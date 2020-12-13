LevelUp 2020: 11 บทเรียนและอนาคตของการทำงาน

ป๊สส์! หากคุณกำลังมองหา LevelUp 2021คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่!
และนี่คือการปิดฉากการประชุม ClickUp ครั้งแรกของเรา! 🎉
ขอขอบคุณทุกท่านจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คนที่มาร่วมงานและมีส่วนร่วมกับทีมของเรา — การมีส่วนร่วมของทุกท่านคือสิ่งที่ทำให้งานนี้กลายเป็นงานที่พิเศษอย่างแท้จริง
เราหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงานนี้มากพอๆ กับที่เราได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ เราได้เรียนรู้มากมายจากกระบวนการนี้และขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ เพื่อที่เราจะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น... LevelUp 2020! 🙌
หากคุณพลาด LevelUp ไม่ต้องกังวล
เราได้รวบรวมไฮไลท์และเซสชันจากงาน LevelUp 2020 ไว้ที่นี่แล้ว 👇
มาเริ่มกันเลย!
1. เส้นทางของ ClickUp และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2021
ซีอีโอของ ClickUp และนักคิดนวัตกรรมด้านการทำงาน เซบ อีแวนส์ ได้เปิดงานของเราด้วยการแนะนำวาระของวันนี้ ขอบคุณเป็นพิเศษแก่ชุมชนของเรา และสรุปปี 2020 ที่บ้าคลั่ง (และผลิตผลมากมาย) และทิศทางที่เราจะไปในปีหน้า
"พันธกิจของเราที่ ClickUp คือการทำให้ผู้คนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเสมอมา และเราทำสิ่งนี้ร่วมกันด้วยการรับฟังคุณ ผู้ใช้ของเรา และข้อเสนอแนะของคุณจะยังคงช่วยชี้นำทิศทางของ ClickUp ในปี 2021"
—เซบ อีแวนส์, ซีอีโอ ที่ ClickUp
ปิดท้ายปีนี้: เราได้ขยายชุมชนของเราเป็นมากกว่า 200,000 ทีม, ระดมทุนได้ $35M ในรอบ Series A เพื่อทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น, และส่งมอบการอัปเดตใหญ่ทุกสัปดาห์ รวมทั้งหมด:
- ฟีเจอร์ที่จัดส่งแล้วมากกว่า 310+ รายการ
- 55+ ฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง
- การเชื่อมต่อมากกว่า 40 รายการ
เซ็บได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนา ClickUp อย่างต่อเนื่องในฐานะแพลตฟอร์ม และวิธีที่เราได้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในการยอมรับของผู้ใช้กับ ClickUp 2.0 — ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณข้อเสนอแนะอันยอดเยี่ยมจากผู้ใช้ของเรา!
สามารถกล่าวได้อย่างปลอดภัยว่า การให้ความสำคัญของเซบในการฟังผู้ใช้เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในหัวข้อใหญ่ของ LevelUp
เรายังได้ทราบข่าวที่น่าตื่นเต้นมากเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงในไตรมาสที่ 1 ปี 2021:
- การแปลภาษาของ ClickUp ใน 7+ ภาษา
- ปรับปรุงคุณสมบัติที่มีอยู่; เช่น หน้าหลัก, กล่องขาเข้า, และเป้าหมาย
- การจัดส่งแอปเนทีฟ เพื่อประสบการณ์มือถือที่รวดเร็วทันใจ
- สร้างความน่าเชื่อถือ ด้วยการทดสอบครอบคลุมทุกด้าน
- เพิ่มการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน; บริการโทรศัพท์แบบเรียลไทม์, บริการสนับสนุนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมการโค้ชใหม่ 🙌
"คุณค่าหลักอันดับ 1 ของเราคือ การให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดที่ใครก็ตามเคยได้รับ" เซ็บกล่าว
"เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราได้เพิ่มบริการสนับสนุนลูกค้าแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน นอกจากนี้ เรายังได้แนะนำทีมสนับสนุนทั่วโลก และสุดท้าย เราจะแนะนำบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์และ Zoom พร้อมโปรแกรมการสอนของ ClickUp ใหม่เพื่อช่วยเหลือทุกปัญหา"
2. วิธีที่นักพัฒนาของเราส่งมอบงานได้รวดเร็วมากด้วยการใช้ ClickUp
ทีมนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บุกเบิกของเราทำงานอย่างไรในการปรับปรุงและส่งมอบฟีเจอร์ใหม่ ๆ ทุกสัปดาห์?
อเล็กซ์ ยูร์คอฟสกี้, CTO ของ ClickUp,อธิบายว่าทีมวิศวกรของเราใช้หลักการพัฒนาแบบAgile ไปสู่ระดับต่อไปอย่างไรโดยใช้ ClickUp.
"เพื่อส่งมอบการอัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์ เราใช้ประโยชน์จากสามองค์ประกอบที่ทรงพลังและเชื่อมโยงกันของ ClickUp ได้แก่ รายการที่สามารถดำเนินการได้เพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง, สปรินต์เพื่อวัดและจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น, และคุณสมบัติการสื่อสารภายในและภายนอกเพื่อย่นระยะเวลาการให้ข้อเสนอแนะ"
—อเล็กซ์ ยูร์คอฟสกี้, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ที่ ClickUp
สามองค์ประกอบหลักที่ทีมของอเล็กซ์ใช้ประโยชน์ทุกวัน ได้แก่:
- รายการเล็กๆ ที่ดำเนินการได้ เพื่อจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งาน สถานะ การทำงานอัตโนมัติ และความคิดเห็นที่มอบหมาย
- สปรินต์ ClickApp โดยใช้การประมาณการสปรินต์ แยกคะแนนสปรินต์ตามผู้รับผิดชอบสำหรับโครงการใหญ่ และปรับเปลี่ยนทรัพยากรสปรินต์ด้วยแนวทาง Agile
- คุณสมบัติการสื่อสาร เพื่อลดอุปสรรคระหว่างแผนกและรักษาทีมที่กระจายตัวให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแม้จะอยู่ในหลายเขตเวลา
เราได้เรียนรู้ว่าทีมผลิตภัณฑ์ที่ทำงานอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องมีความสอดคล้องและมองเห็นงานในทุกแง่มุมอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการจัดการงาน สปรินต์ และความคิดเห็นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ผู้ใช้ทุกสัปดาห์
การทลายกำแพงการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากทีมผลิตภัณฑ์สามารถสื่อสารกับหลายทีมได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับฟีเจอร์ใหม่ๆ:QA สำหรับการทดสอบ, ทีมการตลาดสำหรับเนื้อหา, และทีมสนับสนุนสำหรับการแก้ไขปัญหา
อเล็กซ์ยังได้กล่าวถึงพลังของแดชบอร์ด ClickUp และวิธีที่ทีมของเขาทำงานทางไกลใช้มันเพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่ความสามารถในการรับงานไปจนถึงจุดติดขัด เช่น อะไรที่อัปเดตค้างอยู่ใน QA และรายการใดที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยงานเป็นไปอย่างราบรื่น
3. ศูนย์แม่แบบและแอปใหม่เพื่อการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วขึ้น
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถสร้าง ปรับแต่ง และดูตัวอย่างเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว? เข้าถึงแอปและการเชื่อมต่อทั้งหมดของคุณและเปิดใช้งานตามทีมได้?
นั่นคือสิ่งที่คุณจะสามารถทำได้ด้วยศูนย์เทมเพลตและแอปใหม่ของ ClickUp!
"ศูนย์เทมเพลตและแอปใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น คุณจะสามารถนำทางและปรับแต่งเทมเพลตได้อย่างง่ายดาย รวมถึงปรับแต่งแอปของคุณในระดับรายละเอียดภายใน Workspace ของคุณ"
—โซเฟีย คามินสกี้, ผู้จัดการฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าที่ ClickUp
ด้วยศูนย์เทมเพลตใหม่ คุณจะประหยัดเวลา สามารถนำเทมเพลตกลับมาใช้ใหม่และแก้ไขได้ รวมถึงแบ่งปันผลงานของคุณกับทุกคนในทีมได้อย่างง่ายดาย
จุดเด่นอื่นๆ ได้แก่ ความสามารถในการ:
- เรียกดูไลบรารีของเทมเพลตที่สร้างโดย ClickUp และทีมของคุณ
- เพิ่มคำอธิบายแม่แบบ
- ดูตัวอย่างเทมเพลตก่อนนำไปใช้
คุณสมบัติที่สองที่โซเฟียแนะนำคือ ศูนย์แอปพลิเคชันใหม่
ด้วย ClickUp App Center คุณจะมีแอปและการผสานการทำงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว!
