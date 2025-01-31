วิธีบริหารจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบจ้างงานภายนอก: เคล็ดลับที่ควรรู้

คำถามเกี่ยวกับการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกทำให้คุณนอนไม่หลับหรือไม่?
หากเป็นเช่นนั้น เราเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในขณะที่หลายบริษัทเลือกที่จะจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอก แต่ก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อย หากไม่มีการวางแผนหรือจัดการอย่างเหมาะสม อาจสร้างปัญหาให้คุณมากกว่าที่คุณเริ่มต้นไว้
การจ้างซอฟต์แวร์ภายนอก ไม่ว่าจะขนาดขององค์กรของคุณเป็นอย่างไร ไม่ใช่เพียงแค่การค้นหาบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และเลือกหนึ่งบริษัทเท่านั้น
การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือที่ประสานงานกันระหว่างทีมเทคนิค ทีมบริหารโครงการ ทีมทดสอบคุณภาพ และทีมประกันคุณภาพ—และคุณต้องการทีมระดับเอเพื่อแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ของคุณ
หากคุณกำลังพยายามตัดสินใจว่าการใช้บริการซอฟต์แวร์เอาท์ซอร์สเหมาะสมกับองค์กรของคุณหรือไม่ หรือกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การเอาท์ซอร์สของคุณ โปรดอ่านต่อไป
เราสำรวจกลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมซึ่งจะนำทางคุณให้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอก
การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกคืออะไร?
การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกหมายถึงการว่าจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกให้บริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
แนวทางนี้มักถูกนำมาใช้เพื่อ ใช้ประโยชน์จากทักษะเฉพาะทาง ที่ไม่มีในองค์กร, ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, และให้ทีมภายในมีเวลา มุ่งเน้นไปที่งานหลักของธุรกิจ.
การจ้างบริการภายนอกสามารถมีความหลากหลายในขอบเขตและครอบคลุมตั้งแต่การสร้างและPLOYซอฟต์แวร์โซลูชันทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการรับงานเฉพาะภายในโครงการใหญ่ งานเหล่านี้อาจรวมถึงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบความปลอดภัย การผสานระบบ เป็นต้น
ทำไมการจ้างงานภายนอกจึงกลายเป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยม?
ภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการทำงานระยะไกลกำลังกลายเป็นมาตรฐาน ในขณะนี้ การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรทั่วโลกผ่านบริการเอาท์ซอร์สช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องเสียสละความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายตัว ผลที่ตามมาคือ บริษัทที่เอาท์ซอร์สการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเร่งการเติบโตและ นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักของตน
กระบวนการของการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอก
1. การประเมินความต้องการของโครงการ
ก่อนที่คุณจะเลือกบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดและผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ระยะเวลาในการส่งมอบ และขอบเขตโดยรวมของโครงการ
- คุณต้องการสร้างโซลูชันใหม่หรือต้องการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับโซลูชันที่มีอยู่หรือไม่?
- คุณกำลังพัฒนาหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้เพื่อใคร? การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- ข้อจำกัดของทีมพัฒนาภายในของคุณคืออะไร?
พิจารณาต้นทุน ความซับซ้อนของโครงการ ความเชี่ยวชาญภายในองค์กร และความพร้อมของทรัพยากร เพื่อค้นหาอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
2. การประเมินบริษัทที่อาจรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอก
กระบวนการตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอกของคุณประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้:
- รวบรวมรายชื่อ บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ ประเมิน ความรู้ในสาขาของพวกเขา ประสบการณ์กับโครงการที่คล้ายกับของคุณ และประวัติการทำงานที่ผ่านมา; เว็บไซต์ของพวกเขาควรให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพวกเขาแก่คุณ
- เพื่อประเมินชื่อเสียงในอุตสาหกรรมของพวกเขา ให้ตรวจสอบ คะแนนรีวิวและความคิดเห็นจากลูกค้า ของพวกเขาทางออนไลน์—Google My Business, TrustPilot, G2 และ Capterra เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
เมื่อคุณกำลังเจรจากับบริษัทเอาท์ซอร์ส นี่คือ คำถามที่คุณควรพิจารณา:
- กระบวนการจ้างงานสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์, นักออกแบบ, ผู้ทดสอบ, และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและนำไปใช้โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์คืออะไร?
- ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของทีมพัฒนาของพวกเขาคืออะไร และประสบการณ์ของนักพัฒนาที่จะทำงานในโครงการของคุณคืออะไร?
- พวกเขาได้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์แก่บริษัทที่คล้ายกับของคุณหรือไม่?
- พวกเขาใช้เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรบ้าง?
- เข้าใจโครงสร้างการกำหนดราคา ไม่ว่าจะเป็นราคาคงที่ ราคาตามเวลาและวัสดุ หรือรูปแบบอื่น ๆ และสิ่งที่รวมอยู่ในสัญญาการพัฒนาซอฟต์แวร์
- สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพและการทดสอบ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (เช่น การโฮสต์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือที่ทีมจะใช้)
เพื่อทำให้กระบวนการคัดเลือกง่ายขึ้น ขอให้ผู้สมัครแต่ละคนเสนอข้อเสนอ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางโครงการ ระยะเวลา และรายละเอียดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ขอให้มีการสาธิตหรือต้นแบบเพื่อทำความเข้าใจความสามารถของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น
3. การจัดตั้งความร่วมมือ
หลังจากเลือกบริษัทเอาท์ซอร์สแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างความร่วมมือ ซึ่งรวมถึงการร่างข้อตกลงต่างๆ เช่น:
- ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA): กำหนดสิ่งที่ถือว่าเป็นความลับ สิ่งที่ไม่ใช่ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อกำหนดในการยกเลิกข้อตกลง
- ข้อตกลงบริการหลัก (MSA): ประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงการ เงื่อนไขการชำระเงิน การระงับข้อพิพาท และการรักษาความลับ
- คำชี้แจงขอบเขตงาน (SOW): ระบุผลลัพธ์ของโครงการและบทบาทและความรับผิดชอบ
- ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA): รายละเอียดตัวชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะอุตสาหกรรม, โปรโตคอลการสื่อสาร, และเงื่อนไขสำหรับการสนับสนุน, การบำรุงรักษา, และการโฮสต์
สัญญาที่ร่างอย่างถูกต้องทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางสำหรับผู้รับเหมาภายนอกและปกป้องคุณจากการแบกรับความสูญเสียหากเกิดข้อผิดพลาด
4. การจัดการงานที่จ้างภายนอกและการเป็นเจ้าของโครงการ
ในขั้นตอนนี้ คุณต้องถามบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ว่าพวกเขาจะรักษาคุณภาพอย่างไร ใครเป็นเจ้าของโครงการ และจะรับประกันการสื่อสารที่มีประสิทธิผลได้อย่างไร
ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการจ้างโครงการซอฟต์แวร์ภายนอกอาจเป็นการขาดความเป็นเจ้าของ ตัวอย่างเช่น หากคู่สัญญาจ้างภายนอกได้จ้างโปรแกรมเมอร์สามคนตามสัญญาจ้าง ความเป็นเจ้าของอาจกลายเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน หากไม่มีผู้จัดการโครงการหรือทีมที่รับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาและกำหนดการส่งงานอาจเกิดความวุ่นวาย
ทีมบริหารโครงการที่สม่ำเสมอ ต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา, เข้าใจกระบวนการ, และมีการติดต่อผ่านอีเมล, วิดีโอคอล, และการตรวจสอบเป็นประจำ ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมของคุณกับนักพัฒนา พวกเขาบันทึกข้อมูลจำเพาะทางฟังก์ชัน และแยกแยะความต้องการให้กับทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์
พันธมิตรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอาท์ซอร์สควรรวมเครื่องมือการจัดการโครงการที่พวกเขาใช้ในการสื่อสารกับคุณ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกล หรือซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาที่พวกเขาใช้ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หารือเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในเวลาจริงหรือแบบไม่พร้อมกัน
เทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUpเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ แบ่งวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้และกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงาน เทมเพลตนี้สามารถแสดงภาพงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ และติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนา
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประเมินแผนงานโดยรวม รวมถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนด ครอบคลุมกระบวนการ เอกสาร และข้อกำหนดทางเทคโนโลยีระหว่างสองทีม
ข้อดีและข้อเสียของการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอก
ข้อดี
1. การประหยัดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกมีความคุ้มค่ามากกว่าการตั้งทีมนักพัฒนาภายในองค์กรเอง ตามข้อมูลจาก PayScaleเงินเดือนเฉลี่ยต่อปีของนักพัฒนาในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 78,202 ดอลลาร์
การจ้างงานภายนอกช่วยลดค่าใช้จ่ายเงินเดือนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร ค่าโสหุ้ย และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
มาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการพัฒนาทีมภายในกับทีมภายนอกอย่างรวดเร็ว:
|พารามิเตอร์
|การพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
|การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอก (นอกประเทศ)
|ขนาดทีม
|6
|6
|ชั่วโมงคนงานที่ต้องการ
|หกร้อย
|หกศูนย์ศูนย์
|ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อชั่วโมงสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับกลาง
|70 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง
|25 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง
|การจ้างงาน, การเริ่มต้นงาน, และการฝึกอบรม
|สี่พันดอลลาร์
|0
|ประโยชน์ด้านสุขภาพและประกัน
|หกพันดอลลาร์
|0
|ภาษีและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|ห้าพันดอลลาร์
|0
|ค่าใช้จ่ายโครงการโดยประมาณทั้งหมด
|สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท
|เก้าหมื่นดอลลาร์
2. การเข้าถึงแหล่งบุคลากรระดับโลก
เมื่อคุณจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอก คุณจะไม่ถูกจำกัดด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และสามารถทำงานร่วมกับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์จากทุกที่ในโลกได้ เกณฑ์หลักในการเลือกบริษัทจ้างงานภายนอกคือทักษะและความสามารถของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถ คัดเลือกนักพัฒนา ที่มีประสบการณ์มากที่สุดในโครงการที่คล้ายกับของคุณได้
3. คุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น
การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกสามารถเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้คุณนำ เทคโนโลยีล้ำสมัยและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจไม่มีในองค์กรของคุณเองมาใช้ได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการรวม AI สร้างสรรค์ไว้ในผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณอาจพิจารณาจ้างบริษัทภายนอกเพื่อผสานรวมแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ด้วยวิธีนี้ ทีมพัฒนาภายในของคุณไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาวิธีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ ในขณะที่ทีมพัฒนาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญสามารถผสานรวมคุณสมบัติได้รวดเร็ว
4. เวลาในการเข้าสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น
ไม่เหมือนกับทีมภายในของคุณที่อาจต้องจัดการกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายอย่างพร้อมกับการสื่อสารกับทีมต่าง ๆ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณจ้างภายนอกจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นหลัก การมุ่งเน้นนี้ช่วยลดเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยไม่ลดทอนคุณภาพของซอฟต์แวร์
5. มุ่งเน้นที่ธุรกิจหลัก
การจ้างงานภายนอกช่วยเพิ่มความสามารถของคุณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลักขององค์กรโดยการมอบหมายงานพัฒนาทางเทคนิคให้กับ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทุ่มเทเวลาและพลังงานมากขึ้นในการพัฒนาความสามารถของทีม ปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแสวงหาโอกาสในการเติบโต
ข้อเสีย
1. อุปสรรคในการสื่อสาร
การทำงานร่วมกับนักพัฒนาจากประเทศต่าง ๆ และสถานที่ให้บริการภายนอกอาจมีความท้าทายเนื่องจากอุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรม มีความเสี่ยงที่จะเกิด การสื่อสารผิดพลาดและการตีความผิด ของเป้าหมายโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือวิสัยทัศน์ของโครงการ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์
เขตเวลา ที่แตกต่างกันอาจขัดขวางการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
วิธีแก้ไข: เพื่อลดช่องว่างเหล่านี้ คุณควรเลือกบริษัทรับจ้างภายนอกที่มีพนักงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญในภาษาหลักขององค์กรคุณ และอยู่ใกล้กับเขตเวลาของคุณหรือมีช่วงเวลาทำงานที่ทับซ้อนกันบ้าง
2. การพึ่งพา
จะเกิดอะไรขึ้นหากพันธมิตรด้านการจ้างงานภายนอกของคุณไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของคุณได้ หรือหากสถานการณ์ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงและพวกเขาตัดสินใจยุติความร่วมมือ?
มันจะทำให้การพัฒนาล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่าย และคุณจะต้องหาผู้ให้บริการรายใหม่ที่สามารถรับช่วงต่อจากทีมพัฒนาภายนอกที่ทำงานค้างไว้
วิธีแก้ไข: เมื่อบริษัทจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาซอฟต์แวร์ พวกเขาจะเพิ่มข้อกำหนดด้านการสื่อสารที่ระบุอย่างชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติหากเกิดปัญหาหรือโครงการไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้
3. ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสำหรับองค์กรใด ๆ ก็ตาม หากบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกไม่มีนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่ง คุณอาจเสี่ยงต่อการเกิด การรั่วไหลของข้อมูล
นอกจากนี้ กฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น กฎหมาย GDPR ในสหภาพยุโรป และกฎหมาย HIPAA ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น บริษัทที่คุณเลือกต้องคุ้นเคยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและมีระบบที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลของคุณ
วิธีแก้ไข: หนึ่งในขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการภายในองค์กรได้คือการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างเคร่งครัดเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติงานเท่านั้น และใช้การเข้ารหัสและช่องทางการส่งข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล
4. ปัญหาคุณภาพของโค้ด
บริษัทที่ให้บริการเอาท์ซอร์สซอฟต์แวร์อาจมีระดับความเชี่ยวชาญและการตีความความต้องการของโครงการที่แตกต่างกัน
สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิด ความไม่สอดคล้องกันในฐานโค้ด ทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายยากต่อการบำรุงรักษา ขยายขนาด หรือผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ ปัญหาดังกล่าวอาจเพิ่มต้นทุนในระยะยาวสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องและการอัปเดต
วิธีแก้ไข: เพื่อจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ ให้ดำเนินการตรวจสอบโค้ดเป็นประจำโดยนักพัฒนาอาวุโสภายในองค์กรของคุณหรือผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นที่ปรึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณภาพของโค้ดได้
5. ค่าใช้จ่ายที่อาจซ่อนอยู่
แม้ว่าการจ้างงานภายนอกจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ด้านต้นทุน แต่ต้นทุนที่ซ่อนอยู่สามารถลบล้างการประหยัดได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้อง ใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่จ้างภายนอกมีความเข้าใจและมาตรฐานทางเทคนิคหรือคุณภาพขององค์กรของคุณ
หรืออาจมีค่าใช้จ่ายค่าบริหารจัดการโครงการฟรีแลนซ์ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับพวกเขาข้ามเขตเวลาที่แตกต่างกัน
วิธีแก้ไข: กำหนดและจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้ทั้งหมดในสัญญา รวมถึงเวลาในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่าน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์/เทคโนโลยี และค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
รูปแบบการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอก
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบจ้างผลิตไม่ใช่แนวทางที่เหมาะกับทุกกรณี. รูปแบบต่าง ๆ สามารถรองรับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกัน, ขนาด, และสไตล์การจัดการ. นี่คือรูปแบบการจ้างผลิตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:
1. รูปแบบที่เน้นโครงการ
บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์มีความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการอย่างสมบูรณ์ภายใต้กรอบงบประมาณและระยะเวลาที่ตกลงไว้ ตั้งแต่การวางแผนเบื้องต้นจนถึงการส่งมอบงานขั้นสุดท้าย นี่คือวิธีการที่ เป็นแบบดั้งเดิมที่สุดและไม่ต้องมีส่วนร่วม ในการจ้างงานภายนอก
มันต้องการการมีส่วนร่วมจากคุณน้อยลงในแต่ละวัน คุณจะมีส่วนร่วมเพียงในการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น การเลือกคุณสมบัติที่จะพัฒนา การดำเนินการจะถูกจัดการโดยผู้จัดการโครงการของผู้ให้บริการ ซึ่งจะให้การอัปเดตและรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ
โมเดลนี้เหมาะสำหรับโครงการครั้งเดียวที่มีวันสิ้นสุดที่ชัดเจน
ข้อดี
- ลดภาระงานด้านการบริหารจัดการสำหรับลูกค้า
- ความรับผิดชอบที่ชัดเจนจากฝ่ายผู้ขาย
ข้อเสีย
- การควบคุมน้อยลงในการดำเนินงานประจำวัน
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อโครงการเริ่มต้นแล้ว
2. การเพิ่มจำนวนบุคลากร
โมเดลนี้เกี่ยวข้องกับการจ้างทีมพัฒนาและนักทดสอบจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อ เสริมทีมปัจจุบันของคุณชั่วคราว โดยทั่วไปสำหรับโครงการเฉพาะ
ทีมที่จ้างภายนอกรายงานต่อฝ่ายบริหารภายในและถือเป็นส่วนขยายของบุคลากรของคุณ โมเดลนี้ เหมาะสำหรับองค์กรที่มีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกับทีมภายนอก ความสามารถทางเทคนิคทั้งภายในและภายนอกทำงานร่วมกันเป็นพันธมิตรในโครงการซอฟต์แวร์
ข้อดี
- การผสานรวมอย่างสูงกับทีมภายใน
- ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและกำกับดูแลพนักงานที่ได้รับการเสริมกำลัง
ข้อเสีย
- ต้องการความสามารถในการบริหารโครงการที่แข็งแกร่ง
3. รูปแบบทีมเฉพาะทาง
ที่นี่ คุณจะจ้างทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกเพื่อดูแลโครงการบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณ พวกเขาจะ ทำงานร่วมกับทีมปัจจุบันของคุณ และรายงานต่อผู้จัดการโครงการของคุณ อย่างไรก็ตาม ต่างจากการเสริมกำลังทีมงาน พวกเขาไม่จำเป็นต้องผสมผสานเข้ากับทีมภายในของคุณ
ทีมงานที่ทุ่มเทอาจกำหนดวิธีการและกระบวนการทำงานของตนเองได้ โดยเฉพาะหากพวกเขาดูแลส่วนงานโครงการที่แตกต่างออกไป โมเดลนี้ มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการระยะยาว ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อดี
- ทีมงานที่ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในโครงการของคุณ
- ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นในพลวัตของทีม
ข้อเสีย
- ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการตั้งค่าและปรับให้ตรงในครั้งแรก
- การพึ่งพาวิธีการของทีมที่จ้างภายนอกมากขึ้น
4. รูปแบบราคาคงที่
รูปแบบราคาคงที่หมายถึงการกำหนดขอบเขตของโครงการและรายการทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้น คุณจ่าย ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่คำนึงถึงเวลาและทรัพยากรที่บริษัทภายนอกใช้ไป
สิ่งนี้ไม่เหลือพื้นที่สำหรับความยืดหยุ่นหรือการเพิ่มเติมในภายหลัง และจึง เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ที่คุณทราบแน่ชัดแล้วว่าต้องการอะไร อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายที่ไม่คาดคิดในโครงการอาจนำไปสู่การเจรจาเพิ่มเติมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ข้อดี
- การประมาณการงบประมาณที่สามารถคาดการณ์ได้
- ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและกรอบเวลาที่แน่นอน
ข้อเสีย
- ความเสี่ยงต่อการลดคุณภาพเพื่อตอบสนองข้อจำกัดด้านงบประมาณ
- ความไม่ยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
5. เวลาและวัสดุ
ในโมเดลนี้ ทุกอย่างมีความยืดหยุ่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนขอบเขตของโครงการ ขยายกำหนดเวลา และปรับกระบวนการทำงานได้ตามต้องการ โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามเวลาที่ทีมงานภายนอกใช้ไป
นี่คือ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน ซึ่งขอบเขตมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา เช่น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ควรระลึกไว้ว่าค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้นกับรูปแบบนี้ การดำเนินการจะเป็นไปได้หากคุณติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อดี
- ความสามารถในการปรับตัวสูงต่อความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลง
- การชำระเงินสะท้อนถึงงานที่ทำจริง
ข้อเสีย
- ความเสี่ยงต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ
- ต้องการการติดตามอย่างใกล้ชิดและการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จ้างภายนอก: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
นี่คือสี่เคล็ดลับในการจัดการทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จ้างภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ:
1. ดำเนินการกลยุทธ์การปฐมนิเทศและเริ่มต้นโครงการ
เช่นเดียวกับที่คุณต้อนรับพนักงานใหม่เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการทำงานในองค์กรของคุณ คุณควรทำความคุ้นเคยกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกของคุณเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ความคาดหวังของโครงการ และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พวกเขาสามารถ ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่น
แบ่งปันเอกสารโครงการที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลเช่น ข้อกำหนดทางเทคนิค, มาตรฐานการเขียนโค้ด, และมาตรการประกันคุณภาพ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมที่รับจ้างเข้าใจทุกอย่าง หากพวกเขาไม่เข้าใจ ให้แก้ไขปัญหาของพวกเขาโดยเร็วที่สุด.
การประชุมเริ่มต้นสามารถช่วยให้ทุกคน เข้าใจตรงกัน และวางรากฐานเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง แบ่งปันตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมภายนอกเข้าใจระดับคุณภาพที่คาดหวัง
2. สื่อสารแผนของคุณให้ดีและบ่อยครั้ง
การสื่อสารที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพช่วยให้โครงการที่ซับซ้อนดำเนินไปตามแผน อยู่ในงบประมาณ และตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ช่วยให้การมอบหมายงาน การกำหนดเส้นตาย และการตั้งเป้าหมายหรือจุดสำคัญต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย ด้วยรูปแบบที่ดูเข้าใจได้ทันทีบนแพลตฟอร์มเดียว
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเห็นสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาและกรอบเวลาได้ ทำให้แทบไม่มีที่ว่างสำหรับความสับสน คุณสามารถจัดกลุ่มและจัดหมวดหมู่ทุกงานโดยการเพิ่มคำอธิบายที่ไม่ซ้ำกัน—ทำให้ความคืบหน้า, ความพึ่งพา, และอุปสรรคชัดเจน—สำหรับทุกคน
ต่อไป เร่งรัดแผนการพัฒนาและเอกสารของคุณ ด้วยClickUp Brain ตัวอย่างเช่น คุณสามารถออกแบบแผนการทดสอบก่อนเปิดตัวซอฟต์แวร์หรือร่างรายการดำเนินการและงานย่อยตามบริบทของเป้าหมายของคุณได้
ตัวอย่างที่ชัดเจน: ในเอกสารสรุปของ PMO นี้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยเขียนของคุณ ช่วยกรอกข้อมูลในสรุปโครงการ เพิ่มไทม์ไลน์และงานที่ต้องส่ง และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม—ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของผู้จัดการโครงการของคุณ
นอกเหนือจากการนำเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดมาใช้สำหรับงาน เช่น ClickUp, Jira หรือ Teamwork แล้ว คุณต้องสร้างวิธีการติดต่อหลายช่องทางเพื่อรักษาการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง—ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้:
- Gmail สำหรับการสื่อสารอย่างเป็นทางการ
- Slack สำหรับการส่งข้อความทันที
- Zoom สำหรับการประชุมทางวิดีโอ
คุณยังสามารถใช้ ClickUp ได้ ซึ่งรวมเอาทั้งสามอย่างข้างต้นไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
การสื่อสารเชิงรุกช่วยเร่งการแก้ไขปัญหา แม้จะอยู่นอกเวลาทำการปกติ
3. จัดเวิร์กช็อปข้ามสายงาน
ปฏิบัติตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาของบริษัทซอฟต์แวร์ที่รับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้พวกเขารู้ว่าควรส่งต่อปัญหาหรือคำถามไปยังใคร พวกเขาควรสามารถพึ่งพาคุณได้ในเรื่องบริบททางธุรกิจ การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล และคำแนะนำทางเทคนิค
เพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้แต่งตั้ง ผู้จัดการโครงการเฉพาะ ที่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกได้อย่างสม่ำเสมอ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กรของคุณที่ทำงานในโครงการที่จ้างภายนอกจะต้องมีการประชุมแบบยืนเสมือนจริงเป็นประจำ การเขียนโค้ดแบบสปรินท์ และการประชุมแก้ปัญหาแบบร่วมมือกับทีมที่จ้างภายนอก เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การนำไปใช้
สมมติว่าอาจมีความแตกต่างในสไตล์การทำงานระหว่างทีมภายในและทีมที่จ้างภายนอก ดังนั้น สื่อสารให้มากเกินพอ เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของคุณเพื่อป้องกันความสงสัย
4. ทำการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และแบ่งปันข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
ปัญหาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่าคุณจะวางแผนไว้ดีเพียงใด ทีมงานของคุณมีทักษะมากเพียงใด หรือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสบการณ์มากเพียงใด
อย่างไรก็ตาม ปัญหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบกพร่องของโค้ดหรือการแก้ไขข้อบกพร่องของ UI/UX เสมอไป ปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ไม่ดี การพลาดกำหนดเวลา หรือการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
ในการตั้งค่าภายในองค์กร นักพัฒนาที่อยู่ในบัญชีเงินเดือนของคุณสามารถให้การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ทำงานตามเวลาของคุณ แม้จะเป็นการทำงานแบบผสมผสานก็ตาม
แต่เมื่อคุณเลือกคู่ค้าภายนอกที่อยู่ในเขตเวลาที่ต่างกัน คุณต้องมี ระบบเพื่อระบุ แจ้ง และแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือความล่าช้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์
การเช็คอินบ่อยครั้งช่วยในการพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทาย คุณภาพของงาน และการจัดการกำหนดเวลาClickUp Chatรวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว แบ่งปันการอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
เพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาเกี่ยวกับงานด้วยการ @mentions และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้ทั้งสองทีมดำเนินการตามรายการที่ต้องทำต่อไป
นอกจากนี้ ทีมภายในของคุณควรให้ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมา การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จ้างภายนอกประสบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือกระบวนการใดเป็นพิเศษ ควรจัดอบรมเพื่ออธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด
ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอะไรก็ตาม ให้ส่งเสริมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จ้างภายนอกให้สื่อสารอย่างเปิดเผย และให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่าปัญหาของพวกเขามีความสำคัญ
อนาคตของการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอก
มาดูเทคโนโลยีห้าประการที่มีอิทธิพลอย่างมากต่ออนาคตของอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
1. วิธีการแบบ Agile และ DevOps
Agile ช่วยให้โครงการมีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของตลาดในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอาท์ซอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แปลกใจเลยที่ยังคงถูกใช้โดยองค์กรถึง 59%สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมคุณค่าทางธุรกิจที่ชัดเจน
กรอบการทำงานเช่น Scrum ช่วยให้คุณสามารถและทีมภายนอกของคุณปรับปรุงและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์อย่างต่อเนื่องตามความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ของผู้ใช้ โดยใช้การพัฒนาแบบวนซ้ำและวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
เช่นเดียวกัน DevOps ช่วยให้การส่งมอบรวดเร็วขึ้นโดยการผสานรวมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Dev) และการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ops) เข้าเป็นกระบวนการต่อเนื่องเพียงกระบวนการเดียว ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ในเวลาจริง ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงกระบวนการPLOYMENTให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
2. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
ตลาด IoT ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย Statistaคาดการณ์ว่าจำนวนอุปกรณ์ IoT ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 29.42 พันล้านเครื่องภายในปี2030
เมื่อองค์กรต่าง ๆ ผสานเทคโนโลยี IoT เข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการของตนมากขึ้น พวกเขากำลังจ้างงานพัฒนาภายนอกเพื่อเข้าถึงทักษะเฉพาะทางและเร่งกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของตน
แนวโน้มนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการอุปกรณ์ และความปลอดภัยของเครือข่าย ทำให้คุณสามารถสร้างโซลูชัน IoT ที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า
3. ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA)
RPA ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นโดย การอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ และขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ เช่น การสร้างโค้ด การป้อนข้อมูล และการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้อย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องมือ RPA สามารถมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการทดสอบการถดถอย (Regression Testing) โดยบอทอัตโนมัติจะดำเนินการทดสอบตามกรณีทดสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องบนซอฟต์แวร์ที่กำลังพัฒนา ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงโค้ดใหม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่โดยไม่คาดคิด
4. การพัฒนาแบบคลาวด์เนทีฟ
แอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมบนคลาวด์ โดยใช้ประโยชน์จากบริการและฟีเจอร์ต่างๆ ของ คลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ เช่น สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส คอนเทนเนอร์ ฟังก์ชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ และการจัดการแบบไดนามิก
ด้วยการพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ความต้องการสำหรับแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งสร้างโอกาสมากมายให้กับบริษัทที่รับจ้างภายนอกในการสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับขนาดได้ มีความยืดหยุ่น และจัดการได้ง่าย โดยไม่ต้องมีการดูแลโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง
5. ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ในการจ้างงานภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ตามความต้องการ การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เชิงสร้างสรรค์ สามารถทำนายความล้มเหลวของระบบที่อาจเกิดขึ้นหรือระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ได้อย่างเชิงรุก
Codex ของ OpenAI ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน GitHub Copilot เป็นตัวอย่างของ AI ที่ช่วยเหลือผู้พัฒนา โดยการแนะนำทั้งบรรทัดของโค้ดหรืออัลกอริทึมที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้พัฒนา และอาจช่วยลดความจำเป็นในการมีทีมเขียนโค้ดขนาดใหญ่
เทคโนโลยีแต่ละประเภทนำมาซึ่งข้อได้เปรียบที่เฉพาะเจาะจงต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอาท์ซอร์ส ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำความเข้าใจและบูรณาการเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถยกระดับกลยุทธ์การเอาท์ซอร์สขององค์กรคุณและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหนือกว่า
ขยายขอบเขตของคุณด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอาท์ซอร์ส
ลงทุนเวลาล่วงหน้าเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการและระบุรายละเอียดไว้ใน เอกสารขอบเขต เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารความต้องการได้อย่างชัดเจนเมื่อค้นหาผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เอาท์ซอร์สที่เหมาะสม
ในขณะที่จัดทำ ข้อตกลงการจ้างงานภายนอก ให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ต้องการ งบประมาณ และกรอบเวลาถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลัง
คุณควรมีกลยุทธ์ในการจัดการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จ้างภายนอกด้วย เครื่องมือและกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โปรดจำไว้ว่า: การจ้างงานภายนอกคือความสัมพันธ์ ไม่ใช่การส่งมอบงาน การที่คุณมีความ โปร่งใสและสื่อสาร อย่างมากเพียงใด ความร่วมมือของคุณก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น
เครื่องมือการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการ เช่น ClickUp สามารถช่วยในทุกขั้นตอนของการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอก—เริ่มตั้งแต่การระบุความต้องการในเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า การใช้แชทแบบเรียลไทม์เพื่อสื่อสารกับทีมภายนอก การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และการใช้ ClickUp Brain ขณะเขียนสรุปโครงการซอฟต์แวร์ รวมถึงการมอบหมายและติดตามงานต่างๆ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกเป็นความคิดที่ดีหรือไม่?
ใช่ การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกเป็นความคิดที่ดีหากมีการจัดการอย่างถูกต้อง มันให้การเข้าถึงบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลก การประหยัดค่าใช้จ่าย การเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น และความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันหลักของธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม มันมาพร้อมกับความท้าทาย เช่น อุปสรรคในการสื่อสารและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเลือกบริษัทเอาท์ซอร์สที่เหมาะสมและการจัดการความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2. คุณประสบความสำเร็จในการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกได้อย่างไร?
การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนและการดำเนินการ เริ่มต้นด้วยการกำหนดความต้องการของโครงการและเลือกบริษัทภายนอกที่มีทักษะเหมาะสมและมีผลงานที่พิสูจน์ได้
จัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่แข็งแกร่งและตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าสัญญาได้ระบุขอบเขต ระยะเวลา และความคาดหวังไว้อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด และบริหารโครงการอย่างกระตือรือร้นเพื่อรักษาคุณภาพและปฏิบัติตามกำหนดเวลา
3. การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกคืออะไร?
การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกหมายถึงการว่าจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อดูแลการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่ต้นจนจบหรือบางส่วนของซอฟต์แวร์ บริการเหล่านี้อาจครอบคลุมตั้งแต่การจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าของคุณ ไปจนถึงการเข้าถึงทักษะเฉพาะทางสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถใหม่ ๆ เพื่อเร่งเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด