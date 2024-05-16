วิธีจัดการและหลีกเลี่ยงหนี้ทางเทคนิคใน Scrum

ในระหว่างวันทำงาน ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องตัดสินใจหลายสิบครั้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่ซับซ้อน สำหรับทุกภาษาโปรแกรมที่คุณเลือก โค้ดการผสานรวมที่คุณเขียน หรือเครื่องมืออัตโนมัติที่คุณนำมาใช้ คุณจะต้องเผชิญกับผลกระทบในอนาคต
ผลกระทบเหล่านี้เรียกว่าหนี้ทางเทคนิค ในรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบน้ำตกแบบดั้งเดิม หนี้ทางเทคนิคเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก วิธีการแบบAgile Scrumได้คิดค้นกระบวนการเพื่อลดผลกระทบเหล่านี้ให้น้อยที่สุด
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเจาะลึกถึงรายละเอียดว่าทำไมหนี้ทางเทคโนโลยีจึงเกิดขึ้น และวิธีที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงมันได้ในโครงการของคุณ
การเข้าใจหนี้ทางเทคนิคในสครัม
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมพึ่งพาโครงการระยะยาวมาก ซึ่งใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการ เมื่อโครงการเสร็จสิ้น ตลาดก็เปลี่ยนแปลง ความต้องการของลูกค้าพัฒนาไป และเทคโนโลยีเองก็ล้าสมัยไปแล้ว ส่งผลให้เกิดหนี้ทางเทคนิค
หนี้ทางเทคนิคคืออะไร?
หนี้ทางเทคนิคหมายถึงต้นทุนของการทำงานซ้ำเพิ่มเติมที่เกิดจากการเลือกใช้แนวทางที่สมเหตุสมผลและใช้ระยะสั้นแทนที่จะใช้วิธีที่ดีกว่าซึ่งอาจใช้เวลานานกว่า
โดยพื้นฐานแล้ว มันก็เหมือนกับการเลือกทางลัดในตอนนี้ ซึ่งสามารถเร่งการพัฒนาในระยะสั้นได้ แต่บ่อยครั้งจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง เนื่องจากต้อง "ชำระหนี้" ด้วยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประนีประนอมในครั้งแรก
ตัวอย่างของหนี้ทางเทคนิคคืออะไร?
ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของหนี้ทางเทคนิคที่มีอยู่คือเมื่อนักพัฒนาที่มีกำหนดเวลาที่แน่นขนัดผลักดันโค้ดไปยังการผลิตโดยไม่ผ่านการตรวจสอบโค้ดและการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน แม้ว่าฟีเจอร์จะถูกเปิดตัวแล้ว แต่มันจะมีข้อบกพร่อง ใช้งานไม่ได้ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจกลายเป็นภาระด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
สครัมช่วยจัดการกับหนี้ทางเทคนิคได้อย่างไร?
เพื่อตอบสนองต่อความไม่มีประสิทธิภาพของวิธีการแบบน้ำตก (Waterfall Method) ได้มีการพัฒนาแบบจำลองการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile Scrum ขึ้นมา
กระบวนการบริหารโครงการแบบสครัมถูกออกแบบมาเพื่อจัดการหนี้ทางเทคนิค
- งานค้างในผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นที่การให้ความชัดเจนของข้อกำหนด
- การกำหนดเรื่องราวของผู้ใช้จำเป็นต้องมีความสมบูรณ์ของเกณฑ์การยอมรับ
- สครัมมาสเตอร์และเจ้าของผลิตภัณฑ์จะจัดสรรเวลาในแต่ละสปรินต์เพื่อชำระหนี้ทางเทคนิค
- กระบวนการตรวจสอบโค้ดถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการชำระหนี้ทางเทคนิค
แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว หนี้ทางเทคนิคก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ มาดูกันว่าทำไม
อะไรคือสาเหตุของหนี้ทางเทคนิคในสครัม?
มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ก่อให้เกิดหนี้ทางเทคนิคในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ Scrum สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดบางประการได้แก่:
การพัฒนาของตลาด/เทคโนโลยี
เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีอาจล้าสมัยและความต้องการของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหมายความว่าตัวเลือกที่คุณตัดสินใจไว้ก่อนหน้านี้อาจต้องได้รับการปรับปรุงใหม่ นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และทีม Scrum ก็คาดหวังสิ่งนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ของพวกเขา
ไม่ใช่ทุกสาเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นธรรมชาติ
รีบเร่งเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
ทีมสครัมทำงานในรูปแบบสปรินต์ที่มีความยาวคงที่ โดยทั่วไปจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ความกดดันในการทำงานให้เสร็จตามงานที่ได้รับมอบหมายภายในกำหนดเวลาที่จำกัดนี้ อาจทำให้เกิดหนี้ทางเทคนิคได้ เนื่องจากสมาชิกในทีมอาจเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วกว่าแต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า
การกำหนดความหมายของ "เสร็จสิ้น" ไม่เพียงพอ
คำจำกัดความของ "เสร็จสมบูรณ์" (Definition of Done - DoD) เป็นเอกสารสำคัญใน Scrum ที่ระบุเกณฑ์การยอมรับสำหรับงานใดๆ ที่จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ ทีม Scrum จะกำหนดคำจำกัดความนี้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งก่อนที่จะเพิ่มงานเข้าไปในสปรินต์
อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความที่ไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดหนี้ทางโค้ดได้ ตัวอย่างเช่น หากกระทรวงกลาโหมไม่ต้องการให้มีการทดสอบประสิทธิภาพ ทีมงานอาจละเลยปัญหาด้านประสิทธิภาพที่ต้องการความพยายามอย่างมากในการแก้ไขในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่มีการวางแผนแบบองค์รวม
ในขณะที่การอัปเดตแบบเพิ่มเติมพื้นฐานช่วยให้สามารถส่งมอบฟีเจอร์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แต่อาจนำไปสู่การขาดการออกแบบหรือการวางแผนที่ครอบคลุมได้ ในความสนใจของความรวดเร็ว ทีมงานอาจใช้แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ครอบคลุมภาพรวมทั้งหมด
ดังนั้น แต่ละส่วนของซอฟต์แวร์จะถูกพัฒนาและเพิ่มเข้าไปทีละส่วน ซึ่งอาจไม่ได้คำนึงถึงสถาปัตยกรรมของระบบทั้งหมดเสมอไป เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดสถาปัตยกรรมแบบปะติดปะต่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ ยากต่อการบำรุงรักษา และเต็มไปด้วยปัญหาความเข้ากันได้
การปรับปรุงโครงสร้างโค้ดแบบเลื่อนออกไป
ในแนวทางแบบวนซ้ำ จะมีรอบการทำงานถัดไปเสมอเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงการใช้งานที่มีอยู่ ทัศนคตินี้อาจนำไปสู่การเลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างที่จำเป็นออกไป โดยมีความหวังผิดๆ ว่าคุณจะสามารถจัดการได้ในภายหลัง
เมื่อคุณสร้างฟีเจอร์เพิ่มเติมบนโค้ดที่ยังไม่ได้ปรับโครงสร้างอย่างเหมาะสม ความซับซ้อนและต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดหนี้ทางเทคนิคมากขึ้น
แม้ในโครงการ Scrum ก็อาจเกิดหนี้ทางเทคนิคในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างทีมธุรกิจ, ทีมวิศวกรรม, และทีมความสัมพันธ์กับลูกค้า หนี้ทางเทคนิคนี้อาจมีผลกระทบที่สำคัญ
ผลกระทบของหนี้ทางเทคนิคในสครัมคืออะไร?
ผลโดยตรงของหนี้ทางเทคนิคคือการสร้างหนี้ทางการเงินในรูปแบบของการทำงานซ้ำ, เวลา, และทรัพยากรที่มีทักษะ. อย่างไรก็ตาม, ผลกระทบทางอ้อมของหนี้ทางเทคนิคมีมากมายและร้ายแรงกว่ามาก.
ความเร็วในการพัฒนาที่ลดลง: ทีม Agile ที่เต็มไปด้วยหนี้ทางเทคโนโลยีจะใช้เวลาไปกับการแก้ไขข้อบกพร่องและจัดการปัญหาจากสปรินต์ก่อนหน้า มากกว่าการทำงานกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ส่งผลให้มีเวลาน้อยลงในการสร้างฟีเจอร์ใหม่ และทำให้ระยะเวลาในการส่งมอบโดยรวมช้าลง
ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น: เมื่อหนี้ทางเทคนิคสะสมมากขึ้น ฐานโค้ดจะมีความซับซ้อนและยากต่อการจัดการมากขึ้น ทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง นักพัฒนาจะต้องใช้เวลาในการคลี่คลายความซับซ้อนก่อนที่จะทำการแก้ไขใด ๆ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา: โค้ดฐานที่ซับซ้อนเพิ่มภาระทางปัญญาให้กับสมาชิกทีมที่มีอยู่ ทำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำให้ทีม Scrum ต้องใช้เวลาในการอบรมสมาชิกใหม่มากขึ้น
คุณภาพซอฟต์แวร์ต่ำ: หนี้ทางเทคนิคส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพซอฟต์แวร์โดยลดความสามารถในการบำรุงรักษา เพิ่มโอกาสเกิดข้อผิดพลาด และทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดลง
ชื่อเสียงด้านวิศวกรรม: ในฐานะทีมผลิตภัณฑ์ หากโค้ดของคุณต้องแก้ไขซ้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อชำระหนี้ทางเทคโนโลยี ชื่อเสียงของคุณในฐานะองค์กรด้านวิศวกรรมอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งยังจะส่งผลต่อความสามารถในการดึงดูดบุคลากรใหม่ ๆ อีกด้วย
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้และสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีกว่าสำหรับโลก คุณจำเป็นต้องลด—หากไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมด—หนี้ทางเทคนิค นี่คือวิธีการ
กลยุทธ์ในการลดและจัดการหนี้ทางเทคนิค
วิธีง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดหนี้ทางเทคนิคคือการสร้างกระบวนการที่สม่ำเสมอซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีสามารถมีคุณค่ามหาศาลในที่นี้ นี่คือวิธีการ
1. ดำเนินการตรวจสอบโค้ดอย่างละเอียดถี่ถ้วน
การตรวจสอบโค้ดคือกระบวนการที่เพื่อนร่วมงานตรวจสอบโค้ดที่เขียนโดยสมาชิกในทีมของตนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ โดยทั่วไปแล้ว การตรวจสอบโค้ดจะทำโดยเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
การครอบคลุมของโค้ดและกระบวนการตรวจสอบช่วยลดหนี้ทางเทคนิคโดยการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานการเขียนโค้ดและระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะรวมเข้ากับฐานโค้ดหลัก
เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUpสามารถช่วยให้การดำเนินการนี้เป็นไปอย่างราบรื่นได้. สถานะที่กำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม 'การตรวจสอบโค้ด' ลงในกระบวนการทำงานได้.
ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานสำหรับการตรวจสอบโค้ดโดยอัตโนมัติเมื่อการเขียนโค้ดเสร็จสมบูรณ์ คุณยังสามารถใช้ClickUp Checklistsเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมเกณฑ์การยอมรับทั้งหมด
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน นี่คือเทมเพลตการจัดการ Scrum แบบ Agile ของ ClickUp ซึ่งเป็นกรอบงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบโครงการด้วยข้อผิดพลาดที่น้อยลงและจัดการกับหนี้ทางเทคนิคตั้งแต่เริ่มต้น
2. อัตโนมัติการตรวจสอบคุณภาพโค้ด
การมาถึงของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับแนวทางการทดสอบอัตโนมัติที่พัฒนาอย่างเต็มที่ มีศักยภาพอย่างมากในการขจัดหนี้ทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่นการใช้แอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยลดการเขียนโค้ดด้วยมือ ซึ่งลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาด
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือโค้ด AIและโปรแกรมแก้ไขโค้ดเพื่อ:
- ระบุข้อผิดพลาดของโค้ด
- ดูทางเลือกที่แนะนำสำหรับข้อผิดพลาด
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- รวมความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกในทีม
การตรวจสอบโค้ดและการทำงานอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคุณภาพไปสู่ขั้นตอนแรกเริ่ม ตัวอย่างเช่น หากนักพัฒนาพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในฟีเจอร์การยืนยันตัวตนใหม่ พวกเขาสามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้ก่อนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ ซึ่งจะช่วยป้องกันค่าใช้จ่ายในการแก้ไขในอนาคตและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
ClickUp Brainสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคุณได้มากขึ้นโดยเร่งกระบวนการจัดการโครงการ Scrum ของคุณ AI Knowledge Manager และ AI Project Manager ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถถามคำถาม รับคำตอบ และทำงานอัตโนมัติได้ในพริบตา
3. ทำให้หนี้ทางเทคนิคโปร่งใส
เรียกสิ่งใดว่าสิ่งนั้น ในระบบการจัดการโครงการของคุณ ให้ทำเครื่องหมายรายการหนี้ทางเทคนิคอย่างชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาเหล่านี้ได้รับความสนใจและทรัพยากรที่จำเป็นในระหว่างการวางแผนสปรินต์
ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำเครื่องหมายงานเป็นฟีเจอร์, ข้อบกพร่อง, จุดสำคัญ, หรือข้อเสนอแนะได้ ด้วยการจัดประเภทงานของคุณอย่างเหมาะสม คุณสามารถตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น
4. สร้างความโปร่งใสในหนี้ทางเทคโนโลยี
ในทุกช่วงเวลา เจ้าของผลิตภัณฑ์ควรสามารถตอบคำถามนี้ได้: แล้วหนี้ทางเทคโนโลยีของเราคืออะไร?
เพื่อทำเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องมีการมองเห็นที่ชัดเจนและละเอียดในภารกิจของคุณซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีอิสระเช่นนั้น ด้วย ClickApps มากกว่า 35 รายการ และมุมมองมากกว่า 15 แบบ คุณสามารถปรับแต่งการจัดการภารกิจ การติดตามบั๊ก และการแสดงภาพการทำงานให้เหมาะกับคุณได้ดีที่สุด
คุณยังสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองสำหรับงานหนี้ทางเทคโนโลยี พร้อมด้วยแดชบอร์ดของตัวเองเพื่อติดตามความคืบหน้าได้
5. รวมผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์
บทบาทของเจ้าของผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมช่องว่างระหว่างความต้องการทางธุรกิจและการดำเนินการทางเทคนิค พวกเขามีสิทธิ์ในการตัดสินใจมากที่สุดเกี่ยวกับการกำหนดเวลาและปริมาณของหนี้ทางเทคนิคที่ต้องแก้ไขในแต่ละสปรินต์
ในฐานะทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ทำงานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ช่วยให้พวกเขาสามารถ:
- เข้าใจขอบเขตและผลกระทบของหนี้ทางเทคนิค
- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ
- จัดหาเงินทุนและงบประมาณที่จำเป็น
- สร้างระบบเพื่อกำจัดหนี้ทางเทคโนโลยีในอนาคต
