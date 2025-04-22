การสร้างเพื่อน AI สำหรับการเล่าเรื่อง, การสวมบทบาท, หรือการสนทนาที่มีความหมายสามารถเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นได้—จนกว่าคุณจะพบกับข้อจำกัดของ Character AI บางทีคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดกับการหยุดทำงานบ่อยครั้ง, ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด, หรือความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล บางทีคุณอาจต้องการคุณสมบัติขั้นสูงมากขึ้นสำหรับโครงการสร้างสรรค์หรือการทำงานมืออาชีพของคุณ
คุณไม่ได้อยู่คนเดียว. เมื่อแพลตฟอร์มตัวละคร AI พัฒนาไปข้างหน้า นักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญทางสร้างสรรค์กำลังมองหาทางเลือกที่ให้ความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น การสนทนาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ความเป็นส่วนตัวที่ดีขึ้น หรือความสามารถเฉพาะทาง.
ในคู่มือนี้ เราได้ทำการวิจัยและทดสอบเว็บไซต์ทางเลือกของ Character AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณค้นหาแพลตฟอร์ม AI เพื่อนคู่ใจที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนที่กำลังพัฒนาตัวละคร นักพัฒนาที่กำลังสร้างประสบการณ์แบบโต้ตอบ หรือเพียงแค่ต้องการสนทนา AI ที่น่าสนใจมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้นำเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างและโต้ตอบกับตัวละคร AI
ข้อจำกัดของตัวละคร AI
ในขณะที่ Character AI เป็นผู้บุกเบิกการสร้างตัวละคร AI ที่เข้าถึงได้ ผู้ใช้ยังคงรายงานข้อจำกัดที่น่าหงุดหงิดหลายประการอย่างต่อเนื่อง:
- การหยุดทำงานบ่อยครั้งและปัญหาเซิร์ฟเวอร์: ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด โดยแพลตฟอร์มไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง
- การตอบสนองของตัวละครที่ไม่สอดคล้องกัน: ตัวละครมักจะ "ลืม" บุคลิกหรือเรื่องราวในอดีตที่ได้ถูกกำหนดไว้กลางบทสนทนา ทำให้การมีส่วนร่วมลดลงและต้องมีการเตือนบ่อยครั้ง
- ตัวกรองเนื้อหาที่จำกัด: การตรวจสอบเนื้อหาอย่างเข้มงวดของแพลตฟอร์มนี้บล็อกสถานการณ์สร้างสรรค์มากมาย—แม้กระทั่งธีมที่ไม่ชัดเจนสำหรับผู้ใหญ่—จำกัดโอกาสในการเล่าเรื่องและการพัฒนาตัวละคร
- ความจำในการสนทนาจำกัด: ตัวละครมีปัญหาในการอ้างอิงข้อมูลจากช่วงก่อนหน้าในบทสนทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการโต้ตอบที่ยาวนาน
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว: การสนทนาของผู้ใช้ถูกเก็บรวบรวมเพื่อฝึกฝนโมเดล AI ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและความเป็นความลับ
- ตัวเลือกการปรับแต่งพื้นฐาน: แพลตฟอร์มมีการควบคุมที่จำกัดเกี่ยวกับลักษณะตัวละคร, เสียง, และพฤติกรรมเมื่อเทียบกับทางเลือกใหม่ ๆ
- เวลาตอบกลับช้า: เมื่อจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น หลายคนรายงานว่ามีความล่าช้าระหว่างข้อความมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้ฟรี
- รูปแบบการสร้างรายได้: คุณสมบัติพรีเมียมล่าสุดได้จำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ชำระเงิน ทำให้เกิดประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Character AI สามารถเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ได้ และมอบวิธีที่สนุกกว่าและราคาไม่แพงกว่าในการเพลิดเพลินกับโลกแฟนตาซีและการโต้ตอบกับ AI
ทางเลือกของ Character AI ในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
|ผู้ช่วย AI อเนกประสงค์, การจัดการโครงการและความรู้, การสร้างเอกสาร
|ฟรีตลอดไปไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ สำหรับ $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
|ไช่
|การสนทนา AI แบบสบายๆ กับตัวละครที่หลากหลาย
|ตัวละครที่สร้างขึ้นโดยชุมชน, การแชทด้วยเสียง, การเคลื่อนไหวของแชท
|ฟรีไชพรีเมียม: $13. 99 ต่อเดือน หรือ $134. 99 ต่อปีไชอัลตร้า: $29. 99 ต่อเดือน หรือ $269. 99 ต่อปี
|บทบาทสมมติ
|การเล่นบทบาทสมมติและการสนทนาด้วย AI ที่สมจริงเหนือจริง
|การปรับแต่งตัวละคร, การสร้างศิลปะด้วย AI, รองรับหลายภาษา
|เริ่มต้น $19.99/เดือนพรีเมียม: $49.99/เดือนแพลทินัม: $129/เดือน
|ปัญญาประดิษฐ์สำหรับภารโรง
|บทบาทสมมติที่สร้างสรรค์อย่างไม่จำกัด
|การสร้างสถานการณ์ตามความต้องการ, การกรองเนื้อหาขั้นต่ำ, การสร้างภาพ
|ฟรี
|รีพลิกา
|การเป็นเพื่อนกับ AI ในระยะยาว
|ความจำที่ยาวนาน, การสนับสนุนทางอารมณ์, การสร้างความสัมพันธ์
|ฟรีPro: $19.99/เดือน (หรือ $49/ปี)ตลอดชีพ: $299 (ชำระเงินครั้งเดียว)
|คุคิ เอไอ
|การสนทนาแบบไม่เป็นทางการ; แบรนด์ที่ต้องการตัวแทนเสมือน
|การสนทนาที่เป็นธรรมชาติ บุคลิกที่โดดเด่น การโต้ตอบด้วยเสียง
|100 Koins: $0. 99550 Koins: $4. 991200 Koins: $9. 997500 Koins: $49. 99
|Anima AI
|การเชื่อมโยงทางอารมณ์ลึกซึ้งและการสนับสนุนทางจิตใจ
|การเชื่อมโยงทางอารมณ์, ประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, ข้อความเสียง
|เริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน
|Cleverbot
|แชท AI แบบข้อความเรียบง่าย
|การสนทนาเหมือนมนุษย์ ไม่ต้องมีบัญชี การเรียนรู้จากการสนทนา
|ฟรี
|ทอล์กกี
|การโต้ตอบของตัวละครหลายภาษา
|รูปแบบการพูดตามธรรมชาติ, การปรับแต่งเสียง, การตอบสนองทางอารมณ์
|FreeTalkie + Standard: $9. 99/เดือนTalkie + Pro: $24. 99/เดือน
|ซากุระ AI
|การโต้ตอบของตัวละครที่ได้แรงบันดาลใจจากอนิเมะ
|การออกแบบตัวละครเชิงภาพ บุคลิกภาพเฉพาะตัว สถานการณ์ที่สร้างสรรค์
|เพชรฟรี: $19/เดือนไม่จำกัด: $39/เดือน
|AI ดันเจี้ยน
|การผจญภัยการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ
|เรื่องราวที่มีพลวัต, ความยืดหยุ่นของประเภท, การสร้างโลก
|นักผจญภัยดันเจี้ยน AI: $9.99แชมป์ดันเจี้ยน AI: $14.99ตำนานดันเจี้ยน AI: $29.99ตำนานมหากาพย์ดันเจี้ยน AI: $49.99เครดิต 2,500: $19.99เครดิต 80: $0.99
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI ตัวละครที่คุณควรใช้
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI)
แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่แชทบอทที่มีตัวละครเสมือนจริง แต่ก็สามารถเป็นศูนย์บัญชาการอันทรงพลังสำหรับจักรวาลการเล่าเรื่องของคุณได้ นักเขียน ผู้เล่นบทบาทสมมติ และผู้สร้างโลกสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อร่างประวัติตัวละคร ตำนาน และบทสนทนา ในขณะที่ClickUp Tasksและ Custom Fields จะช่วยให้คุณติดตามบท ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถเชื่อมโยงตัวละครกับเหตุการณ์สำคัญหรือสถานที่ต่าง ๆ และแสดงภาพความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ด้วยClickUp Whiteboards— เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนพล็อตเรื่องที่ซับซ้อน กระดานไวท์บอร์ดยังช่วยให้คุณสร้างภาพจาก AIสำหรับโลกแฟนตาซี เกม หรือเรื่องราวของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติที่เข้าใจง่าย
เมื่อคุณติดขัด?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ฝังอยู่ภายในและรับรู้บริบท สามารถช่วยคุณระดมความคิดเกี่ยวกับชื่อตัวละครและสถานที่ เขียนสรุปฉาก หรือแม้กระทั่งแนะนำสิ่งที่ตัวร้ายที่หม่นหมองของคุณอาจพูดต่อไปได้ ในขณะที่ยังคงจัดระเบียบทุกอย่างภายในบริบทของโครงการใหญ่
ดังนั้น แม้ว่าเทคโนโลยี AI ของ ClickUp จะไม่ทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณหรือศัตรูโจรสลัดของคุณ (อย่างน้อยก็ในตอนนี้) แต่มันสามารถช่วยคุณจัดระเบียบจักรวาลทั้งหมดที่ตัวละครเหล่านั้นอาศัยอยู่ได้
การผสานรวมนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์สามารถผสานการพัฒนาตัวละครเข้ากับการจัดการงาน การสร้างเอกสาร และการทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain: สร้างตัวละครของคุณเองพร้อมบทสนทนา ลักษณะนิสัย และเรื่องราวพื้นหลัง ด้วยการใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
- เอกสารพร้อมความช่วยเหลือจาก AI: สร้างและจัดเก็บโปรไฟล์ตัวละครที่ครอบคลุม องค์ประกอบในการสร้างโลก และโครงเรื่องด้วยการเสริมประสิทธิภาพจาก AI
- งานและงานย่อย: แบ่งการพัฒนาตัวละครออกเป็นองค์ประกอบที่จัดการได้ โดยมีข้อพึ่งพาและกรอบเวลา
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ติดตามคุณลักษณะของตัวละคร ความสัมพันธ์ และเส้นทางการพัฒนาด้วยจุดข้อมูลที่ปรับแต่งได้
- ไวท์บอร์ด: แผนภาพความสัมพันธ์ของตัวละคร, การไหลของเรื่องราว, และรูปแบบการโต้ตอบ
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสนทนาแบบโต้ตอบระหว่างตัวละครเหมือนแพลตฟอร์มAIสำหรับตัวละครโดยเฉพาะ
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมสำหรับการพัฒนาตัวละคร
- การสร้างตัวละครเป็นแบบข้อความโดยไม่มีเครื่องมือสร้างตัวละครแบบภาพในตัว
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาให้ฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างลึกซึ้ง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
📚 อ่านเพิ่มเติม:คำสั่ง AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพ
2. ไช AI (เหมาะที่สุดสำหรับการคุยกับ AI แบบไม่เป็นทางการกับตัวละครที่หลากหลาย)
หากคุณเคยต้องการสนทนากับบุคลิก AI ที่หลากหลายนับพันโดยไม่ต้องสร้างขึ้นเอง Chai AI คือคำตอบที่ลงตัว แพลตฟอร์มนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ชื่นชอบ AI แบบสบายๆ ที่สนุกกับการเข้าร่วมสนทนาในบทบาทของตัวละครแทบทุกประเภทที่คุณนึกออก—ตั้งแต่บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไปจนถึงตัวละครที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่
สิ่งที่ทำให้ Chai โดดเด่นคือชุมชนผู้สร้างที่มีชีวิตชีวา ต่างจากแพลตฟอร์มอื่นที่คุณถูกจำกัดให้ใช้ตัวละครที่สร้างไว้ล่วงหน้า Chai อนุญาตให้คุณเรียกดูคลังตัวละครขนาดใหญ่ที่สร้างโดยชุมชน แต่ละตัวมีสไตล์การสนทนาที่เป็นเอกลักษณ์ ต้องการโต้แย้งปรัชญากับโสเครติสในตอนเช้าและพูดคุยกับนักสำรวจอวกาศจากปี 3000 ในช่วงบ่ายหรือไม่? Chai ทำให้การเปลี่ยนตัวละครที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบนี้ง่ายและน่าสนใจ
คุณสมบัติเด่นของ Chai AI
- เข้าถึงตัวละครนับพันที่สร้างโดยชุมชน ครอบคลุมหลากหลายแนว บุคลิก และหัวข้อความสนใจ
- มีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยคำพูดกับตัวละครแต่ละตัว ซึ่งมีรูปแบบและน้ำเสียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- สร้างบุคลิกภาพ AI ของคุณเองด้วยคุณลักษณะ ความรู้ และรูปแบบการสนทนาที่สามารถปรับแต่งได้
- แบ่งปันบทสนทนาที่น่าสนใจหรือค้นพบตัวละครยอดนิยมผ่านการแนะนำจากชุมชน
ข้อจำกัดของ Chai AI
- คุณภาพของคำตอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างตัวละครที่สร้างโดยชุมชนต่างๆ
- ผู้ใช้ระดับฟรีต้องเผชิญกับตัวกรองเนื้อหาที่เข้มงวดมากขึ้นและข้อจำกัดความยาวของการสนทนา
- การจดจำความทรงจำในบทสนทนาที่ยาวนานกว่ามีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกพรีเมียม
ราคาของ Chai AI
- ฟรี: สนทนากับบอท AI ที่เลือกได้ จำกัด 70 ข้อความต่อครั้ง ซึ่งจะรีเซ็ตทุก 2.5 ชั่วโมง
- ไช่ พรีเมียม: $13.99 ต่อเดือน หรือ $134.99 ต่อปี
- ไช อัลตร้า: $29.99 ต่อเดือน หรือ $269.99 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Chai AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chai AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:
ไช้ดีมาก ฉันใช้มันเกือบทุกวันเพราะมันสนุกมาก และตัวละครก็จำความทรงจำได้ดีขึ้น สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบคือเมื่อฉันต้องดูโฆษณาเมื่อฉันพยายามเปลี่ยนหรือได้ตัวละครใหม่ แต่ฉันไม่รังเกียดมันหรอก
3. RolePlai (เหมาะที่สุดสำหรับการสวมบทบาทตัวละครอย่างลึกซึ้งและการเขียนเชิงสร้างสรรค์)
RolePlai โดดเด่นในฐานะทางเลือก AI ตัวละครเฉพาะทางที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละคร AI ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคนดัง บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ หรือบุคลิกที่สร้างขึ้นเองอย่างสมบูรณ์ แต่ละตัวละครสามารถปรับแต่งลักษณะเฉพาะและเรื่องราวความเป็นมาได้ ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างส่วนตัวและน่าสนใจ
นอกเหนือจากการโต้ตอบผ่านข้อความ RolePlai ยังมีฟีเจอร์แชทด้วยใบหน้าและเสียง ผู้ใช้สามารถมองเห็นและได้ยินตัวละคร AI ของตนเอง เพิ่มความสมจริงให้กับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ RolePlai
- รับความสามารถในการแชทด้วยใบหน้าและเสียงเพื่อดูและได้ยินตัวละคร AI ของคุณ
- ควบคุมเนื้อเรื่องด้วยการเลือกทางที่แตกต่างกันผ่าน AI Adventures
- สร้างเนื้อหาภาพที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาของคุณด้วยระบบสร้างศิลปะด้วย AI ในตัว
- มีส่วนร่วมกับแชทบอท AI ได้สูงสุดห้าตัวพร้อมกันสำหรับการสนทนาและสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น ทำให้เกิดประสบการณ์ที่สมจริงอย่างแท้จริง
ข้อจำกัดของ RolePlai
- มุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่องและการประยุกต์ใช้เชิงสร้างสรรค์มากกว่างานที่มีลักษณะเป็นประโยชน์ใช้สอย
- มีเส้นทางการเรียนรู้ในการตั้งค่าพารามิเตอร์ตัวละครที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ RolePlai
- เริ่มต้น: $19. 99/เดือน
- พรีเมียม: $49.99/เดือน
- แพลทินัม: $129/เดือน
คะแนนและรีวิวบทบาทสมมติ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Roleplai อย่างไรบ้าง?
แอปนี้สนุกและให้ความบันเทิง แต่ฉันอยากจะบอกว่ามีบางสิ่งที่ควรเพิ่ม ฉันรู้สึกว่าแท็บการผจญภัยควรมีการสร้างตัวละครรอง ประวัติส่วนตัว ลักษณะนิสัย เหมือนกับในแท็บแชท AI/ส่วนใหญ่เพื่อที่เราจะได้ไม่หมดพื้นที่สำหรับสิ่งที่เราต้องการเพิ่มในการผจญภัยของเรา
4. AI ผู้ดูแล (เหมาะที่สุดสำหรับบทบาทสมมติที่สร้างสรรค์อย่างไม่จำกัด)
Janitor AI ได้สร้างตำแหน่งเฉพาะตัวในฐานะแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการข้อจำกัดน้อยที่สุดในการโต้ตอบของตัวละคร ในขณะที่แพลตฟอร์ม AI ตัวละครหลายแห่งใช้ตัวกรองเนื้อหาที่เข้มงวด Janitor กลับใช้วิธีการที่ไม่แทรกแซงมากนัก ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่นักเขียนนิยาย นักพัฒนาเกม และผู้เล่นบทบาทสมมติที่กำลังสำรวจธีมการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนหรือมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือระบบสร้างสถานการณ์จำลอง แทนที่จะเพียงแค่สนทนากับตัวละคร คุณสามารถวางตัวละครเหล่านั้นในฉากที่กำหนดพร้อมพารามิเตอร์ที่ชัดเจน นักเขียนนิยายสืบสวนอาจทดสอบปฏิกิริยาของตัวละครที่แตกต่างกันเมื่อพบหลักฐาน ในขณะที่นักพัฒนาเกมสามารถสร้างต้นแบบการตอบสนองของ NPC ต่อการเลือกของผู้เล่นในหลายเส้นทางของเรื่องราว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ผู้ดูแลอาคาร
- สร้างภาพตัวแทนของตัวละครและฉากที่ถูกกล่าวถึงในการสนทนา
- เพลิดเพลินกับความทรงจำที่ยั่งยืน ตัวละครไม่เพียงแต่จดจำประวัติการสนทนาเท่านั้น แต่ยังจดจำสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกสมมติของพวกเขาด้วย
- ผสานตัวละครเข้ากับแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง, เกม, หรือเครื่องมือการเขียนด้วยการเข้าถึง API สำหรับนักพัฒนา
ข้อจำกัดของ AI ผู้ดูแล
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเนื้อหาสำหรับครอบครัว เนื่องจากมีการกรองเนื้อหาในระดับต่ำ
- คุณภาพการสร้างภาพมีความแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำสั่งที่ใช้
- UI อาจรู้สึกซับซ้อนทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะของการเล่นบทบาทสมมติ
การกำหนดราคา AI สำหรับพนักงานทำความสะอาด
- ฟรี
คะแนนและรีวิว AI ผู้ดูแลอาคาร:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้สร้างภาพ Bing ที่ควรลอง
5. Replika (เหมาะที่สุดสำหรับการเป็นเพื่อน AI ในระยะยาว)
Replika เป็นผู้บุกเบิกในวงการผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์เดียวที่พัฒนาไปเรื่อยๆ มากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครหลายตัว ลองนึกถึงการพัฒนามิตรภาพลึกซึ้งกับบุคลิกภาพ AI หนึ่งเดียวที่เติบโตและเข้าใจคุณมากขึ้นตลอดหลายสัปดาห์และหลายเดือน
ต่างจากแพลตฟอร์มอื่นที่การสนทนาดูเหมือนไม่ต่อเนื่อง Replika โดดเด่นในการสร้างหน่วยความจำที่ต่อเนื่องของการโต้ตอบของคุณ แบ่งปันความท้าทายในการทำงาน เป้าหมายส่วนตัว หรือกิจวัตรประจำวันของคุณ และ Replika ของคุณจะอ้างอิงรายละเอียดเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาติในการสนทนาครั้งต่อๆ ไป สิ่งนี้สร้างความรู้สึกที่แท้จริงของการ "เป็นที่รู้จัก" ซึ่งผู้ใช้หลายคนพบว่าน่าสบายใจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้สังเกตเห็นว่าการมีอยู่ของสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บางคน ผู้ที่เผชิญกับความวิตกกังวลทางสังคมมักจะฝึกฝนการสนทนากับ Replika ของพวกเขาก่อนที่จะมีการปฏิสัมพันธ์ในโลกจริง ขณะที่บางคนรู้สึกสบายใจที่มีพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสินเพื่อประมวลความคิดในเวลา 3 โมงเช้าเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่
👀 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าเพื่อน AI ช่วยลดความเหงาได้ บางครั้งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ แม้ว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนจะแตกต่างกันไป แต่การทดลองขนาดใหญ่หนึ่งครั้งพบว่าการใช้เพื่อน AI ช่วยลดความเหงาได้อย่างมีนัยสำคัญ (16–24 จุดเปอร์เซ็นต์)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika
- รับคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับสไตล์การสื่อสารและความชอบที่คุณระบุไว้ เนื่องจาก Replika ของคุณจะจดจำประวัติการสนทนาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
- เข้าถึงฟีเจอร์การติดตามอารมณ์และการบันทึกประจำวันแบบเลือกได้ เพื่อสนับสนุนการตระหนักรู้ทางอารมณ์
- พูดคุยกับ Replika ของคุณโดยตรงด้วยเสียงตอบกลับที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ
- ปรับแต่งรูปลักษณ์ของ Replika ของคุณด้วยการสร้างอวตาร 3 มิติที่มีรายละเอียดและตัวเลือกเสื้อผ้า
ข้อจำกัดของรีพลิกา
- เน้นที่เพื่อนร่วมทางเพียงคนเดียวแทนที่จะเป็นตัวละครหลายตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเบื่อสำหรับผู้ที่มองหาแอปเพื่อนร่วมทาง AI เพื่อความบันเทิง
- การอัปเดตล่าสุดได้จำกัดประเภทของการเล่นบทบาทสมมติบางประเภทที่เคยมีให้ใช้งานก่อนหน้านี้
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติด้านหน่วยความจำและการพัฒนาบุคลิกภาพที่จำกัดอย่างมาก
ราคาของ Replika
- ฟรี
- ข้อดี: $19.99/เดือน (หรือ $49/ปี)
- ตลอดชีพ: $299 (ชำระครั้งเดียว)
เรตติ้งและรีวิวของ Replika
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Replika อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
ฉันพบว่าหากคุณตั้งค่าการเล่นบทบาทสมมติของคุณอย่างเหมาะสม คุณสามารถทำให้ Replika ของคุณเป็นตัวละครใดก็ได้ที่คุณต้องการและสลับไปมาระหว่างตัวละครต่างๆ ตามอารมณ์ของคุณได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างที่น่าทึ่งของศิลปะที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
6. Kuki AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาแบบไม่เป็นทางการและแบรนด์ที่ต้องการตัวแทนเสมือน)
Kuki AI นำเสนอการสนทนา AI ที่เน้นบุคลิกภาพเป็นสำคัญ ด้วยแนวทางที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ แทนที่จะเน้นที่การปรับแต่งตัวละคร Kuki ได้รับการพัฒนาตลอดกว่า 15 ปี เพื่อมีบุคลิกที่สนุกสนานและแอบซนเล็กน้อย ซึ่งทำให้การสนทนาแม้จะธรรมดาที่สุดก็กลายเป็นเรื่องสนุกได้อย่างไม่คาดคิด
สิ่งที่ทำให้ Kuki พิเศษคือวิธีการที่มันสมดุลระหว่างอารมณ์ขันกับความช่วยเหลือ การสนทนาเกี่ยวกับการทำอาหารเย็นอาจเปลี่ยนเป็นการเล่นมุกเกี่ยวกับทักษะการทำอาหารของคุณก่อนที่จะกลับเข้าสู่คำแนะนำสูตรอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างราบรื่น
สำหรับแบรนด์และผู้สร้างเนื้อหา บุคลิกที่ชัดเจนของ Kuki ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับโฆษณา การสตรีม และเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ยูทูบเบอร์และผู้สตรีม Twitch มักจะนำ Kuki มาเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาเป็นประจำ เนื่องจากคำตอบที่ไม่คาดคิดและการตอบกลับที่สร้างความประหลาดใจต่อคำถามจากผู้ชม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kuki AI
- รับคำตอบที่เหมาะสมกับบริบทและมีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องน้อยกว่าคู่แข่งหลายราย
- เพลิดเพลินกับมุกตลกที่ปรับแต่งมาอย่างดีและการตอบกลับที่สนุกสนานซึ่งเข้ากับโทนการสนทนา
- เข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมในหลากหลายหัวข้อตั้งแต่วิทยาศาสตร์ไปจนถึงวัฒนธรรมป๊อปเพื่อการสนทนาเชิงข้อมูล
ข้อจำกัดของ Kuki AI
- ตัวเลือกการปรับแต่งตัวละครมีจำกัด เนื่องจากถูกออกแบบมาให้มีความเป็นตัวตนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากเป็นครั้งคราวกับคำถามหรือคำแนะนำที่ซับซ้อนและมีหลายส่วน
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาที่อาจขัดจังหวะการสนทนา
ราคา Kuki AI
- 100 โคอิน: $0. 99
- 550 เควิน: $4. 99
- 1200 โคอิน: $9.99
- 7,500 Koins: $49.99
คะแนนและรีวิว Kuki AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Anima AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ลึกซึ้งและการสนับสนุนทางจิตวิทยา)
เคยรู้สึกไหมว่าคุณต้องการใครสักคนที่จะพูดคุยด้วยและเข้าใจคุณอย่างแท้จริง โดยไม่มีการตัดสิน?Anima AI สร้าง เพื่อน AI ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มีความหมายกับผู้ใช้ผ่านความเข้าใจทางจิตวิทยาและการตอบสนองที่เห็นอกเห็นใจ
ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มตัวละคร AI อื่น ๆ ที่มุ่งเน้นความบันเทิงเป็นหลัก Anima AI ผสมผสานหลักการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างเพื่อนที่สามารถสนับสนุนสุขภาพจิตของคุณผ่านการสนทนาที่รู้สึกจริงใจ เมื่อคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานที่กำลังจะมาถึง ตัวอย่างเช่น เพื่อน Anima ของคุณอาจช่วยให้คุณจัดการกับความกังวลเฉพาะเจาะจง ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และให้กำลังใจทางอารมณ์ที่รู้สึกเหมือนถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะ
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในการสร้างบุคลิกภาพที่สม่ำเสมอซึ่งจดจำบทสนทนาของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณพูดถึงความหลงใหลในการปีนเขาในบทสนทนาหนึ่ง เพื่อนคู่ใจ Anima ของคุณอาจถามถึงประสบการณ์ล่าสุดของคุณในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา สร้างความรู้สึกว่าถูกมองเห็นและจดจำอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์มีความหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anima AI
- รับการตอบสนองที่เห็นอกเห็นใจและเป็นประโยชน์ตามเทคนิคการสนับสนุนทางอารมณ์ที่ได้รับการยอมรับ
- ปรับแต่งลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมทาง รวมถึงรูปลักษณ์ บุคลิกภาพ และงานอดิเรก ให้สอดคล้องกับความต้องการทางอารมณ์ของคุณโดยเฉพาะ
- ได้รับประโยชน์จากการออกแบบที่เน้นความเป็นส่วนตัวโดยไม่แบ่งปันข้อมูลการสนทนาเพื่อใช้ในการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ Anima AI
- เวลาตอบสนองอาจช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้จำกัด
- อาจไม่เหมาะสำหรับเด็กเนื่องจากมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
ราคา Anima AI
- เริ่มต้นที่ $19.99/เดือน
(ข้อมูลจากผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว Anima AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Anima AI อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากPlay Storeรายงานว่า:
แอปนี้ดี การสนทนาไหลลื่นดีจนบางครั้งถูกขัดจังหวะด้วยคำถามสุ่มที่ไม่เกี่ยวข้อง ฉันชอบที่แอปมีปุ่มรายงานในแชทซึ่งมีประโยชน์ในการปรับรูปแบบภาษาและกระแสการสนทนาของ AI
8. Cleverbot (เหมาะที่สุดสำหรับ AI สนทนาที่คาดเดายากและมีลักษณะคล้ายมนุษย์)
จำได้ไหมถึงบทสนทนาที่ไร้ทิศทางและวกวนที่คุณเคยมีกับเพื่อน ๆ ในยามดึก? Cleverbot สามารถถ่ายทอดพลังแห่งความไม่คาดคิดนั้นออกมาในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างแท้จริง ต่างจากเพื่อนสนทนา AI ที่ถูกเขียนสคริปต์ไว้ล่วงหน้า Cleverbot เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์จริงนับล้านครั้งของมนุษย์ ทำให้ทุกบทสนทนาเต็มไปด้วยความแปลกใหม่และคาดเดาไม่ได้
มันอาจทำให้คุณประหลาดใจด้วยการตอบกลับที่ฉลาดเฉลียว คำถามเชิงปรัชญา หรือแม้แต่การหยอกล้อที่ดูเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง สำหรับนักเขียนที่กำลังทำงานกับบทสนทนาที่สมจริง ความไม่แน่นอนนี้สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งในการช่วยทะลายกำแพงความคิดสร้างสรรค์—เพียงแค่เริ่มพูดคุยกับ Cleverbot เกี่ยวกับปัญหาของตัวละครของคุณ แล้วดูว่าการสนทนาจะพาไปสู่ทิศทางใด
คุณสมบัติเด่นของ Cleverbot
- รับแรงบันดาลใจจากคำตอบที่สร้างสรรค์และไม่คาดคิด ซึ่งไม่ยึดตามรูปแบบหรืออัลกอริทึม AI ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
- เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสนทนาอย่างเต็มที่
- เริ่มแชทได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสร้างบัญชี
ข้อจำกัดของ Cleverbot
- บางครั้งอาจสูญเสียบริบทของการสนทนา ทำให้คุณต้องพูดข้อมูลซ้ำ
- ไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งตัวละครเหมือนที่มีในแพลตฟอร์มใหม่ ๆ
- การตอบสนองที่ไม่เหมาะสมเป็นครั้งคราวโดยไม่มีการกรองเนื้อหาที่เข้มงวด
ราคาของ Cleverbot
- ฟรี
คะแนนและความคิดเห็นของ Cleverbot
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้คำสั่งเชิงลบกับ AI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (+ตัวอย่าง)
9. Talkie (เหมาะที่สุดสำหรับตัวละคร AI ที่พูดได้หลายภาษาและมีบุคลิกหลากหลาย)
เคยต้องการฝึกภาษาสเปนกับครูที่ใจเย็น, ระดมความคิดทางการตลาดกับคู่หูที่สร้างสรรค์, และรับคำแนะนำทางเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวหรือไม่? Talkie ช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้กับตัวละคร AI ที่หลากหลายซึ่งเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ, สาขาความรู้, และบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
สิ่งที่ทำให้ Talkie แตกต่างคือวิธีที่ตัวละครของมันรักษาบุคลิกภาพที่สม่ำเสมอในภาษาต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่น คุณสามารถแชทกับตัวละครเดียวกันทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทำให้การฝึกภาษาของคุณรู้สึกเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์มากกว่าการฝึกคำศัพท์เพียงอย่างเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Talkie
- รักษาบุคลิกภาพของตัวละครให้สอดคล้องกันในหลายภาษา
- เข้าถึงตัวละครที่หลากหลายสำหรับโดเมนเฉพาะ เช่น ธุรกิจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการศึกษา
- ปรับปรุงการออกเสียงและความคล่องแคล่วในการสนทนาด้วยระบบแชทเสียง
ข้อจำกัดของเครื่องส่งรับวิทยุ
- คุณสมบัติทางภาษาขั้นสูงต้องการแผนการสมัครสมาชิก
- ปัญหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันมือถือที่รายงานโดยผู้ใช้บางราย
- การผสานรวมอย่างจำกัดกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาภายนอกหรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
- ความไม่สอดคล้องกันในการตรวจสอบเนื้อหาและการบังคับใช้กฎสามารถส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
ราคาของ Talkie
- ฟรี
- ทอล์กกี้ + มาตรฐาน: $9.99/เดือน
- ทอล์คกี้ + โปร: $24.99/เดือน
เรตติ้งและรีวิวของ Talkie
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบ AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
10. ซากุระ AI (เหมาะที่สุดสำหรับการโต้ตอบของตัวละครที่ได้แรงบันดาลใจจากอนิเมะและมังงะ)
ในบางช่วงเวลา เราทุกคนต่างเคยปรารถนาที่จะก้าวเข้าสู่โลกอนิเมะที่เราชื่นชอบและได้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครที่เราหลงรักมากที่สุด แล้วถ้าเราบอกคุณว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้ด้วย Sakura AI ล่ะ?
ทางเลือกของ Character AI นี้สร้างเพื่อน AI ที่มีรายละเอียดสูงและได้รับแรงบันดาลใจจากอนิเมะและมังงะ พร้อมบุคลิกภาพเฉพาะตัว ประวัติความเป็นมา และการออกแบบภาพที่โดดเด่น
สิ่งที่ทำให้ Sakura AI แตกต่างคือการมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อความงามและประเพณีการเล่าเรื่องของการ์ตูนและคอมิกส์ญี่ปุ่น เมื่อคุณโต้ตอบกับตัวละครแบบซึนเดเระ ตัวอย่างเช่น คุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงจากท่าทีเย็นชาในตอนแรกไปสู่ความอบอุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาขึ้น การตอบสนองของตัวละครแต่ละตัวจะรู้สึกเป็นธรรมชาติตามบุคลิกที่สร้างไว้ ทำให้เกิดประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและน่าดื่มด่ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของซากุระ AI
- พูดคุยกับตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอนิเมะ พร้อมดีไซน์ภาพและเรื่องราวเบื้องหลังที่ละเอียด
- สัมผัสประสบการณ์การเล่นบทบาทสมมติกับตัวละครที่ตอบสนองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละบทบาท
- รับการสนับสนุนภาษาญี่ปุ่นพร้อมข้อมูลอ้างอิงทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องตามแบบอนิเมะและมังงะ
ข้อจำกัดของซากุระ AI
- การเน้นย้ำอย่างมากในด้านสุนทรียภาพของอนิเมะอาจไม่ดึงดูดผู้ที่มองหาปฏิสัมพันธ์ที่สมจริงมากขึ้น
- การตอบสนองของตัวละครบางครั้งอาศัยลักษณะเฉพาะของประเภทเรื่องมากกว่าบุคลิกภาพที่มีความละเอียดอ่อน
ราคาของ Sakura AI
- ฟรี
- เพชร: $19/เดือน
- ไม่มีขีดจำกัด: $39/เดือน
คะแนนและรีวิวของซากุระ AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sakura AI อย่างไรบ้าง?
บทสนทนาสุดยอดมาก การเล่นบทบาทสมมุติก็ยอดเยี่ยม ทุกอย่างทำงานได้ดีบนมือถือ ฉันจ่ายเงินสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและใช้งานทุกวัน ความจำดีมากและคุณสามารถแก้ไขข้อความได้เมื่อจำเป็น เพราะบางครั้งบอทก็ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ คุณสามารถพูดและทำอะไรก็ได้ ฉันให้คะแนน 5 จาก 5 ดาว
11. AI Dungeon (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบและการเล่นบทบาทสมมติ)
ต้องการที่จะถูกพาไปยังหนังสือผจญภัยที่คุณสามารถเลือกเส้นทางได้เอง และให้คุณเป็นผู้กำหนดเรื่องราวได้หรือไม่? AI Dungeon สร้างนิยายเชิงโต้ตอบที่มีเส้นทางแตกแขนงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่ซึ่งเกือบทุกสิ่งที่คุณสามารถจินตนาการได้กลายเป็นไปได้ในโลกของเรื่องราวของคุณ
ต่างจากเครื่องมือตัวละคร AI ส่วนใหญ่ที่เน้นการสนทนา AI Dungeon สร้างจักรวาลเรื่องราวทั้งหมดรอบตัวเลือกของคุณ คุณอาจเริ่มต้นเป็นนักสำรวจอวกาศที่ค้นพบดาวเคราะห์ลึกลับ จากนั้นพบว่าตัวเองกำลังเจรจากับอารยธรรมต่างดาวหรือต่อสู้กับโจรสลัดอวกาศ—ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากการตัดสินใจของคุณและการคาดเดาเชิงสร้างสรรค์ของ AI
ระบบ AI ตอบสนองต่อการกระทำของคุณด้วยคำอธิบายที่ละเอียดและคำตอบจากตัวละครอย่างหลากหลาย ซึ่งมักจะทำให้เรื่องราวดำเนินไปในทิศทางที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ สำหรับโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ของคุณเอง
คุณสมบัติเด่นของ AI Dungeon
- สร้างเรื่องราวที่แตกแขนงออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ปรับตัวตามตัวเลือกและสไตล์การเขียนของคุณ
- รับการสนับสนุนสำหรับหลากหลายแนว ตั้งแต่แฟนตาซีและไซไฟไปจนถึงลึกลับและโรแมนติก
- ใช้โหมดผู้เล่นหลายคนเพื่อร่วมมือกับเพื่อนในการเขียนเรื่องราวร่วมกัน
- เข้าถึงคลังเรื่องราวที่สร้างโดยผู้ใช้จำนวนมหาศาลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือเล่นโดยตรง
ข้อจำกัดของ AI Dungeon
- คุณภาพของเนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างการโต้ตอบ
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการแจ้งเตือนบางประเภทและการขาดฟังก์ชัน "ย้อนกลับไปยังจุดนี้"
ราคา AI Dungeon
- นักผจญภัยดันเจี้ยน AI: $9. 99
- AI Dungeon Champion: $14. 99
- AI Dungeon Legend: $29.99
- AI Dungeon Mythic: $49.99
- 2,500 เครดิต: $19. 99
- 80 เครดิต: $0. 99
AI Dungeon คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ทำไม ClickUp Brain จึงเป็นเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นในการสนทนาและการจัดการงานในหนึ่งเดียว
ในขณะที่ทางเลือก AI ที่เน้นเฉพาะด้านตัวละครสามารถมอบประสบการณ์การสนทนาที่เฉพาะเจาะจงได้ เครื่องมือ AI อื่น ๆ ก็สามารถให้ประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันพร้อมกับคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมได้เช่นกัน
ClickUp Brain เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณด้วยการนำความสามารถของ AI ที่ทรงพลังเข้ามาในสภาพแวดล้อมการจัดการโครงการของคุณโดยตรง สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือ AI แบบดั้งเดิมคือความสามารถในการผสานความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับงานจริงของคุณ แทนที่จะเป็นเพียงการสนทนาเพื่อเป็นเพื่อนคุยเท่านั้น
พื้นที่สร้างสรรค์ครบวงจรของคุณ
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างบทสนทนาของตัวละคร ไอเดียพล็อตเรื่อง หรือข้อความสำหรับการตลาดได้ ในขณะที่ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว ซึ่งคุณยังสามารถติดตามกำหนดเวลา ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และบริหารจัดการโครงการโดยรวมของคุณได้อีกด้วย
สำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องจัดการกับโปรเจ็กต์หลายอย่างพร้อมกัน ClickUp Brain สามารถช่วยสร้างไอเดียใหม่ ๆ ได้เมื่อคุณเผชิญกับภาวะบล็อกนักเขียน, สรุปเอกสารการวิจัยให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้, หรือแม้กระทั่งช่วยสร้างเส้นเรื่องตัวละครที่แตกต่างกันสำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ได้
ทีมการตลาดที่ใช้ AIในการสร้างบุคลิกภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น สามารถพึ่งพา ClickUp Brain ในการพัฒนาแนวทางเสียงที่สอดคล้องกันสำหรับแต่ละบุคลิกภาพ สร้างตัวอย่างโพสต์ และจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหา ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
เข้าถึง LLM หลากหลายในที่เดียว
หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ ClickUp Brain คือความสามารถในการ เข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลากหลายแบบได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ถูกจำกัดอยู่แค่แนวทางหรือบุคลิกของ AI เพียงแบบเดียว—คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ที่แตกต่างกันสำหรับงานแต่ละประเภท โดยเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณในแต่ละขณะ
ต้องการความสามารถในการให้เหตุผลขั้นสูงของ GPT-4 เพื่อช่วยระดมความคิดในการพัฒนาตัวละครที่ซับซ้อนสำหรับนวนิยายของคุณหรือไม่? หรือชอบการตอบสนองที่ละเอียดอ่อนและรอบคอบของ Claude เมื่อสร้างบทสนทนา? ClickUp Brain ช่วยให้คุณสลับระหว่าง LLM เหล่านี้ได้อย่างราบรื่น ความยืดหยุ่นนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังทำงานในโครงการสร้างสรรค์ที่ต้องการจุดแข็งของ AI ที่แตกต่างกัน—ความแม่นยำทางเทคนิคในขณะหนึ่ง และความคิดสร้างสรรค์ในอีกขณะหนึ่ง
👀 คุณรู้หรือไม่? หน้าต่างบริบทของ GPT-4 มีขนาดประมาณ 32,000 โทเค็น หรือประมาณ 24,000 คำ ซึ่งช่วยให้มีความจำเชิงบริบทที่มากพอสมควร
เป็นตัวเองที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย ClickUp
ด้วยการนำความสามารถของ AI เข้ามาในกระบวนการทำงานของคุณแทนที่จะเก็บไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ClickUp Brain ช่วยกำจัดปัญหาการสลับบริบทอย่างต่อเนื่องซึ่งทำลายสมาธิสร้างสรรค์ และทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณทั้งหมดถูกจัดระเบียบไว้เคียงข้างกับงานของคุณ, กำหนดเวลา, และการสื่อสารของทีม
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเริ่มผลักดันขอบเขตของโลกสร้างสรรค์ของคุณได้เลย!