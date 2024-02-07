เบื้องหลังทุกทีมที่ประสบความสำเร็จคือผู้นำที่มีแรงบันดาลใจคอยชี้ทาง ในโลกที่วุ่นวายในปัจจุบัน ผู้จัดการต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และบ่มเพาะความสำเร็จของทีม
คุณจะหันไปทางไหนเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณให้ก้าวหน้าขึ้น? คำตอบอยู่ในหนังสือ
ดังที่แฮร์รี ทรูแมนเคยกล่าวไว้ว่า "ผู้นำคือผู้อ่าน"
หนังสือเกี่ยวกับภาวะผู้นำเต็มไปด้วยปัญญาอันล้ำค่าที่จะช่วยให้ผู้จัดการทุกคนสามารถดึงศักยภาพสูงสุดออกมาจากทีมของตนได้
จากหนังสือคลาสสิกอย่าง Good to Great ที่เปิดเผยนิสัยของผู้นำระดับสูง ไปจนถึงหนังสือใหม่ ๆ อย่าง True North ที่ให้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการรู้จักตัวเองในภาวะผู้นำ เราได้รวบรวมรายชื่อหนังสือภาวะผู้นำที่ดีที่สุด 10 เล่ม ที่จะช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ
หนังสือเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่แหล่งความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนผสมของหลักการความเป็นผู้นำ, ประสบการณ์ชีวิตจริง, และการออกแบบที่สร้างสรรค์—เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
10 หนังสือพัฒนาภาวะผู้นำที่ดีที่สุดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณ
มาดำดิ่งสู่ 10 หนังสือการเป็นผู้นำที่ดีที่สุด แต่ละเล่มเปรียบเสมือนมหาสมุทรแห่งความรู้และกลยุทธ์ที่ผู้นำที่ยอดเยี่ยมใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณก้าวไปข้างหน้า
1. ความท้าทายในการเป็นผู้นำ โดย เจมส์ คูเซส และ แบร์รี พอสเนอร์
- ผู้แต่ง: เจมส์ คูเซส และ แบร์รี พอสเนอร์
- จำนวนหน้า: 416
- ปีที่ตีพิมพ์: 1987
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 5 ชั่วโมง 41 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้นำทุกระดับ
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
คุณสร้างผลกระทบต่อทีมของคุณ บริษัทของคุณ และโลกใบนี้ได้อย่างไร?
นี่คือคำถามที่แม้แต่นักผู้นำที่มีประสบการณ์ก็ยังต้องเผชิญกับความลำบาก
คุณจะพบคำตอบได้ใน The Leadership Challenge ซึ่งคูเซสและโพสเนอร์นำเสนอวิธีการที่ผสมผสานการค้นพบตนเองเข้ากับการคิดเชิงวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
บทที่น่าดึงดูดใจเหล่านี้ได้กลั่นกรองงานวิจัยหลายทศวรรษให้กลายเป็นแนวปฏิบัติที่จำเป็น แต่ละบทเป็นการผสมผสานระหว่างกรณีศึกษาที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งผู้นำธุรกิจได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ความสามารถ และแรงบันดาลใจ
นอกเหนือจากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์แล้ว หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอขั้นตอนปฏิบัติจริงในการสร้างนวัตกรรม ยกระดับทีมของคุณ และสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
อ้างอิงจากหนังสือ
ผู้นำที่เป็นแบบอย่างรู้ว่าหากพวกเขาต้องการได้รับความมุ่งมั่นและบรรลุมาตรฐานสูงสุด พวกเขาต้องเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่พวกเขาคาดหวังจากผู้อื่น
ผู้นำที่เป็นแบบอย่างรู้ว่าหากพวกเขาต้องการได้รับความมุ่งมั่นและบรรลุมาตรฐานสูงสุด พวกเขาต้องเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่พวกเขาคาดหวังจากผู้อื่น
ประเด็นสำคัญ
- นำโดยเป็นแบบอย่าง; ปรับการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับคุณค่าของคุณเพื่อกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับผู้อื่น
- สร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นและรวมทีมของคุณให้มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
- เสริมพลังให้ทีมของคุณด้วยการสร้างความไว้วางใจและพัฒนาความสามารถของพวกเขา ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันและมีความสามารถ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"นี่คือคู่มือการเป็นผู้นำที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งทุกคนที่สนใจในด้านการเป็นผู้นำควรอ่าน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในช่วงต้นของอาชีพและเพิ่งเริ่มต้นในการเป็นผู้นำ"
2. ความเป็นผู้นำที่เน้นจุดแข็ง: ผู้นำที่ยอดเยี่ยม ทีมที่ประสบความสำเร็จ และเหตุผลที่ผู้คนตามด้วย โดย ทอม แรธ และ แบร์รี คอนชี
- ผู้แต่ง: ทอม ราธ และ แบร์รี คอนชี
- จำนวนหน้า: 266
- ปีที่ตีพิมพ์: 1987
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง 35 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้นำในทุกระดับ
- คะแนน: 4. 2/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
ใน การเป็นผู้นำที่เน้นจุดแข็ง รัทและคอนชี้นำเสนอมุมมองใหม่ที่น่าสดชื่นเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ โดยอ้างอิงจากงานวิจัยหลายทศวรรษที่ Gallup เพื่อเปิดเผยสามข้อค้นพบสำคัญ:
- ผู้นำลงทุนในจุดแข็ง: Rath และ Conchie เน้นย้ำว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพเข้าใจและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนเองและสมาชิกในทีม การมุ่งเน้นที่จุดแข็งแทนที่จะเป็นจุดอ่อนช่วยเสริมสร้างความมั่นใจโดยรวม ประสิทธิภาพการทำงาน และการมีส่วนร่วมของทีม
- ทีมที่สมดุล ไม่ใช่บุคคล: ผู้เขียนท้าทายความเชื่อที่ว่าผู้นำที่ดีที่สุดต้องมีความสามารถรอบด้านในทุกด้าน แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาสนับสนุนการสร้างทีมที่มีความหลากหลายและมีความสามารถที่เสริมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนสามารถนำจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของตนมาสู่ทีมได้
- การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ติดตาม: หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่ผู้นำต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ติดตาม ได้แก่ ความไว้วางใจ ความเมตตา ความมั่นคง และความหวัง การตอบสนองความต้องการเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นภายในทีม
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการเป็นผู้นำให้มีประสิทธิภาพและลึกซึ้งในความเป็นมนุษย์ นี่คือสิ่งที่ต้องอ่าน
อ้างอิงจากหนังสือ
บางทีบททดสอบที่แท้จริงของผู้นำอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้ แต่คือสิ่งที่ยังคงเติบโตต่อไปหลังจากที่คุณจากไปนานแล้ว
บางทีบททดสอบสูงสุดของผู้นำอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้ แต่คือสิ่งที่ยังคงเติบโตต่อไปหลังจากที่คุณจากไปแล้ว
ประเด็นสำคัญ
- ผู้นำที่โดดเด่นสามารถทำได้โดยการระบุและส่งเสริมจุดแข็งของบุคคลและทีม สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการมีอำนาจและความมั่นใจ
- การสร้างทีมที่มีความหลากหลายของจุดแข็งช่วยให้มีความสามารถร่วมกันที่สมาชิกแต่ละคนสามารถนำความสามารถเฉพาะตัวของตนมาช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จโดยรวม
- ผู้นำที่มีประสิทธิภาพเข้าใจและตอบสนองความต้องการพื้นฐานของทีมในด้านความไว้วางใจ ความเมตตา ความมั่นคง และความหวัง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความภักดีและการมีส่วนร่วม
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"*การเป็นผู้นำที่เน้นจุดแข็ง: ผู้นำที่ยอดเยี่ยม ทีมที่ประสบความสำเร็จ และเหตุผลที่ผู้คนตาม" เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมและได้รับการแนะนำอย่างสูง หนังสือเล่มนี้สำรวจแนวคิดของการเป็นผู้นำผ่านแนวทางที่เน้นจุดแข็ง และมันคุ้มค่าแก่การอ่านอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่สนใจในการเป็นผู้นำที่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้เจาะลึกแนวคิดที่ว่าการมุ่งเน้นจุดแข็งของเราแทนที่จะเป็นจุดอ่อนคือกุญแจสำคัญสู่ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการระบุและพัฒนาจุดแข็งเฉพาะตัวของเราเอง รวมถึงการรับรู้และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของผู้อื่นรอบตัวเรา
3. จากดีสู่ยอดเยี่ยม: ทำไมบางบริษัทถึงก้าวกระโดด...และบางบริษัทไม่ทำ โดย จิม คอลลินส์
- ผู้แต่ง: จิม คอลลินส์
- จำนวนหน้า: 320
- ปีที่ตีพิมพ์: 2002
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง 59 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้นำในระดับกลาง
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
จากดีสู่ยอดเยี่ยม โดย จิม คอลลินส์ เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร แนวคิดหลักในหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดเรื่อง 'ภาวะผู้นำระดับ 5' ซึ่งผู้นำที่กล้าหาญผสมผสานความถ่อมตนเข้ากับความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อนำทีมไปสู่ความสำเร็จ
ผู้นำเหล่านี้ ไม่เสียงดังหรืออ่อนแอ นำพาองค์กรของตนจากความธรรมดาไปสู่ความยอดเยี่ยม คอลลินส์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวบรวมทีมที่มีทักษะ คุณลักษณะ และพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิด สร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสำเร็จ
เรื่องราวเปลี่ยนไปเมื่อบริษัทต่างๆ เผชิญกับความจริงอันโหดร้าย โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์มากกว่าอัตตา ความเปิดเผยนี้เป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
'แนวคิดเม่น' เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ และกระตุ้นให้ผู้นำมุ่งเน้นอย่างเข้มข้นในจุดแข็งหลักที่ขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลและความเป็นไปได้
คอลลินส์ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีวินัย ซึ่งบุคคลที่มีแรงจูงใจในตนเองสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ภายใต้ขอบเขตที่ชัดเจน เทคโนโลยีถูกนำเสนอในฐานะเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างการเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท
นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางธุรกิจ Good to Great นำเสนอเรื่องราวของภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จและการเติบโตส่วนบุคคล หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมจากการวิจัยที่ลึกซึ้งและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติด้านการจัดการ
อ้างอิงจากหนังสือ
ความยิ่งใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความยิ่งใหญ่ แท้จริงแล้ว เป็นเรื่องของทางเลือกที่มีสติและวินัยเป็นส่วนใหญ่
ความยิ่งใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความยิ่งใหญ่ แท้จริงแล้ว เป็นเรื่องของทางเลือกที่มีสติและวินัยเป็นส่วนใหญ่
ประเด็นสำคัญ
- ความสำเร็จในธุรกิจต้องการการผสมผสานระหว่างความถ่อมตนและความมุ่งมั่นในวิชาชีพ ผู้นำที่แท้จริงให้เครดิตกับทีมของพวกเขาสำหรับความสำเร็จ และรับผิดชอบต่อความล้มเหลวด้วยตนเอง
- 'ใครก่อน แล้วอะไร'—การได้คนที่เหมาะสมเข้ามาร่วมทีมเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านบริษัทจากดีสู่ยอดเยี่ยม โดยให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพและความเหมาะสมมากกว่าทักษะเพียงอย่างเดียว
- เผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายโดยไม่สูญเสียศรัทธา เพราะบริษัทที่ยิ่งใหญ่เติบโตได้ด้วยการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอันโหดร้ายอย่างตรงไปตรงมา ในขณะที่ยังคงเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในความสำเร็จในที่สุด
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"นี่เป็นหนังสือที่ดี เราได้เรียนรู้ที่นี่ว่าจะจ้างผู้จัดการที่ดีได้อย่างไรและสร้างบริษัทที่แข็งแกร่งด้วยทีมงานที่ยอดเยี่ยม ชุดตัวเลขที่สมบูรณ์แบบที่ใช้ในการอธิบายแนวคิดและกระบวนการ"
4. นำจากภายนอก: วิธีสร้างอนาคตของคุณและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง โดย สเตซี่ อับรามส์
- ผู้แต่ง: สเตซี่ อับรามส์
- จำนวนหน้า: 226
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง 47 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้น
- คะแนน: 4. 8/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
นำจากภายนอก, เขียนโดย สเตซี่ อับรามส์ ผสมผสานระหว่างบันทึกชีวิตกับคู่มือการเป็นผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยม
มันเล่าถึงการเดินทางที่น่าทึ่งของ Abrams ในฐานะผู้หญิงผิวสีในเวทีการเมืองที่ส่วนใหญ่เป็นผิวขาวและชาย ขณะที่มอบคำแนะนำที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำจากกลุ่มที่ไม่ได้รับการแทนที่อย่างเพียงพอ
หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำถึงคุณลักษณะสำคัญของการเป็นผู้นำ ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเปราะบาง ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และความสำคัญของการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและความเป็นตัวของตัวเองในบทบาทผู้นำ
ตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจจากหนังสือคือโครงการนิวจอร์เจียของอับรามส์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางนวัตกรรมของเธอในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง งานนี้มีความสอดคล้องกับผู้หญิง บุคคล BIPOC และ LGBTQ+ เป็นพิเศษ โดยแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการเอาชนะอุปสรรคเชิงระบบและประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำ
นำจากภายนอก เป็นแผนที่นำทางที่สร้างแรงบันดาลใจและปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้นำที่มีความมุ่งมั่นซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน
อ้างอิงจากหนังสือ
พันธมิตรที่ดีที่สุดคือผู้ที่ตระหนักถึงสิทธิพิเศษของตน ไม่ใช่ในฐานะเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ แต่เป็นเครื่องเตือนใจให้คอยรับฟังและเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อจะได้สนับสนุนผู้อื่นได้อย่างดียิ่งขึ้น
พันธมิตรที่ดีที่สุดคือผู้ที่ตระหนักถึงสิทธิพิเศษของตน ไม่ใช่ในฐานะเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ แต่เป็นเครื่องเตือนใจให้รับฟังและเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถให้การสนับสนุนผู้อื่นได้อย่างดียิ่งขึ้น
ประเด็นสำคัญ
- โอบรับความทะเยอทะยานและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนความท้าทายจากคนนอกให้กลายเป็นจุดแข็งในการเป็นผู้นำ โดยใช้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
- สร้างเครือข่ายสนับสนุนที่หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญทางการเงิน เพื่อรับมือกับความท้าทายในการเป็นผู้นำและสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
- นำ 'เวิร์ก-ไลฟ์ เจนก้า' มาใช้เพื่อบริหารจัดการเวลาและลำดับความสำคัญอย่างมีกลยุทธ์ โดยยอมรับความเป็นจริงของความต้องการส่วนตัวและหน้าที่การงานที่ทับซ้อนกัน เพื่อแนวทางความเป็นผู้นำที่สมดุล
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือยอดเยี่ยมมาก มันพูดถึงประโยชน์ของการตระหนักถึงเป้าหมายของคุณและการวางแผนระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น มันเป็นแรงกระตุ้นที่ดีสำหรับผู้หญิงหรือชนกลุ่มน้อยที่เคยเสียเปรียบ แต่จริงๆ แล้วทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้"
5. 7 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จที่โดดเด่น โดย สตีเฟน อาร์ โควีย์
- ผู้แต่ง: สตีเฟน อาร์. โควีย์
- จำนวนหน้า: 384
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 3 ชั่วโมง 12 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้นำในทุกระดับ
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
หนึ่งในหนังสือเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ขายดีที่สุดตลอดกาล นิสัย 7 ประการของคนที่มีประสิทธิผลสูง ได้ปรับเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความสำเร็จ โควีย์เสนอการเดินทางภายในในหนังสือเล่มนี้ โดยสนับสนุนให้ผู้นำมุ่งเน้นที่อุปนิสัยมากกว่าภาพลักษณ์
เขาพูดถึงนิสัยทั้งเจ็ดที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยเน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตเชิงรุก การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และพลังแห่งการทำงานร่วมกัน:
- มีความริเริ่ม: นิสัยนี้เน้นการรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้แทนที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ภายนอก
- เริ่มต้นด้วยจุดจบในใจ: จินตนาการถึงอนาคตของคุณและปรับการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายระยะยาวของคุณ โดยพื้นฐานแล้วคือการดำเนินชีวิตตามค่านิยมและวัตถุประสงค์ของคุณ
- ทำสิ่งสำคัญก่อน: นิสัยนี้เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญเหนือกว่างานที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญเท่า และบริหารจัดการเวลาและพลังงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพตามลำดับความสำคัญส่วนตัวและวิชาชีพของคุณ
- คิดแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย: หลักการนี้มุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันในการปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ โดยมุ่งหาทางออกที่ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์
- แสวงหาความเข้าใจก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจ: ใช้การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ก่อนที่จะพยายามให้ผู้อื่นเข้าใจเรา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการสื่อสารและความสัมพันธ์
- การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: นิสัยนี้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ร่วมมือกัน โดยใช้จุดแข็งของสมาชิกในทีมเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง
- ลับเลื่อยให้คม: นิสัยสุดท้ายนี้หมายถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการฟื้นฟูในสี่ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในระยะยาว
แนวทางของโคฟีย์ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างมรดกแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมนุษย์ และยึดมั่นในหลักการ
เหมาะสำหรับทุกคนในธุรกิจสมัยใหม่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอแผนแม่บทสำหรับการเติบโตไม่เพียงแค่ในธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชีวิตอีกด้วย
อ้างอิงจากหนังสือ
ปฏิบัติต่อคนตามที่เขาเป็น แล้วเขาจะยังคงเป็นเช่นเดิม ปฏิบัติต่อคนตามที่เขาสามารถและควรจะเป็น แล้วเขาจะกลายเป็นผู้ที่สามารถและควรจะเป็น
ปฏิบัติต่อคนตามที่เขาเป็น แล้วเขาจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป ปฏิบัติต่อคนตามที่เขาสามารถและควรจะเป็น แล้วเขาจะกลายเป็นเช่นที่เขาสามารถและควรจะเป็น
ประเด็นสำคัญ
- ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพมีรากฐานมาจากการพัฒนาบุคลิกภาพที่มั่นคง โดยเน้นคุณค่าเช่นความซื่อสัตย์และความเห็นอกเห็นใจมากกว่าภาพลักษณ์หรือทักษะที่ผิวเผิน
- สมดุลการพึ่งพาตนเองกับการทำงานเป็นทีมโดยการเชี่ยวชาญการพึ่งพาซึ่งกันและกัน, ยอมรับว่าการร่วมมือมักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการพยายามเพียงลำพัง
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างเชิงรุกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในทีม
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หากคุณจะอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวตลอดชีวิต ขอให้เป็นเล่มนี้ ฉันได้อ่านหนังสือมากมายในด้านการพัฒนาตนเอง แต่หนังสือเล่มนี้ไม่เหมือนใคร ฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่ามันใช้เวลานานขนาดนี้กว่าจะมาปรากฏบนเส้นทางของฉัน และฉันไม่รู้เกี่ยวกับมันมาก่อน มันน่าเหลือเชื่ออย่างยิ่ง มันมีทุกสิ่งที่ฉันเคยอ่านในหนังสือเล่มอื่น ๆ และที่ผู้เขียนคนอื่น ๆ ได้สื่อสารไว้ อยู่ในเล่มเดียว ที่สำคัญที่สุดคือวิธีการเขียนและการถ่ายทอดนั้นยอดเยี่ยมเกินกว่าจะบรรยายได้ ตอนนี้ฉันขอแนะนำมันให้กับทุกคน มันควรถูกบรรจุไว้ในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา
6. สร้างเพื่อความยั่งยืน: นิสัยแห่งความสำเร็จของบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ โดย จิม คอลลินส์ และ เจอร์รี่ ไอ. ปอร์ราส
- ผู้แต่ง: จิม คอลลินส์ และ เจอร์รี ไอ. พอร์รัส
- จำนวนหน้า: 336
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง 12 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้นำในระดับกลาง
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
จิม คอลลินส์ ปรากฏในรายชื่อนี้ถึงสองครั้ง และด้วยเหตุผลที่ดี หนังสือของเขาเสนอหลักการที่ผ่านการวิจัยและปฏิบัติได้จริงสำหรับการนำทีม การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง การบรรลุความเป็นเลิศ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม
ใน Built to Last คอลลินส์และปอร์ราสได้แยกแยะกลยุทธ์ของบริษัท 18 แห่งที่ผ่านการทดสอบของกาลเวลา บริษัทเหล่านี้มุ่งสู่เป้าหมายที่กล้าหาญและส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ในขณะที่พัฒนาผู้นำจากภายในองค์กร
สรุปสั้น ๆ: ความลับอยู่ที่การไม่หลงใหลในความคิดที่ฉูดฉาดหรือผู้นำที่มีพลัง แต่เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและพัฒนาความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างคุณค่าหลักกับแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้า
สำหรับทุกคนที่กำลังเดินทางในสายน้ำแห่งการเป็นผู้นำที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนประภาคารที่นำทางสู่การสร้างองค์กรที่ไม่ใช่เพียงแค่ดำรงอยู่ แต่ยังคงยืนหยัดและพัฒนาอย่างสง่างามไปตามกาลเวลา
อ้างอิงจากหนังสือ
บริษัทที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนมากเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขายืนหยัดและสิ่งที่พวกเขากำลังพยายามบรรลุ จนไม่มีที่ว่างสำหรับผู้ที่ไม่เต็มใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดของพวกเขาได้
บริษัทที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนมากเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขายืนหยัดและสิ่งที่พวกเขากำลังพยายามบรรลุ จนไม่มีที่ว่างสำหรับผู้ที่ไม่เต็มใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดของพวกเขาได้
ประเด็นสำคัญ
- บริษัทที่มีวิสัยทัศน์เจริญเติบโตโดยการบาลานซ์ปรัชญาหลักกับการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รักษาคุณค่าไว้ในขณะที่ยอมรับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
- การพัฒนาผู้นำภายในองค์กรช่วยให้บริษัทมีความยั่งยืน เนื่องจากผู้บริหารที่เติบโตจากภายในมีความสอดคล้องกับค่านิยมหลักและนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
- บริษัทที่มีวิสัยทัศน์ให้ความสำคัญมากกว่าแค่ผลกำไร พวกเขาขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์หลักที่รวมถึงเป้าหมายทางการเงินและจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"มีข้อมูลเชิงปฏิบัติมากมายเกี่ยวกับวิธีการสร้างบริษัทที่ยั่งยืน ไม่ใช่เรื่องง่ายและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหลายแห่งต้องเสี่ยงอย่างมาก รวมถึงมีวัฒนธรรมและความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากในขณะที่ยังคงรักษาวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายไว้ได้ เป็นสิ่งที่ให้ความรู้จริงๆ"
7. ความเป็นสาระสำคัญ: การมุ่งมั่นอย่างมีวินัยในการเลือกทำสิ่งสำคัญโดย Greg McKeown
- ผู้แต่ง: เกร็ก แมคคีออน
- จำนวนหน้า: 260
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง 12 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้นำทุกระดับ
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
ในหนังสือ Essеntialism ของกรีก แมคคิวน์ ได้เสนอคำขวัญที่สำคัญสำหรับผู้นำ: ทำน้อย แต่ให้ดีขึ้น นำผู้คนให้ห่างไกลจากความวุ่นวายที่ไม่มีที่สิ้นสุด แมคคิวน์สนับสนุนให้มีการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์ ยอมรับการแลกเปลี่ยน และพลังของการปฏิเสธ
หนังสือเล่มนี้กระตุ้นให้ผู้นำกำหนดความสำเร็จใหม่ให้เกินกว่าการกระทำเพียงอย่างเดียว โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่แท้จริงมีความหมาย มันเกี่ยวกับการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป การหาเวลาให้กับตัวเอง และการสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง
ลมหายใจแห่งความสดชื่นสำหรับผู้เหนื่อยล้า Essеntialism คือคำเชิญสู่ชีวิตการทำงานที่มุ่งเน้นและเติมเต็มมากขึ้น ที่ซึ่งน้อยกว่าคือมากกว่าอย่างแท้จริง
อ้างอิงจากหนังสือ
การยึดถือสิ่งสำคัญ (Essentialism) ไม่ใช่เรื่องของการทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น แต่เป็นเรื่องของการทำสิ่งที่ถูกต้องให้สำเร็จ มันไม่ได้หมายความเพียงแค่ทำให้น้อยลงเพื่อความน้อยลงเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนเวลาและพลังงานของคุณอย่างชาญฉลาดที่สุด เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ด้วยการเลือกทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
การยึดถือสิ่งสำคัญ (Essentialism) ไม่ใช่เรื่องของการทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น แต่เป็นเรื่องของการทำสิ่งที่ถูกต้องให้สำเร็จ มันไม่ได้หมายถึงการลดปริมาณงานลงเพียงเพื่อความน้อยลงเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนเวลาและพลังงานของคุณอย่างชาญฉลาดที่สุด เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ด้วยการเลือกทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
ประเด็นสำคัญ
- ให้ความสำคัญกับคุณภาพในชีวิตและการทำงาน; ปรับการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักและเป้าหมายเพื่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจส่วนบุคคล
- นำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มาใช้; ปฏิเสธสิ่งเล็กน้อยที่ไม่สำคัญจำนวนมาก เพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญเพียงไม่กี่อย่าง เพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทำงาน
- การเล่นจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้น และเติมพลังทางจิตใจ ผู้ยึดหลักการสำคัญจะจัดสรรเวลาสำหรับการเล่นควบคู่ไปกับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"มนต์วิเศษสำหรับธุรกิจและชีวิตส่วนตัวของเรา ฉันไม่ได้พูดแบบนี้บ่อยนัก แต่หนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่ฉันอยากเขียนเอง แต่รู้สึกขอบคุณมากที่ได้มีมันไว้แบ่งปันกับเพื่อนและครอบครัว เต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเกี่ยวกับบทบาทของความเรียบง่าย การมีสมาธิ และการอยู่กับปัจจุบัน มันมีความชัดเจนทางความคิดที่หาได้ยากในหนังสือส่วนใหญ่"
8. ทิศเหนือที่แท้จริง: ค้นพบความเป็นผู้นำที่แท้จริงของคุณ โดย บิล จอร์จ
- ผู้แต่ง: บิล จอร์จ
- จำนวนหน้า: 260
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง 6 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้นำที่มีประสบการณ์
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
ทิศเหนือที่แท้จริง โดย บิล จอร์จ อดีตซีอีโอของเมดทรานิค สำรวจภาวะผู้นำที่แท้จริง จอร์จทำลายความคิดที่ว่าผู้นำต้องเลียนแบบฮีโร่หรือปรับตัวให้เข้ากับแบบแผนภาวะผู้นำเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
หนังสือเล่มนี้รวบรวมมุมมองจากผู้นำ 125 ท่าน โดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมและแรงจูงใจส่วนบุคคล
ผ่านการสัมภาษณ์เหล่านี้ จอร์จพบว่าผู้นำจะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้เพียงการไล่ตามความหลงใหลของตน การให้กำลังใจผู้อื่น และการรักษาความสมดุลในชีวิตผ่านช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี
คุณจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมผ่านเรื่องราวส่วนตัวที่น่าสนใจ เช่น การตระหนักถึงความตายที่เปลี่ยนชีวิตของไมค์ สวีนีย์ และการเดินทางสู่การตระหนักรู้ในตนเองของบรูซ ชิเซน ซีอีโอของอะโดบี
หนังสือยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรู้จักตนเองในภาวะผู้นำ ซึ่งสามารถเห็นได้จากประสบการณ์ของผู้นำเช่น Judy Vredenburgh และ Debra Dunn
สุดท้ายนี้ True North กล่าวถึงการกำหนดขอบเขตทางจริยธรรมในการเป็นผู้นำ โดยเสนอเข็มทิศเพื่อชี้นำผู้นำในทุกระดับให้สามารถนำพาด้วยจุดมุ่งหมาย ความถ่อมตน และความแท้จริง
อ้างอิงจากหนังสือ
บทบาทของผู้นำไม่ใช่การให้ผู้อื่นตามพวกเขา แต่คือการให้อำนาจแก่ผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นผู้นำได้
บทบาทของผู้นำไม่ใช่การให้ผู้อื่นตามพวกเขา แต่คือการให้อำนาจแก่ผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นผู้นำได้
ประเด็นสำคัญ
- ระบุและปฏิบัติตาม 'ทิศเหนือที่แท้จริง' ของคุณเพื่อนำทางเส้นทางผู้นำของคุณด้วยความซื่อสัตย์
- นำอย่างมีจริยธรรมโดยการยึดมั่นการกระทำของคุณไว้ในคุณค่าส่วนตัวและแรงจูงใจของคุณ
- พัฒนาคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่แท้จริงผ่านตัวอย่างที่ปฏิบัติได้จริงและคำแนะนำที่อิงตามหลักการสำคัญของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ฉันได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับภาวะผู้นำมาหลายเล่มเมื่อไม่นานมานี้ แต่เล่มนี้เจาะลึกประเด็นได้อย่างชัดเจนจริงๆ แต่ละบทเต็มไปด้วยเรื่องราวจากผู้นำสำคัญในหลากหลายช่วงของอาชีพของพวกเขา แต่ละเรื่องถูกถักทอเข้ากับบทเรียนสำคัญในบทนั้นๆ และทรงพลังอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนคิดในตัวเอง"
9. การนำการเปลี่ยนแปลงโดย John P. Kotter
- ผู้แต่ง: จอห์น พี. คอตเตอร์
- จำนวนหน้า: 196
- ปีที่ตีพิมพ์: 1996
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง 27 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้นำในระดับกลาง
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
จอห์น พี. คอตเตอร์ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นำเสนอผลงานสำคัญในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรในหนังสือ Leading Change เขาเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำแบบกลุ่มมากกว่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เพียงคนเดียว
เขาโต้แย้งว่าในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรักษาความสามารถในการแข่งขันขึ้นอยู่กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือเล่มนี้แบ่งการเดินทางออกเป็นแปดขั้นตอนเชิงกลยุทธ์เพื่อจุดประกายความเร่งด่วน สร้างทีมที่มุ่งมั่น และกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความสามารถในการปรับตัวและการทำงานเป็นทีมคือรากฐานสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืน
ข้อคิดของค็อตเตอร์ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความสามารถในการปรับตัวและการทำงานเป็นทีมคือรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืน การนำการเปลี่ยนแปลง นำเสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นย้ำถึงภาวะผู้นำ การสื่อสาร และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน
อ้างอิงจากหนังสือ
การบริหารจัดการทำให้ระบบทำงานได้ มันช่วยให้คุณทำในสิ่งที่คุณรู้วิธีทำอยู่แล้ว ส่วนภาวะผู้นำสร้างระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบเดิม
การบริหารจัดการทำให้ระบบทำงานได้ มันช่วยให้คุณทำในสิ่งที่คุณรู้วิธีทำอยู่แล้ว ส่วนภาวะผู้นำสร้างระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบเดิม
ประเด็นสำคัญ
- ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงผ่านข้อเท็จจริง, ความรู้สึก, และการเล่าเรื่อง. การขาดความเร่งด่วนนำไปสู่การไม่ใส่ใจ.
