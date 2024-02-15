บล็อก ClickUp
วิธีการส่งเสริมการตัดสินใจของทีมที่แข็งแกร่ง
วิธีการส่งเสริมการตัดสินใจของทีมที่แข็งแกร่ง

Alex York
Alex York
15 กุมภาพันธ์ 2567

ชีวิตของผู้นำธุรกิจสามารถสรุปได้ในสามคำ: การตัดสินใจ การตัดสินใจ และการตัดสินใจ จำนวนการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงที่คุณคาดหวังให้ทำในแต่ละวันอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้น แต่คุณสามารถปลอบใจได้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพียงลำพัง

การจ้างคนที่เหมาะสม, การขยายธุรกิจของคุณในตลาดใหม่, หรือการเพิ่มไลน์สินค้าใหม่—การตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญมักเป็นผลมาจากความร่วมมือของทีมที่มีเป้าหมายชัดเจนและการประเมินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 💪

อย่างไรก็ตาม ทีมสามารถตัดสินใจได้ดีเพียงเมื่อผู้นำสามารถอำนวยความสะดวกให้เกิดการหารืออย่างเปิดเผยและการร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพได้ มีกระบวนการที่จัดเตรียมไว้เพื่อรวบรวมมุมมองที่หลากหลาย และมีวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบในการนำไปปฏิบัติตามการตัดสินใจ

นั่นคือเหตุผลที่ผู้นำทีมต้องมั่นใจว่าพวกเขามีข้อมูลที่ถูกต้อง เครื่องมือที่เหมาะสม และบุคลากรที่พร้อม เพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเป็นกลาง

ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถสร้างเงื่อนไขสำหรับการตัดสินใจของทีมที่ดีที่สุดได้ เราจะสำรวจกระบวนการ ประโยชน์และความท้าทายต่าง ๆ ของมัน รูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ และให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ทำไมการตัดสินใจของทีมจึงมีความสำคัญ?

จากการศึกษาของ Zippia พบว่า 90% ของพนักงานเชื่อว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่ควรตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยไม่ปรึกษาทีมของตน แต่ 40% รู้สึกว่าผู้นำและผู้มีอำนาจตัดสินใจของพวกเขาล้มเหลวในการทำเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอ

ในหลายสถานที่ทำงาน ผู้จัดการและผู้นำมักคิดว่ามันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะตัดสินใจเพียงลำพังหรือกับผู้ร่วมงานที่เลือกมาไม่กี่คน สำหรับพวกเขา การมีส่วนร่วมของผู้คนมากเกินไปเป็นความพยายามที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นซึ่งเสียเวลา เพิ่มคุณค่าเพียงเล็กน้อย และทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า

แต่วิธีการนี้อาจทำให้ธุรกิจของคุณเสียหายมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์

นี่คือเหตุผลที่การตัดสินใจของทีมมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ:

แนวคิดใหม่

เมื่อทีมทั้งหมดของคุณ—ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่คุณไว้วางใจในวิจารณญาณ—ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คุณสามารถมองเห็นปัญหาได้จากหลายมุมมอง

สมาชิกแต่ละคนในทีมมีพื้นเพ ประสบการณ์ และทักษะที่หลากหลาย พวกเขาสามารถนำมุมมองที่ไม่เหมือนใครมาสู่โต๊ะประชุม ซึ่งคุณอาจไม่ได้คิดถึงเพียงลำพัง มุมมองและทัศนคติที่หลากหลายช่วยให้คุณสามารถเผชิญกับความท้าทายได้ร่วมกันและจากทุกมุมมอง และในที่สุด คำตอบของคุณก็จะออกมาเป็นแบบองค์รวมและครอบคลุมทุกด้าน

แนวคิดที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันและการสร้างฉันทามติในทีมอาจเป็นสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการอย่างแท้จริง—นั่นคือทางออกที่สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ และครอบคลุมทุกมิติ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าและกระตุ้นนวัตกรรมในองค์กร

ประสบการณ์ของพนักงาน

ขณะนี้มากกว่าที่เคย พนักงานต้องการรู้สึกว่าความคิดเห็นและบทบาทของตนมีความสำคัญในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นขององค์กร

การศึกษาเดียวกันโดย Zippia เปิดเผยว่า บริษัทที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในกลุ่มพนักงาน มีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงอย่างน่าทึ่งถึง 50%

การให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการตัดสินใจช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความยอมรับในคำตัดสินของพนักงาน นอกจากนี้ยังทำให้พวกเขารู้ว่าคุณให้คุณค่ากับพวกเขา พนักงานโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในงานของพวกเขามากขึ้น 17% เมื่อพวกเขามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น

เมื่อคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพนักงาน คุณจะได้รับความรู้สึกของความภักดีและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นต่อธุรกิจของคุณ ดังนั้น การตัดสินใจร่วมกันสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณในฐานะผู้จัดการและผู้นำได้

การแบ่งปันข้อมูล

การสนทนาและการอภิปรายในกลุ่มสามารถให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานเกี่ยวกับทิศทางขององค์กร

นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้นำสามารถระบุพื้นที่ที่มีความเข้าใจผิดหรือความสับสน และให้ความชัดเจนได้อย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์คือการเพิ่มความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ของบริษัทคุณกับการยอมรับจากพนักงาน ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่กลมกลืนมากขึ้น

โบนัส:แม่แบบกฎบัตรทีม!

การเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของทีม

เมื่อเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตัดสินใจเป็นทีมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร? เพื่อกำหนดกระบวนการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และรวดเร็ว นี่คือขั้นตอนที่ควรปฏิบัติตาม:

1. ระบุปัญหา

ก่อนอื่น ให้ยอมรับว่ามีสิ่งผิดปกติในธุรกิจหรือเป้าหมายที่คุณต้องการให้บรรลุ ให้ประเมินธุรกิจของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรผิดพลาดหรือต้องการการตัดสินใจ

สมาชิกในทีมควรสามารถพูดคุยและตกลงกันได้อย่างอิสระเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขากำลังพยายามแก้ไข สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ทุกคนถูกดึงไปในทิศทางที่แตกต่างกันและช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า

2. กำหนดปัญหา

ต่อไป คุณต้องสร้างภาพที่ชัดเจนของปัญหา ดังนั้นเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และส่งเสริมให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม

ในขั้นตอนนี้ คุณควรถามคำถามที่เฉพาะเจาะจง เช่น: ใครในองค์กรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหา? ใครจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้? ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร? ขอบเขตของปัญหาคืออะไร?

ดำดิ่งลึกลงไปให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ ยิ่งคุณรู้มากเท่าไร คุณก็จะวางแผนขั้นตอนต่อไปได้ดีขึ้นเท่านั้น วิธีนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยปัญหาผิดพลาดอีกด้วย

3. สร้างโซลูชัน

เมื่อคุณมีภาพรวมที่สมบูรณ์แล้ว ให้รวบรวมทีมของคุณเพื่อระดมความคิดหาทุกแนวทางที่เป็นไปได้ แต่ก่อนที่คุณจะทำเช่นนั้น ให้กำหนดกรอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการวัดประสิทธิภาพของแนวทางแก้ไขแต่ละอย่าง

พารามิเตอร์เหล่านี้อาจเป็นรายการตรวจสอบ รายการคำถามใช่/ไม่ใช่ หรือการเพิ่มขึ้น/ลดลงที่ชัดเจนในตัวชี้วัดทางธุรกิจเฉพาะ ให้แน่ใจว่าคุณระบุเงื่อนไขที่ทางออกหรือการตัดสินใจต้องปฏิบัติตาม

จากนั้น, ยินดีต้อนรับความคิดที่ปรากฏขึ้นจากทีมของคุณ.

4. ประเมินทางเลือกทั้งหมด

ตอนนี้คุณได้วางแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ทั้งหมดอย่างละเอียดแล้ว ถึงเวลาที่จะเลือกวิธีที่ดีที่สุด

ลองเขียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละทางเลือกออกมา ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย คุณสามารถสร้างชุดเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกันและกลไกการให้คะแนนเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินของคุณได้

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับทุกเรื่อง สมาชิกในทีมบางคนอาจต้องยอมประนีประนอมบ้าง นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญที่จะต้องเตือนทุกคนว่าคุณกำลังพยายามหาทางตัดสินใจในสิ่งที่ 'ถูกต้อง' ไม่ใช่สิ่งที่ 'ได้รับความนิยม' มากที่สุด

5. ดำเนินการตามแนวทางแก้ไขและตรวจสอบผลลัพธ์

เมื่อคุณได้ข้อสรุปที่กลุ่มเห็นพ้องกันแล้ว คุณสามารถสรุปแผนได้ และจากนั้น แน่นอน ดำเนินการตามแผนนั้น

แต่กระบวนการไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้น เมื่อโซลูชันของคุณเริ่มใช้งานแล้ว คุณต้องติดตามและตรวจสอบว่ามันให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่

หากวิธีแก้ปัญหาของคุณไม่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ให้สื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดเจนกับทีมของคุณและดูว่าคุณสามารถปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่ นอกจากนี้ ให้ประเมินว่ามีสิ่งที่เบี่ยงเบนจากแผนของคุณหรือไม่

หากวิธีแก้ไขไม่ได้ผล ให้กลับไปทบทวนรายการตัวเลือกอีกครั้งและดำเนินการตามวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดถัดไป ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจในอนาคต

6. ให้ข้อเสนอแนะ

ทุกความล้มเหลวหรือชัยชนะคือโอกาสในการเรียนรู้ หลังจากประเมินผลการดำเนินงานของโซลูชันของคุณแล้ว อย่าลืมแบ่งปันข้อเสนอแนะกับสมาชิกในทีม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโซลูชันในการแก้ไขปัญหา ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้น และเวลาหรือความพยายามที่ประหยัดได้

นอกจากนี้ ให้ประเมินกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มด้วยว่าอะไรที่ได้ผลดี และอะไรที่สามารถปรับปรุงได้

ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการเช่นเดียวกับคุณ

ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของทีมในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต

ประโยชน์และความท้าทายของการตัดสินใจแบบทีม

หากคุณยังลังเลเกี่ยวกับการร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา นั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพื่อช่วยให้คุณรวบรวมความคิด นี่คือสรุปข้อดีและข้อเสียของการร่วมมือ:

ประโยชน์

  • เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์: การตัดสินใจร่วมกันช่วยส่งเสริมนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในทีมได้ต่อยอดจากแนวคิดของกันและกัน ทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับรูปแบบการคิดและกรอบความคิดที่แตกต่างจากของตนเอง นั่นคือเหตุผลที่ทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักประกอบด้วยบุคคลที่หลากหลายและแตกต่าง
  • การแก้ปัญหาที่ดีขึ้น: เมื่อทีมรวมเอาทักษะการแก้ปัญหาของทุกคนเข้าด้วยกัน พวกเขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างครอบคลุมและมีโอกาสมากขึ้นที่จะหาทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หากการตัดสินใจมีความซับซ้อน การให้สมาชิกในทีมแบ่งปันมุมมองและแนวคิดของพวกเขาสามารถเพิ่มการประเมินที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูง
  • เพิ่มความไว้วางใจและความมุ่งมั่น: สมาชิกทีมที่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยง ความเป็นส่วนหนึ่ง และความภักดีต่อองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่าองค์กรไว้วางใจพนักงานว่ามีความตั้งใจที่ดีที่สุดต่อธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ระดับความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของ และความรับผิดชอบในทีมสูงขึ้นด้วย

ความท้าทาย

  • การเสียเวลา: การตัดสินใจแบบกลุ่มอาจใช้เวลามากการสำรวจระดับโลกของ McKinseyล่าสุดเปิดเผยว่าเพียง 20% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าองค์กรของตนมีความยอดเยี่ยมในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่กล่าวว่าเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ไปกับการตัดสินใจนั้นไม่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าการสร้างฉันทามติและการพิจารณาหลายมุมมองจะใช้เวลามาก แต่อาจไม่เหมาะสมกับการตัดสินใจที่เร่งด่วน
  • ความขัดแย้งและความไม่เห็นด้วย: ความคิดเห็นที่แตกต่างกันภายในทีมสามารถนำไปสู่ความขัดแย้ง ทำให้กระบวนการล่าช้า และอาจสร้างความตึงเครียดระหว่างบุคคลในทีมได้
  • การคิดแบบกลุ่ม: ความต้องการให้เกิดความสามัคคีภายในทีมอาจนำไปสู่การคิดแบบกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะยอมตามมติเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการประเมินทางเลือกอย่างวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม
  • ปัญหาการประสานงานและการสื่อสาร: การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีมอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะในทีมขนาดใหญ่หรือทีมที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจเข้ามามีบทบาทในที่นี้ด้วย ปัจจัยทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือโอกาสที่พลาดไป

