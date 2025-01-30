บล็อก ClickUp
10 คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทางเลือกสาธารณะสำหรับทีม SEO ในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
30 มกราคม 2568

การละเลย SEO ก็เหมือนกับการโบกมือลาโอกาสอันมีค่าสำหรับธุรกิจของคุณ หากต้องการครองโลกออนไลน์ องค์กรของคุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)

กลยุทธ์ SEO ที่แข็งแกร่งจะผลักดันเว็บไซต์ของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นบน Google และเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ทำให้เว็บไซต์ของคุณโดดเด่นเมื่อลูกค้าเป้าหมายค้นหาสินค้าหรือบริการของคุณ

การมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นเกม SEO ของคุณ

แม้ว่า Answer the Public จะเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการสร้างลิงก์ การตลาดเนื้อหา การวิจัยคำหลัก และการวิเคราะห์คู่แข่ง แต่การปรับแต่งและข้อมูลที่จำกัดอาจทำให้คุณไม่สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้

กำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Answer the Public สำหรับทีม SEO ในปี 2024 อยู่หรือไม่? มาสำรวจ 10 ตัวเลือกที่เราคัดสรรมาให้คุณกันเถอะ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Answer the Public?

Answer the Public เป็นเครื่องมือ SEO ยอดนิยมที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและไอเดียเนื้อหาจากข้อมูลของเครื่องมือค้นหา หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่คล้ายกัน ลองสำรวจทางเลือกอื่นที่มีคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:

  • การวิจัยคำหลักอย่างครอบคลุม: มองหาแพลตฟอร์มที่แนะนำคุณในการค้นหาคำหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่
  • การวิเคราะห์ SEO บนหน้า: พิจารณาทางเลือกของ Answer the Public ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับแต่งบนหน้า รวมถึงคำแนะนำสำหรับแท็กชื่อ, คำอธิบายเมตา และโครงสร้างเนื้อหา
  • การประเมินแบ็คลิงก์: เพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณโดยการระบุลิงก์ที่เสียเพื่อแก้ไขและค้นหาโอกาสใหม่ในการสร้างลิงก์ผ่านเครื่องมือ SEO ที่ครอบคลุม
  • การวิเคราะห์คู่แข่ง: ใช้เครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคู่แข่งของคุณ โดยการติดตามอันดับของพวกเขา ระบุคำหลักยอดนิยม และสำรวจแบ็คลิงก์ของพวกเขา
  • เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เลือกโซลูชันที่สามารถเสริมกลยุทธ์ SEO ของคุณด้วยเครื่องมือ AI ผ่านการวิเคราะห์คำหลักอัตโนมัติ การปรับแต่งเนื้อหา และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงการมองเห็นในการค้นหาและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ The 10 Best Answer the Public ที่ควรใช้

สำรวจทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับนี้เพื่อใช้แทน Answer the Public และลงทุนในกลยุทธ์ SEO ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว:

1. เซมรัช

ผ่านทางSemrush

Semrush เป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลและ SEO ชั้นนำสำหรับการวิจัยคำหลักและการวิเคราะห์คู่แข่ง. มันได้รับความนิยมในหมู่นักการตลาดออนไลน์เนื่องจากความหลากหลายและความลึกซึ้งของเครื่องมือการวิจัยคำหลักและกลยุทธ์เนื้อหา.

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Semrush คือความสามารถในการติดตามอันดับหน้าเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามประสิทธิภาพของตนเองและของคู่แข่งได้

เป็นตัวเลือกชั้นนำของนักการตลาดสำหรับการแนะนำการสร้างลิงก์ และช่วยเหลือในด้าน SEO, การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC), และกลยุทธ์เนื้อหาโดยรวม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush

  • วิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อทราบปริมาณการเข้าชมเฉลี่ย คำค้นหาที่ได้รับความนิยม และกลยุทธ์การโฆษณา และประเมินคุณภาพของลิงก์
  • ใช้เครื่องมือ Semrush Keyword Magic เพื่อดูภาพรวมของตัวชี้วัดคำหลักที่เกี่ยวข้อง
  • ระบุปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่ออันดับการค้นหาของคุณผ่านการตรวจสอบเว็บไซต์
  • เปรียบเทียบอันดับคำหลักของคุณกับเว็บไซต์ของคู่แข่งเพื่อค้นหาช่องว่างของเนื้อหา
  • ติดตามคำค้นหาบนเว็บไซต์ (ทั้งแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน) ผ่านเครื่องมือออร์แกนิกและ PPC

ข้อจำกัดของ Semrush

  • แผนการกำหนดราคาอาจแพงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ที่ต้องการทางเลือกอื่นแทน Answer the Public
  • ผู้ใช้มักค้นหาทางเลือกอื่นของ Semrushเนื่องจากความซับซ้อนในการเรียนรู้เครื่องมือที่หลากหลาย

ราคาของ Semrush

  • ข้อดี: $129.95/เดือน
  • กูรู: $249.95/เดือน
  • ธุรกิจ: $499. 95/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Semrush

  • G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)

2. Ahrefs

ผ่านทางAhrefs

Ahrefs เป็นเครื่องมือวิจัยคำหลักที่ใช้งานง่ายและได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และนักการตลาดทั่วโลก ช่วยให้คุณเข้าใจปริมาณการค้นหาของคู่แข่ง ระบุสิ่งที่ผู้คนค้นหาบน Google และระบุปัญหาที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ

แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยความสามารถในการติดตามอันดับของคำหลักที่เกี่ยวข้องหลายพันคำ มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับกลยุทธ์เนื้อหาและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง คุณสามารถพิจารณาเครื่องมือนี้ได้หากกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Answer the Public

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs

  • สำรวจคะแนนสุขภาพ SEO ของคุณและระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ฟีเจอร์ Site Explorer
  • เปิดเผยเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและโอกาสในการสร้างลิงก์
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโปรไฟล์การค้นหาและแบ็คลิงก์ของเว็บไซต์ใดก็ได้
  • ค้นพบคำค้นหาทั้งหมดและไอเดียต่าง ๆ พร้อมกับความยากในการจัดอันดับและศักยภาพของแต่ละคำ เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Ahrefs

  • ไม่มีเครื่องมือ AI สำหรับการสร้างเนื้อหา
  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ Ahrefs

  • ไลท์: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐาน: 199 ดอลลาร์/เดือน
  • ขั้นสูง: $399/เดือน
  • องค์กร: 999 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Ahrefs

  • G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

3. Ubersuggest

ผ่านทางUbersuggest

Ubersuggest เป็นแพลตฟอร์ม SEO และการจัดการเนื้อหาที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว

คุณสามารถดาวน์โหลด Ubersuggest เป็นส่วนขยายของ Chrome ได้ และคุณจะได้รับแดชบอร์ดส่วนตัวที่ช่วยให้คุณค้นหาคำหลักที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ทำการตรวจสอบทางเทคนิคของเว็บไซต์ และค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของคุณ

นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับความต้องการค้นหาของผู้บริโภค ปริมาณการค้นหา และเจตนาของผู้ค้นหา ประสิทธิภาพของเนื้อหา และการแข่งขัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ubersuggest

  • ระบุหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสร้างการเข้าชมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ SEO ทั้งเว็บไซต์ของคุณเองและเว็บไซต์ของคู่แข่ง
  • รับการแจ้งเตือนรายวันเกี่ยวกับการอัปเดตอันดับและปัญหา SEO ที่สำคัญบนเว็บไซต์ของคุณผ่านแดชบอร์ดของคุณ
  • วิเคราะห์ข้อมูล SEO สำหรับเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเยี่ยมชมผ่านส่วนขยาย Chrome
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่มีคุณค่าและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อปรับปรุงการมองเห็นเว็บไซต์ของคุณและเพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิก

ข้อจำกัดของ Ubersuggest

  • แหล่งข้อมูลจำกัด, โดยเฉพาะ Google Analytics
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ

ราคาของ Ubersuggest

  • บุคคล: 12 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: 40 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวจาก Ubersuggest

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

4. SE Ranking

ผ่านทางSE Ranking

SE Ranking เป็นชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการทำ SEO เพื่อเพิ่มอันดับของคุณในเครื่องมือค้นหา มันช่วยให้คุณเห็นเมตริกของคำค้นหา, ตรวจสอบอันดับ, ตรวจสอบลิงก์ย้อนกลับ, ทำการตรวจสอบเว็บไซต์, และประเมินประสิทธิภาพ SEO ของแต่ละหน้า

SE Ranking เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือค้นหาคำหลักที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณทั้งแบบออร์แกニックและแบบชำระเงิน

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือค้นหาคำหลักที่ติดตามอันดับคำหลักและให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละหน้าหรือโพสต์บล็อกสำหรับ SEO

คุณยังสามารถเข้าถึงการสร้างเนื้อหา การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิค การทำ SEO ในพื้นที่ และการรายงานอัตโนมัติได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ SE Ranking

  • เพิ่มประสิทธิภาพหน้าเว็บหรือบล็อกของคุณด้วยเคล็ดลับจาก AI
  • ทำการวิจัยคำหลักและค้นหาคำหลักหางยาวที่เกี่ยวข้อง
  • ทำการตรวจสอบเว็บไซต์อย่างครบถ้วนเพื่อระบุปัญหาที่อาจส่งผลต่ออันดับการค้นหาของคุณ
  • วิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์จากการแนะนำในปัจจุบันของคุณ และตรวจสอบการแนะนำของคู่แข่งเพื่อทราบแหล่งที่มาของลิงก์ย้อนกลับของพวกเขา

ข้อจำกัดของ SE Ranking

  • ตัวชี้วัดมุ่งเน้นไปที่การจราจรแบบออร์แกニックเป็นหลัก และอาจไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์และโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก

การจัดอันดับ SE ราคา

  • จำเป็น: 55 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $109/เดือน
  • ธุรกิจ: 239 ดอลลาร์/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ SE Ranking

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

5. Moz

ผ่านทางMoz

Moz เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับบล็อกเกอร์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ SEO. มันให้บริการเครื่องมือฟรีสำหรับการสร้างลิงก์, ประสิทธิภาพของหน้าเว็บ, เครื่องมือค้นคว้าคำหลักที่ดีที่สุด, ตัวชี้วัดของเว็บไซต์, และอื่น ๆ.

เครื่องมือค้นหาคำหลัก (Keyword Explorer) ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นคว้าคำหลักที่โดดเด่น มีฐานข้อมูลคำค้นหาทาง SEO ที่กว้างขวางและแม่นยำ คุณสามารถได้รับคำแนะนำคำหลักเพื่อค้นหาและจัดลำดับความสำคัญของคำหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณพร้อมที่จะจริงจังกับ SEO แล้ว Moz มีเครื่องมือแบบเสียค่าใช้จ่ายอย่าง Moz Pro และ Moz Local ที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้น หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Answer the Public แบบเสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถลองใช้ดูได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moz

  • ดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์รายสัปดาห์ด้วย Moz Pro เพื่อระบุปัญหาทางเทคนิคของ SEO ที่ส่งผลต่ออันดับ
  • ตรวจสอบคะแนน Domain Authority (DA) ของเว็บไซต์คุณ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการจัดอันดับที่พัฒนาโดย Moz ที่ทำนายประสิทธิภาพในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERP)
  • สร้างไอเดียเนื้อหาและสร้างปฏิทินโดยตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีอันดับสูงสำหรับหัวข้อที่คล้ายกัน
  • สร้างรายงาน SEO ที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ Moz

  • แผนชำระเงินมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคู่แข่ง
  • Moz มุ่งเน้นไปที่คำค้นหาที่มีปริมาณสูงและมีการแข่งขันสูง

ราคาของ Moz

ราคาต่อไปนี้สำหรับ Moz Pro, ผลิตภัณฑ์ SEO แบบครบวงจร:

  • ฟรี: 1 เดือน/ผู้ใช้
  • มาตรฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • ระดับกลาง: 179 ดอลลาร์/เดือน
  • ขนาดใหญ่: $299/เดือน
  • พรีเมียม: 599 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Moz

คะแนนต่อไปนี้สำหรับ Moz Pro:

  • G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

6. คำถามที่พบบ่อย

ผ่านทางAlsoAsked

เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้สร้างเนื้อหา, AlsoAsked เป็นเครื่องมือค้นคว้าคำหลักที่ช่วยประหยัดเวลาโดยอัตโนมัติแสดงข้อมูล People Also Ask (PAA) จากการค้นหาของคุณใน Google, แสดงผลลัพธ์ที่ปรากฏเมื่อคลิกที่คำถาม.

ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคำหลักเพื่อสำรวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคำหลักเฉพาะและรับสำเนา SERP พร้อม PAA ที่สร้างขึ้นสำหรับคำหลักที่เลือก

จุดแข็งหลักของมันคือการอัปเดตข้อมูล Patch AutoAugment (PAA) ของคำค้นหาที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะเผยให้เห็นคำถามใหม่ ๆ ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากมีข่าวใหญ่ และให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าเครื่องมือวิจัยคำค้นหาอื่น ๆ ทั้งในด้านปริมาณการค้นหาและความรวดเร็วในการตอบสนอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AlsoAsked

  • เน้นที่เจตนาในการค้นหาจริงโดยเน้นคำถามที่ผู้คนถามที่เกี่ยวข้องกับคำหลักของคุณ
  • ใช้การค้นหาเชิงลึกเพื่อค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง 150 คำถามโดยอัตโนมัติในระดับลึกสูงสุดสามระดับสำหรับการค้นหาคำเดียว
  • ค้นพบคำค้นหาที่ยังไม่ได้ใช้โดยการวิเคราะห์คำถามและคำค้นหาสำหรับการตลาดดิจิทัล
  • ครอบคลุมทุกสิ่งที่ผู้ชมของคุณค้นหาโดยการแตกหัวข้อหลักออกเป็นหัวข้อย่อยหลายหัวข้อ

ข้อจำกัดของ AlsoAsked

  • ไม่มีข้อมูลปริมาณการค้นหา
  • ขาดการวิเคราะห์คู่แข่งขัน

ราคาแบบถามเพิ่มเติม

  • พื้นฐาน: $15/เดือน
  • ไลท์: $29/เดือน
  • ข้อดี: $59/เดือน

คะแนนและรีวิวจากคำถามที่พบบ่อย

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

7. Google Keyword Planner

ผ่านGoogle Keyword Planner

Google Keyword Planner เป็นเครื่องมือสร้างคำหลักที่มีประโยชน์สำหรับการค้นหาคำหลักเป้าหมายใหม่และทำความเข้าใจปริมาณการค้นหาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณของคำเหล่านั้น

เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือฟรีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการโฆษณา PPC แต่ก็สามารถช่วยในการวางกลยุทธ์ SEO ได้เช่นกัน

มันให้คำแนะนำคำค้นหาที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงแคมเปญโฆษณา Google ของคุณ. คุณยังสามารถใช้มันได้ด้วยตัวเองเพื่อค้นหาคำค้นหาใหม่และเรียนรู้เกี่ยวกับคำค้นหาและแนวโน้มเพื่อปรับปรุงแคมเปญโฆษณาของคุณ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keyword Planner

  • สร้างแผนคำหลักของคุณสำหรับ Google Ads
  • ดูปริมาณการค้นหาที่คาดการณ์ไว้, ประมาณการสำหรับการคลิก, การแสดงผล, หรือการแปลงสำหรับคำค้นหาที่เลือก
  • เปลี่ยนแผนคำหลักของคุณให้กลายเป็นแคมเปญ Google Ads ที่ใช้งานได้จริง

ข้อจำกัดของเครื่องมือวางแผนคำหลักของ Google

  • แสดงข้อมูลการค้นหาแบบออร์แกนิกที่คาดการณ์ไว้สำหรับคำค้นหาใน Google เป็นหลัก

ราคาของเครื่องมือวางแผนคำหลักของ Google

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวจาก Google Keyword Planner

คะแนนด้านล่างนี้สำหรับแพลตฟอร์ม Google Ads โดยรวม:

  • G2: 4. 3/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

8. สไปฟ์ฟู

ผ่านทางSpyFu

SpyFu เป็นทางเลือกแบบครบวงจรสำหรับ Answer the Public ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งแคมเปญ SEO และโฆษณา PPC

แพลตฟอร์มนี้ศึกษาโดเมนมากกว่า 100 ล้านโดเมนเพื่อเปิดเผยเครื่องมือค้นหาและกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง แสดงคำหลักที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ใช้ โฆษณา และลิงก์ย้อนกลับที่ขับเคลื่อนการเข้าชมแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงินผ่านเครื่องมือค้นหาต่างๆ

โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ คุณสามารถจัดระเบียบและวิเคราะห์คำค้นหา, ติดตามอันดับ, และสร้างรายงานตามความต้องการของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการ SEO ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SpyFu

  • เข้าถึงข้อมูลในอดีตเพื่อตรวจสอบประวัติการจัดอันดับและลิงก์ย้อนกลับ
  • สำรวจคำหลักและโฆษณาของคู่แข่งของคุณบน Google Ads โดยใช้เครื่องมือ PPC
  • จัดการโครงการ SEO โดยการสร้างกลุ่มคำหลักและตั้งค่าการแจ้งเตือน
  • สร้างข้อความตามคำแนะนำของข้อความ และสรุปเอกสารหรือข้อความยาว

ข้อจำกัดของ SpyFu

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง 100% ตลอดเวลา
  • มาพร้อมกับเครื่องมือขั้นสูงที่ผู้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องใช้

ราคา SpyFu

  • พื้นฐาน: $39/เดือน
  • มืออาชีพ: 79 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว SpyFu

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

9. หัวฉีด

ผ่านหัวฉีด

Nozzle เป็นเครื่องมือคีย์เวิร์ด SEO และตัวติดตามอันดับที่ทรงพลัง โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร มันดึงข้อมูลคีย์เวิร์ดโดยละเอียดจากหน้าผลการค้นหาของ Google สำหรับคีย์เวิร์ดจำนวนมาก

นอกเหนือจากการติดตามอันดับมาตรฐานแล้ว Nozzle ยังช่วยให้คุณสามารถระบุโดเมนและ URL เฉพาะที่ครองตำแหน่งในฟีเจอร์สแนปเพ็ต, รายชื่อแพ็กท้องถิ่น, และรายชื่อแพ็กวิดีโอได้

คุณสมบัติเด่นของหัวฉีด

  • ติดตามตำแหน่งคีย์เวิร์ดของคุณทุกวันด้วยการติดตามตำแหน่ง SERP ที่แม่นยำและเชื่อถือได้
  • รับคำแนะนำที่ทรงพลัง ข้อมูลที่แสดงด้วยสี และภาพรวมของประสิทธิภาพการจัดอันดับของคุณเพื่อปรับปรุงคะแนน SEO ของคุณ
  • ติดตามตำแหน่งของวลีในดัชนีของ Google เป็นรายวัน
  • ตรวจสอบสถิติได้ตามต้องการ (เช่น รายวันหรือรายเดือน)

ข้อจำกัดของหัวฉีด

  • อินเทอร์เฟซที่สับสนสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ขาดการรายงานและการแจ้งเตือน, การวิจัยคำหลัก, และการติดตามลิงก์ย้อนกลับ

การกำหนดราคาหัวฉีด

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs):

  • พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือน
  • ขั้นสูง: 119 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $299/เดือน
  • โปร พลัส: 599 ดอลลาร์/เดือน

องค์กร:

  • ธุรกิจพื้นฐาน: 1,199 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจขั้นสูง: 2,999 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจมืออาชีพ: 5,999 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวหัวฉีด

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

10. SEO PowerSuite

ผ่านทางSEO Power Suite

SEO PowerSuite เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับบริษัทที่ต้องการปรับปรุงการปรากฏตัวทางดิจิทัลของตน

มันช่วยในการค้นคว้าคำค้นหา, ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์โดยการแจ้งปัญหา, วิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับ, และดำเนินการแคมเปญการติดต่อเพื่อสร้างลิงก์.

แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยสี่ส่วน: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass และ LinkAssistant เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณตรวจสอบความยากของคำหลัก, ติดตามปริมาณการค้นหาต่อเดือน, วางแผนเนื้อหาได้ดีขึ้น, และค้นหาโอกาสของคำหลักและลิงก์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO PowerSuite

  • ทำการตรวจสอบ SEO เพื่อตรวจสอบปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์ของคุณ
  • ติดตามอันดับผลการค้นหาในท้องถิ่นและ Google Maps
  • ค้นหาและแก้ไขลิงก์ย้อนกลับที่เป็นสแปมเพื่อให้เนื้อหาของคุณติดอันดับได้ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ SEO PowerSuite

  • ไม่ใช่แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์
  • แบ่งออกเป็นโซลูชันแยกกันสี่ชุดแทนที่จะเป็นเครื่องมือรวมเพียงหนึ่งเดียว

ราคาของ SEO PowerSuite

  • เวอร์ชันฟรี
  • มืออาชีพ: 596 ดอลลาร์/ปี
  • องค์กร: 1,396 ดอลลาร์ต่อปี

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ SEO PowerSuite

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

เครื่องมือ SEO อื่นๆ

แม้ว่าจะมีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถใช้สำหรับการวิจัยคำค้นหาและการปรับแต่งของคุณได้ แต่เป้าหมายทางการตลาดของคุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่ SEO เท่านั้น

แล้วทำไมไม่ลองพิจารณาเครื่องมือที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องมือที่ครบเครื่องล่ะ?

ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่จะช่วยคุณสร้างไอเดียเนื้อหา สร้างเนื้อหา จัดการแคมเปญการตลาด ปรับปรุงการจัดการโครงการ และดึงดูดลูกค้าใหม่

จัดการความพยายามด้าน SEO ของคุณด้วย ClickUp

ติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์มเดียวผ่านเครื่องมือสำหรับการตลาดของ ClickUp

ซอฟต์แวร์สำหรับการตลาดของ ClickUpจะช่วยให้คุณเก็บงานทั้งหมดของทีมการตลาดไว้ในที่เดียว แผนงานการตลาดของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเอกสารแยกอีกต่อไป เชื่อมโยงกับงานที่ดำเนินการอยู่และให้ทีมของคุณทราบถึงสถานะความคืบหน้าในเส้นทางนั้น

ทำให้ไทม์ไลน์มองเห็นได้สำหรับทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและรักษาความกระตือรือร้นของทีมไว้. สิ่งนี้ยังช่วยให้คุณกำจัดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้.

เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแคมเปญการตลาดและกลยุทธ์ของคุณได้

ClickUp 3.0 มุมมอง AI ทั่วไป
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างเทมเพลต หรือสร้างข้อความได้อย่างรวดเร็วด้วยคู่หูช่วยระดมสมองที่ดีที่สุดในโลก

ClickUp AIช่วยให้คุณสร้างโครงร่างบล็อกที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและเขียนบล็อกทั้งหมดได้ เพียงป้อนข้อกำหนด SEO ของคุณ แล้วรับบทความที่สร้างขึ้นภายในไม่กี่วินาที

แต่ถ้าคุณต้องการเขียนเองและเพียงแค่ต้องการแรงบันดาลใจเล็กน้อย ClickUp AI จะเป็นเพื่อนคู่คิดที่เชื่อถือได้สำหรับการระดมความคิดของคุณ

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นไอเดียแคมเปญหรือข้อเสนอแนะสำหรับหัวข้อบล็อก คุณสามารถไว้วางใจเครื่องมือ AI นี้ได้เสมอ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลายสำหรับเอเจนซี่ SEOและทีมการตลาด ช่วยในการจัดการโครงการ SEOโดยช่วยให้คุณจัดระเบียบแคมเปญและรายการคำหลัก ระดมความคิดเกี่ยวกับคำหลักร่วมกัน สร้างเนื้อหา และมอบหมายงาน

ClickUp AI ช่วยให้คุณคิดค้นและเปิดตัวแคมเปญการตลาดได้ มันช่วยในการเขียนบรีฟเนื้อหา สร้างรายการการดำเนินการจากบันทึกการประชุมของคุณ และแม้กระทั่งสร้างสรุปของเนื้อหาที่ยาวให้คุณ

สร้างกลยุทธ์ SEO สำหรับเว็บไซต์ของคุณด้วยเทมเพลตแผนที่เส้นทาง SEO ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างกลยุทธ์ SEO สำหรับเว็บไซต์ของคุณด้วยเทมเพลตแผนที่นำทาง SEO ของ ClickUp

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลต SEO ของตัวเองให้คุณใช้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มแคมเปญการตลาดเนื้อหาของคุณจากศูนย์

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนที่นำทาง SEO ของ ClickUpเพื่อสร้างแผนปฏิบัติการที่เป็นระบบในการเพิ่มการปรากฏของเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหา

ใช้เพื่อวิเคราะห์เมตริกของเว็บไซต์และสร้างแผนที่นำทางสำหรับเป้าหมายทางการตลาดของคุณ

เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงและทำให้ทุกคนรับผิดชอบ

ติดตามและจัดการข้อมูล SEO ของคุณด้วยเทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามและจัดการข้อมูล SEO ของคุณด้วยเทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUp

หากคุณต้องการจัดการความพยายามด้าน SEO ของคุณโดยรวมลองใช้เทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUpดู ใช้เพื่อกำหนดเส้นตาย สถานะ และประมาณเวลา และติดตามอันดับของคุณในที่เดียว

เทมเพลตนี้ยังช่วยในการวิจัยคำหลัก, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และการจัดการงาน. คุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการมีข้อมูล SEO ของคุณไว้ในที่เดียว.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ร่วมมือกันในการสร้างสื่อการตลาด เช่น อีเมล, บล็อกโพสต์, และโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยClickUp Docs
  • ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณอย่างรวดเร็วด้วยการแจ้งเตือน, ความคิดเห็น, และงาน ClickUp
  • สร้างขั้นตอนการทำงานของโครงการ และแคมเปญใหม่ ๆ พร้อมทั้งระดมความคิดกับทีมของคุณผ่านClickUp Whiteboards
  • ใช้ClickUp Chatเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย และควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงได้
  • เข้าถึงเทมเพลตการตลาด ClickUpหลากหลายรูปแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งานที่คุณนึกถึงได้
ClickUp 3.0 งานในหลายรายการ
ดู เพิ่ม หรือลบงานไปยังหรือออกจากรายการงานอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและการทำงานร่วมกันระหว่างทีม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

ปรับปรุงการจัดการ SEO ด้วยทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบโจทย์ Answer the Public

เครื่องมือ SEO ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามคู่แข่ง, ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ, และสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มอันดับ.

เมื่อมองหาทางเลือกอื่นแทน Answer the Public ให้เลือกตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจัดการ SEO และการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย ลองพิจารณา ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นกับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา ClickUp มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อรันแคมเปญที่ประสบความสำเร็จสมัครใช้ ClickUp วันนี้ฟรี !