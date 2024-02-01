สรุปห้าความบกพร่องของทีม: ข้อคิดสำคัญและการทบทวน

สมาชิกแต่ละคนในวงออร์เคสตราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีของตน แต่ความสำเร็จของวงออร์เคสตราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถอันยอดเยี่ยมของแต่ละบุคคลเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยความพยายามและการประสานงานร่วมกันของสมาชิกทุกคนในวง เพื่อสร้างสรรค์บทเพลงซิมโฟนีที่ตราตรึงใจผู้ฟัง
วงออร์เคสตราเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้นำธุรกิจสามารถนำแนวทางจากวาทยกรวงออร์เคสตราไปใช้ในการสร้างทีมที่ให้คุณค่ากับความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล และขับเคลื่อนความพยายามร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่มีคุณค่า
อย่างไรก็ตาม การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพยังหมายถึงการตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับทีม และวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าใจคือการวิเคราะห์ผลงานที่เป็นตำนาน—The Five Dysfunctions of a Team โดย Patrick Lencioni ในสรุป The Five Dysfunctions of a Team นี้ เราจะเน้นประเด็นสำคัญสำหรับคุณในฐานะผู้นำทีม และบางส่วนที่เราชื่นชอบจากหนังสือเล่มนี้
ห้าความบกพร่องของทีม: สรุปหนังสือในภาพรวม
แพทริก เลนซิโอนี เป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่ได้รับการยอมรับจากผลงานหนังสือมากมายเกี่ยวกับการจัดการ,การทำงานร่วมกันของทีมผู้บริหาร, และสุขภาพขององค์กร. เขาเป็นผู้ก่อตั้ง The Table Group, บริษัทที่ปรึกษาการจัดการที่มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือทีมผู้บริหารในการสร้างองค์กรที่มีสุขภาพดีขึ้นและทีมที่มีความสามัคคี.
ใน The Five Dysfunctions of a Team เรื่องราวได้แนะนำตัวละครสมมติชื่อแคทริน ปีเตอร์เซน ผู้บริหารวัย 57 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซีอีโอคนใหม่ของบริษัทสตาร์ทอัพในซิลิคอนแวลลีย์ชื่อ DecisionTech
ในเรื่องเล่าเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาวะผู้นำนี้ แคทริน ผู้บริหารมากประสบการณ์ มีพรสวรรค์พิเศษในการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยม ผ่านเรื่องราวของแคทริน เลนซิโอนีได้ถ่ายทอดให้เราเห็นถึงห้าความขัดแย้งภายในทีมที่บั่นทอนความพยายามของทีม ทำลายขวัญกำลังใจของพนักงาน และขัดขวางไม่ให้ทีมบรรลุศักยภาพสูงสุดในการสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน
ตัวเอกนำเสนอห้าความบกพร่องของทีมในรูปแบบของพีระมิดที่มีห้าชั้นซึ่งเชื่อมโยงกัน
ผู้เขียนได้ระบุคำถามง่าย ๆ ห้าข้อที่ผู้นำธุรกิจควรถามตัวเองเพื่อประเมินระดับความไม่เป็นระบบในทีม:
- สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเต็มใจหรือไม่?
- การประชุมทีมมีความน่าสนใจและมีประสิทธิผลหรือไม่?
- ทีมตัดสินใจอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการติดขัดจากการหาฉันทามติหรือแรงกดดันจากเพื่อนร่วมงานหรือไม่?
- สมาชิกในทีมเผชิญหน้ากันเกี่ยวกับข้อบกพร่องของตนเองหรือไม่?
- สมาชิกในทีมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของทีมหรือไม่
ประเด็นสำคัญจากหนังสือ "ห้าอุปสรรคที่ทำให้ทีมล้มเหลว" โดย แพทริก เลนซิโอนี
1. ความสัมพันธ์ในทีมมีความสำคัญ
ทีมของคุณอาจประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้รับประกันความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำถึงความสามัคคีในทีมที่ดีมากกว่าความสามารถเฉพาะตัวว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
2. บทบาทของภาวะผู้นำ
แคทเธอรีนรับบทบาทผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทีมที่แตกแยกให้กลายเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ในฐานะผู้นำ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีมในช่วงสัปดาห์แรกๆ พร้อมกับความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
3. ความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
หนังสือเล่มนี้ท้าทายความคิดที่ว่าความขัดแย้งเป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพของทีม ในความเป็นจริง หากความขัดแย้งได้รับการจัดการอย่างสร้างสรรค์และสมาชิกแต่ละคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและแสดงความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ ความขัดแย้งจะเป็นประโยชน์ต่อทีมของคุณและนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นและนวัตกรรมที่มากขึ้น
4. ความมุ่งมั่นเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
เป้าหมายของทีมจะบรรลุได้ง่ายขึ้นเมื่อทั้งทีมมีความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนมีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ควรสร้างความมีส่วนร่วมจากทีมโดยการให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการระดมความคิด
5. การสื่อสารสองทางเป็นสิ่งจำเป็น
ทีมที่ทำงานไม่เป็นทีมล้มเหลวในการมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของพนักงาน เพราะไม่มีพื้นที่สำหรับการพูดคุยหรือระดมความคิดอย่างเปิดเผย ทีมที่ประสบความสำเร็จจะเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นฐานของการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และเปิดเผย ซึ่งพนักงานสามารถแบ่งปันความคิดและจุดอ่อนของตนได้โดยไม่มีความกังวล ใช้การสื่อสารสองทางเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ภายในทีม ระหว่างพนักงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อให้ทุกคนทราบว่าความคิดเห็นของตนมีคุณค่า
6. ผลลัพธ์สำคัญกว่าอีโก้
สถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพไม่มีที่ว่างสำหรับอีโก้ ในฐานะผู้นำ คุณต้องเน้นย้ำว่าผลประโยชน์ของแผนกและความสำเร็จของทีมมาก่อนอีโก้ สร้างวัฒนธรรมแห่ง ความร่วมมือในพื้นที่ทำงานและส่งเสริมให้สมาชิกในทีมรักษาทัศนคติเชิงบวก
7. การสร้างวัฒนธรรมทีมที่ดีต้องใช้เวลา
การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันต้องใช้เวลา โดยเฉพาะในทีมใหม่ ความพยายามอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารที่โปร่งใส และความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
8. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
คุณต้องตรวจสอบกระบวนการและกิจกรรมของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ประเมินพลวัตของทีมอยู่เสมอเพื่อทราบว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ และสิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีขึ้นเพื่อสร้างทีมที่ใกล้ชิดและสามัคคี
การวิเคราะห์ปัญหาแต่ละด้าน: สรุปห้าปัญหาหลักของทีม
ความบกพร่อง 1: การขาดความไว้วางใจ
ความบกพร่องแรกที่เลนซิโอนีเน้นย้ำคือการขาดความไว้วางใจที่เกิดจากความเปิดเผยตัวตน เขาให้เหตุผลว่าความไว้วางใจในที่ทำงานถูกกำหนดโดยความสะดวกสบายของพนักงานในการแบ่งปันความคิดและมุมมองของตนเอง การเปิดเผยตัวตนต่อหน้าทีม และการมีความมั่นใจในความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
เมื่อสมาชิกในทีมไม่มีความไว้วางใจในกันและกันเพียงพอ พวกเขาจะไม่รู้สึกเปิดใจและยอมรับความอ่อนแอหรือข้อผิดพลาดของตนเอง หากขาดความไว้วางใจ พนักงานจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความประทับใจให้เพื่อนร่วมงานและปกปิดข้อจำกัดของตนเอง
วิธีเอาชนะความบกพร่องนี้
ไม่สามารถพัฒนาความไว้วางใจบนพื้นฐานของความเปราะบางได้ในชั่วข้ามคืน จำเป็นต้องมีประสบการณ์ร่วมกันและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาชิกแต่ละคนในทีม อย่างไรก็ตาม ทีมสามารถเร่งกระบวนการนี้ได้ผ่านกิจกรรมง่ายๆ บางอย่าง:
แบบฝึกหัดประวัติส่วนตัว: นี่คือแบบฝึกหัดสร้างทีมอย่างง่ายที่ใช้เวลา 20 นาที ทีมเริ่มต้นด้วยการถามคำถามเกี่ยวกับชีวิตของกันและกัน เช่น งานอดิเรก ครอบครัว และวัยเด็ก เพื่อสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างกัน
แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีม: ขอให้สมาชิกในทีมแต่ละคนระบุหนึ่งด้านที่เพื่อนร่วมงานทำได้ดีที่สุด และหนึ่งด้านที่เพื่อนร่วมงานยังต้องพัฒนาเพิ่มเติม สิ่งนี้จะช่วยให้แต่ละคนเห็นจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงานของตนเอง
โปรไฟล์ความชอบด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม: ด้วยเครื่องมือเช่น Myers-Briggs สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วมการประเมินเพื่อเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของกันและกันในรายละเอียดมากขึ้น เมื่อผู้คนรู้ประเภทบุคลิกภาพของเพื่อนร่วมงาน พวกเขาจะมีความเห็นอกเห็นใจต่อสไตล์การทำงานของกันและกัน และสามารถเข้าใจสถานการณ์ของกันและกันได้ดีขึ้น
การประเมินแบบ 360 องศา: สมาชิกแต่ละคนในทีมจะผลัดกันประเมินตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้นำ การประเมินนี้จะถูกแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้นำในการสร้างความไว้วางใจ
ทีมผู้นำควรแบ่งปันจุดอ่อนของตนกับทีม พร้อมขอคำแนะนำและข้อเสนอแนะ และย้ำว่านี่คือการฝึกฝนเพื่อเรียนรู้ ผู้นำทีมควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ที่ไม่ลงโทษการเปิดเผยจุดอ่อน และส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผย
ความบกพร่อง 2: ความกลัวความขัดแย้ง
เลนซิโอนีเจาะลึกเข้าไปในสองประเภทของความขัดแย้ง: ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ และความขัดแย้งส่วนตัว
ความขัดแย้งทางอุดมการณ์เกิดขึ้นเมื่อมีความแตกต่างในความคิดเห็นและวิธีการในการแก้ปัญหา ความขัดแย้งทางบุคลิกภาพคือการโจมตีส่วนบุคคลที่มีความเป็นศัตรู
ความขัดแย้งทั้งสองประเภทสามารถขัดขวางไม่ให้บุคคลบรรลุเป้าหมายของทีมได้ หากมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่เป็นเหตุเป็นผล
ในทางกลับกัน การขาดความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์และอุดมการณ์ระหว่างสมาชิกในทีมอาจก่อให้เกิดความสามัคคีเทียม การพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเปรียบเสมือนการเชื้อเชิญปัญหาในอนาคต การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่จำเป็นในที่นี้คือการเปิดเวทีให้มีการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์และพูดคุยประเด็นต่าง ๆ อย่างเปิดเผย โดยไม่ยึดติดกับความขัดแย้งในอดีต
วิธีเอาชนะความบกพร่องนี้
เลนซิโอนีแนะนำวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้นำสามารถช่วยให้ทีมรู้สึกสบายใจกับความขัดแย้ง:
การขุดคุ้ย: ตรวจสอบและดึงความขัดแย้งที่ฝังอยู่ระหว่างสมาชิกในทีมออกมาเปิดเผย เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสร้างสรรค์
การขออนุญาตแบบเรียลไทม์: สมาชิกบางคนในทีมอาจรู้สึกไม่สบายใจกับระดับของการอภิปราย ในกรณีเช่นนี้ สมาชิกคนอื่นที่เข้าร่วมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขัดจังหวะและเตือนพวกเขาว่าการประชุมนี้มีเหตุผลที่สร้างสรรค์อยู่เบื้องหลัง
เครื่องมืออื่น ๆ: เครื่องมือแบบทดสอบรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของโธมัส-คิลแมน เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการทำความเข้าใจว่าผู้คนจัดการกับความขัดแย้งอย่างไร ผลการทดสอบจะช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจทัศนคติของกันและกันต่อความขัดแย้ง และทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
บทบาทของผู้นำในการเอาชนะความกลัวความขัดแย้ง
บทบาทของคุณในฐานะผู้นำคือการต้านทานความล่อใจที่จะหยุดสมาชิกในทีมจากการขัดแย้งกัน แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้คิดหาวิธีที่จะส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ ผู้นำยังสามารถใช้พฤติกรรมของตนเองในการจัดการกับความขัดแย้งเป็นแบบอย่างให้สมาชิกในทีมเห็นถึงวิธีการจัดการกับมัน
ความบกพร่องที่ 3: ขาดความมุ่งมั่น
ความบกพร่องประการที่สามเน้นถึงความชัดเจนและการยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นของทีม ทีมของคุณจะรู้สึกมุ่งมั่นเมื่อพวกเขามีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายและคุณได้รับการยอมรับจากพวกเขาโดยการให้พวกเขาได้แบ่งปันความคิดและมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างมีสุขภาพดี
สาเหตุสำคัญสองประการของการขาดความมุ่งมั่นคือ:
ฉันทามติ: ทีมที่ทำงานไม่เป็นทีมมักจะใช้เวลามากเกินไปในการพยายามสร้างฉันทามติในทุกการตัดสินใจ ในทางกลับกัน ทีมที่มีประสิทธิภาพจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างฉันทามติกับการยอมรับแนวคิด เป็นไปได้ที่จะได้รับการยอมรับจากทีมแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
ความแน่นอน: องค์กรมักต้องตัดสินใจดำเนินการในแนวทางใดแนวทางหนึ่งโดยปราศจากความมั่นใจในผลลัพธ์ ทีมที่ยอดเยี่ยมเข้าใจถึงความสำคัญของการตัดสินใจมากกว่าการเลื่อนออกไปเรื่อยๆ เพื่อพยายามทำให้แผนสมบูรณ์แบบในทุกๆ รายละเอียด
วิธีเอาชนะความบกพร่องนี้
การสื่อสารแบบต่อเนื่อง: หลังจากการประชุมทุกครั้ง ให้สรุปการสนทนาเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจความคาดหวังอย่างชัดเจนและจะรับผิดชอบในการดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมาย
กำหนดเวลา: กำหนดเป้าหมายและกำหนดเวลาสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการหรือการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
แผนสำรองและสถานการณ์เลวร้ายที่สุด: ทีมที่กำลังประสบปัญหาในการตัดสินใจอาจได้รับประโยชน์จากการหารือถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น ซึ่งช่วยให้สามารถระบุและเผชิญกับความกลัวได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้การพูดคุยถึงแผนสำรองยังช่วยสร้างความมั่นใจในแผนที่เสนอโดยแสดงให้เห็นแก่สมาชิกทีมว่ามีวิธีหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของทีมได้
การบำบัดด้วยการเผชิญความเสี่ยงต่ำ: เป้าหมายของการบำบัดนี้คือการส่งเสริมให้พนักงานตัดสินใจด้วยตนเอง วิธีการคือการผลักดันให้พวกเขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และพัฒนาความมั่นใจในทักษะการตัดสินใจของตนเอง
บทบาทของผู้นำในการสร้างความมุ่งมั่น
ผู้นำควรส่งเสริมให้ทีมตัดสินใจแม้จะยังไม่มีความแน่นอนอย่างสมบูรณ์ และไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นพ้องจากทุกคน พวกเขาต้องผลักดันให้ทีมยึดมั่นในกรอบเวลาที่กำหนดและแสดงความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
ความบกพร่องที่ 4: การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบในทีมจะเสียหายเมื่อสมาชิกในทีมไม่เต็มใจที่จะชี้ให้เห็นพฤติกรรมเชิงลบของเพื่อนร่วมงานเพราะพวกเขาไม่ต้องการมีการสนทนาที่ยากลำบาก
เลนซิโอนีโต้แย้งว่าการหลีกเลี่ยงเช่นนี้เป็นผลเสียต่อองค์กรในระยะยาว ทีมที่ดีจะรับผิดชอบซึ่งกันและกันในการรักษามาตรฐานการทำงานที่สูง ซึ่งแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกัน ความต้องการที่จะไม่ทำให้ทีมผิดหวังสามารถกระตุ้นให้สมาชิกในทีมทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่
วิธีเอาชนะความบกพร่องนี้
การรับผิดชอบสามารถพัฒนาได้ที่ที่ทำงานโดยการทำตามขั้นตอนง่าย ๆ:
การเผยแพร่เป้าหมายและมาตรฐาน: การเผยแพร่เป้าหมายทำให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและเพื่อนร่วมทีม รวมถึงภาพความสำเร็จที่คาดหวัง
การทบทวนความก้าวหน้าอย่างง่ายและสม่ำเสมอ: จัดการประชุมเป็นประจำเพื่อให้สมาชิกในทีมได้แบ่งปันข้อเสนอแนะและความกังวลอย่างตรงไปตรงมา ทั้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
รางวัลทีม: ให้ความสำคัญกับรางวัลทีมมากกว่ารางวัลบุคคล รางวัลทีมจะช่วยเพิ่มความรับผิดชอบ เพราะทุกคนจะให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมมากกว่าการไล่ตามเป้าหมายของตัวเอง นอกจากนี้ยังทำให้สมาชิกในทีมกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานทำงานได้ดีขึ้น
บทบาทของผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ
ผู้นำควรส่งเสริมให้ทีมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากผู้นำ นอกจากนี้ควรเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเมื่อทีมประสบความล้มเหลว
ความบกพร่องที่ 5: การไม่ใส่ใจผลลัพธ์
ความบกพร่องประการที่ห้าตามแนวคิดของเลนซิโอนี คือแนวโน้มที่สมาชิกบางคนในทีมให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าเป้าหมายของทีม
สองสิ่งรบกวนที่สำคัญซึ่งทำให้พนักงานเสียสมาธิคือ:
สถานะทีม: สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้คนสนใจเพียงแค่การเป็นส่วนหนึ่งของทีมเท่านั้น และไม่มีความสนใจในผลลัพธ์ของทีม
สถานะส่วนบุคคล: สมาชิกในทีมสนใจเฉพาะการเติบโตในอาชีพและผลงานส่วนบุคคลของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามของทีม
วิธีเอาชนะความบกพร่องนี้
เพื่อเอาชนะปัญหาการทำงานที่ไม่เป็นระบบนี้ ผู้นำต้องทำให้แน่ใจว่าพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของทีมเท่านั้นที่จะได้รับการตอบแทน
การประกาศผลลัพธ์ต่อสาธารณะ: การประกาศเป้าหมายและผลลัพธ์ของทีมต่อสาธารณะจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกในทีมทำงานหนักขึ้นเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
รางวัลตามผลลัพธ์: การเชื่อมโยงรางวัลและค่าตอบแทนกับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงสามารถกระตุ้นให้ทีมของคุณทำงานได้ดีขึ้น
บทบาทของผู้นำในการมุ่งเน้นผลลัพธ์
ผู้นำควรทำให้การมุ่งเน้นผลลัพธ์ชัดเจนในพฤติกรรมประจำวันของพวกเขา พวกเขาควรให้การยอมรับและรางวัลแก่สมาชิกทีมที่ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
คำคมยอดนิยมเกี่ยวกับห้าความบกพร่องของทีม
นี่คือห้าคำคมที่เราชื่นชอบจาก The Five Dysfunctions of a Team:
ศัตรูของความรับผิดชอบคือความคลุมเครือ
ศัตรูของความรับผิดชอบคือความคลุมเครือ
ทีมของคุณจะแสดงมาตรฐานความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบและสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา
ทีมของคุณจะแสดงมาตรฐานความรับผิดชอบที่สูงขึ้นก็ต่อเมื่อพวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบและสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา
ความไว้วางใจคือการรู้ว่าเมื่อสมาชิกในทีมผลักดันคุณ พวกเขากำลังทำเช่นนั้นเพราะพวกเขาใส่ใจในทีม
ความไว้วางใจคือการรู้ว่าเมื่อสมาชิกในทีมผลักดันคุณ พวกเขากำลังทำเช่นนั้นเพราะพวกเขาใส่ใจในทีม
การผลักดันกันในทีมมักนำไปสู่การสนทนาที่ยากลำบาก แต่นั่นเป็นสัญญาณว่าพวกเขาใส่ใจในทีม การกระทำนี้สร้างความไว้วางใจว่ามันอยู่ในผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทีม
การผลักดันกันในทีมมักนำไปสู่การสนทนาที่ยากลำบาก แต่นั่นเป็นสัญญาณว่าพวกเขาใส่ใจในทีม การกระทำนี้สร้างความไว้วางใจว่ามันอยู่ในผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทีม
ทีมที่ยอดเยี่ยมไม่เก็บงำอะไรไว้กับกันและกัน พวกเขาไม่กลัวที่จะเปิดเผยข้อผิดพลาดของตนเอง พวกเขาสารภาพความผิดพลาด จุดอ่อน และความกังวลของตนโดยไม่กลัวว่าจะถูกแก้แค้น
ทีมที่ยอดเยี่ยมไม่เก็บงำอะไรไว้กับกันและกัน พวกเขาไม่กลัวที่จะเปิดเผยข้อบกพร่องของตนเอง พวกเขาสารภาพข้อผิดพลาด จุดอ่อน และความกังวลของตนโดยไม่กลัวว่าจะถูกแก้แค้น
ทีมที่ยอดเยี่ยมจะประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจ พวกเขาไม่กลัวที่จะเปิดเผยความอ่อนแอของตัวเอง เช่น จุดอ่อนหรือข้อผิดพลาด เนื่องจากระดับความโปร่งใสที่สูง ทำให้ทีมสามารถหารือเกี่ยวกับปัญหาและค้นหาทางแก้ไขร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
ทีมที่ยอดเยี่ยมจะประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจ พวกเขาไม่กลัวที่จะเปิดเผยจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดของตนเอง เนื่องจากมีความโปร่งใสในระดับสูง ทำให้ทีมสามารถหารือเกี่ยวกับปัญหาและค้นหาทางแก้ไขร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
ไม่ใช่การเงิน ไม่ใช่กลยุทธ์ ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คือการทำงานเป็นทีมที่ยังคงเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันสูงสุด ทั้งเพราะมันทรงพลังและหายาก
ไม่ใช่การเงิน ไม่ใช่กลยุทธ์ ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คือการทำงานเป็นทีมที่ยังคงเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันสูงสุด ทั้งเพราะมันทรงพลังและหายาก
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้นำธุรกิจต้องมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมแทนการทำงานแบบแยกส่วน การทำงานร่วมกันจะรวมความพยายามของทุกคนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพลังที่ทรงพลังและพบเห็นได้ยากในองค์กร
หากคุณสามารถทำให้ทุกคนในองค์กรพายเรือไปในทิศทางเดียวกันได้ คุณก็จะสามารถครองความเป็นผู้นำในทุกอุตสาหกรรม ในทุกตลาด ต่อสู้กับคู่แข่งทุกราย ได้ในทุกช่วงเวลา
หากคุณสามารถทำให้ทุกคนในองค์กรพายเรือไปในทิศทางเดียวกันได้ คุณก็จะสามารถครองความเป็นผู้นำในทุกอุตสาหกรรม ในทุกตลาด ต่อสู้กับคู่แข่งทุกราย ได้ในทุกช่วงเวลา
เมื่อพนักงานทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน การชนะตลาด อุตสาหกรรม หรือการแข่งขันกับคู่แข่งจะกลายเป็นเรื่องง่าย
