท้อนปรัชญาของ เส้นทางของผู้จัดการ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มันจะนำทางคุณในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทีมของคุณ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญยิ่ง
คุณสามารถระบุบทบาทและความรับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจหน้าที่ของตนและวิธีที่มันมีส่วนช่วยต่อภาพรวม สมาชิกในทีมจะรับผิดชอบงานของตนและได้รับอำนาจในการริเริ่มและพัฒนาตนเอง
ภายในเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างสถานะที่กำหนดเอง เช่น ยกเลิก, เสร็จสมบูรณ์, ติดขัด, ต้องทำ, และกำลังดำเนินการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของทีม
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการจัดการงาน เช่น แผนกและหมวดหมู่
- เพิ่มมุมมองที่กำหนดเอง เช่น วาระการประชุม, วาระการประชุมตามแผนก, สถานะตามแผนก, และคู่มือเริ่มต้น เพื่อเข้าถึงข้อมูลงานได้อย่างง่ายดาย
สุดท้ายนี้ แม่แบบช่วยให้การสร้างโปรโตคอลการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นไปได้ง่ายขึ้น
เช่นเดียวกับที่ เส้นทางของผู้จัดการ สนับสนุนการสื่อสารแบบเปิดกว้าง แม่แบบนี้ได้กำหนดความคาดหวังในการแบ่งปันข้อมูล ส่งเสริมความโปร่งใส และลดความสับสนภายในทีม
สำหรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เส้นทางของผู้จัดการ บอกคุณถึงความจำเป็นในการเป็นผู้นำที่ปรับตัวได้—เรามีเทมเพลตที่ช่วยให้คุณจัดการกับเรื่องนี้ได้เช่นกัน
สร้างภาพแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณและมองเห็นวิสัยทัศน์ระยะยาวได้อย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตแผนงานทีมแบบ Agile ของ ClickUp
โดยการแยกคุณสมบัติออกเป็นงานที่จัดการได้ คุณสามารถทำให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่จำเป็นในทันทีเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จแล้ว, รอ, กำลังดำเนินการ, และต้องทำ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอน
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะในการจัดการงานของคุณ และมองเห็นขั้นตอนของโครงการได้ง่าย เช่น ผลกระทบ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ระยะเวลาเป็นวัน และความพยายามที่ประมาณการ
- เพิ่มมุมมองที่กำหนดเอง เช่น คู่มือเริ่มต้น, เป้าหมายเชิงกลยุทธ์, แผนงานผลิตภัณฑ์แบบ Agile, สถานะ, และแผนผลิตภัณฑ์
ความโปร่งใสนี้สร้างความไว้วางใจและทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน แม้ในขณะที่ลำดับความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการทำงานแบบวนซ้ำของการพัฒนาแบบアジล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเทมเพลตนี้ ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการปรับตัวที่เน้นย้ำไว้ใน เส้นทางของผู้จัดการ
หลักการสำคัญอีกประการหนึ่งของ The Manager's Path คือการสื่อสารอย่างเปิดเผย ซึ่งช่วยสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จได้แม่แบบ Team Communication and Meeting Matrix ของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้!
ไม่ต้องถอดรหัสอีเมลที่เข้าใจยากหรือสงสัยอีกต่อไปว่าจะหาข้อมูลสำคัญได้ที่ไหน แม่แบบนี้สร้าง 'ช่องทางการสื่อสาร' ที่ชัดเจน—เปรียบเสมือนวิทยุสื่อสารเฉพาะสำหรับข้อมูลแต่ละประเภท
คุณสามารถติดตามเรื่องเร่งด่วนทั้งหมดได้ล่วงหน้าผ่านเครื่องมือแบบเรียลไทม์นี้ ในขณะที่การสนทนาเชิงลึกสามารถเก็บไว้สำหรับการประชุมเฉพาะได้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ฟูร์นิเยร์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนรู้สึกมีคุณค่า. เทมเพลตนี้ช่วยเตือนให้คุณจัดเวลาสำหรับการสนทนาที่สำคัญเหล่านี้และติดตามประเด็นการหารือของคุณ.
ด้วยเทมเพลตนี้,
- สร้างสถานะที่กำหนดเอง เช่น ยกเลิก, เสร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, และต้องทำ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการประชุมและการสื่อสาร
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการงานของคุณ และมองเห็นความคืบหน้าในการสื่อสารของทีมได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มมุมมองที่กำหนดเอง เช่น ตารางการประชุม, คู่มือเริ่มต้น, สถานะการประชุม, และเมทริกซ์การสื่อสาร เพื่อติดตามสิ่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ลองนึกภาพสมาชิกในทีมที่เต็มไปด้วยไอเดียแต่ลังเลที่จะพูดออกมาในกลุ่มใหญ่ การนัดพบแบบตัวต่อตัวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า—ซึ่งสร้างขึ้นด้วยเทมเพลต—จะมอบพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการพูดคุยอย่างเปิดเผยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีคุณค่า
ฟูร์นิเยร์ สรุปไว้ได้ดีว่า "หน้าที่ของผู้จัดการคือการทำให้พนักงานสามารถทำงานได้สำเร็จโดยง่าย ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้การทำงานเกิดขึ้นได้"
ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นและอีกมากมาย!
เพิ่มพลังให้ทีมของคุณบนเส้นทางของผู้จัดการ
ปัญญาของฟูร์นิเยร์ไม่เพียงแต่จำกัดอยู่เพียงทฤษฎี: หนังสือเล่มนี้มอบกรอบการทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เส้นทางของผู้จัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการเติบโตทางอาชีพของคุณโดยการรักษาความสนใจทางเทคนิคไว้ และทำให้สมาชิกในทีมของคุณมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่มีคุณค่า แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทันสมัยซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้จัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการนำพลังของ ClickUp มาใช้ คุณสามารถเปลี่ยนทีมเทคโนโลยีของคุณจากกลุ่มที่ทำงานหนักให้กลายเป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และนำหลักการสำคัญของ The Manager's Path ไปปฏิบัติ!