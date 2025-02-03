10 เครื่องมือม็อกอัพที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างร่างการออกแบบในปี 2025

เคยคิดที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณใหม่ทั้งหมดแต่ลังเลเพราะค่าใช้จ่ายและความพยายามในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? ลองนึกภาพการเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นแบบจำลองที่สวยงามและมีปฏิสัมพันธ์ได้ก่อนที่จะเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นี่คือเวทมนตร์ของเครื่องมือสร้างแบบจำลอง
พวกเขาช่วยคุณสร้างไวร์เฟรม—แบบร่างสำหรับโปรเจ็กต์เว็บของคุณที่แสดงว่าเนื้อหา, การนำทาง, และองค์ประกอบของผิวหน้าผู้ใช้ของแต่ละหน้าจะถูกจัดวางอย่างไร พวกเขายังช่วยคุณสื่อสารความคิดของคุณไปยังลูกค้า, ทีมเมท, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
ทำไมการสร้างม็อกอัพจึงมีความสำคัญ? ง่ายมาก. การเปลี่ยนแปลงโดยตรงบนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์จริงอาจใช้เวลานาน, มีค่าใช้จ่ายสูง, และอาจก่อให้เกิดการรบกวนได้. เครื่องมือม็อกอัพมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถทดลอง, ปรับปรุง, และทำให้วิสัยทัศน์การออกแบบของคุณสมบูรณ์แบบก่อนการลงทุนทรัพยากรจำนวนมาก.
ด้วยเครื่องมือสร้างแบบจำลอง คุณสามารถเปลี่ยนแนวคิดการออกแบบของคุณให้กลายเป็นความจริงได้ คุณสามารถนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและหลักการของการออกแบบ UX ที่คุณเรียนรู้จากหนังสือและหลักสูตรต่าง ๆมาใช้เพื่อสร้างแบบจำลองที่สามารถโต้ตอบได้
คู่มือนี้จะพาคุณเจาะลึกเครื่องมือสร้างโมเดลจำลอง 10 อันดับยอดนิยมประจำปี 2024 ที่จะช่วยยกระดับกระบวนการออกแบบของคุณและเปลี่ยนไอเดียในจินตนาการให้กลายเป็นผลงานจริง ตั้งแต่เครื่องมือทรงพลังที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ ไปจนถึงตัวเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน เราจะสำรวจเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเปลี่ยนแนวคิดแบบคงที่ของคุณให้กลายเป็นโมเดลจำลองที่มีชีวิตชีวา พร้อมปฏิวัติขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบของคุณอย่างสิ้นเชิง
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจำลอง?
ก่อนที่คุณจะเลือกเครื่องมือสำหรับทำม็อคอัพ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณต้องการบรรลุอะไรด้วยเครื่องมือนี้
นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือ mockup ทุกตัว:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือควรมี UI ที่ง่าย ฉลาด และปรับแต่งได้ คุณไม่ต้องการเสียเวลาในการทำความเข้าใจวิธีการใช้งาน
- องค์ประกอบและส่วนประกอบ: การมีองค์ประกอบและส่วนประกอบที่หลากหลาย เช่น ปุ่ม ไอคอน และแบบอักษร สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองและประหยัดเวลาที่ใช้ในการค้นหาทรัพยากรภายนอก
- ความสะดวกในการทำงานร่วมกัน: ควรมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็นไว้, และมีบันทึกประวัติเวอร์ชันเพื่อความโปร่งใสที่สูงขึ้นและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
- ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: เครื่องมือนี้ควรเข้ากันได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภทที่คุณใช้ในชีวิตประจำวัน และควรมีให้บริการบนคลาวด์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทันที
- คุณสมบัติการปรับแต่ง: เครื่องมือ mockup ควรมีความสามารถในการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบแบรนด์ของคุณ
เมื่อคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้แล้ว คุณจะมีความพร้อมในการค้นหาเครื่องมือสร้างแบบจำลองที่จะกลายเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าในการเดินทางด้านการออกแบบของคุณ อย่าลืมว่าเครื่องมือที่เหมาะสมควรเสริมการทำงานของคุณและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
10 อันดับเครื่องมือม็อกอัพที่ดีที่สุดที่ควรใช้
คุณพร้อมที่จะค้นพบเครื่องมือ mockup ที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจกต์ออกแบบเว็บไซต์ของคุณในปี 2024 หรือยัง? นี่คือรายชื่อเครื่องมือ mockup 10 อันดับแรกที่เราคัดสรรมาให้คุณ เพื่อสร้าง wireframe และต้นแบบที่ดูสมจริงและน่าประทับใจ
1. คลิกอัพ
ClickUpเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรสำหรับทีมออกแบบ เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแบบจำลองที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบที่ต้องการปรับปรุงโครงการออกแบบของตน รวมถึงเอกสารร่างและงานนำเสนอ
ไม่ว่าคุณกำลังสร้างต้นแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์ ClickUp ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการออกแบบ เครื่องมือสร้างแบบจำลองเว็บไซต์เครื่องมือสร้างโครงร่าง และซอฟต์แวร์ออกแบบ UX
มันผสานเครื่องมือการร่วมมือทางภาพ เช่น กระดานไวท์บอร์ด และแผนผังความคิด กับความสามารถในการจัดการโครงการและงาน เพื่อเร่งกระบวนการออกแบบ และเพิ่มอัตราการเสร็จสิ้นโครงการ
หัวใจสำคัญของฟีเจอร์ที่ดีที่สุดของ ClickUp สำหรับนักออกแบบคือClickUp Whiteboardsและคลังแม่แบบที่หลากหลาย
ร่างโครงร่างแบบลวดลาย, การไหลของผู้ใช้, และแนวคิดการจัดวางโดยตรงบน ClickUp Whiteboards ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ปากกา, กล่องข้อความ, โน้ตติด, และรูปร่างเพื่อทำให้แนวคิดการออกแบบเบื้องต้นของคุณมีชีวิตชีวา กระดานไวท์บอร์ดยังสามารถผสานรวมกับองค์ประกอบมัลติมีเดีย ทำให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพลงในกระดานของคุณได้อย่างง่ายดาย
สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานบนไวท์บอร์ดพร้อมกันได้ ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการระดมความคิดที่มีชีวิตชีวา แบ่งปันไอเดีย รับความคิดเห็น และปรับปรุงโครงร่างและร่างการออกแบบของคุณได้แบบเรียลไทม์
ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิ แผนภาพ หรือการนำเสนอ กระดานไวท์บอร์ดเหล่านี้มอบผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบในการเปลี่ยนแนวคิดของคุณให้กลายเป็นงานที่ปฏิบัติได้จริง คุณสามารถเพิ่มบริบทให้กับงานของคุณโดยเชื่อมโยงบอร์ดของคุณกับงาน ไฟล์ เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมายใน ClickUp นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บไวร์เฟรมและแบบจำลองทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp ควบคู่ไปกับงานโครงการและการสนทนาเพื่อการเข้าถึงและอ้างอิงที่ง่ายดาย
แต่นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่ดีที่สุด!ClickUp Brainยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการสร้างบุคลิกภาพการออกแบบ, ส่วนประกอบ, เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้, และบรีฟสร้างสรรค์โดยอัตโนมัติตามคำแนะนำและความต้องการของคุณ
โดยการกำจัดงานที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการนี้ เครื่องมือนี้ช่วยให้นักออกแบบและบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
อย่าลืมว่า ClickUp ยังรองรับการคอมเมนต์และการ @mentions การอนุมัติที่รวดเร็ว การทำงานซ้ำอย่างรวดเร็ว การใส่คำอธิบายประกอบในแบบจำลอง การเชื่อมต่อกับไฟล์ Figma และ Invision และการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานภายนอก
นอกจากนี้แม่แบบแผนงานออกแบบเว็บไซต์ของ ClickUpยังช่วยให้คุณจัดระเบียบและกำหนดตารางเวลาโครงการออกแบบทั้งหมดไว้ในที่เดียว ส่งผลให้กระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แม่แบบนี้ยังช่วยสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างทรัพยากรและงานที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินแผนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ
- สรุปกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
- แบ่งงานแต่ละอย่างออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้เพื่อการมอบหมายงานที่ดีขึ้น
- ติดตามความคืบหน้าและกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บริหารจัดการวงจรชีวิตโครงการทั้งหมดของคุณด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการบริหารโครงการ การออกแบบเว็บไซต์ และการจัดการเอกสาร
- สร้างและแก้ไขโปรเจกต์การออกแบบเว็บไซต์และเอกสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันลากและวางและ ClickUp Whiteboard
- ให้และรับข้อเสนอแนะโดยตรงเกี่ยวกับงานและเอกสารภายใน ClickUp ใช้ความคิดเห็น การกล่าวถึง และการสนทนาแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารชัดเจนและสามารถปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ClickUp Automationเพื่อปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้นงานหรือการอัปเดตเอกสารโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
- จัดเก็บทรัพย์สินการออกแบบร้านบอร์ดอารมณ์ และวัสดุอ้างอิงไว้ในที่เดียวภายในเอกสาร ClickUpที่กำหนดไว้
- จัดระเบียบและเข้าถึงทรัพยากรโครงการทั้งหมดของคุณ เช่น เอกสาร ส่วนประกอบ และองค์ประกอบต่าง ๆ ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
- ปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะกับกระบวนการออกแบบเฉพาะของคุณ สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามการปรับปรุงการออกแบบ ใช้แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ออกแบบเพื่อให้ได้เวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์จำลองแบบธรรมดา ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการเรียนรู้และใช้งานฟีเจอร์และความสามารถทั้งหมดได้อย่างเชี่ยวชาญ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. โมคัพส์
Moqups เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองยอดนิยมที่ให้คุณสร้างแบบจำลอง, โครงร่าง, และต้นแบบสำหรับการออกแบบเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ได้ฟรี
เครื่องมือนี้มีรูปแบบที่หลากหลาย,แม่แบบการออกแบบกราฟิก, และองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ไอคอน, แม่แบบ, รูปภาพ, และฟอนต์, เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือหน้าเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างไวร์เฟรม แผนผัง หรือไวท์บอร์ด Moqups คือระบบนิเวศครบวงจรของเครื่องมือที่ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moqups
- ผสานรวม Moqups กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Google Drive, Jira, Okta, Slack และ Microsoft Azure
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ในโครงการออกแบบของคุณ
- เข้าถึง Moqups จากทุกอุปกรณ์และทุกแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Moqups
- Moqups อาจใช้เวลานาน เนื่องจากคุณต้องเลือกและแก้ไขแต่ละองค์ประกอบทีละรายการโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง
- เวอร์ชันฟรีไม่อนุญาตให้คุณดาวน์โหลดโมเดลจำลองสุดท้ายของคุณ
ราคาของ Moqups
- ฟรี
- เดี่ยว: $12/เดือน
- ทีม: $24/เดือน
- ไม่จำกัด: $65/เดือน
Moqups คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
3. Figma
Figma เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักออกแบบสำหรับการสร้างโครงร่างและต้นแบบแบบโต้ตอบสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นที่ไม่มีใบรับรองด้านการออกแบบและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ เนื่องจากมีทั้งองค์ประกอบและส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้
ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือนี้ เพราะการออกแบบถูกสร้างขึ้นบนเว็บแอปเดียวกัน ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นความคืบหน้าของการออกแบบและแบ่งปันความคิดเห็นได้ทันที พวกเขายังสามารถทิ้งคำแนะนำไว้ได้โดยตรงบนไฟล์การออกแบบเป็นความคิดเห็นได้
Figma ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการออกแบบ UI และ UX โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ระบบการออกแบบที่มีส่วนประกอบเชื่อมโยงกับ UI ซอฟต์แวร์สร้างต้นแบบแบบโต้ตอบ และคลังสไตล์การออกแบบที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- เชื่อมต่อ Figma กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Trello, Jira, Slack, Zoom และ Asana เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ใช้ปลั๊กอินและวิดเจ็ตหลากหลายเพื่อทำให้งานออกแบบของคุณง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
- ให้และรับข้อเสนอแนะโดยตรงบนไวร์เฟรมของคุณเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Figma
- Figma ไม่รองรับหลายภาษา ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงในระดับสากลของคุณ
- Figma ต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมหน่วยความจำขนาดใหญ่ และอาจทำงานได้ไม่ดีบนระบบที่เก่าหรือช้า
ราคาของ Figma
- เริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $45/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $75/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
4. Mockplus
หากการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ Mockplus ควรเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้ เป็นเครื่องมือสร้างต้นแบบที่ช่วยให้สร้างต้นแบบอินเทอร์แอคทีฟของส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ เครื่องมือนี้มีคลังแม่แบบโครงร่างที่กว้างขวาง ประกอบด้วยชุด UI แบบ high-fi, low-fi และฟรี
Mockplus เป็นที่รู้จักในด้านแพ็คเกจที่ครบครันสำหรับการสร้างต้นแบบ การทดสอบ การปรับปรุง และการขยายขนาด โดยมีผลิตภัณฑ์สามตัวสำหรับขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบที่แตกต่างกัน Mockplus Cloud มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน; Mockplus RP เป็นแผนฟรีสำหรับการออกแบบต้นแบบ; และ MockPlus DS เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่มีอยู่แล้ว
คุณสมบัติเช่นการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว, การออกแบบ UI แบบเวกเตอร์, โค้ดสำหรับลูกค้า, และการร่วมมือทางไกลทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เริ่มต้น. นอกจากนี้, Mockplus ยังรองรับซอฟต์แวร์ออกแบบอื่น ๆ เช่น Adobe Photoshop, ทำให้ผู้ออกแบบสามารถส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mockplus
- ปรับแต่งการออกแบบของคุณด้วยองค์ประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น ไอคอน ฟอนต์ และส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
- ผสานรวม Mockplus กับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark และ Adobe XD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายด้วย Mockplus
- เชื่อมต่อผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักพัฒนา และนักออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประสานงานโครงการให้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
ข้อจำกัดของ Mockplus
- Mockplus ต้องการปลั๊กอินสำหรับการอัปโหลดไฟล์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจไม่สะดวกหรือไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
- การมีฟีเจอร์มากมายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้นหรือสับสน
ราคาของ Mockplus
บุคคล
- ฟรี
- รายปี: $99 (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ตลอดชีพ: $499 (ชำระครั้งเดียว)
ทีม
- ฟรี
- สูงสุด: $29.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Mockplus
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. มาร์เวล
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแบบจำลองเสมือนจริงฟรีที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการให้ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Marvel คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ เครื่องมือนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการขออนุมัติตามเวลาที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนและสำหรับเวอร์ชันต่างๆ ของต้นแบบการออกแบบ
ฟีเจอร์ Handoff ของ Marvel ช่วยให้กระบวนการทำงานร่วมกันและการส่งต่องานระหว่างนักออกแบบและนักพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
มันให้ข้อมูลจำเพาะการออกแบบอย่างละเอียด, ทรัพยากร, และโหมดการตรวจสอบสำหรับนักพัฒนาเพื่อดึงข้อมูล. ความคิดเห็น, คำอธิบายประกอบ, และการส่งออกทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มการสื่อสาร.
Marvel มีคลังภาพที่โหลดไว้ล่วงหน้าพร้อมอินเทอร์เฟซการออกแบบแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย รวมถึงไลบรารีของทีมที่ช่วยให้รักษาความสอดคล้องในข้อกำหนดด้านแบรนด์
คุณสมบัติเด่นของ Marvel
- ออกแบบและสร้างต้นแบบเว็บไซต์หรือโมเดลผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและทรงพลังของ Marvel
- ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองของคุณกับผู้ใช้จริง และรับข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึก
- ส่งออกและแชร์โมคอัพของคุณกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, PNG, HTML และ Sketch
ข้อจำกัดของ Marvel
- มีห้องสมุดของส่วนประกอบและองค์ประกอบที่จำกัด ซึ่งอาจจำกัดตัวเลือกการออกแบบของคุณ
- มีคุณสมบัติบางอย่างที่ยังไม่ราบรื่นหรือใช้งานได้ง่าย ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การตั้งราคาของ Marvel
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน
- ทีม: $30/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Marvel
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
6. UXPin
เครื่องมือต้นแบบ UXPin เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยส่วนประกอบโค้ด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ส่วนประกอบ UI ที่มีอยู่เพื่อสร้างแบบจำลองได้ เทคโนโลยี Merge ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบด้วยส่วนประกอบโค้ด UI เดียวกับที่นักพัฒนาใช้สร้างผลิตภัณฑ์
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างต้นแบบ UI ที่ปรับแต่งได้ตามแนวทางของแบรนด์คุณได้อย่างสอดคล้อง สามารถผสานการทำงานกับ Storybook, Git repo หรือ NPM package เพื่อใช้ส่วนประกอบโค้ดเดียวกันจากระบบออกแบบ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถสร้างสรรค์ได้กับเครื่องมือออกแบบที่มีแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือใช้กับองค์ประกอบ UI ที่มีให้ในตัวได้หลายแบบ เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การเดินทางของผู้ใช้และการทำแผนที่กระบวนการนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกแผนที่ความร้อนที่ติดตามพฤติกรรมการคลิกและการเลื่อนของผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UXPin
- จำลองภาวะตาบอดสีและตรวจสอบความคมชัดขณะทดสอบต้นแบบของคุณ
- สร้างต้นแบบที่มีพื้นฐานจากตรรกะซึ่งช่วยให้คุณกำหนดกฎและเงื่อนไขของคุณเองได้
- ลองใช้ UXPin ฟรี ก่อนที่จะชำระเงินสำหรับแผนการสมัครสมาชิกที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ UXPin
- อนุญาตให้ยกเลิกการกระทำได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งทำให้ยากที่จะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการ
- มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ราบรื่นแต่ช้า ซึ่งอาจเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินการของคุณ
ราคาของ UXPin
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $8/บรรณาธิการต่อเดือน
- ขั้นสูง: $39/บรรณาธิการต่อเดือน
- มืออาชีพ: $83/บรรณาธิการต่อเดือน
- บริษัท: $149/บรรณาธิการต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ UXPin
- G2: 4. 2/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 20+ รายการ)
7. วาดแบบร่าง
Sketch เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแบบจำลองสำหรับผู้ใช้ macOS มีประโยชน์สำหรับการออกแบบต้นแบบ, อินเตอร์เฟซผู้ใช้, และแม้กระทั่งการออกแบบไอคอน ด้วยการใช้ผืนผ้าใบแบบพิกเซล
เนื่องจาก Sketch รองรับการออกแบบเวกเตอร์ที่เรียบง่ายและต้นแบบที่ซับซ้อน คุณสามารถประกอบเลย์เอาต์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้กราฟิกเวกเตอร์แต่ละชิ้นและการผสมผสานของแผ่นงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
คุณสามารถควบคุมทุกพิกเซลบนหน้าเว็บได้ และวาดโดยใช้เครื่องมือปากกา หรือสร้างรูปร่างตามที่คุณต้องการ
Sketch มีชุมชนนักออกแบบขนาดใหญ่ที่ได้สร้างชุดเครื่องมือออกแบบซึ่งเปิดให้ผู้ใช้ Sketch ทุกคนใช้งานได้ฟรี
ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ดาวน์โหลดคลังขนาดใหญ่ของดีไซน์ ไอคอน ปุ่ม และองค์ประกอบอื่น ๆ ได้เพียงคลิกเดียว
- ทำงานร่วมกับนักออกแบบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ แบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน
- ติดตามความก้าวหน้า ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของสมาชิกทีมวิ่งด้วยเคอร์เซอร์ที่มีสีและชื่อที่สนุกสนาน
ข้อจำกัดของสเก็ตช์
- Sketch มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน เนื่องจากตัวเลือกการออกแบบและองค์ประกอบต่างๆ ไม่ได้ง่ายต่อการค้นหา
- Sketch ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ Mac เท่านั้นและสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเท่านั้น
ราคาเบื้องต้น
- การสมัครสมาชิกมาตรฐาน: $12/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: $120/ที่นั่ง
- การสมัครสมาชิกสำหรับธุรกิจ: $20/บรรณาธิการต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
ร่างคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
8. Wondershare Mockitt
Wondershare Mockitt มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างโมเดล UI และการสร้างต้นแบบที่ได้รับการเสริมด้วย AI ด้วยเครื่องมือเดียวนี้ คุณสามารถพัฒนาโครงร่าง แผนผังขั้นตอน และแผนที่ความคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ส่วนที่ง่ายที่สุดในการใช้ Wondershare Mockitt คือการออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่สมจริง แผ่นงานศิลปะหลายแผ่น และการโต้ตอบที่ราบรื่นโดยใช้ส่วนประกอบที่มีอยู่ในตัว
แต่มันไม่ได้มีไว้สำหรับนักออกแบบเท่านั้น เมื่อพูดถึงการตรวจสอบ นักพัฒนาสามารถตรวจสอบการออกแบบและแปลงพิกเซลเป็นโค้ดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีปริญญาด้านการออกแบบ
Mockitt AI ยังมอบการออกแบบอัจฉริยะที่ง่ายดายเพื่อทำให้ไอเดียการออกแบบของคุณเป็นจริงได้อย่างแม่นยำและทันที ฟีเจอร์นี้ยังใหม่แต่คุ้มค่าที่จะลอง
คุณสมบัติเด่นของ Wondershare Mockitt
- เรียนรู้จากคลังทรัพยากรขนาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- แชร์ แก้ไข และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโมเดลจำลองของคุณแบบเรียลไทม์ พร้อมทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น
- ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างและทดสอบต้นแบบของคุณ
ข้อจำกัดของ Wondershare Mockitt
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ ซึ่งอาจจำกัดการทำงานของคุณ
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมาก เนื่องจากอาศัยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ราคา Wondershare Mockitt
- เริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/บรรณาธิการต่อเดือน
- องค์กร: $15/บรรณาธิการต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Wondershare Mockitt
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. InVision Studio
InVision Studio เป็นเครื่องมือออกแบบและสร้างแบบจำลอง UI สำหรับการสร้างต้นแบบด้วยการออกแบบแบบเวกเตอร์ ชั้นงานที่ยืดหยุ่น และจำนวนหน้าแคนวาสไม่จำกัด
InVision Studio มอบชุดเครื่องมือให้คุณเพื่อจัดเก็บและแบ่งปันกระบวนการทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงคลังสำหรับจัดเก็บองค์ประกอบ UX ของแบรนด์ทั้งหมดของคุณ
เครื่องมือสร้างต้นแบบแบบจำลองที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างสูง ซึ่งสามารถสร้างต้นแบบที่ตอบสนองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ผลงานการออกแบบสามารถแชร์กับทีมและลูกค้าเพื่อรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVision Studio
- สร้างและใช้แอนิเมชันที่ซับซ้อนสำหรับวิดีโอของคุณ
- ทดสอบต้นแบบของคุณบนโทรศัพท์ของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ดาวน์โหลดไฟล์จากซอฟต์แวร์เช่น Sketch และนำเข้าไปยัง InVision Studio
ข้อจำกัดของ InVision Studio
- ไม่มีตัวเลือกปลั๊กอิน
- มักจะช้าและเกิดปัญหาขัดข้องบ่อย
ราคาของ InVision Studio
- ฟรี
- เริ่มต้น: $15/นักออกแบบ ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $25/นักออกแบบ ต่อเดือน
- ทีม: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ InVision Studio
- G2: 4. 4/5 (670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 740 รายการ)
10. บัลซาไมค์
Balsamiq เป็นเครื่องมือสร้างต้นแบบที่จำลองประสบการณ์การออกแบบบนกระดานไวท์บอร์ดหรือกระดาษขึ้นมาใหม่ มันกลับไปสู่พื้นฐานของการสร้างเลย์เอาต์โดยใช้ปากกาและกระดาษ เพียงแต่ทำบนหน้าจอเท่านั้น
แม้ว่าต้นแบบอาจดูเหมือนถูกวาดบนกระดาษ แต่การออกแบบสามารถเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นสำหรับการนำเสนอได้ โดยธรรมชาติแล้ว รองรับการสร้างต้นแบบทั้งแบบโลว์ไฟและไฮไฟ
จุดเน้นของ Balsamiq อยู่ที่เนื้อหาและโครงสร้างของการออกแบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของโปรแกรม คุณสามารถวางองค์ประกอบต่าง ๆ ได้โดยใช้ฟีเจอร์ลากและวาง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงานโดยรวม นอกจากนี้ Balsamiq ยังมีไลบรารีคอมโพเนนต์ที่หลากหลาย และรองรับการส่งออกและนำเข้าข้อมูลอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Balsamiq
- เรียนรู้และใช้งาน Balsamiq ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- ประหยัดเวลาและเพิ่มอัตราการส่งมอบด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับม็อกอัพของคุณ
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณและแบ่งปันบันทึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบของคุณ
ข้อจำกัดของ Balsamiq
- มีหน้าจอสีดำและขาวแบบง่าย ๆ ซึ่งอาจน่าเบื่อหรือจำกัดสำหรับนักออกแบบบางคน
- ไม่รองรับการแปลงจากสายไฟที่มีความเที่ยงตรงต่ำเป็นสายไฟที่มีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือหรือขั้นตอนเพิ่มเติม
ราคาของ Balsamiq
- 2 โครงการ: $9/เดือน
- 20 โครงการ: $49/เดือน
- 200 โครงการ: $199/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Balsamiq
- G2: 4. 2/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
ออกแบบโมคอัพของคุณได้อย่างง่ายดาย
โครงการออกแบบแบบจำลองหรือแบบร่างโครงสร้างต้องการความร่วมมือระหว่างนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นี่คือเหตุผลที่ ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับโครงการออกแบบทุกประเภท
มันมีความสามารถในการจัดการโครงการและมีเครื่องมือไวท์บอร์ดเฉพาะเพื่อช่วยนำการออกแบบต้นแบบให้มีชีวิตชีวา แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ที่อาจมีข้อจำกัด ยาก หรือแยกส่วน ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียว
การให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันและส่งมอบโครงการของคุณให้ตรงตามกำหนดเวลา
ด้วย ClickUp คุณสามารถนำการออกแบบ โมเดลจำลอง และโครงร่างจากขั้นตอนการออกแบบบนกระดานไวท์บอร์ดไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!