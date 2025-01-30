10 คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทางเลือกสาธารณะสำหรับทีม SEO ในปี 2025

การละเลย SEO ก็เหมือนกับการโบกมือลาโอกาสอันมีค่าสำหรับธุรกิจของคุณ หากต้องการครองโลกออนไลน์ องค์กรของคุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)
กลยุทธ์ SEO ที่แข็งแกร่งจะผลักดันเว็บไซต์ของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นบน Google และเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ทำให้เว็บไซต์ของคุณโดดเด่นเมื่อลูกค้าเป้าหมายค้นหาสินค้าหรือบริการของคุณ
การมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นเกม SEO ของคุณ
แม้ว่า Answer the Public จะเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการสร้างลิงก์ การตลาดเนื้อหา การวิจัยคำหลัก และการวิเคราะห์คู่แข่ง แต่การปรับแต่งและข้อมูลที่จำกัดอาจทำให้คุณไม่สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้
กำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Answer the Public สำหรับทีม SEO ในปี 2024 อยู่หรือไม่? มาสำรวจ 10 ตัวเลือกที่เราคัดสรรมาให้คุณกันเถอะ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Answer the Public?
Answer the Public เป็นเครื่องมือ SEO ยอดนิยมที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและไอเดียเนื้อหาจากข้อมูลของเครื่องมือค้นหา หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่คล้ายกัน ลองสำรวจทางเลือกอื่นที่มีคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- การวิจัยคำหลักอย่างครอบคลุม: มองหาแพลตฟอร์มที่แนะนำคุณในการค้นหาคำหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่
- การวิเคราะห์ SEO บนหน้า: พิจารณาทางเลือกของ Answer the Public ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับแต่งบนหน้า รวมถึงคำแนะนำสำหรับแท็กชื่อ, คำอธิบายเมตา และโครงสร้างเนื้อหา
- การประเมินแบ็คลิงก์: เพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณโดยการระบุลิงก์ที่เสียเพื่อแก้ไขและค้นหาโอกาสใหม่ในการสร้างลิงก์ผ่านเครื่องมือ SEO ที่ครอบคลุม
- การวิเคราะห์คู่แข่ง: ใช้เครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคู่แข่งของคุณ โดยการติดตามอันดับของพวกเขา ระบุคำหลักยอดนิยม และสำรวจแบ็คลิงก์ของพวกเขา
- เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เลือกโซลูชันที่สามารถเสริมกลยุทธ์ SEO ของคุณด้วยเครื่องมือ AI ผ่านการวิเคราะห์คำหลักอัตโนมัติ การปรับแต่งเนื้อหา และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงการมองเห็นในการค้นหาและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ The 10 Best Answer the Public ที่ควรใช้
สำรวจทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับนี้เพื่อใช้แทน Answer the Public และลงทุนในกลยุทธ์ SEO ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว:
1. เซมรัช
Semrush เป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลและ SEO ชั้นนำสำหรับการวิจัยคำหลักและการวิเคราะห์คู่แข่ง. มันได้รับความนิยมในหมู่นักการตลาดออนไลน์เนื่องจากความหลากหลายและความลึกซึ้งของเครื่องมือการวิจัยคำหลักและกลยุทธ์เนื้อหา.
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Semrush คือความสามารถในการติดตามอันดับหน้าเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามประสิทธิภาพของตนเองและของคู่แข่งได้
เป็นตัวเลือกชั้นนำของนักการตลาดสำหรับการแนะนำการสร้างลิงก์ และช่วยเหลือในด้าน SEO, การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC), และกลยุทธ์เนื้อหาโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- วิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อทราบปริมาณการเข้าชมเฉลี่ย คำค้นหาที่ได้รับความนิยม และกลยุทธ์การโฆษณา และประเมินคุณภาพของลิงก์
- ใช้เครื่องมือ Semrush Keyword Magic เพื่อดูภาพรวมของตัวชี้วัดคำหลักที่เกี่ยวข้อง
- ระบุปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่ออันดับการค้นหาของคุณผ่านการตรวจสอบเว็บไซต์
- เปรียบเทียบอันดับคำหลักของคุณกับเว็บไซต์ของคู่แข่งเพื่อค้นหาช่องว่างของเนื้อหา
- ติดตามคำค้นหาบนเว็บไซต์ (ทั้งแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน) ผ่านเครื่องมือออร์แกนิกและ PPC
ข้อจำกัดของ Semrush
- แผนการกำหนดราคาอาจแพงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ที่ต้องการทางเลือกอื่นแทน Answer the Public
- ผู้ใช้มักค้นหาทางเลือกอื่นของ Semrushเนื่องจากความซับซ้อนในการเรียนรู้เครื่องมือที่หลากหลาย
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $129.95/เดือน
- กูรู: $249.95/เดือน
- ธุรกิจ: $499. 95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
2. Ahrefs
Ahrefs เป็นเครื่องมือวิจัยคำหลักที่ใช้งานง่ายและได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และนักการตลาดทั่วโลก ช่วยให้คุณเข้าใจปริมาณการค้นหาของคู่แข่ง ระบุสิ่งที่ผู้คนค้นหาบน Google และระบุปัญหาที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยความสามารถในการติดตามอันดับของคำหลักที่เกี่ยวข้องหลายพันคำ มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับกลยุทธ์เนื้อหาและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง คุณสามารถพิจารณาเครื่องมือนี้ได้หากกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Answer the Public
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs
- สำรวจคะแนนสุขภาพ SEO ของคุณและระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ฟีเจอร์ Site Explorer
- เปิดเผยเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและโอกาสในการสร้างลิงก์
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโปรไฟล์การค้นหาและแบ็คลิงก์ของเว็บไซต์ใดก็ได้
- ค้นพบคำค้นหาทั้งหมดและไอเดียต่าง ๆ พร้อมกับความยากในการจัดอันดับและศักยภาพของแต่ละคำ เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Ahrefs
- ไม่มีเครื่องมือ AI สำหรับการสร้างเนื้อหา
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Ahrefs
- ไลท์: 99 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 199 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
- องค์กร: 999 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Ahrefs
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
3. Ubersuggest
Ubersuggest เป็นแพลตฟอร์ม SEO และการจัดการเนื้อหาที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว
คุณสามารถดาวน์โหลด Ubersuggest เป็นส่วนขยายของ Chrome ได้ และคุณจะได้รับแดชบอร์ดส่วนตัวที่ช่วยให้คุณค้นหาคำหลักที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ทำการตรวจสอบทางเทคนิคของเว็บไซต์ และค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของคุณ
นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับความต้องการค้นหาของผู้บริโภค ปริมาณการค้นหา และเจตนาของผู้ค้นหา ประสิทธิภาพของเนื้อหา และการแข่งขัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ubersuggest
- ระบุหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสร้างการเข้าชมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ SEO ทั้งเว็บไซต์ของคุณเองและเว็บไซต์ของคู่แข่ง
- รับการแจ้งเตือนรายวันเกี่ยวกับการอัปเดตอันดับและปัญหา SEO ที่สำคัญบนเว็บไซต์ของคุณผ่านแดชบอร์ดของคุณ
- วิเคราะห์ข้อมูล SEO สำหรับเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเยี่ยมชมผ่านส่วนขยาย Chrome
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่มีคุณค่าและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อปรับปรุงการมองเห็นเว็บไซต์ของคุณและเพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิก
ข้อจำกัดของ Ubersuggest
- แหล่งข้อมูลจำกัด, โดยเฉพาะ Google Analytics
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
ราคาของ Ubersuggest
- บุคคล: 12 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 40 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Ubersuggest
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
4. SE Ranking
SE Ranking เป็นชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการทำ SEO เพื่อเพิ่มอันดับของคุณในเครื่องมือค้นหา มันช่วยให้คุณเห็นเมตริกของคำค้นหา, ตรวจสอบอันดับ, ตรวจสอบลิงก์ย้อนกลับ, ทำการตรวจสอบเว็บไซต์, และประเมินประสิทธิภาพ SEO ของแต่ละหน้า
SE Ranking เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือค้นหาคำหลักที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณทั้งแบบออร์แกニックและแบบชำระเงิน
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือค้นหาคำหลักที่ติดตามอันดับคำหลักและให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละหน้าหรือโพสต์บล็อกสำหรับ SEO
คุณยังสามารถเข้าถึงการสร้างเนื้อหา การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิค การทำ SEO ในพื้นที่ และการรายงานอัตโนมัติได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ SE Ranking
- เพิ่มประสิทธิภาพหน้าเว็บหรือบล็อกของคุณด้วยเคล็ดลับจาก AI
- ทำการวิจัยคำหลักและค้นหาคำหลักหางยาวที่เกี่ยวข้อง
- ทำการตรวจสอบเว็บไซต์อย่างครบถ้วนเพื่อระบุปัญหาที่อาจส่งผลต่ออันดับการค้นหาของคุณ
- วิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์จากการแนะนำในปัจจุบันของคุณ และตรวจสอบการแนะนำของคู่แข่งเพื่อทราบแหล่งที่มาของลิงก์ย้อนกลับของพวกเขา
ข้อจำกัดของ SE Ranking
- ตัวชี้วัดมุ่งเน้นไปที่การจราจรแบบออร์แกニックเป็นหลัก และอาจไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์และโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก
การจัดอันดับ SE ราคา
- จำเป็น: 55 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $109/เดือน
- ธุรกิจ: 239 ดอลลาร์/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ SE Ranking
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
5. Moz
Moz เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับบล็อกเกอร์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ SEO. มันให้บริการเครื่องมือฟรีสำหรับการสร้างลิงก์, ประสิทธิภาพของหน้าเว็บ, เครื่องมือค้นคว้าคำหลักที่ดีที่สุด, ตัวชี้วัดของเว็บไซต์, และอื่น ๆ.
เครื่องมือค้นหาคำหลัก (Keyword Explorer) ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นคว้าคำหลักที่โดดเด่น มีฐานข้อมูลคำค้นหาทาง SEO ที่กว้างขวางและแม่นยำ คุณสามารถได้รับคำแนะนำคำหลักเพื่อค้นหาและจัดลำดับความสำคัญของคำหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว
หากคุณพร้อมที่จะจริงจังกับ SEO แล้ว Moz มีเครื่องมือแบบเสียค่าใช้จ่ายอย่าง Moz Pro และ Moz Local ที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้น หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Answer the Public แบบเสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถลองใช้ดูได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moz
- ดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์รายสัปดาห์ด้วย Moz Pro เพื่อระบุปัญหาทางเทคนิคของ SEO ที่ส่งผลต่ออันดับ
- ตรวจสอบคะแนน Domain Authority (DA) ของเว็บไซต์คุณ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการจัดอันดับที่พัฒนาโดย Moz ที่ทำนายประสิทธิภาพในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERP)
- สร้างไอเดียเนื้อหาและสร้างปฏิทินโดยตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีอันดับสูงสำหรับหัวข้อที่คล้ายกัน
- สร้างรายงาน SEO ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ Moz
- แผนชำระเงินมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคู่แข่ง
- Moz มุ่งเน้นไปที่คำค้นหาที่มีปริมาณสูงและมีการแข่งขันสูง
ราคาของ Moz
ราคาต่อไปนี้สำหรับ Moz Pro, ผลิตภัณฑ์ SEO แบบครบวงจร:
- ฟรี: 1 เดือน/ผู้ใช้
- มาตรฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
- ระดับกลาง: 179 ดอลลาร์/เดือน
- ขนาดใหญ่: $299/เดือน
- พรีเมียม: 599 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Moz
คะแนนต่อไปนี้สำหรับ Moz Pro:
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. คำถามที่พบบ่อย
เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้สร้างเนื้อหา, AlsoAsked เป็นเครื่องมือค้นคว้าคำหลักที่ช่วยประหยัดเวลาโดยอัตโนมัติแสดงข้อมูล People Also Ask (PAA) จากการค้นหาของคุณใน Google, แสดงผลลัพธ์ที่ปรากฏเมื่อคลิกที่คำถาม.
ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคำหลักเพื่อสำรวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคำหลักเฉพาะและรับสำเนา SERP พร้อม PAA ที่สร้างขึ้นสำหรับคำหลักที่เลือก
จุดแข็งหลักของมันคือการอัปเดตข้อมูล Patch AutoAugment (PAA) ของคำค้นหาที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะเผยให้เห็นคำถามใหม่ ๆ ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากมีข่าวใหญ่ และให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าเครื่องมือวิจัยคำค้นหาอื่น ๆ ทั้งในด้านปริมาณการค้นหาและความรวดเร็วในการตอบสนอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AlsoAsked
- เน้นที่เจตนาในการค้นหาจริงโดยเน้นคำถามที่ผู้คนถามที่เกี่ยวข้องกับคำหลักของคุณ
- ใช้การค้นหาเชิงลึกเพื่อค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง 150 คำถามโดยอัตโนมัติในระดับลึกสูงสุดสามระดับสำหรับการค้นหาคำเดียว
- ค้นพบคำค้นหาที่ยังไม่ได้ใช้โดยการวิเคราะห์คำถามและคำค้นหาสำหรับการตลาดดิจิทัล
- ครอบคลุมทุกสิ่งที่ผู้ชมของคุณค้นหาโดยการแตกหัวข้อหลักออกเป็นหัวข้อย่อยหลายหัวข้อ
ข้อจำกัดของ AlsoAsked
- ไม่มีข้อมูลปริมาณการค้นหา
- ขาดการวิเคราะห์คู่แข่งขัน
ราคาแบบถามเพิ่มเติม
- พื้นฐาน: $15/เดือน
- ไลท์: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
คะแนนและรีวิวจากคำถามที่พบบ่อย
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
7. Google Keyword Planner
Google Keyword Planner เป็นเครื่องมือสร้างคำหลักที่มีประโยชน์สำหรับการค้นหาคำหลักเป้าหมายใหม่และทำความเข้าใจปริมาณการค้นหาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณของคำเหล่านั้น
เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือฟรีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการโฆษณา PPC แต่ก็สามารถช่วยในการวางกลยุทธ์ SEO ได้เช่นกัน
มันให้คำแนะนำคำค้นหาที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงแคมเปญโฆษณา Google ของคุณ. คุณยังสามารถใช้มันได้ด้วยตัวเองเพื่อค้นหาคำค้นหาใหม่และเรียนรู้เกี่ยวกับคำค้นหาและแนวโน้มเพื่อปรับปรุงแคมเปญโฆษณาของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keyword Planner
- สร้างแผนคำหลักของคุณสำหรับ Google Ads
- ดูปริมาณการค้นหาที่คาดการณ์ไว้, ประมาณการสำหรับการคลิก, การแสดงผล, หรือการแปลงสำหรับคำค้นหาที่เลือก
- เปลี่ยนแผนคำหลักของคุณให้กลายเป็นแคมเปญ Google Ads ที่ใช้งานได้จริง
ข้อจำกัดของเครื่องมือวางแผนคำหลักของ Google
- แสดงข้อมูลการค้นหาแบบออร์แกนิกที่คาดการณ์ไว้สำหรับคำค้นหาใน Google เป็นหลัก
ราคาของเครื่องมือวางแผนคำหลักของ Google
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก Google Keyword Planner
คะแนนด้านล่างนี้สำหรับแพลตฟอร์ม Google Ads โดยรวม:
- G2: 4. 3/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
8. สไปฟ์ฟู
SpyFu เป็นทางเลือกแบบครบวงจรสำหรับ Answer the Public ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งแคมเปญ SEO และโฆษณา PPC
แพลตฟอร์มนี้ศึกษาโดเมนมากกว่า 100 ล้านโดเมนเพื่อเปิดเผยเครื่องมือค้นหาและกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง แสดงคำหลักที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ใช้ โฆษณา และลิงก์ย้อนกลับที่ขับเคลื่อนการเข้าชมแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงินผ่านเครื่องมือค้นหาต่างๆ
โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ คุณสามารถจัดระเบียบและวิเคราะห์คำค้นหา, ติดตามอันดับ, และสร้างรายงานตามความต้องการของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการ SEO ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SpyFu
- เข้าถึงข้อมูลในอดีตเพื่อตรวจสอบประวัติการจัดอันดับและลิงก์ย้อนกลับ
- สำรวจคำหลักและโฆษณาของคู่แข่งของคุณบน Google Ads โดยใช้เครื่องมือ PPC
- จัดการโครงการ SEO โดยการสร้างกลุ่มคำหลักและตั้งค่าการแจ้งเตือน
- สร้างข้อความตามคำแนะนำของข้อความ และสรุปเอกสารหรือข้อความยาว
ข้อจำกัดของ SpyFu
- ผู้ใช้รายงานว่ามีกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง 100% ตลอดเวลา
- มาพร้อมกับเครื่องมือขั้นสูงที่ผู้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องใช้
ราคา SpyFu
- พื้นฐาน: $39/เดือน
- มืออาชีพ: 79 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว SpyFu
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
9. หัวฉีด
Nozzle เป็นเครื่องมือคีย์เวิร์ด SEO และตัวติดตามอันดับที่ทรงพลัง โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร มันดึงข้อมูลคีย์เวิร์ดโดยละเอียดจากหน้าผลการค้นหาของ Google สำหรับคีย์เวิร์ดจำนวนมาก
นอกเหนือจากการติดตามอันดับมาตรฐานแล้ว Nozzle ยังช่วยให้คุณสามารถระบุโดเมนและ URL เฉพาะที่ครองตำแหน่งในฟีเจอร์สแนปเพ็ต, รายชื่อแพ็กท้องถิ่น, และรายชื่อแพ็กวิดีโอได้
คุณสมบัติเด่นของหัวฉีด
- ติดตามตำแหน่งคีย์เวิร์ดของคุณทุกวันด้วยการติดตามตำแหน่ง SERP ที่แม่นยำและเชื่อถือได้
- รับคำแนะนำที่ทรงพลัง ข้อมูลที่แสดงด้วยสี และภาพรวมของประสิทธิภาพการจัดอันดับของคุณเพื่อปรับปรุงคะแนน SEO ของคุณ
- ติดตามตำแหน่งของวลีในดัชนีของ Google เป็นรายวัน
- ตรวจสอบสถิติได้ตามต้องการ (เช่น รายวันหรือรายเดือน)
ข้อจำกัดของหัวฉีด
- อินเทอร์เฟซที่สับสนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ขาดการรายงานและการแจ้งเตือน, การวิจัยคำหลัก, และการติดตามลิงก์ย้อนกลับ
การกำหนดราคาหัวฉีด
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs):
- พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: 119 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $299/เดือน
- โปร พลัส: 599 ดอลลาร์/เดือน
องค์กร:
- ธุรกิจพื้นฐาน: 1,199 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจขั้นสูง: 2,999 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจมืออาชีพ: 5,999 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวหัวฉีด
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
10. SEO PowerSuite
SEO PowerSuite เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับบริษัทที่ต้องการปรับปรุงการปรากฏตัวทางดิจิทัลของตน
มันช่วยในการค้นคว้าคำค้นหา, ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์โดยการแจ้งปัญหา, วิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับ, และดำเนินการแคมเปญการติดต่อเพื่อสร้างลิงก์.
แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยสี่ส่วน: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass และ LinkAssistant เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณตรวจสอบความยากของคำหลัก, ติดตามปริมาณการค้นหาต่อเดือน, วางแผนเนื้อหาได้ดีขึ้น, และค้นหาโอกาสของคำหลักและลิงก์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO PowerSuite
- ทำการตรวจสอบ SEO เพื่อตรวจสอบปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์ของคุณ
- ติดตามอันดับผลการค้นหาในท้องถิ่นและ Google Maps
- ค้นหาและแก้ไขลิงก์ย้อนกลับที่เป็นสแปมเพื่อให้เนื้อหาของคุณติดอันดับได้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ SEO PowerSuite
- ไม่ใช่แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์
- แบ่งออกเป็นโซลูชันแยกกันสี่ชุดแทนที่จะเป็นเครื่องมือรวมเพียงหนึ่งเดียว
ราคาของ SEO PowerSuite
- เวอร์ชันฟรี
- มืออาชีพ: 596 ดอลลาร์/ปี
- องค์กร: 1,396 ดอลลาร์ต่อปี
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ SEO PowerSuite
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
เครื่องมือ SEO อื่นๆ
แม้ว่าจะมีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถใช้สำหรับการวิจัยคำค้นหาและการปรับแต่งของคุณได้ แต่เป้าหมายทางการตลาดของคุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่ SEO เท่านั้น
แล้วทำไมไม่ลองพิจารณาเครื่องมือที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องมือที่ครบเครื่องล่ะ?
ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่จะช่วยคุณสร้างไอเดียเนื้อหา สร้างเนื้อหา จัดการแคมเปญการตลาด ปรับปรุงการจัดการโครงการ และดึงดูดลูกค้าใหม่
จัดการความพยายามด้าน SEO ของคุณด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์สำหรับการตลาดของ ClickUpจะช่วยให้คุณเก็บงานทั้งหมดของทีมการตลาดไว้ในที่เดียว แผนงานการตลาดของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเอกสารแยกอีกต่อไป เชื่อมโยงกับงานที่ดำเนินการอยู่และให้ทีมของคุณทราบถึงสถานะความคืบหน้าในเส้นทางนั้น
ทำให้ไทม์ไลน์มองเห็นได้สำหรับทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและรักษาความกระตือรือร้นของทีมไว้. สิ่งนี้ยังช่วยให้คุณกำจัดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้.
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแคมเปญการตลาดและกลยุทธ์ของคุณได้
ClickUp AIช่วยให้คุณสร้างโครงร่างบล็อกที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและเขียนบล็อกทั้งหมดได้ เพียงป้อนข้อกำหนด SEO ของคุณ แล้วรับบทความที่สร้างขึ้นภายในไม่กี่วินาที
แต่ถ้าคุณต้องการเขียนเองและเพียงแค่ต้องการแรงบันดาลใจเล็กน้อย ClickUp AI จะเป็นเพื่อนคู่คิดที่เชื่อถือได้สำหรับการระดมความคิดของคุณ
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นไอเดียแคมเปญหรือข้อเสนอแนะสำหรับหัวข้อบล็อก คุณสามารถไว้วางใจเครื่องมือ AI นี้ได้เสมอ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลายสำหรับเอเจนซี่ SEOและทีมการตลาด ช่วยในการจัดการโครงการ SEOโดยช่วยให้คุณจัดระเบียบแคมเปญและรายการคำหลัก ระดมความคิดเกี่ยวกับคำหลักร่วมกัน สร้างเนื้อหา และมอบหมายงาน
ClickUp AI ช่วยให้คุณคิดค้นและเปิดตัวแคมเปญการตลาดได้ มันช่วยในการเขียนบรีฟเนื้อหา สร้างรายการการดำเนินการจากบันทึกการประชุมของคุณ และแม้กระทั่งสร้างสรุปของเนื้อหาที่ยาวให้คุณ
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลต SEO ของตัวเองให้คุณใช้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มแคมเปญการตลาดเนื้อหาของคุณจากศูนย์
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนที่นำทาง SEO ของ ClickUpเพื่อสร้างแผนปฏิบัติการที่เป็นระบบในการเพิ่มการปรากฏของเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหา
ใช้เพื่อวิเคราะห์เมตริกของเว็บไซต์และสร้างแผนที่นำทางสำหรับเป้าหมายทางการตลาดของคุณ
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงและทำให้ทุกคนรับผิดชอบ
หากคุณต้องการจัดการความพยายามด้าน SEO ของคุณโดยรวมลองใช้เทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUpดู ใช้เพื่อกำหนดเส้นตาย สถานะ และประมาณเวลา และติดตามอันดับของคุณในที่เดียว
เทมเพลตนี้ยังช่วยในการวิจัยคำหลัก, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และการจัดการงาน. คุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการมีข้อมูล SEO ของคุณไว้ในที่เดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่วมมือกันในการสร้างสื่อการตลาด เช่น อีเมล, บล็อกโพสต์, และโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยClickUp Docs
- ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณอย่างรวดเร็วด้วยการแจ้งเตือน, ความคิดเห็น, และงาน ClickUp
- สร้างขั้นตอนการทำงานของโครงการ และแคมเปญใหม่ ๆ พร้อมทั้งระดมความคิดกับทีมของคุณผ่านClickUp Whiteboards
- ใช้ClickUp Chatเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย และควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงได้
- เข้าถึงเทมเพลตการตลาด ClickUpหลากหลายรูปแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งานที่คุณนึกถึงได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ปรับปรุงการจัดการ SEO ด้วยทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบโจทย์ Answer the Public
เครื่องมือ SEO ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามคู่แข่ง, ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ, และสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มอันดับ.
เมื่อมองหาทางเลือกอื่นแทน Answer the Public ให้เลือกตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจัดการ SEO และการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย ลองพิจารณา ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นกับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา ClickUp มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อรันแคมเปญที่ประสบความสำเร็จสมัครใช้ ClickUp วันนี้ฟรี !