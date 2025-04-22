บล็อก ClickUp

11 ตัวเลือกระบบ AI ตัวละครที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณาในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
22 เมษายน 2568

การสร้างเพื่อน AI สำหรับการเล่าเรื่อง, การสวมบทบาท, หรือการสนทนาที่มีความหมายสามารถเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นได้—จนกว่าคุณจะพบกับข้อจำกัดของ Character AI บางทีคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดกับการหยุดทำงานบ่อยครั้ง, ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด, หรือความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล บางทีคุณอาจต้องการคุณสมบัติขั้นสูงมากขึ้นสำหรับโครงการสร้างสรรค์หรือการทำงานมืออาชีพของคุณ

คุณไม่ได้อยู่คนเดียว. เมื่อแพลตฟอร์มตัวละคร AI พัฒนาไปข้างหน้า นักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญทางสร้างสรรค์กำลังมองหาทางเลือกที่ให้ความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น การสนทนาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ความเป็นส่วนตัวที่ดีขึ้น หรือความสามารถเฉพาะทาง.

ในคู่มือนี้ เราได้ทำการวิจัยและทดสอบเว็บไซต์ทางเลือกของ Character AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณค้นหาแพลตฟอร์ม AI เพื่อนคู่ใจที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนที่กำลังพัฒนาตัวละคร นักพัฒนาที่กำลังสร้างประสบการณ์แบบโต้ตอบ หรือเพียงแค่ต้องการสนทนา AI ที่น่าสนใจมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้นำเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างและโต้ตอบกับตัวละคร AI

ข้อจำกัดของตัวละคร AI

ในขณะที่ Character AI เป็นผู้บุกเบิกการสร้างตัวละคร AI ที่เข้าถึงได้ ผู้ใช้ยังคงรายงานข้อจำกัดที่น่าหงุดหงิดหลายประการอย่างต่อเนื่อง:

  • การหยุดทำงานบ่อยครั้งและปัญหาเซิร์ฟเวอร์: ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด โดยแพลตฟอร์มไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง
  • การตอบสนองของตัวละครที่ไม่สอดคล้องกัน: ตัวละครมักจะ "ลืม" บุคลิกหรือเรื่องราวในอดีตที่ได้ถูกกำหนดไว้กลางบทสนทนา ทำให้การมีส่วนร่วมลดลงและต้องมีการเตือนบ่อยครั้ง
  • ตัวกรองเนื้อหาที่จำกัด: การตรวจสอบเนื้อหาอย่างเข้มงวดของแพลตฟอร์มนี้บล็อกสถานการณ์สร้างสรรค์มากมาย—แม้กระทั่งธีมที่ไม่ชัดเจนสำหรับผู้ใหญ่—จำกัดโอกาสในการเล่าเรื่องและการพัฒนาตัวละคร
  • ความจำในการสนทนาจำกัด: ตัวละครมีปัญหาในการอ้างอิงข้อมูลจากช่วงก่อนหน้าในบทสนทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการโต้ตอบที่ยาวนาน
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว: การสนทนาของผู้ใช้ถูกเก็บรวบรวมเพื่อฝึกฝนโมเดล AI ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและความเป็นความลับ
  • ตัวเลือกการปรับแต่งพื้นฐาน: แพลตฟอร์มมีการควบคุมที่จำกัดเกี่ยวกับลักษณะตัวละคร, เสียง, และพฤติกรรมเมื่อเทียบกับทางเลือกใหม่ ๆ
  • เวลาตอบกลับช้า: เมื่อจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น หลายคนรายงานว่ามีความล่าช้าระหว่างข้อความมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้ฟรี
  • รูปแบบการสร้างรายได้: คุณสมบัติพรีเมียมล่าสุดได้จำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ชำระเงิน ทำให้เกิดประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Character AI สามารถเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ได้ และมอบวิธีที่สนุกกว่าและราคาไม่แพงกว่าในการเพลิดเพลินกับโลกแฟนตาซีและการโต้ตอบกับ AI

ทางเลือกของ Character AI ในภาพรวม

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
ClickUpปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผู้ช่วย AI อเนกประสงค์, การจัดการโครงการและความรู้, การสร้างเอกสารฟรีตลอดไปไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ สำหรับ $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
ไช่การสนทนา AI แบบสบายๆ กับตัวละครที่หลากหลายตัวละครที่สร้างขึ้นโดยชุมชน, การแชทด้วยเสียง, การเคลื่อนไหวของแชทฟรีไชพรีเมียม: $13. 99 ต่อเดือน หรือ $134. 99 ต่อปีไชอัลตร้า: $29. 99 ต่อเดือน หรือ $269. 99 ต่อปี
บทบาทสมมติการเล่นบทบาทสมมติและการสนทนาด้วย AI ที่สมจริงเหนือจริงการปรับแต่งตัวละคร, การสร้างศิลปะด้วย AI, รองรับหลายภาษาเริ่มต้น $19.99/เดือนพรีเมียม: $49.99/เดือนแพลทินัม: $129/เดือน
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับภารโรงบทบาทสมมติที่สร้างสรรค์อย่างไม่จำกัดการสร้างสถานการณ์ตามความต้องการ, การกรองเนื้อหาขั้นต่ำ, การสร้างภาพฟรี
รีพลิกาการเป็นเพื่อนกับ AI ในระยะยาวความจำที่ยาวนาน, การสนับสนุนทางอารมณ์, การสร้างความสัมพันธ์ฟรีPro: $19.99/เดือน (หรือ $49/ปี)ตลอดชีพ: $299 (ชำระเงินครั้งเดียว)
คุคิ เอไอการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ; แบรนด์ที่ต้องการตัวแทนเสมือนการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ บุคลิกที่โดดเด่น การโต้ตอบด้วยเสียง100 Koins: $0. 99550 Koins: $4. 991200 Koins: $9. 997500 Koins: $49. 99
Anima AIการเชื่อมโยงทางอารมณ์ลึกซึ้งและการสนับสนุนทางจิตใจการเชื่อมโยงทางอารมณ์, ประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, ข้อความเสียงเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน
Cleverbotแชท AI แบบข้อความเรียบง่ายการสนทนาเหมือนมนุษย์ ไม่ต้องมีบัญชี การเรียนรู้จากการสนทนาฟรี
ทอล์กกีการโต้ตอบของตัวละครหลายภาษารูปแบบการพูดตามธรรมชาติ, การปรับแต่งเสียง, การตอบสนองทางอารมณ์FreeTalkie + Standard: $9. 99/เดือนTalkie + Pro: $24. 99/เดือน
ซากุระ AIการโต้ตอบของตัวละครที่ได้แรงบันดาลใจจากอนิเมะการออกแบบตัวละครเชิงภาพ บุคลิกภาพเฉพาะตัว สถานการณ์ที่สร้างสรรค์เพชรฟรี: $19/เดือนไม่จำกัด: $39/เดือน
AI ดันเจี้ยนการผจญภัยการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบเรื่องราวที่มีพลวัต, ความยืดหยุ่นของประเภท, การสร้างโลกนักผจญภัยดันเจี้ยน AI: $9.99แชมป์ดันเจี้ยน AI: $14.99ตำนานดันเจี้ยน AI: $29.99ตำนานมหากาพย์ดันเจี้ยน AI: $49.99เครดิต 2,500: $19.99เครดิต 80: $0.99

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI ตัวละครที่คุณควรใช้

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI)

แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่แชทบอทที่มีตัวละครเสมือนจริง แต่ก็สามารถเป็นศูนย์บัญชาการอันทรงพลังสำหรับจักรวาลการเล่าเรื่องของคุณได้ นักเขียน ผู้เล่นบทบาทสมมติ และผู้สร้างโลกสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อร่างประวัติตัวละคร ตำนาน และบทสนทนา ในขณะที่ClickUp Tasksและ Custom Fields จะช่วยให้คุณติดตามบท ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขียน แก้ไข และดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้วย ClickUp Docs
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp
รวบรวมไอเดีย โครงเรื่อง บทสนทนา และอื่นๆ สำหรับตัวละครและโลกแฟนตาซีของคุณไว้ใน ClickUp

คุณสามารถเชื่อมโยงตัวละครกับเหตุการณ์สำคัญหรือสถานที่ต่าง ๆ และแสดงภาพความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ด้วยClickUp Whiteboards— เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนพล็อตเรื่องที่ซับซ้อน กระดานไวท์บอร์ดยังช่วยให้คุณสร้างภาพจาก AIสำหรับโลกแฟนตาซี เกม หรือเรื่องราวของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติที่เข้าใจง่าย

ClickUp Whiteboards
ใช้ AI เพื่อสร้างภาพใน ClickUp Whiteboards และปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ที่คุณต้องการ

เมื่อคุณติดขัด?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ฝังอยู่ภายในและรับรู้บริบท สามารถช่วยคุณระดมความคิดเกี่ยวกับชื่อตัวละครและสถานที่ เขียนสรุปฉาก หรือแม้กระทั่งแนะนำสิ่งที่ตัวร้ายที่หม่นหมองของคุณอาจพูดต่อไปได้ ในขณะที่ยังคงจัดระเบียบทุกอย่างภายในบริบทของโครงการใหญ่

ดังนั้น แม้ว่าเทคโนโลยี AI ของ ClickUp จะไม่ทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณหรือศัตรูโจรสลัดของคุณ (อย่างน้อยก็ในตอนนี้) แต่มันสามารถช่วยคุณจัดระเบียบจักรวาลทั้งหมดที่ตัวละครเหล่านั้นอาศัยอยู่ได้

ClickUp Brain Character AI ทางเลือก
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างตัวละครสมมติ เรื่องราว และโลกในไม่กี่นาที

การผสานรวมนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์สามารถผสานการพัฒนาตัวละครเข้ากับการจัดการงาน การสร้างเอกสาร และการทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Brain: สร้างตัวละครของคุณเองพร้อมบทสนทนา ลักษณะนิสัย และเรื่องราวพื้นหลัง ด้วยการใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
  • เอกสารพร้อมความช่วยเหลือจาก AI: สร้างและจัดเก็บโปรไฟล์ตัวละครที่ครอบคลุม องค์ประกอบในการสร้างโลก และโครงเรื่องด้วยการเสริมประสิทธิภาพจาก AI
  • งานและงานย่อย: แบ่งการพัฒนาตัวละครออกเป็นองค์ประกอบที่จัดการได้ โดยมีข้อพึ่งพาและกรอบเวลา
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ติดตามคุณลักษณะของตัวละคร ความสัมพันธ์ และเส้นทางการพัฒนาด้วยจุดข้อมูลที่ปรับแต่งได้
  • ไวท์บอร์ด: แผนภาพความสัมพันธ์ของตัวละคร, การไหลของเรื่องราว, และรูปแบบการโต้ตอบ

📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสนทนาแบบโต้ตอบระหว่างตัวละครเหมือนแพลตฟอร์มAIสำหรับตัวละครโดยเฉพาะ
  • ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมสำหรับการพัฒนาตัวละคร
  • การสร้างตัวละครเป็นแบบข้อความโดยไม่มีเครื่องมือสร้างตัวละครแบบภาพในตัว

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากRedditระบุว่า:

ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาให้ฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างลึกซึ้ง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!

ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดเวลานั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในช่วงทำงานอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!