นี่จะช่วยให้ทีมสามารถเรียกดูและเลือกส่วนเสริมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของตนได้อย่างง่ายดาย และนำไปใช้ทั้งหมดในครั้งเดียว
โซเฟียยังได้พูดถึงฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ทีมจะสามารถสร้างและกำหนดค่าแอปของตนเองตามความต้องการที่แตกต่างกันภายใน Workspace ของพวกเขาได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณจะสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดสำหรับการแชร์ข้อมูลบนคลาวด์ร่วมกับระบบเชื่อมต่ออย่าง Dropbox และ Google Drive ได้
4. วิธีที่ ClickUp ใช้การตลาดแบบออร์แกนิกเพื่อสร้างยอดคลิกฟรีมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน
คุณเริ่มต้นทำการตลาดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลกได้อย่างไร?
นั่นเป็นคำถามที่มีเพียงแอรอน คอร์ต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของเราเท่านั้นที่สามารถตอบได้
"คุณจะชนะใจผู้สนับสนุนนับล้านและสร้างการคลิกฟรีหลายล้านครั้งต่อเดือนได้อย่างไร? ต้องใช้วิธีการที่เป็นธรรมชาติซึ่งนำโดยผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ของคุณ และเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยนำทางเส้นทางของพวกเขา"
—แอรอน คอร์ต, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดที่ ClickUp
แอรอนได้แบ่งปันกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ ClickUp เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่เริ่มต้น ผ่านการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ ซึ่งยังคงเป็นแรงผลักดันให้ ClickUp เติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้
เสาหลักยุทธศาสตร์สามประการประกอบด้วย:
- การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์: การให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางในการนำทางประสบการณ์ของผู้ใช้
- การเติบโตที่นำโดยผู้ใช้: รับฟังและมีส่วนร่วมกับชุมชนของคุณเพื่อสร้างผู้สนับสนุน
- การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหา: สร้างความโดดเด่นของคุณด้วย SEO และเนื้อหาคุณภาพสูง
เสาหลักสามประการนี้เป็นอย่างไรในทางปฏิบัติ? แอรอนได้แบ่งปันกลยุทธ์บางประการที่สนับสนุนการเติบโตแบบออร์แกนิกของ ClickUp:
- การปล่อยสินค้าทุกสัปดาห์ ที่คู่แข่งไม่สามารถตามทัน
- นำหน้าอุตสาหกรรมด้วย แผนฟรีตลอดชีพ
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ความคิดเห็นของผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านทางอีเมล, โซเชียล, และกระดานข้อความ
- ครอง SEO ด้วยเนื้อหาที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
แอรอนยังได้กล่าวถึงเคล็ดลับความสำเร็จของ ClickUp: ค่านิยมหลักของเราในเรื่องความเร่งด่วนและความพึงพอใจของลูกค้า และวิธีที่สิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อนการตลาดของเรา
...แล้วก็เซอร์ไพรส์! ทุกคนได้พบกับเมลิสซ่า!
5. ยกระดับเนื้อหาที่เน้นแบรนด์และผู้ใช้เป็นศูนย์กลางไปอีกขั้น
เมลิสสา โรเซนธาล, ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์คนใหม่ของเรา, ขึ้นเวทีเพื่อโชว์สิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงซึ่งจะพาคอนเทนต์ของ ClickUp ไปสู่ระดับใหม่!
"เราต้องการให้ ClickUp รู้สึกเหมือนเพื่อนที่ช่วยคุณผ่านวันของคุณ, เข้าใจความไม่พอใจของคุณ, และตอบแทนคุณ — ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้รายบุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, หรือทีมองค์กร"
—เมลิสสา โรเซนธาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ ที่ ClickUp
ถูกต้องแล้ว เรากำลังสร้างรูปแบบเนื้อหาใหม่ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นจากเครื่องมือที่พวกเขาใช้ทุกวัน
เมลิสสาได้ล้อเลียนรูปแบบเนื้อหาใหม่หลายรูปแบบเหล่านี้:
- พอดแคสต์ต้นฉบับ
- เนื้อหาการศึกษาใหม่
- ClickUp Stories
แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเพียงการเปิดตัวเบื้องต้นในขณะนี้ เมลิสซากล่าวว่าสิ่งแรกที่ผู้ใช้สามารถทำได้คือ ClickUp Stories ซึ่งเป็นซีรีส์ตอนใหม่ที่จะเน้นไปที่วิธีที่ผู้คนใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของพวกเขา
นี่จะเป็นวิดีโอสั้น ๆ ที่นำเสนอผู้ใช้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังเอาชนะความท้าทายในชีวิตประจำวันอย่างไรด้วยพลังของการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการ!
รู้สึกเหมือนคุณมีเรื่องราวของตัวเองที่อยากแบ่งปันไหม?
สมบูรณ์แบบ! เราต้องการฟังความคิดเห็นของคุณ (และอาจให้คุณเป็นดาว)กรุณากรอกแบบฟอร์มของเราที่นี่!
6. ผู้ประกอบการใช้ ClickUp อย่างไรเพื่อทำลายเป้าหมายธุรกิจ WFH
แผงถัดไปเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครั้งใหญ่... เราได้ฟังจากที่ปรึกษาและผู้ประกอบการ ClickUp สามท่านที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเคล็ดลับและเทคนิคที่พวกเขาใช้ในการยกระดับกระบวนการทำงานของธุรกิจ WFH ของพวกเขาไปอีกขั้น
ไฮไลท์บางส่วนที่เราได้เรียนรู้จากผู้ใช้ ClickUp ที่เชี่ยวชาญคือ:
- แดชบอร์ดและเป้าหมายเป็นฟีเจอร์ยอดนิยมสำหรับการวัดความก้าวหน้าและการติดตามความคืบหน้า
- ClickUp's workflows ที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการสร้างระบบ CRM ที่ทำงานเต็มรูปแบบสำหรับธุรกิจของคุณ
- คุณสามารถสร้างเทมเพลตได้เกือบทุกอย่างใน ClickUp ดังนั้นให้บันทึกเทมเพลตสถานะที่กำหนดเอง, งาน, และฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณไว้สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำหรือโครงการที่คล้ายกัน
- ระบบอัตโนมัติเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประหยัดเวลาสำหรับงานธุรการที่ซ้ำซาก
- แผนภาพความคิดสามารถช่วยคุณมองเห็นภาพการคิดสร้างสรรค์ของคุณ และเชื่อมโยงความคิดทางธุรกิจที่สำคัญ (รวมถึงงาน) เข้าด้วยกัน
...และอีกมากมาย!
หากคุณพบคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เช่นนี้มีคุณค่า เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาและติดตามพวกเขาบน YouTube!
7. เคล็ดลับการตลาดกับนีล พาเทล และแดน เฟลชแมน
วิทยากรรับเชิญได้ดำเนินต่อไปด้วยสองชื่อใหญ่ที่กลายเป็นคนดังในวงการการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์:นีล พาเทลและแดน เฟลชแมน
แดนสัมภาษณ์นีลเกี่ยวกับวิธีที่เขาเริ่มต้นอาณาจักรคอนเทนต์ของเขา กลยุทธ์ SEO ในปี 2021 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับคอนเทนต์บนโซเชียลและYouTube การโฆษณาแบบชำระเงิน และอื่นๆ
"หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการสร้าง SEO ของคุณในปี 2021 และต่อไปในอนาคต คุณจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้: ลิงก์ย้อนกลับที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ของผู้ใช้บนหน้าเว็บไซต์ คุณต้องการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพ และได้รับลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ"
—นีล พาเทล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนักเขียนขายดี
นีลได้แบ่งปันความรู้ที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายแผนดิจิทัลของตน ซึ่งรวมถึง:
- ความสำคัญของการสร้างเนื้อหาในที่ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ โดยเฉพาะบน LinkedIn, TikTok และ YouTube
- นำไอเดียเนื้อหาของคุณจากโซเชียลมีเดียมาใช้ใหม่บน YouTube
- อย่ากลัวที่จะถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณ (ผู้ชมต้องการความแท้จริง)
- เว็บไซต์ของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างแบรนด์และลูกค้าเป้าหมายของคุณ
- ช่องทางโซเชียลเช่น LinkedIn และ Instagram ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการสนทนาที่นำไปสู่ธุรกิจใหม่
- อย่าละเลยพลังของความคิดเห็นในการกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- การค้นหาด้วยเสียงจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
- การปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับฟีเจอร์สรุปเนื้อหา
...และอีกมากมาย! ดูบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มด้านล่าง
8. วิธีสร้างแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบกำหนดเอง
คุณสามารถสร้างแอปเพิ่มประสิทธิภาพแบบกำหนดเองใน ClickUp ได้หรือไม่ โดยที่คุณไม่รู้วิธีเขียนโค้ด?
คำตอบคือ ใช่ อย่างแน่นอน, วินเซนต์ คาดิเก, ผู้จัดการบัญชีลูกค้าองค์กร ที่ ClickUp, ได้พิสูจน์แล้ว.
"ถ้าคุณเป็นเหมือนผม คุณก็คงอยากสร้างกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ข่าวดีก็คือคุณสามารถสร้างแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังอย่างน่าทึ่งด้วย ClickUp เพื่อตอบโจทย์ความต้องการแทบทุกอย่างได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย"
—วินเซนต์ คัดดิเก้, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์องค์กรที่ ClickUp
การนำเสนอของ Vincent ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่พื้นฐานของการปรับแต่งโครงสร้างการทำงานของคุณด้วยระบบลำดับชั้นของ ClickUp ไปจนถึงการปรับแต่งงานให้เป็นรายการสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ และการสร้างแดชบอร์ดที่มีภาพลักษณ์ชัดเจนเพื่อวัดทุกสิ่งตั้งแต่การติดตามบั๊กไปจนถึงรายได้!
บางสิ่งที่เราได้เรียนรู้วิธีการทำ:
- สร้างเวิร์กโฟลว์แบบน้ำตก สำหรับความต้องการของทีมเกือบทุกประเภท ตั้งแต่การแบ่งงานไปจนถึงการจัดสรรกำลังการผลิต
- เปลี่ยนงาน ให้กลายเป็นสิ่งที่มากกว่าการจัดการงาน
- สร้างช่องแชทแบบ Slack
- ปรับลำดับชั้น, งานย่อยแบบซ้อน, และอื่นๆ ในหลายรายการ
- สร้างระบบ CRM ที่ง่ายและขยายได้ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, อีเมล, แบบฟอร์ม, และการทำงานอัตโนมัติ
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นของ ClickUp คุณสามารถ ปรับเปลี่ยนฟีเจอร์เกือบทุกอย่างเพื่อแทนที่ระบบเทคโนโลยีของคุณ และรวมทุกงานของคุณไว้ในที่เดียว — ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือจินตนาการของคุณ
นอกจากนี้ วินเซนต์ยังได้ให้เราได้ชมตัวอย่างคุณสมบัติเพิ่มเติมที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย:
- งานย่อยแบบซ้อน
- ความสัมพันธ์ระหว่างงานและเอกสาร
- อีเมลใน ClickUp
- รูปแบบเรียบง่าย
รับชมเซสชันเต็มเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!
9. วิธีที่เราแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมการผลิต
เมื่อพูดถึงการนิยามอุตสาหกรรมใหม่ เดวิด แซคส์ ไม่ใช่คนแปลกหน้า
อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ PayPal และปัจจุบันเป็นนักลงทุน/ที่ปรึกษาของ ClickUp ได้เข้าร่วมกับ Zeb และ Tommy Wang หัวหน้าฝ่ายขายของ ClickUp ในการสนทนาแบบโต๊ะกลมเกี่ยวกับความท้าทายและทิศทางของพื้นที่ด้านประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน
เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เดวิดมองว่าเป็นอนาคตของหมวดหมู่: การรวมกลุ่มเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังอีกครั้ง หลังจากที่แยกออกจากกันมานานหลายทศวรรษของMicrosoft Office
"วิสัยทัศน์ของเซบสำหรับ ClickUp ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม, ความรวดเร็วในการพัฒนาของทีม, และความพึงพอใจที่ผู้คนได้รับจากการใช้แพลตฟอร์ม ล้วนเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทนี้กำลังนิยามอุตสาหกรรมใหม่อีกครั้ง"
—เดวิด แซคส์, ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนักลงทุน
เดวิดยังได้อธิบายวิสัยทัศน์ของเขาสำหรับ ClickUp ในฐานะแพลตฟอร์มชั้นนำที่พร้อมจะเสริมพลังให้กับทีมต่าง ๆ ด้วยการรวบรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ทอมมี่ยังได้ตั้งคำถามกับเซ็บเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp กำลังตอบสนองต่อความท้าทายของอุตสาหกรรม:
- เราจะสามารถรวมเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร
- ซอฟต์แวร์ที่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง และเหตุผลที่ผู้คนต้องการเครื่องมือที่เสริมการทำงานของพวกเขา ไม่ใช่บอกพวกเขาว่าควรทำงานอย่างไร
- ทำไมการพัฒนาอย่างรวดเร็วและความหลงใหลจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
- ...และอีกมากมาย!
ชมการถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบได้ด้านล่าง
10. วิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ ClickUp 2021
ปิดท้ายการประชุมในวันนี้คือการเปิดเผยตัวอย่างที่ทุกคนรอคอยเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้สามารถคาดหวังได้ในปีที่จะมาถึง
ในเซสชั่นนี้ เซ็บได้นำเสนอวิสัยทัศน์ระยะยาวของ ClickUp ตลอดจนแผนระยะสั้นสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2021
"ภารกิจของเราในวันนี้ยังคงเหมือนเดิมทุกประการกับเมื่อสามปีที่แล้ว: นำทุกงานและเครื่องมือของคุณมารวมไว้ในที่เดียว"
—เซบ อีแวนส์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ ClickUp
"คติประจำใจของเราคือแอปเดียวที่สามารถแทนที่แอปทั้งหมดได้ และวันนี้เราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากกว่าที่เคย แต่เรายังมีอีกยาวไกลก่อนที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเราจะสมบูรณ์แบบ"
Zeb ได้ขยายความเกี่ยวกับจุดเน้นของผลิตภัณฑ์ของ ClickUp จากงานปาฐกถาพิเศษ พร้อมเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับ:
- การปรับปรุงคุณสมบัติที่มีอยู่ (เป้าหมาย, หน้าหลัก, กล่องขาเข้า, และอื่น ๆ)
- ความเร็วและประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม ในทุกแอปพลิเคชัน
- ความน่าเชื่อถือ ด้วยการทดสอบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถขยายได้
ไบรอัน เชน, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หลัก, ขึ้นเวทีเพื่อแสดงให้เราเห็นคุณสมบัติใหม่ที่กำลังจะมาถึง!
"ในขณะที่ความเร็วและความน่าเชื่อถือเป็นและจะยังคงเป็นจุดสนใจหลักของเรา เราก็กำลังสร้างฟีเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงเกมโดยอิงจากสิ่งที่คุณร้องขอ: วิธีเพิ่มเติมในการจัดระเบียบและนำการสื่อสารของคุณ (เช่น อีเมล) เข้ามาใน ClickUp"
—ไบรอัน เชน, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสที่ ClickUp
ขยายความจากการนำเสนอของ Vincent ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนงานให้เป็นรายการอเนกประสงค์ Brian แสดงให้เห็นว่างานสามารถเป็นตัวแทนของทุกสิ่งตั้งแต่รายชื่อผู้ติดต่อไปจนถึงบริษัทและข้อตกลงต่างๆ
คุณจะมีอำนาจในการปรับแต่งรายละเอียดเหล่านี้ได้มากขึ้นในไม่ช้า ด้วยฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างที่ใกล้จะเปิดตัว:
- ความสัมพันธ์ระหว่างงานและเอกสาร
- งานย่อยแบบซ้อน
- อีเมลใน ClickUp
- ซิงค์สองทางกับ Google Calendar และ Outlook
- ...และอีกมากมายที่จะมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 (โฟลเดอร์ซ้อน, ประเภทรายการ, เป้าหมาย V2 เป็นต้น)
ไบรอันยังได้ให้ชมตัวอย่างการใช้งานที่อาจเกิดขึ้น (รวมถึงหน้าตาของระบบ) สำหรับแต่ละคุณสมบัติใหม่ — เราขอแนะนำให้ชมเซสชั่นเต็มเพื่อดูทั้งหมดในแบบการทำงานจริง!
11. ปิดท้ายอย่างสวยงาม: แอปมือถือใหม่
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เราได้รับการประกาศพิเศษจาก Nick Krekow ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จาก ClickUp ในตอนปิดงาน
"เราได้รับฟังความคิดเห็นของคุณและตัดสินใจที่จะสร้างแอปมือถือใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น โดยพัฒนาให้เป็นแอปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS คุณจะสามารถใช้ ClickUp บน Android และ iOS ได้ด้วยความเร็ว ความเสถียร และอินเทอร์เฟซผู้ใช้บนมือถือที่สวยงาม ใช้งานง่าย"
—นิค เครโคว, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ ClickUp
นิคและทีมผลิตภัณฑ์ได้ทำงานอย่างหนักเบื้องหลังเพื่อออกแบบประสบการณ์การใช้งาน ClickUp บนมือถือใหม่ทั้งหมดโดยใช้เฟรมเวิร์ก UI ใหม่ที่เรียกว่า Flutter
Flutter ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของเราสามารถ:
- สร้างประสบการณ์ ClickUp ที่แท้จริงอย่างเต็มรูปแบบ ด้วย UI ที่ออกแบบสำหรับมือถือเป็นอันดับแรก
- เร่งเวลาการพัฒนาสำหรับมือถือ
- สร้างประสบการณ์ ClickUp ที่สอดคล้องกัน ทั้งบน Android และ iOS
แล้วแอปใหม่เหล่านี้จะเร็วแค่ไหนกันแน่? นิคอธิบายว่าเวลาเริ่มต้นเฉลี่ยได้ลดลงจากสิบวินาทีเหลือเพียง หนึ่งวินาที ด้วยการปรับปรุงของ Flutter
ยิ่งไปกว่านั้น นิคยังได้ให้เราดูตัวอย่างอย่างรวดเร็วว่า UI บนมือถือของ ClickUp ใหม่มีหน้าตาเป็นอย่างไร:
คุณสมบัติการใช้งานบนมือถือเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น นิคยังกล่าวถึงคุณสมบัติบนเว็บเพิ่มเติมที่จะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับมือถืออย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆ นี้ เช่น:
- กล่องขาเข้า
- สมุดบันทึก
- แดชบอร์ด
- การติดตามเวลา
ส่วนที่ดีที่สุด? แอปมือถือใหม่กำลังจะมาในแอปสโตร์สัปดาห์หน้า!
สรุปทั้งหมด
พูดได้อย่างมั่นใจว่าทุกคนที่เข้าร่วมงาน LevelUp ได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะมองหาแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตื่นเต้น หรือเพียงแค่ต้องการทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์และวิสัยทัศน์ของเราอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ที่สำคัญที่สุด เราได้เรียนรู้ว่าเซบและทีมยังคงรับฟังชุมชนทุกวันเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มและทำให้โลกเป็นสถานที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
"เราขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจที่มาร่วมงาน LevelUp ในครั้งนี้ การเข้าร่วมงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากมายเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ และเราไม่สามารถมีความสุขไปกว่านี้ได้อีกแล้วที่ได้รับโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมกับทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่อยู่กับเราตลอดการเดินทางครั้งนี้ — เราหวังว่าจะได้พบทุกท่านในงานนี้อีกครั้งในปีหน้า!"
—เซบ อีแวนส์, ซีอีโอที่ ClickUp
โปรดติดตามคุณสมบัติใหม่เหล่านี้และอีกมากมายที่จะมาถึงคุณทุกสัปดาห์ เราหวังว่าจะได้พบคุณในปีหน้าที่ LevelUp!