ประเภทของแบบจำลองการตัดสินใจของทีม

ในฐานะผู้นำทีม คุณสามารถมีสไตล์การตัดสินใจที่แตกต่างกันได้ เช่นเดียวกับที่มีรูปแบบหรือแนวทางในการตัดสินใจเป็นทีมที่หลากหลาย นี่คือหกแนวทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

  1. การตัดสินใจโดยฉันทามติ: ในแนวทางนี้ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาได้ จากนั้นทีมจะร่วมกันเลือกแนวคิดที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ทุกคนต้องลงคะแนนเสียงให้กับแนวคิดที่ชื่นชอบและบรรลุฉันทามติในทางแก้ไขก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้าย
  2. เทคนิคเดลฟาย: ในวิธีนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญจะได้รับชุดคำถามเพื่อตอบ คำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรของพวกเขาจะถูกแบ่งปันกับทีม เพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร จากข้อเสนอแนะนั้น ทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับคำตอบของพวกเขาได้ผ่านหลายรอบของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนกว่าจะบรรลุฉันทามติ
  3. การตัดสินใจแบบเผด็จการ: ในเทคนิคนี้ โดยปกติแล้วผู้นำกลุ่มจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายไม่ว่ากลุ่มจะสนับสนุนการตัดสินใจของพวกเขาหรือไม่ก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ผู้นำจะมีอำนาจและเครื่องมือในการตัดสินใจด้วยตนเอง การตัดสินใจประเภทนี้สามารถใช้เพื่อดำเนินการในเรื่องเร่งด่วนแต่มีผลกระทบต่ำ
  4. เสียงข้างมากมีชัย: นี่คือวิธีการที่ใช้บ่อยที่สุดในการตัดสินใจเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคนในทีมจะลงคะแนนเสียงเลือกตัวเลือกของตนเอง ตัวเลือกที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ แม้ว่าเทคนิคนี้จะดูยุติธรรม แต่อาจทำให้กลุ่มเสียงข้างน้อยไม่พอใจ
  5. เทคนิคกลุ่มสนทนาเชิงนามธรรม:นี่เป็นวิธีการระดมความคิดที่มีโครงสร้าง ใช้เพื่อสร้างแนวคิดหรือวิธีแก้ปัญหาจากกลุ่ม ผู้เข้าร่วมจะสร้างแนวคิดของตนเองอย่างอิสระ จากนั้นจึงแบ่งปันและประเมินร่วมกัน โดยการให้คะแนนและประเมินแนวคิด กลุ่มจะทำงานร่วมกันเพื่อระบุรายการวิธีแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มดีที่สุด นำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
  6. การโหวตหลายครั้ง: สมาชิกแต่ละทีมสามารถโหวตให้กับตัวเลือกหลายรายการจากรายการที่มีให้เลือก แนวคิดที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะถูกเลือก วิธีนี้ช่วยจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดโดยการให้สิทธิ์โหวตหลายครั้งแก่ผู้เข้าร่วมแต่ละคน ทำให้เกิดการกระจายความชอบอย่างเป็นธรรมและระบุตัวเลือกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดตามข้อมูลร่วมกัน

6 เคล็ดลับสู่การตัดสินใจของทีมที่ประสบความสำเร็จ

เราได้กำหนดกระบวนการและข้อดีข้อเสียของการตัดสินใจโดยใช้การทำงานเป็นทีมแล้ว นี่คือเคล็ดลับดีๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1. มอบหมายงาน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อธิบายและมอบหมายงานให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้ว เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสอบถามหรือแสดงข้อสงสัยได้ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะหากสมาชิกในทีมของคุณไม่เข้าใจงานที่ได้รับอย่างถ่องแท้ ก็จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทีมที่มีการจัดระเบียบดีจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp Tasks คุณสามารถทำให้กระบวนการมอบหมายงานง่ายขึ้นได้. มันจะช่วยให้คุณมอบหมายงาน, สร้างงานย่อย, และตรวจสอบความคืบหน้าของสมาชิกทีมแต่ละคนได้.

