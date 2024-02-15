วิธีการส่งเสริมการตัดสินใจของทีมที่แข็งแกร่ง

ชีวิตของผู้นำธุรกิจสามารถสรุปได้ในสามคำ: การตัดสินใจ การตัดสินใจ และการตัดสินใจ จำนวนการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงที่คุณคาดหวังให้ทำในแต่ละวันอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้น แต่คุณสามารถปลอบใจได้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพียงลำพัง
การจ้างคนที่เหมาะสม, การขยายธุรกิจของคุณในตลาดใหม่, หรือการเพิ่มไลน์สินค้าใหม่—การตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญมักเป็นผลมาจากความร่วมมือของทีมที่มีเป้าหมายชัดเจนและการประเมินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 💪
อย่างไรก็ตาม ทีมสามารถตัดสินใจได้ดีเพียงเมื่อผู้นำสามารถอำนวยความสะดวกให้เกิดการหารืออย่างเปิดเผยและการร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพได้ มีกระบวนการที่จัดเตรียมไว้เพื่อรวบรวมมุมมองที่หลากหลาย และมีวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบในการนำไปปฏิบัติตามการตัดสินใจ
นั่นคือเหตุผลที่ผู้นำทีมต้องมั่นใจว่าพวกเขามีข้อมูลที่ถูกต้อง เครื่องมือที่เหมาะสม และบุคลากรที่พร้อม เพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเป็นกลาง
ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถสร้างเงื่อนไขสำหรับการตัดสินใจของทีมที่ดีที่สุดได้ เราจะสำรวจกระบวนการ ประโยชน์และความท้าทายต่าง ๆ ของมัน รูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ และให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ทำไมการตัดสินใจของทีมจึงมีความสำคัญ?
จากการศึกษาของ Zippia พบว่า 90% ของพนักงานเชื่อว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่ควรตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยไม่ปรึกษาทีมของตน แต่ 40% รู้สึกว่าผู้นำและผู้มีอำนาจตัดสินใจของพวกเขาล้มเหลวในการทำเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอ
ในหลายสถานที่ทำงาน ผู้จัดการและผู้นำมักคิดว่ามันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะตัดสินใจเพียงลำพังหรือกับผู้ร่วมงานที่เลือกมาไม่กี่คน สำหรับพวกเขา การมีส่วนร่วมของผู้คนมากเกินไปเป็นความพยายามที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นซึ่งเสียเวลา เพิ่มคุณค่าเพียงเล็กน้อย และทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า
แต่วิธีการนี้อาจทำให้ธุรกิจของคุณเสียหายมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์
นี่คือเหตุผลที่การตัดสินใจของทีมมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ:
แนวคิดใหม่
เมื่อทีมทั้งหมดของคุณ—ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่คุณไว้วางใจในวิจารณญาณ—ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คุณสามารถมองเห็นปัญหาได้จากหลายมุมมอง
สมาชิกแต่ละคนในทีมมีพื้นเพ ประสบการณ์ และทักษะที่หลากหลาย พวกเขาสามารถนำมุมมองที่ไม่เหมือนใครมาสู่โต๊ะประชุม ซึ่งคุณอาจไม่ได้คิดถึงเพียงลำพัง มุมมองและทัศนคติที่หลากหลายช่วยให้คุณสามารถเผชิญกับความท้าทายได้ร่วมกันและจากทุกมุมมอง และในที่สุด คำตอบของคุณก็จะออกมาเป็นแบบองค์รวมและครอบคลุมทุกด้าน
แนวคิดที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันและการสร้างฉันทามติในทีมอาจเป็นสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการอย่างแท้จริง—นั่นคือทางออกที่สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ และครอบคลุมทุกมิติ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าและกระตุ้นนวัตกรรมในองค์กร
ประสบการณ์ของพนักงาน
ขณะนี้มากกว่าที่เคย พนักงานต้องการรู้สึกว่าความคิดเห็นและบทบาทของตนมีความสำคัญในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นขององค์กร
การศึกษาเดียวกันโดย Zippia เปิดเผยว่า บริษัทที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในกลุ่มพนักงาน มีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงอย่างน่าทึ่งถึง 50%
การให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการตัดสินใจช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความยอมรับในคำตัดสินของพนักงาน นอกจากนี้ยังทำให้พวกเขารู้ว่าคุณให้คุณค่ากับพวกเขา พนักงานโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในงานของพวกเขามากขึ้น 17% เมื่อพวกเขามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
เมื่อคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพนักงาน คุณจะได้รับความรู้สึกของความภักดีและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นต่อธุรกิจของคุณ ดังนั้น การตัดสินใจร่วมกันสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณในฐานะผู้จัดการและผู้นำได้
การแบ่งปันข้อมูล
การสนทนาและการอภิปรายในกลุ่มสามารถให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานเกี่ยวกับทิศทางขององค์กร
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้นำสามารถระบุพื้นที่ที่มีความเข้าใจผิดหรือความสับสน และให้ความชัดเจนได้อย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์คือการเพิ่มความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ของบริษัทคุณกับการยอมรับจากพนักงาน ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่กลมกลืนมากขึ้น
โบนัส:แม่แบบกฎบัตรทีม!
การเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของทีม
เมื่อเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตัดสินใจเป็นทีมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร? เพื่อกำหนดกระบวนการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และรวดเร็ว นี่คือขั้นตอนที่ควรปฏิบัติตาม:
1. ระบุปัญหา
ก่อนอื่น ให้ยอมรับว่ามีสิ่งผิดปกติในธุรกิจหรือเป้าหมายที่คุณต้องการให้บรรลุ ให้ประเมินธุรกิจของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรผิดพลาดหรือต้องการการตัดสินใจ
สมาชิกในทีมควรสามารถพูดคุยและตกลงกันได้อย่างอิสระเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขากำลังพยายามแก้ไข สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ทุกคนถูกดึงไปในทิศทางที่แตกต่างกันและช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า
2. กำหนดปัญหา
ต่อไป คุณต้องสร้างภาพที่ชัดเจนของปัญหา ดังนั้นเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และส่งเสริมให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม
ในขั้นตอนนี้ คุณควรถามคำถามที่เฉพาะเจาะจง เช่น: ใครในองค์กรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหา? ใครจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้? ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร? ขอบเขตของปัญหาคืออะไร?
ดำดิ่งลึกลงไปให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ ยิ่งคุณรู้มากเท่าไร คุณก็จะวางแผนขั้นตอนต่อไปได้ดีขึ้นเท่านั้น วิธีนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยปัญหาผิดพลาดอีกด้วย
3. สร้างโซลูชัน
เมื่อคุณมีภาพรวมที่สมบูรณ์แล้ว ให้รวบรวมทีมของคุณเพื่อระดมความคิดหาทุกแนวทางที่เป็นไปได้ แต่ก่อนที่คุณจะทำเช่นนั้น ให้กำหนดกรอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการวัดประสิทธิภาพของแนวทางแก้ไขแต่ละอย่าง
พารามิเตอร์เหล่านี้อาจเป็นรายการตรวจสอบ รายการคำถามใช่/ไม่ใช่ หรือการเพิ่มขึ้น/ลดลงที่ชัดเจนในตัวชี้วัดทางธุรกิจเฉพาะ ให้แน่ใจว่าคุณระบุเงื่อนไขที่ทางออกหรือการตัดสินใจต้องปฏิบัติตาม
จากนั้น, ยินดีต้อนรับความคิดที่ปรากฏขึ้นจากทีมของคุณ.
4. ประเมินทางเลือกทั้งหมด
ตอนนี้คุณได้วางแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ทั้งหมดอย่างละเอียดแล้ว ถึงเวลาที่จะเลือกวิธีที่ดีที่สุด
ลองเขียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละทางเลือกออกมา ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย คุณสามารถสร้างชุดเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกันและกลไกการให้คะแนนเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินของคุณได้
แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับทุกเรื่อง สมาชิกในทีมบางคนอาจต้องยอมประนีประนอมบ้าง นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญที่จะต้องเตือนทุกคนว่าคุณกำลังพยายามหาทางตัดสินใจในสิ่งที่ 'ถูกต้อง' ไม่ใช่สิ่งที่ 'ได้รับความนิยม' มากที่สุด
5. ดำเนินการตามแนวทางแก้ไขและตรวจสอบผลลัพธ์
เมื่อคุณได้ข้อสรุปที่กลุ่มเห็นพ้องกันแล้ว คุณสามารถสรุปแผนได้ และจากนั้น แน่นอน ดำเนินการตามแผนนั้น
แต่กระบวนการไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้น เมื่อโซลูชันของคุณเริ่มใช้งานแล้ว คุณต้องติดตามและตรวจสอบว่ามันให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่
หากวิธีแก้ปัญหาของคุณไม่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ให้สื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดเจนกับทีมของคุณและดูว่าคุณสามารถปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่ นอกจากนี้ ให้ประเมินว่ามีสิ่งที่เบี่ยงเบนจากแผนของคุณหรือไม่
หากวิธีแก้ไขไม่ได้ผล ให้กลับไปทบทวนรายการตัวเลือกอีกครั้งและดำเนินการตามวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดถัดไป ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจในอนาคต
6. ให้ข้อเสนอแนะ
ทุกความล้มเหลวหรือชัยชนะคือโอกาสในการเรียนรู้ หลังจากประเมินผลการดำเนินงานของโซลูชันของคุณแล้ว อย่าลืมแบ่งปันข้อเสนอแนะกับสมาชิกในทีม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโซลูชันในการแก้ไขปัญหา ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้น และเวลาหรือความพยายามที่ประหยัดได้
นอกจากนี้ ให้ประเมินกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มด้วยว่าอะไรที่ได้ผลดี และอะไรที่สามารถปรับปรุงได้
ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการเช่นเดียวกับคุณ
ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของทีมในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต
ประโยชน์และความท้าทายของการตัดสินใจแบบทีม
หากคุณยังลังเลเกี่ยวกับการร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา นั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพื่อช่วยให้คุณรวบรวมความคิด นี่คือสรุปข้อดีและข้อเสียของการร่วมมือ:
ประโยชน์
- เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์: การตัดสินใจร่วมกันช่วยส่งเสริมนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในทีมได้ต่อยอดจากแนวคิดของกันและกัน ทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับรูปแบบการคิดและกรอบความคิดที่แตกต่างจากของตนเอง นั่นคือเหตุผลที่ทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักประกอบด้วยบุคคลที่หลากหลายและแตกต่าง
- การแก้ปัญหาที่ดีขึ้น: เมื่อทีมรวมเอาทักษะการแก้ปัญหาของทุกคนเข้าด้วยกัน พวกเขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างครอบคลุมและมีโอกาสมากขึ้นที่จะหาทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หากการตัดสินใจมีความซับซ้อน การให้สมาชิกในทีมแบ่งปันมุมมองและแนวคิดของพวกเขาสามารถเพิ่มการประเมินที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูง
- เพิ่มความไว้วางใจและความมุ่งมั่น: สมาชิกทีมที่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยง ความเป็นส่วนหนึ่ง และความภักดีต่อองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่าองค์กรไว้วางใจพนักงานว่ามีความตั้งใจที่ดีที่สุดต่อธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ระดับความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของ และความรับผิดชอบในทีมสูงขึ้นด้วย
ความท้าทาย
- การเสียเวลา: การตัดสินใจแบบกลุ่มอาจใช้เวลามากการสำรวจระดับโลกของ McKinseyล่าสุดเปิดเผยว่าเพียง 20% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าองค์กรของตนมีความยอดเยี่ยมในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่กล่าวว่าเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ไปกับการตัดสินใจนั้นไม่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าการสร้างฉันทามติและการพิจารณาหลายมุมมองจะใช้เวลามาก แต่อาจไม่เหมาะสมกับการตัดสินใจที่เร่งด่วน
- ความขัดแย้งและความไม่เห็นด้วย: ความคิดเห็นที่แตกต่างกันภายในทีมสามารถนำไปสู่ความขัดแย้ง ทำให้กระบวนการล่าช้า และอาจสร้างความตึงเครียดระหว่างบุคคลในทีมได้
- การคิดแบบกลุ่ม: ความต้องการให้เกิดความสามัคคีภายในทีมอาจนำไปสู่การคิดแบบกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะยอมตามมติเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการประเมินทางเลือกอย่างวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม
- ปัญหาการประสานงานและการสื่อสาร: การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีมอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะในทีมขนาดใหญ่หรือทีมที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจเข้ามามีบทบาทในที่นี้ด้วย ปัจจัยทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือโอกาสที่พลาดไป
ประเภทของแบบจำลองการตัดสินใจของทีม
ในฐานะผู้นำทีม คุณสามารถมีสไตล์การตัดสินใจที่แตกต่างกันได้ เช่นเดียวกับที่มีรูปแบบหรือแนวทางในการตัดสินใจเป็นทีมที่หลากหลาย นี่คือหกแนวทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
- การตัดสินใจโดยฉันทามติ: ในแนวทางนี้ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาได้ จากนั้นทีมจะร่วมกันเลือกแนวคิดที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ทุกคนต้องลงคะแนนเสียงให้กับแนวคิดที่ชื่นชอบและบรรลุฉันทามติในทางแก้ไขก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้าย
- เทคนิคเดลฟาย: ในวิธีนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญจะได้รับชุดคำถามเพื่อตอบ คำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรของพวกเขาจะถูกแบ่งปันกับทีม เพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร จากข้อเสนอแนะนั้น ทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับคำตอบของพวกเขาได้ผ่านหลายรอบของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนกว่าจะบรรลุฉันทามติ
- การตัดสินใจแบบเผด็จการ: ในเทคนิคนี้ โดยปกติแล้วผู้นำกลุ่มจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายไม่ว่ากลุ่มจะสนับสนุนการตัดสินใจของพวกเขาหรือไม่ก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ผู้นำจะมีอำนาจและเครื่องมือในการตัดสินใจด้วยตนเอง การตัดสินใจประเภทนี้สามารถใช้เพื่อดำเนินการในเรื่องเร่งด่วนแต่มีผลกระทบต่ำ
- เสียงข้างมากมีชัย: นี่คือวิธีการที่ใช้บ่อยที่สุดในการตัดสินใจเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคนในทีมจะลงคะแนนเสียงเลือกตัวเลือกของตนเอง ตัวเลือกที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ แม้ว่าเทคนิคนี้จะดูยุติธรรม แต่อาจทำให้กลุ่มเสียงข้างน้อยไม่พอใจ
- เทคนิคกลุ่มสนทนาเชิงนามธรรม:นี่เป็นวิธีการระดมความคิดที่มีโครงสร้าง ใช้เพื่อสร้างแนวคิดหรือวิธีแก้ปัญหาจากกลุ่ม ผู้เข้าร่วมจะสร้างแนวคิดของตนเองอย่างอิสระ จากนั้นจึงแบ่งปันและประเมินร่วมกัน โดยการให้คะแนนและประเมินแนวคิด กลุ่มจะทำงานร่วมกันเพื่อระบุรายการวิธีแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มดีที่สุด นำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
- การโหวตหลายครั้ง: สมาชิกแต่ละทีมสามารถโหวตให้กับตัวเลือกหลายรายการจากรายการที่มีให้เลือก แนวคิดที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะถูกเลือก วิธีนี้ช่วยจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดโดยการให้สิทธิ์โหวตหลายครั้งแก่ผู้เข้าร่วมแต่ละคน ทำให้เกิดการกระจายความชอบอย่างเป็นธรรมและระบุตัวเลือกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดตามข้อมูลร่วมกัน
6 เคล็ดลับสู่การตัดสินใจของทีมที่ประสบความสำเร็จ
เราได้กำหนดกระบวนการและข้อดีข้อเสียของการตัดสินใจโดยใช้การทำงานเป็นทีมแล้ว นี่คือเคล็ดลับดีๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
1. มอบหมายงาน
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อธิบายและมอบหมายงานให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้ว เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสอบถามหรือแสดงข้อสงสัยได้ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะหากสมาชิกในทีมของคุณไม่เข้าใจงานที่ได้รับอย่างถ่องแท้ ก็จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทีมที่มีการจัดระเบียบดีจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp Tasks คุณสามารถทำให้กระบวนการมอบหมายงานง่ายขึ้นได้. มันจะช่วยให้คุณมอบหมายงาน, สร้างงานย่อย, และตรวจสอบความคืบหน้าของสมาชิกทีมแต่ละคนได้.
หากคุณพบว่าการจัดการและจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยตัวเองเป็นเรื่องยาก คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpเพื่อแสดงภาพงานทั้งหมดที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการในแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ได้
ด้วยเทมเพลตที่เตรียมไว้แล้ว คุณต้องเพิ่มรายละเอียดงานและปล่อยให้แพลตฟอร์มทำงานอย่างอัจฉริยะ
แพลตฟอร์ม ClickUp มีเครื่องมือในตัวที่ช่วยให้คุณมองเห็นและจัดระเบียบงานตามสถานะ ความสำคัญ หรือแผนก ติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และทำงานร่วมกันข้ามทีมเพื่อเสร็จสิ้นงาน
คุณสามารถดูไทม์ไลน์ของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับคุณได้—ไม่ว่าจะเป็นแบบปฏิทิน กระดาน รายการ หรือกล่อง
หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการในเทมเพลต คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่สำหรับรายละเอียดเช่นงบประมาณ, ไฟล์แนบ, คำแนะนำ, เป็นต้น
2. จัดลำดับความสำคัญของงาน
เมื่อสมาชิกแต่ละคนในทีมทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน การกำหนดลำดับความสำคัญจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ขอให้สมาชิกในทีมของคุณตัดสินใจว่างานใดควรทำก่อนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด
ClickUp Task Prioritiesทำให้กระบวนการนี้ง่ายดาย ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละงาน คุณมีตัวเลือกสี่แบบ: ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, หรือ ต่ำ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าตัวกรองสำหรับวันที่ครบกำหนดเพื่อกำหนดเส้นตายของงานได้อีกด้วย
เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ให้วางงานที่มีความสำคัญสูงไว้ในถาดงานเพื่อให้อยู่ในมุมมองของคุณเสมอ คุณสามารถดูได้ว่างานที่ค้างอยู่ใดที่ขัดขวางงานที่มีความสำคัญสูงอื่นๆ และปรับแนวทางตามความจำเป็น
3. ระดมความคิด
การประชุมระดมความคิดช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณรวบรวมความคิดที่กระจัดกระจายและสับสน จัดระเบียบก่อนนำเสนอให้ผู้อื่น และเข้าถึงแนวคิดและมุมมองของกันและกัน หากดำเนินการอย่างถูกต้อง การประชุมเหล่านี้สามารถส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ได้
หากคุณต้องการพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่นเพื่อแบ่งปัน, สร้างภาพ, และพัฒนาความคิดร่วมกัน, ให้ใช้คุณสมบัติWhiteboard ของ ClickUp. กระตุ้นให้สมาชิกในทีมของคุณแบ่งปันความคิดของพวกเขาบนผืนผ้าใบดิจิทัลนี้ และร่วมมือกันทางภาพกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ แบบเรียลไทม์.
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถดำเนินการตามการประชุมระดมความคิดเหล่านี้ได้ทันทีที่เสร็จสิ้น เพียงแค่เชื่อมต่อ ClickUp Whiteboard ของคุณกับ ClickUp Tasks และให้ทุกคนได้รับบริบทที่ครบถ้วนของโครงการของคุณด้วยไฟล์ เอกสาร และอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน
4. พบปะกับทีมของคุณเป็นประจำ
การสื่อสารที่โปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการออกกำลังกายเป็นกลุ่มใด ๆ จัดการประชุมกับทีมของคุณอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันทางกายภาพหรือทางออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการตัดสินใจจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ได้ดีขึ้น วางแผนได้ดีขึ้น และทำให้ทุกคนทราบถึงการพัฒนาทุกอย่าง
การนำการประชุมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายได้ อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมาชิกทีมที่คุณยังไม่เคยทำงานด้วย ในฐานะผู้นำ หน้าที่ของคุณคือการทำลายความเงียบหรือความอึดอัดนั้น เมื่อทำสำเร็จแล้ว คุณสามารถนำการสนทนาไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพ ให้เกียรติ และน่าสนใจได้อย่างง่ายดาย
ลองดูไอเดียง่าย ๆ แต่ได้ผลดีเหล่านี้สำหรับการประชุมทีมที่มีประสิทธิภาพครั้งต่อไปของคุณ
5. สร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
การมอบหมายงานและหน้าที่ให้กับทุกคนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่หลังจากนั้น คุณต้องสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งระบุรายละเอียดของงาน หน้าที่ และความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกันของแต่ละงาน
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการมองเห็นความก้าวหน้า ระบุและขจัดอุปสรรค และทำให้ทุกคนในทีมขนาดใหญ่เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน
เพื่อชี้แจงงานวางแผนและจัดระเบียบ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติClickUp Mind Mapsคุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างงาน สร้างการเชื่อมต่อภายในงาน และจัดระเบียบโครงการของคุณด้วยการลากและวางโหนด ClickUp Mind Maps มาพร้อมกับสองโหมด:
- ในโหมดงาน คุณสามารถจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการวาดและจัดระเบียบสาขาอย่างมีเหตุผล คุณยังสามารถสร้าง แก้ไข และลบงานได้โดยตรงจากแผนผังความคิดของคุณ
- ในโหมดว่างเปล่า คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างงานใด ๆ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นงานในรายการใด ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
ClickUp ยังมีเครื่องมือ AI และเทมเพลตสำหรับการตัดสินใจเพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจของคุณให้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพของการตัดสินใจ
6. ทบทวนความก้าวหน้า
สุดท้าย เมื่อมีการดำเนินการตัดสินใจแล้ว ให้ใช้เวลาในการสรุปและผ่อนคลาย ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการวิเคราะห์กระบวนการ และหารือเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และการตัดสินใจที่ออกมาตามแผน
แต่อย่าลืมที่จะเฉลิมฉลองสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นด้วย ให้การยอมรับในความพยายามและความสำเร็จของทีมคุณ และสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ให้คุณค่ากับความสำเร็จ
ติดตามการตัดสินใจสำคัญด้วยเทคโนโลยีและการทำงานอย่างชาญฉลาด
การตัดสินใจของทีมก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ ทุกคนเพิ่มชิ้นส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไป และเมื่อรวมกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของแต่ละชิ้นส่วนการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกันในทีมสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้เพราะช่วยปลดล็อกความคิดใหม่ๆ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและความสามัคคีในทีม
แต่บางครั้ง ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดอุปสรรคเล็กน้อยในเส้นทางได้ โซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp ช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถรวมพลังและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจร่วมกันและปรับปรุงพลวัตของกลุ่มในองค์กรของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
1. เหตุใดทีมจึงควรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ?
ทีมนำมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายมาสู่การตัดสินใจ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยรวม การตัดสินใจที่นำโดยทีมยังแสดงให้เห็นว่าคุณไว้วางใจพนักงานของคุณ ซึ่งนำไปสู่ความมุ่งมั่นและความภักดีที่เพิ่มขึ้น
2. รูปแบบการตัดสินใจของทีมมีอะไรบ้าง?
การตัดสินใจแบบฉันทามติ, เทคนิคเดลฟาย, และการตัดสินใจแบบเผด็จการ เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดของการตัดสินใจในทีม
3. เครื่องมือซอฟต์แวร์อย่าง ClickUp สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจของทีมได้อย่างไร?
ClickUp ช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารให้เป็นระบบ จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือในการตัดสินใจ