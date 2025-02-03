บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือม็อกอัพที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างร่างการออกแบบในปี 2025

3 กุมภาพันธ์ 2568

เคยคิดที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณใหม่ทั้งหมดแต่ลังเลเพราะค่าใช้จ่ายและความพยายามในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? ลองนึกภาพการเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นแบบจำลองที่สวยงามและมีปฏิสัมพันธ์ได้ก่อนที่จะเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นี่คือเวทมนตร์ของเครื่องมือสร้างแบบจำลอง

พวกเขาช่วยคุณสร้างไวร์เฟรม—แบบร่างสำหรับโปรเจ็กต์เว็บของคุณที่แสดงว่าเนื้อหา, การนำทาง, และองค์ประกอบของผิวหน้าผู้ใช้ของแต่ละหน้าจะถูกจัดวางอย่างไร พวกเขายังช่วยคุณสื่อสารความคิดของคุณไปยังลูกค้า, ทีมเมท, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ

ทำไมการสร้างม็อกอัพจึงมีความสำคัญ? ง่ายมาก. การเปลี่ยนแปลงโดยตรงบนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์จริงอาจใช้เวลานาน, มีค่าใช้จ่ายสูง, และอาจก่อให้เกิดการรบกวนได้. เครื่องมือม็อกอัพมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถทดลอง, ปรับปรุง, และทำให้วิสัยทัศน์การออกแบบของคุณสมบูรณ์แบบก่อนการลงทุนทรัพยากรจำนวนมาก.

ด้วยเครื่องมือสร้างแบบจำลอง คุณสามารถเปลี่ยนแนวคิดการออกแบบของคุณให้กลายเป็นความจริงได้ คุณสามารถนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและหลักการของการออกแบบ UX ที่คุณเรียนรู้จากหนังสือและหลักสูตรต่าง ๆมาใช้เพื่อสร้างแบบจำลองที่สามารถโต้ตอบได้

คู่มือนี้จะพาคุณเจาะลึกเครื่องมือสร้างโมเดลจำลอง 10 อันดับยอดนิยมประจำปี 2024 ที่จะช่วยยกระดับกระบวนการออกแบบของคุณและเปลี่ยนไอเดียในจินตนาการให้กลายเป็นผลงานจริง ตั้งแต่เครื่องมือทรงพลังที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ ไปจนถึงตัวเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน เราจะสำรวจเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเปลี่ยนแนวคิดแบบคงที่ของคุณให้กลายเป็นโมเดลจำลองที่มีชีวิตชีวา พร้อมปฏิวัติขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบของคุณอย่างสิ้นเชิง

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจำลอง?

ก่อนที่คุณจะเลือกเครื่องมือสำหรับทำม็อคอัพ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณต้องการบรรลุอะไรด้วยเครื่องมือนี้

นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือ mockup ทุกตัว:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือควรมี UI ที่ง่าย ฉลาด และปรับแต่งได้ คุณไม่ต้องการเสียเวลาในการทำความเข้าใจวิธีการใช้งาน
  • องค์ประกอบและส่วนประกอบ: การมีองค์ประกอบและส่วนประกอบที่หลากหลาย เช่น ปุ่ม ไอคอน และแบบอักษร สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองและประหยัดเวลาที่ใช้ในการค้นหาทรัพยากรภายนอก
  • ความสะดวกในการทำงานร่วมกัน: ควรมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็นไว้, และมีบันทึกประวัติเวอร์ชันเพื่อความโปร่งใสที่สูงขึ้นและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
  • ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: เครื่องมือนี้ควรเข้ากันได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภทที่คุณใช้ในชีวิตประจำวัน และควรมีให้บริการบนคลาวด์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทันที
  • คุณสมบัติการปรับแต่ง: เครื่องมือ mockup ควรมีความสามารถในการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบแบรนด์ของคุณ

เมื่อคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้แล้ว คุณจะมีความพร้อมในการค้นหาเครื่องมือสร้างแบบจำลองที่จะกลายเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าในการเดินทางด้านการออกแบบของคุณ อย่าลืมว่าเครื่องมือที่เหมาะสมควรเสริมการทำงานของคุณและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

10 อันดับเครื่องมือม็อกอัพที่ดีที่สุดที่ควรใช้

คุณพร้อมที่จะค้นพบเครื่องมือ mockup ที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจกต์ออกแบบเว็บไซต์ของคุณในปี 2024 หรือยัง? นี่คือรายชื่อเครื่องมือ mockup 10 อันดับแรกที่เราคัดสรรมาให้คุณ เพื่อสร้าง wireframe และต้นแบบที่ดูสมจริงและน่าประทับใจ

1. คลิกอัพ

ClickUpเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรสำหรับทีมออกแบบ เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแบบจำลองที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบที่ต้องการปรับปรุงโครงการออกแบบของตน รวมถึงเอกสารร่างและงานนำเสนอ

ไม่ว่าคุณกำลังสร้างต้นแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์ ClickUp ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการออกแบบ เครื่องมือสร้างแบบจำลองเว็บไซต์เครื่องมือสร้างโครงร่าง และซอฟต์แวร์ออกแบบ UX

มันผสานเครื่องมือการร่วมมือทางภาพ เช่น กระดานไวท์บอร์ด และแผนผังความคิด กับความสามารถในการจัดการโครงการและงาน เพื่อเร่งกระบวนการออกแบบ และเพิ่มอัตราการเสร็จสิ้นโครงการ

ไวท์บอร์ดของ ClickUp
เริ่มต้นโปรเจกต์โมเดลของคุณและทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเรียลไทม์ด้วยไวท์บอร์ดของ ClickUp

หัวใจสำคัญของฟีเจอร์ที่ดีที่สุดของ ClickUp สำหรับนักออกแบบคือClickUp Whiteboardsและคลังแม่แบบที่หลากหลาย

ร่างโครงร่างแบบลวดลาย, การไหลของผู้ใช้, และแนวคิดการจัดวางโดยตรงบน ClickUp Whiteboards ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ปากกา, กล่องข้อความ, โน้ตติด, และรูปร่างเพื่อทำให้แนวคิดการออกแบบเบื้องต้นของคุณมีชีวิตชีวา กระดานไวท์บอร์ดยังสามารถผสานรวมกับองค์ประกอบมัลติมีเดีย ทำให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพลงในกระดานของคุณได้อย่างง่ายดาย

สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานบนไวท์บอร์ดพร้อมกันได้ ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการระดมความคิดที่มีชีวิตชีวา แบ่งปันไอเดีย รับความคิดเห็น และปรับปรุงโครงร่างและร่างการออกแบบของคุณได้แบบเรียลไทม์

ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิ แผนภาพ หรือการนำเสนอ กระดานไวท์บอร์ดเหล่านี้มอบผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบในการเปลี่ยนแนวคิดของคุณให้กลายเป็นงานที่ปฏิบัติได้จริง คุณสามารถเพิ่มบริบทให้กับงานของคุณโดยเชื่อมโยงบอร์ดของคุณกับงาน ไฟล์ เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมายใน ClickUp นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บไวร์เฟรมและแบบจำลองทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp ควบคู่ไปกับงานโครงการและการสนทนาเพื่อการเข้าถึงและอ้างอิงที่ง่ายดาย

แต่นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่ดีที่สุด!ClickUp Brainยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการสร้างบุคลิกภาพการออกแบบ, ส่วนประกอบ, เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้, และบรีฟสร้างสรรค์โดยอัตโนมัติตามคำแนะนำและความต้องการของคุณ

โดยการกำจัดงานที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการนี้ เครื่องมือนี้ช่วยให้นักออกแบบและบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา

อย่าลืมว่า ClickUp ยังรองรับการคอมเมนต์และการ @mentions การอนุมัติที่รวดเร็ว การทำงานซ้ำอย่างรวดเร็ว การใส่คำอธิบายประกอบในแบบจำลอง การเชื่อมต่อกับไฟล์ Figma และ Invision และการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานภายนอก

สร้างกระบวนการออกแบบที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันผ่านเทมเพลตแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างกระบวนการออกแบบที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันผ่านเทมเพลตแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ของ ClickUp

นอกจากนี้แม่แบบแผนงานออกแบบเว็บไซต์ของ ClickUpยังช่วยให้คุณจัดระเบียบและกำหนดตารางเวลาโครงการออกแบบทั้งหมดไว้ในที่เดียว ส่งผลให้กระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แม่แบบนี้ยังช่วยสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างทรัพยากรและงานที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินแผนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล

เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ

  • สรุปกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
  • แบ่งงานแต่ละอย่างออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้เพื่อการมอบหมายงานที่ดีขึ้น
  • ติดตามความคืบหน้าและกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • บริหารจัดการวงจรชีวิตโครงการทั้งหมดของคุณด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการบริหารโครงการ การออกแบบเว็บไซต์ และการจัดการเอกสาร
  • สร้างและแก้ไขโปรเจกต์การออกแบบเว็บไซต์และเอกสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันลากและวางและ ClickUp Whiteboard
  • ให้และรับข้อเสนอแนะโดยตรงเกี่ยวกับงานและเอกสารภายใน ClickUp ใช้ความคิดเห็น การกล่าวถึง และการสนทนาแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารชัดเจนและสามารถปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ClickUp Automationเพื่อปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้นงานหรือการอัปเดตเอกสารโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • จัดเก็บทรัพย์สินการออกแบบร้านบอร์ดอารมณ์ และวัสดุอ้างอิงไว้ในที่เดียวภายในเอกสาร ClickUpที่กำหนดไว้
  • จัดระเบียบและเข้าถึงทรัพยากรโครงการทั้งหมดของคุณ เช่น เอกสาร ส่วนประกอบ และองค์ประกอบต่าง ๆ ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
  • ปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะกับกระบวนการออกแบบเฉพาะของคุณ สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามการปรับปรุงการออกแบบ ใช้แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ออกแบบเพื่อให้ได้เวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์จำลองแบบธรรมดา ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการเรียนรู้และใช้งานฟีเจอร์และความสามารถทั้งหมดได้อย่างเชี่ยวชาญ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. โมคัพส์

Moqups
ผ่านทางMoqups

Moqups เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองยอดนิยมที่ให้คุณสร้างแบบจำลอง, โครงร่าง, และต้นแบบสำหรับการออกแบบเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ได้ฟรี

เครื่องมือนี้มีรูปแบบที่หลากหลาย,แม่แบบการออกแบบกราฟิก, และองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ไอคอน, แม่แบบ, รูปภาพ, และฟอนต์, เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือหน้าเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างไวร์เฟรม แผนผัง หรือไวท์บอร์ด Moqups คือระบบนิเวศครบวงจรของเครื่องมือที่ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moqups

  • ผสานรวม Moqups กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Google Drive, Jira, Okta, Slack และ Microsoft Azure
  • ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ในโครงการออกแบบของคุณ
  • เข้าถึง Moqups จากทุกอุปกรณ์และทุกแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Moqups

  • Moqups อาจใช้เวลานาน เนื่องจากคุณต้องเลือกและแก้ไขแต่ละองค์ประกอบทีละรายการโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง
  • เวอร์ชันฟรีไม่อนุญาตให้คุณดาวน์โหลดโมเดลจำลองสุดท้ายของคุณ

ราคาของ Moqups

  • ฟรี
  • เดี่ยว: $12/เดือน
  • ทีม: $24/เดือน
  • ไม่จำกัด: $65/เดือน

Moqups คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

3. Figma

ฟิกมา
ผ่านทางFigma

Figma เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักออกแบบสำหรับการสร้างโครงร่างและต้นแบบแบบโต้ตอบสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นที่ไม่มีใบรับรองด้านการออกแบบและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ เนื่องจากมีทั้งองค์ประกอบและส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้

ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือนี้ เพราะการออกแบบถูกสร้างขึ้นบนเว็บแอปเดียวกัน ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นความคืบหน้าของการออกแบบและแบ่งปันความคิดเห็นได้ทันที พวกเขายังสามารถทิ้งคำแนะนำไว้ได้โดยตรงบนไฟล์การออกแบบเป็นความคิดเห็นได้

Figma ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการออกแบบ UI และ UX โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ระบบการออกแบบที่มีส่วนประกอบเชื่อมโยงกับ UI ซอฟต์แวร์สร้างต้นแบบแบบโต้ตอบ และคลังสไตล์การออกแบบที่หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma

  • เชื่อมต่อ Figma กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Trello, Jira, Slack, Zoom และ Asana เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • ใช้ปลั๊กอินและวิดเจ็ตหลากหลายเพื่อทำให้งานออกแบบของคุณง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
  • ให้และรับข้อเสนอแนะโดยตรงบนไวร์เฟรมของคุณเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ Figma

  • Figma ไม่รองรับหลายภาษา ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงในระดับสากลของคุณ
  • Figma ต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมหน่วยความจำขนาดใหญ่ และอาจทำงานได้ไม่ดีบนระบบที่เก่าหรือช้า

ราคาของ Figma

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • มืออาชีพ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $45/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $75/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว Figma

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (700+ รีวิว)

4. Mockplus

ม็อกพลัส
ผ่านทางMockplus

หากการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ Mockplus ควรเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้ เป็นเครื่องมือสร้างต้นแบบที่ช่วยให้สร้างต้นแบบอินเทอร์แอคทีฟของส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ เครื่องมือนี้มีคลังแม่แบบโครงร่างที่กว้างขวาง ประกอบด้วยชุด UI แบบ high-fi, low-fi และฟรี

Mockplus เป็นที่รู้จักในด้านแพ็คเกจที่ครบครันสำหรับการสร้างต้นแบบ การทดสอบ การปรับปรุง และการขยายขนาด โดยมีผลิตภัณฑ์สามตัวสำหรับขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบที่แตกต่างกัน Mockplus Cloud มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน; Mockplus RP เป็นแผนฟรีสำหรับการออกแบบต้นแบบ; และ MockPlus DS เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่มีอยู่แล้ว

คุณสมบัติเช่นการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว, การออกแบบ UI แบบเวกเตอร์, โค้ดสำหรับลูกค้า, และการร่วมมือทางไกลทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เริ่มต้น. นอกจากนี้, Mockplus ยังรองรับซอฟต์แวร์ออกแบบอื่น ๆ เช่น Adobe Photoshop, ทำให้ผู้ออกแบบสามารถส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mockplus

  • ปรับแต่งการออกแบบของคุณด้วยองค์ประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น ไอคอน ฟอนต์ และส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
  • ผสานรวม Mockplus กับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark และ Adobe XD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบของคุณ
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายด้วย Mockplus
  • เชื่อมต่อผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักพัฒนา และนักออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประสานงานโครงการให้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น

ข้อจำกัดของ Mockplus

  • Mockplus ต้องการปลั๊กอินสำหรับการอัปโหลดไฟล์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจไม่สะดวกหรือไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
  • การมีฟีเจอร์มากมายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้นหรือสับสน

ราคาของ Mockplus

บุคคล

  • ฟรี
  • รายปี: $99 (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ตลอดชีพ: $499 (ชำระครั้งเดียว)

ทีม

  • ฟรี
  • สูงสุด: $29.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Mockplus

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. มาร์เวล

มหัศจรรย์
ผ่านทางMarvel

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแบบจำลองเสมือนจริงฟรีที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการให้ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Marvel คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ เครื่องมือนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการขออนุมัติตามเวลาที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนและสำหรับเวอร์ชันต่างๆ ของต้นแบบการออกแบบ

ฟีเจอร์ Handoff ของ Marvel ช่วยให้กระบวนการทำงานร่วมกันและการส่งต่องานระหว่างนักออกแบบและนักพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

มันให้ข้อมูลจำเพาะการออกแบบอย่างละเอียด, ทรัพยากร, และโหมดการตรวจสอบสำหรับนักพัฒนาเพื่อดึงข้อมูล. ความคิดเห็น, คำอธิบายประกอบ, และการส่งออกทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มการสื่อสาร.

Marvel มีคลังภาพที่โหลดไว้ล่วงหน้าพร้อมอินเทอร์เฟซการออกแบบแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย รวมถึงไลบรารีของทีมที่ช่วยให้รักษาความสอดคล้องในข้อกำหนดด้านแบรนด์

คุณสมบัติเด่นของ Marvel

  • ออกแบบและสร้างต้นแบบเว็บไซต์หรือโมเดลผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและทรงพลังของ Marvel
  • ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองของคุณกับผู้ใช้จริง และรับข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึก
  • ส่งออกและแชร์โมคอัพของคุณกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, PNG, HTML และ Sketch

ข้อจำกัดของ Marvel

  • มีห้องสมุดของส่วนประกอบและองค์ประกอบที่จำกัด ซึ่งอาจจำกัดตัวเลือกการออกแบบของคุณ
  • มีคุณสมบัติบางอย่างที่ยังไม่ราบรื่นหรือใช้งานได้ง่าย ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณ

การตั้งราคาของ Marvel

  • ฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือน
  • ทีม: $30/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Marvel

  • G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

6. UXPin

UXPin
ผ่านทางUXPin

เครื่องมือต้นแบบ UXPin เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยส่วนประกอบโค้ด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ส่วนประกอบ UI ที่มีอยู่เพื่อสร้างแบบจำลองได้ เทคโนโลยี Merge ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบด้วยส่วนประกอบโค้ด UI เดียวกับที่นักพัฒนาใช้สร้างผลิตภัณฑ์

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างต้นแบบ UI ที่ปรับแต่งได้ตามแนวทางของแบรนด์คุณได้อย่างสอดคล้อง สามารถผสานการทำงานกับ Storybook, Git repo หรือ NPM package เพื่อใช้ส่วนประกอบโค้ดเดียวกันจากระบบออกแบบ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของคุณ

คุณสามารถสร้างสรรค์ได้กับเครื่องมือออกแบบที่มีแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือใช้กับองค์ประกอบ UI ที่มีให้ในตัวได้หลายแบบ เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การเดินทางของผู้ใช้และการทำแผนที่กระบวนการนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกแผนที่ความร้อนที่ติดตามพฤติกรรมการคลิกและการเลื่อนของผู้ใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UXPin

  • จำลองภาวะตาบอดสีและตรวจสอบความคมชัดขณะทดสอบต้นแบบของคุณ
  • สร้างต้นแบบที่มีพื้นฐานจากตรรกะซึ่งช่วยให้คุณกำหนดกฎและเงื่อนไขของคุณเองได้
  • ลองใช้ UXPin ฟรี ก่อนที่จะชำระเงินสำหรับแผนการสมัครสมาชิกที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ข้อจำกัดของ UXPin

  • อนุญาตให้ยกเลิกการกระทำได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งทำให้ยากที่จะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการ
  • มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ราบรื่นแต่ช้า ซึ่งอาจเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินการของคุณ

ราคาของ UXPin

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $8/บรรณาธิการต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $39/บรรณาธิการต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $83/บรรณาธิการต่อเดือน
  • บริษัท: $149/บรรณาธิการต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ UXPin

  • G2: 4. 2/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 20+ รายการ)

7. วาดแบบร่าง

ร่าง
ผ่านทางSketch

Sketch เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแบบจำลองสำหรับผู้ใช้ macOS มีประโยชน์สำหรับการออกแบบต้นแบบ, อินเตอร์เฟซผู้ใช้, และแม้กระทั่งการออกแบบไอคอน ด้วยการใช้ผืนผ้าใบแบบพิกเซล

เนื่องจาก Sketch รองรับการออกแบบเวกเตอร์ที่เรียบง่ายและต้นแบบที่ซับซ้อน คุณสามารถประกอบเลย์เอาต์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้กราฟิกเวกเตอร์แต่ละชิ้นและการผสมผสานของแผ่นงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถควบคุมทุกพิกเซลบนหน้าเว็บได้ และวาดโดยใช้เครื่องมือปากกา หรือสร้างรูปร่างตามที่คุณต้องการ

Sketch มีชุมชนนักออกแบบขนาดใหญ่ที่ได้สร้างชุดเครื่องมือออกแบบซึ่งเปิดให้ผู้ใช้ Sketch ทุกคนใช้งานได้ฟรี

ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ดาวน์โหลดคลังขนาดใหญ่ของดีไซน์ ไอคอน ปุ่ม และองค์ประกอบอื่น ๆ ได้เพียงคลิกเดียว
  • ทำงานร่วมกับนักออกแบบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ แบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  • ติดตามความก้าวหน้า ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของสมาชิกทีมวิ่งด้วยเคอร์เซอร์ที่มีสีและชื่อที่สนุกสนาน

ข้อจำกัดของสเก็ตช์

  • Sketch มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน เนื่องจากตัวเลือกการออกแบบและองค์ประกอบต่างๆ ไม่ได้ง่ายต่อการค้นหา
  • Sketch ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ Mac เท่านั้นและสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเท่านั้น

ราคาเบื้องต้น

  • การสมัครสมาชิกมาตรฐาน: $12/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: $120/ที่นั่ง
  • การสมัครสมาชิกสำหรับธุรกิจ: $20/บรรณาธิการต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)

ร่างคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

8. Wondershare Mockitt

Wondershare Mockitt
ผ่านทางWondershare Mockitt

Wondershare Mockitt มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างโมเดล UI และการสร้างต้นแบบที่ได้รับการเสริมด้วย AI ด้วยเครื่องมือเดียวนี้ คุณสามารถพัฒนาโครงร่าง แผนผังขั้นตอน และแผนที่ความคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ส่วนที่ง่ายที่สุดในการใช้ Wondershare Mockitt คือการออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่สมจริง แผ่นงานศิลปะหลายแผ่น และการโต้ตอบที่ราบรื่นโดยใช้ส่วนประกอบที่มีอยู่ในตัว

แต่มันไม่ได้มีไว้สำหรับนักออกแบบเท่านั้น เมื่อพูดถึงการตรวจสอบ นักพัฒนาสามารถตรวจสอบการออกแบบและแปลงพิกเซลเป็นโค้ดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีปริญญาด้านการออกแบบ

Mockitt AI ยังมอบการออกแบบอัจฉริยะที่ง่ายดายเพื่อทำให้ไอเดียการออกแบบของคุณเป็นจริงได้อย่างแม่นยำและทันที ฟีเจอร์นี้ยังใหม่แต่คุ้มค่าที่จะลอง

คุณสมบัติเด่นของ Wondershare Mockitt

  • เรียนรู้จากคลังทรัพยากรขนาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • แชร์ แก้ไข และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโมเดลจำลองของคุณแบบเรียลไทม์ พร้อมทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น
  • ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างและทดสอบต้นแบบของคุณ

ข้อจำกัดของ Wondershare Mockitt

  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ ซึ่งอาจจำกัดการทำงานของคุณ
  • ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมาก เนื่องจากอาศัยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ราคา Wondershare Mockitt

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/บรรณาธิการต่อเดือน
  • องค์กร: $15/บรรณาธิการต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Wondershare Mockitt

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. InVision Studio

อินวิชั่น
ผ่านทางInVision

InVision Studio เป็นเครื่องมือออกแบบและสร้างแบบจำลอง UI สำหรับการสร้างต้นแบบด้วยการออกแบบแบบเวกเตอร์ ชั้นงานที่ยืดหยุ่น และจำนวนหน้าแคนวาสไม่จำกัด

InVision Studio มอบชุดเครื่องมือให้คุณเพื่อจัดเก็บและแบ่งปันกระบวนการทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงคลังสำหรับจัดเก็บองค์ประกอบ UX ของแบรนด์ทั้งหมดของคุณ

เครื่องมือสร้างต้นแบบแบบจำลองที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างสูง ซึ่งสามารถสร้างต้นแบบที่ตอบสนองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ผลงานการออกแบบสามารถแชร์กับทีมและลูกค้าเพื่อรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVision Studio

  • สร้างและใช้แอนิเมชันที่ซับซ้อนสำหรับวิดีโอของคุณ
  • ทดสอบต้นแบบของคุณบนโทรศัพท์ของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • ดาวน์โหลดไฟล์จากซอฟต์แวร์เช่น Sketch และนำเข้าไปยัง InVision Studio

ข้อจำกัดของ InVision Studio

  • ไม่มีตัวเลือกปลั๊กอิน
  • มักจะช้าและเกิดปัญหาขัดข้องบ่อย

ราคาของ InVision Studio

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $15/นักออกแบบ ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $25/นักออกแบบ ต่อเดือน
  • ทีม: $99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ InVision Studio

  • G2: 4. 4/5 (670+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 740 รายการ)

10. บัลซาไมค์

บัลซามิก
ผ่านทางBalsamiq

Balsamiq เป็นเครื่องมือสร้างต้นแบบที่จำลองประสบการณ์การออกแบบบนกระดานไวท์บอร์ดหรือกระดาษขึ้นมาใหม่ มันกลับไปสู่พื้นฐานของการสร้างเลย์เอาต์โดยใช้ปากกาและกระดาษ เพียงแต่ทำบนหน้าจอเท่านั้น

แม้ว่าต้นแบบอาจดูเหมือนถูกวาดบนกระดาษ แต่การออกแบบสามารถเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นสำหรับการนำเสนอได้ โดยธรรมชาติแล้ว รองรับการสร้างต้นแบบทั้งแบบโลว์ไฟและไฮไฟ

จุดเน้นของ Balsamiq อยู่ที่เนื้อหาและโครงสร้างของการออกแบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของโปรแกรม คุณสามารถวางองค์ประกอบต่าง ๆ ได้โดยใช้ฟีเจอร์ลากและวาง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงานโดยรวม นอกจากนี้ Balsamiq ยังมีไลบรารีคอมโพเนนต์ที่หลากหลาย และรองรับการส่งออกและนำเข้าข้อมูลอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Balsamiq

  • เรียนรู้และใช้งาน Balsamiq ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • ประหยัดเวลาและเพิ่มอัตราการส่งมอบด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับม็อกอัพของคุณ
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณและแบ่งปันบันทึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบของคุณ

ข้อจำกัดของ Balsamiq

  • มีหน้าจอสีดำและขาวแบบง่าย ๆ ซึ่งอาจน่าเบื่อหรือจำกัดสำหรับนักออกแบบบางคน
  • ไม่รองรับการแปลงจากสายไฟที่มีความเที่ยงตรงต่ำเป็นสายไฟที่มีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือหรือขั้นตอนเพิ่มเติม

ราคาของ Balsamiq

  • 2 โครงการ: $9/เดือน
  • 20 โครงการ: $49/เดือน
  • 200 โครงการ: $199/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Balsamiq

  • G2: 4. 2/5 (490+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)

ออกแบบโมคอัพของคุณได้อย่างง่ายดาย

โครงการออกแบบแบบจำลองหรือแบบร่างโครงสร้างต้องการความร่วมมือระหว่างนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นี่คือเหตุผลที่ ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับโครงการออกแบบทุกประเภท

มันมีความสามารถในการจัดการโครงการและมีเครื่องมือไวท์บอร์ดเฉพาะเพื่อช่วยนำการออกแบบต้นแบบให้มีชีวิตชีวา แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ที่อาจมีข้อจำกัด ยาก หรือแยกส่วน ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียว

การให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันและส่งมอบโครงการของคุณให้ตรงตามกำหนดเวลา

ด้วย ClickUp คุณสามารถนำการออกแบบ โมเดลจำลอง และโครงร่างจากขั้นตอนการออกแบบบนกระดานไวท์บอร์ดไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!