จัดระเบียบงานของคุณและบรรลุผลลัพธ์อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
จัดระเบียบงานของคุณและบรรลุผลลัพธ์อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

หากคุณพบว่าการจัดการและจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยตัวเองเป็นเรื่องยาก คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpเพื่อแสดงภาพงานทั้งหมดที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการในแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ได้

ด้วยเทมเพลตที่เตรียมไว้แล้ว คุณต้องเพิ่มรายละเอียดงานและปล่อยให้แพลตฟอร์มทำงานอย่างอัจฉริยะ

แพลตฟอร์ม ClickUp มีเครื่องมือในตัวที่ช่วยให้คุณมองเห็นและจัดระเบียบงานตามสถานะ ความสำคัญ หรือแผนก ติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และทำงานร่วมกันข้ามทีมเพื่อเสร็จสิ้นงาน

คุณสามารถดูไทม์ไลน์ของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับคุณได้—ไม่ว่าจะเป็นแบบปฏิทิน กระดาน รายการ หรือกล่อง

หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการในเทมเพลต คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่สำหรับรายละเอียดเช่นงบประมาณ, ไฟล์แนบ, คำแนะนำ, เป็นต้น

งานใน ClickUp
ร่วมมือแบบเรียลไทม์เพื่อจัดการ ตรวจสอบ และทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วย ClickUp

2. จัดลำดับความสำคัญของงาน

ClickUp เพื่อตอบสนองทุกกำหนดเวลาของคุณ
สร้างและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนใน ClickUp เพื่อให้ทันกำหนดเวลาทั้งหมดของคุณ

เมื่อสมาชิกแต่ละคนในทีมทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน การกำหนดลำดับความสำคัญจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ขอให้สมาชิกในทีมของคุณตัดสินใจว่างานใดควรทำก่อนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด

ClickUp Task Prioritiesทำให้กระบวนการนี้ง่ายดาย ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละงาน คุณมีตัวเลือกสี่แบบ: ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, หรือ ต่ำ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าตัวกรองสำหรับวันที่ครบกำหนดเพื่อกำหนดเส้นตายของงานได้อีกด้วย

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ให้วางงานที่มีความสำคัญสูงไว้ในถาดงานเพื่อให้อยู่ในมุมมองของคุณเสมอ คุณสามารถดูได้ว่างานที่ค้างอยู่ใดที่ขัดขวางงานที่มีความสำคัญสูงอื่นๆ และปรับแนวทางตามความจำเป็น

3. ระดมความคิด

ไวท์บอร์ดของ ClickUp
ระดมความคิดกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp

การประชุมระดมความคิดช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณรวบรวมความคิดที่กระจัดกระจายและสับสน จัดระเบียบก่อนนำเสนอให้ผู้อื่น และเข้าถึงแนวคิดและมุมมองของกันและกัน หากดำเนินการอย่างถูกต้อง การประชุมเหล่านี้สามารถส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ได้

หากคุณต้องการพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่นเพื่อแบ่งปัน, สร้างภาพ, และพัฒนาความคิดร่วมกัน, ให้ใช้คุณสมบัติWhiteboard ของ ClickUp. กระตุ้นให้สมาชิกในทีมของคุณแบ่งปันความคิดของพวกเขาบนผืนผ้าใบดิจิทัลนี้ และร่วมมือกันทางภาพกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ แบบเรียลไทม์.

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถดำเนินการตามการประชุมระดมความคิดเหล่านี้ได้ทันทีที่เสร็จสิ้น เพียงแค่เชื่อมต่อ ClickUp Whiteboard ของคุณกับ ClickUp Tasks และให้ทุกคนได้รับบริบทที่ครบถ้วนของโครงการของคุณด้วยไฟล์ เอกสาร และอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน

4. พบปะกับทีมของคุณเป็นประจำ

การสื่อสารที่โปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการออกกำลังกายเป็นกลุ่มใด ๆ จัดการประชุมกับทีมของคุณอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันทางกายภาพหรือทางออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการตัดสินใจจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ได้ดีขึ้น วางแผนได้ดีขึ้น และทำให้ทุกคนทราบถึงการพัฒนาทุกอย่าง

การนำการประชุมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายได้ อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมาชิกทีมที่คุณยังไม่เคยทำงานด้วย ในฐานะผู้นำ หน้าที่ของคุณคือการทำลายความเงียบหรือความอึดอัดนั้น เมื่อทำสำเร็จแล้ว คุณสามารถนำการสนทนาไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพ ให้เกียรติ และน่าสนใจได้อย่างง่ายดาย

ลองดูไอเดียง่าย ๆ แต่ได้ผลดีเหล่านี้สำหรับการประชุมทีมที่มีประสิทธิภาพครั้งต่อไปของคุณ

5. สร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง

แผนผังความคิด ClickUp
ตั้งเป้าหมายและสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Mind Maps

การมอบหมายงานและหน้าที่ให้กับทุกคนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่หลังจากนั้น คุณต้องสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งระบุรายละเอียดของงาน หน้าที่ และความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกันของแต่ละงาน

สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการมองเห็นความก้าวหน้า ระบุและขจัดอุปสรรค และทำให้ทุกคนในทีมขนาดใหญ่เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน

เพื่อชี้แจงงานวางแผนและจัดระเบียบ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติClickUp Mind Mapsคุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างงาน สร้างการเชื่อมต่อภายในงาน และจัดระเบียบโครงการของคุณด้วยการลากและวางโหนด ClickUp Mind Maps มาพร้อมกับสองโหมด:

  • ในโหมดงาน คุณสามารถจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการวาดและจัดระเบียบสาขาอย่างมีเหตุผล คุณยังสามารถสร้าง แก้ไข และลบงานได้โดยตรงจากแผนผังความคิดของคุณ
  • ในโหมดว่างเปล่า คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างงานใด ๆ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นงานในรายการใด ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

ClickUp ยังมีเครื่องมือ AI และเทมเพลตสำหรับการตัดสินใจเพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจของคุณให้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพของการตัดสินใจ

6. ทบทวนความก้าวหน้า

สุดท้าย เมื่อมีการดำเนินการตัดสินใจแล้ว ให้ใช้เวลาในการสรุปและผ่อนคลาย ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการวิเคราะห์กระบวนการ และหารือเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และการตัดสินใจที่ออกมาตามแผน

แต่อย่าลืมที่จะเฉลิมฉลองสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นด้วย ให้การยอมรับในความพยายามและความสำเร็จของทีมคุณ และสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ให้คุณค่ากับความสำเร็จ

ติดตามการตัดสินใจสำคัญด้วยเทคโนโลยีและการทำงานอย่างชาญฉลาด

การตัดสินใจของทีมก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ ทุกคนเพิ่มชิ้นส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไป และเมื่อรวมกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของแต่ละชิ้นส่วนการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกันในทีมสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้เพราะช่วยปลดล็อกความคิดใหม่ๆ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและความสามัคคีในทีม

แต่บางครั้ง ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดอุปสรรคเล็กน้อยในเส้นทางได้ โซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp ช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถรวมพลังและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจร่วมกันและปรับปรุงพลวัตของกลุ่มในองค์กรของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

1. เหตุใดทีมจึงควรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ?

ทีมนำมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายมาสู่การตัดสินใจ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยรวม การตัดสินใจที่นำโดยทีมยังแสดงให้เห็นว่าคุณไว้วางใจพนักงานของคุณ ซึ่งนำไปสู่ความมุ่งมั่นและความภักดีที่เพิ่มขึ้น

2. รูปแบบการตัดสินใจของทีมมีอะไรบ้าง?

การตัดสินใจแบบฉันทามติ, เทคนิคเดลฟาย, และการตัดสินใจแบบเผด็จการ เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดของการตัดสินใจในทีม

3. เครื่องมือซอฟต์แวร์อย่าง ClickUp สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจของทีมได้อย่างไร?

ClickUp ช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารให้เป็นระบบ จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือในการตัดสินใจ