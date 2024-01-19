ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจของล็อค

การตั้งเป้าหมายเป็นกิจกรรมที่เราทำเป็นระยะในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรา บ่อยครั้งสิ่งนี้ถูกเน้นด้วยความกลัวว่าเราอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ กุญแจสำคัญคือการปรับปรุงกระบวนการตั้งเป้าหมายและตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถบรรลุได้
เป้าหมายที่สมจริงและสามารถบรรลุได้จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น หากไม่สามารถบรรลุได้ พวกมันก็จะมอบบทเรียนชีวิตเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตนเองให้แก่เรา
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายของล็อคเป็นกรอบแนวคิดที่มีมาช้านาน ซึ่งสอนให้เราทราบวิธีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน—สำหรับตัวคุณเองหรือสมาชิกในทีมของคุณ
หากคุณต้องการยกระดับการตั้งเป้าหมายของคุณ บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ เราจะเจาะลึกถึงกรอบการตั้งเป้าหมายของ Locke หลักการ และวิธีการใช้ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายเพื่อประโยชน์ขององค์กรของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
- ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายของล็อค ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1968 ระบุว่า การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน มีรายละเอียดเฉพาะ และท้าทาย จะกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจมากกว่าการตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือ
- ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนหลักการห้าประการ ได้แก่ ความชัดเจน ความท้าทาย ความมุ่งมั่น การให้ข้อเสนอแนะ และความซับซ้อน
- เป้าหมายที่ชัดเจนควรรวมถึงตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงและกรอบเวลาเพื่อลดความเข้าใจผิดและปรับปรุงประสิทธิภาพ
- เป้าหมายที่ท้าทายทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า แต่ต้องสมดุลกับความซับซ้อนของงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้พวกเขารู้สึกหนักเกินไป
- การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง! พนักงานต้องเข้าใจและเห็นด้วยกับเป้าหมายเพื่อให้มีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายนั้น
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานทำงานได้ตามเป้าหมายและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตน กรอบการทำงาน SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ สมจริง มีกรอบเวลา) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเรื่องนี้
- ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการนำทฤษฎีการตั้งเป้าหมายของ Locke มาใช้ คุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามเป้าหมายได้, แม่แบบการตั้งเป้าหมายฟรี, และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อะไรคือทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย?
ดร. เอ็ดวิน เอ. ล็อค ได้ตีพิมพ์ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจในปี 1968 โดยอ้างอิงจากงานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายของเขา
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย หรือที่รู้จักในนามของ 'ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการกระทำ' ระบุว่า การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน มีรายละเอียดชัดเจน และท้าทาย จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจ และเพิ่มความสามารถในการทำตามเป้าหมายของตนเองได้ดีกว่าการตั้งเป้าหมายที่กว้าง ๆ และไม่ชัดเจน เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจ พวกเขามีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตั้งเป้าหมายกับแรงจูงใจในการทำงาน ในฐานะผู้จัดการ เมื่อคุณเข้าใจหลักการสำคัญของทฤษฎีที่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติของล็อกก์สำหรับการบรรลุเป้าหมาย คุณสามารถตั้งเป้าหมายทีมที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของทีม และปรับปรุงการตั้งเป้าหมายส่วนตัวของคุณได้
📽️ โบนัสพิเศษ: ชมวิดีโออธิบายภาพประกอบวิธีตั้งเป้าหมายในอาชีพอย่างมืออาชีพและก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางอาชีพของคุณ!
หลักการ 5 ประการของการตั้งเป้าหมายของล็อค
รากฐานของทฤษฎีการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจของล็อคประกอบด้วยหลักการห้าประการ ได้แก่ ความชัดเจน ความท้าทาย ความมุ่งมั่น การให้ข้อเสนอแนะ และความซับซ้อน
หลักการเหล่านี้ชี้นำผู้จัดการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และปรับปรุงความเชื่อมั่นในตนเองและความมุ่งมั่นภายในของบุคลากร
ความชัดเจน
ตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย การ ตั้งเป้าหมายโครงการที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงสำหรับพนักงานของคุณ จะหมายถึงการลดโอกาสให้เกิดความเข้าใจผิด และเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลการทำงานที่สูงขึ้น
เป้าหมายที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ และอธิบายให้พนักงานทราบว่าต้องทำอะไร พวกเขาจะมีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น 'สร้างกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับเว็บไซต์' ไม่ใช่เป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากไม่ได้ระบุตัวชี้วัด กรอบเวลา หรือวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย เป้าหมายที่ชัดเจนกว่าคือ 'สร้างกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ X เพื่อให้ได้ยอดผู้เข้าชม 100,000 คนภายใน 90 วันข้างหน้า'
เป้าหมายนี้ระบุชื่อเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ และกรอบเวลาไว้อย่างชัดเจน ตัวชี้วัดที่ตรงไปตรงมาสำหรับผู้จัดการคือการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 90 วัน
เพื่อให้เป้าหมายชัดเจน ให้แน่ใจว่าได้เพิ่ม:
- ตัวชี้วัดและกรอบเวลาสำหรับแต่ละเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้า
- ส่งเสริมให้พนักงานถามคำถามเพื่อให้เป้าหมายชัดเจนในใจของพวกเขา
หรือลองใช้ClickUp Brainเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายที่คลุมเครือและเปิดกว้างให้กลายเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและมุ่งเน้นผลลัพธ์
ความท้าทาย
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายระบุว่า คุณควรตั้งเป้าหมายที่ท้าทายให้กับทีมของคุณ เป้าหมายทางธุรกิจที่ท้าทายทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและเพิ่มระดับแรงจูงใจในการทำงาน เป้าหมายที่ท้าทายยังช่วยปรับปรุงการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลอีกด้วย
เมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายสำหรับงานที่ซับซ้อน คุณมีแนวโน้มที่จะผลักดันตัวเองให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายการเรียนรู้ที่ท้าทายสำหรับผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์อาจเป็นการสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบสำหรับทีมขายที่ช่วยให้พวกเขาอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เพื่อให้ เป้าหมายทางอาชีพของคุณท้าทาย ให้ถามคำถามต่อไปนี้:
- เป้าหมายสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางอาชีพและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาหรือไม่?
- เป้าหมายนี้มีความทะเยอทะยานเพียงพอที่จะปรับปรุงความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของพนักงานหรือไม่ หรือมันง่ายเกินไป?
- คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อกระตุ้นให้พนักงานบรรลุเป้าหมายนี้? ควรมีสิ่งจูงใจหรือไม่? ถ้ามี ควรเป็นอะไร?
- คุณวางแผนที่จะให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานการเรียนรู้อย่างไร?
ความมุ่งมั่น
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายระบุว่า พนักงานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ให้พวกเขา ซึ่งเรียกว่าการมีส่วนร่วมในเป้าหมาย หากพวกเขาเห็นด้วยกับคุณเกี่ยวกับเป้าหมาย พวกเขามีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายนั้น
เพื่อให้มั่นใจในความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย:
- อธิบายความสำคัญของเป้าหมายและเหตุผลที่คุณมอบหมายเป้าหมายนี้ให้กับพวกเขา
- ถามพวกเขาว่าพวกเขาเชื่อหรือไม่ว่าเป้าหมายนี้จะช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และกระตุ้นให้พวกเขาตั้งคำถาม
- เมื่อกำหนดเป้าหมาย ให้รวมพนักงานไว้ในกระบวนการเพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องของเป้าหมาย
- เสนอสิ่งจูงใจหรือรางวัลเมื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
คุณไม่สามารถตั้งเป้าหมาย มอบหมายให้กับพนักงาน นั่งเฉยๆ และผ่อนคลายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายได้
ในฐานะผู้จัดการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบความก้าวหน้าของพวกเขา แบ่งปันข้อเสนอแนะโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอน และช่วยให้พวกเขาค้นพบตำแหน่งที่โดดเด่นในพฤติกรรมขององค์กร
กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลไกการให้ข้อเสนอแนะเพื่อกระตุ้นพนักงาน สื่อสารผลกระทบของการบรรลุเป้าหมายต่อการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจ และชี้นำพวกเขาไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ข้อเสนอแนะของคุณจะช่วยให้พนักงานก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย
เพื่อสร้างกระบวนการแบ่งปันความคิดเห็นที่มั่นคง:
- จัดตารางการประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมของคุณทุกสัปดาห์เพื่อตรวจสอบระดับความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
- ใช้เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะหรือเอกสารแบบโต้ตอบเพื่อบันทึกข้อเสนอแนะและความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
- สร้างไทม์ไลน์เพื่อแบ่งปันข้อเสนอแนะสำหรับแต่ละงานและจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการ
- หลีกเลี่ยงการให้คำติชมเชิงลบสำหรับเป้าหมายที่ซับซ้อน. แทนที่นั้น ให้พยายามเข้าใจว่าอะไรผิดพลาด และกำหนดมาตรการแก้ไขเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง และอารมณ์เชิงบวก.
ความซับซ้อน
ในขณะที่พนักงานชื่นชมเป้าหมายที่ท้าทาย ผู้จัดการต้องรักษาสมดุลระหว่างองค์ประกอบของ 'ความท้าทาย' และ 'ความซับซ้อนของงาน' ในทฤษฎีการตั้งเป้าหมายของเขา โลคกล่าวถึงว่าเป้าหมายที่ซับซ้อนเกินไปอาจทำให้พนักงานรู้สึกท่วมท้นและลดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
สิ่งนี้จะส่งผลให้โอกาสในการบรรลุเป้าหมายลดลง ควรกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและทักษะของพนักงาน หรือแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยหลายส่วน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองและสามารถบรรลุเป้าหมายได้
ถามคำถามเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณไม่ซับซ้อนเกินไป:
- เป้าหมายมีความยากง่ายแค่ไหน? ง่ายเกินไป ยากเกินไป หรืออยู่ระหว่างกลาง?
- พนักงานเคยปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกันมาก่อนหรือไม่?
- พนักงานต้องการพี่เลี้ยงเพื่อขอความช่วยเหลือหรือไม่?
ตัวอย่างจริงของทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย
มาทำความเข้าใจแนวคิดของทฤษฎีการตั้งเป้าหมายด้วยสถานการณ์จริงกันเถอะ
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
เมื่อพนักงานใหม่เข้าร่วมองค์กร พวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นการเดินทางใหม่และค้นหาเสียงของตัวเองในพฤติกรรมขององค์กร เป็นความรับผิดชอบของนายจ้างหรือผู้จัดการในการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในตนเองและบรรลุ เป้าหมายด้านผลผลิตของพวกเขาได้สำเร็จ
แนวทางปฏิบัติที่พบได้ทั่วไปในหลายองค์กรคือการให้เวลาพนักงาน 30 ถึง 60 วัน (หรือในบางกรณีอาจมากกว่านั้น) เพื่อ 'ปรับตัว' ก่อนที่จะมอบหมายงานที่มีความหมายให้ ในช่วงเวลานี้ ผู้จัดการจะขอให้พนักงานทบทวนทรัพยากรและเอกสารที่มีอยู่เพื่อทำความเข้าใจความรับผิดชอบในอนาคตของพวกเขา
แม้ว่าจะเป็นแนวทางที่ดี แต่บางครั้งก็อาจทำให้พนักงานขาดแรงจูงใจและลดความพึงพอใจในงานได้ การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการควรเปลี่ยนมุมมองในการบริหารจัดการและนำวิธีการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นมาใช้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ตัวอย่างเช่น แทน ที่จะใช้เป้าหมายการขายที่คลุมเครือ เช่น 'อ่านคู่มือการขายทั้งหมด' ให้เปลี่ยนเป็น 'อ่านบทการสร้างโอกาสทางการขายในคู่มือการขายภายในห้าวัน และเขียนข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับกระบวนการหาลูกค้าปัจจุบันของเรา'
ในขณะที่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและท้าทายกระตุ้นให้พนักงานอ่านคู่มือการขาย เป้าหมายที่สองตอบสนองทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย
- ระบุไว้ว่าต้องอ่านบทใด ใช้เวลาเท่าไรในการอ่านให้จบ และต้องทำภารกิจอะไรหลังจากนั้น
- เป้าหมายที่สองท้าทายให้พวกเขาแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการค้นหาลูกค้าในปัจจุบัน
ตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย ให้แน่ใจว่าพนักงานมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายและไม่มีความซับซ้อนของงานมากเกินไป ควรมีระบบการให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้จัดการสามารถแบ่งปันข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว
ข้อได้เปรียบ
วางแผนเส้นทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงการมุ่งเน้นเป้าหมาย
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องบรรลุ วิธีการบรรลุเป้าหมาย และวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานของคุณ แผนที่เส้นทางที่ชัดเจนช่วยให้พนักงานวางแผนงานที่ท้าทายของตน และรักษาพฤติกรรมองค์กรไว้ได้ ตลอดจนช่วยให้ผู้จัดการติดตามความคืบหน้าของทีมได้
รักษาแรงจูงใจและยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ. ทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าโดยการมอบหมายให้พวกเขามีเป้าหมายที่มีความหมาย.
ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
ทฤษฎีแรงจูงใจของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ล็อค มุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของมนุษย์และทำให้มีการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย ด้วยการระบุตัวชี้วัดหลัก เช่นระยะเวลาขณะตั้งเป้าหมาย SMART ผู้จัดการจะมั่นใจได้ว่างานจะเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อเสีย
สร้างแรงกดดันมากเกินไปและมักทำให้พนักงานรู้สึกหนักใจ
ในขณะที่ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายเชื่อว่าเป้าหมายที่ ท้าทายสามารถกระตุ้นทีมได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้ง บางครั้งเป้าหมายที่ซับซ้อน ความขัดแย้งของเป้าหมาย หรือเป้าหมายที่ท้าทายแต่ถูกกำหนดไว้กว้างเกินไป อาจสร้างแรงกดดันทางจิตใจให้กับพนักงาน ทำให้พวกเขารู้สึกท่วมท้นและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
เป้าหมายที่ไม่สมจริงนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดและความไม่พอใจ
มีเส้นบางๆ ระหว่างความท้าทายกับความซับซ้อนของงาน แม้ว่าทฤษฎีการตั้งเป้าหมายจะแนะนำให้หาจุดสมดุล แต่ผู้จ้างงานมักข้ามเส้นนี้ไปและตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงซึ่งไม่สามารถบรรลุได้ ผลที่ตามมาคือการสื่อสารที่ผิดพลาดกับพนักงาน ความไม่พอใจ ประสิทธิภาพของมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบ และผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคคลนั้น
พนักงานมักถูกล่อลวงให้ประพฤติตนอย่างไม่เหมาะสมทางจริยธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เมื่อพนักงานถูกบังคับให้บรรลุเป้าหมายที่ไม่สมจริงและไม่ชัดเจน จะกระตุ้นให้พวกเขาใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมทางจริยธรรมและเบี่ยงเบนจากเป้าหมายหลัก พวกเขาอาจลองทำกิจกรรมที่ไม่โปร่งใสและเกิดการโต้เถียงที่ไม่ดีต่อสุขภาพกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 'ท้าทาย' เหล่านั้น ทั้งหมดนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมในองค์กรของพวกเขา
การนำการตั้งเป้าหมายมาใช้ในที่ทำงาน: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มแรงจูงใจของพนักงานและประสิทธิภาพในการทำงาน
กำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ
เมื่อกำหนดเป้าหมายของทีม ให้สื่อสารอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไร
ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้พนักงานของคุณเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมาย ให้กำหนดเหตุผลที่คุณต้องการให้พวกเขาเรียนรู้ซอฟต์แวร์นี้ หากความมุ่งมั่นขององค์กรของคุณคือการปรับปรุงประสิทธิภาพและทำให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น ให้แจ้งให้พวกเขาทราบว่าซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้พวกเขาปรับปรุงทักษะการจัดการโครงการได้
เมื่อพนักงานของคุณมั่นใจว่าเป้าหมายของพวกเขามีความสอดคล้องกับการตั้งค่าขององค์กรของคุณ การได้รับการยอมรับจากพวกเขาก็จะง่ายขึ้น การได้รับการยอมรับจากพนักงานนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย
ทำให้การตั้งเป้าหมายเป็นกระบวนการที่ร่วมมือกัน
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายของคุณแล้ว ให้แบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณเกี่ยวกับเป้าหมายนั้นกับทีมหรือพนักงานของคุณ ถามพวกเขาว่าพวกเขาต้องการอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ทำให้การตั้งเป้าหมายเป็นกระบวนการสองทาง และขอความคิดเห็นจากพวกเขา. ให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์กร และสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา.
ในฐานะผู้จัดการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขา เพื่อให้พวกเขามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายที่ต้องการเป็นผู้จัดการฝ่ายขายควรเรียนรู้วิธีเขียนอีเมลหาลูกค้าใหม่ให้ดีขึ้นโดยใช้ AI ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขาในการเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและเป้าหมายของคุณในการเลื่อนตำแหน่งตัวแทนขายเป็นผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลงานในภายหลังแทนการจ้างผู้จัดการใหม่
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เป้าหมายควรมีระยะเวลาที่ชัดเจน มิฉะนั้นจะยืดเยื้อไปไม่มีที่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2024 คุณต้องการให้พนักงานขายทุกคนเรียนรู้การใช้ ChatGPT เพื่อเขียนอีเมลหาลูกค้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ใช้กรอบการตั้งเป้าหมายแบบ SMART
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน กรอบการทำงาน SMART จะช่วยให้คุณสร้างเป้าหมายที่เป็นจริงได้พร้อมกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และระบุเป้าหมายที่พลาดไป
เป้าหมายของคุณควรเป็น:
- เฉพาะเจาะจง
- สามารถวัดได้
- สามารถบรรลุได้
- สมจริง
- มีกรอบเวลา
ปรับตามความเหมาะสมเมื่อจำเป็น
ความจริงก็คือเป้าหมายควรมีความยืดหยุ่น หากเป้าหมายมีความทะเยอทะยานเกินไปหรือกรอบเวลาไม่สมจริง ควรมีความยืดหยุ่นในการปรับเป้าหมายตามความจำเป็น
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp
ในขณะที่ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายของล็อคช่วยให้ทีมปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา คุณต้องปรับเป้าหมายให้เหมาะสมกับพลวัตขององค์กรของคุณ
ClickUp ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้
นี่คือวิธี
ขั้นตอนที่ 1: สร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้
ใช้ClickUp Goalsเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับเป้าหมายการทำงาน/ทีมของคุณ ติดตามความคืบหน้า และจัดการเป้าหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียว
แยกงานใหญ่และซับซ้อนออกเป็นเป้าหมายย่อย จัดหมวดหมู่เป้าหมายแต่ละข้อ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2: ใช้แม่แบบการตั้งเป้าหมายเพื่อทำให้กระบวนการของคุณเป็นระบบ
อย่าเสียเวลาสร้างกระบวนการตั้งเป้าหมายของคุณขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ให้ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายของ ClickUp เพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
แม่แบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดบางตัวได้แก่:
เทมเพลต SMART Goals ของ ClickUpจัดระเบียบเป้าหมายให้เป็นระบบที่จัดการได้ง่าย ซึ่งสนับสนุนการตั้งเป้าหมายรายวัน รายเดือน และรายปีของคุณ เทมเพลตนี้แสดงภาพความคืบหน้าเพื่อให้ทุกคนมีแรงจูงใจ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโครงการใหม่ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิและทำงานได้ตามแผน
แม่แบบเป้าหมาย สัญญาณ และตัวชี้วัดโดย ClickUpกำหนดเป้าหมาย สัญญาณ และตัวชี้วัดเพื่อให้เข้าใจความสำเร็จอย่างชัดเจน ด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานตามผลกระทบของงานนั้นๆ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลสำหรับสัญญาณที่ระบุไว้ เช่น ประสิทธิภาพของทีม เป้าหมายส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้านประสิทธิภาพของคุณ
ใช้เทมเพลต OKRs และเป้าหมายของบริษัทจาก ClickUpเพื่อจัดระเบียบเป้าหมายของคุณในระดับสูง ระบุเกณฑ์ความสำเร็จสำหรับแต่ละเป้าหมาย พัฒนากระบวนการตั้งเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนด
โบนัส: จัดการเอกสารการตั้งเป้าหมายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ในโฟลเดอร์ที่แชร์และมีการรักษาความปลอดภัย เพื่อติดตาม OKR ของคุณตลอดสปรินท์ และจัดการบัตรคะแนนของพนักงานแต่ละคนเพื่อช่วยให้กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ง่ายขึ้น
ClickUp ช่วยคุณเตรียมตัวสู่ความสำเร็จในการตั้งเป้าหมาย
หากคุณกำลังประสบปัญหา:
- การตั้งเป้าหมายแบบ SMART
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมและติดตามความคืบหน้าของพวกเขา
- การกำหนดและวัดผลการปฏิบัติงานของบุคคลและทีมตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ด้วย ClickUp คุณมีแอปตั้งเป้าหมายเพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้พนักงานของคุณมีกรอบความคิดในการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับจิตวิทยาองค์กรของคุณ
คุณสมบัติหลักที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการนำไปใช้และติดตามเป้าหมายที่ท้าทายและการมุ่งมั่นต่อเป้าหมายคือ:
- ใช้ ClickUp Whiteboardเป็นคู่คิดในการระดมสมองขณะตั้งเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของทีมและองค์กร และทำให้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม
- ใช้ประโยชน์จากเป้าหมาย ClickUp เพื่อติดตามงานตามกลยุทธ์ด้วยเป้าหมายที่วัดผลได้
- ClickUp Tasksช่วยแบ่งโปรเจกต์ของคุณออกเป็นงานย่อยที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อการตั้งเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จ
- ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อลดภาระงานในการสร้างกรอบการตั้งเป้าหมายจากศูนย์
- ClickUp AIทำหน้าที่เป็นคู่คิดในการระดมความคิดของคุณ ช่วยเติมรายละเอียดในเทมเพลตเพื่อประหยัดเวลาของคุณ
วิธีที่ดีที่สุดในการนำทฤษฎีการตั้งเป้าหมายของล็อคมาใช้คืออะไร?
กำหนดเป้าหมายของทีม มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม ติดตามความก้าวหน้า เสร็จเรียบร้อย!