Apple Notes vs. Notability: แอปจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?

คุณทราบหรือไม่ว่าการจดบันทึกมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ? ตั้งแต่ชาวกรีกโบราณไปจนถึงนักเรียนและมืออาชีพ การจดบันทึกได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา อย่างไรก็ตาม วิธีการบันทึกโน้ตได้พัฒนาไปตลอดหลายปีที่ผ่านมา
แม้ว่าการเขียนบันทึกด้วยมือจะยังคงมีเสน่ห์อยู่ แต่ก็มีวิธีที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าเกิดขึ้นแล้ว:แอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึก ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงานการประชุมหรือทำรายการของใช้ในครัว ซอฟต์แวร์จดบันทึกสามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้
คุณจะพบแอปจดบันทึกมากมาย ซึ่งแต่ละแอปมีคุณสมบัติและความลึกซึ้งที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีสองแอปที่เหนือความคาดหมาย—Apple Notes และ Notability
วันนี้เราจะมารีวิวแอปทั้งสองนี้และช่วยคุณตัดสินใจว่าแอปไหนดีกว่ากันโดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ราคา และอื่นๆ นอกจากนี้เรายังจะสำรวจทางเลือกอื่นที่จะเปลี่ยนเกมได้อีกด้วย!
แอปเปิลโน้ตคืออะไร?
พัฒนาโดย Apple Inc. Apple Notes เป็นแอปจดบันทึกที่ใช้งานได้กับ macOS, iOS, iPadOS และ VisionOS คุณยังสามารถเข้าถึงเวอร์ชันออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์ได้อีกด้วย มีความปลอดภัยสูง ปกป้องด้วย FaceID, TouchID หรือรหัสผ่าน
Apple Notes ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อเพราะถูกติดตั้งมาในอุปกรณ์ของ Apple อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังซิงค์กับ iCloud โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะทำโน้ตหาย โน้ตของคุณจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเข้าถึงบนพีซีหรือ Chromebook
คุณสมบัติของ Apple Notes
Apple Notes มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แท็ก การค้นหา บันทึกข้อความ การเพิ่มบันทึกอย่างรวดเร็ว การสแกนเอกสาร และการแชร์ คุณยังสามารถผสานรวมบันทึกกับ Siri ได้อีกด้วย! มาดูฟีเจอร์หลักของมันกัน:
ตัวเลือกการค้นหา
การค้นหาบันทึกที่คุณสร้างไว้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้บันทึกของคุณเป็นไดอารี่ดิจิทัล คุณสมบัติการค้นหาอันทรงพลังของ Apple Notes จะช่วยจัดการเรื่องนี้ให้คุณ
คุณสามารถค้นหาข้อความหรือรูปภาพในบันทึกของคุณได้ และฟีเจอร์นี้จะตรวจสอบเนื้อหาของบันทึก ไฟล์แนบ ภาพวาด ส่วนที่เขียนด้วยลายมือ เนื้อหาของรูปภาพ และเอกสารที่สแกน นอกจากนี้ คุณยังสามารถจำกัดการค้นหาให้เฉพาะบันทึกที่ต้องการ บันทึกบางส่วน หรือทุกบัญชีได้อีกด้วย
สร้างโฟลเดอร์อัจฉริยะ
Apple Notes ช่วยให้คุณสร้างโฟลเดอร์อัจฉริยะโดยใช้แท็กและเกณฑ์อื่น ๆ ได้ นี่คือวิธีที่รวดเร็วและยืดหยุ่นในการจัดหมวดหมู่บันทึกของคุณ ข้อดีที่สุดของโฟลเดอร์เหล่านี้คือพวกมันจะเพิ่มบันทึกใด ๆ ที่มีแท็กที่คุณใช้สร้างโฟลเดอร์ไว้โดยอัตโนมัติ
เมื่อสร้างหรือแก้ไขบันทึก คุณสามารถพิมพ์ # และเขียนชื่อแท็ก แล้วบันทึกของคุณจะถูกเพิ่มไปยังโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ
บันทึกที่ปลอดภัย
หากคุณบันทึกข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในบันทึกของคุณ คุณสามารถรักษาความปลอดภัยได้ด้วยตัวเลือกความปลอดภัยชั้นยอดของ Apple Notes คุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านที่กำหนดเอง ใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบของอุปกรณ์ของคุณ หรือใช้ Face ID เมื่อคุณล็อกบันทึกแล้ว คุณสามารถเปิดได้เฉพาะโดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนของคุณเท่านั้น
เพิ่มภาพร่าง
คุณสามารถวาดภาพร่างโดยใช้ปลายนิ้วหรือ Apple Pencil ในแอป Apple Notes ได้ แอปนี้มีเครื่องมือวาดภาพหลากหลาย เช่น ดินสอ ปากกาเมจิก และสีต่างๆ คุณยังสามารถปรับความหนาและความโปร่งใสของภาพวาด เปลี่ยนขนาดพื้นที่วาดให้ใหญ่หรือเล็ก และย้ายภาพร่างไปมาได้อีกด้วย
ขีดเขียน
หากคุณกำลังจดบันทึกอย่างรวดเร็วด้วย Apple Pencil ฟีเจอร์ Scribble ของแอป Notes จะแปลงลายมือของคุณเป็นข้อความพิมพ์โดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้ใช้งานง่ายมาก เพียงใช้ดินสอขีดทับคำที่ต้องการลบ เลือกข้อความด้วยการขีดเส้นใต้ และอื่นๆ อีกมากมาย
สแกนเอกสาร
Apple Notes ยังรองรับการสแกนเอกสารหรือรูปภาพอีกด้วย ดังนั้น หากคุณต้องการเพิ่มเอกสารลงในบันทึกของคุณ คุณสามารถสแกนเอกสารนั้นได้โดยตรงและบันทึกไว้ในบันทึก นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายเอกสารและเพิ่มลายเซ็นของคุณได้อีกด้วย
ราคาของ Apple Notes
Apple Notes ฟรี
อะไรคือ Notability?
Notability เป็นอีกหนึ่งแอปจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยม ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณได้ Ginger Labs ได้สร้างแอปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแอปจดบันทึกสำหรับมืออาชีพและนักเรียนนักศึกษา
แอปมีหน้าตาผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่าย, ชุดเครื่องมือในตัว, และคุณสมบัติมากมายที่ทำให้การใช้งานง่ายและสะดวก. ไม่ว่าคุณต้องการพิมพ์, วาด, หรือเขียนบันทึกของคุณ, Notability ทำได้ทุกอย่าง. คุณยังสามารถทำเครื่องหมายบนไฟล์ PDF ของคุณ, บันทึกเสียง, และใช้สำหรับการแปลงตัวเลขทางคณิตศาสตร์ได้.
คุณสมบัติที่โดดเด่น
Notability มีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับ Apple Notes มาดูกัน:
สมุดบันทึกที่โดดเด่น
ด้วย Notability คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกใหม่จากศูนย์หรือใช้สมุดบันทึกดิจิทัลและเทมเพลตชุมชนเพื่อสร้างสมุดบันทึกได้ Notability อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งเทมเพลตโดยการเปลี่ยนสี ทิศทาง ระยะห่างของตาราง และอื่นๆ
เครื่องมือการเขียน
Notability มีเครื่องมือการเขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่น—เลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำให้บันทึกของคุณเข้าใจง่ายขึ้นโดยใช้การเน้นข้อความ สี และยางลบ
และหากคุณมีพื้นที่จำกัด คุณสามารถเพิ่มบันทึกขนาดเล็กได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฟีเจอร์ซูม
ตัวเลือกการแก้ไขมีจำกัดในเวอร์ชันฟรี แต่คุณสามารถเข้าถึงรายการทั้งหมดได้บน Notability Plus
การแปลงค่าทางคณิตศาสตร์
คุณสมบัติการแปลงคณิตศาสตร์ของ Notability ช่วยให้คุณสามารถแปลงสมการที่เขียนด้วยลายมือเป็นภาพความละเอียดสูงได้. รองรับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่พบได้ทั่วไป กฎ และองค์ประกอบทั้งหมด. อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้มีให้ใช้เฉพาะใน Notability Plus.
การถอดเสียง
ด้วย Notability คุณสามารถเปลี่ยนเสียงให้กลายเป็นข้อความในบันทึกของคุณได้ แอปพลิเคชันนี้ให้บริการการถอดเสียงอัตโนมัติพร้อมเวลาที่บันทึกไว้ คุณสามารถค้นหาข้อความที่ถอดเสียงได้โดยใช้คำค้นหาและวลี แก้ไข ใส่คำอธิบาย และแชร์ได้
อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะใน Notability Plus เท่านั้น
รวมเนื้อหาทุกประเภท
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Notability คือคุณสามารถใส่เนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในโน้ตเดียวได้ ดังนั้น คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ เสียง GIF สติกเกอร์ เอกสารที่สแกน และบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของคุณได้—Notability รองรับทั้งหมดนี้ เช่นเดียวกับ Apple Notes โน้ตของคุณใน Notability ยังสามารถซิงค์กับ iCloud ได้อีกด้วย
โหมดการนำเสนอ
ความสำคัญช่วยให้แน่ใจว่า การกระทำในแอปจะไม่ปรากฏบนหน้าจอหากคุณนำเสนอและแชร์บันทึกของคุณในชั้นเรียนหรือการประชุม
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณใช้มุมมองหลายโน้ตเพื่อดูโน้ตเสริมขณะนำเสนอได้อีกด้วย ไม่ต้องกังวล—โน้ตเสริมจะยังคงซ่อนอยู่และไม่ปรากฏให้ผู้ชมเห็น!
การกำหนดราคาตามความมีชื่อเสียง
- เริ่มต้นความโดดเด่น: ฟรี
- ความโดดเด่นเพิ่มเติม: ราคาไม่พร้อมให้บริการ
Apple Notes กับ Notability: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Notability และ Apple Notes เป็นแอปจดบันทึกที่ทรงพลังพร้อมจุดแข็งและคุณสมบัติเฉพาะตัว แอป Apple Notes มีคุณสมบัติการค้นหาที่ละเอียดกว่า Notability อย่างไรก็ตาม Notability มีคุณสมบัติการแปลงสูตรคณิตศาสตร์และการถอดเสียงที่โดดเด่นกว่า
ถึงเวลาแล้วที่จะตัดสินผู้ชนะระหว่าง Notability กับ Apple Notes มาเปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละแอปเพื่อสรุปกัน
ความสะดวกในการใช้งาน
แอปที่ปราศจากความวุ่นวายที่ช่วยให้คุณบันทึกความคิดของคุณได้โดยไม่มีความยุ่งยากฟังดูเหมือนฝัน! มาค้นหาว่าแอปใดในบรรดาแอปเหล่านี้ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้.
บันทึกของ Apple
Apple Notes เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการออกแบบที่สะอาดและเรียบง่าย มันมีอินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาและผสานรวมกับระบบนิเวศของ Apple ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถซิงค์มันข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณผ่าน iCloud ทำให้มันเป็นแอปจดบันทึกเริ่มต้นบน iOS และ macOS
ความมีชื่อเสียง
Notability เน้นความหลากหลายและนำเสนออินเทอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้และใช้งานง่าย คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการโดยใช้เทมเพลตที่มีอยู่ในแกลเลอรีของ Notability
แอปนี้ยังสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดในระบบนิเวศของ Apple และคุณสามารถซิงค์บันทึกของคุณได้อย่างง่ายดายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ iCloud อย่างไรก็ตาม การผสานรวมอาจไม่ราบรื่นเท่ากับ Apple Notes เนื่องจากไม่ใช่แอปที่ติดตั้งมาในตัว ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือ การซิงค์ผ่าน iCloud มีให้เฉพาะผู้ใช้ Notability Plus เท่านั้น
ราคา
แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดต้องตอบสนองทุกความต้องการของคุณโดยไม่ต้องทำให้บัญชีธนาคารของคุณว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม ด้วย Apple Notes ที่ให้ใช้ฟรีอย่างสมบูรณ์ และ Notability ที่มีทั้งเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
บันทึกของ Apple
Apple Notes สามารถใช้งานและเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดได้ฟรี เป็นแอปที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับอุปกรณ์ Apple และพร้อมให้ผู้ใช้ทุกคนใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ดังนั้น หากคุณวางแผนที่จะใช้โน้ตสำหรับความต้องการพื้นฐานและไม่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูง Apple Notes ก็เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ
ความมีชื่อเสียง
การดาวน์โหลดแอป Notability ฟรีจาก App Store เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นเส้นทางการจดบันทึกของคุณ อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์จำกัด
Notability Plus นำเสนอคุณสมบัติขั้นสูงหลากหลายที่ช่วยให้การจดบันทึกของคุณราบรื่นและสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการแปลงสูตรคณิตศาสตร์ การถอดเสียงเป็นข้อความ การซิงค์กับ iCloud การแก้ไขไม่จำกัดจำนวนครั้ง และอื่นๆ อีกมากมาย
ราคาสำหรับ Notability Plus จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่
ดังนั้น Notability Plus อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากคุณต้องการใช้บันทึกอย่างกว้างขวางและต้องการคุณสมบัติขั้นสูง
เครื่องมือการเขียน
ใครบ้างที่ไม่ชอบเครื่องมือการเขียนที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือวาดภาพ ปากกา ปากกาเน้นข้อความ และสีต่างๆ? มาดูกันว่าแอปไหนของเราที่นำเสนอเครื่องมือที่ครอบคลุมมากกว่ากัน
บันทึกของ Apple
Apple Notes มีเครื่องมือการเขียนด้วยลายมือและการวาดภาพพื้นฐานทั้งหมด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสเก็ตช์แบบไม่เป็นทางการและการใส่คำอธิบายประกอบในบันทึก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการจัดรูปแบบพื้นฐาน เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดฆ่า และเส้นใต้
ตัวเลือกปากกาประกอบด้วยปากกาเส้นเดียว ปากกาหมึกซึม ปากกาสีน้ำ และปากกาลูกลื่น คุณยังสามารถเลือกดินสอและปากกาเมจิกได้อีกด้วย เครื่องมืออื่นๆ ได้แก่ ยางลบ ไฮไลท์ เครื่องมือลาสโซ (สำหรับย้ายเนื้อหาไปรอบๆ หน้า) ไม้บรรทัด ชุดสี รูปร่าง และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือก Scribble ซึ่งจะแปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของคุณเป็นข้อความพิมพ์โดยอัตโนมัติ
ความมีชื่อเสียง
Notability มีเครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยม รวมถึงยางลบที่สามารถลบข้อความของคุณได้ทีละพิกเซล ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกระหว่างยางลบแบบบางส่วนหรือทั้งหมดได้ คุณสามารถปรับสี ความหนาของเส้น รูปแบบ หรือปากกาได้ ดินสอมีความไวต่อแรงกด และปากกาเน้นข้อความมีหมึกโปร่งแสง
ตัวเลือกอื่น ๆ ได้แก่ เทป, ไม้บรรทัด, เครื่องมือลากเส้น, สี, วิดเจ็ต, และรูปร่าง. คุณสามารถปรับแต่งกล่องเครื่องมือของคุณเพื่อให้เข้าถึงเครื่องมือและสไตล์ที่คุณใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว. นอกจากนี้, คุณสามารถใช้การเคลื่อนไหวเช่นการแตะสองนิ้วเพื่อยกเลิกการกระทำ และการแตะสามนิ้วเพื่อทำซ้ำในขณะที่คุณกำลังเขียน.
การแปลงลายมือของ Notability ก็สะดวกเช่นกัน ยกเว้นว่าไม่มีให้ใช้ในเวอร์ชันฟรี
คุณสมบัติขั้นสูง
มีคุณสมบัติที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณต้องการจนกระทั่งคุณได้ใช้มันเป็นครั้งแรก. สิ่งเดียวกันนี้ก็เป็นจริงสำหรับแอปบันทึกข้อความ. มาดูกันว่าแอปใดให้คุณสมบัติที่มีค่าและล้ำหน้าที่สุด.
บันทึกของ Apple
แอปเปิล โน้ต มีคุณสมบัติการจดบันทึกที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงการสแกนเอกสาร การเพิ่มไฟล์แนบ และตัวเลือกการเขียนด้วยลายมือ คุณสามารถเพิ่มลิงก์ วิดีโอ PDF ตาราง และเสียงลงในบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย
ตัวเลือกการค้นหาที่ทรงพลังทำให้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณสามารถค้นหาผ่านบันทึกและไฟล์แนบทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้คำค้นหา
ความมีชื่อเสียง
ความโดดเด่นของ Notability อยู่ที่ฟีเจอร์ขั้นสูง รองรับการบันทึกโน้ตแบบมัลติมีเดีย การจดจำลายมือ การบันทึกเสียงที่ซิงค์กับโน้ต และเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบหลากหลายรูปแบบ คุณสามารถเพิ่มโน้ตแบบแปะ ไฟล์ GIF สติกเกอร์ สแกน รูปภาพ คลิปเว็บ ลิงก์ และอื่น ๆ ลงในโน้ตของคุณได้
ตัวเลือกการค้นหาของมันยังค้นหาบันทึกที่คุณเขียนด้วยลายมือของคุณได้ และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ. สิ่งที่ดีกว่าคือคุณสามารถใช้มันได้อย่างง่ายดายสำหรับการวาด, การสเก็ตช์, และคณิตศาสตร์.
นอกจากนี้ยังมีมุมมองหลายแบบให้เลือก รวมถึงการซูม มุมมองหลายโน้ต และมุมมองสำหรับการนำเสนอ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ขั้นสูงหลายอย่างจะมีให้ใช้งานเฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
หมายเหตุการจัดระเบียบ
การจัดระเบียบคือกุญแจสำคัญของแอปจดบันทึก มาดูกันว่าใครทำได้ดีกว่ากัน Apple Notes หรือ Notability
บันทึกของ Apple
Apple Notes จัดระเบียบโน้ตของคุณเป็นโฟลเดอร์ มีโฟลเดอร์พื้นฐานสองประเภท:
- โฟลเดอร์ปกติที่คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกของคุณได้ตามต้องการ
- โฟลเดอร์อัจฉริยะที่คุณสามารถใช้แท็กเพื่อเพิ่มบันทึกใหม่ไปยังโฟลเดอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ
โฟลเดอร์อื่น ๆ บางส่วนประกอบด้วยโฟลเดอร์บันทึกย่อด่วน (ซึ่งรวมถึงบันทึกย่อด่วนทั้งหมดที่สร้างขึ้นบนหน้าจอล็อกของคุณ) และโฟลเดอร์ที่แชร์ (ซึ่งรวมถึงบันทึกย่อที่แชร์)
ความมีชื่อเสียง
Notability มอบการจัดระเบียบที่แข็งแกร่งด้วยระบบโฟลเดอร์สองระดับ—ตัวแบ่งและหัวข้อ ตัวแบ่งคือโฟลเดอร์ที่บรรจุโฟลเดอร์อื่น ๆ ในขณะที่หัวข้อคือโฟลเดอร์ที่บรรจุสมุดบันทึก
ความโดดเด่น vs. Apple Notes: ใครคือผู้ชนะ?
Notability และ Apple Notes มีจุดแข็งและคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การจดบันทึกของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดที่ขัดขวางประสบการณ์ของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น Apple Notes มีตัวเลือกการจัดระเบียบและการค้นหาที่ดีกว่า ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบความเป็นระเบียบและสร้างบันทึกจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม มันมีเพียงคุณสมบัติพื้นฐานและจำเป็นเท่านั้น ซึ่งทำให้มีข้อจำกัด
อย่างไรก็ตาม Notability มีคุณสมบัติและเครื่องมือการเขียนมากมายที่เหมาะสำหรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแถบเครื่องมือและใช้เทมเพลตที่มีอยู่ในแกลเลอรีได้ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการจัดระเบียบของมันมีจำกัด
ดังนั้น การตัดสินใจว่าแอปไหนชนะจึงค่อนข้างท้าทาย Notability เป็นผู้ชนะอย่างไม่ต้องสงสัยหากคุณเป็นนักจดบันทึกตัวยงที่ชอบทดลองและจดบันทึกอย่างละเอียดครบถ้วน
แต่หากคุณกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของ Notability เรามีทางเลือกอื่นสำหรับ Notabilityที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการจดบันทึกของคุณ
Apple Notes กับ Notability บน Reddit
ในการค้นหาผู้ชนะในข้อถกเถียงระหว่าง Apple Notes กับ Notability เราได้ไปที่ Reddit โดยหวังว่าจะได้คำตอบจากผู้ใช้ที่ชาญฉลาด เมื่อค้นหาApple Notes กับ Notability บน Reddit พบว่าผู้ใช้หลายคนเห็นพ้องกันว่า Notability มีฟีเจอร์ที่กว้างขวางและล้ำหน้ากว่า
จุดแข็งของ Notability คือ การเลือกสี การจัดการเอกสาร การจัดการไฟล์ PDF ความสะดวกในการจัดรูปแบบที่เหมาะสม ตัวเลือกการส่งออก และการบันทึกเสียง
ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่า Notability จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่า แต่ก็ยังล้าหลัง Apple Notes มากในการใช้ฟังก์ชันดินสอ:
แต่ Notability และคู่แข่งรายอื่นๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน API พื้นฐานหลายอย่าง (หรือเลียนแบบ) สำหรับการรองรับ Pencil Notability และอื่นๆ นั้นดีกว่า Apple Note โดยรวม แต่ Notability ยังล้าหลังในการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานของ Pencil
พบกับ ClickUp – ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Apple Notes และ Notability
Apple Notes และ Notability นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรดีกว่า? ClickUp!
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการงาน ติดตามความคืบหน้า กำหนดเป้าหมาย จดบันทึกอย่างละเอียด และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้บนแพลตฟอร์มเดียว ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึก ยกระดับการทำงานของคุณและมั่นใจว่าจะไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือโปรเจกต์สำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนหรือมืออาชีพ
แรงบันดาลใจสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ หากคุณมีไอเดียที่ดีที่สุดตลอดเวลา ไม่ว่าจะขณะวิ่งหรือกำลังกินแซนด์วิชอยู่กลางคันแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกความคิดอย่างClickUp ก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ
ลองดูคุณสมบัติต่างๆ ของ ClickUp แล้วตัดสินใจด้วยตัวเอง:
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainคือชุดเครื่องมือทรงพลังที่รวม AI สามเครื่องมือไว้ในหนึ่งเดียว: ผู้จัดการความรู้ AI, ผู้จัดการโครงการ AI, และนักเขียน AI สำหรับการทำงาน ใช้ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp Brain เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์, การคิดค้น, และการบันทึกข้อมูล มันยกระดับบันทึกของคุณด้วยการให้คำแนะนำสร้างสรรค์และช่วยประหยัดเวลา
ด้วย ClickUp Brain ข้อผิดพลาดในบันทึกของคุณจะกลายเป็นเรื่องในอดีต มันช่วยปรับปรุงคุณภาพการเขียนโดยการแก้ไขไวยากรณ์และการสะกดคำ ทำให้ภาษาเรียบง่ายขึ้น และจัดระเบียบบันทึกของคุณ
ไม่อยากอ่านเอกสารกรณีธุรกิจที่ยาวใช่ไหม? ให้ ClickUp Brain สรุปประเด็นสำคัญในบันทึกให้คุณได้ คุณยังสามารถขอให้สร้างเทมเพลต ตาราง และอื่นๆ ได้อีกด้วย
ClickUp Notepad
หากคุณต้องการจดบันทึกอย่างรวดเร็วหรือทำรายการก่อนที่คุณจะลืมClickUp Notepadคือคำตอบของคุณ เพิ่มลงในเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณและใช้ปุ่มการดำเนินการแบบลอยเพื่อบันทึกโน้ตอย่างรวดเร็ว
Notepad ช่วยให้คุณลากและวางรูปภาพ, GIF, วิดีโอ และไฟล์แนบอื่น ๆ ได้ คุณสามารถเปลี่ยนรายการให้เป็นงานที่ติดตามได้ สร้างรายการตรวจสอบ ใช้คำสั่ง /Slash เพื่อจัดรูปแบบบันทึก และค้นหาโดยใช้คำสำคัญ
ใช้ ClickUp Brain เพื่อเขียน แก้ไข และแปลบันทึกของคุณ
ClickUp Docs
เอกสาร ClickUpที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้คุณสร้างบันทึก, รายการตรวจสอบ, ฐานความรู้, และอื่น ๆ ได้ตามต้องการ ปรับแต่งเอกสารของคุณด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบและสไตล์ที่หลากหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
สร้างและเข้าถึงเทมเพลต เปิดโหมดโฟกัสขณะทำงาน ใช้บันทึกทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ และเก็บถาวรบันทึกที่คุณไม่ต้องการ
และมันยังไม่จบเพียงเท่านี้!
หากคุณใช้บันทึกสำหรับงาน คุณสามารถแชร์บันทึกกับสมาชิกในทีมของคุณ ให้พวกเขาเลือกแก้ไขเอกสารไปพร้อมกับคุณ แปลงข้อความเป็นงาน และมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้พวกเขาได้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงงานในเอกสารไปยังเอกสารอื่นและอ้างอิงทรัพยากรข้ามเอกสารได้อีกด้วย
📮ClickUp Insight: ประมาณ 90% ของผู้คนตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพหรือการเติบโตในอาชีพ แต่โครงการที่มาจากความหลงใหลและงานอดิเรกมักถูกละเลย
แต่ไอเดียสนุก ๆ ก็สมควรได้รับความสนใจเช่นกัน จดบันทึกไอเดียเหล่านั้นไว้ที่ClickUp Notepad หรือ ร่างแบบคร่าว ๆ ผ่านClickUp Whiteboards แล้วลงมือทำโปรเจกต์สร้างสรรค์ที่คุณตั้งใจจะ "ทำสักที" มาหลายเดือนให้เสร็จจริง ๆ สิ่งเดียวที่คุณต้องการคือแผนการ 🤓
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง:ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% รวมถึงงานที่สนุกด้วย ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือนี้
ClickUp Whiteboard
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับบันทึกการประชุมร่วมกันและการระดมความคิด ลองใช้ ClickUp Whiteboard ดูสิ คล้ายกับ ClickUp Notepad ที่ให้คุณใช้คำสั่ง Slash (/) เพื่อจัดรูปแบบแบนเนอร์ หัวข้อ และไฮไลท์
เพิ่มสติกเกอร์, โน้ตติด, รูปร่าง และข้อความ แล้วแปลงเป็นงาน เชื่อมโยงงาน ไฟล์ และเอกสารไปยังไวท์บอร์ดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียบริบทที่สำคัญ
สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถสร้างไวท์บอร์ดจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดที่ ClickUpสร้างไว้ล่วงหน้าได้!
ราคาของ ClickUp
ClickUp: ทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ Apple Notes และ Notability
การจดบันทึกมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตการศึกษาและอาชีพของคุณ มันช่วยให้คุณตื่นตัว กระตุ้นความคิด และจัดระเบียบข้อมูล
แอปเปิลโน้ตและโนเทเบิลลิตี้ เป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้แอปเปิล อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดมากมายของแอปเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจดบันทึกและมีประสิทธิภาพได้
นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยได้. นี่คือแพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสร้างบันทึกที่สวยงามและจัดระเบียบความคิดของคุณด้วยความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้.สมัครใช้ฟรี!