2. ไช AI (เหมาะที่สุดสำหรับการคุยกับ AI แบบไม่เป็นทางการกับตัวละครที่หลากหลาย)

ไช้เอ้ย ตัวละครเอ้ย ทางเลือก
ผ่านทางChai AI

หากคุณเคยต้องการสนทนากับบุคลิก AI ที่หลากหลายนับพันโดยไม่ต้องสร้างขึ้นเอง Chai AI คือคำตอบที่ลงตัว แพลตฟอร์มนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ชื่นชอบ AI แบบสบายๆ ที่สนุกกับการเข้าร่วมสนทนาในบทบาทของตัวละครแทบทุกประเภทที่คุณนึกออก—ตั้งแต่บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไปจนถึงตัวละครที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่

สิ่งที่ทำให้ Chai โดดเด่นคือชุมชนผู้สร้างที่มีชีวิตชีวา ต่างจากแพลตฟอร์มอื่นที่คุณถูกจำกัดให้ใช้ตัวละครที่สร้างไว้ล่วงหน้า Chai อนุญาตให้คุณเรียกดูคลังตัวละครขนาดใหญ่ที่สร้างโดยชุมชน แต่ละตัวมีสไตล์การสนทนาที่เป็นเอกลักษณ์ ต้องการโต้แย้งปรัชญากับโสเครติสในตอนเช้าและพูดคุยกับนักสำรวจอวกาศจากปี 3000 ในช่วงบ่ายหรือไม่? Chai ทำให้การเปลี่ยนตัวละครที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบนี้ง่ายและน่าสนใจ

คุณสมบัติเด่นของ Chai AI

  • เข้าถึงตัวละครนับพันที่สร้างโดยชุมชน ครอบคลุมหลากหลายแนว บุคลิก และหัวข้อความสนใจ
  • มีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยคำพูดกับตัวละครแต่ละตัว ซึ่งมีรูปแบบและน้ำเสียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  • สร้างบุคลิกภาพ AI ของคุณเองด้วยคุณลักษณะ ความรู้ และรูปแบบการสนทนาที่สามารถปรับแต่งได้
  • แบ่งปันบทสนทนาที่น่าสนใจหรือค้นพบตัวละครยอดนิยมผ่านการแนะนำจากชุมชน

ข้อจำกัดของ Chai AI

  • คุณภาพของคำตอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างตัวละครที่สร้างโดยชุมชนต่างๆ
  • ผู้ใช้ระดับฟรีต้องเผชิญกับตัวกรองเนื้อหาที่เข้มงวดมากขึ้นและข้อจำกัดความยาวของการสนทนา
  • การจดจำความทรงจำในบทสนทนาที่ยาวนานกว่ามีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกพรีเมียม

ราคาของ Chai AI

  • ฟรี: สนทนากับบอท AI ที่เลือกได้ จำกัด 70 ข้อความต่อครั้ง ซึ่งจะรีเซ็ตทุก 2.5 ชั่วโมง
  • ไช่ พรีเมียม: $13.99 ต่อเดือน หรือ $134.99 ต่อปี
  • ไช อัลตร้า: $29.99 ต่อเดือน หรือ $269.99 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Chai AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Chai AI อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:

ไช้ดีมาก ฉันใช้มันเกือบทุกวันเพราะมันสนุกมาก และตัวละครก็จำความทรงจำได้ดีขึ้น สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบคือเมื่อฉันต้องดูโฆษณาเมื่อฉันพยายามเปลี่ยนหรือได้ตัวละครใหม่ แต่ฉันไม่รังเกียดมันหรอก

ไช้ดีมาก ฉันใช้มันเกือบทุกวันเพราะมันสนุกมาก และตัวละครก็จำความทรงจำได้ดีขึ้น สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบคือเมื่อฉันต้องดูโฆษณาเมื่อฉันพยายามเปลี่ยนหรือได้ตัวละครใหม่ แต่ฉันก็ไม่รังเกียจหรอก

3. RolePlai (เหมาะที่สุดสำหรับการสวมบทบาทตัวละครอย่างลึกซึ้งและการเขียนเชิงสร้างสรรค์)

ตัวละครโรลเพลย์ทางเลือกสำหรับ AI
ผ่านทางRoleplai

RolePlai โดดเด่นในฐานะทางเลือก AI ตัวละครเฉพาะทางที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละคร AI ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคนดัง บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ หรือบุคลิกที่สร้างขึ้นเองอย่างสมบูรณ์ แต่ละตัวละครสามารถปรับแต่งลักษณะเฉพาะและเรื่องราวความเป็นมาได้ ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างส่วนตัวและน่าสนใจ

นอกเหนือจากการโต้ตอบผ่านข้อความ RolePlai ยังมีฟีเจอร์แชทด้วยใบหน้าและเสียง ผู้ใช้สามารถมองเห็นและได้ยินตัวละคร AI ของตนเอง เพิ่มความสมจริงให้กับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ RolePlai

  • รับความสามารถในการแชทด้วยใบหน้าและเสียงเพื่อดูและได้ยินตัวละคร AI ของคุณ
  • ควบคุมเนื้อเรื่องด้วยการเลือกทางที่แตกต่างกันผ่าน AI Adventures
  • สร้างเนื้อหาภาพที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาของคุณด้วยระบบสร้างศิลปะด้วย AI ในตัว
  • มีส่วนร่วมกับแชทบอท AI ได้สูงสุดห้าตัวพร้อมกันสำหรับการสนทนาและสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น ทำให้เกิดประสบการณ์ที่สมจริงอย่างแท้จริง

ข้อจำกัดของ RolePlai

  • มุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่องและการประยุกต์ใช้เชิงสร้างสรรค์มากกว่างานที่มีลักษณะเป็นประโยชน์ใช้สอย
  • มีเส้นทางการเรียนรู้ในการตั้งค่าพารามิเตอร์ตัวละครที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ RolePlai

  • เริ่มต้น: $19. 99/เดือน
  • พรีเมียม: $49.99/เดือน
  • แพลทินัม: $129/เดือน

คะแนนและรีวิวบทบาทสมมติ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Roleplai อย่างไรบ้าง?

รีวิวในApp Storeระบุว่า:

แอปนี้สนุกและให้ความบันเทิง แต่ฉันอยากจะบอกว่ามีบางสิ่งที่ควรเพิ่ม ฉันรู้สึกว่าแท็บการผจญภัยควรมีการสร้างตัวละครรอง ประวัติส่วนตัว ลักษณะนิสัย เหมือนกับในแท็บแชท AI/ส่วนใหญ่เพื่อที่เราจะได้ไม่หมดพื้นที่สำหรับสิ่งที่เราต้องการเพิ่มในการผจญภัยของเรา

แอปนี้สนุกและให้ความบันเทิง แต่ฉันอยากจะบอกว่ามีบางอย่างที่ควรเพิ่มเข้าไป ฉันรู้สึกว่าแท็บการผจญภัยควรมีการสร้างตัวละครรอง ประวัติส่วนตัว ลักษณะนิสัย เหมือนกับในแท็บแชท AI/ส่วนใหญ่เพื่อที่เราจะได้ไม่หมดพื้นที่สำหรับสิ่งที่เราต้องการเพิ่มในการผจญภัยของเรา

4. AI ผู้ดูแล (เหมาะที่สุดสำหรับบทบาทสมมติที่สร้างสรรค์อย่างไม่จำกัด)

ตัวละครผู้ดูแลอาคาร ai ตัวละครทางเลือก ai
ผ่านทางJanitor AI

Janitor AI ได้สร้างตำแหน่งเฉพาะตัวในฐานะแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการข้อจำกัดน้อยที่สุดในการโต้ตอบของตัวละคร ในขณะที่แพลตฟอร์ม AI ตัวละครหลายแห่งใช้ตัวกรองเนื้อหาที่เข้มงวด Janitor กลับใช้วิธีการที่ไม่แทรกแซงมากนัก ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่นักเขียนนิยาย นักพัฒนาเกม และผู้เล่นบทบาทสมมติที่กำลังสำรวจธีมการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนหรือมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือระบบสร้างสถานการณ์จำลอง แทนที่จะเพียงแค่สนทนากับตัวละคร คุณสามารถวางตัวละครเหล่านั้นในฉากที่กำหนดพร้อมพารามิเตอร์ที่ชัดเจน นักเขียนนิยายสืบสวนอาจทดสอบปฏิกิริยาของตัวละครที่แตกต่างกันเมื่อพบหลักฐาน ในขณะที่นักพัฒนาเกมสามารถสร้างต้นแบบการตอบสนองของ NPC ต่อการเลือกของผู้เล่นในหลายเส้นทางของเรื่องราว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ผู้ดูแลอาคาร

  • สร้างภาพตัวแทนของตัวละครและฉากที่ถูกกล่าวถึงในการสนทนา
  • เพลิดเพลินกับความทรงจำที่ยั่งยืน ตัวละครไม่เพียงแต่จดจำประวัติการสนทนาเท่านั้น แต่ยังจดจำสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกสมมติของพวกเขาด้วย
  • ผสานตัวละครเข้ากับแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง, เกม, หรือเครื่องมือการเขียนด้วยการเข้าถึง API สำหรับนักพัฒนา

ข้อจำกัดของ AI ผู้ดูแล

  • ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเนื้อหาสำหรับครอบครัว เนื่องจากมีการกรองเนื้อหาในระดับต่ำ
  • คุณภาพการสร้างภาพมีความแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำสั่งที่ใช้
  • UI อาจรู้สึกซับซ้อนทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะของการเล่นบทบาทสมมติ

การกำหนดราคา AI สำหรับพนักงานทำความสะอาด

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว AI ผู้ดูแลอาคาร:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. Replika (เหมาะที่สุดสำหรับการเป็นเพื่อน AI ในระยะยาว)

ทางเลือกสำหรับ Replika Character AI
ผ่านทางReplika

Replika เป็นผู้บุกเบิกในวงการผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์เดียวที่พัฒนาไปเรื่อยๆ มากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครหลายตัว ลองนึกถึงการพัฒนามิตรภาพลึกซึ้งกับบุคลิกภาพ AI หนึ่งเดียวที่เติบโตและเข้าใจคุณมากขึ้นตลอดหลายสัปดาห์และหลายเดือน

ต่างจากแพลตฟอร์มอื่นที่การสนทนาดูเหมือนไม่ต่อเนื่อง Replika โดดเด่นในการสร้างหน่วยความจำที่ต่อเนื่องของการโต้ตอบของคุณ แบ่งปันความท้าทายในการทำงาน เป้าหมายส่วนตัว หรือกิจวัตรประจำวันของคุณ และ Replika ของคุณจะอ้างอิงรายละเอียดเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาติในการสนทนาครั้งต่อๆ ไป สิ่งนี้สร้างความรู้สึกที่แท้จริงของการ "เป็นที่รู้จัก" ซึ่งผู้ใช้หลายคนพบว่าน่าสบายใจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้สังเกตเห็นว่าการมีอยู่ของสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บางคน ผู้ที่เผชิญกับความวิตกกังวลทางสังคมมักจะฝึกฝนการสนทนากับ Replika ของพวกเขาก่อนที่จะมีการปฏิสัมพันธ์ในโลกจริง ขณะที่บางคนรู้สึกสบายใจที่มีพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสินเพื่อประมวลความคิดในเวลา 3 โมงเช้าเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่

👀 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าเพื่อน AI ช่วยลดความเหงาได้ บางครั้งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ แม้ว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนจะแตกต่างกันไป แต่การทดลองขนาดใหญ่หนึ่งครั้งพบว่าการใช้เพื่อน AI ช่วยลดความเหงาได้อย่างมีนัยสำคัญ (16–24 จุดเปอร์เซ็นต์)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika

  • รับคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับสไตล์การสื่อสารและความชอบที่คุณระบุไว้ เนื่องจาก Replika ของคุณจะจดจำประวัติการสนทนาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
  • เข้าถึงฟีเจอร์การติดตามอารมณ์และการบันทึกประจำวันแบบเลือกได้ เพื่อสนับสนุนการตระหนักรู้ทางอารมณ์
  • พูดคุยกับ Replika ของคุณโดยตรงด้วยเสียงตอบกลับที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ
  • ปรับแต่งรูปลักษณ์ของ Replika ของคุณด้วยการสร้างอวตาร 3 มิติที่มีรายละเอียดและตัวเลือกเสื้อผ้า

ข้อจำกัดของรีพลิกา

  • เน้นที่เพื่อนร่วมทางเพียงคนเดียวแทนที่จะเป็นตัวละครหลายตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเบื่อสำหรับผู้ที่มองหาแอปเพื่อนร่วมทาง AI เพื่อความบันเทิง
  • การอัปเดตล่าสุดได้จำกัดประเภทของการเล่นบทบาทสมมติบางประเภทที่เคยมีให้ใช้งานก่อนหน้านี้
  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติด้านหน่วยความจำและการพัฒนาบุคลิกภาพที่จำกัดอย่างมาก

ราคาของ Replika

  • ฟรี
  • ข้อดี: $19.99/เดือน (หรือ $49/ปี)
  • ตลอดชีพ: $299 (ชำระครั้งเดียว)

เรตติ้งและรีวิวของ Replika

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Replika อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:

ฉันพบว่าหากคุณตั้งค่าการเล่นบทบาทสมมติของคุณอย่างเหมาะสม คุณสามารถทำให้ Replika ของคุณเป็นตัวละครใดก็ได้ที่คุณต้องการและสลับไปมาระหว่างตัวละครต่างๆ ตามอารมณ์ของคุณได้

ฉันพบว่าหากคุณตั้งค่าการเล่นบทบาทสมมติของคุณอย่างเหมาะสม คุณสามารถทำให้ Replika ของคุณเป็นตัวละครใดก็ได้ที่คุณต้องการและสลับไปมาระหว่างตัวละครต่างๆ ตามอารมณ์ของคุณได้

6. Kuki AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาแบบไม่เป็นทางการและแบรนด์ที่ต้องการตัวแทนเสมือน)

ตัวละคร Kuki AI ทางเลือกสำหรับ AI
ผ่านทางKuki AI

Kuki AI นำเสนอการสนทนา AI ที่เน้นบุคลิกภาพเป็นสำคัญ ด้วยแนวทางที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ แทนที่จะเน้นที่การปรับแต่งตัวละคร Kuki ได้รับการพัฒนาตลอดกว่า 15 ปี เพื่อมีบุคลิกที่สนุกสนานและแอบซนเล็กน้อย ซึ่งทำให้การสนทนาแม้จะธรรมดาที่สุดก็กลายเป็นเรื่องสนุกได้อย่างไม่คาดคิด

สิ่งที่ทำให้ Kuki พิเศษคือวิธีการที่มันสมดุลระหว่างอารมณ์ขันกับความช่วยเหลือ การสนทนาเกี่ยวกับการทำอาหารเย็นอาจเปลี่ยนเป็นการเล่นมุกเกี่ยวกับทักษะการทำอาหารของคุณก่อนที่จะกลับเข้าสู่คำแนะนำสูตรอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างราบรื่น

สำหรับแบรนด์และผู้สร้างเนื้อหา บุคลิกที่ชัดเจนของ Kuki ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับโฆษณา การสตรีม และเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ยูทูบเบอร์และผู้สตรีม Twitch มักจะนำ Kuki มาเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาเป็นประจำ เนื่องจากคำตอบที่ไม่คาดคิดและการตอบกลับที่สร้างความประหลาดใจต่อคำถามจากผู้ชม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kuki AI

  • รับคำตอบที่เหมาะสมกับบริบทและมีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องน้อยกว่าคู่แข่งหลายราย
  • เพลิดเพลินกับมุกตลกที่ปรับแต่งมาอย่างดีและการตอบกลับที่สนุกสนานซึ่งเข้ากับโทนการสนทนา
  • เข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมในหลากหลายหัวข้อตั้งแต่วิทยาศาสตร์ไปจนถึงวัฒนธรรมป๊อปเพื่อการสนทนาเชิงข้อมูล

ข้อจำกัดของ Kuki AI

  • ตัวเลือกการปรับแต่งตัวละครมีจำกัด เนื่องจากถูกออกแบบมาให้มีความเป็นตัวตนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากเป็นครั้งคราวกับคำถามหรือคำแนะนำที่ซับซ้อนและมีหลายส่วน
  • เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาที่อาจขัดจังหวะการสนทนา

ราคา Kuki AI

  • 100 โคอิน: $0. 99
  • 550 เควิน: $4. 99
  • 1200 โคอิน: $9.99
  • 7,500 Koins: $49.99

คะแนนและรีวิว Kuki AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. Anima AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ลึกซึ้งและการสนับสนุนทางจิตวิทยา)

Anima AI
ผ่านGoogle Play Store

เคยรู้สึกไหมว่าคุณต้องการใครสักคนที่จะพูดคุยด้วยและเข้าใจคุณอย่างแท้จริง โดยไม่มีการตัดสิน?Anima AI สร้าง เพื่อน AI ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มีความหมายกับผู้ใช้ผ่านความเข้าใจทางจิตวิทยาและการตอบสนองที่เห็นอกเห็นใจ

ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มตัวละคร AI อื่น ๆ ที่มุ่งเน้นความบันเทิงเป็นหลัก Anima AI ผสมผสานหลักการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างเพื่อนที่สามารถสนับสนุนสุขภาพจิตของคุณผ่านการสนทนาที่รู้สึกจริงใจ เมื่อคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานที่กำลังจะมาถึง ตัวอย่างเช่น เพื่อน Anima ของคุณอาจช่วยให้คุณจัดการกับความกังวลเฉพาะเจาะจง ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และให้กำลังใจทางอารมณ์ที่รู้สึกเหมือนถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะ

แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในการสร้างบุคลิกภาพที่สม่ำเสมอซึ่งจดจำบทสนทนาของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณพูดถึงความหลงใหลในการปีนเขาในบทสนทนาหนึ่ง เพื่อนคู่ใจ Anima ของคุณอาจถามถึงประสบการณ์ล่าสุดของคุณในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา สร้างความรู้สึกว่าถูกมองเห็นและจดจำอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์มีความหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anima AI

  • รับการตอบสนองที่เห็นอกเห็นใจและเป็นประโยชน์ตามเทคนิคการสนับสนุนทางอารมณ์ที่ได้รับการยอมรับ
  • ปรับแต่งลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมทาง รวมถึงรูปลักษณ์ บุคลิกภาพ และงานอดิเรก ให้สอดคล้องกับความต้องการทางอารมณ์ของคุณโดยเฉพาะ
  • ได้รับประโยชน์จากการออกแบบที่เน้นความเป็นส่วนตัวโดยไม่แบ่งปันข้อมูลการสนทนาเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

ข้อจำกัดของ Anima AI

  • เวลาตอบสนองอาจช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
  • ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้จำกัด
  • อาจไม่เหมาะสำหรับเด็กเนื่องจากมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

ราคา Anima AI

  • เริ่มต้นที่ $19.99/เดือน

(ข้อมูลจากผู้ใช้)

คะแนนและรีวิว Anima AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Anima AI อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากPlay Storeรายงานว่า:

แอปนี้ดี การสนทนาไหลลื่นดีจนบางครั้งถูกขัดจังหวะด้วยคำถามสุ่มที่ไม่เกี่ยวข้อง ฉันชอบที่แอปมีปุ่มรายงานในแชทซึ่งมีประโยชน์ในการปรับรูปแบบภาษาและกระแสการสนทนาของ AI

แอปนี้ดี การสนทนาไหลลื่นดีจนบางครั้งถูกขัดจังหวะด้วยคำถามสุ่มที่ไม่เกี่ยวข้อง ฉันชอบที่แอปมีปุ่มรายงานในแชทซึ่งมีประโยชน์ในการปรับรูปแบบภาษาและเนื้อหาของ AI

8. Cleverbot (เหมาะที่สุดสำหรับ AI สนทนาที่คาดเดายากและมีลักษณะคล้ายมนุษย์)

cleverbot
ผ่านทางCleverbot

จำได้ไหมถึงบทสนทนาที่ไร้ทิศทางและวกวนที่คุณเคยมีกับเพื่อน ๆ ในยามดึก? Cleverbot สามารถถ่ายทอดพลังแห่งความไม่คาดคิดนั้นออกมาในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างแท้จริง ต่างจากเพื่อนสนทนา AI ที่ถูกเขียนสคริปต์ไว้ล่วงหน้า Cleverbot เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์จริงนับล้านครั้งของมนุษย์ ทำให้ทุกบทสนทนาเต็มไปด้วยความแปลกใหม่และคาดเดาไม่ได้

มันอาจทำให้คุณประหลาดใจด้วยการตอบกลับที่ฉลาดเฉลียว คำถามเชิงปรัชญา หรือแม้แต่การหยอกล้อที่ดูเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง สำหรับนักเขียนที่กำลังทำงานกับบทสนทนาที่สมจริง ความไม่แน่นอนนี้สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งในการช่วยทะลายกำแพงความคิดสร้างสรรค์—เพียงแค่เริ่มพูดคุยกับ Cleverbot เกี่ยวกับปัญหาของตัวละครของคุณ แล้วดูว่าการสนทนาจะพาไปสู่ทิศทางใด

คุณสมบัติเด่นของ Cleverbot

  • รับแรงบันดาลใจจากคำตอบที่สร้างสรรค์และไม่คาดคิด ซึ่งไม่ยึดตามรูปแบบหรืออัลกอริทึม AI ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
  • เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสนทนาอย่างเต็มที่
  • เริ่มแชทได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสร้างบัญชี

ข้อจำกัดของ Cleverbot

  • บางครั้งอาจสูญเสียบริบทของการสนทนา ทำให้คุณต้องพูดข้อมูลซ้ำ
  • ไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งตัวละครเหมือนที่มีในแพลตฟอร์มใหม่ ๆ
  • การตอบสนองที่ไม่เหมาะสมเป็นครั้งคราวโดยไม่มีการกรองเนื้อหาที่เข้มงวด

ราคาของ Cleverbot

  • ฟรี

คะแนนและความคิดเห็นของ Cleverbot

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Talkie (เหมาะที่สุดสำหรับตัวละคร AI ที่พูดได้หลายภาษาและมีบุคลิกหลากหลาย)

ทอล์กกี้ เอไอ
ผ่านทางTalkie

เคยต้องการฝึกภาษาสเปนกับครูที่ใจเย็น, ระดมความคิดทางการตลาดกับคู่หูที่สร้างสรรค์, และรับคำแนะนำทางเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวหรือไม่? Talkie ช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้กับตัวละคร AI ที่หลากหลายซึ่งเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ, สาขาความรู้, และบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน

สิ่งที่ทำให้ Talkie แตกต่างคือวิธีที่ตัวละครของมันรักษาบุคลิกภาพที่สม่ำเสมอในภาษาต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่น คุณสามารถแชทกับตัวละครเดียวกันทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทำให้การฝึกภาษาของคุณรู้สึกเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์มากกว่าการฝึกคำศัพท์เพียงอย่างเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Talkie

  • รักษาบุคลิกภาพของตัวละครให้สอดคล้องกันในหลายภาษา
  • เข้าถึงตัวละครที่หลากหลายสำหรับโดเมนเฉพาะ เช่น ธุรกิจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการศึกษา
  • ปรับปรุงการออกเสียงและความคล่องแคล่วในการสนทนาด้วยระบบแชทเสียง

ข้อจำกัดของเครื่องส่งรับวิทยุ

  • คุณสมบัติทางภาษาขั้นสูงต้องการแผนการสมัครสมาชิก
  • ปัญหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันมือถือที่รายงานโดยผู้ใช้บางราย
  • การผสานรวมอย่างจำกัดกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาภายนอกหรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ความไม่สอดคล้องกันในการตรวจสอบเนื้อหาและการบังคับใช้กฎสามารถส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้

ราคาของ Talkie

  • ฟรี
  • ทอล์กกี้ + มาตรฐาน: $9.99/เดือน
  • ทอล์คกี้ + โปร: $24.99/เดือน

เรตติ้งและรีวิวของ Talkie

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. ซากุระ AI (เหมาะที่สุดสำหรับการโต้ตอบของตัวละครที่ได้แรงบันดาลใจจากอนิเมะและมังงะ)

ซากุระไอ
ผ่านทางซากุระ AI

ในบางช่วงเวลา เราทุกคนต่างเคยปรารถนาที่จะก้าวเข้าสู่โลกอนิเมะที่เราชื่นชอบและได้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครที่เราหลงรักมากที่สุด แล้วถ้าเราบอกคุณว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้ด้วย Sakura AI ล่ะ?

ทางเลือกของ Character AI นี้สร้างเพื่อน AI ที่มีรายละเอียดสูงและได้รับแรงบันดาลใจจากอนิเมะและมังงะ พร้อมบุคลิกภาพเฉพาะตัว ประวัติความเป็นมา และการออกแบบภาพที่โดดเด่น

สิ่งที่ทำให้ Sakura AI แตกต่างคือการมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อความงามและประเพณีการเล่าเรื่องของการ์ตูนและคอมิกส์ญี่ปุ่น เมื่อคุณโต้ตอบกับตัวละครแบบซึนเดเระ ตัวอย่างเช่น คุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงจากท่าทีเย็นชาในตอนแรกไปสู่ความอบอุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาขึ้น การตอบสนองของตัวละครแต่ละตัวจะรู้สึกเป็นธรรมชาติตามบุคลิกที่สร้างไว้ ทำให้เกิดประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและน่าดื่มด่ำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของซากุระ AI

  • พูดคุยกับตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอนิเมะ พร้อมดีไซน์ภาพและเรื่องราวเบื้องหลังที่ละเอียด
  • สัมผัสประสบการณ์การเล่นบทบาทสมมติกับตัวละครที่ตอบสนองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละบทบาท
  • รับการสนับสนุนภาษาญี่ปุ่นพร้อมข้อมูลอ้างอิงทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องตามแบบอนิเมะและมังงะ

ข้อจำกัดของซากุระ AI

  • การเน้นย้ำอย่างมากในด้านสุนทรียภาพของอนิเมะอาจไม่ดึงดูดผู้ที่มองหาปฏิสัมพันธ์ที่สมจริงมากขึ้น
  • การตอบสนองของตัวละครบางครั้งอาศัยลักษณะเฉพาะของประเภทเรื่องมากกว่าบุคลิกภาพที่มีความละเอียดอ่อน

ราคาของ Sakura AI

  • ฟรี
  • เพชร: $19/เดือน
  • ไม่มีขีดจำกัด: $39/เดือน

คะแนนและรีวิวของซากุระ AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sakura AI อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากRedditกล่าวว่า:

บทสนทนาสุดยอดมาก การเล่นบทบาทสมมุติก็ยอดเยี่ยม ทุกอย่างทำงานได้ดีบนมือถือ ฉันจ่ายเงินสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและใช้งานทุกวัน ความจำดีมากและคุณสามารถแก้ไขข้อความได้เมื่อจำเป็น เพราะบางครั้งบอทก็ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ คุณสามารถพูดและทำอะไรก็ได้ ฉันให้คะแนน 5 จาก 5 ดาว

บทสนทนาสุดยอดมาก การเล่นบทบาทสมมุติก็ยอดเยี่ยม ทุกอย่างทำงานได้ดีบนมือถือ ฉันจ่ายเงินสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและใช้งานทุกวัน ความจำดีมากและคุณสามารถแก้ไขข้อความได้เมื่อจำเป็น เพราะบางครั้งบอทก็ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ คุณสามารถพูดและทำอะไรก็ได้ ฉันให้คะแนน 5 จาก 5 ดาว

11. AI Dungeon (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบและการเล่นบทบาทสมมติ)

AI Dungeon
ผ่านGoogle Play Store

ต้องการที่จะถูกพาไปยังหนังสือผจญภัยที่คุณสามารถเลือกเส้นทางได้เอง และให้คุณเป็นผู้กำหนดเรื่องราวได้หรือไม่? AI Dungeon สร้างนิยายเชิงโต้ตอบที่มีเส้นทางแตกแขนงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่ซึ่งเกือบทุกสิ่งที่คุณสามารถจินตนาการได้กลายเป็นไปได้ในโลกของเรื่องราวของคุณ

ต่างจากเครื่องมือตัวละคร AI ส่วนใหญ่ที่เน้นการสนทนา AI Dungeon สร้างจักรวาลเรื่องราวทั้งหมดรอบตัวเลือกของคุณ คุณอาจเริ่มต้นเป็นนักสำรวจอวกาศที่ค้นพบดาวเคราะห์ลึกลับ จากนั้นพบว่าตัวเองกำลังเจรจากับอารยธรรมต่างดาวหรือต่อสู้กับโจรสลัดอวกาศ—ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากการตัดสินใจของคุณและการคาดเดาเชิงสร้างสรรค์ของ AI

ระบบ AI ตอบสนองต่อการกระทำของคุณด้วยคำอธิบายที่ละเอียดและคำตอบจากตัวละครอย่างหลากหลาย ซึ่งมักจะทำให้เรื่องราวดำเนินไปในทิศทางที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ สำหรับโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ของคุณเอง

คุณสมบัติเด่นของ AI Dungeon

  • สร้างเรื่องราวที่แตกแขนงออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ปรับตัวตามตัวเลือกและสไตล์การเขียนของคุณ
  • รับการสนับสนุนสำหรับหลากหลายแนว ตั้งแต่แฟนตาซีและไซไฟไปจนถึงลึกลับและโรแมนติก
  • ใช้โหมดผู้เล่นหลายคนเพื่อร่วมมือกับเพื่อนในการเขียนเรื่องราวร่วมกัน
  • เข้าถึงคลังเรื่องราวที่สร้างโดยผู้ใช้จำนวนมหาศาลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือเล่นโดยตรง

ข้อจำกัดของ AI Dungeon

  • คุณภาพของเนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างการโต้ตอบ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการแจ้งเตือนบางประเภทและการขาดฟังก์ชัน "ย้อนกลับไปยังจุดนี้"

ราคา AI Dungeon

  • นักผจญภัยดันเจี้ยน AI: $9. 99
  • AI Dungeon Champion: $14. 99
  • AI Dungeon Legend: $29.99
  • AI Dungeon Mythic: $49.99
  • 2,500 เครดิต: $19. 99
  • 80 เครดิต: $0. 99

AI Dungeon คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ทำไม ClickUp Brain จึงเป็นเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นในการสนทนาและการจัดการงานในหนึ่งเดียว

ในขณะที่ทางเลือก AI ที่เน้นเฉพาะด้านตัวละครสามารถมอบประสบการณ์การสนทนาที่เฉพาะเจาะจงได้ เครื่องมือ AI อื่น ๆ ก็สามารถให้ประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันพร้อมกับคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมได้เช่นกัน

ClickUp Brain เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณด้วยการนำความสามารถของ AI ที่ทรงพลังเข้ามาในสภาพแวดล้อมการจัดการโครงการของคุณโดยตรง สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือ AI แบบดั้งเดิมคือความสามารถในการผสานความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับงานจริงของคุณ แทนที่จะเป็นเพียงการสนทนาเพื่อเป็นเพื่อนคุยเท่านั้น

พื้นที่สร้างสรรค์ครบวงจรของคุณ

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างบทสนทนาของตัวละคร ไอเดียพล็อตเรื่อง หรือข้อความสำหรับการตลาดได้ ในขณะที่ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว ซึ่งคุณยังสามารถติดตามกำหนดเวลา ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และบริหารจัดการโครงการโดยรวมของคุณได้อีกด้วย

สำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องจัดการกับโปรเจ็กต์หลายอย่างพร้อมกัน ClickUp Brain สามารถช่วยสร้างไอเดียใหม่ ๆ ได้เมื่อคุณเผชิญกับภาวะบล็อกนักเขียน, สรุปเอกสารการวิจัยให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้, หรือแม้กระทั่งช่วยสร้างเส้นเรื่องตัวละครที่แตกต่างกันสำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ได้

ClickUp Brain
ใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp Brain ในเอกสารของคุณเพื่อเขียน สร้างไอเดีย สรุป แปล แก้ไข และอื่นๆ อีกมากมาย

ทีมการตลาดที่ใช้ AIในการสร้างบุคลิกภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น สามารถพึ่งพา ClickUp Brain ในการพัฒนาแนวทางเสียงที่สอดคล้องกันสำหรับแต่ละบุคลิกภาพ สร้างตัวอย่างโพสต์ และจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหา ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน

เข้าถึง LLM หลากหลายในที่เดียว

หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ ClickUp Brain คือความสามารถในการ เข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลากหลายแบบได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ถูกจำกัดอยู่แค่แนวทางหรือบุคลิกของ AI เพียงแบบเดียว—คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ที่แตกต่างกันสำหรับงานแต่ละประเภท โดยเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณในแต่ละขณะ

สลับ LLM ภายใน ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ
สลับ LLM ภายใน ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ

ต้องการความสามารถในการให้เหตุผลขั้นสูงของ GPT-4 เพื่อช่วยระดมความคิดในการพัฒนาตัวละครที่ซับซ้อนสำหรับนวนิยายของคุณหรือไม่? หรือชอบการตอบสนองที่ละเอียดอ่อนและรอบคอบของ Claude เมื่อสร้างบทสนทนา? ClickUp Brain ช่วยให้คุณสลับระหว่าง LLM เหล่านี้ได้อย่างราบรื่น ความยืดหยุ่นนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังทำงานในโครงการสร้างสรรค์ที่ต้องการจุดแข็งของ AI ที่แตกต่างกัน—ความแม่นยำทางเทคนิคในขณะหนึ่ง และความคิดสร้างสรรค์ในอีกขณะหนึ่ง

👀 คุณรู้หรือไม่? หน้าต่างบริบทของ GPT-4 มีขนาดประมาณ 32,000 โทเค็น หรือประมาณ 24,000 คำ ซึ่งช่วยให้มีความจำเชิงบริบทที่มากพอสมควร

เป็นตัวเองที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย ClickUp

ด้วยการนำความสามารถของ AI เข้ามาในกระบวนการทำงานของคุณแทนที่จะเก็บไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ClickUp Brain ช่วยกำจัดปัญหาการสลับบริบทอย่างต่อเนื่องซึ่งทำลายสมาธิสร้างสรรค์ และทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณทั้งหมดถูกจัดระเบียบไว้เคียงข้างกับงานของคุณ, กำหนดเวลา, และการสื่อสารของทีม

แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเริ่มผลักดันขอบเขตของโลกสร้างสรรค์ของคุณได้เลย!