เทมเพลตการลงทะเบียนหนี้ทางเทคนิคของ ClickUpเป็นทรัพยากรที่ทรงพลังสำหรับการจัดการการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ทำหน้าที่เป็นบัญชีแยกประเภทเพื่อบันทึก จัดการ วัดผล และให้แนวทางแก้ไขสำหรับหนี้ทางเทคนิคทั้งหมด
6. กำหนดกระบวนการเพื่อชำระหนี้ทางเทคโนโลยี
การเก็บข้อมูล: ภายในแต่ละงาน ให้บันทึกคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับหนี้ทางเทคนิค รวมถึงที่มา ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นระบบ
การวางแผน: ในระหว่างการประชุมสปรินต์ วางแผนสำหรับการจัดการและแก้ไขหนี้ทางเทคนิคด้วยความเข้มงวดเช่นเดียวกับฟีเจอร์ใหม่หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง
ปรับปรุงโครงสร้างโค้ดอย่างสม่ำเสมอ: กำหนดเวลาสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างโค้ดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรวบรวมและทำให้ฐานโค้ดมีความคล่องตัวมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมพัฒนาสังเกตเห็นว่าฟังก์ชันหลายตัวในแอปพลิเคชันของพวกเขาใช้โค้ดที่คล้ายกันในการดึงข้อมูลผู้ใช้จากฐานข้อมูล พวกเขาจะทำการรีแฟกเตอร์ฟังก์ชันเหล่านี้โดยสร้างฟังก์ชันยูทิลิตี้ตัวเดียวที่จัดการการเรียกฐานข้อมูล ซึ่งฟังก์ชันอื่นๆ ทั้งหมดสามารถใช้ได้ วิธีนี้ทำให้โค้ดเบสง่ายขึ้นและง่ายต่อการบำรุงรักษาและลดข้อผิดพลาด
ปลดปล่อยตัวเองจากหนี้ทางเทคนิคด้วย ClickUp
ทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีข้อดีและข้อเสียของมัน การปรับให้เหมาะสมกับข้อดีในระยะสั้นจะก่อให้เกิดหนี้ทางเทคนิคในระยะยาว แม้แต่ทีมที่รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีก็อาจถูกกดดันให้ตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมในบางครั้ง
ดังนั้น การจัดการหนี้ทางเทคนิคในโครงการ Scrum จึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและทำซ้ำ เป็นส่วนสำคัญในทุกกระบวนการวางแผนสปรินต์ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp เข้าใจสิ่งนี้ มันเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ รวมถึงเครื่องมือ AIที่ทุกทีม Scrum ต้องการ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหนี้ทางเทคนิค
1. อะไรเป็นสาเหตุของหนี้ทางเทคนิคใน Scrum?
หนี้ทางเทคนิคใน Scrum อาจเกิดขึ้นจากตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป การเร่งรีบเพื่อให้ทันกำหนดเวลาของสปรินต์ ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วแทนที่จะเป็นทางออกที่ยั่งยืน การกำหนดนิยามของ "เสร็จสิ้น" ที่ไม่ครอบคลุมการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ก็อาจส่งผลให้เกิดหนี้ทางเทคนิคสะสมได้เช่นกัน
จากฝั่งของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงความต้องการและลำดับความสำคัญบ่อยครั้งอาจนำไปสู่การทำงานซ้ำและความไม่สอดคล้องกันในฐานโค้ด
2. อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อหนี้ทางเทคนิคเพิ่มขึ้นในสครัม?
เมื่อหนี้ทางเทคนิคเพิ่มขึ้นใน Scrum ความเร็วในการพัฒนาจะลดลง เนื่องจากคุณใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องและจัดการปัญหาเก่ามากกว่าการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่
สิ่งนี้มักส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง ความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของโครงการ และแรงกดดันต่อขวัญกำลังใจของทีม เนื่องจากสมาชิกอาจรู้สึกหนักใจจากงานบำรุงรักษาที่คั่งค้างเพิ่มขึ้น
3. วิธีหลีกเลี่ยงหนี้ทางเทคนิคในแบบอไจล์?
เพื่อหลีกเลี่ยงหนี้ทางเทคนิคใน agile ให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อคำจำกัดความที่ครอบคลุมของสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานคุณภาพเช่นการตรวจสอบโค้ดและการทดสอบ
ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างโค้ดอย่างสม่ำเสมอ และจัดสรรเวลาในการวางแผนสปรินต์เพื่อแก้ไขหนี้ทางเทคนิค นอกจากนี้ ควรรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและต่อเนื่องภายในทีมและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อบริหารจัดการความคาดหวังและลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