- สร้างกลุ่มผู้นำทางโดยการรวบรวมทีมของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นซึ่งสามารถนำการเปลี่ยนแปลงได้ และให้มุมมองที่หลากหลายและทักษะที่แตกต่าง
- สื่อสารวิสัยทัศน์ของคุณสำหรับอนาคตอย่างชัดเจน ง่าย และซ้ำๆ การสื่อสารอย่างต่อเนื่องช่วยให้ผู้คนมีความมั่นใจที่จะลงมือทำ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"Kotter ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการอธิบายขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเท่านั้น เขายังอธิบายถึงความท้าทายที่ผู้นำอาจเผชิญในแต่ละขั้นตอน และวิธีที่พวกเขาต้องเอาชนะมัน เราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้นำทุกคนที่ต้องการนำทีมของตนได้ดี"
10. ความเป็นผู้นำขั้นพื้นฐาน: ปลดปล่อยพลังแห่งความฉลาดทางอารมณ์ โดย แดเนียล โกลแมน, ริชาร์ด โบยาตซิส และ แอนนี่ แมคคี
- ผู้แต่ง: แดเนียล โกลแมน, ริชาร์ด โบยาติส และแอนนี่ แมคคี
- จำนวนหน้า: 196
- ปีที่ตีพิมพ์: 1996
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง 27 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้น
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)
การเข้าใจและจัดการอารมณ์ของคุณเพื่อที่จะสามารถเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ เป็นทักษะการนำที่สำคัญอย่างยิ่ง และหนังสือเล่มนี้คือเพชรเม็ดงามของคุณในการเข้าใจภาวะผู้นำผ่านเลนส์ของปัญญาทางอารมณ์ (EI)
ผู้เขียนได้ลงลึกถึงทักษะหลักด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EI) จำนวน 18 ด้าน ครอบคลุมทั้งการตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการตนเอง การตระหนักรู้ทางสังคม และการจัดการความสัมพันธ์
พวกเขายังเน้นย้ำถึงพลังของภาวะผู้นำที่หยั่งรากลึกในอารมณ์เชิงบวก ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นวัตกรรม และประสิทธิภาพการทำงานสูง
หนังสือเล่มนี้ได้นิยามใหม่ว่าภาวะผู้นำเป็นศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ และเน้นย้ำถึงวิธีการฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์ให้เชี่ยวชาญขึ้นตามกาลเวลา
อ้างอิงจากหนังสือ
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้คนมองเห็นว่าการทำงานของพวกเขาเชื่อมโยงกับภาพรวมอย่างไร ทำให้ผู้คนรู้สึกชัดเจนไม่เพียงแค่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำมีความสำคัญ แต่ยังรวมถึงเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญ
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้คนมองเห็นว่าการทำงานของพวกเขาเชื่อมโยงกับภาพรวมอย่างไร ทำให้ผู้คนรู้สึกชัดเจนไม่เพียงแค่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำมีความสำคัญ แต่ยังรวมถึงเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญด้วย
ประเด็นสำคัญ
- อารมณ์ของผู้นำสามารถแพร่กระจายได้. อารมณ์เชิงลบแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ขณะที่พลังงานเชิงบวกสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการร่วมมือ
- การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ และทักษะทางสังคม ช่วยให้ผู้นำสามารถจัดการความสัมพันธ์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ การพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้เฉียบคมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
- ปรับใช้รูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยปรับเปลี่ยนระหว่างแนวทางแบบมีวิสัยทัศน์ การโค้ช ประชาธิปไตย การกำหนดจังหวะ และการสั่งการ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือที่ยอดเยี่ยมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคนควรอ่าน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงใดของอาชีพการงานก็ตาม อย่าเริ่มต้นด้วยชีวประวัติของผู้นำ แต่ให้เริ่มต้นด้วยทฤษฎี – นี่คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม"
🎯อ่านเพิ่มเติม:สรุปหนังสือความฉลาดทางอารมณ์ของแดเนียล โกลแมน: ทำความเข้าใจและนำหลักการจากหนังสือไปใช้
