ความแตกต่างระหว่างการคิดแบบบรรจบกับการคิดแบบแยกแยะคืออะไร?

ลองนึกถึงปัญหาล่าสุดที่คุณแก้ไขได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ อาจเป็นปัญหาเล็กๆ อย่างเช่น 'จะกินไอศกรีมรสอะไรดี' หรือ 'จะไปเมืองทางไหนดี' ก็ได้ คุณแก้ไขมันได้อย่างไรในที่สุด?
คุณน่าจะใช้หนึ่งในสองวิธีนี้ คนส่วนใหญ่มักใช้การคิดแบบบรรจบหรือการคิดแบบกระจายเพื่อแก้ปัญหา มาดูกันว่าแต่ละวิธีเป็นอย่างไร
อะไรคือการคิดแบบรวมศูนย์และการคิดแบบกระจาย?
การคิดแบบบรรจบและการคิดแบบแยกแยะเป็นกระบวนการคิดหรือแนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์แนวคิดใหม่
- การคิดแบบบรรจบกันเกี่ยวข้องกับการหาคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวสำหรับปัญหา โดยมุ่งเน้นที่ตรรกะและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์
- การคิดแบบต่างกัน (Divergent thinking) คือกระบวนการสร้างสรรค์ที่ค้นหาทางแก้ปัญหาได้หลายทางผ่านการคิดที่ไหลลื่นและไม่เป็นเส้นตรง ซึ่งทำให้คำตอบพัฒนาไปเรื่อย ๆ ตามที่คุณคิด
มาทำความเข้าใจทั้งสองอย่างกันเถอะ
การเข้าใจการคิดแบบรวมศูนย์
การคิดแบบบรรจบคืออะไร?
การคิดแบบบูรณาการเป็นกระบวนการที่มีทิศทางชัดเจน มีเหตุผล และวิเคราะห์เชิงลึกในการแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกทางเลือกที่หลากหลายให้แคบลงจนเหลือเพียงทางออกที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
เมื่อใดควรใช้การคิดแบบบรรจบ?
การคิดแบบบรรจบกันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อปัญหาถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีเป้าหมายหรือคำตอบที่ชัดเจน การคิดเช่นนี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อคุณมีตัวเลือกเพียงไม่กี่อย่างให้เลือก
ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณกำลังตัดสินใจว่าจะสั่งอะไรสำหรับมื้อเย็น คุณอาจรวบรวมความชอบของทุกคนที่โต๊ะ ระบุตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และเจรจาต่อรองกับผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างเพื่อสร้างฉันทามติ
ในธุรกิจ นี่อาจเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่สำคัญ คุณสามารถใช้การคิดแบบรวมศูนย์เพื่อประเมินกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ เช่น การกระจายงานไปยังสมาชิกทีมที่มีอยู่ ปรับปรุงกำหนดเวลา หรือจ้างพนักงานชั่วคราวแทนก่อนที่จะเลือกคนที่เหมาะสม
ข้อดีของการคิดแบบบรรจบคืออะไร?
การคิดแบบบูรณาการ เมื่อนำมาใช้ได้ดี สามารถให้ประโยชน์อย่างมากในเกณฑ์ต่อไปนี้
- ประสิทธิภาพ: การคิดแบบบูรณาการนำไปสู่การตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นที่การค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริงและมีเหตุผลมากที่สุด
- ความชัดเจน: ให้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง ลดความกำกวมและรับประกันผลลัพธ์ที่แม่นยำด้วยระดับความถูกต้องสูง
- ความเรียบง่าย: แนวทางนี้ช่วยให้กระบวนการตัดสินใจง่ายขึ้นโดยการจำกัดตัวเลือกให้เหลือเพียงทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุด ทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้มากขึ้น
- การมุ่งเน้นเป้าหมาย: ช่วยรักษาความมุ่งเน้นในวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้มีเส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายเฉพาะโดยไม่เสียเวลาไปกับเส้นทางที่ไม่จำเป็น
ข้อเสียของการคิดแบบบรรจบคืออะไร?
แม้ว่าการคิดแบบบรรจบจะง่ายและมีประสิทธิภาพ แต่มันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณควรระวังเมื่อใช้การคิดแบบบรรจบ
- ข้อจำกัด: การคิดแบบรวมศูนย์สามารถจำกัดความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการหาวิธีแก้ปัญหาที่นวัตกรรม
- มองข้ามทางเลือก: อาจมองข้ามวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ธรรมดาหรือนอกกรอบซึ่งอาจมีประสิทธิภาพหรือประโยชน์มากกว่า
- เข้มงวด: ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ความแข็งกร้าวของการคิดแบบรวมศูนย์อาจขัดขวางการปรับตัวต่อข้อมูล/ความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่
- ความเสี่ยงของการคิดแบบกลุ่ม: ในกลุ่ม การคิดแบบรวมศูนย์สามารถนำไปสู่การคิดแบบกลุ่ม ซึ่งความต้องการในการเห็นพ้องต้องกันจะมีความสำคัญเหนือทางเลือกอื่น
- การทำให้เรียบง่าย: การคิดแบบบรรจบอาจบังคับให้ทีมต้องทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความเข้าใจอย่างละเอียดอ่อนในมุมมองต่าง ๆ กลายเป็นสิ่งที่เรียบง่ายขึ้น
เพื่อเอาชนะข้อเสียเหล่านี้ มีทางเลือกในรูปแบบของการคิดแบบแยกแยะ
การเข้าใจการคิดแบบต่างกัน
การคิดแบบแยกแยะคืออะไร?
การคิดแบบแตกแขนงเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์และสำรวจเพื่อแก้ปัญหาโดยการสร้างแนวคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ การคิดแบบแตกแขนงส่งเสริมนวัตกรรมที่ผสมผสานมุมมองที่แตกต่างกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในความเป็นไปได้ในทันที สิ่งนี้นำไปสู่การค้นพบที่การคิดแบบดั้งเดิมและเชิงเส้นอาจไม่สามารถบรรลุได้
เมื่อใดควรใช้การคิดแบบแยกแยะ?
การคิดแบบต่างมุมดีที่สุดเมื่อปัญหาไม่ชัดเจนหรือซับซ้อน ต้องการนวัตกรรมเพื่อแก้ไข ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณกำลังตกแต่งบ้านใหม่ การคิดแบบต่างมุมช่วยสร้างประสบการณ์บ้านที่ไม่เหมือนใคร
ในธุรกิจ การคิดแบบหลากหลายสามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ในวิธีที่แตกต่างกันออกไป เราจะพัฒนาคุณสมบัตินี้ได้อย่างไร? เราจะเสร็จสิ้นโครงการนี้ได้เร็วขึ้นได้อย่างไร? เราจะโดดเด่นเหนือคู่แข่งได้อย่างไร? การคิดแบบหลากหลายสามารถตอบคำถามเหล่านี้และอื่น ๆ ได้
ข้อดีของการคิดแบบแตกแขนงคืออะไร?
เมื่อคุณใช้ความคิดแบบแตกแขนง โลกคือโอกาสของคุณ มันมีประโยชน์หลายประการ
- ความคิดสร้างสรรค์: แนวทางที่เปิดกว้างส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร และมีความแตกต่าง
- ความยืดหยุ่น: ช่วยขยายความยืดหยุ่นทางความคิด กระตุ้นให้บุคคลคิดในหลายทิศทาง และพิจารณาหลากหลายมุมมองและแนวทางแก้ไข
- ความครอบคลุม: ส่งเสริมการสำรวจแนวคิดอย่างลึกซึ้ง ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาและบริบทเอง
- ความสามารถในการปรับตัว: ส่งเสริมให้ทีมจำลองสถานการณ์และผลลัพธ์ที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
- การร่วมมือ: ส่งเสริมการตัดสินใจของกลุ่มโดยไม่มีการตัดสินหรือวิเคราะห์ในทันที ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
ข้อเสียของการคิดแบบแยกแยะคืออะไร?
แม้ว่าการคิดแบบแยกแยะจะมอบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ แต่มันอาจไม่มีประสิทธิภาพหากไม่ได้นำมาใช้ให้ถูกต้อง
- ท่วมท้น: การสร้างไอเดียมากเกินไปอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น นำไปสู่การตัดสินใจไม่ได้
- ขาดสมาธิ: ในระหว่างการสำรวจความเป็นไปได้มากมาย อาจมีความเสี่ยงที่บุคคลจะหลงทางไปไกลจากปัญหาหรือเป้าหมายเริ่มต้น
- ใช้เวลานาน: การสร้างแนวคิดจำนวนมากอาจใช้เวลานาน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
- ใช้ทรัพยากรมาก: การคิดแบบแตกแขนงต้องการทรัพยากรทางจิตใจและร่างกายอย่างมาก ซึ่งอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป
- ความยากลำบากในการเปลี่ยนผ่าน: การเปลี่ยนผ่านจากความคิดที่กระจายตัวไปสู่ความคิดที่รวมตัวเพื่อสรุปหาทางแก้ปัญหาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากต้องใช้ทักษะทางปัญญาที่แตกต่างกันเพื่อคัดเลือกตัวเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนนี้ที่เราได้เข้าใจการคิดแบบบรรจบและการคิดแบบแยกแยะอย่างละเอียดแล้ว ความแตกต่างต้องชัดเจนแจ่มแจ้ง ดังนั้น มาทบทวนกันอีกครั้ง
การคิดแบบบรรจบกับการคิดแบบแยกแยะ: ความแตกต่างที่สำคัญ
|Convergent
|แตกต่าง
|ลักษณะของการคิด
|เชิงเส้นและเชิงตรรกะ
|ไม่เชิงเส้นและขยายตัว
|กระบวนการคิด
|การคัดเลือกจากตัวเลือกไม่กี่อย่างเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
|มุ่งเน้นการสร้างแนวทางที่หลากหลายและแตกต่างกัน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ปัญหาที่ไม่มีคำตอบหรือเป้าหมายที่ชัดเจน
|ปัญหาที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งต้องการแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
|ทักษะที่จำเป็น
|การคิดอย่างมีเหตุผล, การคิดวิเคราะห์, และทักษะการวิเคราะห์
|ความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ
|ความไวต่อเวลา
|รวดเร็วและทำซ้ำได้
|ใช้เวลาในการสร้าง, พิจารณา และประมวลผลทุกความคิด
|ผลลัพธ์
|วิธีแก้ปัญหาหรือคำตอบเดียวที่เหมาะสมที่สุดกับปัญหา
|แนวคิดหลากหลาย ซึ่งต้องการการพิจารณาเพิ่มเติมด้วยการคิดแบบบูรณาการ
|ความเสี่ยง
|ความเสี่ยงต่ำเนื่องจากอาศัยวิธีการ/ทางเลือกที่มีอยู่แล้ว
|มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความไม่แน่นอนของแนวคิดที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ
หากคุณคุ้นเคยกับแบบทดสอบบุคลิกภาพ Myers-Briggs นี่คือตัวอย่างของบุคลิกภาพประเภทต่างๆ และรูปแบบการคิดของแต่ละประเภท
บุคลิกภาพ ISTJ เป็นคนมีระเบียบและชอบประเพณีและระเบียบแบบแผน สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเป็นนักคิดแบบรวมศูนย์มากขึ้น ซึ่งสามารถปฏิบัติตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ได้ สิ่งนี้ยังเป็นจริงสำหรับบุคคล ESTJ ที่เป็นคนมีระเบียบ ตัดสินใจได้ดี และให้คุณค่าสูงต่อประสิทธิภาพ
บุคลิกภาพ INTP ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของพวกเขาในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่และแหวกแนว หมายเหตุ: หากคุณมีบุคลิกภาพประเภทนี้นี่คือหนังสือบางเล่มที่ INTPอาจชอบ
บุคลิกภาพ ISFP ที่มีเซนส์ด้านความงามและรักในอิสรภาพ มักชอบค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ผู้นำ ISFPมักถูกนิยามด้วยการคิดที่แตกต่าง
สมดุลระหว่างการคิดแบบรวมศูนย์และการคิดแบบกระจาย
แม้ว่าการคิดแบบแยกแยะและการคิดแบบรวมศูนย์จะมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐาน แต่ทั้งสองอย่างไม่ได้ขัดแย้งกัน ผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการโครงการทุกคนจำเป็นต้องนำรูปแบบการตัดสินใจทั้งแบบรวมศูนย์และแบบแยกแยะมาใช้ในชุดเครื่องมือของตน
การคิดแบบแยกแยะเปิดโอกาสให้มีทางเลือกมากขึ้น ในขณะที่การคิดแบบรวมศูนย์ช่วยจำกัดทางเลือกให้แคบลง เมื่อแก้ปัญหาใด ๆ คุณจำเป็นต้องมีขั้นตอนการคิดแบบแยกแยะเพื่อสร้างความคิด และขั้นตอนการคิดแบบรวมศูนย์เพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้าย
นอกจากนี้ ในธุรกิจ คุณจะต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายรูปแบบทุกวัน บางปัญหาอาจต้องการการคิดที่หลากหลายและแตกต่าง ในขณะที่บางปัญหาต้องการความรวดเร็วและประสิทธิภาพของการคิดแบบรวมศูนย์
ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมการตลาดต้องการพัฒนาแคมเปญโฆษณาใหม่ คุณอาจส่งเสริมการคิดแบบหลากหลายเพื่อสร้างแนวคิดที่จะดึงดูดความสนใจและส่งผลต่อผู้ชม
เมื่อคุณมีตัวเลือกมากมายแล้ว คุณจำเป็นต้องใช้ความคิดแบบบูรณาการเพื่อปรับปรุงแนวคิดเหล่านี้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ แนวทางของแบรนด์ ฯลฯ ดังนั้น ทุกคนจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะสำหรับกระบวนการคิดทั้งสองแบบ และเรียนรู้ที่จะหาจุดสมดุลที่เหมาะสมตามบริบท
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้
เทคนิคเพื่อเสริมสร้างการคิดแบบบรรจบ
การคิดแบบบูรณาการใช้ความรู้ที่มีอยู่ วิธีการ และกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา เทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดบางประการมีดังนี้ เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีใด ๆ จะช่วยให้คุณสำรวจตัวเลือกและตัดสินใจได้
การวิเคราะห์ SWOT
SWOT ย่อมาจาก จุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่คุณกำลังทำอยู่ สมมติว่าคุณกำลังพิจารณาการเปลี่ยนงาน คุณสามารถตัดสินใจได้บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ SWOT อย่างละเอียด
เทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยได้
ผลกระทบและผลตอบแทน
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของข้อดีและข้อเสีย โดยมีการเน้นผลลัพธ์มากขึ้นเล็กน้อย
ผลที่ตามมาของการไม่ตัดสินใจนี้คืออะไร? ผลประโยชน์ของการตัดสินใจนี้คืออะไร? เทคนิคนี้เลือกคำตอบโดยพิจารณาจากคำตอบของสองคำถามข้างต้น
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังคิดจะเลือก Python เป็นภาษาโปรแกรมของคุณ อะไรจะเกิดขึ้นดีหากคุณเลือก Python? อะไรจะเกิดขึ้นไม่ดีหากคุณไม่เลือก Python?
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังคิดจะเลือก Python เป็นภาษาโปรแกรมของคุณ อะไรจะเกิดขึ้นดีหากคุณเลือก Python? อะไรจะเกิดขึ้นไม่ดีหากคุณไม่เลือก Python?
แผนผังการตัดสินใจ
ต้นไม้การตัดสินใจมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย โดยจะแสดงเส้นทางการตัดสินใจตามทางเลือกต่างๆ นี่คือตัวอย่างของต้นไม้การตัดสินใจ
หากสิ่งนี้ดูซับซ้อน แผนผังการตัดสินใจสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น นี่คือไวท์บอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณระบุจุดตัดสินใจสำคัญ และก้าวหน้าโดยการตัดตัวเลือกที่ไม่เหมาะสมออกไป
กลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์
การคิดแบบหลากหลายมักใช้วิธีการแบบเปิดกว้าง หาทางเลือกมากมายก่อนที่จะคัดเลือกเพียงไม่กี่ทาง เทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการฝึกฝนการคิดแบบหลากหลายมีดังนี้
หมวกความคิดหกใบ
เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ได้พัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า หกหมวกคิด เขาแนะนำให้ใช้มุมมองที่แตกต่างกันหกแบบ ซึ่งแสดงด้วยหมวกสีต่างๆ เพื่อสำรวจปัญหาอย่างครอบคลุมและสร้างวิธีแก้ปัญหาแบบองค์รวม
เมื่อสิ้นสุดการประชุม แต่ละคนจะได้เข้าถึงปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างกันหกมุมมอง ซึ่งจะขยายบริบท ช่วยให้การสำรวจเป็นระบบ และสร้างความสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์
การระดมความคิด
ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า "การระดมความคิด" ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การระดมความคิดคือกระบวนการที่กลุ่มคนมารวมตัวกันเพื่อสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาภายในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่มีการตัดสินหรือข้อจำกัดใดๆ การระดมความคิดส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ และการแสดงออกอย่าง spontan
ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดใด ๆก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดได้ มันช่วยให้ทีมโครงการสร้างไอเดีย บันทึกข้อมูลร่วมกัน คัดเลือกตัวเลือกที่เป็นไปได้ สำรวจข้อดีและข้อเสีย และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUpยังมีเทมเพลตไวท์บอร์ดหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้การระดมความคิดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แผนผังความคิด
หากคุณรู้สึกว่ามีความคิดมากเกินไปจนไม่สามารถจัดการได้ การใช้แผนผังความคิดเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบความคิดสร้างสรรค์ของคุณ แผนผังความคิดคือแผนภาพที่จัดระเบียบความคิด/ข้อมูลให้เป็นลำดับชั้นของความสัมพันธ์รอบแนวคิดหลัก
ClickUp Mind Mapsสามารถทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์แก้ปัญหาของคุณได้ โดยช่วยให้คุณวางแผนและจัดระเบียบความคิดของคุณเป็นโหนดและความสัมพันธ์ สร้างเวิร์กโฟลว์ แบ่งปันกับสมาชิกในทีม รวบรวมข้อเสนอแนะ และติดตามกระบวนการคิดแบบกระจายในทีมที่กระจายตัวอยู่
เพิ่มพูนทักษะการคิดแบบบูรณาการและการคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วย ClickUp
กระบวนการตัดสินใจที่ดีต้องมีการผสมผสานระหว่างการคิดแบบรวมศูนย์และการคิดแบบกระจายศูนย์อย่างเหมาะสม คุณต้องการทางเลือกที่สร้างสรรค์ซึ่งทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง คุณยังต้องมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเลือกจากตัวเลือกและตัดสินใจ
เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ของการคิดแบบบรรจบและการคิดแบบแยกแยะ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องคิดมากกับการตัดสินใจทุกเรื่องฟีเจอร์และเทมเพลตการตัดสินใจฟรีของClickUp ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